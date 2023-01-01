Топ-15 высокооплачиваемых профессий без ЕГЭ и ОГЭ – карьера мечты

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Школьники, ищущие альтернативные пути получения образования без ЕГЭ и ОГЭ.

Родители школьников, обеспокоенные стрессом и возможностями своих детей на рынке труда.

Молодые специалисты и те, кто хочет сменить профессию, интересующиеся востребованными специальностями и курсами. Страх перед ЕГЭ и ОГЭ заставляет многих школьников и их родителей думать, что без этих экзаменов дорога к успешной карьере закрыта. Это глубокое заблуждение! 🚀 Российский рынок труда предлагает множество высокооплачиваемых и перспективных профессий, доступных без изнурительной подготовки к стандартным экзаменам. Давайте разберем топ-15 востребованных специальностей, которые не требуют сдачи ЕГЭ и ОГЭ, и узнаем, куда можно поступить прямо сейчас.

Какие профессии доступны без сдачи ЕГЭ и ОГЭ

Рынок труда в России демонстрирует устойчивый спрос на специалистов среднего звена. По данным исследований HeadHunter, 40% всех вакансий не требуют высшего образования, а значит — не требуют и сдачи ЕГЭ. Колледжи и техникумы предлагают сотни программ, которые открывают двери в престижные и хорошо оплачиваемые профессии.

Вот 15 востребованных профессий, доступных без сдачи ЕГЭ и ОГЭ:

Программист (разработчик) Специалист по информационной безопасности Веб-дизайнер Графический дизайнер Автомеханик/автоэлектрик Сварщик Электрик/электромонтажник Медицинская сестра/брат Парикмахер-стилист Повар-кондитер Мастер по ремонту и обслуживанию холодильного оборудования Техник по обслуживанию роботизированного производства Логист Специалист по туризму Техник-строитель

Важно понимать, что отсутствие необходимости сдавать ЕГЭ и ОГЭ не означает низкого качества образования или ограниченных перспектив. Напротив, многие из этих специальностей сегодня входят в список самых высокооплачиваемых и предлагают стартовую зарплату от 60 000 рублей даже для начинающих специалистов.

Профессия Средняя зарплата (2023) Спрос на рынке труда Срок обучения Программист от 80 000 ₽ Очень высокий 2-4 года Сварщик от 70 000 ₽ Высокий 2-3 года Медсестра/медбрат от 45 000 ₽ Очень высокий 3-4 года Электрик от 60 000 ₽ Высокий 2-3 года Веб-дизайнер от 65 000 ₽ Высокий 1-2 года

Алексей Петров, карьерный консультант Ко мне часто приходят родители с детьми, которые панически боятся ЕГЭ. Помню случай с Дмитрием, который с детства увлекался компьютерами, но учился средне. Родители настаивали на подготовке к ЕГЭ, хотя видели, что сын испытывает сильный стресс. После консультации мы решили рассмотреть IT-колледжи. Дмитрий поступил в колледж информационных технологий без ЕГЭ, окончил его с отличием и сейчас, спустя 4 года, работает разработчиком с зарплатой выше, чем у многих его сверстников с высшим образованием. Более того, параллельно он получает высшее образование по сокращенной программе. Этот случай показывает, что отсутствие ЕГЭ — не приговор, а иногда даже более эффективный путь к успешной карьере.

Отдельно стоит отметить, что по многим специальностям после колледжа можно поступить в вуз на сокращенную программу обучения и получить высшее образование без сдачи ЕГЭ. А некоторые работодатели сегодня больше ценят реальные навыки и портфолио, чем формальное образование.

Технические специальности без стандартных экзаменов

Технический сектор — золотая жила для тех, кто ищет стабильную и высокооплачиваемую работу без необходимости сдавать ЕГЭ и ОГЭ. Нехватка квалифицированных технических специалистов ощущается особенно остро в эпоху цифровизации и технологического развития. 🔧

Вот список наиболее востребованных технических профессий, доступных после колледжа:

Техник по обслуживанию робототехнических систем — одна из самых перспективных профессий с прогнозируемым ростом спроса на 150% к 2030 году.

