Рабочая виза в ОАЭ: пошаговое руководство для успешного оформления

Для кого эта статья:

Люди, планирующие переезд и трудоустройство в ОАЭ

Соискатели, желающие получить рабочую визу в ОАЭ

Профессионалы, интересующиеся процессом международного трудоустройства и особенностями визовых требований ОАЭ — страна головокружительных небоскребов, щедрых зарплат и нулевых налогов на доходы. Неудивительно, что многие мечтают получить рабочую визу и перебраться в эту ближневосточную жемчужину. Однако процесс оформления документов может напоминать прохождение лабиринта — с множеством поворотов и неожиданных препятствий. Я разложу по полочкам весь процесс получения рабочей визы в ОАЭ и проведу вас через каждый этап так, чтобы вы точно знали, что делать, когда делать и сколько это будет стоить. 🌴✈️

Процесс получения визы для работы в ОАЭ

Получение рабочей визы в ОАЭ — это многоступенчатый процесс, который начинается с предложения о работе и завершается выдачей Emirates ID. Весь процесс можно разделить на пять основных этапов:

Получение предложения о работе — наличие официального предложения от зарегистрированной в ОАЭ компании является обязательным условием Оформление Entry Permit — разрешение на въезд в страну с целью трудоустройства Прохождение медицинского осмотра — обязательная процедура для всех иностранных работников Получение резидентской визы — проставляется в паспорте и дает право на проживание Оформление Emirates ID — удостоверение личности, необходимое для взаимодействия с государственными и частными учреждениями

Ключевой момент: инициатором процесса получения рабочей визы всегда выступает работодатель. Именно он подает заявку в Министерство человеческих ресурсов и эмиратизации (MOHRE) и спонсирует ваше пребывание в стране. 🏢

Дмитрий Соколов, специалист по международному трудоустройству Несколько лет назад ко мне обратился клиент, который получил предложение от дубайской IT-компании. Он был в полной растерянности, так как работодатель лишь сказал: "Мы начнем оформлять вашу визу, будьте на связи". Никаких деталей и сроков. Мы составили с ним четкий план действий. Первым шагом стало получение электронного Entry Permit, которое работодатель направил по email. С этим документом клиент прилетел в Дубай, где компания организовала медосмотр в аккредитованной клинике. Результаты пришли через 3 дня, и только после этого паспорт был отправлен на оформление резидентской визы. Ключевым моментом, который мы предусмотрели заранее, стала подготовка всех документов на английском языке с апостилем. Это сэкономило клиенту две недели ожидания и позволило избежать дополнительных расходов на переводы и легализацию уже в ОАЭ.

Для большинства рабочих позиций в ОАЭ действует система электронных разрешений, что существенно ускоряет процесс. После получения Entry Permit у вас будет 60 дней, чтобы въехать в страну и завершить остальные формальности. При этом некоторые свободные экономические зоны (Free Zones) имеют собственные процедуры оформления, которые могут отличаться от стандартного процесса.

Необходимые документы для трудоустройства в ОАЭ

Подготовка документов для работы в ОАЭ требует скрупулезного подхода. Ошибки или отсутствие какого-либо документа могут привести к задержкам или даже отказу. Вот исчерпывающий список документов, которые потребуются на разных этапах процесса: 📋

Этап процесса Необходимые документы Особые требования Получение Entry Permit Цветная скан-копия паспорта, цветная фотография на белом фоне, копия диплома/сертификата об образовании Паспорт должен быть действителен минимум 6 месяцев, документы об образовании должны быть с апостилем Медицинский осмотр Оригинал паспорта, копия Entry Permit, фотографии Тесты включают проверку на ВИЧ, туберкулез и гепатит Оформление резидентской визы Оригинал паспорта, результаты медосмотра, фотографии, трудовой контракт Заявитель должен физически находиться в ОАЭ Получение Emirates ID Копия резидентской визы, заполненная анкета, фотографии Процедура включает снятие биометрических данных

Для всех документов, составленных не на арабском или английском языках, потребуется официальный перевод. Кроме того, ключевые документы (дипломы, свидетельства о рождении/браке) должны быть легализованы – сначала в стране выдачи, затем в посольстве ОАЭ.

