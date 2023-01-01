Примеры автоматизированных тестов

Для кого эта статья:

Специалисты по тестированию ПО (QA) и автоматизации тестирования

Студенты и начинающие инженеры, желающие освоить карьеру в области тестирования

Руководители проектов и команды разработки, заинтересованные в улучшении процессов тестирования и качества продукта Автоматизированное тестирование давно перестало быть опцией и превратилось в необходимость для команд, стремящихся к высокому качеству продукта. Знание конкретных примеров автоматизированных тестов — это ключ к построению надежной стратегии проверки ПО. Рассмотрим реальные кейсы, которые трансформируют процесс тестирования из рутинного в высокотехнологичный, минимизируют человеческие ошибки и значительно сокращают время от обнаружения дефекта до его исправления. 🔍 Эффективность вашего тестирования напрямую зависит от выбранных инструментов и подходов.

Типы и применение автоматизированных тестов в работе тестировщика

Автоматизированное тестирование — это комплекс методов, позволяющих программно имитировать действия пользователей или системных взаимодействий для проверки корректности работы приложения. Выбор типа теста зависит от задач и уровня тестирования. 🧪

Основные типы автоматизированных тестов, используемых в индустрии:

Модульные (Unit) тесты — проверяют отдельные компоненты кода в изоляции

— проверяют отдельные компоненты кода в изоляции Интеграционные тесты — тестируют взаимодействие между модулями

— тестируют взаимодействие между модулями UI-тесты — имитируют действия пользователя через интерфейс

— имитируют действия пользователя через интерфейс API-тесты — проверяют программные интерфейсы приложения

— проверяют программные интерфейсы приложения Функциональные тесты — валидируют соответствие функциональным требованиям

— валидируют соответствие функциональным требованиям Нагрузочные тесты — измеряют производительность при различных нагрузках

— измеряют производительность при различных нагрузках Регрессионные тесты — проверяют, не влияют ли новые изменения на существующую функциональность

Для эффективного внедрения автоматизации критично правильно подобрать инструменты и применить их в соответствующих сценариях.

Тип тестирования Основные инструменты Примеры применения Unit-тестирование JUnit, PyTest, Mocha Валидация алгоритмов расчёта стоимости заказа UI-тестирование Selenium, Cypress, Playwright Проверка процесса регистрации пользователя API-тестирование Postman, REST Assured, Karate Проверка CRUD-операций в микросервисах Нагрузочное тестирование JMeter, Gatling, k6 Симуляция высокой активности пользователей в пиковые часы

При выборе автоматизированного подхода важно оценивать ROI (Return on Investment). Некоторые процессы экономически нецелесообразно автоматизировать — например, тесты с частыми изменениями требований или однократные проверки.

Алексей Смирнов, Lead QA Engineer В компании, разрабатывающей финтех-решения, мы столкнулись с серьезной проблемой — каждое обновление требовало недельного цикла ручного регрессионного тестирования. Это создавало существенную задержку релизов и недовольство бизнеса. Мы начали с автоматизации критичных бизнес-процессов — создания счетов, авторизации, проведения платежей. Для UI использовали Selenium WebDriver с Python, для API-тестов выбрали pytest с библиотекой requests. Критически важные компоненты покрыли модульными тестами с помощью unittest. Через три месяца регрессионный прогон сократился с недели до 3 часов. Ключевым фактором успеха стала правильная приоритизация — мы начали с тестов, которые приносили максимальную выгоду при минимальных усилиях на поддержку.

Эффективные UI-тесты: от базовых до комплексных решений

UI-тестирование — один из самых наглядных видов автоматизации, имитирующий действия реальных пользователей. Тесты пользовательского интерфейса могут варьироваться от простейших проверок элементов до сложных сценариев, охватывающих целые бизнес-процессы. 🖥️

Базовый пример UI-теста на Python с использованием Selenium для проверки логина:

Python Скопировать код from selenium import webdriver from selenium.webdriver.common.by import By def test_login(): # Инициализация драйвера driver = webdriver.Chrome() driver.get("https://example.com/login") # Ввод данных в форму driver.find_element(By.ID, "username").send_keys("test_user") driver.find_element(By.ID, "password").send_keys("secure_password") driver.find_element(By.ID, "login-button").click() # Проверка успешного входа welcome_message = driver.find_element(By.ID, "welcome-header").text assert "Welcome, test_user" in welcome_message driver.quit()

Для более комплексных UI-тестов часто применяют паттерн Page Object Model (POM), который позволяет создать абстракцию между тестами и конкретными деталями интерфейса:

Python Скопировать код class LoginPage: def __init__(self, driver): self.driver = driver self.username_field = (By.ID, "username") self.password_field = (By.ID, "password") self.login_button = (By.ID, "login-button") def open(self): self.driver.get("https://example.com/login") return self def enter_credentials(self, username, password): self.driver.find_element(*self.username_field).send_keys(username) self.driver.find_element(*self.password_field).send_keys(password) return self def click_login(self): self.driver.find_element(*self.login_button).click() return DashboardPage(self.driver) # Использование в тесте def test_login_pom(): driver = webdriver.Chrome() login_page = LoginPage(driver).open() dashboard = login_page.enter_credentials("test_user", "secure_password").click_login() assert dashboard.is_loaded() driver.quit()

Ключевые рекомендации для создания устойчивых UI-тестов:

Используйте стабильные селекторы (ID, data-атрибуты) вместо XPath по тексту или позиции

Внедрите явные ожидания элементов с разумными таймаутами

Применяйте паттерн Page Object Model для отделения логики тестов от деталей интерфейса

Делайте тесты независимыми друг от друга, с собственной инициализацией и очисткой

Используйте снимки экрана и видеозапись сессий для отладки сбоев

Современные фреймворки вроде Cypress, Playwright или Puppeteer предлагают более надежные решения в сравнении с классическим Selenium за счет встроенной автоматической синхронизации и полного контроля над браузером.

API-тестирование: ключевые методики и инструменты

API-тестирование представляет собой выверенный баланс между скоростью выполнения тестов и ценностью выявляемых дефектов. В отличие от UI-тестов, API-тесты исключают нестабильность интерфейса и выполняются значительно быстрее, что позволяет получать мгновенную обратную связь о качестве сервисов. 🔌

Рассмотрим практический пример API-теста с использованием Python и библиотеки requests:

Python Скопировать код import requests import pytest base_url = "https://api.example.com/v1" auth_token = "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9..." def test_get_user_details(): # Настройка заголовков с авторизацией headers = { "Authorization": f"Bearer {auth_token}", "Content-Type": "application/json" } # Выполнение запроса response = requests.get( f"{base_url}/users/123", headers=headers ) # Проверка результатов assert response.status_code == 200 data = response.json() assert data["id"] == 123 assert "email" in data assert "name" in data

Для более сложного тестирования с помощью инструмента Postman используется коллекция тестов, которую можно запускать как через GUI, так и через Newman в CI/CD:

JS Скопировать код // Фрагмент Postman-теста для проверки создания нового пользователя pm.test("Status code is 201", function() { pm.response.to.have.status(201); }); pm.test("Response includes user id", function() { var jsonData = pm.response.json(); pm.expect(jsonData.id).to.exist; pm.globals.set("userId", jsonData.id); }); pm.test("Email validation passed", function() { var jsonData = pm.response.json(); pm.expect(jsonData.email).to.match(/^[\w-\.]+@([\w-]+\.)+[\w-]{2,4}$/); });

Мария Ковалева, QA Automation Lead В проекте по переработке монолитного приложения в микросервисную архитектуру мы столкнулись с проблемой: после разделения системы обнаружились десятки интеграционных ошибок, невидимых на уровне отдельных сервисов. Решение пришло в виде комплексной стратегии API-тестирования. Мы создали набор контрактных тестов с помощью PACT, проверяющих соответствие ожиданий потребителей и провайдеров. Затем разработали автоматизированные сценарии с использованием Karate DSL, имитирующие пользовательские пути в системе, но на уровне API. Критический момент: мы внедрили API-тесты в CI/CD-пайплайн. Каждая сборка проверялась на API-уровне до деплоя, и при обнаружении регрессий автоматически блокировалась. За шесть месяцев количество блокирующих интеграционных дефектов снизилось на 87%, а время обнаружения проблем сократилось с дней до минут.

Структурный элемент API-теста Примеры реализации Что проверяет Статус-код assert response.status_code == 200 Успешность выполнения операции Схема ответа jsonschema.validate(response.json(), schema) Структурную корректность данных Бизнес-логика assert data["total"] == sum(item["price"] for item in data["items"]) Корректность вычислений и преобразований Производительность assert response.elapsed.total_seconds() < 0.3 Время ответа сервера

При проектировании API-тестов следует придерживаться следующих принципов:

Изолируйте тестовые среды и данные для предотвращения побочных эффектов

Используйте контрактное тестирование для валидации интерфейсов между сервисами

Стройте цепочки тестов, имитирующие реальные бизнес-процессы

Внедряйте мониторинг API на промышленных средах для раннего обнаружения проблем

Правильное сочетание модульных, API и UI-тестов формирует тестовую пирамиду, где основная масса проверок сосредоточена на быстрых и стабильных уровнях.