— одна из самых перспективных профессий с прогнозируемым ростом спроса на 150% к 2030 году. Специалист по аддитивным технологиям (3D-печать) — среднемесячная зарплата от 70 000 рублей.

— среднемесячная зарплата от 70 000 рублей. Мехатроник — специалист на стыке механики и электроники, зарплата от 80 000 рублей.

— специалист на стыке механики и электроники, зарплата от 80 000 рублей. Автомеханик с навыками работы с электромобилями — спрос на таких специалистов растет на 20% ежегодно.

— спрос на таких специалистов растет на 20% ежегодно. Специалист по лазерным технологиям — уникальная профессия с минимальной конкуренцией.

Важное преимущество технических специальностей — возможность начать работать и зарабатывать уже после окончания колледжа, без необходимости продолжать обучение в вузе. Многие колледжи технического профиля предлагают программы дуального образования, когда студенты совмещают теоретическое обучение с работой на предприятиях-партнерах.

Для поступления на технические специальности в колледжи обычно учитывается средний балл аттестата, а конкурс часто ниже, чем на творческие или IT-направления. Это делает технические профессии особенно доступными для тех, кто не уверен в своих силах при поступлении.

Марина Соколова, профориентолог Работая с подростками, я часто сталкиваюсь с давлением на них со стороны общества — "без высшего образования ты никто". История 16-летнего Кирилла показательна. Школьник с золотыми руками, но невысокими оценками, он увлекался робототехникой и конструированием, однако родители настаивали на подготовке к ЕГЭ и поступлении в престижный вуз. На консультации мы провели профориентационное тестирование, которое выявило высокий технический потенциал. Я предложила рассмотреть колледж мехатроники и робототехники. Родители сомневались, но согласились на экскурсию. Увидев современные лаборатории и пообщавшись со студентами, которые уже на втором курсе подрабатывали в технологических компаниях, они изменили мнение. Сегодня Кирилл — студент третьего курса, участник WorldSkills и стажер в компании, разрабатывающей промышленных роботов. Его доход уже превышает зарплату многих выпускников вузов, а практические навыки ценятся работодателями больше, чем теоретические знания многих "дипломированных специалистов".

Стоит отметить растущий спрос на технических специалистов в сфере "зеленых технологий": солнечной энергетики, ветроэнергетики, экологического мониторинга. Эти направления только начинают развиваться в России, поэтому специалисты будут высоко цениться.

Творческие и IT профессии для поступления без ЕГЭ

Творческие и IT-направления — настоящий клондайк для тех, кто ищет самореализацию без сдачи ЕГЭ и ОГЭ. В этих сферах работодатели часто ценят реальные навыки и портфолио гораздо выше, чем формальное образование. 💻🎨

Среди наиболее перспективных IT-профессий, доступных без ЕГЭ:

Frontend-разработчик — специалист по созданию пользовательских интерфейсов, средняя зарплата 100-150 тысяч рублей.

— специалист по созданию пользовательских интерфейсов, средняя зарплата 100-150 тысяч рублей. Тестировщик ПО — идеальная стартовая позиция в IT с возможностью быстрого роста.

— идеальная стартовая позиция в IT с возможностью быстрого роста. Специалист по кибербезопасности — профессия с критическим дефицитом кадров.

— профессия с критическим дефицитом кадров. Системный администратор — специалист, востребованный в любой компании с IT-инфраструктурой.

— специалист, востребованный в любой компании с IT-инфраструктурой. Специалист по анализу данных (начального уровня) — одна из самых перспективных IT-профессий.

В творческой сфере также существует множество направлений, где можно построить успешную карьеру без сдачи ЕГЭ:

Графический дизайнер — специалист по созданию визуальных коммуникаций.

— специалист по созданию визуальных коммуникаций. Иллюстратор — востребован в издательском бизнесе, рекламе и геймдеве.

— востребован в издательском бизнесе, рекламе и геймдеве. Аниматор — профессия на стыке искусства и технологий.

