Предоффер что это – этап трудоустройства и его особенности

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Соискатели, получившие предоффер и желающие понять, как действовать дальше.

Начинающие и опытные HR-менеджеры, интересующиеся процессом подбора персонала.

Люди, находящиеся в процессе трудоустройства и желающие улучшить свои навыки ведения переговоров. Получили сообщение о предоффере, но не уверены, что делать дальше? 🤔 Это промежуточный этап между успешным собеседованием и официальным трудоустройством вызывает множество вопросов у соискателей. По данным исследований 2025 года, 62% кандидатов теряются после получения предварительного предложения о работе, совершая критические ошибки при переходе к финальному этапу. Разберемся, что такое предоффер, как он отличается от оффера и какие шаги нужно предпринять, чтобы превратить это предварительное предложение в подписанный трудовой договор.

Предоффер: что это такое и роль в трудоустройстве

Предоффер (pre-offer) — это предварительное предложение о работе, которое работодатель делает кандидату до формирования официального оффера. По сути, это подтверждение заинтересованности компании в найме конкретного специалиста после успешного прохождения собеседований. В 2025 году, по данным HeadHunter, предоффер используют около 78% крупных компаний и 45% среднего бизнеса.

Главная цель предоффера — сохранить заинтересованность кандидата, пока компания завершает внутренние процедуры согласования найма. Это особенно актуально для высококонкурентных позиций, где риск потери талантливого специалиста высок.

Предоффер обычно содержит следующую информацию:

Предварительное описание должности

Приблизительный уровень заработной платы или диапазон

Ориентировочную дату начала работы

Упоминание о дополнительных условиях (премии, бонусы)

Информацию о дальнейших шагах

Важно понимать, что предоффер не является юридически обязывающим документом — это скорее декларация о намерениях компании. В отличие от официального оффера, он не содержит детальных условий трудоустройства и часто передается в устной форме или через неформальное электронное сообщение.

Мария Соколова, HR-директор В моей практике был случай с талантливым разработчиком Алексеем, которому мы направили предоффер после серии удачных интервью. Кандидату требовалось время для принятия решения, а нам — для согласования условий с руководством. Предоффер позволил нам "забронировать" этого специалиста, пока шли внутренние процедуры. Мы четко обозначили, что это предварительное предложение, но уже включили примерные условия — позицию, зарплатную вилку и бонусы. Благодаря этому Алексей приостановил рассмотрение других предложений на рынке, а через неделю мы направили ему полноценный оффер с детальными условиями, который он принял. Без этапа предоффера мы бы потеряли отличного специалиста из-за бюрократических проволочек.

Задачи предоффера Результат для компании Результат для кандидата Удержать внимание кандидата Снижение риска потери ценного кадра Уверенность в заинтересованности работодателя Выиграть время для согласований Возможность соблюсти все процедуры Возможность планировать дальнейшие шаги Обозначить примерные условия Проверка реакции кандидата на условия Информация для принятия решения Подготовить почву для переговоров Понимание ожиданий кандидата Возможность обдумать и подготовить встречные предложения

Предоффер vs оффер: ключевые отличия и юридический статус

Главное различие между предоффером и оффером заключается в степени формальности и юридической силе каждого из этих документов. Рассмотрим ключевые отличия, которые необходимо понимать каждому соискателю в 2025 году: 📄

Характеристика Предоффер Оффер Юридический статус Не имеет юридической силы Может иметь силу предварительного договора Форма представления Часто устная или email без официальных реквизитов Письменная, на фирменном бланке с подписью Детализация условий Общие, приблизительные условия Детальное описание всех аспектов работы Обязательность исполнения Компания может отказаться без последствий Отказ может иметь репутационные риски Срок действия Обычно не указывается Как правило, имеет четкий срок для принятия решения

С юридической точки зрения, предоффер не создает обязательств для сторон. Согласно Трудовому кодексу РФ, трудовые отношения возникают только после заключения трудового договора или фактического допуска к работе с ведома работодателя.

Оффер, в отличие от предоффера, при определенных условиях может рассматриваться как предварительный договор, особенно если он содержит все существенные условия будущего трудового договора и подписан уполномоченным лицом компании. В случае необоснованного отказа от заключения трудового договора после принятия оффера кандидатом, теоретически возможно обращение в суд, хотя на практике такие случаи редки.

В 2025 году стандартом считается следующий набор информации в документах:

В предоффере: название позиции, примерная зарплатная вилка, потенциальная дата выхода, общее описание обязанностей

название позиции, примерная зарплатная вилка, потенциальная дата выхода, общее описание обязанностей В оффере: точная должность, фиксированная сумма оплаты труда, детальное описание компенсационного пакета, рабочий график, дата начала работы, испытательный срок, условия пересмотра заработной платы

Важно: предоффер не защищает кандидата от ситуации, когда компания может полностью изменить условия на этапе оффера или вовсе отказаться от сотрудничества. Поэтому опытные соискатели продолжают рассматривать другие предложения до получения официального оффера или подписания трудового договора.

