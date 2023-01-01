10 востребованных профессий для девушек с высоким доходом без вуза
Для кого эта статья:
- Выпускники школ, не планирующие получать высшее образование
- Девушки, стремящиеся быстро начать зарабатывать
Люди, интересующиеся востребованными профессиями в сфере красоты и digital-технологий
Закончила школу и не знаешь, куда двигаться дальше? Родители намекают на высшее образование, но ты хочешь быстрее начать зарабатывать? Хорошая новость: сегодня существует множество востребованных профессий, которые позволяют девушкам после 11 класса получать достойную зарплату без диплома вуза. Рынок труда предлагает впечатляющие возможности, и многие работодатели ценят навыки и способности выше, чем корочки. Давай разберемся, какие профессии откроют двери к финансовой независимости сразу после школы 💰
Какую профессию выбрать для высокого дохода без вуза?
Выбор профессии после школы — решение, которое может определить твою финансовую свободу на годы вперед. Хорошая новость: существует множество направлений, где можно хорошо зарабатывать без высшего образования, пройдя только специализированные курсы или колледж. Рассмотрим самые перспективные варианты для девушек в 2023 году.
Вот 10 востребованных профессий, которые обеспечат стабильный доход сразу после обучения:
- SMM-специалист — управление социальными сетями компаний (50 000 — 150 000 рублей)
- Мастер маникюра и педикюра — услуги ногтевого сервиса (45 000 — 120 000 рублей)
- Визажист — создание макияжа для разных событий (40 000 — 100 000 рублей)
- Администратор салона красоты — управление работой бьюти-заведения (45 000 — 80 000 рублей)
- Таргетолог — настройка рекламы в социальных сетях (60 000 — 150 000 рублей)
- Специалист по работе с маркетплейсами — продвижение товаров на онлайн-площадках (50 000 — 120 000 рублей)
- Лэшмейкер — наращивание ресниц (45 000 — 100 000 рублей)
- Менеджер по продажам — работа с клиентами (50 000 — 200 000 рублей)
- Фотограф — съемка портретов, мероприятий (40 000 — 150 000 рублей)
- Мастер по перманентному макияжу — создание долговременного макияжа (70 000 — 200 000 рублей)
Важно понимать, что зарплата в этих профессиях сильно зависит от вашего местоположения, уровня мастерства и клиентской базы. В крупных городах вроде Москвы, Санкт-Петербурга или Екатеринбурга доходы могут быть значительно выше указанных цифр 📊
|Профессия
|Срок обучения
|Стоимость обучения
|Окупаемость
|SMM-специалист
|3-6 месяцев
|30 000 – 80 000 ₽
|1-2 месяца работы
|Мастер маникюра
|1-2 месяца
|15 000 – 50 000 ₽
|2-3 недели работы
|Таргетолог
|2-4 месяца
|25 000 – 70 000 ₽
|1 месяц работы
|Лэшмейкер
|2-4 недели
|10 000 – 30 000 ₽
|1-2 недели работы
|Мастер перманентного макияжа
|1-3 месяца
|50 000 – 120 000 ₽
|2-5 клиентов
Алина Петрова, карьерный консультант для подростков Анна пришла ко мне на консультацию сразу после выпускного. Девушка из обычной семьи с ограниченным бюджетом, но с большими амбициями. «Я не могу ждать 4 года, пока получу диплом, мне нужно зарабатывать уже сейчас», — сказала она мне. Мы проанализировали ее сильные стороны: коммуникабельность, внимание к деталям и интерес к социальным сетям. Через месяц Анна начала курс по SMM. Еще через 4 месяца она устроилась на первую работу с зарплатой 45 000 рублей. Сейчас, спустя год, она ведет аккаунты трех компаний и зарабатывает более 90 000 рублей в месяц. При этом ее сверстники только заканчивают первый курс университета.
При выборе профессии стоит учитывать не только размер зарплаты, но и свои личные предпочтения, характер и психотип. Например, если ты интроверт, то профессии, связанные с активными продажами, могут быть для тебя стрессовыми, а творческим натурам может быть скучно в точных областях 🧠
5 женских профессий с зарплатой выше среднего
Среди множества карьерных путей существуют направления, которые традиционно привлекают больше девушек и при этом обеспечивают доход выше среднего по рынку. Рассмотрим пятерку таких профессий подробнее.
