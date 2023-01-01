Работа на рыболовном судне в Норвегии: зарплата, условия, поиск

Для кого эта статья:

Люди, заинтересованные в трудоустройстве на рыболовных судах в Норвегии.

Профессионалы в сфере морского дела, ищущие новые возможности для работы.

Студенты и начинающие специалисты, желающие получить информацию о возможностях карьерного роста в море. Суровые воды Норвежского моря давно манят тех, кто готов испытать силу характера ради достойного заработка. Работа на рыболовном судне в Норвегии — это не просто профессия, а образ жизни, требующий особой выдержки и профессионализма. Треска, сельдь, макрель и королевский краб — драгоценные ресурсы, обеспечивающие рыбакам стабильный доход в стране с одним из самых высоких уровней жизни в мире. Готовы ли вы к 12-часовым сменам в открытом море, физически тяжелому труду и месяцам вдали от дома ради зарплаты, о которой в России можно только мечтать? Давайте разберемся, как устроиться на норвежское рыболовное судно и что вас там ждет. 🌊

Перспективы работы на рыболовном судне в Норвегии

Норвегия — одна из ведущих рыболовных держав мира с вековыми традициями промысла. Ежегодно норвежский рыболовный флот добывает около 2,5 миллионов тонн морепродуктов, что делает эту отрасль одной из ключевых в экономике страны. Неудивительно, что спрос на квалифицированный персонал здесь стабильно высокий, особенно в пиковые сезоны. 🐟

Работа на рыболовном судне в Норвегии привлекает иностранцев по нескольким причинам:

Высокий уровень заработной платы (от 2000 до 5000 евро в месяц в зависимости от квалификации и должности)

Официальное трудоустройство с полным социальным пакетом

Возможность получения ценного опыта в стране с передовыми технологиями рыболовства

Сезонная работа, позволяющая чередовать интенсивный труд с длительным отдыхом

Шанс увидеть уникальную природу Норвегии и полярное сияние

Александр Петров, капитан дальнего плавания Мой первый опыт работы на норвежском траулере начался 12 лет назад. Помню, как прибыл в порт Олесунн с минимальным знанием английского и опытом работы только на российских судах. Первые две недели были настоящим испытанием — отличалось всё: от организации труда до техники безопасности. Местные моряки казались немногословными, но всегда помогали, если видели искреннее желание работать. Ключевым моментом стало моё желание учиться. Я постоянно наблюдал за работой опытных членов команды, засыпал вопросами боцмана и механика. Через три месяца капитан заметил мои усилия и предложил остаться на следующий сезон с повышением. Сегодня я сам командую командой из 14 человек, и половина из них — иностранцы, которых я отбираю не столько по опыту, сколько по отношению к работе и готовности адаптироваться к норвежской культуре труда.

Основные типы судов, на которые можно устроиться:

Тип судна Особенности работы Средняя продолжительность рейса Востребованные специалисты Траулеры Промысел с использованием тралов, работа с тяжелым оборудованием 2-4 недели Матросы, механики, тралмастеры Ярусоловы Использование ярусов (длинных лесок с крючками) 1-3 недели Матросы, обработчики рыбы Краболовы Промысел краба в специальных ловушках 1-2 недели Матросы, обработчики краба Рыбоперерабатывающие суда Переработка улова непосредственно в море 3-6 недель Обработчики, технологи, механики

Стоит учитывать, что конкуренция за рабочие места в норвежском рыболовном флоте достаточно высока. Приоритет отдается гражданам Норвегии и стран ЕС/ЕЭЗ. Однако при наличии релевантного опыта, необходимых сертификатов и хотя бы базового знания английского или норвежского языка, шансы получить работу существенно возрастают.

Необходимые документы и легальное трудоустройство

Трудоустройство на норвежское рыболовное судно требует соблюдения строгих юридических процедур. Норвегия, хоть и не входит в Европейский союз, является частью Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), что определяет правила найма иностранных работников. 📝

Для легального трудоустройства вам потребуются следующие документы:

Действующий загранпаспорт (срок действия не менее 6 месяцев после предполагаемого возвращения)

Рабочая виза или разрешение на работу в Норвегии

Медицинская книжка моряка международного образца (ENG1 или аналог)

Сертификат начальной подготовки по безопасности (Basic Safety Training по стандартам STCW)

Удостоверение личности моряка (УЛМ) или Seaman's Book

Страховой полис, покрывающий медицинские расходы за границей

Трудовой договор с норвежским работодателем или крюинговой компанией

Процесс получения разрешения на работу в Норвегии зависит от вашего гражданства:

