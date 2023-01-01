Работа на двух местах в Казахстане: правила и ограничения совместительства

Для кого эта статья:

Казахстанцы, рассматривающие возможность работы на двух местах.

Работодатели и HR-специалисты, заинтересованные в оформлении совместителей.

Юристы и специалисты по трудовому праву, нуждающиеся в актуальной информации о законодательстве. Совмещение нескольких рабочих мест стало популярной стратегией повышения дохода среди казахстанцев 🧠. По данным Бюро национальной статистики, каждый шестой житель страны имеет дополнительный заработок помимо основной работы. Однако многие трудятся на двух позициях неофициально, подвергая себя юридическим и финансовым рискам. Правильное оформление совместительства не только обеспечивает социальные гарантии, но и защищает от претензий со стороны налоговых органов. Разберемся детально, как легально работать на двух работах в Казахстане и избежать типичных проблем с законом.

Работа на двух работах в Казахстане: что говорит закон

Трудовой кодекс Республики Казахстан (статья 61) прямо разрешает гражданам работать по совместительству. Это законное право каждого работника, однако требует соблюдения определенных условий и ограничений 📑.

Законодательство выделяет два типа совместительства:

Внутреннее совместительство — когда сотрудник выполняет дополнительную работу у того же работодателя

— когда сотрудник выполняет дополнительную работу у того же работодателя Внешнее совместительство — работа в другой организации помимо основного места трудоустройства

Кроме того, существует понятие совмещения должностей (профессий), которое часто путают с совместительством. Принципиальное различие: совмещение предполагает выполнение дополнительных обязанностей в рамках одного трудового договора и рабочего времени, а совместительство требует заключения отдельного трудового договора.

Критерий Совместительство Совмещение должностей Договор Отдельный трудовой договор Дополнительное соглашение к основному договору Рабочее время За пределами основного рабочего времени В пределах основного рабочего времени Трудовая книжка Может вноситься запись Запись не вносится Оплата Отдельная заработная плата Доплата к основному окладу

Важно знать, что согласно закону, работодатель не имеет права запрещать сотруднику работать по совместительству в другой организации, если это не противоречит трудовому договору или не является конфликтом интересов.

Асель Нурмагамбетова, юрист по трудовому праву В моей практике был показательный случай с IT-специалистом Маратом. Он работал системным администратором в государственном учреждении и параллельно устроился в частную компанию. Когда руководитель госучреждения узнал об этом, он потребовал от Марата увольнения со второго места работы, аргументируя это тем, что "государственный служащий не может подрабатывать". Мы разъяснили руководителю, что Марат не является госслужащим (это разные категории!), а значит, законодательство позволяет ему работать по совместительству. Более того, второй работодатель не был конкурентом и не создавал конфликта интересов. В итоге вопрос был урегулирован, а Марат продолжил работу на двух местах совершенно законно.

Существуют исключения, когда работа по совместительству запрещена или ограничена законом. Подробнее об этих категориях мы поговорим в разделе об ограничениях.

Оформление совместительства: документы и процедуры

Процедура оформления работы по совместительству в Казахстане требует правильного документального оформления, чтобы избежать возможных проблем с трудовой инспекцией и налоговыми органами 📋.

Для официального трудоустройства по совместительству необходимы следующие документы:

Заявление о приеме на работу с указанием, что это работа по совместительству

Удостоверение личности

Документ об образовании (диплом, сертификаты)

Справка о наличии/отсутствии судимости (для определенных профессий)

Медицинская справка (в зависимости от сферы деятельности)

Важный нюанс: работодателю не требуется предоставление трудовой книжки при устройстве по совместительству, поскольку она находится на основном месте работы. Однако по желанию работник может запросить внесение записи о работе по совместительству в свою трудовую книжку.

