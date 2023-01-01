Прием студента-очника на работу: правила, особенности, условия

Для кого эта статья:

Работодатели, желающие нанимать студентов в качестве сотрудников

Студенты, ищущие информацию о своих правах и возможностях трудоустройства

Специалисты и консультанты в области HR и трудового законодательства Трудоустройство студентов-очников — сфера, полная юридических нюансов и организационных тонкостей. При этом работающие студенты составляют значительный сегмент рынка труда: по последним данным, более 65% учащихся вузов совмещают работу с учебой. Для работодателей это источник свежих идей и энергичных сотрудников, для студентов — возможность получить опыт и финансовую независимость. Но как соблюсти все требования закона и выстроить взаимовыгодные отношения? Разберем правила и особенности этого процесса, чтобы обе стороны могли извлечь максимальную пользу. ????

Правовые основы приема студента-очника на работу

Трудоустройство студентов очной формы обучения регулируется Трудовым кодексом РФ, который содержит ряд особых положений для этой категории работников. Прежде всего, важно понимать, что закон не запрещает принимать на работу студентов-очников — более того, он предусматривает для них специальные гарантии и льготы. ??

Основные правовые нормы, регулирующие трудоустройство студентов:

Статья 92 ТК РФ — устанавливает сокращенную продолжительность рабочего времени для работников, совмещающих работу с получением образования

Статьи 173-176 ТК РФ — определяют гарантии и компенсации для работников, совмещающих работу с получением высшего и среднего профессионального образования

Статья 70 ТК РФ — освобождает от испытательного срока лиц, получивших среднее профессиональное или высшее образование и впервые поступающих на работу по специальности в течение года после получения диплома

Статья 265 ТК РФ — устанавливает работы, на которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет

При приеме студента на работу необходимо учитывать возрастные ограничения. Студенты могут быть разного возраста, и для каждой возрастной группы существуют свои особенности трудоустройства:

Возраст студента Особенности трудоустройства Максимальная продолжительность рабочего времени 15-16 лет Требуется согласие одного из родителей и органа опеки 24 часа в неделю 16-18 лет Запрет на тяжелые, вредные и опасные работы 35 часов в неделю Старше 18 лет Общие правила трудоустройства с учетом статуса обучающегося 40 часов в неделю

Александр Виноградов, юрист по трудовому праву В моей практике был показательный случай, когда IT-компания приняла на работу 17-летнего студента первого курса технического вуза. Работодатель не учел возрастные ограничения и установил стандартный 8-часовой рабочий день. При проверке трудовой инспекцией компания получила штраф в размере 50 000 рублей за нарушение трудового законодательства в отношении несовершеннолетнего работника. Пришлось срочно пересматривать график и оформлять дополнительное соглашение к трудовому договору. Этот случай наглядно демонстрирует важность внимательного изучения возрастных особенностей при трудоустройстве студентов.

Важно помнить, что для студентов младше 18 лет действуют дополнительные ограничения: запрет на работу в ночное время, запрет на сверхурочные работы, запрет на командировки. Также им положен ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время. ??

Работодателю следует внимательно ознакомиться с актуальной редакцией Трудового кодекса перед приемом студента-очника на работу, поскольку законодательство в этой сфере может изменяться. В 2025 году особое внимание уделяется защите прав обучающихся и обеспечению возможности эффективного совмещения работы с учебой.

Особенности оформления трудового договора со студентом

При оформлении трудовых отношений со студентом-очником необходимо учитывать специфику его статуса и возможности совмещения работы с учебой. Грамотно составленный трудовой договор — залог взаимовыгодного сотрудничества и минимизации юридических рисков. ??

При заключении трудового договора со студентом работодателю следует запросить следующие документы:

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

СНИЛС

Документ об образовании (при наличии)

Справку из образовательного учреждения, подтверждающую факт очного обучения

Для несовершеннолетних — письменное согласие одного из родителей и органа опеки и попечительства

Медицинскую справку (для некоторых видов работ и для несовершеннолетних)

Военный билет или приписное свидетельство (для юношей)

В трудовом договоре со студентом рекомендуется детально прописать следующие моменты:

Раздел договора Что необходимо указать Особенности для студентов Режим работы Продолжительность рабочего дня/недели, график работы Гибкий график с учетом расписания занятий Оплата труда Размер заработной платы, порядок и сроки выплаты Возможно почасовая оплата Дополнительные условия Предоставление учебных отпусков, возможность корректировки графика Указание на гарантии, предусмотренные статьями 173-176 ТК РФ Срок договора Постоянная работа или срочный договор Возможность заключения срочного договора на период каникул

При оформлении студента возможны различные варианты трудоустройства:

Постоянный трудовой договор — заключается, если студент планирует работать длительное время, с указанием неполного рабочего времени или гибкого графика. Срочный трудовой договор — может заключаться на период каникул или на определенный проект. Основание для срочного характера должно быть четко указано в договоре. Договор о дистанционной работе — удобный формат для студентов, позволяющий работать из любого места в удобное время.

