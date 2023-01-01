Рабочая виза в Норвегию: пошаговая инструкция для иностранцев

Для кого эта статья:

Иностранные специалисты, рассматривающие трудоустройство в Норвегии

Экспаты и мигранты, нуждающиеся в информации о бюрократических процессах получения рабочей визы

Люди, заинтересованные в повышении своей квалификации для работы в Норвегии, в том числе в IT и медицине Норвегия с её социальной стабильностью и высоким уровнем оплаты труда ежегодно привлекает тысячи иностранных специалистов. Однако путь к легальному трудоустройству в этой скандинавской стране обрамлен сложной бюрократической процедурой, способной запутать даже опытных экспатов. Переплетение требований к квалификации, непростая система подачи документов и постоянно обновляющиеся миграционные правила превращают получение рабочей визы в настоящий квест. Я разработал четкую пошаговую инструкцию, которая проведет вас через все этапы получения разрешения на работу в Норвегии и поможет избежать типичных ошибок. 🇳🇴

Типы рабочих виз и разрешений для работы в Норвегии

Система рабочих виз Норвегии строго структурирована и адаптирована под различные категории иностранных работников. Правильный выбор типа разрешения — первый шаг к успешному трудоустройству в этой скандинавской стране. 📋

Все разрешения на работу в Норвегии делятся на несколько основных категорий:

Разрешение для квалифицированных специалистов — наиболее распространенный тип, требующий соответствующего образования или опыта работы

— наиболее распространенный тип, требующий соответствующего образования или опыта работы Разрешение для сезонных работников — выдается на срок до 6 месяцев для работы в сельском хозяйстве, лесной промышленности или туризме

— выдается на срок до 6 месяцев для работы в сельском хозяйстве, лесной промышленности или туризме Разрешение для самозанятых лиц — для предпринимателей, планирующих открыть собственный бизнес в Норвегии

— для предпринимателей, планирующих открыть собственный бизнес в Норвегии Разрешение для специалистов, переводимых внутри компании — для сотрудников международных корпораций

— для сотрудников международных корпораций Карта EEA для граждан Европейской экономической зоны — упрощенная процедура для европейцев

Для граждан стран, не входящих в ЕС/ЕЭЗ (включая Россию и страны СНГ), получение рабочей визы обычно происходит по схеме "разрешение на работу + вид на жительство". При этом разрешение на работу является основанием для последующего получения ВНЖ.

Тип разрешения Срок действия Возможность продления Право на воссоединение семьи Квалифицированный специалист До 3 лет Да Да Сезонный работник До 6 месяцев Нет Нет Самозанятое лицо До 2 лет Да Да Внутрикорпоративный перевод До 5 лет Ограничено Да Карта EEA 5 лет Да Да

Важно отметить, что практически все типы рабочих разрешений в Норвегии предоставляют возможность в будущем претендовать на постоянное проживание или гражданство при соблюдении необходимых условий. Исключение составляют сезонные разрешения, которые не ведут к постоянному статусу.

Михаил Петров, консультант по трудовой миграции Один из моих клиентов, ИТ-специалист из Санкт-Петербурга, первоначально планировал получить сезонную работу в Норвегии, рассчитывая "зацепиться" и потом сменить статус. Я сразу объяснил ему проблематичность этого пути. Вместо этого мы сосредоточились на поиске работы по его специальности, что заняло дополнительные 3 месяца. В итоге он получил предложение от стартапа в Осло и оформил разрешение квалифицированного специалиста. Сейчас, спустя два года, он уже подал документы на постоянный вид на жительство и перевез семью. Если бы он пошел по изначальному пути сезонной работы, он бы столкнулся с необходимостью возвращаться в Россию и начинать весь процесс заново.