Алгоритм оформления совместительства:

Подача заявления о приеме на работу по совместительству Согласование условий труда и графика работы Заключение отдельного трудового договора Издание приказа о приеме на работу по совместительству Ознакомление сотрудника с правилами внутреннего распорядка и должностными инструкциями

Трудовой договор с совместителем должен содержать все стандартные разделы, предусмотренные Трудовым кодексом РК, с обязательным указанием, что работа выполняется на условиях совместительства. Рекомендуется также прописать особый график работы совместителя.

Особенности трудового договора с совместителем Содержание Указание статуса работы "Работа по совместительству" (внутреннему или внешнему) Рабочее время Не более 4 часов в день (половины месячной нормы) Оплата труда Пропорционально отработанному времени или по выполненному объему Испытательный срок Может быть установлен по соглашению сторон Дополнительные условия График работы, особенности учета рабочего времени

При внутреннем совместительстве процедура упрощается, но все равно требует оформления отдельного трудового договора и приказа. Работа должна выполняться в свободное от основной работы время и не может пересекаться с основным рабочим графиком.

Ограничения по времени и категориям работников

Казахстанское законодательство устанавливает ряд ограничений для работы по совместительству, которые касаются как продолжительности рабочего времени, так и отдельных категорий сотрудников ⏱️.

Основные временные ограничения:

Продолжительность работы по совместительству не может превышать 4 часов в день

В месяц совместитель не должен работать более половины нормы рабочего времени, установленной для соответствующей категории работников

В дни, когда сотрудник свободен от основной работы, он может трудиться по совместительству полный рабочий день

Существуют категории работников, для которых установлены особые ограничения или полный запрет на работу по совместительству:

Полный запрет на совместительство: Государственные служащие (согласно Закону РК "О государственной службе")

Судьи, прокуроры, следователи

Работники правоохранительных органов

Несовершеннолетние (до 18 лет)

Работники, занятые на тяжелых работах или с вредными/опасными условиями труда, если основная работа относится к этой же категории Ограниченное совместительство (требуется получение разрешения работодателя): Руководители государственных предприятий

Сотрудники с доступом к государственной тайне

Работники транспорта с непрерывным циклом работы

Особые правила действуют для педагогических, медицинских и творческих работников. Для них допускается увеличение продолжительности работы по совместительству, если это не противоречит нормам охраны труда и не влияет на качество выполнения основных обязанностей.

В случае работы во вредных условиях труда необходимо учитывать, что по совместительству нельзя выполнять такую же вредную работу, как и на основном месте — это запрещено в целях охраны здоровья работника.

Ержан Касымов, HR-директор К нам в производственную компанию обратился инженер Тимур, который хотел устроиться по совместительству. На основной работе он был занят на вредном производстве с классом условий труда 3.3 (воздействие вибрации). У нас была аналогичная позиция с теми же вредными факторами. Несмотря на квалификацию кандидата, мы были вынуждены отказать в приеме, объяснив, что по законодательству РК совмещение двух работ с одинаковыми вредными условиями труда запрещено. Вместо этого мы предложили ему позицию в отделе технического контроля, где вредные факторы отсутствовали. Тимур согласился, и это решение позволило соблюсти закон и сохранить его здоровье.

Работодателям важно помнить, что ответственность за соблюдение ограничений по времени работы совместителя лежит на них. Превышение установленных законом норм может повлечь административные санкции.

Налогообложение при работе на нескольких местах

Работая официально на двух или более местах в Казахстане, необходимо правильно понимать систему налогообложения, чтобы избежать проблем с налоговыми органами и не переплачивать налоги 💰.

Основные налоговые обязательства при работе по совместительству:

Индивидуальный подоходный налог (ИПН) — 10% от дохода

Обязательные пенсионные взносы (ОПВ) — 10% от дохода

Социальные отчисления (СО) — 3,5% от дохода

Взносы на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) — 2% от дохода

Ключевой нюанс заключается в том, что каждый работодатель удерживает налоги и взносы независимо друг от друга. При этом налоговые вычеты (например, стандартный вычет в размере 14-кратного МРП) могут применяться только на одном месте работы по выбору сотрудника.