Важно помнить, что студент может работать как по своей специальности, так и в любой другой сфере. При этом договор должен содержать точное описание трудовой функции и должностных обязанностей. ???

Студенты-очники имеют право на заключение договора как на полную ставку, так и на неполный рабочий день. Однако на практике оптимальным решением часто становится неполная занятость, позволяющая эффективно совмещать работу с учебой.

Режим работы и учебы: как организовать гибкий график

Эффективное совмещение работы и учебы — ключевой вопрос при трудоустройстве студента-очника. Грамотная организация рабочего времени позволит студенту успешно учиться и приобретать профессиональный опыт, а работодателю — получить мотивированного сотрудника, выполняющего свои обязанности качественно. ?

Существует несколько распространенных моделей организации рабочего времени для студентов-очников:

Неполный рабочий день — студент работает ежедневно, но меньшее количество часов (например, 4-6 часов вместо 8) Неполная рабочая неделя — работа в определенные дни недели (например, 2-3 дня) по полному рабочему дню Гибкий график — индивидуальный график работы с возможностью корректировки в зависимости от расписания занятий Сменный график — работа по сменам (утренняя/вечерняя/ночная) с учетом учебного расписания Дистанционная работа — выполнение обязанностей удаленно, что позволяет гибко распределять время

При составлении графика важно учитывать не только учебное расписание, но и период сессий, когда студенту требуется больше времени на подготовку к экзаменам. ??

Елена Соколова, HR-директор К нам в компанию пришел студент 3 курса юридического факультета Максим. Первоначально мы предложили ему стандартный график — работа три дня в неделю по 8 часов. Однако вскоре стало очевидно, что этот формат не учитывает особенности его учебного расписания, которое менялось каждую неделю. Мы пересмотрели подход и внедрили систему гибкого планирования: в начале каждой недели Максим предоставлял свое расписание, и мы формировали его рабочие часы с учетом этой информации. В результате производительность выросла на 30%, улучшилось качество работы, а студент смог поддерживать высокую успеваемость. Этот опыт показал нам, насколько важно индивидуальное планирование при работе со студентами.

Рекомендации по организации эффективного рабочего процесса для студентов-очников:

Заранее согласовывайте изменения в графике, связанные с учебными мероприятиями

Используйте цифровые инструменты для планирования и отслеживания задач

Определите приоритетные задачи, которые студент может выполнять самостоятельно

Установите четкие KPI и критерии оценки результатов работы

Внедрите систему еженедельных отчетов для контроля выполнения задач

Предусмотрите возможность работы в каникулярный период с увеличением нагрузки

Для официального оформления гибкого графика рекомендуется использовать один из следующих документов:

Документ Когда применяется Что включает Трудовой договор с указанием гибкого графика При первичном оформлении Описание модели работы, порядок учета и изменения графика Дополнительное соглашение к трудовому договору При изменении режима работы Новые условия работы, порядок изменения графика Положение о гибком графике работы Для регламентации процесса в компании Общие правила организации гибкого графика для всех сотрудников Индивидуальный график работы Для конкретного сотрудника Детальное описание рабочих часов на определенный период

Важно помнить, что какой бы формат работы ни был выбран, он должен быть комфортным для обеих сторон и документально оформлен. Это позволит избежать недопонимания и конфликтных ситуаций. ??

Права и обязанности работающего студента-очника

Студент-очник, заключивший трудовой договор, приобретает статус полноценного сотрудника со всеми соответствующими правами и обязанностями. Однако его особое положение как обучающегося предоставляет ему ряд дополнительных гарантий, закрепленных в трудовом законодательстве. ?????

Основные права работающего студента-очника:

Право на учебный отпуск — оплачиваемое время для прохождения промежуточной аттестации, подготовки и защиты выпускной квалификационной работы, сдачи итоговых государственных экзаменов

— оплачиваемое время для прохождения промежуточной аттестации, подготовки и защиты выпускной квалификационной работы, сдачи итоговых государственных экзаменов Право на сокращенную рабочую неделю — студент может работать неполное рабочее время с оплатой пропорционально отработанному времени

— студент может работать неполное рабочее время с оплатой пропорционально отработанному времени Право на свободный от работы день — один день в неделю может быть предоставлен для самоподготовки (по соглашению сторон он может быть разделен на части)

— один день в неделю может быть предоставлен для самоподготовки (по соглашению сторон он может быть разделен на части) Право на гибкий график — возможность установления индивидуального режима работы с учетом учебного расписания