— профессия на стыке искусства и технологий. Фотограф — карьера, которую можно начать даже без формального образования.

— карьера, которую можно начать даже без формального образования. Видеооператор/монтажер — специалисты, востребованные в эпоху контент-маркетинга.

Важно понимать, что в IT и творческих сферах непрерывное самообразование и развитие — ключ к успеху. Технологии и тренды меняются стремительно, поэтому важно не только получить базовые навыки в колледже, но и постоянно обновлять свои знания.

Специальность Где получить образование Средняя стартовая зарплата Перспективы роста Веб-разработчик Колледж информатики, курсы программирования 60 000 – 80 000 ₽ До 200 000+ ₽ через 3-5 лет Графический дизайнер Художественные колледжи, курсы дизайна 40 000 – 60 000 ₽ До 150 000+ ₽ с портфолио Специалист по кибербезопасности IT-колледжи, специализированные курсы 70 000 – 90 000 ₽ До 250 000+ ₽ с сертификациями Аниматор Художественные колледжи, курсы анимации 50 000 – 70 000 ₽ До 180 000+ ₽ в крупных студиях Специалист по тестированию ПО IT-колледжи, курсы тестирования 50 000 – 70 000 ₽ До 150 000+ ₽ при переходе в автоматизацию

Для поступления на творческие специальности часто требуются вступительные испытания — например, просмотр портфолио или творческий экзамен. Но это принципиально отличается от ЕГЭ, так как оценивается не знание школьной программы, а именно творческие способности и потенциал абитуриента.

В IT-сфере особенно ценится практический опыт. Многие колледжи сотрудничают с IT-компаниями, предоставляя студентам возможность стажировок и практики. Это значительно повышает шансы на трудоустройство сразу после получения диплома.

Медицинские и сервисные направления без ОГЭ и ЕГЭ

Медицинская сфера и индустрия сервиса предлагают стабильные карьерные пути с гарантированным трудоустройством и без необходимости сдачи ЕГЭ и ОГЭ. В этих отраслях наблюдается устойчивый кадровый дефицит, что делает их особенно привлекательными для абитуриентов. 🏥🍽️

Среди востребованных медицинских специальностей без ЕГЭ можно выделить:

Медицинская сестра/медицинский брат — базовая и наиболее востребованная медицинская профессия с возможностью специализации.

— базовая и наиболее востребованная медицинская профессия с возможностью специализации. Фельдшер — специалист с расширенными по сравнению с медсестрой полномочиями.

— специалист с расширенными по сравнению с медсестрой полномочиями. Лаборант клинической диагностики — профессия с растущим спросом благодаря развитию медицинской диагностики.

— профессия с растущим спросом благодаря развитию медицинской диагностики. Зубной техник — специалист по изготовлению протезов и ортодонтических конструкций.

— специалист по изготовлению протезов и ортодонтических конструкций. Фармацевт — работник аптечной сети с возможностью карьерного роста до заведующего аптекой.

В сфере сервиса и гостеприимства также существует множество перспективных направлений:

Специалист по гостиничному сервису — профессия с большими перспективами в туристических регионах.

— профессия с большими перспективами в туристических регионах. Шеф-повар — карьерный путь, начинающийся с позиции повара.

— карьерный путь, начинающийся с позиции повара. Технолог общественного питания — специалист, разрабатывающий меню и технологические карты для ресторанов.

— специалист, разрабатывающий меню и технологические карты для ресторанов. Организатор мероприятий (event-менеджер) — профессия на стыке менеджмента и творчества.

— профессия на стыке менеджмента и творчества. Специалист по туризму — востребованная профессия в быстрорастущей отрасли внутреннего туризма.

Важно отметить, что медицинские специальности требуют особой ответственности и призвания. При этом они гарантируют стабильное трудоустройство — выпускники медицинских колледжей практически не сталкиваются с проблемой поиска работы.

Медицинские колледжи часто проводят собственные вступительные испытания, но они значительно отличаются от ЕГЭ и ОГЭ. Обычно это психологическое тестирование и собеседование, направленные на выявление личностных качеств, необходимых для работы в медицине.

