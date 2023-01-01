Профстандарт директор по персоналу: требования и компетенции

Работодатели, отвечающие за формирование требований и ожиданий от HR-специалистов Директор по персоналу — не просто руководящая должность, а стратегическая позиция, от которой зависит эффективность всей компании. Правильно выстроенная HR-функция влияет на бизнес-результаты не меньше, чем финансовая или производственная деятельность. Профессиональный стандарт для этой позиции — не формальность, а чёткий ориентир компетенций и требований, без которых невозможно построить современную HR-систему. Давайте разберёмся, что должен знать и уметь настоящий HR-директор в 2025 году, и какие требования к нему предъявляет профстандарт. ??

Профстандарт директора по персоналу: основные положения

Профессиональный стандарт директора по персоналу (или руководителя подразделения по управлению персоналом) — это официальный документ, определяющий квалификационные характеристики, необходимые для эффективного выполнения функций на данной должности. Разработан Министерством труда и социальной защиты РФ и утвержден приказом №691н от 06.10.2015 (с обновлениями в 2022-2024 гг).

Профстандарт включает описание трудовых функций, необходимых знаний и умений для каждого квалификационного уровня. Для директора по персоналу установлен 7-8 квалификационный уровень, что отражает высокую степень ответственности и сложности выполняемых задач.

Основные разделы профстандарта:

Общие сведения о виде профессиональной деятельности

Описание трудовых функций (функциональная карта)

Характеристика обобщенных трудовых функций

Квалификационные требования

Требования к образованию и опыту работы

Особые условия допуска к работе (при необходимости)

Важно понимать, что профстандарт — это не просто формальный документ, а практический ориентир для профессионального развития. Он отражает ожидания работодателей и рынка труда к специалистам данного уровня.

Характеристика Описание Код профстандарта 07.003 Наименование вида профессиональной деятельности Управление персоналом организации Основная цель деятельности Обеспечение эффективного функционирования системы управления персоналом организации Группа занятий 1232 (Руководители подразделений по управлению кадрами и трудовыми отношениями) Статус документа Действующий (с обновлениями 2024 года)

Елена Морозова, HR-директор с 15-летним стажем

Когда я только начинала карьеру в управлении персоналом, четких критериев оценки компетенций HR-директора не существовало. Каждая компания предъявляла свои требования, часто противоречащие друг другу. Помню случай, когда меня пригласили возглавить HR-департамент в крупной производственной компании. На собеседовании генеральный директор спросил: "А что вы думаете о KPI для HR-функции?". Я развернуто ответила о системе метрик и их связи с бизнес-показателями. Оказалось, что предыдущий HR-директор считал, что работу с персоналом невозможно измерить цифрами, и это стало причиной его увольнения.

Появление профстандарта изменило ситуацию кардинально. Теперь у нас есть чёткий ориентир того, что должен знать и уметь HR-директор. Это помогает и работодателям формулировать адекватные ожидания, и самим HR-специалистам планировать свое развитие. Могу с уверенностью сказать: следование профстандарту за последние годы позволило мне выстроить системную работу и заслужить репутацию эффективного HR-лидера.

Квалификационные требования к директору по персоналу

Профессиональный стандарт устанавливает чёткие квалификационные требования к директору по персоналу, которые включают образование, опыт работы и необходимые компетенции. Эти требования отражают высокую степень ответственности данной позиции и её стратегическую роль в организации. ??

Требования к образованию:

Высшее образование — специалитет, магистратура

Дополнительное профессиональное образование — программы профессиональной переподготовки в области управления персоналом, стратегического и операционного управления, экономики труда

Программы повышения квалификации в области управления персоналом, стратегического и операционного управления (не реже одного раза в три года)

Требования к опыту работы:

Не менее 5 лет в области управления персоналом на руководящих должностях

Для высшего квалификационного уровня (8) — опыт работы директором по персоналу или заместителем руководителя организации по управлению персоналом не менее 3 лет

При этом профстандарт указывает на необходимость постоянного повышения квалификации и профессионального развития. В условиях быстро меняющихся технологий и подходов к управлению персоналом директор по персоналу должен регулярно обновлять свои знания и навыки.

Для соответствия квалификационным требованиям также необходимо знание трудового законодательства, основ организационного развития, методов управления корпоративной культурой, принципов бюджетирования и других аспектов управления организацией.

Ключевые трудовые функции согласно профстандарту

Профессиональный стандарт определяет несколько обобщенных трудовых функций директора по персоналу, каждая из которых разбивается на конкретные трудовые действия. Рассмотрим ключевые функции, которые должен выполнять современный HR-директор. ??

1. Стратегическое управление персоналом организации

Разработка системы стратегического управления персоналом

Реализация системы стратегического управления персоналом

Администрирование процессов и документооборота по стратегическому управлению персоналом

Согласование HR-стратегии с бизнес-целями компании

2. Операционное управление персоналом и структурным подразделением

Разработка и реализация планов и программ по управлению персоналом

Администрирование процессов и документооборота по операционному управлению персоналом

Построение организационной структуры и штатного расписания

Формирование бюджета на персонал и контроль его исполнения

3. Деятельность по развитию корпоративной культуры

Разработка корпоративной культуры и ценностей организации

Организация корпоративных мероприятий

Формирование и развитие вовлеченности персонала

Внедрение систем нематериальной мотивации

4. Формирование и развитие системы оценки и мотивации персонала

Разработка системы оплаты труда и мотивации

Внедрение и администрирование системы оценки эффективности деятельности

Формирование системы КПЭ (ключевых показателей эффективности)

Разработка и внедрение программ удержания ключевых сотрудников

Трудовая функция Необходимые умения Необходимые знания Стратегическое управление персоналом Разрабатывать стратегию и политику управления персоналом; создавать и описывать организационную структуру; формулировать требования к вакантным должностям Методы управления развитием и эффективностью организации; основы организационного проектирования; бизнес-процессы организации Операционное управление персоналом Планировать деятельность подразделения; определять зоны ответственности; контролировать исполнение поручений и задач Методы управления развитием и эффективностью организации; теории и методы управления развитием персонала; основы экономики и бюджетирования Развитие корпоративной культуры Определять и анализировать внутренние коммуникации; формулировать требования к корпоративной культуре; определять зоны ответственности Методы управления корпоративной культурой; системы стимулирования и мотивации персонала; методы анализа выполнения планов Формирование системы оценки персонала Разрабатывать и внедрять политику оценки и аттестации персонала; применять методы оценки эффективности системы материальной мотивации Системы, методы и формы материального и нематериального стимулирования; методы проведения аудитов, контроля оперативных управленческих процессов

Каждая из этих функций требует глубоких знаний и практического опыта. Для соответствия профстандарту директор по персоналу должен владеть методами управления организацией, знать принципы построения и оптимизации бизнес-процессов, разбираться в трудовом законодательстве и современных HR-технологиях.

Профессиональные компетенции современного HR-директора

Профессиональные компетенции HR-директора выходят далеко за рамки традиционного понимания роли "кадровика". Современный директор по персоналу — это стратегический партнер бизнеса, обладающий комплексом управленческих, бизнес- и специализированных HR-компетенций. ??

Максим Петров, HR-директор международной технологической компании

Несколько лет назад мне поручили реорганизацию всей HR-функции в компании с численностью более 5000 сотрудников. Изучив профстандарт, я был удивлен, насколько точно в нем отражены реальные потребности бизнеса. Но одна компетенция стала для меня настоящим откровением — "Способность интегрировать HR-функцию в бизнес-процессы компании".

Я решил начать с главного — показать связь между HR-метриками и финансовыми результатами. Разработал дашборд, где каждый HR-показатель (текучесть, время закрытия вакансий, стоимость найма) был привязан к конкретному бизнес-результату (производительность, упущенная выгода, затраты). На первой же презентации перед советом директоров я увидел, как меняется взгляд финансового директора — от скептического к заинтересованному.

Через шесть месяцев наша HR-стратегия стала неотъемлемой частью бизнес-стратегии. Бюджет на персонал перестал восприниматься как "затраты", а стал рассматриваться как инвестиция с измеримой отдачей. Эта трансформация была бы невозможна без четкого понимания компетенций, описанных в профстандарте.