— возможность установления индивидуального режима работы с учетом учебного расписания Право на отпуск без сохранения заработной платы — для сдачи вступительных экзаменов или промежуточной аттестации в учебном заведении

Продолжительность учебных отпусков зависит от уровня образования и цели отпуска:

Цель учебного отпуска Высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) Среднее профессиональное образование Промежуточная аттестация на 1-2 курсах 40 календарных дней 30 календарных дней Промежуточная аттестация на последующих курсах 50 календарных дней 40 календарных дней Государственная итоговая аттестация 4 месяца 2 месяца Подготовка и защита выпускной квалификационной работы До 4 месяцев До 2 месяцев

Важно отметить, что оплачиваемые учебные отпуска предоставляются только студентам, получающим образование соответствующего уровня впервые. При получении второго или последующего образования того же уровня предоставление таких отпусков является правом, а не обязанностью работодателя. ??

Наряду с правами, работающий студент имеет и обязанности:

Добросовестно выполнять трудовые обязанности, установленные трудовым договором и должностной инструкцией Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и дисциплину труда Своевременно уведомлять работодателя о необходимости корректировки графика в связи с учебной деятельностью Предоставлять документы из образовательного учреждения, подтверждающие право на получение учебного отпуска (справка-вызов) Эффективно планировать рабочее время, чтобы минимизировать влияние учебы на рабочий процесс

Для реализации своих прав студент должен предоставить работодателю справку-вызов из образовательного учреждения. Этот документ является основанием для предоставления учебного отпуска и должен содержать информацию о сроках прохождения промежуточной или итоговой аттестации. ??

Работодатель, в свою очередь, не вправе препятствовать студенту в реализации его права на образование и должен создавать необходимые условия для совмещения работы с учебой. Непредоставление гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом, может быть оспорено студентом в трудовой инспекции или в суде.

Льготы и гарантии при трудоустройстве студентов

Трудовое законодательство предусматривает ряд льгот и гарантий для работающих студентов-очников, направленных на обеспечение возможности успешного сочетания работы и учебы. Работодателю важно знать об этих особенностях, чтобы выстроить законные и взаимовыгодные отношения со студентами. ???

Основные льготы и гарантии, предоставляемые работающим студентам-очникам:

Освобождение от испытательного срока для впервые трудоустраивающихся по специальности выпускников (при условии трудоустройства в течение года после получения диплома)

Сокращенное рабочее время без уменьшения оплаты труда для студентов до 18 лет

Запрет на привлечение к сверхурочным работам, работам в ночное время, выходные и праздничные дни, направление в командировки студентов до 18 лет

Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное время для несовершеннолетних студентов

Увеличенная продолжительность ежегодного отпуска для несовершеннолетних (31 календарный день)

Возможность получения дополнительных льгот, предусмотренных коллективным договором или локальными нормативными актами работодателя

Для студентов высших учебных заведений Трудовой кодекс предусматривает следующие дополнительные гарантии:

Оплачиваемый учебный отпуск для прохождения промежуточной аттестации Оплачиваемый учебный отпуск для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно один раз в учебном году (для студентов заочной формы обучения) Установление по желанию студента сокращенной рабочей недели с сохранением заработной платы в размере не менее минимального размера оплаты труда (для обучающихся в образовательных учреждениях по заочной и очно-заочной формам)

Важно отметить, что многие работодатели предлагают дополнительные льготы для студентов, не предусмотренные законодательством, но способствующие привлечению молодых специалистов:

Тип льготы Описание Преимущества для студента Оплата обучения Полная или частичная компенсация стоимости обучения в вузе Снижение финансовой нагрузки, мотивация к успешной учебе Программы стажировок Специальные программы с гибким графиком и возможностью дальнейшего трудоустройства Получение практического опыта, адаптация к корпоративной культуре Программы наставничества Закрепление за студентом опытного сотрудника-наставника Ускоренное обучение, интеграция в рабочие процессы Корпоративные стипендии Дополнительные выплаты за успехи в учебе Дополнительный доход, мотивация к достижению высоких результатов Целевое обучение Оплата обучения с обязательством отработать определенный срок Гарантированное трудоустройство после окончания учебы

Предоставление таких дополнительных льгот может быть оформлено как через трудовой договор, так и через локальные нормативные акты компании или специальные программы работы со студентами. ??

Работодателям следует учитывать, что затраты на обучение сотрудников могут быть учтены в расходах при исчислении налога на прибыль при соблюдении определенных условий, что делает поддержку образования студентов-сотрудников экономически выгодной.

Наличие продуманной системы льгот и гарантий для студентов способствует формированию положительного имиджа работодателя на рынке труда и привлечению перспективных молодых специалистов, которые после окончания обучения могут стать ценными кадрами компании. ??