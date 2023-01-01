10 востребованных профессий для девушек с высоким доходом без вуза

Для кого эта статья:

Выпускники школ, не планирующие получать высшее образование

Девушки, стремящиеся быстро начать зарабатывать

Люди, интересующиеся востребованными профессиями в сфере красоты и digital-технологий Закончила школу и не знаешь, куда двигаться дальше? Родители намекают на высшее образование, но ты хочешь быстрее начать зарабатывать? Хорошая новость: сегодня существует множество востребованных профессий, которые позволяют девушкам после 11 класса получать достойную зарплату без диплома вуза. Рынок труда предлагает впечатляющие возможности, и многие работодатели ценят навыки и способности выше, чем корочки. Давай разберемся, какие профессии откроют двери к финансовой независимости сразу после школы 💰

Какую профессию выбрать для высокого дохода без вуза?

Выбор профессии после школы — решение, которое может определить твою финансовую свободу на годы вперед. Хорошая новость: существует множество направлений, где можно хорошо зарабатывать без высшего образования, пройдя только специализированные курсы или колледж. Рассмотрим самые перспективные варианты для девушек в 2023 году.

Вот 10 востребованных профессий, которые обеспечат стабильный доход сразу после обучения:

SMM-специалист — управление социальными сетями компаний (50 000 — 150 000 рублей) Мастер маникюра и педикюра — услуги ногтевого сервиса (45 000 — 120 000 рублей) Визажист — создание макияжа для разных событий (40 000 — 100 000 рублей) Администратор салона красоты — управление работой бьюти-заведения (45 000 — 80 000 рублей) Таргетолог — настройка рекламы в социальных сетях (60 000 — 150 000 рублей) Специалист по работе с маркетплейсами — продвижение товаров на онлайн-площадках (50 000 — 120 000 рублей) Лэшмейкер — наращивание ресниц (45 000 — 100 000 рублей) Менеджер по продажам — работа с клиентами (50 000 — 200 000 рублей) Фотограф — съемка портретов, мероприятий (40 000 — 150 000 рублей) Мастер по перманентному макияжу — создание долговременного макияжа (70 000 — 200 000 рублей)

Важно понимать, что зарплата в этих профессиях сильно зависит от вашего местоположения, уровня мастерства и клиентской базы. В крупных городах вроде Москвы, Санкт-Петербурга или Екатеринбурга доходы могут быть значительно выше указанных цифр 📊

Профессия Срок обучения Стоимость обучения Окупаемость SMM-специалист 3-6 месяцев 30 000 – 80 000 ₽ 1-2 месяца работы Мастер маникюра 1-2 месяца 15 000 – 50 000 ₽ 2-3 недели работы Таргетолог 2-4 месяца 25 000 – 70 000 ₽ 1 месяц работы Лэшмейкер 2-4 недели 10 000 – 30 000 ₽ 1-2 недели работы Мастер перманентного макияжа 1-3 месяца 50 000 – 120 000 ₽ 2-5 клиентов

Алина Петрова, карьерный консультант для подростков Анна пришла ко мне на консультацию сразу после выпускного. Девушка из обычной семьи с ограниченным бюджетом, но с большими амбициями. «Я не могу ждать 4 года, пока получу диплом, мне нужно зарабатывать уже сейчас», — сказала она мне. Мы проанализировали ее сильные стороны: коммуникабельность, внимание к деталям и интерес к социальным сетям. Через месяц Анна начала курс по SMM. Еще через 4 месяца она устроилась на первую работу с зарплатой 45 000 рублей. Сейчас, спустя год, она ведет аккаунты трех компаний и зарабатывает более 90 000 рублей в месяц. При этом ее сверстники только заканчивают первый курс университета.

При выборе профессии стоит учитывать не только размер зарплаты, но и свои личные предпочтения, характер и психотип. Например, если ты интроверт, то профессии, связанные с активными продажами, могут быть для тебя стрессовыми, а творческим натурам может быть скучно в точных областях 🧠

5 женских профессий с зарплатой выше среднего

Среди множества карьерных путей существуют направления, которые традиционно привлекают больше девушек и при этом обеспечивают доход выше среднего по рынку. Рассмотрим пятерку таких профессий подробнее.