Важно: требования к документам могут меняться в зависимости от эмирата, типа компании (материковая или в свободной экономической зоне) и вашей профессии. Для некоторых специальностей (врачи, учителя, инженеры) существуют дополнительные требования к подтверждению квалификации.

Оформление трудового контракта и рабочей визы в ОАЭ

Трудовой контракт — это краеугольный камень всего процесса получения рабочей визы в ОАЭ. Без подписанного и зарегистрированного в MOHRE контракта невозможно перейти к следующим этапам. 📝

Существует два типа трудовых контрактов в ОАЭ:

Limited (ограниченный) — заключается на определенный срок, обычно 2-3 года с возможностью продления

— заключается на определенный срок, обычно 2-3 года с возможностью продления Unlimited (неограниченный) — без указания конкретного срока действия

Процесс оформления трудового контракта и рабочей визы включает следующие шаги:

Работодатель подает заявку на предварительное разрешение на работу в MOHRE После одобрения заявки оформляется трудовой контракт, который должен соответствовать трудовому законодательству ОАЭ Контракт подписывается обеими сторонами и регистрируется в MOHRE На основании зарегистрированного контракта работодатель подает заявку на Entry Permit После въезда в страну происходит активация рабочей визы через процедуру смены статуса (если вы въехали по туристической визе) или прямая активация (если вы въехали по Entry Permit)

Стандартный трудовой контракт в ОАЭ должен содержать следующую информацию:

Данные работодателя и работника

Должность и место работы

Дата начала и (для limited контрактов) окончания трудовых отношений

Размер заработной платы, включая базовую часть и надбавки

Продолжительность испытательного срока (если применимо)

Рабочие часы и право на отпуск

Условия расторжения контракта

Анна Петрова, HR-консультант по международному найму Работая с компаниями из ОАЭ, я часто сталкиваюсь с одной и той же проблемой: кандидаты подписывают предварительные offer letter и думают, что визовый процесс уже запущен. В действительности же, настоящий процесс начинается только после одобрения MOHRE. Показательный случай произошел с одним из моих клиентов, ИТ-специалистом, которому предложили позицию в Дубае. Он подписал предложение о работе в январе и сразу начал готовиться к переезду. Однако фактическая подача на Entry Permit состоялась только в марте, после того как компания получила квоту на найм иностранного специалиста. Все это время он находился в подвешенном состоянии, не понимая, когда начнется реальный процесс. Ситуация осложнилась тем, что в момент фактического получения разрешения на въезд у него закончился срок действия паспорта (оставалось менее 6 месяцев). В итоге процесс затянулся еще на месяц из-за необходимости срочного оформления нового паспорта. Мой совет: всегда уточняйте у работодателя конкретную дату подачи документов в MOHRE и только после этого планируйте следующие шаги.

Обратите внимание на срок действия трудового контракта, так как он напрямую влияет на срок выдаваемой резидентской визы. Для большинства работников визы выдаются на 2-3 года с возможностью продления, если трудовые отношения продолжаются. 🔄

Типы рабочих виз и особенности трудоустройства в ОАЭ

В ОАЭ существуют различные типы рабочих виз, каждая из которых имеет свои особенности и требования. Выбор конкретного типа визы зависит от характера работы, статуса работодателя и личных обстоятельств соискателя. 🔍

Тип визы Особенности Срок действия Возможность спонсорства семьи Employment Visa Стандартная рабочая виза для большинства профессий 2-3 года Да, при соответствии требованиям по минимальной зарплате Investor Visa Для владельцев бизнеса в ОАЭ 3 года Да Freelance Visa Для самозанятых специалистов, работающих в определенных свободных зонах 1-3 года Да, при соответствии требованиям по доходу Golden Visa Для высококвалифицированных специалистов, инвесторов и выдающихся талантов 5-10 лет Да Green Visa Для квалифицированных специалистов, позволяет самостоятельное спонсорство без работодателя 5 лет Да

