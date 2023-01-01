30 востребованных профессий без истории: от IT до медицины#Профессии в IT #Популярные профессии #Выбор профессии
Для кого эта статья:
- Выпускники 11 класса, рассматривающие варианты поступления в вузы без сдачи ЕГЭ по истории
- Родители абитуриентов, ищущие информацию о профессиях для своих детей
Профориентаторы и карьерные консультанты, желающие помочь молодым людям в выборе профессии
Выбор профессии после 11 класса – время возможностей и сложных решений. Особенно если вы не планируете связывать свою судьбу с историей. Хорошая новость: большинство востребованных и высокооплачиваемых специальностей не требуют ЕГЭ по этому предмету! От программирования до медицины, от инженерных наук до креативных индустрий – перед вами открывается широкий спектр карьерных путей. Давайте разберёмся, какие двери открыты для тех, кто решил обойтись без истории при поступлении. 🚀
Топ-30 профессий без истории после 11 класса: обзор
Выбор будущей профессии без необходимости сдавать ЕГЭ по истории гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд. Основные направления, где история не входит в список вступительных испытаний, охватывают самые разные сферы — от точных наук до творческих специальностей.
Вот список из 30 востребованных профессий, для поступления на которые история не понадобится:
- Программист
- Инженер-конструктор
- Врач (большинство медицинских специальностей)
- Аналитик данных
- Биотехнолог
- Экономист
- Маркетолог
- Архитектор
- Дизайнер (UI/UX, графический, промышленный)
- Нефтяник/газовик
- Фармацевт
- Биолог
- Психолог
- Ветеринар
- Математик/статистик
- Агроном
- Химик-технолог
- Геолог
- Эколог
- Физик
- Специалист по информационной безопасности
- Финансист
- Радиотехник
- Менеджер по логистике
- Строитель
- Картограф
- Астроном
- Web-разработчик
- Механик
- Переводчик (технические языки)
Большинство этих профессий требуют сдачи профильной математики, а также одного-двух дополнительных предметов в зависимости от специальности. Часто встречающимися комбинациями являются: математика + физика + русский язык, математика + химия + русский язык, математика + информатика + русский язык.
Средний проходной балл на эти специальности варьируется от 150 до 270 в зависимости от престижности вуза. Наиболее высокие баллы традиционно требуются для поступления в столичные университеты, особенно на IT-направления и медицинские специальности.
Мария Соколова, карьерный консультант
Ко мне обратился Дмитрий, выпускник 11 класса с отличными оценками по математике и физике, но с проблемами по истории. Он мечтал поступить в престижный вуз, но боялся, что его слабость в гуманитарных науках закроет перед ним многие двери. Мы провели анализ его интересов и выяснили склонность к логическому мышлению и решению сложных задач.
После обсуждения различных вариантов Дмитрий решил поступать на инженера-конструктора. Для этого ему требовалось сдать ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и физике. История в списке вступительных экзаменов отсутствовала. Он целенаправленно подготовился к нужным предметам, успешно сдал экзамены и поступил в технический университет. Сейчас Дмитрий на третьем курсе, участвует в инженерных конкурсах и планирует карьеру в автомобильной промышленности.
Выбор профессии без истории имеет свои плюсы — вы можете сосредоточиться на подготовке к меньшему количеству экзаменов и углубить знания в профильных предметах. А теперь давайте подробнее рассмотрим основные группы профессий, не требующих знания истории. 📚
Технические и инженерные профессии без истории: ЕГЭ и перспективы
Технические и инженерные специальности традиционно не требуют сдачи ЕГЭ по истории. Эти направления подойдут выпускникам с хорошими знаниями математики, физики и информатики. 🔧
Для поступления на инженерные специальности в большинстве вузов требуется следующий набор ЕГЭ:
- Русский язык (обязательный для всех направлений)
- Профильная математика
- Физика или информатика (в зависимости от конкретной специальности)
Рассмотрим наиболее перспективные технические профессии и их особенности:
|Профессия
|Необходимые ЕГЭ
|Средняя зарплата (руб.)