1. Мастер перманентного макияжа
Эта профессия возглавляет рейтинг по уровню дохода среди бьюти-специальностей. Стартовый заработок — от 70 000 рублей, а опытные мастера в крупных городах легко преодолевают порог в 200 000 рублей ежемесячно. Обучение занимает от 1 до 3 месяцев, после чего требуется практика на моделях для наработки портфолио. Важный бонус: возможность работать на себя и составлять удобный график.
2. Таргетолог
Настройка и ведение рекламных кампаний в социальных сетях — одна из самых высокооплачиваемых digital-профессий, доступных без высшего образования. Средняя зарплата таргетолога составляет 60 000 – 150 000 рублей. Профессия подходит аналитически мыслящим девушкам, которые любят работать с цифрами и результатами. Обучиться можно за 2-4 месяца на специализированных курсах.
3. Специалист по работе с маркетплейсами
Бум онлайн-торговли создал высокий спрос на менеджеров, умеющих работать с площадками вроде Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркет. Такие специалисты занимаются размещением товаров, оптимизацией карточек, аналитикой продаж и могут зарабатывать от 50 000 до 120 000 рублей. Обучение занимает 2-3 месяца, а работать можно удаленно.
4. Мастер-бровист
Оформление и коррекция бровей, включая окрашивание и ламинирование — востребованная услуга с высокой маржинальностью. Мастера-бровисты зарабатывают от 40 000 до 90 000 рублей в месяц. Для старта достаточно пройти курсы длительностью 2-4 недели, а инвестиции в оборудование и материалы минимальны по сравнению с другими бьюти-направлениями.
5. SMM-менеджер
Ведение социальных сетей компаний — одна из самых популярных и доходных профессий для творческих девушек. SMM-специалисты зарабатывают от 50 000 до 150 000 рублей, а обучиться можно за 3-6 месяцев. Профессия подходит коммуникабельным людям с развитым эстетическим вкусом и пониманием психологии аудитории.
|Профессия
|Начальный доход
|Доход через 1 год
|Доход через 3 года
|Мастер перманентного макияжа
|70 000 ₽
|120 000 ₽
|200 000+ ₽
|Таргетолог
|60 000 ₽
|100 000 ₽
|150 000+ ₽
|Специалист по маркетплейсам
|50 000 ₽
|80 000 ₽
|120 000+ ₽
|Мастер-бровист
|40 000 ₽
|60 000 ₽
|90 000+ ₽
|SMM-менеджер
|50 000 ₽
|80 000 ₽
|150 000+ ₽
Все эти профессии объединяет одно важное преимущество: возможность совмещать работу по найму и фриланс, что существенно увеличивает потенциальный доход. Также все они позволяют создать собственный бизнес с минимальными стартовыми вложениями через 1-2 года успешной работы 🚀
От курсов до карьеры: быстрый путь к высокому доходу
Стремительный рост зарплаты и карьерное развитие возможны даже без диплома вуза. Ключевой фактор успеха — грамотно выстроенная стратегия обучения и последующего трудоустройства. Рассмотрим оптимальные пути для быстрого старта в высокооплачиваемых профессиях.
Шаг 1: Выбор направления и формата обучения
Для получения профессии после 11 класса у вас есть несколько вариантов:
- Онлайн-курсы (1-6 месяцев)
- Колледжи (1-3 года)
- Учебные центры с очным форматом (1-6 месяцев)
- Курсы с гарантией трудоустройства (3-9 месяцев)
Оптимальный выбор для быстрого старта карьеры — интенсивные курсы продолжительностью 3-6 месяцев с сильной практической составляющей. Это позволит быстро получить востребованные навыки без лишней теории.
Шаг 2: Практика и портфолио
Для большинства профессий недостаточно просто пройти обучение — необходимо наработать портфолио. Вот эффективные стратегии:
- Для бьюти-мастеров: бесплатная практика на друзьях с фотофиксацией результатов
- Для SMM-специалистов: ведение 2-3 учебных проектов или стажировка
- Для таргетологов: настройка тестовых рекламных кампаний с минимальным бюджетом
- Для фотографов: организация TFP-съемок (бесплатно в обмен на портфолио)
На создание базового портфолио обычно уходит 1-2 месяца активной работы.
