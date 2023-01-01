Карьера на торговых судах: требования к должностям от матроса до капитана

Для кого эта статья:

Для людей, желающих построить карьеру в морской отрасли

Для специалистов по подбору персонала в судоходных компаниях и крюинговых агентствах

Для студентов морских учебных заведений и выпускников, интересующихся трудоустройством в море Морские горизонты открываются не для каждого — карьера на торговых судах одновременно притягивает романтикой дальних странствий и отпугивает суровыми требованиями профессии. Каждая должность на судне, от рядового матроса до капитана, требует определенного набора навыков, образования и сертификатов. Стабильная высокая зарплата в валюте, возможность увидеть мир и четкая карьерная лестница привлекают многих, но немногие знают, с чего начать путь в морской профессии и какие барьеры придется преодолеть. 🌊 Давайте разберемся, какие формальные и неформальные требования предъявляет торговый флот к своим сотрудникам и как проложить курс к успешной морской карьере.

Структура карьерной лестницы на торговых судах

Карьера в торговом флоте имеет четкую иерархическую структуру, разделенную на две основные ветви: палубную и машинную команды. Каждая из них предлагает свой путь профессионального роста с четко обозначенными ступенями и требованиями к переходу на более высокие должности. 🧭

Палубная команда отвечает за навигацию и управление судном:

Матрос (Ordinary Seaman, OS) → Матрос 1 класса (Able Seaman, AB) → Боцман (Boatswain)

Кадет (Deck Cadet) → 3-й помощник капитана → 2-й помощник → Старпом (1-й помощник) → Капитан

Машинная команда обеспечивает работу всех технических систем судна:

Моторист (Engine Rating) → Моторист 1 класса → Донкерман

Кадет (Engine Cadet) → 4-й механик → 3-й механик → 2-й механик → Старший механик

Помимо основных команд, на судах работают специалисты вспомогательных служб:

Обслуживающий персонал: повар, стюард, месс-бой

Электротехнический персонал: электрик, электромеханик

Специалисты по радиосвязи и электронике: радиооператор, специалист ГМССБ

Карьерная ветвь Начальный уровень Средний уровень Высший уровень Примерный срок карьерного роста Палубная Матрос/Кадет 2-й/3-й помощник Капитан 10-15 лет Машинная Моторист/Кадет 2-й/3-й механик Старший механик 8-12 лет Электромеханическая Электрик Электромеханик Электромеханик высшей категории 6-10 лет

Для успешного карьерного продвижения необходимо соблюдать следующие условия:

Накопление плавательного ценза (стажа работы в море) на соответствующих должностях

Прохождение специализированных курсов и тренингов по мере карьерного роста

Постоянное обновление сертификатов и дипломов согласно международным требованиям

Успешное прохождение экзаменов при повышении квалификации

Владение английским языком (минимум на уровне B1-B2 для командного состава)

Игорь Петров, капитан дальнего плавания с 20-летним стажем Я начинал свой путь простым матросом на балкере, перевозившем зерно между Одессой и портами Средиземноморья. Тогда, в начале 2000-х, требования были строгими, но путь наверх был понятен каждому: накапливаешь ценз, учишься, сдаешь экзамены, получаешь следующий диплом. После пяти лет работы матросом поступил в морскую академию, получил диплом штурмана. Еще через семь лет стал старпомом, а в 35 лет принял под командование свое первое судно. Важно понимать: на море нет случайных людей и внезапных повышений. Каждая новая должность — это результат упорного труда, учебы и безупречной службы на предыдущих позициях. Когда молодые ребята спрашивают меня о быстром пути к капитанскому мостику, я всегда отвечаю: "Дорога наверх начинается с качественной работы там, где ты находишься сейчас".

Начальные позиции на судне: требования к матросам

Матрос — это начальная позиция в палубной команде, доступная даже для тех, кто не имеет специального морского образования. Однако даже для этой должности существует набор обязательных требований и необходимых навыков. 🧗‍♂️

Минимальные формальные требования для работы матросом включают:

Возраст не менее 18 лет

Среднее образование

Начальная морская подготовка (курсы по программе начальной подготовки моряков)

Медицинский сертификат о годности к работе в море

Удостоверение личности моряка (УЛМ) или паспорт моряка

Сертификаты ПДНВ (Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков)

Базовые навыки и компетенции матроса:

Умение выполнять малярные и такелажные работы

Знание морских узлов и их применения

Понимание основ судовых работ и устройства судна

Базовые навыки работы с палубным оборудованием

Умение нести вахту и выполнять обязанности наблюдателя

Базовое знание английского языка (морская терминология)

Для продвижения с позиции матроса до матроса первого класса (AB) необходимо накопить минимум 2-3 года плавательного стажа и пройти дополнительное обучение. Многие начинают карьеру как кадеты после окончания морских колледжей или университетов, что позволяет быстрее двигаться по карьерной лестнице к офицерским должностям.