Особенности трудоустройства в зависимости от типа компании:

Mainland Company (материковая компания) — стандартный процесс через MOHRE, более строгие требования к документам

— стандартный процесс через MOHRE, более строгие требования к документам Free Zone Company (компания в свободной экономической зоне) — упрощенный процесс, часто с меньшим количеством требований и более быстрыми сроками оформления

— упрощенный процесс, часто с меньшим количеством требований и более быстрыми сроками оформления Government Entity (государственное учреждение) — особый порядок оформления с дополнительными проверками безопасности

В 2022-2023 годах ОАЭ существенно реформировали систему рабочих виз, введя новые типы разрешений, включая Green Visa и расширенную программу Golden Visa. Эти нововведения направлены на привлечение высококвалифицированных специалистов и упрощение процесса трудоустройства.

Важно отметить, что некоторые типы виз (Golden Visa, Green Visa) дают больше свободы и не привязывают работника к конкретному работодателю, в отличие от стандартной Employment Visa, где смена работодателя требует переоформления визы.

Сроки и стоимость оформления рабочей визы в ОАЭ

Планирование бюджета и временных рамок — критически важные аспекты при получении рабочей визы в ОАЭ. Понимание сроков позволит вам координировать текущую работу, отъезд и начало новой карьеры без неприятных сюрпризов. ⏱️💰

Средние сроки оформления рабочей визы в ОАЭ:

Получение предварительного разрешения на работу : 2-5 рабочих дней

: 2-5 рабочих дней Оформление и выдача Entry Permit : 3-7 рабочих дней

: 3-7 рабочих дней Прохождение медицинского осмотра : 1 день на сдачу анализов + 2-4 дня на получение результатов

: 1 день на сдачу анализов + 2-4 дня на получение результатов Оформление резидентской визы в паспорте : 5-7 рабочих дней

: 5-7 рабочих дней Получение Emirates ID: 7-10 рабочих дней

Общий срок от начала процесса до получения всех документов составляет в среднем 3-6 недель. Однако стоит учитывать возможные задержки, связанные с сезонной загруженностью иммиграционных органов, праздниками или необходимостью предоставления дополнительных документов.

Что касается стоимости, большинство расходов обычно берет на себя работодатель, включая:

Сбор за предварительное разрешение на работу: 1000-3000 AED

Оформление Entry Permit: 500-1000 AED

Медицинский осмотр: 250-500 AED

Резидентская виза: 500-3000 AED (в зависимости от срока действия)

Emirates ID: 100-370 AED

Дополнительные расходы, которые часто ложатся на соискателя:

Легализация и перевод документов в стране проживания: $100-500

Авиабилеты в ОАЭ: $300-800 (в зависимости от страны вылета)

Проживание до получения первой зарплаты: $1000-3000 (в зависимости от эмирата и типа жилья)

Важно заранее уточнить у работодателя, какие расходы он берет на себя, а какие придется покрыть самостоятельно. Некоторые компании предлагают релокационный пакет, который может включать оплату авиабилетов, временного проживания и даже переезда личных вещей. 🏠✈️

Обратите внимание, что проверка безопасности для граждан некоторых стран может занимать дополнительное время, что иногда увеличивает общий срок оформления на 1-2 недели. Также имейте в виду, что в период религиозных праздников (особенно во время Рамадана и Ид аль-Фитр) многие государственные учреждения работают по сокращенному графику, что может повлиять на сроки.

Процесс получения рабочей визы в ОАЭ — это сложный, но вполне преодолимый путь, который открывает двери в страну с потрясающими карьерными возможностями и высоким качеством жизни. Тщательная подготовка документов, четкое понимание каждого этапа и терпение — ключевые факторы успеха. Помните, что каждая виза уникальна, и ваш личный опыт может отличаться от стандартного сценария. Будьте готовы к адаптации планов, оставайтесь на связи с работодателем и не бойтесь задавать вопросы на каждом этапе процесса. В конечном итоге, все административные сложности — лишь временные препятствия на пути к новой главе вашей профессиональной жизни под пальмами ОАЭ.