Категория граждан Требования Сроки оформления Особенности Граждане ЕС/ЕЭЗ Регистрация в полиции после прибытия (при проживании более 3 месяцев) Регистрация занимает 1-2 дня Свободный доступ к рынку труда Граждане России и других стран вне ЕС/ЕЭЗ Рабочая виза (D) + разрешение на работу 2-3 месяца Требуется предварительный трудовой договор Сезонные работники Специальное разрешение на сезонную работу 1-2 месяца Срок действия до 6 месяцев Квалифицированные специалисты Разрешение для квалифицированных работников 2-3 месяца Возможность продления и получения ПМЖ

Важно понимать, что самостоятельное трудоустройство на норвежское судно — процесс сложный и длительный. Большинство иностранцев находят работу через специализированные крюинговые агентства, которые занимаются подбором персонала для судовладельцев и помогают с оформлением необходимых документов.

При выборе крюингового агентства следует обратить внимание на:

Наличие лицензии на трудоустройство моряков

Опыт работы с норвежскими судовладельцами

Отзывы ранее трудоустроенных моряков

Прозрачность условий (отсутствие скрытых платежей и комиссий)

Помощь в оформлении документов

Особое внимание стоит уделить условиям трудового договора. В нем должны быть четко прописаны:

Продолжительность контракта

Размер заработной платы и система премирования

График работы и отдыха

Условия проживания и питания на судне

Страхование и медицинское обеспечение

Репатриация в случае необходимости

Норвежское трудовое законодательство строго защищает права работников, включая иностранных граждан. Это гарантирует соблюдение всех социальных гарантий и защиту от эксплуатации, но также требует от работника соблюдения высоких стандартов дисциплины и профессионализма.

Квалификация и навыки для работы в море

Успешное трудоустройство на норвежское рыболовное судно напрямую зависит от вашей квалификации и навыков. Норвегия, с её передовыми технологиями и строгими стандартами безопасности, предъявляет высокие требования к морскому персоналу. 🧠

Базовые требования к соискателям варьируются в зависимости от должности:

Иван Соколов, старший помощник механика Когда я впервые попал на норвежский траулер, меня поразила разница в подходе к работе. В России на многих судах действует принцип "сделай как-нибудь", в Норвегии — "сделай правильно или не делай вообще". Первый месяц был настоящим испытанием. Помню, как меня отстранили от работы на целый день из-за того, что я не провел полный осмотр насоса перед запуском, хотя он работал нормально. Первое время я считал такой подход излишне педантичным, но вскоре понял его ценность. За пять лет работы на норвежских судах я ни разу не сталкивался с серьезными поломками, которые могли бы поставить рейс под угрозу. Все системы регулярно обслуживаются, запчасти меняются по регламенту, а не когда сломаются. Теперь, когда я возвращаюсь на российские суда в качестве консультанта, первое, что я пытаюсь внедрить — это норвежскую культуру технического обслуживания. Да, это дороже в краткосрочной перспективе, но экономит огромные средства в долгосрочной.

Матросы (рядовой состав) — минимальные требования, подходит для начинающих без опыта

— минимальные требования, подходит для начинающих без опыта Обработчики рыбы — требуется опыт работы с морепродуктами, знание санитарных норм

— требуется опыт работы с морепродуктами, знание санитарных норм Машинная команда — необходимо профильное образование и сертификаты STCW

— необходимо профильное образование и сертификаты STCW Командный состав — высокие требования к образованию, опыту и сертификации

Обязательные сертификаты и квалификации для работы на рыболовном судне:

Basic Safety Training (BST) — базовый курс по безопасности, включающий навыки выживания на море, пожаротушения, оказания первой помощи и личной безопасности Medical Care — для определенных должностей требуется сертификат о прохождении курса медицинской подготовки Security Awareness — курс по осведомленности о безопасности на судне Fishing Vessel Personnel — специализированный сертификат для работников рыболовных судов GMDSS — сертификат оператора Глобальной морской системы связи при бедствии (для радиооператоров)

Все эти сертификаты должны соответствовать международной конвенции STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) и регулярно обновляться.