Альтернативный путь в профессию — работа мотористом в машинной команде. Для этой позиции требования схожи с требованиями к матросам, но акцент делается на технические навыки и понимание работы судовых механизмов.

Должность Обязательные сертификаты Образование Стаж работы Средняя зарплата (USD/месяц) Матрос (OS) Начальная подготовка, Охрана судна Среднее Не требуется 800-1200 Матрос 1 класса (AB) Все базовые + Специалист по спасательным средствам Среднее/среднее специальное 2-3 года 1200-1800 Боцман Все вышеперечисленные + дополнительные курсы Среднее специальное 5+ лет 1800-2500

Андрей Соколов, крюинг-менеджер международной судоходной компании Недавно к нам обратился молодой человек, 22 года, без опыта работы в море, но с огромным желанием построить морскую карьеру. У него было только среднее образование и базовые курсы по программе начальной подготовки. Мы предложили ему позицию матроса на контейнеровозе с маршрутом Азия-Европа. После первого контракта длительностью 6 месяцев он вернулся с четким пониманием, что хочет продолжать морскую карьеру. Мы рекомендовали ему пройти дополнительные курсы и поступить на заочное отделение морского колледжа. Через два года и три контракта он уже работал матросом первого класса с перспективой стать третьим помощником после окончания учебы. Ключевым фактором его успеха стало не просто выполнение должностных обязанностей, а проактивное обучение у более опытных моряков и офицеров. Он использовал каждую возможность, чтобы узнать больше о навигации, грузовых операциях и судовых системах.

Среднее звено: механики и штурманы торгового флота

Среднее звено командного состава торгового судна — это штурманы (помощники капитана) и судовые механики. Эти должности требуют профессионального морского образования и значительного опыта работы. Они представляют собой важную ступень на пути к высшим должностям на судне. 🔧

Требования к штурманам (помощникам капитана):

Высшее или среднее специальное морское образование по специальности "Судовождение"

Рабочий диплом соответствующего уровня (3-й, 2-й или старший помощник)

Плавательный ценз: для 3-го помощника — не менее 12 месяцев в должности кадета; для 2-го помощника — не менее 18 месяцев в должности 3-го помощника; для старпома — не менее 18 месяцев в должности 2-го помощника

Знание международных морских конвенций (СОЛАС, МАРПОЛ, ПДНВ и др.)

Владение английским языком на уровне не ниже B1-B2

Навыки работы со специализированным навигационным оборудованием (ЭКНИС, РЛС, АИС)

Требования к судовым механикам:

Высшее или среднее специальное морское образование по специальности "Судовые энергетические установки"

Рабочий диплом соответствующего уровня (4-й, 3-й, 2-й или старший механик)

Плавательный ценз аналогичный требованиям для штурманов в соответствующих должностях

Знание судовых энергетических установок, вспомогательных механизмов и систем

Навыки технического обслуживания и ремонта судового оборудования

Знание международных требований по безопасности и предотвращению загрязнения окружающей среды

Особенности работы и обязанности среднего командного состава:

3-й помощник капитана отвечает за противопожарную и спасательную технику, часто выполняет обязанности судового медика

2-й помощник капитана — главный штурман судна, отвечает за прокладку курса и навигационное оборудование

Старший помощник (старпом) — правая рука капитана, отвечает за грузовые операции и общее состояние судна

4-й и 3-й механики отвечают за вспомогательные механизмы и системы

2-й механик следит за главной энергетической установкой

Старший механик руководит всей машинной командой и отвечает за техническое состояние судна

Современные реалии профессии требуют от офицеров среднего звена постоянного совершенствования навыков и знаний. Технологии судовождения и управления судовыми системами стремительно развиваются, поэтому каждые 5 лет офицеры должны проходить курсы повышения квалификации для подтверждения своих дипломов.

Обязательные сертификаты и морская медкомиссия

Работа в море невозможна без соответствующих сертификатов и медицинского допуска. Эти документы являются обязательными для всех членов экипажа вне зависимости от должности и опыта работы. 📜

Базовые сертификаты, необходимые для работы на торговых судах:

Начальная подготовка по безопасности (Basic Safety Training) — включает борьбу с пожаром, личное выж