Шаг 3: Первые клиенты и трудоустройство
После формирования портфолио можно приступать к поиску первых заказчиков или работодателей:
- Создайте профессиональные аккаунты в социальных сетях
- Зарегистрируйтесь на биржах фриланса (FL.ru, Kwork, Profi.ru)
- Разместите резюме на специализированных платформах (HH.ru, Superjob)
- Используйте сарафанное радио среди друзей и знакомых
Важный совет: для быстрого старта установите цены ниже рыночных на 20-30%. Это поможет быстрее привлечь первых клиентов и наработать положительные отзывы.
Екатерина Соловьева, руководитель образовательных программ Марина обратилась ко мне за советом после окончания школы. У нее не было возможности платить за высшее образование, но был явный талант к визуальному контенту. Мы выбрали программу по SMM с уклоном в креатив и контент. За первый месяц обучения она создала три тестовых проекта для своего портфолио. На третьем месяце курса я порекомендовала ей откликнуться на вакансию ассистента SMM-менеджера в небольшом интернет-магазине одежды с зарплатой 35 000 рублей. Через полгода она выросла до ведущего специалиста с зарплатой 70 000 рублей. Сейчас, спустя 1,5 года, Марина руководит отделом маркетинга в этой же компании и зарабатывает 120 000 рублей. При этом ей всего 19 лет.
Многие профессии предлагают два карьерных пути: работа в найме и фриланс. Например, SMM-специалист может работать в агентстве за стабильную зарплату или вести несколько клиентов самостоятельно. Успешные профессионалы часто комбинируют оба подхода: имеют основную работу и берут дополнительные проекты 💼
Где учиться на высокооплачиваемую специальность?
Выбор правильного места обучения — один из ключевых факторов успешного старта карьеры. Ошибка может стоить потерянного времени и денег, поэтому важно тщательно исследовать варианты. Рассмотрим основные форматы образования с их плюсами и минусами.
Онлайн-школы и курсы
Самый гибкий и современный формат обучения, который позволяет получить профессию за 3-6 месяцев.
Преимущества:
- Возможность учиться из любой точки мира
- Доступ к материалам 24/7
- Часто включают стажировку или практику
- Некоторые школы предлагают гарантию трудоустройства
- Возможность рассрочки платежа
Рекомендуемые онлайн-школы:
- Skypro — курсы по digital-профессиям с трудоустройством
- Skillbox — широкий выбор направлений и качественная подача
- GeekBrains — программы разной длительности с акцентом на IT
- Нетология — маркетинг, дизайн и менеджмент
Колледжи со специализированными программами
Традиционный путь получения среднего профессионального образования, который занимает 1-3 года в зависимости от специальности.
Преимущества:
- Диплом государственного образца
- Относительно невысокая стоимость или бюджетные места
- Глубокое погружение в профессию
- Возможность участия в профессиональных конкурсах
Направления подготовки в колледжах с высоким потенциальным доходом:
- Стилистика и искусство визажа
- Технология эстетических услуг
- Коммерция и маркетинг
- Информационные системы
- Гостиничный сервис
Учебные центры и школы красоты
Специализированные учебные заведения для получения конкретных навыков в сфере красоты и сервиса. Обучение занимает от нескольких недель до нескольких месяцев.
Лучшие школы для бьюти-профессий:
- Учебный центр "Виктори" — маникюр, наращивание ресниц, перманентный макияж
- Академия "Эстель" — парикмахерское искусство и косметология
- Школа "Борис Интернешнл" — визаж и стилистика
- Школа "Первая студия" — маникюр и педикюр
При выборе места обучения обращайте внимание на следующие факторы:
- Наличие трудоустройства или стажировки
- Реальные отзывы выпускников (ищите в соцсетях, а не только на сайте школы)
- Преподавательский состав — должны быть практикующие специалисты
- Программа курса — должна включать актуальные техники и технологии
- Возможность рассрочки или гранта на обучение
Независимо от выбранного формата обучения, важно понимать: диплом или сертификат — это только начало пути. Реальная ценность специалиста определяется его навыками, портфолио и умением решать задачи клиентов 🎓
Выбирая карьерный путь после школы, помните, что высокооплачиваемая профессия — это не просто набор навыков, но и ваша личная страсть к делу. Финансовый успех приходит к тем, кто находит баланс между востребованностью на рынке и личным интересом к выбранной сфере. Инвестируйте в качественное образование, создавайте впечатляющее портфолио и постоянно совершенствуйте свои навыки — это три кита, на которых строится карьера с высоким доходом без высшего образования.
