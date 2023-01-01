При увольнении: когда рассчитывают сотрудника по закону – полный гайд

Для кого эта статья:

Сотрудники, планирующие увольнение или уже уволенные

Специалисты HR, занимающиеся вопросами увольнений

Расставание с работодателем — процесс, который многие проходят с неуверенностью: когда ждать денег, что вообще должны выплатить и как не оказаться обманутым? 💼 Последний день работы часто приносит больше вопросов, чем ответов. Неудивительно, что даже опытные сотрудники сталкиваются с путаницей в расчетах. По статистике, 43% россиян хоть раз сталкивались с неправильным расчетом при увольнении, а 27% даже не знали точно, какие выплаты им положены по закону. Разберем по пунктам, когда именно работодатель обязан произвести окончательный расчет, какие суммы в него включаются, и что делать, если ваши права нарушены.

Сроки расчета при увольнении: что говорит закон

Трудовой кодекс РФ устанавливает конкретные временные рамки для окончательного расчета с работником. Согласно статье 140 ТК РФ, работодатель обязан произвести все выплаты в последний день работы или, если сотрудник фактически не работал в день увольнения, не позднее следующего дня после предъявления уволенным требования о расчете. 📅

Важно понимать, что «последний день работы» — это день, указанный в приказе об увольнении как дата прекращения трудового договора. Если этот день приходится на выходной или праздник, расчет производится в предшествующий рабочий день.

Михаил Ведерников, руководитель юридического департамента Недавно ко мне обратился клиент, которого уволили «задним числом» — он отсутствовал на работе по уважительной причине (болел ребенок), а по возвращении узнал, что его уволили три дня назад. Естественно, расчет в последний рабочий день ему никто не произвел. Мы подготовили претензию, в которой указали, что работодатель должен не только выплатить все положенные суммы, но и компенсацию за задержку выплат согласно ст. 236 ТК РФ. Работодатель, понимая шаткость своей позиции, предпочел решить вопрос мирно и произвел расчет в полном объеме с компенсацией. Важнейший вывод этой истории: знание своих прав и умение их отстаивать — это реальная сила в трудовых отношениях.

Сроки расчета при увольнении регулируются четко и не подлежат интерпретациям. Даже если у компании финансовые трудности, день выплаты остается неизменным. При этом следует различать ситуации:

Ситуация Срок расчета Примечание Стандартное увольнение (последний день сотрудник присутствует на работе) Последний день работы Все выплаты производятся при выдаче трудовой книжки Сотрудник не работает в день увольнения Не позднее следующего дня после требования о расчете Требование может быть подано любым удобным способом Увольнение во время отпуска Последний день отпуска (дата увольнения) Расчет может быть переведен на банковскую карту Смерть сотрудника Не позднее недели со дня обращения родственников Выплачивается наследникам на основании документов

Соблюдение установленных сроков выплат при увольнении — не просто формальность. За нарушение работодатель может быть привлечен к административной ответственности (штрафы до 50 000 рублей для юридических лиц) и обязан выплатить компенсацию работнику за каждый день просрочки.

Обязательные выплаты при расторжении трудового договора

При увольнении сотрудника работодатель обязан включить в расчет определенный законом набор выплат. Знание этих составляющих позволит вам проверить правильность расчета и не допустить недоплаты. 💰

Стандартный пакет выплат при увольнении включает:

Заработную плату за отработанные дни — расчет производится пропорционально отработанному времени в месяце увольнения

— расчет производится пропорционально отработанному времени в месяце увольнения Компенсацию за неиспользованный отпуск — выплачивается за все дни отпуска, которые сотрудник не использовал за время работы

— выплачивается за все дни отпуска, которые сотрудник не использовал за время работы Премии и бонусы — если их начисление предусмотрено системой оплаты труда и выполнены условия для их получения

— если их начисление предусмотрено системой оплаты труда и выполнены условия для их получения Выходное пособие — в случаях, предусмотренных законом или трудовым договором

Рассмотрим подробнее каждый компонент:

1. Заработная плата за фактически отработанное время Эта сумма рассчитывается по простой формуле: оклад делится на количество рабочих дней в месяце и умножается на количество фактически отработанных дней. Если применяется сдельная оплата труда, расчет производится по фактически выполненному объему работ.

2. Компенсация за неиспользованный отпуск За каждый месяц работы сотруднику положено 2,33 дня отпуска (28 дней ÷ 12 месяцев). Для расчета компенсации определяется средний дневной заработок, который умножается на количество неиспользованных дней отпуска. Важно: компенсация положена даже при увольнении во время испытательного срока!

3. Премии и иные выплаты Если в компании существует система премирования, и сотрудник выполнил условия для получения премии, эту сумму также включают в расчет. То же касается командировочных расходов, материальной помощи и других выплат, предусмотренных локальными нормативными актами.