Для сервисных специальностей характерна возможность быстрого карьерного роста. Например, повар с хорошими навыками и амбициями может за 5-7 лет пройти путь до шеф-повара или открыть собственное заведение.

Отдельно стоит отметить растущий спрос на специалистов в области спортивной медицины, реабилитации и массажа. Эти направления находятся на стыке медицины и спорта и предлагают интересные карьерные возможности с достойным уровнем оплаты.

Для работы в сервисной сфере особенно важны "мягкие навыки" (soft skills): коммуникабельность, стрессоустойчивость, клиентоориентированность. Эти качества часто ценятся работодателями выше, чем формальное образование.

Как поступить в колледж или техникум без экзаменов

Процесс поступления в колледж или техникум значительно отличается от поступления в вуз и обычно не требует сдачи ЕГЭ или ОГЭ. Существует несколько путей, которые могут привести вас к выбранной профессии без стресса стандартных экзаменов. 📚

Основные способы поступления в колледж или техникум:

По среднему баллу аттестата — наиболее распространенный способ. Чем выше средний балл, тем больше шансов поступить на бюджет.

— наиболее распространенный способ. Чем выше средний балл, тем больше шансов поступить на бюджет. По результатам внутренних вступительных испытаний — актуально для творческих, спортивных и некоторых медицинских специальностей.

— актуально для творческих, спортивных и некоторых медицинских специальностей. Через целевое направление от предприятия — особенно распространено для технических специальностей.

— особенно распространено для технических специальностей. По результатам олимпиад и конкурсов — победители и призеры часто получают льготы при поступлении.

Алгоритм поступления в колледж или техникум:

Определитесь с профессией и учебным заведением (лучше выбрать 3-5 вариантов). Изучите правила приема и проходные баллы прошлых лет. Подготовьте необходимые документы (обычно это паспорт, аттестат, медицинская справка по форме 086/у, 4 фотографии 3x4). Подайте документы (лично или через портал Госуслуг). Пройдите вступительные испытания, если они предусмотрены. Дождитесь публикации списков поступивших.

Важно понимать, что конкурс на популярные специальности в престижных колледжах может быть высоким. Например, на направления, связанные с IT или дизайном, проходной балл аттестата может превышать 4,5. Поэтому стоит подавать документы в несколько учебных заведений.

Для некоторых категорий абитуриентов предусмотрены льготы при поступлении:

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

Инвалиды I и II групп

Ветераны боевых действий

Победители и призеры профильных олимпиад

После поступления в колледж у вас открываются дополнительные образовательные возможности:

Параллельное обучение на курсах дополнительного образования

Участие в профессиональных конкурсах и чемпионатах WorldSkills

Стажировки на предприятиях-партнерах колледжа

Последующее поступление в вуз по внутренним экзаменам (без ЕГЭ) на сокращенную программу

Выбирая колледж, обращайте внимание не только на проходной балл и стоимость обучения, но и на материально-техническую базу, наличие общежития, возможности для практики и трудоустройства выпускников. Многие колледжи проводят дни открытых дверей, которые стоит посетить для получения более полного представления об учебном заведении.

Не стоит недооценивать среднее профессиональное образование — оно дает конкретные практические навыки и быстрый выход на рынок труда. Многие выпускники колледжей строят успешную карьеру и получают достойную зарплату, нередко превышающую доходы обладателей дипломов о высшем образовании.

Путь к успешной карьере без ЕГЭ и ОГЭ не только существует, но и для многих становится более эффективной стратегией профессионального развития. Выбирая профессию по призванию и поступая в колледж, вы получаете практические навыки, которые можно сразу применить на рынке труда. Вместо абстрактных знаний — конкретные компетенции, вместо многолетнего ожидания диплома — быстрый старт карьеры. А главное — вы избегаете стресса экзаменов и делаете выбор профессии осознанно, ориентируясь на свои склонности и потребности рынка труда. Помните: не диплом определяет успех, а профессионализм, трудолюбие и готовность постоянно учиться новому.

Читайте также