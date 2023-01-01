1С-программирование: обучение с нуля до первой зарплаты в 100 000

Для кого эта статья:

Новички, желающие освоить программирование на 1С

Люди, рассматривающие возможность смены профессии на более высокооплачиваемую

Специалисты, ищущие информацию о востребованных навыках в IT-сфере в России Мечтаете о профессии с зарплатой от 100 000 рублей, стабильной востребованностью и возможностью удалённой работы? Программирование на 1С может стать именно тем ключом, который откроет дверь в мир таких перспектив. Я помню свои первые шаги в этой среде — было непривычно и немного страшно. Но сегодня расскажу, как преодолеть начальный барьер и начать уверенное движение к освоению одной из самых востребованных технологий на отечественном рынке. Давайте разберёмся, с чего начать путь в 1С-программирование и как избежать типичных ошибок новичков. 🚀

Что такое 1С и почему стоит изучать программирование в ней

1С — это не просто программа для бухгалтерии, как многие ошибочно полагают. Это целая платформа для разработки бизнес-приложений, которая используется практически в каждой российской компании. Система 1С:Предприятие состоит из платформы (технологического ядра) и прикладных решений (конфигураций), разработанных на этой платформе для автоматизации различных аспектов бизнеса.

Почему же освоение 1С становится таким привлекательным карьерным выбором? 👇

Высокий и стабильный спрос — более 80% российских компаний используют 1С-решения

Низкий порог входа — не требуется глубоких знаний алгоритмов или математики

Масштабируемость знаний — от простого программирования до архитектуры сложных систем

Сравним 1С с другими направлениями программирования:

Параметр 1С-разработка Web-разработка Java-разработка Порог входа Низкий Средний Высокий Время до первого трудоустройства 3-6 месяцев 6-12 месяцев 12+ месяцев Зарплата начинающего специалиста 60 000 – 90 000 ₽ 50 000 – 80 000 ₽ 70 000 – 100 000 ₽ Локальность рынка Преимущественно РФ и СНГ Глобальный рынок Глобальный рынок

Алексей Петров, ведущий 1С-разработчик Пять лет назад я работал менеджером по продажам с зарплатой 45 000 рублей. Чувствовал, что достиг потолка. Решил изучить 1С, потому что видел постоянные вакансии в этой сфере. Первые три месяца было сложно — я выделял по 2 часа каждый вечер на изучение основ. Когда создал свою первую полноценную обработку для автоматизации отчетности, испытал настоящий восторг! Черех полгода нашел первую работу младшим 1С-программистом с зарплатой 65 000 рублей. Сейчас, спустя 5 лет, руковожу командой разработчиков и зарабатываю в 4 раза больше, чем на старте. Главное — не бояться начать и последовательно изучать материал.

Подготовка рабочего места: установка платформы 1С

Прежде чем погрузиться в мир 1С-программирования, необходимо правильно настроить рабочее окружение. Это фундамент, на котором будет строиться ваш успех в освоении технологии. 🖥️

Для начала работы вам потребуется:

Платформа 1С:Предприятие (учебная версия подойдет для старта) Конфигурация для разработки (например, "Демонстрационная конфигурация") Компьютер с минимальными системными требованиями

Системные требования для комфортной работы с 1С:

Компонент Минимальные требования Рекомендуемые требования Процессор Intel Pentium 4 / AMD Athlon 64 Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 или выше Оперативная память 2 ГБ 8 ГБ или больше Свободное место на диске 40 ГБ SSD от 120 ГБ Операционная система Windows 7 Windows 10/11

Пошаговая инструкция по установке учебной версии 1С:

Скачайте дистрибутив — посетите официальный сайт 1С или учебный портал edu.1cfresh.com для загрузки учебной версии Запустите установщик — следуйте мастеру установки, выбирая компоненты "Платформа" и "Демонстрационная конфигурация" Установите драйвер защиты — обязательный компонент даже для учебной версии Создайте информационную базу — после запуска платформы нажмите "Добавить" → "Создание новой информационной базы" → выберите "Демонстрационная конфигурация" Запустите информационную базу — кликните "1С:Предприятие" (для работы) или "Конфигуратор" (для разработки)

Важно: учебная версия имеет ограничения по функциональности и времени использования, но для начального обучения её более чем достаточно. Альтернативный вариант — использование облачного сервиса "1С:Предприятие 8 через Интернет для учебных заведений" (edu.1cfresh.com).