4. Выходное пособие Выплачивается в особых случаях, например, при сокращении штата, ликвидации организации, призыве на военную службу и других ситуациях, предусмотренных ст. 178 ТК РФ. Обычно составляет средний месячный заработок.

Вид выплаты Порядок расчета Применимость Заработная плата (Оклад ÷ количество рабочих дней в месяце) × отработанные дни Для всех случаев увольнения Компенсация за отпуск Средний дневной заработок × количество неиспользованных дней отпуска Для всех случаев увольнения Выходное пособие Средний месячный заработок При сокращении, ликвидации и др. (ст. 178 ТК РФ) Компенсация при досрочном расторжении срочного трудового договора Средний заработок за период до истечения срока договора (не более 3 месяцев) При увольнении по инициативе работодателя без виновных действий работника

При проверке расчета обратите внимание на налоги — НДФЛ удерживается со всех выплат, кроме компенсаций, указанных в ст. 217 Налогового кодекса РФ. Страховые взносы с выплат при увольнении также начисляются по общим правилам.

Когда рассчитывают сотрудника в особых случаях увольнения

Стандартные правила расчета при увольнении имеют исключения, связанные с особыми обстоятельствами прекращения трудовых отношений. В некоторых случаях законодательство предусматривает специальные сроки и порядок выплат. 🧩

Увольнение по сокращению штата При сокращении численности или штата сотрудникам положено выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Кроме того, за ними сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не более двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). В исключительных случаях этот срок может быть продлен до трех месяцев по решению органа службы занятости.

Увольнение во время больничного Если сотрудник находится на больничном в момент увольнения (по соглашению сторон или собственному желанию), расчет производится в последний рабочий день. Однако пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за весь период болезни, даже если он частично приходится на время уже после увольнения.

Елена Крылова, HR-директор Два года назад мы столкнулись с непростой ситуацией: ценный сотрудник подал заявление об увольнении, но за три дня до даты ухода взял больничный. Команда была в замешательстве — откладывать ли увольнение, как рассчитываться? Проанализировав законодательство, мы установили, что больничный не является препятствием для увольнения по инициативе работника. Мы оформили увольнение в указанную в заявлении дату, произвели расчет (заработная плата была переведена на карту), а больничный лист приняли к оплате за весь период нетрудоспособности. Сотрудник получил больничный уже после увольнения. Этот опыт научил нас тщательнее планировать процессы увольнения и держать бухгалтерию в курсе всех нюансов. Теперь при оформлении заявления на увольнение мы сразу обсуждаем с сотрудником возможные варианты развития событий.

Увольнение во время отпуска Законодательство допускает увольнение сотрудника во время его отпуска только по соглашению сторон, по собственному желанию сотрудника или при ликвидации организации. Расчет в этом случае должен быть произведен в последний день отпуска, который является датой увольнения. Если сотрудник не может лично получить расчет (например, находится в другом городе), выплаты переводятся на его банковский счет.

Увольнение дистанционного работника При увольнении дистанционного сотрудника работодатель обязан отправить ему по почте заказным письмом с уведомлением все необходимые документы не позднее последнего дня работы. Денежные средства переводятся на банковский счет сотрудника также в последний день работы.

Расчет при смерти сотрудника В трагических случаях, когда трудовые отношения прекращаются в связи со смертью работника, невыплаченная заработная плата выдается членам его семьи или иждивенцам. Сроки выплаты — не позднее недели со дня подачи работодателю соответствующих документов.

Также стоит отметить специфические ситуации:

Увольнение из-за смены собственника — выплачивается компенсация в размере трех средних месячных заработков (для руководителя, заместителей и главного бухгалтера)

— выплачивается компенсация в размере трех средних месячных заработков (для руководителя, заместителей и главного бухгалтера) Отказ от перевода в другую местность вместе с работодателем — положено выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка

— положено выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка Призыв на военную службу — выплачивается выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка

Независимо от причины увольнения, помните: заработная плата за отработанное время и компенсация за неиспользованный отпуск выплачиваются в любом случае — это безусловное право каждого работника.

Порядок действий для получения полного расчета вовремя

Получение всех причитающихся выплат при увольнении требует не только знания законов, но и правильного алгоритма действий. Подготовившись заранее, вы минимизируете риск недоплат и задержек. 📝

Вот пошаговый план, который поможет вам получить расчет вовремя и в полном объеме:

Заранее проверьте свои данные по отпускам. Запросите в отделе кадров или у бухгалтера информацию о количестве использованных и неиспользованных дней отпуска. Это позволит вам заранее рассчитать примерную сумму компенсации. Уточните размер заработной платы за текущий период. Проверьте, все ли премии и надбавки учтены, особенно если у вас сложная система оплаты труда с бонусами и комиссионными. Оформите все необходимые документы. Если увольнение происходит по вашей инициативе, подайте заявление заблаговременно (за две недели). При увольнении по соглашению сторон убедитесь, что соглашение содержит все договоренности о выплатах. Завершите передачу дел. Составьте акт приема-передачи с перечнем передаваемых документов и материальных ценностей. Получите подписи принимающей стороны. Подготовьте документы, которые должны быть выданы в последний день. По закону вы имеете право получить справку о заработке за два года (справка для расчета больничных), справку ПФР и справку 2-НДФЛ. В последний рабочий день явитесь за расчетом лично. Если это невозможно, заранее сообщите работодателю реквизиты для перечисления средств и договоритесь о способе получения документов. Проверьте расчет на месте. Попросите бухгалтера предоставить детальный расчет всех выплат. Сверьте суммы с собственными расчетами.

