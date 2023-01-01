Приказ о доп. дне отдыха за работу в выходной: образец, правила

Для кого эта статья:

Кадровики и HR-менеджеры, занимающиеся оформлением трудовых отношений

Работодатели и владельцы компаний, заботящиеся о правовом оформлении трудовой документации

Ошибка в приказе о предоставлении дополнительного дня отдыха за работу в выходной может обернуться трудовым спором и претензиями от проверяющих органов. Знаете ли вы, что около 40% работодателей допускают нарушения при оформлении компенсаций за работу в нерабочие дни? Правильно составленный приказ – это не просто формальность, а юридический документ, защищающий интересы обеих сторон трудовых отношений. Разберем правила оформления и готовый образец, который избавит вас от головной боли при составлении этого важного документа. ??

Приказ о доп. дне отдыха за работу в выходной: правовые основы

Предоставление дополнительного дня отдыха за работу в выходной или праздничный день регулируется статьей 153 Трудового кодекса РФ. Согласно этой норме, работник, привлеченный к работе в свой выходной, вправе выбрать: получить оплату в повышенном размере или компенсировать работу другим днем отдыха.

Важно понимать, что при выборе отгула вместо повышенной оплаты, день работы в выходной оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. Это прямое положение законодательства, которое нельзя игнорировать.

Анна Терехова, главный специалист отдела кадров В нашей производственной компании возникла критическая ситуация: срочный заказ требовал выхода сотрудников в воскресенье. 12 человек отработали полный день. При оформлении компенсации я допустила ошибку — не зафиксировала в приказе факт работы в выходной, а сразу оформила распоряжение об отгулах. При проверке ГИТ это вызвало вопросы, поскольку отсутствовало документальное подтверждение основания для предоставления дополнительных дней отдыха. Пришлось срочно восстанавливать всю цепочку документов. Теперь я строго придерживаюсь правила: сначала приказ о привлечении к работе, потом — о компенсации.

Правовая цепочка оформления дополнительного дня отдыха выглядит так:

Получение письменного согласия работника на работу в выходной день (за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ) Издание приказа о привлечении к работе в выходной Получение заявления работника о предоставлении дня отдыха вместо повышенной оплаты Издание приказа о предоставлении дополнительного дня отдыха

Законодательство не устанавливает строгих сроков для использования дополнительного дня отдыха, однако рекомендуется предоставлять его в течение текущего рабочего года. Это связано с практическими аспектами учета рабочего времени и начисления заработной платы.

Правовой аспект Нормативное регулирование Право на выбор компенсации Статья 153 ТК РФ Порядок привлечения к работе в выходные Статья 113 ТК РФ Оплата при компенсации дополнительным днем отдыха Часть 3 статьи 153 ТК РФ Учет рабочего времени Статья 91 ТК РФ

Отсутствие правильно оформленного приказа может повлечь административную ответственность по ст. 5.27 КоАП РФ с наложением штрафа от 30 000 до 50 000 рублей для юридических лиц. Поэтому формальности в данном случае — не пустая бумажная работа, а необходимая мера защиты интересов компании. ??

Структура и содержание приказа о предоставлении отгула

Приказ о предоставлении дополнительного дня отдыха — это локальный нормативный акт работодателя, оформляющий предоставление компенсации за работу в выходной день. Несмотря на отсутствие унифицированной формы, документ должен содержать определенные обязательные элементы.

Основные элементы приказа о предоставлении отгула:

Наименование организации

Название документа ("Приказ")

Номер и дата составления

Заголовок ("О предоставлении дополнительного дня отдыха")

Основания для издания приказа

Распорядительная часть

Подпись руководителя

Отметка об ознакомлении работника

В основании приказа необходимо указать:

Реквизиты приказа о привлечении к работе в выходной день Дату фактической работы в выходной Заявление работника с просьбой о предоставлении дополнительного дня отдыха

Распорядительная часть должна четко определять:

ФИО работника полностью

Должность

Структурное подразделение

Конкретную дату предоставления дополнительного дня отдыха

Указание на то, что день отдыха предоставляется за работу в конкретный выходной день

Если работник трудился несколько выходных дней и желает получить соответствующее количество дней отдыха, все даты можно указать в одном приказе, четко обозначив, за какой именно выходной предоставляется каждый день отдыха.