|Перспективы роста
|Инженер-конструктор
|Математика, физика, русский
|80 000 – 150 000
|Высокие
|Инженер-робототехник
|Математика, информатика/физика, русский
|100 000 – 200 000
|Очень высокие
|Инженер-нефтяник
|Математика, физика, русский
|120 000 – 250 000
|Высокие
|Строительный инженер
|Математика, физика, русский
|70 000 – 150 000
|Средние
|Авиационный инженер
|Математика, физика, русский
|90 000 – 180 000
|Высокие
Инженерные профессии остаются стабильно востребованными на рынке труда. Особенно перспективны направления, связанные с роботизацией, автоматизацией производства и разработкой новых материалов. Спрос на специалистов в этих областях будет только расти в ближайшие десятилетия.
Для успешного поступления на технические специальности в топовые вузы рекомендуется набрать не менее 75-80 баллов по каждому из профильных предметов. Конкурс на бюджетные места обычно составляет от 5 до 15 человек на место в зависимости от престижности учебного заведения.
Большинство технических вузов также предлагают подготовительные курсы и олимпиады, победа в которых может дать дополнительные баллы при поступлении. Это отличная возможность повысить свои шансы на бюджетное место, если вы заранее определились с выбором направления.
После получения диплома инженера выпускник может рассчитывать на стартовую зарплату от 60 000 рублей в регионах и от 80 000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге. С опытом работы от 3-5 лет доход значительно возрастает, особенно в нефтегазовой, аэрокосмической и IT-отраслях. 💼
Медицинские и естественно-научные специальности без истории
Медицинские и естественно-научные специальности — еще одна большая группа профессий, где не требуется сдача ЕГЭ по истории. Эти направления подойдут выпускникам с интересом к биологии, химии и точным наукам. 🔬
Для поступления на медицинские специальности в большинстве вузов необходимы следующие экзамены:
- Русский язык
- Химия
- Биология
Для некоторых естественно-научных направлений может потребоваться иной набор предметов:
- Русский язык
- Математика (профильная)
- Химия/Биология/Физика (в зависимости от специальности)
Рассмотрим ключевые медицинские и естественно-научные профессии без ЕГЭ по истории:
- Врач (различные специализации) — требует высокого балла по химии и биологии. Средний проходной балл в ведущие медвузы составляет 270-290 за три предмета. Срок обучения — 6 лет плюс ординатура 2-3 года.
- Фармацевт — высокооплачиваемая профессия с хорошими перспективами. Требует глубоких знаний химии. Срок обучения — 5 лет.
- Биотехнолог — специалист на стыке биологии и инженерии. Одно из самых перспективных направлений XXI века. Средняя зарплата выпускника — от 70 000 рублей.
- Ветеринар — требует знаний биологии и химии. Профессия востребована в крупных городах и агропромышленном секторе.
- Эколог — специалист по охране окружающей среды. Требуется сдача географии или биологии в зависимости от вуза.
- Химик-технолог — работает в промышленности, фармацевтике, пищевой отрасли. Высокие требования к знанию химии и математики.
- Генетик — одна из наиболее перспективных научных профессий. Требует отличного знания биологии и химии.
Алексей Ковалев, профориентолог
Анна всегда увлекалась биологией и химией, но испытывала трудности с запоминанием исторических дат и событий. К концу 10 класса она твердо решила связать свою жизнь с медициной, однако беспокоилась, что слабые знания истории могут помешать ее планам.
На нашей консультации я объяснил, что для поступления в медицинские вузы история не входит в список обязательных экзаменов. Вместо этого ей нужно было сосредоточиться на подготовке к ЕГЭ по русскому языку, химии и биологии. Мы составили план подготовки, который включал дополнительные занятия по профильным предметам и посещение подготовительных курсов при медицинском университете.
