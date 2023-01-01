Приказ о переработке рабочего времени: образец и правила оформления

Менеджеры и руководители отделов, занимающиеся управлением персоналом Грамотное оформление сверхурочных работ — камень преткновения для многих работодателей. Отсутствие правильно составленного приказа о переработке рабочего времени может обернуться штрафами от инспекции труда и судебными тяжбами с работниками. По статистике Роструда, каждый третий работодатель допускает ошибки при документировании сверхурочных работ, что приводит к административным взысканиям до 50 000 рублей. Рассмотрим, как юридически безупречно оформить переработки и предложим готовый шаблон приказа, соответствующий требованиям 2025 года. ??

Нормативная база для оформления переработок персонала

Прежде чем составлять приказ о переработке, необходимо четко понимать правовую основу сверхурочной работы. Трудовой кодекс РФ устанавливает жесткие рамки для привлечения сотрудников к работе сверх нормальной продолжительности рабочего времени. ??

Основные нормативные документы, регулирующие оформление переработок:

Статья 99 ТК РФ — определяет понятие сверхурочной работы и условия привлечения к ней

Статья 152 ТК РФ — устанавливает порядок оплаты сверхурочной работы

Статья 104 ТК РФ — регламентирует суммированный учет рабочего времени

Статья 113 ТК РФ — определяет особенности работы в выходные и праздничные дни

Важно разграничивать понятия «сверхурочная работа» и «работа в выходные/праздничные дни», поскольку их правовое регулирование и оплата различаются. Сверхурочная работа — это работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени, а работа в выходные дни требует отдельного оформления и компенсации.

Правовой аспект Сверхурочная работа Работа в выходной/ праздничный день Нормативная база Статья 99 ТК РФ Статья 113 ТК РФ Максимальная продолжительность Не более 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год Полный рабочий день (без ограничений по часам) Способ оплаты Первые 2 часа — не менее чем в полуторном размере, последующие — не менее чем в двойном Не менее чем в двойном размере или предоставление другого дня отдыха Необходимость согласия работника В большинстве случаев требуется В большинстве случаев требуется

Алексей Соколов, начальник отдела кадров В нашей производственной компании мы столкнулись с серьезной проблемой — проверка Государственной инспекции труда выявила отсутствие приказов о привлечении к сверхурочным работам. При этом в табелях учета рабочего времени такие часы фиксировались, а оплата производилась. Компании был выписан штраф в размере 35 000 рублей, а главному бухгалтеру — 15 000 рублей. После этого случая мы полностью пересмотрели систему оформления переработок, внедрили шаблоны приказов и памятки для руководителей подразделений. За два года работы по новой системе не было ни одного нарушения, а сотрудники точно знают, как будут оплачены их сверхурочные часы.

Когда требуется приказ о сверхурочной работе

Приказ о переработке рабочего времени — обязательный документ при любом привлечении сотрудников к сверхурочной работе. Его отсутствие — прямое нарушение трудового законодательства, которое может повлечь административную ответственность для работодателя. ??

Ситуации, требующие оформления приказа о сверхурочной работе:

Производственная необходимость (устранение аварий, стихийных бедствий)

Выполнение неотложных работ при неисправности оборудования

Завершение начатой работы, которую невозможно прервать

Временные работы по ремонту и восстановлению механизмов, когда их неисправность может вызвать простой

Продолжение работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает перерыва

Иные исключительные случаи, определенные законодательством

Важно помнить, что согласно статье 99 ТК РФ, привлечение к сверхурочной работе допускается только с письменного согласия работника и с учетом мнения профсоюзного органа (при его наличии). В некоторых экстренных случаях согласие не требуется, но это скорее исключение, чем правило.

Категорически запрещено привлекать к сверхурочным работам:

Беременных женщин

Работников моложе 18 лет

Других работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами

Инвалиды, женщины с детьми до 3 лет, одинокие родители с детьми до 5 лет могут привлекаться к сверхурочным работам только с их письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний.

Ключевые элементы приказа о переработке

Юридически корректный приказ о привлечении к сверхурочной работе должен содержать определенные обязательные элементы, отсутствие которых может поставить под сомнение его законность. Рассмотрим структуру и содержание такого документа. ??