Помимо формальных требований, для успешной работы на норвежском рыболовном судне необходимы следующие навыки и качества:

Физическая выносливость — работа на судне часто связана с тяжелым физическим трудом в сложных погодных условиях

— работа на судне часто связана с тяжелым физическим трудом в сложных погодных условиях Стрессоустойчивость — способность сохранять работоспособность в экстремальных ситуациях

— способность сохранять работоспособность в экстремальных ситуациях Командная работа — умение эффективно взаимодействовать с коллегами в ограниченном пространстве

— умение эффективно взаимодействовать с коллегами в ограниченном пространстве Адаптивность — готовность приспосабливаться к меняющимся условиям и графику работы

— готовность приспосабливаться к меняющимся условиям и графику работы Техническая грамотность — базовое понимание работы судовых систем и оборудования

— базовое понимание работы судовых систем и оборудования Знание языка — владение английским или норвежским языком на уровне, достаточном для коммуникации

Для тех, кто хочет начать карьеру на норвежском рыболовном судне без опыта, оптимальный путь — устроиться матросом или помощником обработчика рыбы. Эти позиции требуют минимальной квалификации, но дают возможность получить необходимый опыт и понять специфику работы.

Дополнительные навыки, повышающие шансы на трудоустройство:

Умение работать с рыболовными снастями и оборудованием

Навыки обработки и консервации рыбы

Базовые знания судовой механики

Опыт работы в холодильных установках

Навыки приготовления пищи (для судовых поваров)

Опыт работы с навигационным оборудованием (для командного состава)

Важно понимать, что инвестиции в образование и получение дополнительных сертификатов существенно повышают ваши шансы на получение работы с более высокой оплатой и лучшими условиями труда. Большинство норвежских судовладельцев готовы платить премию за квалифицированных специалистов, особенно тех, кто имеет опыт работы в схожих климатических условиях.

Быт и условия труда на норвежских рыболовных судах

Повседневная жизнь на рыболовном судне кардинально отличается от привычного существования на суше. Ограниченное пространство, изоляция от внешнего мира и интенсивный график работы создают уникальную среду, к которой необходимо адаптироваться. 🏡

Рабочий процесс на норвежском рыболовном судне строго регламентирован и обычно организован по вахтенной системе. Типичный график работы выглядит следующим образом:

Тип вахты График Особенности Распространенность Стандартная вахта 6 часов работы / 6 часов отдыха Классический морской график с двумя вахтами в сутки Наиболее распространен на крупных судах Удлиненная вахта 8 часов работы / 8 часов отдыха Более продолжительный отдых, но и более интенсивная работа Часто используется на судах с высоким уровнем автоматизации Промысловый режим 12+ часов работы в период интенсивного лова Применяется во время пиковой активности, компенсируется дополнительным отдыхом Типичен для небольших судов и сезонного промысла Дневной режим 8-10 часов работы в светлое время суток Используется на прибрежных судах, возвращающихся в порт ежедневно Редко встречается на крупных рыболовных судах

Условия проживания значительно варьируются в зависимости от типа и возраста судна:

Крупные современные траулеры — оборудованы комфортабельными каютами на 1-2 человека с собственным санузлом, общими зонами отдыха, тренажерным залом и качественным питанием

— оборудованы комфортабельными каютами на 1-2 человека с собственным санузлом, общими зонами отдыха, тренажерным залом и качественным питанием Суда среднего размера — каюты на 2-4 человека с общими санитарными узлами, базовые условия для отдыха

— каюты на 2-4 человека с общими санитарными узлами, базовые условия для отдыха Малые прибрежные суда — минимальные бытовые условия, часто без отдельных кают для экипажа

Питание на норвежских судах организовано на высоком уровне. Судовые повара готовят разнообразные блюда, учитывая тяжелый физический труд экипажа. В рационе преобладают:

Высокобелковые продукты (мясо, рыба, морепродукты)

Углеводы для поддержания энергии (макароны, картофель, крупы)

Свежие или консервированные овощи и фрукты

Молочные продукты

Выпечка и десерты

Питание обычно организовано по системе "шведский стол" с фиксированным временем приема пищи, хотя на многих судах предусмотрен круглосуточный доступ к легким закускам и напиткам.

Особое внимание на норвежских судах уделяется безопасности труда. Все члены экипажа проходят инструктаж перед выходом в море и регулярные тренировки по действиям в чрезвычайных ситуациях. Каждому выдается индивидуальное защитное снаряжение:

Водонепроницаемая рабочая одежда

Защитная обувь со стальным носком

Каска или защитная шапка

Перчатки для различных видов работ

Спасательный жилет

Средства защиты органов слуха и зрения

Медицинское обеспечение на судне включает судовую аптечку с необходимыми медикаментами и оборудованием для оказания первой помощи. На крупных судах есть специально обученный член экипажа, ответственный за медицинскую помощь. В случае серьезных проблем со здоровьем организуется эвакуация заболевшего или травмированного моряка.

