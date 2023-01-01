Профессии без истории: как поступить в вуз, не сдавая предмет

Каждый пятый абитуриент сталкивается с дилеммой — что делать, если сдать историю на высокий балл не представляется возможным? Удивительно, но многие даже не подозревают, что десятки перспективных направлений и сотни вузов не требуют этого предмета при поступлении. От программирования до медицины, от дизайна до инженерии — качественное образование доступно и без погружения в исторические даты. Давайте разберемся, какие двери открыты для тех, кто предпочитает строить будущее, а не изучать прошлое. 🎓

Технические и IT-направления без экзамена по истории

Техническая сфера традиционно обходится без истории в списке вступительных испытаний. При поступлении на большинство технических и IT-специальностей вузы требуют результаты ЕГЭ по математике (профильный уровень), физике или информатике, а также русскому языку.

Среди наиболее популярных направлений подготовки выделяются:

Прикладная информатика

Информационные системы и технологии

Программная инженерия

Информационная безопасность

Машиностроение

Электроэнергетика и электротехника

Радиотехника

Строительство

IT-сфера предлагает выпускникам не просто отсутствие экзамена по истории, но и одни из самых высоких стартовых зарплат на рынке труда. Средняя заработная плата начинающего программиста в 2023 году составляет около 90-120 тысяч рублей, что значительно выше средней по стране.

Артём Савельев, руководитель приёмной комиссии технического вуза У нас был случай с абитуриентом Дмитрием, который при поступлении категорически хотел избежать истории. Парень с детства увлекался робототехникой, но гуманитарные предметы давались ему с трудом. Мы предложили ему направление "Мехатроника и робототехника", куда требовались только математика, физика и русский язык. Сегодня, спустя пять лет, Дмитрий работает в крупной технологической компании, разрабатывая программное обеспечение для промышленных роботов с зарплатой выше 200 тысяч рублей. Его пример показывает, что отсутствие склонности к истории никак не ограничило карьерные перспективы.

Для тех, кто выбирает IT-направление, важно понимать, какие экзамены потребуются в конкретных вузах. Вот сравнительная таблица требований ведущих технических университетов:

Вуз Направление Обязательные предметы ЕГЭ Минимальные баллы (2023) МГТУ им. Баумана Программная инженерия Математика, Информатика, Русский язык 65, 60, 60 МИФИ Прикладная информатика Математика, Информатика/Физика, Русский язык 70, 65, 60 ИТМО Информационные системы Математика, Информатика, Русский язык 68, 70, 60 МАИ Робототехника Математика, Физика, Русский язык 60, 60, 55

Важно отметить, что конкурс на технические специальности обычно ниже, чем на популярные гуманитарные направления, что повышает шансы на поступление. При этом последующее трудоустройство часто оказывается более перспективным и высокооплачиваемым. 🖥️

Естественнонаучные профессии: куда поступать без истории

Естественнонаучное направление — ещё одна обширная область, где история не входит в перечень вступительных испытаний. Эти специальности ориентированы на изучение природных явлений и процессов, а потому требуют знаний профильных предметов.

Основные направления подготовки в естественнонаучной сфере без экзамена по истории:

Биология и биоинженерия

Химия и химические технологии

Экология и природопользование

Геология и разведка полезных ископаемых

Физика

Астрономия

География (некоторые программы)

Агрономия и почвоведение

Для поступления на эти направления обычно требуется сдать профильную математику, один или два предмета по выбору (биология, химия, физика, география — в зависимости от специализации) и русский язык.

Специалисты естественнонаучного профиля востребованы в исследовательских институтах, промышленных предприятиях, экологических организациях, аграрном секторе и фармацевтической отрасли. Средние зарплаты варьируются от 60 до 150 тысяч рублей в зависимости от специализации и региона.