Выбор правильного типа рабочего разрешения должен основываться на вашей квалификации, планируемой длительности пребывания и долгосрочных целях пребывания в Норвегии. 🔍

Требования к соискателям на получение рабочей визы

Норвежская система трудовой иммиграции ориентирована на привлечение квалифицированных кадров, способных внести вклад в экономику страны. Требования к кандидатам варьируются в зависимости от категории визы, однако существует ряд универсальных критериев. 📝

Базовые требования, предъявляемые ко всем соискателям:

Наличие официального предложения о работе от норвежского работодателя, соответствующего рыночным условиям оплаты труда

от норвежского работодателя, соответствующего рыночным условиям оплаты труда Соответствие условий найма норвежскому трудовому законодательству и коллективным договорам

норвежскому трудовому законодательству и коллективным договорам Отсутствие возможности закрыть вакансию местными кадрами или специалистами из ЕС/ЕЭЗ (для некоторых категорий)

местными кадрами или специалистами из ЕС/ЕЭЗ (для некоторых категорий) Достаточные финансовые средства для проживания в Норвегии

для проживания в Норвегии Подходящее жилье на период пребывания

на период пребывания Отсутствие криминального прошлого и угроз общественной безопасности

Для квалифицированных специалистов — наиболее востребованной категории — предъявляются дополнительные требования к образованию и опыту:

Высшее образование (минимум степень бакалавра) или

Профессиональное образование и не менее 3 лет соответствующего опыта работы, или

Особая квалификация, подтвержденная не менее чем 5 годами опыта работы

Заработная плата для квалифицированных специалистов должна соответствовать норвежским стандартам для данной профессии. По состоянию на 2023 год, минимальный годовой доход для квалифицированных специалистов должен составлять не менее 456 300 норвежских крон (примерно 40 000 евро).

Профессиональная область Минимальный уровень образования Требуемый опыт работы Языковые требования ИТ и программирование Бакалавр/3-5 лет опыта 1-3 года для выпускников Английский (B2) Нефтегазовая отрасль Магистр 3-5 лет Английский (B2/C1) Медицина Специализированное медицинское Лицензирование Норвежский (B2/C1) Строительство Профессиональное/Высшее 3-5 лет Базовый норвежский Туризм (сезонный) Не обязательно высшее 1-2 года Английский (B1)

Важный аспект — знание языка. Хотя формально для большинства рабочих виз знание норвежского не является обязательным требованием, на практике это существенно повышает шансы на получение работы. В некоторых профессиях (медицина, образование, государственные службы) знание норвежского является обязательным условием и подтверждается сертификатом Bergenstesten или Norskprøve. 🗣️

Для IT-специалистов, инженеров и работников международных компаний часто достаточно хорошего уровня английского языка (не ниже B2). Однако для интеграции и долгосрочного проживания в стране владение норвежским становится необходимостью.

Процесс подачи документов: от предложения о работе до визы

Получение рабочей визы в Норвегию — это четко структурированный процесс, требующий координации действий между вами, работодателем и норвежскими миграционными службами. Знание правильной последовательности шагов существенно ускорит получение разрешения на работу. 🔄

Елена Соколова, HR-директор В прошлом году мы нанимали специалиста по морской биологии из России для нашего исследовательского проекта в Тромсё. Первая попытка подачи документов затянулась на дополнительные два месяца из-за неправильно оформленной документации о квалификации. Ключевой ошибкой было представление нотариально заверенных копий дипломов без официального перевода на норвежский. Дополнительно возникли сложности с подтверждением опыта работы — UDI запросил не только рекомендательные письма, но и подтверждение уплаты налогов с предыдущих мест работы. После корректировки документации и предоставления апостилированных переводов процесс пошел гладко, и через 6 недель разрешение было получено. Этот опыт научил нас тщательнее готовить документы с самого начала.