Обязательные реквизиты приказа о переработке:

Наименование организации

Название документа («Приказ»)

Дата составления и регистрационный номер

Место составления (город)

Заголовок к тексту («О привлечении к сверхурочной работе»)

Основание привлечения к сверхурочной работе (с указанием конкретной причины)

ФИО и должности привлекаемых работников

Дата и время начала и окончания сверхурочной работы

Общая продолжительность сверхурочных работ (в часах)

Порядок оплаты или предоставления компенсации

Должность, ФИО и подпись руководителя организации

Визы согласования (при необходимости)

Отметки об ознакомлении работников с приказом

Важно обратить внимание на формулировку основания для привлечения к сверхурочной работе. Фраза «производственная необходимость» без конкретизации обстоятельств не является достаточным обоснованием и может быть оспорена при проверке.

Неправильная формулировка Правильная формулировка В связи с производственной необходимостью В связи с необходимостью завершения инвентаризации товарно-материальных ценностей, которую невозможно прервать без ущерба для деятельности организации Для выполнения срочной работы Для устранения последствий аварии системы водоснабжения в производственном цехе, создающей угрозу нормальным условиям работы предприятия По требованию руководителя отдела В связи с неявкой сменяющего работника Иванова И.И. (больничный лист № 123456 от 10.05.2025) и необходимостью продолжения работы по обслуживанию технологического оборудования

Если предполагается привлечение нескольких работников к сверхурочным работам, можно оформить один приказ, указав всех сотрудников с их персональными данными. Но в случае разных причин привлечения или различных сроков переработки рекомендуется издавать отдельные приказы. ??

Не стоит забывать о необходимости получения письменного согласия работников до издания приказа. В идеале согласие оформляется в виде отдельного документа или визы на служебной записке руководителя подразделения с просьбой о привлечении сотрудников к сверхурочной работе.

Образец приказа о сверхурочных работах с пояснениями

Предлагаю рассмотреть образец приказа о привлечении к сверхурочной работе с подробными пояснениями по каждому элементу. Данный шаблон разработан с учетом актуальных требований трудового законодательства на 2025 год. ???

ООО «АльфаСтрой (полное наименование организации)

ПРИКАЗ

№ 128-к от 15.05.2025 (регистрационный номер и дата издания)

г. Москва (место издания приказа)

О привлечении к сверхурочной работе (заголовок к тексту приказа)

В связи с необходимостью завершения срочных монтажных работ на объекте «Жилой комплекс Солнечный», которые невозможно прервать без риска срыва договорных обязательств перед заказчиком ООО «Инвестстрой» (договор № 45/22 от 10.01.2025), на основании ст. 99 ТК РФ (основание привлечения к сверхурочной работе, должно соответствовать одному из случаев, предусмотренных ст. 99 ТК РФ)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Привлечь к сверхурочной работе следующих работников:

1.1. Петрова Ивана Сергеевича, монтажника 5 разряда, 16 мая 2025 г. с 18:00 до 21:00 (3 часа); (ФИО работника, должность, дата и время начала и окончания сверхурочной работы, продолжительность)

1.2. Сидорова Алексея Петровича, монтажника 4 разряда, 16 мая 2025 г. с 18:00 до 21:00 (3 часа);

1.3. Козлова Дмитрия Анатольевича, электрика 6 разряда, 16 мая 2025 г. с 18:00 до 21:00 (3 часа).

2. Оплатить сверхурочную работу в соответствии со ст. 152 ТК РФ: первые два часа — в полуторном размере, последующие часы — в двойном размере. (порядок оплаты или компенсации сверхурочной работы)

3. Главному бухгалтеру Николаевой А.В. обеспечить оплату сверхурочных работ в соответствии с п. 2 настоящего приказа.