Ключевые компетенции современного HR-директора:

Стратегические компетенции Системное мышление и способность видеть долгосрочную перспективу

Умение трансформировать бизнес-стратегию в HR-стратегию

Навыки управления изменениями и организационной трансформацией

Способность прогнозировать развитие рынка труда и адаптировать HR-стратегию Бизнес-компетенции Финансовая грамотность и навыки бюджетирования

Понимание бизнес-модели компании и ключевых драйверов успеха

Аналитические навыки, работа с HR-аналитикой и Big Data

Проектное управление и оценка эффективности HR-инициатив Управленческие компетенции Лидерство и навыки управления командой HR-специалистов

Навыки коммуникации и презентации на высшем уровне управления

Управление конфликтами и навыки медиации

Делегирование и развитие подчиненных Профессиональные HR-компетенции Глубокое знание трудового законодательства и кадрового делопроизводства

Навыки разработки и внедрения HR-политик и процедур

Управление талантами и развитие лидерского потенциала

Разработка и внедрение систем оценки эффективности и мотивации Цифровые компетенции Понимание HR-технологий и умение выбирать оптимальные решения

Навыки работы с HR-системами (HRM, ATS, LMS и др.)

Способность внедрять цифровые инструменты в HR-процессы

Обеспечение кибербезопасности HR-данных

Особую значимость в 2025 году приобретают компетенции, связанные с цифровизацией HR-функции. Согласно исследованиям, 87% компаний считают цифровую трансформацию HR приоритетным направлением, а 73% HR-директоров отмечают необходимость развития навыков работы с аналитикой и HR-технологиями.

При этом важно помнить, что компетентностная модель HR-директора должна быть адаптирована под специфику конкретной организации, ее размер, отрасль и стратегические цели.

Соответствие профстандарту: оценка и развитие

Соответствие профессиональному стандарту — не разовое достижение, а непрерывный процесс профессионального развития. Для директора по персоналу это особенно актуально, поскольку сфера HR постоянно эволюционирует под влиянием новых технологий, изменений в законодательстве и трансформации рынка труда. ??

Методы оценки соответствия профстандарту:

Самооценка — сопоставление собственных компетенций с требованиями профстандарта

— сопоставление собственных компетенций с требованиями профстандарта Профессиональная аттестация — прохождение формальной процедуры оценки соответствия квалификационным требованиям

— прохождение формальной процедуры оценки соответствия квалификационным требованиям Оценка 360 градусов — получение обратной связи от руководителей, подчиненных, коллег и внутренних клиентов

— получение обратной связи от руководителей, подчиненных, коллег и внутренних клиентов Assessment-центр — комплексная оценка компетенций через моделирование рабочих ситуаций

— комплексная оценка компетенций через моделирование рабочих ситуаций Сертификация — подтверждение квалификации через профессиональные организации (например, SHRM, IPM)

Выявив области для развития, директор по персоналу может использовать различные инструменты профессионального роста:

Инструменты развития компетенций:

Формальное обучение — программы MBA, магистратура в области HR, профессиональная переподготовка

— программы MBA, магистратура в области HR, профессиональная переподготовка Профессиональные сообщества — участие в отраслевых ассоциациях, конференциях и форумах

— участие в отраслевых ассоциациях, конференциях и форумах Менторинг и коучинг — работа с опытными профессионалами для развития конкретных компетенций

— работа с опытными профессионалами для развития конкретных компетенций Проектная деятельность — участие в кросс-функциональных проектах для развития бизнес-навыков

— участие в кросс-функциональных проектах для развития бизнес-навыков Самообразование — изучение профессиональной литературы, онлайн-курсы, вебинары

Для эффективного развития рекомендуется составить персональный план развития (ИПР), учитывающий требования профстандарта и специфику организации:

Проведите диагностику текущего уровня компетенций Определите приоритетные области для развития Выберите оптимальные методы развития для каждой компетенции Установите конкретные сроки и метрики успеха Регулярно отслеживайте прогресс и корректируйте план

По данным исследований, HR-директора, регулярно инвестирующие в свое развитие и соответствующие профстандарту, в среднем на 42% эффективнее справляются с организационными изменениями и на 37% чаще добиваются признания HR-функции как стратегического партнера бизнеса.

Важно также помнить, что профстандарт определяет минимальные требования, в то время как лидеры рынка стремятся к превосходству над стандартом, осваивая передовые практики и инновационные подходы к управлению персоналом.