Направление Требуемые предметы ЕГЭ Примеры вузов Перспективы трудоустройства Биотехнология Математика, Биология, Русский язык МГУ, РХТУ им. Менделеева, Первый МГМУ Фармацевтика, пищевая промышленность, научные центры Химические технологии Математика, Химия, Русский язык РХТУ, СПбГУ, КФУ Нефтехимия, лаборатории, производство материалов Экология Математика, География/Биология, Русский язык РУДН, МГЭУ, СПбГУ Природоохранные организации, консалтинг, госструктуры Геология Математика, Физика/География, Русский язык МГУ, МГРИ, ТПУ Нефтегазовые компании, геологоразведка, строительство

Марина Федорова, специалист по профориентации Недавно работала с ученицей 11 класса Анной, которая увлекалась химией и биологией, но страдала от проблем с запоминанием исторических дат и событий. Ей казалось, что это ограничит её выбор при поступлении. Мы составили список подходящих специальностей и остановились на "Фармацевтической химии" в РХТУ. Аня успешно поступила, сдав ЕГЭ по профильной математике, химии и русскому языку. Сейчас она на третьем курсе, проходит стажировку в фармацевтической компании и планирует заниматься разработкой новых лекарственных препаратов. Её случай — яркий пример того, как можно найти свое призвание, опираясь на сильные стороны и не беспокоясь о слабых.

Отдельного внимания заслуживают междисциплинарные направления на стыке естественных и точных наук — биоинформатика, математическая биология, химическая физика. Эти специальности не только не требуют истории при поступлении, но и представляют собой передовые области науки с высоким потенциалом развития. 🧪

Творческие и прикладные специальности без истории

Творческие и прикладные специальности — отличная альтернатива для тех, кто обладает художественным мышлением и креативностью, но не хочет сдавать ЕГЭ по истории. В большинстве случаев вместо истории абитуриенты проходят дополнительные творческие испытания.

Основные направления, где не требуется история:

Дизайн (графический, промышленный, интерьерный)

Архитектура и градостроительство

Декоративно-прикладное искусство

Режиссура и кинематография

Музыкальное искусство

Хореография

Технология художественной обработки материалов

Ландшафтная архитектура

При поступлении на эти специальности вузы обычно проводят творческий конкурс — просмотр портфолио, выполнение творческого задания или прослушивание. Также требуется сдача ЕГЭ по русскому языку и, в зависимости от направления, литературе или математике.

Современная цифровая экономика создала повышенный спрос на специалистов творческих профессий. Особенно востребованы графические дизайнеры, веб-дизайнеры, UX/UI-специалисты, архитекторы и специалисты по 3D-моделированию. Средняя зарплата специалиста в этих областях составляет 70-120 тысяч рублей.

Интересный факт: абитуриенты творческих вузов часто имеют возможность поступить по упрощенной схеме, если становятся победителями профильных олимпиад или конкурсов. Например, победители конкурса "Молодые дарования России" или участники проекта "Творческие люди" получают льготы при поступлении в ведущие творческие вузы страны.

Для поступающих на архитектурные специальности важно заранее подготовиться к творческим испытаниям — чаще всего это рисунок, композиция и черчение. Подготовку лучше начинать за 1-2 года до поступления, посещая специализированные курсы при вузах или художественные школы.

Важно понимать, что конкуренция на творческих направлениях может быть очень высокой — до 20-30 человек на место в престижных вузах. Однако это компенсируется отсутствием необходимости сдавать историю и более субъективной оценкой на творческих испытаниях. 🎨

Востребованные медицинские специальности без истории

Медицинская сфера — одна из наиболее стабильных с точки зрения трудоустройства и социальной значимости. Приятная новость для тех, кто мечтает о карьере врача: большинство медицинских специальностей не требуют сдачи ЕГЭ по истории.

Для поступления в медицинские вузы традиционно требуются:

Химия (профильный предмет)

Биология (профильный предмет)

Русский язык

Некоторые медицинские вузы дают возможность выбрать между биологией и физикой в качестве второго профильного предмета, что расширяет возможности абитуриентов.

Вот направления медицинской подготовки, где не требуется история:

Лечебное дело

Педиатрия

Стоматология

Фармация

Медицинская биохимия

Медицинская биофизика

Сестринское дело

Клиническая психология (в некоторых вузах)

Стоит отметить, что проходные баллы на медицинские специальности традиционно высокие. Для поступления на бюджет в ведущие медицинские вузы часто требуется суммарный балл ЕГЭ выше 270-280. Однако конкурс на отдельные направления, например, медицинскую биофизику или медицинскую кибернетику, может быть ниже.

Медицинские профессии остаются одними из самых стабильных на рынке труда. По данным служб занятости, уровень безработицы среди выпускников медицинских вузов не превышает 2%, что значительно ниже среднего показателя по другим специальностям. Средняя зарплата врача-специалиста с опытом работы более 3-5 лет составляет от 80 до 200 тысяч рублей в зависимости от региона и специализации.

Отдельно стоит отметить возможности для продолжения медицинского образования за рубежом. Выпускники российских медицинских вузов могут пройти процедуру подтверждения диплома и продолжить карьеру в других странах. Для этого обычно требуется сдать профильные экзамены и подтвердить знание языка страны пребывания. 🏥

Как выбрать вуз и подготовиться к поступлению

Определившись с направлением без истории, важно грамотно подойти к выбору учебного заведения и подготовке к вступительным испытаниям. Рассмотрим основные критерии и стратегии.

При выборе вуза обратите внимание на следующие факторы:

Наличие аккредитации и лицензии на образовательную деятельность

Рейтинг вуза в профильных рейтингах (RAEX, Forbes Education)

Процент трудоустройства выпускников по специальности

Международные связи и программы обмена

Материально-техническая база (особенно важно для технических и медицинских направлений)

Наличие военной кафедры (если это имеет значение для абитуриента)

Стоимость обучения на коммерческой основе

Условия проживания в общежитии

Важно не ограничиваться одним вузом — подавайте документы минимум в 3-5 учебных заведений с разным уровнем проходных баллов, чтобы повысить шансы на поступление.

Эффективная подготовка к поступлению включает:

Анализ требований конкретных вузов. Изучите правила приёма, список вступительных испытаний и минимальные баллы. Систематическая подготовка к ЕГЭ. Составьте план подготовки с акцентом на профильные предметы. Участие в олимпиадах. Победители и призёры всероссийских олимпиад могут поступить без вступительных испытаний. Подготовка портфолио достижений. Многие вузы учитывают индивидуальные достижения, добавляя дополнительные баллы. Посещение дней открытых дверей. Это поможет лучше понять атмосферу вуза и особенности обучения.

Для творческих направлений рекомендуется заранее посещать подготовительные курсы при выбранном вузе — они дают представление о формате творческих испытаний и требованиях экзаменаторов.

Абитуриентам технических направлений стоит уделить особое внимание подготовке к профильной математике и физике/информатике, так как конкуренция на бюджетные места растёт с каждым годом.

Не забывайте о возможностях целевого обучения — заключив договор с работодателем, можно поступить по отдельному конкурсу, который обычно ниже общего. При этом после окончания вуза придётся отработать у этого работодателя определённое количество лет.

И помните: отсутствие истории в списке вступительных экзаменов не означает полного отсутствия этого предмета в программе обучения. В большинстве вузов история России входит в базовую часть программы первого курса как общеобразовательная дисциплина. Однако требования к ней обычно значительно ниже, чем к профильным предметам. 🎯

Выбор профессии без экзамена по истории — не ограничение, а возможность сфокусироваться на своих сильных сторонах. Технические, естественнонаучные, творческие и медицинские направления открывают широкие перспективы для самореализации и построения успешной карьеры. Ключ к успешному поступлению — заблаговременная подготовка, глубокое изучение требований выбранных вузов и осознанный подход к выбору будущей специальности. Ваше будущее определяется не тем, какие предметы вы не сдаёте, а тем, в чём вы действительно сильны и к чему стремитесь.