Важно помнить о некоторых тонкостях процесса:

Если у вас есть задолженность перед работодателем (например, непогашенный заем или невозвращенный аванс), она может быть удержана из окончательного расчета, но не более 20% от причитающейся суммы

При увольнении во временную нетрудоспособность (больничный) вы имеете право на пособие за весь период, если болезнь началась до даты увольнения

Если вы не согласны с суммой расчета, вы можете отказаться от его получения и потребовать перерасчета, но лучше принять имеющуюся сумму, а спорные моменты решать дополнительно, чтобы избежать полной задержки выплат

Действия, которые могут помочь в сложных ситуациях:

Проблема Рекомендуемое действие Предполагаемый результат Работодатель отказывается производить расчет в последний день Письменно зафиксировать отказ, обратиться в трудовую инспекцию Административное воздействие на работодателя, выплата с процентами за задержку Сумма расчета кажется заниженной Запросить письменный расчет с детализацией по каждому пункту Выявление ошибок в расчете, получение полной суммы Нет возможности лично явиться за расчетом Оформить нотариальную доверенность на представителя или написать заявление о перечислении средств Своевременное получение всех выплат без личного присутствия Работодатель настаивает на отработке двух недель при увольнении по собственному желанию Напомнить о возможных исключениях (ст. 80 ТК РФ) или договориться о компенсации за неотработанное время Сокращение срока отработки без нарушения законодательства

Заблаговременное планирование увольнения и знание своих прав позволит вам получить все положенные выплаты своевременно и избежать конфликтных ситуаций. Помните: предупрежден — значит вооружен! 🛡️

Защита прав сотрудника при задержке выплат после увольнения

Несмотря на четкие требования законодательства, некоторые работодатели задерживают или не в полном объеме производят выплаты при увольнении. В такой ситуации важно знать, какие механизмы защиты прав доступны каждому сотруднику. ⚖️

Если работодатель нарушил сроки расчета, вы можете предпринять следующие шаги:

Письменная претензия. Первым шагом должно стать составление письменного требования о произведении расчета. Документ составляется в двух экземплярах — один вручается работодателю (с отметкой о получении на вашем экземпляре), второй остается у вас. Обращение в трудовую инспекцию. Государственная инспекция труда имеет полномочия проводить проверки по жалобам работников и выдавать предписания об устранении нарушений. Обращение можно подать онлайн через портал «Онлайнинспекция.рф». Подача заявления в прокуратуру. Органы прокуратуры осуществляют надзор за соблюдением трудового законодательства и могут применить меры прокурорского реагирования к нарушителям. Обращение в суд. Исковое заявление о взыскании невыплаченной заработной платы и других сумм можно подать в течение одного года со дня установленного срока выплаты. При этом работники освобождаются от уплаты судебных расходов.

При нарушении сроков выплат работодатель обязан выплатить не только основную сумму, но и компенсацию:

Согласно ст. 236 ТК РФ, работодатель обязан выплатить компенсацию в размере не ниже 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ от невыплаченных сумм за каждый день задержки

Работник также вправе требовать компенсацию морального вреда (сумму определяет суд)

При доказанности умышленной невыплаты руководитель организации может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 145.1 УК РФ (особенно если задержка превышает три месяца)

Для эффективной защиты своих прав собирайте и сохраняйте доказательства:

Копии трудового договора, приказов, расчетных листков

Письменные обращения к работодателю с отметками о получении

Свидетельские показания коллег (если возможно)

Переписку по электронной почте или в мессенджерах, если в ней обсуждались вопросы выплат

Важно соблюдать сроки обращения за защитой:

В трудовую инспекцию — в течение трех месяцев с момента нарушения

В суд по спорам о невыплатах — в течение одного года

В суд по иным трудовым спорам — в течение трех месяцев

Помните, что в ситуации с задержкой выплат время работает против работодателя — чем дольше задержка, тем больше сумма компенсации. Это часто становится дополнительным стимулом для работодателя произвести расчет как можно скорее.

Практика показывает, что во многих случаях даже сам факт обращения в контролирующие органы заставляет недобросовестных работодателей пересмотреть свою позицию и произвести выплаты, не дожидаясь официальных проверок или судебных разбирательств. 📈