Образец приказа о дополнительном дне отдыха

Предлагаю вашему вниманию универсальный образец приказа, который можно адаптировать под потребности конкретной организации. Этот шаблон соответствует всем требованиям законодательства и содержит все необходимые элементы. ??

ООО "АЛЬФА-ПРИМ"

ПРИКАЗ № 47-к "О предоставлении дополнительного дня отдыха"

г. Москва 17.03.2025

В соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации, на основании приказа от 12.03.2025 № 42-к "О привлечении к работе в выходной день" и личного заявления работника

ПРИКАЗЫВАЮ:

Предоставить ИВАНОВУ Петру Алексеевичу, менеджеру отдела продаж, дополнительный день отдыха 19 марта 2025 года за работу в выходной день 16 марта 2025 года. Бухгалтерии произвести оплату за работу в выходной день 16 марта 2025 года в одинарном размере. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела кадров Смирнову А.Д.

Генеральный директор __ В.И. Петров (подпись)

С приказом ознакомлен: __ П.А. Иванов "17" марта 2025 г. (подпись)

Важные нюансы при составлении приказа:

Если компания использует унифицированные формы, можно оформить документ по форме Т-6 или Т-6а (для группы работников), указав в графе "вид отпуска" — "дополнительный день отдыха за работу в выходной день"

Дата составления приказа должна предшествовать дате предоставления дня отдыха

Необходимо указание на одинарную оплату дня работы в выходной при компенсации дополнительным днем отдыха

Обязательно указание конкретной даты выходного дня, за который предоставляется отгул

Сергей Ломакин, директор по персоналу В моей практике был показательный случай. Главный инженер работал в три выходных подряд при запуске нового оборудования. При оформлении компенсации я выпустил три отдельных приказа на каждый день отдыха, что вызвало неудобства в документообороте. После консультации с юристом мы изменили подход — теперь оформляем один приказ с перечислением всех дат отгулов и четким указанием, за какой конкретно выходной день предоставляется каждый из них. Такой подход позволил сократить документооборот и избежать путаницы в табеле учета рабочего времени. Главное — в приказе четко прописать соответствие между датой работы и датой предоставления отгула.

Порядок оформления и выдачи приказа сотруднику

Процесс оформления и выдачи приказа о предоставлении дополнительного дня отдыха требует соблюдения определенной последовательности действий, чтобы обеспечить юридическую чистоту документа и исключить возможные трудовые споры. ??

Пошаговый алгоритм оформления приказа:

Получение заявления от работника. Работник должен выразить свое желание получить день отдыха вместо повышенной оплаты в письменной форме. Проверка оснований. Кадровая служба проверяет факт работы в выходной и наличие соответствующего приказа о привлечении. Согласование даты. Работник в заявлении указывает желаемую дату отгула, которая согласовывается с руководителем. Составление проекта приказа. Кадровик готовит проект в соответствии с установленными требованиями. Подписание руководителем. Документ передается на подпись уполномоченному лицу. Регистрация приказа. Присвоение регистрационного номера в соответствии с номенклатурой дел. Ознакомление работника. Работник должен расписаться в приказе, подтверждая свое ознакомление. Передача сведений в бухгалтерию. Копия приказа передается для корректного начисления заработной платы. Отражение в табеле учета рабочего времени. День отдыха отмечается соответствующим кодом (обычно "ОВ" или "НВ").

Важно понимать, что работодатель не обязан выдавать работнику копию приказа о предоставлении дополнительного дня отдыха, если работник не запрашивает ее специально. Однако рекомендуется иметь практику предоставления копий таких приказов для предотвращения возможных недоразумений.