1. Мастер перманентного макияжа

Эта профессия возглавляет рейтинг по уровню дохода среди бьюти-специальностей. Стартовый заработок — от 70 000 рублей, а опытные мастера в крупных городах легко преодолевают порог в 200 000 рублей ежемесячно. Обучение занимает от 1 до 3 месяцев, после чего требуется практика на моделях для наработки портфолио. Важный бонус: возможность работать на себя и составлять удобный график.

2. Таргетолог

Настройка и ведение рекламных кампаний в социальных сетях — одна из самых высокооплачиваемых digital-профессий, доступных без высшего образования. Средняя зарплата таргетолога составляет 60 000 – 150 000 рублей. Профессия подходит аналитически мыслящим девушкам, которые любят работать с цифрами и результатами. Обучиться можно за 2-4 месяца на специализированных курсах.

3. Специалист по работе с маркетплейсами

Бум онлайн-торговли создал высокий спрос на менеджеров, умеющих работать с площадками вроде Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркет. Такие специалисты занимаются размещением товаров, оптимизацией карточек, аналитикой продаж и могут зарабатывать от 50 000 до 120 000 рублей. Обучение занимает 2-3 месяца, а работать можно удаленно.

4. Мастер-бровист

Оформление и коррекция бровей, включая окрашивание и ламинирование — востребованная услуга с высокой маржинальностью. Мастера-бровисты зарабатывают от 40 000 до 90 000 рублей в месяц. Для старта достаточно пройти курсы длительностью 2-4 недели, а инвестиции в оборудование и материалы минимальны по сравнению с другими бьюти-направлениями.

5. SMM-менеджер

Ведение социальных сетей компаний — одна из самых популярных и доходных профессий для творческих девушек. SMM-специалисты зарабатывают от 50 000 до 150 000 рублей, а обучиться можно за 3-6 месяцев. Профессия подходит коммуникабельным людям с развитым эстетическим вкусом и пониманием психологии аудитории.

Профессия Начальный доход Доход через 1 год Доход через 3 года Мастер перманентного макияжа 70 000 ₽ 120 000 ₽ 200 000+ ₽ Таргетолог 60 000 ₽ 100 000 ₽ 150 000+ ₽ Специалист по маркетплейсам 50 000 ₽ 80 000 ₽ 120 000+ ₽ Мастер-бровист 40 000 ₽ 60 000 ₽ 90 000+ ₽ SMM-менеджер 50 000 ₽ 80 000 ₽ 150 000+ ₽

Все эти профессии объединяет одно важное преимущество: возможность совмещать работу по найму и фриланс, что существенно увеличивает потенциальный доход. Также все они позволяют создать собственный бизнес с минимальными стартовыми вложениями через 1-2 года успешной работы 🚀

От курсов до карьеры: быстрый путь к высокому доходу

Стремительный рост зарплаты и карьерное развитие возможны даже без диплома вуза. Ключевой фактор успеха — грамотно выстроенная стратегия обучения и последующего трудоустройства. Рассмотрим оптимальные пути для быстрого старта в высокооплачиваемых профессиях.

Шаг 1: Выбор направления и формата обучения

Для получения профессии после 11 класса у вас есть несколько вариантов:

Онлайн-курсы (1-6 месяцев)

Колледжи (1-3 года)

Учебные центры с очным форматом (1-6 месяцев)

Курсы с гарантией трудоустройства (3-9 месяцев)

Оптимальный выбор для быстрого старта карьеры — интенсивные курсы продолжительностью 3-6 месяцев с сильной практической составляющей. Это позволит быстро получить востребованные навыки без лишней теории.

Шаг 2: Практика и портфолио

Для большинства профессий недостаточно просто пройти обучение — необходимо наработать портфолио. Вот эффективные стратегии:

Для бьюти-мастеров: бесплатная практика на друзьях с фотофиксацией результатов

Для SMM-специалистов: ведение 2-3 учебных проектов или стажировка

Для таргетологов: настройка тестовых рекламных кампаний с минимальным бюджетом

Для фотографов: организация TFP-съемок (бесплатно в обмен на портфолио)

На создание базового портфолио обычно уходит 1-2 месяца активной работы.

