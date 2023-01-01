1С-программирование: обучение с нуля до первой зарплаты в 100 000

Для кого эта статья:

  • Новички, желающие освоить программирование на 1С
  • Люди, рассматривающие возможность смены профессии на более высокооплачиваемую

  • Специалисты, ищущие информацию о востребованных навыках в IT-сфере в России

    Мечтаете о профессии с зарплатой от 100 000 рублей, стабильной востребованностью и возможностью удалённой работы? Программирование на 1С может стать именно тем ключом, который откроет дверь в мир таких перспектив. Я помню свои первые шаги в этой среде — было непривычно и немного страшно. Но сегодня расскажу, как преодолеть начальный барьер и начать уверенное движение к освоению одной из самых востребованных технологий на отечественном рынке. Давайте разберёмся, с чего начать путь в 1С-программирование и как избежать типичных ошибок новичков. 🚀

Что такое 1С и почему стоит изучать программирование в ней

1С — это не просто программа для бухгалтерии, как многие ошибочно полагают. Это целая платформа для разработки бизнес-приложений, которая используется практически в каждой российской компании. Система 1С:Предприятие состоит из платформы (технологического ядра) и прикладных решений (конфигураций), разработанных на этой платформе для автоматизации различных аспектов бизнеса.

Почему же освоение 1С становится таким привлекательным карьерным выбором? 👇

  • Высокий и стабильный спрос — более 80% российских компаний используют 1С-решения
  • Достойная оплата труда — даже начинающие 1С-разработчики зарабатывают от 60 000 рублей
  • Низкий порог входа — не требуется глубоких знаний алгоритмов или математики
  • Быстрый старт — базовые навыки можно освоить за 2-3 месяца интенсивного обучения
  • Масштабируемость знаний — от простого программирования до архитектуры сложных систем

Сравним 1С с другими направлениями программирования:

Параметр 1С-разработка Web-разработка Java-разработка
Порог входа Низкий Средний Высокий
Время до первого трудоустройства 3-6 месяцев 6-12 месяцев 12+ месяцев
Зарплата начинающего специалиста 60 000 – 90 000 ₽ 50 000 – 80 000 ₽ 70 000 – 100 000 ₽
Локальность рынка Преимущественно РФ и СНГ Глобальный рынок Глобальный рынок

Алексей Петров, ведущий 1С-разработчик

Пять лет назад я работал менеджером по продажам с зарплатой 45 000 рублей. Чувствовал, что достиг потолка. Решил изучить 1С, потому что видел постоянные вакансии в этой сфере. Первые три месяца было сложно — я выделял по 2 часа каждый вечер на изучение основ. Когда создал свою первую полноценную обработку для автоматизации отчетности, испытал настоящий восторг!

Черех полгода нашел первую работу младшим 1С-программистом с зарплатой 65 000 рублей. Сейчас, спустя 5 лет, руковожу командой разработчиков и зарабатываю в 4 раза больше, чем на старте. Главное — не бояться начать и последовательно изучать материал.

Пошаговый план для смены профессии

Подготовка рабочего места: установка платформы 1С

Прежде чем погрузиться в мир 1С-программирования, необходимо правильно настроить рабочее окружение. Это фундамент, на котором будет строиться ваш успех в освоении технологии. 🖥️

Для начала работы вам потребуется:

  1. Платформа 1С:Предприятие (учебная версия подойдет для старта)
  2. Конфигурация для разработки (например, "Демонстрационная конфигурация")
  3. Компьютер с минимальными системными требованиями

Системные требования для комфортной работы с 1С:

Компонент Минимальные требования Рекомендуемые требования
Процессор Intel Pentium 4 / AMD Athlon 64 Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 или выше
Оперативная память 2 ГБ 8 ГБ или больше
Свободное место на диске 40 ГБ SSD от 120 ГБ
Операционная система Windows 7 Windows 10/11

Пошаговая инструкция по установке учебной версии 1С:

  1. Скачайте дистрибутив — посетите официальный сайт 1С или учебный портал edu.1cfresh.com для загрузки учебной версии
  2. Запустите установщик — следуйте мастеру установки, выбирая компоненты "Платформа" и "Демонстрационная конфигурация"
  3. Установите драйвер защиты — обязательный компонент даже для учебной версии
  4. Создайте информационную базу — после запуска платформы нажмите "Добавить" → "Создание новой информационной базы" → выберите "Демонстрационная конфигурация"
  5. Запустите информационную базу — кликните "1С:Предприятие" (для работы) или "Конфигуратор" (для разработки)

Важно: учебная версия имеет ограничения по функциональности и времени использования, но для начального обучения её более чем достаточно. Альтернативный вариант — использование облачного сервиса "1С:Предприятие 8 через Интернет для учебных заведений" (edu.1cfresh.com).

Базовые понятия и элементы программирования на 1С

Освоение 1С начинается с понимания её архитектуры и ключевых концепций. Платформа 1С имеет свои особенности, отличающие её от других языков программирования, и знание базовой терминологии поможет вам быстрее погрузиться в процесс обучения. 🧩

Основные элементы, с которыми предстоит работать в 1С:

  • Конфигурация — модель предметной области, набор объектов и алгоритмов
  • Информационная база — хранилище данных конкретной конфигурации
  • Модули — программные компоненты, содержащие код на языке 1С
  • Объекты конфигурации — справочники, документы, регистры и другие элементы системы
  • Встроенный язык — собственный язык программирования 1С

В 1С существует два режима работы:

  1. Режим конфигуратора — используется для разработки и модификации структуры приложения
  2. Режим предприятия — предназначен для пользовательской работы с готовым приложением

Ключевые объекты конфигурации, которые нужно освоить в первую очередь:

  • Справочники — хранилища списков однотипных данных (товары, контрагенты, сотрудники)
  • Документы — отражают события, происходящие в системе (продажи, закупки, кадровые перемещения)
  • Регистры — таблицы для хранения и обработки данных (остатки товаров, задолженности)
  • Отчеты — инструменты для получения аналитической информации
  • Обработки — вспомогательные инструменты для выполнения различных функций

Встроенный язык 1С имеет свои особенности, которые могут показаться необычными для тех, кто знаком с другими языками программирования:

// Пример простой процедуры на языке 1С
Процедура ПриветМир()
Сообщить("Привет, мир 1С!");
КонецПроцедуры

// Пример функции с возвратом значения
Функция СложитьЧисла(Число1, Число2)
Возврат Число1 + Число2;
КонецФункции

Для начинающих важно понимать три ключевых концепта, на которых строится вся работа в 1С:

  1. Метаданные — описание структуры объектов
  2. Данные — информация, хранящаяся в базе
  3. Бизнес-логика — алгоритмы обработки данных

Не пытайтесь освоить всё сразу. Начните с изучения простых объектов конфигурации и постепенно расширяйте кругозор, добавляя новые концепции и техники программирования. 📚

Создаем первую программу в 1С: пошаговый практикум

Теория без практики мертва, поэтому давайте создадим простое, но полноценное решение в 1С. Наша цель — разработать простую обработку для расчёта оптимальной цены товара с учетом наценки. Это позволит вам применить полученные знания и увидеть результат работы. 💼

Марина Соколова, 1С-консультант

На одном из моих первых проектов клиент — небольшой магазин строительных материалов — попросил создать простой инструмент для быстрого пересчета цен. Каждый день им приходилось вручную калькулировать стоимость товаров с разными наценками для розничных и оптовых клиентов.

Я создала простую обработку, почти идентичную той, что мы сейчас разработаем. Помню, как владелец магазина был поражен, когда увидел, что задача, отнимавшая у сотрудников по 2 часа ежедневно, теперь решается за несколько кликов. Он сказал: "Если бы я знал, что это так просто, заказал бы автоматизацию годы назад!"

Именно тогда я поняла силу 1С — даже простые решения могут принести огромную пользу бизнесу.

Шаг 1: Запуск конфигуратора и создание внешней обработки

  1. Запустите 1С в режиме конфигуратора
  2. Выберите меню "Файл" → "Новый" → "Внешняя обработка"
  3. Сохраните файл под названием "РасчетЦены.epf"

Шаг 2: Создание формы обработки

  1. В дереве конфигурации найдите "Основные" → "Формы"
  2. Создайте новую форму "Форма"
  3. В редакторе формы добавьте элементы управления:
    • Группа "ГруппаВвода" (тип — Обычная группа)
    • В группе создайте поля ввода:
    • "СебестоимостьТовара" (тип — Число, длина 15, точность 2)
    • "ПроцентНаценки" (тип — Число, длина 5, точность 2)
    • "РозничнаяЦена" (тип — Число, длина 15, точность 2, только чтение)
    • Кнопка "РассчитатьЦену"

Шаг 3: Программирование логики расчета

Откройте модуль формы и добавьте следующий код:

&НаКлиенте
Процедура РассчитатьЦену(Команда)
РозничнаяЦена = СебестоимостьТовара * (1 + ПроцентНаценки / 100);
КонецПроцедуры

&НаСервере
Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)
СебестоимостьТовара = 100;
ПроцентНаценки = 20;
КонецПроцедуры

Шаг 4: Настройка обработчика событий

  1. В свойствах кнопки "РассчитатьЦену" укажите обработчик события "Нажатие" — "РассчитатьЦену"
  2. Сохраните внешнюю обработку

Шаг 5: Тестирование обработки

  1. Запустите 1С в режиме предприятия
  2. Откройте меню "Файл" → "Открыть"
  3. Выберите созданный файл "РасчетЦены.epf"
  4. Введите значения себестоимости и процента наценки
  5. Нажмите кнопку "Рассчитать цену" и проверьте результат

Поздравляю! 🎉 Вы только что создали свою первую рабочую программу на 1С. Хотя она проста, она демонстрирует ключевые элементы разработки на платформе: создание интерфейса, обработку данных и взаимодействие с пользователем.

Возможные расширения этой программы для дальнейшей практики:

  • Добавьте возможность расчета оптовой цены с другим процентом наценки
  • Реализуйте сохранение истории расчетов
  • Интегрируйте справочник товаров для выбора товара вместо ручного ввода себестоимости

Ресурсы для дальнейшего развития в 1С-программировании

После освоения базовых навыков важно найти правильные ресурсы для дальнейшего развития. Индустрия 1С предлагает множество материалов для профессионального роста — от бесплатных обучающих видео до комплексных курсов с сертификацией. 📖

Книги, которые должны быть в библиотеке каждого начинающего 1С-разработчика:

  • "1С:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика" (М.Г. Радченко, Е.Ю. Хрусталева) — библия для новичков
  • "Профессиональная разработка в системе 1С:Предприятие 8" (коллектив авторов) — расширенное руководство
  • "1С:Программирование для начинающих. Детям и родителям, менеджерам и руководителям" (Д.А. Кубенский) — доступное изложение основ
  • "Язык запросов 1С:Предприятия 8" (Е.Ю. Хрусталева) — углубленное изучение работы с данными

Онлайн-ресурсы, которые помогут в изучении:

  • Учебный портал 1С — edu.1c.ru (платные и бесплатные курсы от разработчиков платформы)
  • YouTube-каналы:
  • "Курсы 1С"
  • "1С:Учебный центр"
  • "Программирование в 1С с нуля"
  • Форумы:
  • infostart.ru — крупнейшее сообщество 1С-разработчиков
  • 1c.ru/forum — официальный форум компании 1С

Сравнение образовательных платформ для обучения 1С:

Платформа Тип контента Стоимость Плюсы Минусы
Учебный центр 1С Структурированные курсы с сертификацией От 10 000 ₽ Официальные сертификаты, высокое качество Высокая стоимость
Infostart Статьи, вебинары, курсы От 0 до 15 000 ₽ Большое сообщество, много практики Неструктурированность материалов
Курсера/Udemy Онлайн-курсы От 1 500 до 5 000 ₽ Доступность, гибкий график Мало специализированных курсов по 1С
YouTube Видеоуроки Бесплатно Доступность, разнообразие тем Нет системности, разное качество

Дорожная карта для развития навыков программирования в 1С:

  1. Базовый уровень (1-3 месяца):
    • Освоение интерфейса и архитектуры 1С
    • Создание простых объектов (справочников, документов)
    • Базовое программирование на встроенном языке
  2. Средний уровень (3-6 месяцев):
    • Разработка отчетов и обработок
    • Работа с запросами и временными таблицами
    • Программирование бизнес-логики средней сложности
  3. Продвинутый уровень (6-12 месяцев):
    • Оптимизация производительности
    • Работа с распределенными базами
    • Интеграция с внешними системами
    • Разработка мобильных приложений на 1С

Для закрепления знаний очень важно выполнять практические задания. Создавайте собственные проекты или участвуйте в open-source разработке конфигураций. Практический опыт — главный фактор в становлении профессионального 1С-разработчика. 🛠️

Путь в 1С-программирование может показаться сложным на старте, но каждый шаг открывает новые возможности. Начните с освоения базовых понятий, установите платформу, создайте первую программу и постепенно расширяйте свои навыки через практику и изучение ресурсов. Не забывайте — каждый эксперт когда-то был новичком, который решился сделать первый шаг. Ваше преимущество в том, что вы уже этот шаг сделали, прочитав эту статью. Осталось только продолжить движение по выбранному пути.

Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