Психологические аспекты работы на рыболовном судне требуют особого внимания. Длительное пребывание в ограниченном пространстве с одними и теми же людьми, отсутствие привычных развлечений и разлука с близкими создают значительную психологическую нагрузку. Чтобы справиться с этим, на современных судах предусмотрены:

Доступ к спутниковому интернету (хотя и с ограниченной скоростью)

Спутниковая телефонная связь для контакта с семьей

Общие зоны отдыха с телевизором и видеотекой

Небольшие библиотеки с книгами на разных языках

Тренажерные залы для физической активности

Настольные игры и другие развлечения

Важным аспектом жизни на норвежском судне является отношение к экологии и устойчивому рыболовству. Норвегия строго следит за соблюдением квот на вылов и минимизацией воздействия на морскую экосистему. От всех членов экипажа ожидается ответственное отношение к окружающей среде и соблюдение правил сортировки отходов и предотвращения загрязнения моря.

Заработная плата и финансовые перспективы моряка

Финансовая сторона — один из главных мотивирующих факторов для работы на норвежском рыболовном судне. Уровень заработной платы в рыболовной отрасли Норвегии значительно превышает средние показатели многих стран, включая Россию и страны Восточной Европы. 💰

Заработная плата на норвежском рыболовном судне формируется по разным системам:

Фиксированная ставка — гарантированная ежемесячная оплата независимо от объема улова Процент от улова — часть дохода от реализации добытой рыбы распределяется между членами экипажа Смешанная система — комбинирует базовую ставку и процент от улова (наиболее распространена)

Средний уровень заработной платы по основным должностям на рыболовных судах:

Должность Месячная зарплата (евро) Годовой доход (евро) Дополнительные бонусы Капитан 7000-12000 84000-144000 10-15% от стоимости улова Старший помощник 5000-8000 60000-96000 5-10% от стоимости улова Механик 4500-7000 54000-84000 Доплата за сверхурочные работы Опытный матрос 3000-4500 36000-54000 Процент от улова, надбавки за опасные работы Начинающий матрос 2000-3000 24000-36000 Небольшой процент от улова Обработчик рыбы 2500-3500 30000-42000 Бонусы за объем переработанной продукции Судовой повар 3000-4000 36000-48000 Стабильная зарплата вне зависимости от улова

Следует учитывать, что приведенные суммы являются средними и могут значительно варьироваться в зависимости от:

Размера и типа судна

Продолжительности промыслового сезона

Объема и стоимости улова

Опыта и квалификации работника

Принадлежности судна к определенной компании

Важным финансовым аспектом работы на норвежском судне является система налогообложения. Для иностранных работников применяются специальные налоговые режимы:

Работники из стран ЕС/ЕЭЗ, проживающие в Норвегии, облагаются налогом по стандартной ставке (около 35-40% в зависимости от дохода)

Для нерезидентов может применяться упрощенная система налогообложения со ставкой 25%

При работе на судах международного плавания возможно освобождение от некоторых налогов

Дополнительные финансовые преимущества работы на норвежском рыболовном судне:

Бесплатное питание и проживание во время рейса

во время рейса Медицинская страховка , покрывающая лечение в Норвегии и за рубежом

, покрывающая лечение в Норвегии и за рубежом Пенсионные отчисления (для долгосрочных контрактов)

(для долгосрочных контрактов) Оплата проезда до места работы и обратно

до места работы и обратно Выплаты за неиспользованный отпуск

Компенсация за работу в опасных условиях

Для максимизации финансовой выгоды от работы на рыболовном судне рекомендуется:

Планировать работу на периоды наиболее активного промысла (для процентной системы оплаты) Постоянно повышать квалификацию для продвижения на более высокооплачиваемые должности Заранее разобраться с налоговым законодательством для оптимизации налогообложения Составить финансовый план и стратегию сбережений Использовать безналоговые периоды для крупных приобретений

Опытные моряки отмечают, что при грамотном планировании и высокой квалификации, работа на норвежском рыболовном судне позволяет не только обеспечить высокий уровень текущего дохода, но и сформировать значительные сбережения для будущих инвестиций или открытия собственного бизнеса.

Морская индустрия Норвегии предлагает уникальное сочетание достойной оплаты труда, профессионального роста и безопасных условий работы. Это действительно тяжелый труд, требующий особого склада характера и готовности к испытаниям. Но для тех, кто готов принять вызов, норвежские рыболовные суда открывают возможность не только заработать значительные средства, но и получить бесценный опыт работы в одной из самых технологически развитых морских держав мира. Главное — тщательно подготовиться к трудоустройству, изучить требования и реалистично оценить свои силы. Море проверяет каждого, но щедро вознаграждает упорных и настойчивых.

