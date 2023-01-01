Работа в Израиле после репатриации: от вызовов к карьерному успеху
Для кого эта статья:
- Новые репатрианты в Израиле, ищущие работу
- Люди, желающие адаптироваться к израильскому рынку труда
Специалисты, нуждающиеся в информации о профессиональной переподготовке и программам поддержки
Репатриация в Израиль — это только первый шаг на пути к новой жизни. Следующий, не менее важный — трудоустройство, которое становится настоящим испытанием для многих олим хадашим (новых репатриантов). Поиск работы в незнакомой стране с другой деловой культурой и языковым барьером превращается в квест со множеством уровней сложности. Однако система поддержки репатриантов в Израиле предлагает разнообразные инструменты, позволяющие не только найти работу, но и построить успешную карьеру. 🇮🇱 Давайте разберёмся, как превратить статус репатрианта из препятствия в преимущество на израильском рынке труда.
Как найти работу для репатриантов в Израиле
Поиск работы в Израиле для репатриантов имеет свои особенности. Здесь действует принцип "витамин P" (протекция) — личные связи часто важнее формальных квалификаций. Это не означает, что без знакомств невозможно устроиться, но сеть контактов значительно ускоряет процесс. 🤝
Основные каналы поиска работы в Израиле:
- Государственная служба занятости (Лишкат ха-Таасука) — первое место, куда следует обратиться репатрианту
- Министерство алии и интеграции — предлагает специальные программы трудоустройства
- Онлайн-порталы вакансий: AllJobs, Drushim, JobMaster — популярные израильские платформы
- Социальные и профессиональные сети — LinkedIn стал стандартом для IT-специалистов и других профессионалов
- Специализированные группы в Telegram и WhatsApp — часто содержат эксклюзивные предложения работы
- Центры абсорбции — предлагают консультации по трудоустройству и языковую поддержку
Михаил Бродский, консультант по трудоустройству репатриантов
Когда Анна, программист с 7-летним опытом, репатриировалась из Москвы в Тель-Авив, она была уверена, что быстро найдет работу по специальности. Первые два месяца разослала более 50 резюме — ни одного приглашения на интервью. На консультации я объяснил ей особенность израильского рынка труда: 80% вакансий никогда не публикуются открыто. Мы разработали стратегию: посещение профессиональных митапов, активность в LinkedIn, обращение к русскоязычным HR. Через три недели такого "нетворкинга" Анна получила два предложения о работе — одно из них даже с зарплатой выше, чем она рассчитывала. Ключом к успеху стало понимание: в Израиле ищут не просто специалиста, а "своего человека".
Важный момент — адаптация резюме под израильские стандарты. Здесь ценят лаконичность (не более 2 страниц), конкретные достижения вместо общих фраз и наличие рекомендаций. Указание военной службы (если она была) воспринимается положительно, так как демонстрирует дисциплину и командные навыки.
|Особенность российского резюме
|Особенность израильского резюме
|Подробное описание обязанностей
|Акцент на измеримых достижениях
|Хронологический порядок опыта работы
|Релевантный опыт выносится вперед
|Фото обычно присутствует
|Фото нежелательно (во избежание дискриминации)
|Личные данные (возраст, семейное положение)
|Без личных данных, не связанных с работой
|Длинное, детальное CV
|Компактное резюме, сфокусированное на результатах
Государственные программы поддержки новых репатриантов
Израиль разработал комплексную систему поддержки репатриантов в процессе трудоустройства. Государство понимает: успешная интеграция новых граждан на рынке труда — залог экономического роста. 🏢
Ключевые программы поддержки включают:
- Ваучеры на профессиональную переподготовку — государство покрывает до 80% стоимости курсов для получения востребованной профессии
- Субсидированная стажировка — до 6 месяцев оплачиваемой работы, где часть зарплаты компенсирует государство
- Ульпан таасукати — специализированные курсы иврита для конкретных профессий (медицина, инженерия, IT)
- Программа "Первый шаг" — индивидуальное сопровождение репатриантов консультантом по трудоустройству
- Гранты для предпринимателей — финансовая поддержка для репатриантов, открывающих собственный бизнес
Особое внимание стоит обратить на центры трудоустройства при Министерстве алии и интеграции. Они предоставляют бесплатные консультации по карьерному планированию, помогают с проверкой резюме и предлагают курсы подготовки к собеседованиям. В некоторых центрах работают русскоязычные консультанты, что снимает языковой барьер. ✅
Для высококвалифицированных специалистов существует программа "Гвахим" (Высоты), предлагающая индивидуальную поддержку в поиске работы, соответствующей уровню образования и опыту. Программа включает профессиональное наставничество и прямые контакты с работодателями.
