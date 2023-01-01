1С-программирование: обучение с нуля до первой зарплаты в 100 000
Для кого эта статья:
- Новички, желающие освоить программирование на 1С
- Люди, рассматривающие возможность смены профессии на более высокооплачиваемую
Специалисты, ищущие информацию о востребованных навыках в IT-сфере в России
Мечтаете о профессии с зарплатой от 100 000 рублей, стабильной востребованностью и возможностью удалённой работы? Программирование на 1С может стать именно тем ключом, который откроет дверь в мир таких перспектив. Я помню свои первые шаги в этой среде — было непривычно и немного страшно. Но сегодня расскажу, как преодолеть начальный барьер и начать уверенное движение к освоению одной из самых востребованных технологий на отечественном рынке. Давайте разберёмся, с чего начать путь в 1С-программирование и как избежать типичных ошибок новичков. 🚀
Что такое 1С и почему стоит изучать программирование в ней
1С — это не просто программа для бухгалтерии, как многие ошибочно полагают. Это целая платформа для разработки бизнес-приложений, которая используется практически в каждой российской компании. Система 1С:Предприятие состоит из платформы (технологического ядра) и прикладных решений (конфигураций), разработанных на этой платформе для автоматизации различных аспектов бизнеса.
Почему же освоение 1С становится таким привлекательным карьерным выбором? 👇
- Высокий и стабильный спрос — более 80% российских компаний используют 1С-решения
- Достойная оплата труда — даже начинающие 1С-разработчики зарабатывают от 60 000 рублей
- Низкий порог входа — не требуется глубоких знаний алгоритмов или математики
- Быстрый старт — базовые навыки можно освоить за 2-3 месяца интенсивного обучения
- Масштабируемость знаний — от простого программирования до архитектуры сложных систем
Сравним 1С с другими направлениями программирования:
|Параметр
|1С-разработка
|Web-разработка
|Java-разработка
|Порог входа
|Низкий
|Средний
|Высокий
|Время до первого трудоустройства
|3-6 месяцев
|6-12 месяцев
|12+ месяцев
|Зарплата начинающего специалиста
|60 000 – 90 000 ₽
|50 000 – 80 000 ₽
|70 000 – 100 000 ₽
|Локальность рынка
|Преимущественно РФ и СНГ
|Глобальный рынок
|Глобальный рынок
Алексей Петров, ведущий 1С-разработчик
Пять лет назад я работал менеджером по продажам с зарплатой 45 000 рублей. Чувствовал, что достиг потолка. Решил изучить 1С, потому что видел постоянные вакансии в этой сфере. Первые три месяца было сложно — я выделял по 2 часа каждый вечер на изучение основ. Когда создал свою первую полноценную обработку для автоматизации отчетности, испытал настоящий восторг!
Черех полгода нашел первую работу младшим 1С-программистом с зарплатой 65 000 рублей. Сейчас, спустя 5 лет, руковожу командой разработчиков и зарабатываю в 4 раза больше, чем на старте. Главное — не бояться начать и последовательно изучать материал.
Подготовка рабочего места: установка платформы 1С
Прежде чем погрузиться в мир 1С-программирования, необходимо правильно настроить рабочее окружение. Это фундамент, на котором будет строиться ваш успех в освоении технологии. 🖥️
Для начала работы вам потребуется:
- Платформа 1С:Предприятие (учебная версия подойдет для старта)
- Конфигурация для разработки (например, "Демонстрационная конфигурация")
- Компьютер с минимальными системными требованиями
Системные требования для комфортной работы с 1С:
|Компонент
|Минимальные требования
|Рекомендуемые требования
|Процессор
|Intel Pentium 4 / AMD Athlon 64
|Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 или выше
|Оперативная память
|2 ГБ
|8 ГБ или больше
|Свободное место на диске
|40 ГБ
|SSD от 120 ГБ
|Операционная система
|Windows 7
|Windows 10/11
Пошаговая инструкция по установке учебной версии 1С:
- Скачайте дистрибутив — посетите официальный сайт 1С или учебный портал edu.1cfresh.com для загрузки учебной версии
- Запустите установщик — следуйте мастеру установки, выбирая компоненты "Платформа" и "Демонстрационная конфигурация"
- Установите драйвер защиты — обязательный компонент даже для учебной версии
- Создайте информационную базу — после запуска платформы нажмите "Добавить" → "Создание новой информационной базы" → выберите "Демонстрационная конфигурация"
- Запустите информационную базу — кликните "1С:Предприятие" (для работы) или "Конфигуратор" (для разработки)
Важно: учебная версия имеет ограничения по функциональности и времени использования, но для начального обучения её более чем достаточно. Альтернативный вариант — использование облачного сервиса "1С:Предприятие 8 через Интернет для учебных заведений" (edu.1cfresh.com).