Для оптимизации налогообложения рекомендуется подать заявление на применение налоговых вычетов по месту работы с более высоким доходом. Это позволит максимально использовать положенные вычеты и минимизировать налоговую нагрузку.

Налоговые особенности Основная работа Работа по совместительству Стандартный налоговый вычет Применяется (по заявлению) Не применяется Индивидуальный подоходный налог (ИПН) 10% от дохода за вычетом вычетов 10% от всего дохода без вычетов Предел начисления для социальных отчислений 7-кратный размер минимальной заработной платы 7-кратный размер минимальной заработной платы Предел начисления для пенсионных взносов 50-кратный размер минимальной заработной платы 50-кратный размер минимальной заработной платы

Важно понимать: если общий доход от всех мест работы превысит установленные лимиты для пенсионных или социальных отчислений, вы можете вернуть излишне уплаченные суммы через налоговую декларацию по итогам года.

С 2025 года в Казахстане действует обновленный механизм расчета суммарного годового дохода для налогообложения, который учитывает все источники дохода физического лица. Поэтому работникам, имеющим несколько мест работы, рекомендуется:

Сохранять все справки о доходах от каждого работодателя Подавать годовую налоговую декларацию до 31 марта года, следующего за отчетным При превышении лимитов отчислений указывать это в декларации для возврата переплаты Консультироваться с налоговыми специалистами при сложных ситуациях с доходами

При возникновении сомнений относительно правильности удержания налогов можно обратиться в налоговый комитет по месту жительства для получения консультации.

Права и гарантии для официально трудоустроенных совместителей

Официально трудоустроенные совместители имеют практически те же права и гарантии, что и основные работники, с некоторыми особенностями, учитывающими специфику совместительства 🛡️.

Ключевые права и гарантии совместителей:

Право на отпуск . Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется одновременно с отпуском по основному месту работы. Если стаж работы по совместительству меньше 6 месяцев, отпуск может быть предоставлен авансом.

. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется одновременно с отпуском по основному месту работы. Если стаж работы по совместительству меньше 6 месяцев, отпуск может быть предоставлен авансом. Оплата больничного листа . Совместитель имеет право на выплаты по временной нетрудоспособности с учетом стажа и среднего заработка по месту совместительства.

. Совместитель имеет право на выплаты по временной нетрудоспособности с учетом стажа и среднего заработка по месту совместительства. Социальные гарантии . Пенсионные отчисления, социальное и медицинское страхование производятся со всех мест работы, что увеличивает социальную защищенность работника.

. Пенсионные отчисления, социальное и медицинское страхование производятся со всех мест работы, что увеличивает социальную защищенность работника. Выходное пособие . При сокращении штата совместитель имеет право на выходное пособие в размере среднего заработка.

. При сокращении штата совместитель имеет право на выходное пособие в размере среднего заработка. Компенсационные выплаты. Работник-совместитель может претендовать на все компенсационные выплаты, предусмотренные трудовым законодательством.

Особые случаи и нюансы:

Беременные женщины и матери с детьми. Совместительницы, имеющие детей до 3 лет или беременные, пользуются всеми льготами, установленными трудовым законодательством. Прекращение трудового договора. При увольнении с основного места работы трудовой договор по совместительству не прекращается автоматически. Испытательный срок. При приеме на работу по совместительству испытательный срок может быть установлен по соглашению сторон. Дополнительные основания для увольнения. Трудовой договор с совместителем может быть расторгнут в случае приема работника, для которого эта работа будет основной.

Важно отметить, что трудовые споры с участием совместителей рассматриваются в том же порядке, что и споры с основными работниками. Совместитель имеет право обратиться в трудовую инспекцию или суд для защиты своих прав.

Для защиты собственных интересов совместителям рекомендуется:

Сохранять копии всех документов, связанных с трудоустройством (трудовой договор, приказы, расчетные листы)

Вести учет отработанного времени

Знать свои права и обязанности в соответствии с Трудовым кодексом РК

При возникновении спорных ситуаций обращаться за консультацией к юристу по трудовому праву