|Программа
|Целевая аудитория
|Преимущества
|Где обращаться
|Ваучеры на курсы
|Все репатрианты до 10 лет проживания
|Покрытие до 80% стоимости обучения
|Министерство алии и интеграции
|Программа "Гвахим"
|Специалисты с высшим образованием
|Индивидуальное сопровождение трудоустройства
|Центры трудоустройства при министерстве
|Бизнес-инкубаторы
|Репатрианты-предприниматели
|Консультации, гранты, рабочее пространство
|Министерство экономики
|Субсидированная стажировка
|Репатрианты до 5 лет проживания
|Оплачиваемая работа с господдержкой
|Служба занятости
Востребованные профессии для репатриантов в Израиле
Израильский рынок труда отличается высокой динамикой и инновационной направленностью. Страна не зря получила прозвище "Нация стартапов". Для репатриантов важно понимать, какие профессии пользуются наибольшим спросом, чтобы сфокусировать усилия на перспективных направлениях. 🚀
Наиболее востребованные сферы для трудоустройства репатриантов:
- Информационные технологии — программисты, QA-инженеры, DevOps, специалисты по кибербезопасности и аналитике данных
- Медицина — врачи всех специальностей (после подтверждения квалификации), медсестры, фармацевты
- Инженерные специальности — особенно в областях электроники, оптики, аэрокосмической промышленности
- Биотехнологии и фармацевтика — научные сотрудники, лабораторные техники, специалисты по клиническим испытаниям
- Финансовый сектор — аналитики, специалисты по инвестициям и управлению рисками (со знанием английского)
Отдельно стоит отметить возможности для специалистов со знанием русского языка. Многие компании, работающие с русскоязычным рынком, ищут маркетологов, менеджеров по продажам и специалистов поддержки клиентов, владеющих русским. Это может стать "входным билетом" на израильский рынок труда. 🗣️
Елена Ковальская, карьерный консультант для репатриантов
Игорь прибыл в Израиль с 15-летним опытом работы инженером-механиком на крупном промышленном предприятии в России. Он был уверен, что его опыт будет востребован, но столкнулся с реальностью: израильская промышленность больше ориентирована на высокотехнологичное производство с использованием автоматизации и робототехники. Три месяца безуспешных поисков работы привели его в отчаяние. На нашей консультации мы переоценили его навыки и выявили компетенции в области автоматизации производственных процессов, которые он развил в последние годы работы. Перефокусировав резюме на эти навыки и пройдя трехмесячный курс по промышленной робототехнике (с ваучером от министерства), Игорь получил предложение от компании, производящей медицинское оборудование. Его история показывает: успех часто зависит не от смены профессии, а от правильного позиционирования имеющихся навыков.