4. Начальнику участка Смирнову В.Н. обеспечить соблюдение требований охраны труда и техники безопасности при проведении сверхурочных работ. (дополнительные поручения ответственным лицам)

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на технического директора Васильева П.Р. (указание на ответственное лицо за контроль исполнения приказа)

Генеральный директор _ Иванов И.И. (должность, подпись, расшифровка подписи руководителя организации)

С приказом ознакомлены: (отметка об ознакомлении работников)

Петров И.С. _ 15.05.2025 (подпись работника и дата ознакомления)

Сидоров А.П. _ 15.05.2025

Козлов Д.А. _ 15.05.2025

При оформлении приказа о сверхурочной работе следует учитывать следующие нюансы:

Приказ издается до начала сверхурочной работы, а не постфактум

Рекомендуется использовать фирменный бланк организации с реквизитами

Основание должно четко соответствовать одному из случаев, предусмотренных ст. 99 ТК РФ

Необходимо приложить к приказу письменные согласия работников (если требуются)

При наличии в организации профсоюза — учесть его мнение

Ознакомить работников с приказом до начала сверхурочной работы

Марина Строгова, HR-директор Когда я пришла работать в логистическую компанию, меня поразило количество судебных исков от бывших сотрудников по поводу неоплаченных сверхурочных. Оказалось, что менеджеры просто устно просили работников задержаться, не оформляя никаких документов. Мы внедрили обязательную процедуру: любая переработка документируется приказом, который составляется заранее. Для экстренных случаев создали шаблон в электронной системе документооборота, который можно заполнить за 5 минут. За полгода такой практики количество трудовых споров сократилось на 87%, а сотрудники стали с пониманием относиться к необходимости иногда задержаться, зная, что их время будет учтено и оплачено по закону.

Распространенные ошибки при оформлении переработок

Даже опытные кадровики допускают ошибки при оформлении сверхурочных работ. Разберем типичные нарушения, которые могут привести к проблемам с контролирующими органами и судебным спорам с работниками. ??

Основные ошибки при оформлении приказа о переработке:

Отсутствие письменного согласия работника (когда оно обязательно)

Нечеткая или общая формулировка причины привлечения к сверхурочной работе

Превышение лимита сверхурочных работ (более 4 часов в течение двух дней подряд или 120 часов в год)

Привлечение к сверхурочным работам запрещенных категорий работников

Оформление приказа постфактум, после выполнения сверхурочной работы

Неуказание точного времени начала и окончания сверхурочной работы

Отсутствие в приказе порядка оплаты или компенсации сверхурочной работы

Необеспечение ознакомления работников с приказом под подпись

Отсутствие учета мнения профсоюзного органа (при его наличии)

Особенно часто встречается ситуация, когда работодатель сначала привлекает сотрудников к переработкам в устной форме, а потом пытается задним числом оформить все документы. Такой подход практически гарантированно приведет к проблемам при проверке инспекцией труда. ??

Следует также помнить, что отказ работника от сверхурочной работы, когда требуется его согласие, не является нарушением трудовой дисциплины и не может служить основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности.

Отдельно стоит отметить важность корректного учета сверхурочных часов. Работодатель обязан вести точный учет фактически отработанного каждым работником времени, включая сверхурочные часы. Это можно делать в табеле учета рабочего времени (форма Т-12 или Т-13) или в специальных журналах учета сверхурочных работ.

Ошибка Правовые последствия Рекомендации по исправлению Отсутствие приказа о сверхурочной работе Штраф до 50 000 руб. для организации, до 20 000 руб. для должностных лиц Внедрить обязательное оформление приказов до начала сверхурочных работ Превышение лимита сверхурочных работ Предписание об устранении нарушения, штраф, возможно приостановление деятельности до 90 суток Вести учет накопленных сверхурочных часов каждого работника, не допускать превышения лимитов Неправильная оплата сверхурочных работ Взыскание недоплаченных сумм, компенсация за задержку выплаты, штраф Отражать в приказе порядок оплаты, контролировать начисление в соответствии со ст. 152 ТК РФ Отсутствие письменного согласия работника Признание привлечения к сверхурочной работе незаконным, штраф Разработать форму согласия, получать его до издания приказа

Оформление сверхурочных работ — процесс, требующий внимания к деталям и соблюдения процедуры. Чтобы избежать ошибок, рекомендуется разработать в организации четкий алгоритм действий для руководителей подразделений, которым требуется привлечь сотрудников к сверхурочным работам. ??

Правильное оформление приказа о переработке рабочего времени — не просто формальность, а необходимое условие защиты интересов как работодателя, так и работника. Юридически грамотный приказ защищает компанию от штрафов и судебных разбирательств, а сотрудника — от неоплаченных часов работы. Внедрите в своей организации систему корректного документирования сверхурочных работ, используя представленный образец, и превратите потенциальную зону риска в область уверенного контроля над трудовыми отношениями.