Этап процесса Ответственное лицо Сроки Подача заявления Работник В разумный срок до планируемой даты отгула Согласование с руководством Непосредственный руководитель 1-2 рабочих дня Оформление приказа Кадровая служба 1-2 рабочих дня Ознакомление работника Кадровая служба В день издания приказа Передача в бухгалтерию Кадровая служба Не позднее дня предоставления отгула

При выдаче приказа работнику следует придерживаться следующих рекомендаций:

При запросе работником копии приказа оформить ее с пометкой "Копия верна", подписью ответственного лица и датой выдачи

Зафиксировать факт выдачи копии в журнале учета выдачи документов

При направлении копии в электронном виде использовать корпоративную почту для подтверждения получения

Оригинал приказа хранить в организации в течение установленного срока (обычно 5 лет)

Особое внимание стоит уделить отражению информации в табеле учета рабочего времени. День работы в выходной отмечается кодом "РВ" (работа в выходной) или "РП" (работа в праздник), а предоставленный день отдыха – кодом "ОВ" (отгул за работу в выходной) или другим, установленным в организации.

Особенности предоставления доп. дней отдыха разным категориям работников

При оформлении дополнительных дней отдыха необходимо учитывать специфику трудовых отношений с различными категориями работников. Законодательство устанавливает особые правила для отдельных групп сотрудников, которые влияют на порядок оформления приказов. ????????

Для несовершеннолетних работников стоит помнить о запрете привлечения их к работе в выходные дни (ст. 268 ТК РФ), за исключением творческих работников. Если такое привлечение все же произошло с нарушением закона, компенсация в виде дополнительного дня отдыха должна быть предоставлена в обязательном порядке, что отражается в приказе с особой отметкой о соблюдении трудовых прав несовершеннолетнего.

При оформлении приказа для беременных женщин и женщин с детьми до трех лет следует указать, что привлечение к работе в выходной осуществлялось только с их письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний. В приказе о предоставлении дополнительного дня отдыха для этой категории работников рекомендуется делать ссылку на документ, подтверждающий отсутствие противопоказаний.

Для совместителей важно отразить в приказе факт работы именно по совместительству. Если день, когда совместитель работал на основной работе, является выходным по графику работы по совместительству, компенсация предоставляется на общих основаниях.

Особое внимание следует уделить оформлению приказов для следующих категорий:

Дистанционные работники – в приказе указывается факт привлечения к работе в выходной день в дистанционном режиме

– в приказе указывается факт привлечения к работе в выходной день в дистанционном режиме Вахтовики – учитывается специфический график работы и межвахтовый отдых

– учитывается специфический график работы и межвахтовый отдых Работники с ненормированным рабочим днем – уточняется, что компенсация предоставляется за работу именно в выходной день, а не за переработку в рабочий

– уточняется, что компенсация предоставляется за работу именно в выходной день, а не за переработку в рабочий Работники с суммированным учетом рабочего времени – указывается учетный период и факт превышения нормы рабочего времени

Для руководителей организаций приказ подписывается уполномоченным лицом согласно уставу (например, председателем совета директоров или учредителем). В приказе о предоставлении руководителю дополнительного дня отдыха важно указать документ, на основании которого он привлекался к работе в выходной день.

При оформлении дополнительного дня отдыха для иностранных работников необходимо учитывать особенности их правового статуса и рабочего графика. В приказе рекомендуется указывать реквизиты разрешения на работу и патента, если они требуются для данного работника.

Сравнительные особенности оформления приказов для различных категорий работников:

Для работников с неполным рабочим временем продолжительность дополнительного дня отдыха соответствует установленной для них продолжительности рабочего дня

Для сезонных работников учитывается срок трудового договора – день отдыха должен быть предоставлен в период действия сезонной работы

Для работников, занятых на опасных производствах, в приказе указывается соблюдение норм охраны труда при привлечении к работе в выходной

Независимо от категории работника, приказ о предоставлении дополнительного дня отдыха должен содержать четкую связь с конкретным выходным днем, в который осуществлялась работа, и конкретную дату предоставления компенсационного отдыха. ??