Для технических специалистов важно учитывать особенности израильского хай-тека. Здесь ценятся не только технические навыки, но и soft skills: умение работать в мультикультурной команде, гибкость мышления, инициативность. Израильские компании часто используют методологию "хуцпа" — дерзновенный подход к решению проблем, когда сотрудников поощряют задавать вопросы и предлагать нестандартные решения. ⚡
Средняя зарплата в различных секторах (в шекелях в месяц до вычета налогов):
- IT-специалисты: 18,000-30,000 шекелей
- Инженеры: 15,000-25,000 шекелей
- Врачи: 20,000-35,000 шекелей (после подтверждения диплома)
- Медсестры: 9,000-15,000 шекелей
- Учителя: 8,000-12,000 шекелей
- Офисные работники: 7,000-12,000 шекелей
Эффективные стратегии трудоустройства в Израиле
Трудоустройство в Израиле требует не только профессиональных навыков, но и понимания местной деловой культуры. Израильтяне ценят прямоту, инициативность и практический подход. Демонстрация этих качеств значительно повышает шансы на успешное трудоустройство. 🎯
Эффективные стратегии поиска работы для репатриантов:
- Нетворкинг — посещение профессиональных мероприятий, конференций и отраслевых встреч
- Таргетированный подход — вместо массовой рассылки резюме, фокусируйтесь на компаниях, где ваш опыт наиболее релевантен
- Проактивный поиск — не ждите публикации вакансий, напрямую связывайтесь с потенциальными работодателями
- Волонтерство — работа pro bono позволяет получить местный опыт и расширить сеть контактов
- Создание онлайн-портфолио — особенно важно для творческих и технических специальностей
Особенность израильского собеседования — его неформальность. Будьте готовы к прямым вопросам, иногда выходящим за рамки профессиональной сферы. Израильские работодатели стремятся оценить не только ваши навыки, но и личностное соответствие корпоративной культуре (cultural fit). 👔
Что подготовить к собеседованию:
- Конкретные примеры профессиональных достижений (с цифрами и результатами)
- Краткую "elevator pitch" — самопрезентацию на 1-2 минуты
- Ответы на вопросы о причинах репатриации и долгосрочных планах в Израиле
- Примеры решения проблем и преодоления трудностей в прошлом опыте работы
- Вопросы для интервьюера — это демонстрирует заинтересованность и подготовку
Важный аспект — подготовка к вопросу о зарплатных ожиданиях. Репатрианты часто либо значительно занижают свои ожидания (опасаясь отказа), либо завышают их (не учитывая местные реалии). Изучите среднерыночные зарплаты в вашей отрасли через ресурсы вроде AllJobs или Glassdoor, чтобы назвать адекватную сумму. 💰
Языковая адаптация и профессиональная переподготовка
Языковой барьер остается одним из главных препятствий для успешного трудоустройства репатриантов. В Израиле в большинстве профессиональных сфер требуется знание иврита, хотя в некоторых международных компаниях и стартапах рабочим языком может быть английский. 🗣️
Пути языковой адаптации для репатриантов:
- Ульпан — интенсивные курсы иврита, предоставляемые бесплатно новым репатриантам
- Ульпан таасукати — специализированные курсы иврита для конкретных профессий
- Языковые тандемы — обмен языковыми навыками с носителями иврита
- Онлайн-ресурсы — приложения и платформы для самостоятельного изучения языка
- Языковые группы — неформальные встречи для практики разговорного иврита
Важно понимать, что для профессионального иврита недостаточно базового уровня, полученного в стандартном ульпане. Развивайте словарный запас в своей профессиональной области, читая специализированные материалы и общаясь с коллегами. 📚
Профессиональная переподготовка может быть необходима в случаях, когда:
- Ваша профессия не востребована на израильском рынке труда
- Требуется адаптация навыков к местным стандартам и технологиям
- Необходимо подтверждение квалификации (особенно для регулируемых профессий)
- Вы решили сменить сферу деятельности в процессе репатриации
Для регулируемых профессий (врачи, юристы, психологи, инженеры) требуется подтверждение диплома и часто дополнительное обучение или сдача экзаменов. Этот процесс может занять от нескольких месяцев до нескольких лет, поэтому стоит начинать его как можно раньше. ⏳
Государство предлагает ваучеры на профессиональную переподготовку, покрывающие большую часть стоимости обучения. Приоритет отдается востребованным специальностям, список которых регулярно обновляется Министерством алии и интеграции.
Короткие курсы профессиональной адаптации (3-6 месяцев) предлагают:
- Государственные центры профессиональной подготовки
- Образовательные центры при университетах и колледжах
- Частные школы и курсы (с возможностью использования ваучеров)
- Онлайн-платформы (особенно для IT-специальностей)
При выборе курса обращайте внимание на показатели трудоустройства выпускников и наличие стажировок или практики как части обучения. В идеале программа должна включать помощь в поиске работы после завершения обучения. 🎓
Адаптация на новом рынке труда — это марафон, а не спринт. Каждый репатриант проходит свой уникальный путь к профессиональному успеху в Израиле. Ключевые факторы успеха: гибкость мышления, настойчивость, использование всех доступных ресурсов поддержки и постоянное развитие навыков. Помните, что многие успешные израильские компании были основаны репатриантами, которые превратили трудности адаптации в источник инноваций и предпринимательства. Вы не просто ищете работу — вы строите новую профессиональную идентичность в стране, которая ценит инициативу и смелость мышления.
Виктор Семёнов
карьерный консультант