Пошаговый алгоритм получения рабочей визы в Норвегию:

Получение предложения о работе Найдите вакансию через норвежские сайты поиска работы (finn.no, nav.no)

Пройдите собеседования (обычно проводятся онлайн)

Получите официальное предложение о работе (jobtilbud) с указанием должности, зарплаты и условий Подготовка документов Заполненная анкета-заявление на рабочую визу

Действующий загранпаспорт (срок действия не менее 1 года)

Цветные фотографии паспортного формата (35×45 мм)

Подтверждение квалификации (дипломы, сертификаты с переводом)

Резюме и рекомендательные письма

Подтверждение наличия жилья в Норвегии

Медицинская страховка Подача заявления Работодатель регистрирует заявку в норвежской системе UDI

Вы получаете идентификационный номер заявки (DUF-nummer)

Подаете документы в норвежское посольство или визовый центр в своей стране

Оплачиваете консульский сбор

Проходите биометрическую процедуру (отпечатки пальцев, фото) Рассмотрение заявления UDI проверяет документы и квалификацию

При необходимости запрашивает дополнительную информацию

Принимает решение о выдаче/отказе в визе Получение визы и въезд в Норвегию Получение положительного решения

Оформление визы D (если применимо)

Въезд в Норвегию

Регистрация в полицейском участке в течение 7 дней после приезда

Получение карты вида на жительство с разрешением на работу

Важным моментом является то, что большинство документов должны быть представлены на норвежском или английском языке с официальным переводом. Дипломы и другие документы об образовании часто требуют апостиля или консульской легализации. 🔖

Обратите внимание, что для некоторых категорий специалистов (врачи, учителя, юристы) требуется дополнительное признание квалификации норвежскими профессиональными органами до подачи заявления на рабочую визу.

Сроки и стоимость оформления разрешений на работу

Планирование бюджета и временных рамок — критически важный аспект при оформлении рабочей визы в Норвегию. Непонимание реальных сроков и расходов часто приводит к срыву планов трудоустройства и финансовым потерям. 📅

Сроки рассмотрения заявлений на рабочие визы варьируются в зависимости от нескольких факторов:

Тип рабочего разрешения — для квалифицированных специалистов обычно быстрее

— для квалифицированных специалистов обычно быстрее Сезон подачи — летние месяцы и декабрь-январь характеризуются более длительным рассмотрением

— летние месяцы и декабрь-январь характеризуются более длительным рассмотрением Комплектность документов — неполный пакет увеличивает время рассмотрения

— неполный пакет увеличивает время рассмотрения Гражданство заявителя — для граждан ЕС/ЕЭЗ процесс значительно проще

Ориентировочные сроки рассмотрения заявлений:

Квалифицированные специалисты: 4-8 недель

Сезонные работники: 3-5 недель

Самозанятые лица: 8-12 недель

Внутрикорпоративные переводы: 4-6 недель

Граждане ЕС/ЕЭЗ (регистрация): 1-2 недели

Важно учитывать, что указанные сроки являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от текущей нагрузки на миграционную службу. UDI публикует актуальную информацию о средних сроках рассмотрения на своем официальном сайте. 🕒

Что касается финансовой стороны вопроса, расходы на оформление рабочей визы включают:

Статья расходов Стоимость (NOK) Стоимость (EUR) Примечания Консульский сбор (квалифицированный специалист) 6 300 ~600 Не возвращается при отказе Консульский сбор (сезонный работник) 3 900 ~370 Не возвращается при отказе Биометрическая процедура 700 ~65 Обязательна для всех Услуги визового центра 500-800 ~50-75 При подаче через VFS Global Перевод документов 1 000-3 000 ~95-285 Зависит от объема Нотариальное заверение 500-1 500 ~45-140 За каждый документ Апостиль 400-800 ~40-75 За каждый документ

Дополнительно следует учитывать косвенные расходы:

Медицинская страховка на период до получения страхования в системе здравоохранения Норвегии

Авиабилеты до Норвегии

Первоначальное проживание (депозит за аренду жилья может составлять до 3 месячных оплат)

Средства на проживание до получения первой зарплаты

В общей сложности, минимальный бюджет для переезда в Норвегию по рабочей визе (включая оформление документов, переезд и первый месяц проживания) составляет от 10 000 до 15 000 евро в зависимости от города и жизненных стандартов. 💰

Отслеживать статус рассмотрения своего заявления можно через онлайн-систему UDI, используя полученный при подаче документов DUF-номер. Система позволяет видеть, на какой стадии находится ваше дело, были ли запрошены дополнительные документы и ожидаемые сроки принятия решения.