Год спустя Анна успешно сдала необходимые экзамены, набрав 85 баллов по русскому, 90 по химии и 92 по биологии. Этого оказалось достаточно для поступления на бюджетное место на факультет лечебного дела. Сегодня она учится на третьем курсе и планирует специализироваться в кардиологии. История осталась для нее интересным, но необязательным предметом.
Важно отметить, что конкурс на медицинские специальности традиционно высок. В топовых вузах, таких как Первый МГМУ им. Сеченова или РНИМУ им. Пирогова, проходной балл может достигать 95-98 баллов за каждый предмет на бюджетные места. При этом естественно-научные направления обычно имеют более доступный порог входа.
Большое преимущество медицинских и естественно-научных специальностей — стабильная востребованность на рынке труда. Даже в периоды экономических кризисов спрос на врачей, фармацевтов и биотехнологов остается высоким. 🌡️
IT, экономика и творческие профессии без ЕГЭ по истории
IT-сфера, экономика и творческие профессии представляют собой еще одну крупную группу специальностей, для поступления на которые не требуется сдача ЕГЭ по истории. Эти направления привлекают абитуриентов высокими зарплатами, творческой реализацией и перспективами быстрого карьерного роста. 💻
Для IT-специальностей чаще всего требуются:
- Русский язык
- Профильная математика
- Информатика и ИКТ (иногда может быть заменена на физику)
Для экономических направлений типичный набор экзаменов:
- Русский язык
- Профильная математика
- Обществознание (для некоторых экономических специальностей)
Творческие профессии часто требуют:
- Русский язык
- Литература (для некоторых направлений)
- Творческие вступительные испытания
Рассмотрим детально эти группы профессий и их особенности:
|Категория
|Профессии
|Требуемые ЕГЭ
|Средняя стартовая зарплата
|IT-сфера
|Программист, Web-разработчик, Аналитик данных, Специалист по кибербезопасности
|Математика, информатика, русский
|80 000 – 150 000 руб.
|Экономика и финансы
|Экономист, Финансист, Аудитор, Бухгалтер
|Математика, обществознание, русский
|50 000 – 80 000 руб.
|Творческие профессии
|Дизайнер, Архитектор, Режиссер, Аниматор
|Русский + творческие испытания
|40 000 – 90 000 руб.
IT-сфера сегодня — одно из самых перспективных направлений. Профессии в этой области не только хорошо оплачиваются, но и предлагают гибкие условия работы, возможность удаленной занятости и международную мобильность. Особенно востребованы:
- Программисты — разработчики ПО на различных языках программирования (Python, Java, C++). Средняя зарплата — от 90 000 рублей для начинающих специалистов.
- Data-аналитики — специалисты по обработке и анализу больших данных. Зарплата — от 80 000 рублей.
- Специалисты по искусственному интеллекту — одно из наиболее перспективных и высокооплачиваемых направлений (от 120 000 рублей).
- UX/UI дизайнеры — специалисты по проектированию интерфейсов (от 70 000 рублей).
- DevOps-инженеры — обеспечивают непрерывную интеграцию и доставку ПО (от 100 000 рублей).
Экономические специальности также не требуют сдачи истории и остаются популярными среди абитуриентов. Наиболее востребованы:
- Финансовые аналитики
- Специалисты по экономической безопасности
- Бизнес-аналитики
- Риск-менеджеры
- Специалисты по финтех
Творческие профессии привлекают тех, кто стремится к самовыражению и реализации креативного потенциала. Большинство творческих вузов проводят дополнительные вступительные испытания, но история в их число обычно не входит. Перспективные направления:
- Графический дизайн
- Промышленный дизайн
- Архитектура и ландшафтный дизайн
- Веб-дизайн
- Дизайн интерьеров
- 3D-моделирование и анимация
Важно понимать, что для творческих специальностей часто требуется портфолио работ, которое может иметь решающее значение при поступлении. Начинать его формировать лучше заранее, еще в старших классах школы. 🎨
Проходные баллы на IT-специальности в ведущих вузах (МГТУ им. Баумана, МФТИ, ИТМО) обычно очень высоки — от 280 баллов за три предмета. Для экономических направлений в топовых университетах (ВШЭ, РЭУ им. Плеханова) проходной барьер также высок — от 270 баллов. Творческие вузы больше ориентируются на результаты творческих испытаний, но базовый уровень ЕГЭ по русскому языку и профильным предметам также необходим.
Как выбрать профессию без истории: критерии поступления
Выбор профессии без истории должен опираться не только на отсутствие необходимости сдавать этот предмет, но и на ваши личные склонности, способности и карьерные цели. Правильно выбранная специальность обеспечит не только успешное поступление, но и дальнейшую профессиональную реализацию. 🎯
Предлагаю алгоритм выбора профессии без ЕГЭ по истории:
- Оцените свои сильные стороны — проанализируйте, какие предметы вам даются лучше всего. Если это математика и физика — рассмотрите технические специальности; если биология и химия — медицинские; если математика и информатика — IT-направления.
- Определите свои интересы — выбирайте профессию, которая не только не требует истории, но и соответствует вашим увлечениям. Работа по специальности займет значительную часть вашей жизни, поэтому важно, чтобы она приносила удовлетворение.
- Изучите перспективы на рынке труда — исследуйте прогнозы востребованности выбранной профессии на ближайшие 5-10 лет. Некоторые специальности могут потерять актуальность из-за автоматизации или изменений в экономике.
- Оцените свои шансы на поступление — проведите честный анализ своих возможностей. Если вы набираете на пробных ЕГЭ недостаточно баллов для поступления в желаемый вуз, стоит либо усилить подготовку, либо рассмотреть альтернативные варианты.
- Определите оптимальные вузы — составьте список учебных заведений, где есть выбранная специальность, и сравните проходные баллы, стоимость обучения, репутацию вуза и перспективы трудоустройства его выпускников.
При выборе профессии важно учитывать и дополнительные критерии поступления, которые могут варьироваться в зависимости от вуза и специальности:
- Минимальные баллы ЕГЭ — многие вузы устанавливают порог выше официального минимума, особенно по профильным предметам.
- Дополнительные вступительные испытания — некоторые вузы проводят собственные экзамены или творческие конкурсы.
- Индивидуальные достижения — победы в олимпиадах, спортивные разряды, волонтерская деятельность могут принести дополнительные баллы при поступлении.
- Целевой прием — возможность поступить по направлению от предприятия или организации, часто с меньшим конкурсом.
Также рекомендую обратить внимание на новые междисциплинарные направления, которые активно развиваются и не требуют истории при поступлении:
- Биоинформатика (на стыке биологии и программирования)
- Нейротехнологии (объединяют нейробиологию, психологию и компьютерные науки)
- Цифровая экономика (сочетает экономические знания и IT)
- Экологический инжиниринг (соединяет экологию и инженерные науки)
- Медицинская кибернетика (медицина + IT)
Помните, что важно не только поступить на специальность без истории, но и получить профессию, которая будет соответствовать вашим способностям и приносить удовлетворение в будущем. Идеальный выбор — это когда ваши интересы, способности и востребованность профессии на рынке труда совпадают. 🔍
Выбор профессии без ЕГЭ по истории не ограничивает, а расширяет ваши возможности! От высокооплачиваемых IT-специальностей до востребованных медицинских направлений — перед вами открыт огромный мир карьерных перспектив. Главное — честно оценить свои сильные стороны и двигаться в направлении, которое действительно вас увлекает. Не бойтесь пробовать новое и ориентируйтесь на профессии будущего. Помните: успешная карьера строится не на отсутствии необходимости сдавать определенный предмет, а на глубоком интересе к выбранной сфере и готовности постоянно развиваться. Ваше будущее в ваших руках! 🚀
Лариса Артемьева
редактор про профессии