Шаг 3: Первые клиенты и трудоустройство

После формирования портфолио можно приступать к поиску первых заказчиков или работодателей:

Создайте профессиональные аккаунты в социальных сетях

Зарегистрируйтесь на биржах фриланса (FL.ru, Kwork, Profi.ru)

Разместите резюме на специализированных платформах (HH.ru, Superjob)

Используйте сарафанное радио среди друзей и знакомых

Важный совет: для быстрого старта установите цены ниже рыночных на 20-30%. Это поможет быстрее привлечь первых клиентов и наработать положительные отзывы.

Екатерина Соловьева, руководитель образовательных программ Марина обратилась ко мне за советом после окончания школы. У нее не было возможности платить за высшее образование, но был явный талант к визуальному контенту. Мы выбрали программу по SMM с уклоном в креатив и контент. За первый месяц обучения она создала три тестовых проекта для своего портфолио. На третьем месяце курса я порекомендовала ей откликнуться на вакансию ассистента SMM-менеджера в небольшом интернет-магазине одежды с зарплатой 35 000 рублей. Через полгода она выросла до ведущего специалиста с зарплатой 70 000 рублей. Сейчас, спустя 1,5 года, Марина руководит отделом маркетинга в этой же компании и зарабатывает 120 000 рублей. При этом ей всего 19 лет.

Многие профессии предлагают два карьерных пути: работа в найме и фриланс. Например, SMM-специалист может работать в агентстве за стабильную зарплату или вести несколько клиентов самостоятельно. Успешные профессионалы часто комбинируют оба подхода: имеют основную работу и берут дополнительные проекты 💼

Где учиться на высокооплачиваемую специальность?

Выбор правильного места обучения — один из ключевых факторов успешного старта карьеры. Ошибка может стоить потерянного времени и денег, поэтому важно тщательно исследовать варианты. Рассмотрим основные форматы образования с их плюсами и минусами.

Онлайн-школы и курсы

Самый гибкий и современный формат обучения, который позволяет получить профессию за 3-6 месяцев.

Преимущества:

Возможность учиться из любой точки мира

Доступ к материалам 24/7

Часто включают стажировку или практику

Некоторые школы предлагают гарантию трудоустройства

Возможность рассрочки платежа

Рекомендуемые онлайн-школы:

Skypro — курсы по digital-профессиям с трудоустройством

Skillbox — широкий выбор направлений и качественная подача

GeekBrains — программы разной длительности с акцентом на IT

Нетология — маркетинг, дизайн и менеджмент

Колледжи со специализированными программами

Традиционный путь получения среднего профессионального образования, который занимает 1-3 года в зависимости от специальности.

Преимущества:

Диплом государственного образца

Относительно невысокая стоимость или бюджетные места

Глубокое погружение в профессию

Возможность участия в профессиональных конкурсах

Направления подготовки в колледжах с высоким потенциальным доходом:

Стилистика и искусство визажа

Технология эстетических услуг

Коммерция и маркетинг

Информационные системы

Гостиничный сервис

Учебные центры и школы красоты

Специализированные учебные заведения для получения конкретных навыков в сфере красоты и сервиса. Обучение занимает от нескольких недель до нескольких месяцев.

Лучшие школы для бьюти-профессий:

Учебный центр "Виктори" — маникюр, наращивание ресниц, перманентный макияж

Академия "Эстель" — парикмахерское искусство и косметология

Школа "Борис Интернешнл" — визаж и стилистика

Школа "Первая студия" — маникюр и педикюр

При выборе места обучения обращайте внимание на следующие факторы:

Наличие трудоустройства или стажировки

Реальные отзывы выпускников (ищите в соцсетях, а не только на сайте школы)

Преподавательский состав — должны быть практикующие специалисты

Программа курса — должна включать актуальные техники и технологии

Возможность рассрочки или гранта на обучение

Независимо от выбранного формата обучения, важно понимать: диплом или сертификат — это только начало пути. Реальная ценность специалиста определяется его навыками, портфолио и умением решать задачи клиентов 🎓

Выбирая карьерный путь после школы, помните, что высокооплачиваемая профессия — это не просто набор навыков, но и ваша личная страсть к делу. Финансовый успех приходит к тем, кто находит баланс между востребованностью на рынке и личным интересом к выбранной сфере. Инвестируйте в качественное образование, создавайте впечатляющее портфолио и постоянно совершенствуйте свои навыки — это три кита, на которых строится карьера с высоким доходом без высшего образования.