Особенности трудоустройства для разных категорий специалистов

Норвежский рынок труда имеет свою специфику для различных профессиональных областей. Понимание этих особенностей поможет вам правильно оценить перспективы трудоустройства и выбрать оптимальный путь получения рабочей визы. 🔍

Разберем специфику получения разрешения на работу для наиболее востребованных категорий иностранных специалистов:

IT-специалисты и разработчики

Наиболее благоприятная категория для трудоустройства

Возможность работы на английском языке

Упрощенные процедуры признания квалификации

Высокие зарплаты (от 600 000 NOK в год)

Активный наем иностранцев без обязательного знания норвежского

Инженеры и технические специалисты

Востребованы в нефтегазовой, морской и возобновляемой энергетике

Требуется признание инженерного образования NOKUT

Часто необходимо членство в профессиональных ассоциациях

Базовое знание норвежского повышает шансы

Медицинские работники

Обязательное признание квалификации Директоратом здравоохранения

Высокий уровень владения норвежским языком (B2-C1)

Длительный процесс лицензирования (до 1-2 лет)

Высокая востребованность медсестер и врачей узких специальностей

Работники сферы услуг и туризма

Преимущественно сезонное трудоустройство

Высокая конкуренция с работниками из ЕС

Необходимость минимального знания норвежского

Меньшие зарплаты по сравнению с высококвалифицированными специалистами

Научные работники и исследователи

Специальная упрощенная процедура получения визы

Возможность работы в англоязычной среде

Программы обмена и гранты для иностранных исследователей

Возможность получения постоянного вида на жительство через 3 года

Стоит отметить, что некоторые профессии в Норвегии являются регулируемыми и требуют обязательного признания иностранной квалификации. К ним относятся: врачи, медсестры, учителя, инженеры, юристы, психологи, электрики и др. Процесс признания может занимать от нескольких месяцев до года и должен быть начат заблаговременно. 📚

Для признания образования обращайтесь в следующие органы:

NOKUT (Норвежское агентство по обеспечению качества в образовании) — для большинства профессий

Helsedirektoratet (Директорат здравоохранения) — для медицинских работников

Utdanningsdirektoratet — для учителей и педагогов

Важно понимать, что знание норвежского языка, хотя и не всегда является формальным требованием для получения рабочей визы, существенно расширяет возможности трудоустройства практически во всех сферах. Даже в IT-компаниях, где рабочим языком является английский, базовое знание норвежского повышает шансы на продвижение по карьерной лестнице.

Для поиска вакансий в Норвегии используйте специализированные порталы:

NAV.no — официальный портал службы занятости Норвегии

Finn.no — крупнейший норвежский сайт объявлений, включая вакансии

WorkinNorway.no — ресурс для иностранных специалистов

LinkedIn — для профессиональных и управленческих позиций

Jobbnorge.no — академические и исследовательские позиции

Не забывайте, что норвежские работодатели высоко ценят мотивационные письма, адаптированные под конкретную вакансию, и подробные резюме с акцентом на достижения и конкретные навыки. 🚀

Переезд в Норвегию для работы требует тщательного планирования, понимания местных требований и готовности к бюрократическим процедурам. Однако результат стоит усилий — страна предлагает не только высокий уровень жизни и социальной защищенности, но и уникальные возможности для профессионального роста в стабильной экономике. Помните, что ключом к успешному оформлению рабочей визы является последовательность действий, внимание к деталям и своевременная подготовка всех необходимых документов. С правильным подходом норвежские фьорды и карьерные перспективы станут реальностью уже через несколько месяцев.