Базовые понятия и элементы программирования на 1С
Освоение 1С начинается с понимания её архитектуры и ключевых концепций. Платформа 1С имеет свои особенности, отличающие её от других языков программирования, и знание базовой терминологии поможет вам быстрее погрузиться в процесс обучения. 🧩
Основные элементы, с которыми предстоит работать в 1С:
- Конфигурация — модель предметной области, набор объектов и алгоритмов
- Информационная база — хранилище данных конкретной конфигурации
- Модули — программные компоненты, содержащие код на языке 1С
- Объекты конфигурации — справочники, документы, регистры и другие элементы системы
- Встроенный язык — собственный язык программирования 1С
В 1С существует два режима работы:
- Режим конфигуратора — используется для разработки и модификации структуры приложения
- Режим предприятия — предназначен для пользовательской работы с готовым приложением
Ключевые объекты конфигурации, которые нужно освоить в первую очередь:
- Справочники — хранилища списков однотипных данных (товары, контрагенты, сотрудники)
- Документы — отражают события, происходящие в системе (продажи, закупки, кадровые перемещения)
- Регистры — таблицы для хранения и обработки данных (остатки товаров, задолженности)
- Отчеты — инструменты для получения аналитической информации
- Обработки — вспомогательные инструменты для выполнения различных функций
Встроенный язык 1С имеет свои особенности, которые могут показаться необычными для тех, кто знаком с другими языками программирования:
// Пример простой процедуры на языке 1С
Процедура ПриветМир()
Сообщить("Привет, мир 1С!");
КонецПроцедуры
// Пример функции с возвратом значения
Функция СложитьЧисла(Число1, Число2)
Возврат Число1 + Число2;
КонецФункции
Для начинающих важно понимать три ключевых концепта, на которых строится вся работа в 1С:
- Метаданные — описание структуры объектов
- Данные — информация, хранящаяся в базе
- Бизнес-логика — алгоритмы обработки данных
Не пытайтесь освоить всё сразу. Начните с изучения простых объектов конфигурации и постепенно расширяйте кругозор, добавляя новые концепции и техники программирования. 📚
Создаем первую программу в 1С: пошаговый практикум
Теория без практики мертва, поэтому давайте создадим простое, но полноценное решение в 1С. Наша цель — разработать простую обработку для расчёта оптимальной цены товара с учетом наценки. Это позволит вам применить полученные знания и увидеть результат работы. 💼
Марина Соколова, 1С-консультант
На одном из моих первых проектов клиент — небольшой магазин строительных материалов — попросил создать простой инструмент для быстрого пересчета цен. Каждый день им приходилось вручную калькулировать стоимость товаров с разными наценками для розничных и оптовых клиентов.
Я создала простую обработку, почти идентичную той, что мы сейчас разработаем. Помню, как владелец магазина был поражен, когда увидел, что задача, отнимавшая у сотрудников по 2 часа ежедневно, теперь решается за несколько кликов. Он сказал: "Если бы я знал, что это так просто, заказал бы автоматизацию годы назад!"
Именно тогда я поняла силу 1С — даже простые решения могут принести огромную пользу бизнесу.
Шаг 1: Запуск конфигуратора и создание внешней обработки
- Запустите 1С в режиме конфигуратора
- Выберите меню "Файл" → "Новый" → "Внешняя обработка"
- Сохраните файл под названием "РасчетЦены.epf"
Шаг 2: Создание формы обработки
- В дереве конфигурации найдите "Основные" → "Формы"
- Создайте новую форму "Форма"
- В редакторе формы добавьте элементы управления:
- Группа "ГруппаВвода" (тип — Обычная группа)
- В группе создайте поля ввода:
- "СебестоимостьТовара" (тип — Число, длина 15, точность 2)
- "ПроцентНаценки" (тип — Число, длина 5, точность 2)
- "РозничнаяЦена" (тип — Число, длина 15, точность 2, только чтение)
- Кнопка "РассчитатьЦену"
Шаг 3: Программирование логики расчета
Откройте модуль формы и добавьте следующий код:
&НаКлиенте
Процедура РассчитатьЦену(Команда)
РозничнаяЦена = СебестоимостьТовара * (1 + ПроцентНаценки / 100);
КонецПроцедуры
&НаСервере
Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)
СебестоимостьТовара = 100;
ПроцентНаценки = 20;
КонецПроцедуры
Шаг 4: Настройка обработчика событий
- В свойствах кнопки "РассчитатьЦену" укажите обработчик события "Нажатие" — "РассчитатьЦену"
- Сохраните внешнюю обработку
Шаг 5: Тестирование обработки
- Запустите 1С в режиме предприятия
- Откройте меню "Файл" → "Открыть"
- Выберите созданный файл "РасчетЦены.epf"
- Введите значения себестоимости и процента наценки
- Нажмите кнопку "Рассчитать цену" и проверьте результат
Поздравляю! 🎉 Вы только что создали свою первую рабочую программу на 1С. Хотя она проста, она демонстрирует ключевые элементы разработки на платформе: создание интерфейса, обработку данных и взаимодействие с пользователем.