Базовые понятия и элементы программирования на 1С

Освоение 1С начинается с понимания её архитектуры и ключевых концепций. Платформа 1С имеет свои особенности, отличающие её от других языков программирования, и знание базовой терминологии поможет вам быстрее погрузиться в процесс обучения. 🧩

Основные элементы, с которыми предстоит работать в 1С:

Конфигурация — модель предметной области, набор объектов и алгоритмов

Информационная база — хранилище данных конкретной конфигурации

Модули — программные компоненты, содержащие код на языке 1С

Режим конфигуратора — используется для разработки и модификации структуры приложения Режим предприятия — предназначен для пользовательской работы с готовым приложением

Ключевые объекты конфигурации, которые нужно освоить в первую очередь:

Справочники — хранилища списков однотипных данных (товары, контрагенты, сотрудники)

Регистры — таблицы для хранения и обработки данных (остатки товаров, задолженности)

Обработки — вспомогательные инструменты для выполнения различных функций

Встроенный язык 1С имеет свои особенности, которые могут показаться необычными для тех, кто знаком с другими языками программирования:

1C Скопировать код // Пример простой процедуры на языке 1С Процедура ПриветМир() Сообщить("Привет, мир 1С!"); КонецПроцедуры // Пример функции с возвратом значения Функция СложитьЧисла(Число1, Число2) Возврат Число1 + Число2; КонецФункции

Для начинающих важно понимать три ключевых концепта, на которых строится вся работа в 1С:

Метаданные — описание структуры объектов Данные — информация, хранящаяся в базе Бизнес-логика — алгоритмы обработки данных

Не пытайтесь освоить всё сразу. Начните с изучения простых объектов конфигурации и постепенно расширяйте кругозор, добавляя новые концепции и техники программирования. 📚

Создаем первую программу в 1С: пошаговый практикум

Теория без практики мертва, поэтому давайте создадим простое, но полноценное решение в 1С. Наша цель — разработать простую обработку для расчёта оптимальной цены товара с учетом наценки. Это позволит вам применить полученные знания и увидеть результат работы. 💼

Марина Соколова, 1С-консультант На одном из моих первых проектов клиент — небольшой магазин строительных материалов — попросил создать простой инструмент для быстрого пересчета цен. Каждый день им приходилось вручную калькулировать стоимость товаров с разными наценками для розничных и оптовых клиентов. Я создала простую обработку, почти идентичную той, что мы сейчас разработаем. Помню, как владелец магазина был поражен, когда увидел, что задача, отнимавшая у сотрудников по 2 часа ежедневно, теперь решается за несколько кликов. Он сказал: "Если бы я знал, что это так просто, заказал бы автоматизацию годы назад!" Именно тогда я поняла силу 1С — даже простые решения могут принести огромную пользу бизнесу.

Шаг 1: Запуск конфигуратора и создание внешней обработки

Запустите 1С в режиме конфигуратора Выберите меню "Файл" → "Новый" → "Внешняя обработка" Сохраните файл под названием "РасчетЦены.epf"

Шаг 2: Создание формы обработки

В дереве конфигурации найдите "Основные" → "Формы" Создайте новую форму "Форма" В редакторе формы добавьте элементы управления: Группа "ГруппаВвода" (тип — Обычная группа)

В группе создайте поля ввода:

"СебестоимостьТовара" (тип — Число, длина 15, точность 2)

"ПроцентНаценки" (тип — Число, длина 5, точность 2)

"РозничнаяЦена" (тип — Число, длина 15, точность 2, только чтение)

Кнопка "РассчитатьЦену"

Шаг 3: Программирование логики расчета

Откройте модуль формы и добавьте следующий код:

1C Скопировать код &НаКлиенте Процедура РассчитатьЦену(Команда) РозничнаяЦена = СебестоимостьТовара * (1 + ПроцентНаценки / 100); КонецПроцедуры &НаСервере Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) СебестоимостьТовара = 100; ПроцентНаценки = 20; КонецПроцедуры

Шаг 4: Настройка обработчика событий

В свойствах кнопки "РассчитатьЦену" укажите обработчик события "Нажатие" — "РассчитатьЦену" Сохраните внешнюю обработку

Шаг 5: Тестирование обработки

Запустите 1С в режиме предприятия Откройте меню "Файл" → "Открыть" Выберите созданный файл "РасчетЦены.epf" Введите значения себестоимости и процента наценки Нажмите кнопку "Рассчитать цену" и проверьте результат

Поздравляю! 🎉 Вы только что создали свою первую рабочую программу на 1С. Хотя она проста, она демонстрирует ключевые элементы разработки на платформе: создание интерфейса, обработку данных и взаимодействие с пользователем.

Возможные расширения этой программы для дальнейшей практики:

Добавьте возможность расчета оптовой цены с другим процентом наценки

Реализуйте сохранение истории расчетов

Интегрируйте справочник товаров для выбора товара вместо ручного ввода себестоимости

Ресурсы для дальнейшего развития в 1С-программировании

После освоения базовых навыков важно найти правильные ресурсы для дальнейшего развития. Индустрия 1С предлагает множество материалов для профессионального роста — от бесплатных обучающих видео до комплексных курсов с сертификацией. 📖

Книги, которые должны быть в библиотеке каждого начинающего 1С-разработчика:

"1С:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика" (М.Г. Радченко, Е.Ю. Хрусталева) — библия для новичков

(М.Г. Радченко, Е.Ю. Хрусталева) — библия для новичков "Профессиональная разработка в системе 1С:Предприятие 8" (коллектив авторов) — расширенное руководство

(коллектив авторов) — расширенное руководство "1С:Программирование для начинающих. Детям и родителям, менеджерам и руководителям" (Д.А. Кубенский) — доступное изложение основ

(Д.А. Кубенский) — доступное изложение основ "Язык запросов 1С:Предприятия 8" (Е.Ю. Хрусталева) — углубленное изучение работы с данными

Онлайн-ресурсы, которые помогут в изучении:

Учебный портал 1С — edu.1c.ru (платные и бесплатные курсы от разработчиков платформы)

— edu.1c.ru (платные и бесплатные курсы от разработчиков платформы) YouTube-каналы :

: "Курсы 1С"

"1С:Учебный центр"

"Программирование в 1С с нуля"

Форумы :

: infostart.ru — крупнейшее сообщество 1С-разработчиков

1c.ru/forum — официальный форум компании 1С

Сравнение образовательных платформ для обучения 1С:

Платформа Тип контента Стоимость Плюсы Минусы Учебный центр 1С Структурированные курсы с сертификацией От 10 000 ₽ Официальные сертификаты, высокое качество Высокая стоимость Infostart Статьи, вебинары, курсы От 0 до 15 000 ₽ Большое сообщество, много практики Неструктурированность материалов Курсера/Udemy Онлайн-курсы От 1 500 до 5 000 ₽ Доступность, гибкий график Мало специализированных курсов по 1С YouTube Видеоуроки Бесплатно Доступность, разнообразие тем Нет системности, разное качество

Дорожная карта для развития навыков программирования в 1С:

Базовый уровень (1-3 месяца): Освоение интерфейса и архитектуры 1С

Создание простых объектов (справочников, документов)

Базовое программирование на встроенном языке Средний уровень (3-6 месяцев): Разработка отчетов и обработок

Работа с запросами и временными таблицами

Программирование бизнес-логики средней сложности Продвинутый уровень (6-12 месяцев): Оптимизация производительности

Работа с распределенными базами

Интеграция с внешними системами

Разработка мобильных приложений на 1С

Для закрепления знаний очень важно выполнять практические задания. Создавайте собственные проекты или участвуйте в open-source разработке конфигураций. Практический опыт — главный фактор в становлении профессионального 1С-разработчика. 🛠️