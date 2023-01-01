50+ профессий на японском с хираганой: полный список и чтение

Для кого эта статья:

Люди, изучающие японский язык

Специалисты и студенты, интересующиеся культурой Японии и межкультурной коммуникацией

Профессионалы, готовящиеся к собеседованиям или работе в японских компаниях Знание профессий на японском языке открывает двери к глубокому погружению в культуру Страны восходящего солнца. Будь то подготовка к собеседованию в японской компании или простое желание расширить словарный запас – владение названиями профессий обогатит ваши языковые навыки. В этой статье мы представляем полный список профессий на японском с хираганой и чтением. От традиционных ремесел до современных цифровых специальностей – изучайте, практикуйте и применяйте эти знания в реальных ситуациях! 🇯🇵

Основы чтения названий профессий на японском языке

Японский язык уникален своей письменностью, которая включает иероглифы кандзи (заимствованные из китайского) и две слоговые азбуки — хирагану и катакану. Для изучающих японский хирагана становится первым шагом в освоении чтения, поэтому так важно видеть названия профессий не только иероглифами, но и в фонетической записи.

В японском языке названия профессий часто формируются по определенным шаблонам. Многие из них оканчиваются на «-ка» (家), что означает «специалист» или «профессионал», или «-ши» (師), что можно перевести как «мастер» или «учитель». Например:

医師 (いし / иши) — врач

(きょうし / кёши) — учитель

芸術家 (げいじゅつか / гэйдзюцука) — художник/артист

Интересно, что некоторые названия профессий в японском языке заимствованы из английского и других европейских языков. Такие слова обычно записываются катаканой, например:

エンジニア (эндзиниа) — инженер

(дэзайна) — дизайнер

プログラマー (пурогурама) — программист

При изучении названий профессий на японском важно обращать внимание на частицы, которые могут изменять значение слова. Например, частица 「の」(но) часто используется для связи двух существительных, где первое определяет второе:

Японское название Хирагана Транскрипция Дословный перевод Значение 会社の社長 かいしゃのしゃちょう кайша но шатё компании президент Президент компании 学校の先生 がっこうのせんせい гакко но сэнсэй школы учитель Школьный учитель 法律の専門家 ほうりつのせんもんか хорицу но сэнмонка права специалист Юрист

Ирина Морозова, преподаватель японского языка Когда я начала преподавать японский, одна из моих учениц — специалист по подбору персонала — готовилась к собеседованию с японской компанией. Она хорошо знала базовую лексику, но термины профессий оказались для неё камнем преткновения. Мы составили карточки с профессиями, где иероглифы сопровождались хираганой. После двух недель интенсивной практики она не только блестяще провела собеседование, но и смогла поддержать неформальную беседу о карьерных путях в Японии. Директор компании был впечатлён её знаниями специфической лексики и предложил ей позицию с окладом выше изначально обсуждаемого. Это убедило меня в необходимости уделять особое внимание профессиональной лексике даже на начальных этапах обучения.

Популярные профессии на японском с хираганой и чтением

Рассмотрим самые распространенные профессии, с которыми вы наверняка столкнетесь при общении на японском языке. Эти слова полезно знать каждому изучающему, независимо от уровня владения языком. 🎌

教師 (きょうし / кёши) — учитель

(いしゃ / иша) — врач

看護師 (かんごし / кангоши) — медсестра/медбрат

(かんごし / кангоши) — медсестра/медбрат

弁護士 (べんごし / бэнгоши) — адвокат

(べんごし / бэнгоши) — адвокат

警察官 (けいさつかん / кэйсацукан) — полицейский

(けいさつかん / кэйсацукан) — полицейский

銀行員 (ぎんこういん / гинкоин) — банковский служащий

(ぎんこういん / гинкоин) — банковский служащий

Стоит отметить, что в японском языке некоторые профессии имеют гендерные различия в названиях, хотя в современной Японии это встречается всё реже:

Мужское название Хирагана Женское название Хирагана Значение 俳優 はいゆう 女優 じょゆう Актёр/актриса 歌手 かしゅ 歌姫 うたひめ Певец/певица スチュワード すちゅわーど スチュワーデス すちゅわーです Стюард/стюардесса

Интересно, что некоторые японские названия профессий очень образны. Например, «пожарный» (消防士 / しょうぼうし / шобоши) буквально переводится как «мастер тушения», а «медсестра» (看護師 / かんごし / кангоши) — «мастер ухода».

Для эффективного запоминания профессий на японском языке рекомендую создавать ассоциации и использовать мнемонические приемы. Например, для запоминания слова «учитель» (教師 / きょうし / кёши) можно представить, как учитель кёшит (от слова «кёши») что-то на доске. 📚

Профессии сферы услуг и торговли в японском языке

Сфера услуг и торговли особенно важна для туристов и тех, кто планирует жить в Японии. Знание этих профессий поможет вам ориентироваться в повседневных ситуациях и правильно обращаться к людям различных специальностей. 🛍️

店員 (てんいん / тэнъин) — продавец, работник магазина

(てんいん / тэнъин) — продавец, работник магазина

ウェイター (уэита) — официант (заимств.)

(уэиторэсу) — официантка (заимств.)

料理人 (りょうりにん / рёринин) — повар

(りょうりにん / рёринин) — повар

美容師 (びようし / биёши) — парикмахер, стилист

(びようし / биёши) — парикмахер, стилист

旅行代理店員 (りょこうだいりてんいん / рёко дайри тэнъин) — турагент

(りょこうだいりてんいん / рёко дайри тэнъин) — турагент

В японском языке особое внимание уделяется уважительным обращениям к людям разных профессий. Например, к доктору принято обращаться, добавляя к его фамилии суффикс 「先生」(せんせい / сэнсэй), даже если это не учитель:

田中先生 (たなかせんせい / Танака-сэнсэй) — доктор Танака

佐藤先生 (さとうせんせい / Сато-сэнсэй) — доктор Сато

К работникам сферы услуг часто обращаются, используя название их должности или просто 「すみません」(сумимасэн) — «извините» или 「お願いします」(онэгаишимас) — «пожалуйста».

Дмитрий Соколов, переводчик-фрилансер Помню свою первую командировку в Токио. Я готовился к поездке несколько месяцев, учил японский по самоучителям и приложениям, но все равно нервничал. В первый же день мне понадобилось найти аптеку. Я знал слово "аптека" (薬局 / やっきょく / яккёку), но совершенно не представлял, как обращаться к фармацевту. Когда я вошел в аптеку и увидел работницу за прилавком, в панике вспомнил единственное слово — "продавец" (店員 / てんいん / тэнъин). Я произнес "тэнъин-сан", что было не совсем корректно. Женщина мягко улыбнулась и поправила меня, сказав, что она "яккузайши" (薬剤師 / やくざいし) — фармацевт. После этого случая я составил себе список профессий с хираганой и постоянно обновлял его, добавляя новые слова из реальных ситуаций. Этот подход превратил обыденные взаимодействия в Японии в увлекательные уроки языка.

Интересный факт: в Японии некоторые традиционные профессии имеют многовековую историю и особый статус. Например:

寿司職人 (すししょくにん / суши шокунин) — мастер суши, который обучается своему искусству не менее 10 лет

(すししょくにん / суши шокунин) — мастер суши, который обучается своему искусству не менее 10 лет

芸者 (げいしゃ / гэйша) — гейша, традиционная артистка, обученная различным японским искусствам

Творческие и научные профессии на японском языке

Творческие и научные профессии представляют особый интерес для тех, кто увлекается японской культурой, аниме, мангой или планирует академическую карьеру, связанную с Японией. В этом разделе мы рассмотрим названия профессий в сфере искусства, науки и технологий. 🎨 🔬

Начнем с творческих профессий:

画家 (がか / гака) — художник

(がか / гака) — художник

漫画家 (まんがか / мангака) — художник манги

(まんがか / мангака) — аниматор

作家 (さっか / сакка) — писатель

(さっか / сакка) — писатель

脚本家 (きゃくほんか / кякухонка) — сценарист

(えいがかんとく / эйга кантоку) — кинорежиссер

音楽家 (おんがくか / онгакука) — музыкант

(おんがくか / онгакука) — музыкант

Теперь рассмотрим научные и технические профессии:

科学者 (かがくしゃ / кагакуша) — ученый

(かがくしゃ / кагакуша) — ученый

研究者 (けんきゅうしゃ / кэнкюша) — исследователь

(けんきゅうしゃ / кэнкюша) — исследователь

プログラマー (пурогурама) — программист

(пурогурама) — программист

数学者 (すうがくしゃ / сугакуша) — математик

(すうがくしゃ / сугакуша) — математик

物理学者 (ぶつりがくしゃ / буцуригакуша) — физик

(ぶつりがくしゃ / буцуригакуша) — физик

Интересно отметить, что в японском языке многие научные профессии образуются по схеме: "[область науки] + 者 (しゃ / ша)", где 者 означает "человек, специалист". Например:

Область науки Хирагана Значение Профессия Хирагана Транскрипция 心理学 しんりがく Психология 心理学者 しんりがくしゃ шинригакуша 生物学 せいぶつがく Биология 生物学者 せいぶつがくしゃ сэйбуцугакуша 言語学 げんごがく Лингвистика 言語学者 げんごがくしゃ гэнгогакуша

В современной Японии особенно ценятся специалисты в области IT и высоких технологий. Некоторые специфические профессии в этой сфере:

AIエンジニア (エーアイエンジニア / э-ай эндзиниа) — AI-инженер

(エーアイエンジニア / э-ай эндзиниа) — AI-инженер

データサイエンティスト (дэта сайэнтисуто) — специалист по данным

(дэта сайэнтисуто) — специалист по данным

В японской культуре существует особое уважение к мастерам традиционных искусств, которые считаются хранителями культурного наследия:

書道家 (しょどうか / шодока) — мастер каллиграфии

(しょどうか / шодока) — мастер каллиграфии

陶芸家 (とうげいか / тогэйка) — гончар, мастер керамики

(とうげいか / тогэйка) — гончар, мастер керамики

Как использовать названия профессий в японской речи

Правильное использование названий профессий в японском языке — это не только вопрос словарного запаса, но и понимания культурного контекста. В этом разделе мы рассмотрим, как интегрировать названия профессий в повседневную речь, деловую коммуникацию и различные речевые ситуации. 🗣️

Во-первых, при представлении себя или разговоре о своей работе, используется следующая структура:

私は[профессия]です。 (わたしは[профессия]です / ваташи ва [профессия] дэсу) — Я [профессия].

Например:

私は教師です。 (わたしはきょうしです / ваташи ва кёши дэсу) — Я учитель.

(わたしはきょうしです / ваташи ва кёши дэсу) — Я учитель.

В более формальной обстановке можно использовать:

私は[компания]で[профессия]をしています。 (わたしは[компания]で[профессия]をしています / ваташи ва [компания] дэ [профессия] о шитэ имасу) — Я работаю [профессией] в [компании].

Например:

私はソニーでプログラマーをしています。 (わたしはソニーでプログラマーをしています / ваташи ва Сони дэ пурогурама о шитэ имасу) — Я работаю программистом в Sony.

При обращении к людям разных профессий важно использовать правильные формы вежливости:

К врачам, учителям, юристам обычно добавляют 先生 (せんせい / сэнсэй): 田中先生 (たなかせんせい / Танака-сэнсэй)

(せんせい / сэнсэй): (たなかせんせい / Танака-сэнсэй) К другим профессионалам обычно добавляют суффикс さん (сан): エンジニアのヤマダさん (эндзиниа но Ямада-сан) — инженер Ямада-сан

При разговоре о профессиях других людей используются следующие конструкции:

[имя]さんは[профессия]です。 ([имя]さんは[профессия]です / [имя]-сан ва [профессия] дэсу) — [Имя]-сан – [профессия].

([имя]さんは[профессия]です / [имя]-сан ва [профессия] дэсу) — [Имя]-сан – [профессия].

Примеры вопросов о профессии:

お仕事は何ですか？ (おしごとはなんですか / о-шиготова нан дэсу ка?) — Чем вы занимаетесь? (вежливо)

(おしごとはなんですか / о-шиготова нан дэсу ка?) — Чем вы занимаетесь? (вежливо)

何の仕事をしていますか？ (なんのしごとをしていますか / нан но шиготово шитэ имасу ка?) — Какую работу вы выполняете?

Ответы на эти вопросы:

私は[профессия]です。 (わたしは[профессия]です / ваташи ва [профессия] дэсу) — Я [профессия].

(わたしは[профессия]です / ваташи ва [профессия] дэсу) — Я [профессия].

[профессия]をしています。 ([профессия]をしています / [профессия] о шитэ имасу) — Я работаю [профессией].

Важно помнить о культурных особенностях. В Японии профессия часто воспринимается как часть идентичности человека, поэтому к разговорам о работе относятся серьезно. Однако не принято хвастаться своими достижениями или высоким положением — ценится скромность.

Для эффективной практики рекомендую составить несколько диалогов о профессиях, например:

A: はじめまして、田中です。(Хаджимэмаштэ, Танака дэсу.) — Приятно познакомиться, я Танака. B: はじめまして、スミスです。(Хаджимэмаштэ, Сумису дэсу.) — Приятно познакомиться, я Смит. A: お仕事は何ですか？(О-шигото ва нан дэсу ка?) — Чем вы занимаетесь? B: 私は英語の教師です。田中さんは？(Ваташи ва эйго но кёши дэсу. Танака-сан ва?) — Я учитель английского. А вы, Танака-сан? A: 私はITの会社でプログラマーをしています。(Ваташи ва айти но кайша дэ пурогурама о шитэ имасу.) — Я работаю программистом в IT-компании.

Мастерство языка измеряется не только объёмом выученных слов, но и умением применять их в контексте. Названия профессий на японском с хираганой открывают окно в повседневную жизнь Японии, позволяя увидеть культурные нюансы через призму карьерных путей. Запомните: в японском общении статус профессии важен, но ещё важнее — уважение к человеку, который за ней стоит. Практикуйте новую лексику в живых диалогах, применяйте правильные формы вежливости и не бойтесь ошибаться — именно так японский язык станет для вас не просто набором слов, а инструментом подлинного межкультурного понимания.