Возможные расширения этой программы для дальнейшей практики:
- Добавьте возможность расчета оптовой цены с другим процентом наценки
- Реализуйте сохранение истории расчетов
- Интегрируйте справочник товаров для выбора товара вместо ручного ввода себестоимости
Ресурсы для дальнейшего развития в 1С-программировании
После освоения базовых навыков важно найти правильные ресурсы для дальнейшего развития. Индустрия 1С предлагает множество материалов для профессионального роста — от бесплатных обучающих видео до комплексных курсов с сертификацией. 📖
Книги, которые должны быть в библиотеке каждого начинающего 1С-разработчика:
- "1С:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика" (М.Г. Радченко, Е.Ю. Хрусталева) — библия для новичков
- "Профессиональная разработка в системе 1С:Предприятие 8" (коллектив авторов) — расширенное руководство
- "1С:Программирование для начинающих. Детям и родителям, менеджерам и руководителям" (Д.А. Кубенский) — доступное изложение основ
- "Язык запросов 1С:Предприятия 8" (Е.Ю. Хрусталева) — углубленное изучение работы с данными
Онлайн-ресурсы, которые помогут в изучении:
- Учебный портал 1С — edu.1c.ru (платные и бесплатные курсы от разработчиков платформы)
- YouTube-каналы:
- "Курсы 1С"
- "1С:Учебный центр"
- "Программирование в 1С с нуля"
- Форумы:
- infostart.ru — крупнейшее сообщество 1С-разработчиков
- 1c.ru/forum — официальный форум компании 1С
Сравнение образовательных платформ для обучения 1С:
|Платформа
|Тип контента
|Стоимость
|Плюсы
|Минусы
|Учебный центр 1С
|Структурированные курсы с сертификацией
|От 10 000 ₽
|Официальные сертификаты, высокое качество
|Высокая стоимость
|Infostart
|Статьи, вебинары, курсы
|От 0 до 15 000 ₽
|Большое сообщество, много практики
|Неструктурированность материалов
|Курсера/Udemy
|Онлайн-курсы
|От 1 500 до 5 000 ₽
|Доступность, гибкий график
|Мало специализированных курсов по 1С
|YouTube
|Видеоуроки
|Бесплатно
|Доступность, разнообразие тем
|Нет системности, разное качество
Дорожная карта для развития навыков программирования в 1С:
- Базовый уровень (1-3 месяца):
- Освоение интерфейса и архитектуры 1С
- Создание простых объектов (справочников, документов)
- Базовое программирование на встроенном языке
- Средний уровень (3-6 месяцев):
- Разработка отчетов и обработок
- Работа с запросами и временными таблицами
- Программирование бизнес-логики средней сложности
- Продвинутый уровень (6-12 месяцев):
- Оптимизация производительности
- Работа с распределенными базами
- Интеграция с внешними системами
- Разработка мобильных приложений на 1С
Для закрепления знаний очень важно выполнять практические задания. Создавайте собственные проекты или участвуйте в open-source разработке конфигураций. Практический опыт — главный фактор в становлении профессионального 1С-разработчика. 🛠️
Путь в 1С-программирование может показаться сложным на старте, но каждый шаг открывает новые возможности. Начните с освоения базовых понятий, установите платформу, создайте первую программу и постепенно расширяйте свои навыки через практику и изучение ресурсов. Не забывайте — каждый эксперт когда-то был новичком, который решился сделать первый шаг. Ваше преимущество в том, что вы уже этот шаг сделали, прочитав эту статью. Осталось только продолжить движение по выбранному пути.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы