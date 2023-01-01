30 востребованных профессий без истории: от IT до медицины

Профориентаторы и карьерные консультанты, желающие помочь молодым людям в выборе профессии Выбор профессии после 11 класса – время возможностей и сложных решений. Особенно если вы не планируете связывать свою судьбу с историей. Хорошая новость: большинство востребованных и высокооплачиваемых специальностей не требуют ЕГЭ по этому предмету! От программирования до медицины, от инженерных наук до креативных индустрий – перед вами открывается широкий спектр карьерных путей. Давайте разберёмся, какие двери открыты для тех, кто решил обойтись без истории при поступлении. 🚀

Топ-30 профессий без истории после 11 класса: обзор

Выбор будущей профессии без необходимости сдавать ЕГЭ по истории гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд. Основные направления, где история не входит в список вступительных испытаний, охватывают самые разные сферы — от точных наук до творческих специальностей.

Вот список из 30 востребованных профессий, для поступления на которые история не понадобится:

Программист Инженер-конструктор Врач (большинство медицинских специальностей) Аналитик данных Биотехнолог Экономист Маркетолог Архитектор Дизайнер (UI/UX, графический, промышленный) Нефтяник/газовик Фармацевт Биолог Психолог Ветеринар Математик/статистик Агроном Химик-технолог Геолог Эколог Физик Специалист по информационной безопасности Финансист Радиотехник Менеджер по логистике Строитель Картограф Астроном Web-разработчик Механик Переводчик (технические языки)

Большинство этих профессий требуют сдачи профильной математики, а также одного-двух дополнительных предметов в зависимости от специальности. Часто встречающимися комбинациями являются: математика + физика + русский язык, математика + химия + русский язык, математика + информатика + русский язык.

Средний проходной балл на эти специальности варьируется от 150 до 270 в зависимости от престижности вуза. Наиболее высокие баллы традиционно требуются для поступления в столичные университеты, особенно на IT-направления и медицинские специальности.

Мария Соколова, карьерный консультант

Ко мне обратился Дмитрий, выпускник 11 класса с отличными оценками по математике и физике, но с проблемами по истории. Он мечтал поступить в престижный вуз, но боялся, что его слабость в гуманитарных науках закроет перед ним многие двери. Мы провели анализ его интересов и выяснили склонность к логическому мышлению и решению сложных задач.

После обсуждения различных вариантов Дмитрий решил поступать на инженера-конструктора. Для этого ему требовалось сдать ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и физике. История в списке вступительных экзаменов отсутствовала. Он целенаправленно подготовился к нужным предметам, успешно сдал экзамены и поступил в технический университет. Сейчас Дмитрий на третьем курсе, участвует в инженерных конкурсах и планирует карьеру в автомобильной промышленности.

Выбор профессии без истории имеет свои плюсы — вы можете сосредоточиться на подготовке к меньшему количеству экзаменов и углубить знания в профильных предметах. А теперь давайте подробнее рассмотрим основные группы профессий, не требующих знания истории. 📚

Технические и инженерные профессии без истории: ЕГЭ и перспективы

Технические и инженерные специальности традиционно не требуют сдачи ЕГЭ по истории. Эти направления подойдут выпускникам с хорошими знаниями математики, физики и информатики. 🔧

Для поступления на инженерные специальности в большинстве вузов требуется следующий набор ЕГЭ:

Русский язык (обязательный для всех направлений)

Профильная математика

Физика или информатика (в зависимости от конкретной специальности)

Рассмотрим наиболее перспективные технические профессии и их особенности:

Профессия Необходимые ЕГЭ Средняя зарплата (руб.) Перспективы роста Инженер-конструктор Математика, физика, русский 80 000 – 150 000 Высокие Инженер-робототехник Математика, информатика/физика, русский 100 000 – 200 000 Очень высокие Инженер-нефтяник Математика, физика, русский 120 000 – 250 000 Высокие Строительный инженер Математика, физика, русский 70 000 – 150 000 Средние Авиационный инженер Математика, физика, русский 90 000 – 180 000 Высокие

Инженерные профессии остаются стабильно востребованными на рынке труда. Особенно перспективны направления, связанные с роботизацией, автоматизацией производства и разработкой новых материалов. Спрос на специалистов в этих областях будет только расти в ближайшие десятилетия.

Для успешного поступления на технические специальности в топовые вузы рекомендуется набрать не менее 75-80 баллов по каждому из профильных предметов. Конкурс на бюджетные места обычно составляет от 5 до 15 человек на место в зависимости от престижности учебного заведения.

Большинство технических вузов также предлагают подготовительные курсы и олимпиады, победа в которых может дать дополнительные баллы при поступлении. Это отличная возможность повысить свои шансы на бюджетное место, если вы заранее определились с выбором направления.

После получения диплома инженера выпускник может рассчитывать на стартовую зарплату от 60 000 рублей в регионах и от 80 000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге. С опытом работы от 3-5 лет доход значительно возрастает, особенно в нефтегазовой, аэрокосмической и IT-отраслях. 💼

Медицинские и естественно-научные специальности без истории

Медицинские и естественно-научные специальности — еще одна большая группа профессий, где не требуется сдача ЕГЭ по истории. Эти направления подойдут выпускникам с интересом к биологии, химии и точным наукам. 🔬

Для поступления на медицинские специальности в большинстве вузов необходимы следующие экзамены:

Русский язык

Химия

Биология

Для некоторых естественно-научных направлений может потребоваться иной набор предметов:

Русский язык

Математика (профильная)

Химия/Биология/Физика (в зависимости от специальности)

Рассмотрим ключевые медицинские и естественно-научные профессии без ЕГЭ по истории:

Врач (различные специализации) — требует высокого балла по химии и биологии. Средний проходной балл в ведущие медвузы составляет 270-290 за три предмета. Срок обучения — 6 лет плюс ординатура 2-3 года. Фармацевт — высокооплачиваемая профессия с хорошими перспективами. Требует глубоких знаний химии. Срок обучения — 5 лет. Биотехнолог — специалист на стыке биологии и инженерии. Одно из самых перспективных направлений XXI века. Средняя зарплата выпускника — от 70 000 рублей. Ветеринар — требует знаний биологии и химии. Профессия востребована в крупных городах и агропромышленном секторе. Эколог — специалист по охране окружающей среды. Требуется сдача географии или биологии в зависимости от вуза. Химик-технолог — работает в промышленности, фармацевтике, пищевой отрасли. Высокие требования к знанию химии и математики. Генетик — одна из наиболее перспективных научных профессий. Требует отличного знания биологии и химии.

Алексей Ковалев, профориентолог

Анна всегда увлекалась биологией и химией, но испытывала трудности с запоминанием исторических дат и событий. К концу 10 класса она твердо решила связать свою жизнь с медициной, однако беспокоилась, что слабые знания истории могут помешать ее планам.

На нашей консультации я объяснил, что для поступления в медицинские вузы история не входит в список обязательных экзаменов. Вместо этого ей нужно было сосредоточиться на подготовке к ЕГЭ по русскому языку, химии и биологии. Мы составили план подготовки, который включал дополнительные занятия по профильным предметам и посещение подготовительных курсов при медицинском университете.

Год спустя Анна успешно сдала необходимые экзамены, набрав 85 баллов по русскому, 90 по химии и 92 по биологии. Этого оказалось достаточно для поступления на бюджетное место на факультет лечебного дела. Сегодня она учится на третьем курсе и планирует специализироваться в кардиологии. История осталась для нее интересным, но необязательным предметом.

Важно отметить, что конкурс на медицинские специальности традиционно высок. В топовых вузах, таких как Первый МГМУ им. Сеченова или РНИМУ им. Пирогова, проходной балл может достигать 95-98 баллов за каждый предмет на бюджетные места. При этом естественно-научные направления обычно имеют более доступный порог входа.

Большое преимущество медицинских и естественно-научных специальностей — стабильная востребованность на рынке труда. Даже в периоды экономических кризисов спрос на врачей, фармацевтов и биотехнологов остается высоким. 🌡️

IT, экономика и творческие профессии без ЕГЭ по истории

IT-сфера, экономика и творческие профессии представляют собой еще одну крупную группу специальностей, для поступления на которые не требуется сдача ЕГЭ по истории. Эти направления привлекают абитуриентов высокими зарплатами, творческой реализацией и перспективами быстрого карьерного роста. 💻

Для IT-специальностей чаще всего требуются:

Русский язык

Профильная математика

Информатика и ИКТ (иногда может быть заменена на физику)

Для экономических направлений типичный набор экзаменов:

Русский язык

Профильная математика

Обществознание (для некоторых экономических специальностей)

Творческие профессии часто требуют:

Русский язык

Литература (для некоторых направлений)

Творческие вступительные испытания

Рассмотрим детально эти группы профессий и их особенности:

Категория Профессии Требуемые ЕГЭ Средняя стартовая зарплата IT-сфера Программист, Web-разработчик, Аналитик данных, Специалист по кибербезопасности Математика, информатика, русский 80 000 – 150 000 руб. Экономика и финансы Экономист, Финансист, Аудитор, Бухгалтер Математика, обществознание, русский 50 000 – 80 000 руб. Творческие профессии Дизайнер, Архитектор, Режиссер, Аниматор Русский + творческие испытания 40 000 – 90 000 руб.

IT-сфера сегодня — одно из самых перспективных направлений. Профессии в этой области не только хорошо оплачиваются, но и предлагают гибкие условия работы, возможность удаленной занятости и международную мобильность. Особенно востребованы:

Программисты — разработчики ПО на различных языках программирования (Python, Java, C++). Средняя зарплата — от 90 000 рублей для начинающих специалистов. Data-аналитики — специалисты по обработке и анализу больших данных. Зарплата — от 80 000 рублей. Специалисты по искусственному интеллекту — одно из наиболее перспективных и высокооплачиваемых направлений (от 120 000 рублей). UX/UI дизайнеры — специалисты по проектированию интерфейсов (от 70 000 рублей). DevOps-инженеры — обеспечивают непрерывную интеграцию и доставку ПО (от 100 000 рублей).

Экономические специальности также не требуют сдачи истории и остаются популярными среди абитуриентов. Наиболее востребованы:

Финансовые аналитики

Специалисты по экономической безопасности

Бизнес-аналитики

Риск-менеджеры

Специалисты по финтех

Творческие профессии привлекают тех, кто стремится к самовыражению и реализации креативного потенциала. Большинство творческих вузов проводят дополнительные вступительные испытания, но история в их число обычно не входит. Перспективные направления:

Графический дизайн

Промышленный дизайн

Архитектура и ландшафтный дизайн

Веб-дизайн

Дизайн интерьеров

3D-моделирование и анимация

Важно понимать, что для творческих специальностей часто требуется портфолио работ, которое может иметь решающее значение при поступлении. Начинать его формировать лучше заранее, еще в старших классах школы. 🎨

Проходные баллы на IT-специальности в ведущих вузах (МГТУ им. Баумана, МФТИ, ИТМО) обычно очень высоки — от 280 баллов за три предмета. Для экономических направлений в топовых университетах (ВШЭ, РЭУ им. Плеханова) проходной барьер также высок — от 270 баллов. Творческие вузы больше ориентируются на результаты творческих испытаний, но базовый уровень ЕГЭ по русскому языку и профильным предметам также необходим.

Как выбрать профессию без истории: критерии поступления

Выбор профессии без истории должен опираться не только на отсутствие необходимости сдавать этот предмет, но и на ваши личные склонности, способности и карьерные цели. Правильно выбранная специальность обеспечит не только успешное поступление, но и дальнейшую профессиональную реализацию. 🎯

Предлагаю алгоритм выбора профессии без ЕГЭ по истории:

Оцените свои сильные стороны — проанализируйте, какие предметы вам даются лучше всего. Если это математика и физика — рассмотрите технические специальности; если биология и химия — медицинские; если математика и информатика — IT-направления. Определите свои интересы — выбирайте профессию, которая не только не требует истории, но и соответствует вашим увлечениям. Работа по специальности займет значительную часть вашей жизни, поэтому важно, чтобы она приносила удовлетворение. Изучите перспективы на рынке труда — исследуйте прогнозы востребованности выбранной профессии на ближайшие 5-10 лет. Некоторые специальности могут потерять актуальность из-за автоматизации или изменений в экономике. Оцените свои шансы на поступление — проведите честный анализ своих возможностей. Если вы набираете на пробных ЕГЭ недостаточно баллов для поступления в желаемый вуз, стоит либо усилить подготовку, либо рассмотреть альтернативные варианты. Определите оптимальные вузы — составьте список учебных заведений, где есть выбранная специальность, и сравните проходные баллы, стоимость обучения, репутацию вуза и перспективы трудоустройства его выпускников.

При выборе профессии важно учитывать и дополнительные критерии поступления, которые могут варьироваться в зависимости от вуза и специальности:

Минимальные баллы ЕГЭ — многие вузы устанавливают порог выше официального минимума, особенно по профильным предметам.

— многие вузы устанавливают порог выше официального минимума, особенно по профильным предметам. Дополнительные вступительные испытания — некоторые вузы проводят собственные экзамены или творческие конкурсы.

— некоторые вузы проводят собственные экзамены или творческие конкурсы. Индивидуальные достижения — победы в олимпиадах, спортивные разряды, волонтерская деятельность могут принести дополнительные баллы при поступлении.

— победы в олимпиадах, спортивные разряды, волонтерская деятельность могут принести дополнительные баллы при поступлении. Целевой прием — возможность поступить по направлению от предприятия или организации, часто с меньшим конкурсом.

Также рекомендую обратить внимание на новые междисциплинарные направления, которые активно развиваются и не требуют истории при поступлении:

Биоинформатика (на стыке биологии и программирования)

Нейротехнологии (объединяют нейробиологию, психологию и компьютерные науки)

Цифровая экономика (сочетает экономические знания и IT)

Экологический инжиниринг (соединяет экологию и инженерные науки)

Медицинская кибернетика (медицина + IT)

Помните, что важно не только поступить на специальность без истории, но и получить профессию, которая будет соответствовать вашим способностям и приносить удовлетворение в будущем. Идеальный выбор — это когда ваши интересы, способности и востребованность профессии на рынке труда совпадают. 🔍

Выбор профессии без ЕГЭ по истории не ограничивает, а расширяет ваши возможности! От высокооплачиваемых IT-специальностей до востребованных медицинских направлений — перед вами открыт огромный мир карьерных перспектив. Главное — честно оценить свои сильные стороны и двигаться в направлении, которое действительно вас увлекает. Не бойтесь пробовать новое и ориентируйтесь на профессии будущего. Помните: успешная карьера строится не на отсутствии необходимости сдавать определенный предмет, а на глубоком интересе к выбранной сфере и готовности постоянно развиваться. Ваше будущее в ваших руках! 🚀