Интеграционное и модульное тестирование для тестировщиков

Интеграционное и модульное тестирование формируют фундамент пирамиды тестирования, обеспечивая раннее обнаружение дефектов непосредственно в процессе разработки. Несмотря на то, что эти виды тестирования традиционно считаются прерогативой разработчиков, тестировщики могут существенно повысить эффективность процесса, участвуя в их создании и поддержке. 🔄

Рассмотрим пример модульного теста на Python с использованием pytest для проверки функции расчета скидки:

Python Скопировать код # Тестируемая функция def calculate_discount(price, user_tier): discount_rates = { "bronze": 0.05, # 5% "silver": 0.10, # 10% "gold": 0.15, # 15% "platinum": 0.20 # 20% } if user_tier not in discount_rates: return price # Нет скидки для неизвестного уровня discount = price * discount_rates[user_tier] return price – discount # Модульный тест def test_calculate_discount(): # Тестирование разных уровней пользователей assert calculate_discount(100, "bronze") == 95 assert calculate_discount(100, "silver") == 90 assert calculate_discount(100, "gold") == 85 assert calculate_discount(100, "platinum") == 80 # Граничные случаи assert calculate_discount(0, "gold") == 0 # Нулевая цена assert calculate_discount(100, "unknown") == 100 # Неизвестный уровень

Интеграционное тестирование фокусируется на проверке взаимодействия между компонентами. Пример интеграционного теста, проверяющего работу сервиса и репозитория:

Python Скопировать код # Интеграционный тест с использованием pytest и mock def test_order_creation_integration(mocker): # Создаем мок для базы данных mock_db = mocker.patch('app.database.Database') mock_db.return_value.save_order.return_value = 12345 # ID созданного заказа # Инициализируем тестируемые компоненты с зависимостями product_repo = ProductRepository(mock_db) order_service = OrderService(product_repo) # Выполняем тестовый сценарий order_id = order_service.create_order( user_id=789, items=[{"product_id": 1, "quantity": 2}, {"product_id": 3, "quantity": 1}] ) # Проверяем взаимодействие между сервисами assert order_id == 12345 mock_db.return_value.save_order.assert_called_once() assert mock_db.return_value.update_inventory.call_count == 2

Ключевые практики для эффективного модульного и интеграционного тестирования:

Используйте TDD (Test-Driven Development) при создании критичной функциональности

Внедряйте мок-объекты для изоляции тестируемых компонентов от внешних зависимостей

Создавайте тестовые фикстуры для обеспечения воспроизводимости тестовой среды

Применяйте параметризацию для проверки разных сценариев с минимальным дублированием кода

Используйте coverage-инструменты для контроля полноты тестового покрытия

Важно помнить, что тестировщик, работающий с модульными и интеграционными тестами, должен обладать хорошим пониманием архитектуры системы и навыками программирования на уровне, близком к разработчикам. Это позволяет создавать релевантные тесты, выявляющие не только очевидные, но и граничные случаи.

Нагрузочные и системные тесты: сложный уровень автоматизации

Нагрузочное тестирование и комплексные системные проверки представляют собой верхушку пирамиды автоматизации, требующую не только технической экспертизы, но и понимания бизнес-контекста и инфраструктуры. Эти типы тестов выявляют проблемы, которые невозможно обнаружить на уровне отдельных компонентов или функций. 📊

Пример скрипта нагрузочного тестирования на JMeter:

xml Скопировать код <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <jmeterTestPlan version="1.2" properties="5.0"> <hashTree> <TestPlan guiclass="TestPlanGui" testclass="TestPlan" testname="E-Commerce Load Test"> <elementProp name="TestPlan.user_defined_variables" elementType="Arguments"> <collectionProp name="Arguments.arguments"/> </elementProp> </TestPlan> <hashTree> <ThreadGroup guiclass="ThreadGroupGui" testclass="ThreadGroup" testname="User Scenario"> <stringProp name="ThreadGroup.num_threads">1000</stringProp> <stringProp name="ThreadGroup.ramp_time">120</stringProp> <boolProp name="ThreadGroup.scheduler">true</boolProp> <stringProp name="ThreadGroup.duration">600</stringProp> </ThreadGroup> <hashTree> <HTTPSamplerProxy guiclass="HttpTestSampleGui" testclass="HTTPSamplerProxy" testname="Browse Homepage"> <stringProp name="HTTPSampler.domain">example.com</stringProp> <stringProp name="HTTPSampler.path">/</stringProp> <stringProp name="HTTPSampler.method">GET</stringProp> </HTTPSamplerProxy> <hashTree/> <HTTPSamplerProxy guiclass="HttpTestSampleGui" testclass="HTTPSamplerProxy" testname="Search Products"> <stringProp name="HTTPSampler.domain">example.com</stringProp> <stringProp name="HTTPSampler.path">/search</stringProp> <stringProp name="HTTPSampler.method">GET</stringProp> <elementProp name="HTTPsampler.Arguments" elementType="Arguments"> <collectionProp name="Arguments.arguments"> <elementProp name="q" elementType="HTTPArgument"> <stringProp name="Argument.name">q</stringProp> <stringProp name="Argument.value">smartphone</stringProp> </elementProp> </collectionProp> </elementProp> </HTTPSamplerProxy> <hashTree/> <!-- Дополнительные запросы в пользовательском сценарии --> </hashTree> <ResultCollector guiclass="SummaryReport" testclass="ResultCollector" testname="Summary Report"/> <hashTree/> </hashTree> </hashTree> </jmeterTestPlan>

Основные виды нагрузочного тестирования включают:

Стресс-тестирование — определение предельной нагрузки, при которой система выходит из строя

— определение предельной нагрузки, при которой система выходит из строя Тестирование производительности — измерение времени отклика при стандартной нагрузке

— измерение времени отклика при стандартной нагрузке Тестирование масштабируемости — проверка способности системы адаптироваться к возрастающей нагрузке

— проверка способности системы адаптироваться к возрастающей нагрузке Тестирование выносливости (soak testing) — проверка стабильности при длительной работе

— проверка стабильности при длительной работе Тестирование всплесков (spike testing) — моделирование резких скачков нагрузки

Инструмент Тип тестирования Преимущества Ограничения JMeter Нагрузочное, производительность Бесплатный, кроссплатформенный, обширные плагины Высокое потребление ресурсов при больших нагрузках Gatling Нагрузочное, стресс-тестирование Высокая производительность, DSL на Scala Крутая кривая обучения для непрограммистов k6 Производительность, масштабируемость JavaScript API, интеграция с CI/CD Ограниченная поддержка протоколов кроме HTTP Locust Масштабируемое нагрузочное Python-скрипты, распределенное тестирование Меньше готовых интеграций, чем у конкурентов

Системное тестирование объединяет все компоненты приложения и проверяет их совместную работу в условиях, приближенных к реальным. Пример автоматизированного системного теста с использованием Pytest и Selenium для проверки полного процесса заказа в интернет-магазине:

Python Скопировать код @pytest.mark.system def test_complete_purchase_flow(setup_browser, generate_test_user): # Подготовка тестовой среды driver = setup_browser user = generate_test_user # Последовательность действий пользователя login_page = LoginPage(driver).open() home_page = login_page.login(user["email"], user["password"]) # Поиск и выбор товара search_results = home_page.search_for("laptop") product_page = search_results.select_product(0) # Выбираем первый из результатов # Добавление в корзину и оформление cart_page = product_page.add_to_cart().go_to_cart() checkout_page = cart_page.proceed_to_checkout() # Ввод платежных данных payment_page = checkout_page.fill_shipping_info( address=user["address"], city=user["city"], zip_code=user["zip"] ).continue_to_payment() order_confirmation = payment_page.enter_card_details( card_number="4111111111111111", # Тестовый номер карты expiry="12/25", cvv="123" ).submit_payment() # Проверка результатов assert order_confirmation.is_success_message_displayed() order_id = order_confirmation.get_order_id() # Дополнительная проверка через API (интеграция с бэкендом) order_api = OrderAPI(user["token"]) order_details = order_api.get_order(order_id) assert order_details["status"] == "PAID" assert len(order_details["items"]) == 1

Рекомендации по организации нагрузочного и системного тестирования:

Создавайте реалистичные профили нагрузки на основе данных о реальном использовании

Проводите тестирование на инфраструктуре, максимально приближенной к промышленной

Устанавливайте четкие критерии успешности по метрикам (отклик, пропускная способность)

Используйте мониторинг для выявления узких мест в системе во время тестов

Автоматизируйте анализ результатов для быстрого выявления деградации производительности