Процесс от предоффера до трудового договора

Путь от получения предоффера до подписания трудового договора может занимать от нескольких дней до нескольких недель. Согласно исследованиям рынка труда за 2025 год, средний срок этого процесса составляет 14 дней. Понимание этапов и их последовательности позволит кандидату правильно выстроить свою стратегию поведения. 🗓️

Типичная хронология процесса выглядит следующим образом:

Получение предоффера — компания выражает заинтересованность в кандидате и озвучивает примерные условия сотрудничества Предварительное согласование условий — кандидат обсуждает с рекрутером или руководителем детали будущей работы, может выдвигать встречные предложения Внутренние согласования в компании — HR-специалист согласовывает окончательные условия с финансовым отделом, руководителем направления и другими заинтересованными сторонами Формирование официального оффера — подготовка документа с детальными условиями трудоустройства Передача оффера кандидату — отправка по электронной почте или личная встреча Рассмотрение оффера кандидатом — обычно дается 2-5 дней на принятие решения Принятие оффера — официальное согласие кандидата с предложенными условиями Подготовка документов для трудоустройства — сбор необходимых документов от кандидата Подписание трудового договора — юридическое оформление трудовых отношений Выход на работу — начало трудовой деятельности

На этом пути могут возникнуть различные ситуации. Компания может затянуть процесс согласования, изменить первоначальные условия или даже отозвать предоффер. Кандидат, в свою очередь, может получить более выгодное предложение от другого работодателя или пересмотреть свое решение о смене работы.

Антон Белов, карьерный консультант Мой клиент Ирина получила предоффер от крупной IT-компании на позицию продакт-менеджера. Условия выглядели привлекательно: зарплата на 30% выше текущей, расширенный соцпакет и возможности для роста. Но после двух недель ожидания официального оффера она начала нервничать. Я посоветовал ей не прекращать поиски и параллельно деликатно напомнить рекрутеру о себе. Оказалось, что компания столкнулась с заморозкой бюджета на новые найм, и процесс застопорился. Мы выработали тактику: Ирина сообщила рекрутеру, что у нее есть альтернативные предложения (что было правдой), но она предпочла бы работать именно с ними. Это ускорило процесс — через три дня она получила официальный оффер с условиями даже лучше, чем в предоффере. Этот случай показывает, как важно поддерживать коммуникацию и не останавливать поиски работы до подписания трудового договора.

Чтобы максимизировать свои шансы на успешное прохождение этого пути, кандидату рекомендуется:

Поддерживать регулярную коммуникацию с представителем компании

Запрашивать примерные сроки на каждом этапе

Продолжать рассматривать другие предложения до подписания трудового договора

Готовить необходимые документы заранее

Фиксировать все договоренности в письменной форме (хотя бы в email-переписке)

Не давать поспешных обещаний текущему работодателю об увольнении

Как правильно отреагировать на предоффер

Получение предоффера — это позитивный сигнал, но не финальная точка в процессе трудоустройства. Ваша реакция может существенно повлиять на дальнейшее развитие событий. Исследования рекрутинговых агентств за 2025 год показывают, что 34% предофферов не превращаются в официальные предложения из-за неправильной реакции кандидатов. 🚫

Как правильно реагировать на предоффер:

Выразите благодарность и энтузиазм — покажите, что цените интерес компании к вашей кандидатуре

— покажите, что цените интерес компании к вашей кандидатуре Подтвердите получение предоффера — это демонстрирует вашу ответственность и организованность

— это демонстрирует вашу ответственность и организованность Уточните временные рамки — деликатно поинтересуйтесь, когда можно ожидать официальное предложение

— деликатно поинтересуйтесь, когда можно ожидать официальное предложение Задайте уточняющие вопросы — если какие-то аспекты предварительного предложения вам непонятны

— если какие-то аспекты предварительного предложения вам непонятны Сообщите о своей ситуации — если у вас есть другие предложения, можно тактично упомянуть об этом

Примеры ответов на предоффер в зависимости от ситуации:

Ситуация Пример ответа Вы очень заинтересованы в позиции "Благодарю за предварительное предложение! Я действительно вдохновлен возможностью присоединиться к вашей команде. С нетерпением жду деталей официального предложения и готов обсудить все условия." У вас есть другие предложения "Спасибо за предоффер! Ваше предложение очень интересно для меня. В настоящее время я также рассматриваю предложение от другой компании и должен принять решение до [дата]. Могли бы вы подсказать примерные сроки получения официального оффера?" Условия предоффера вас не устраивают "Благодарю за предложение и интерес к моей кандидатуре. Я высоко ценю возможность присоединиться к вашей команде, однако предложенный уровень компенсации несколько ниже моих текущих ожиданий. Возможно ли обсудить этот вопрос более детально?" Вам нужно время на размышление "Спасибо за предоффер! Я очень ценю ваше предложение. Для принятия взвешенного решения мне необходимо обдумать некоторые личные обстоятельства. Могу ли я дать вам ответ к [дата]?"

Чего следует избегать при получении предоффера:

Необоснованный торг — без четкого понимания рыночной стоимости своих услуг

— без четкого понимания рыночной стоимости своих услуг Давление на работодателя — ультиматумы и требования ускорить процесс могут привести к отказу

— ультиматумы и требования ускорить процесс могут привести к отказу Прекращение поиска работы — пока нет подписанного трудового договора, сохраняйте активность

— пока нет подписанного трудового договора, сохраняйте активность Сообщение о предоффере текущему работодателю — это может привести к преждевременному ухудшению отношений

— это может привести к преждевременному ухудшению отношений Отсутствие ответа или долгая задержка — может быть воспринято как отсутствие интереса

Важно помнить, что получение предоффера не означает, что вы должны прекратить общение с другими потенциальными работодателями. Согласно статистике 2025 года, 41% кандидатов, получивших предоффер, все же не трудоустраиваются в эту компанию по разным причинам.

Стратегии переговоров после получения предоффера

Период между получением предоффера и финальным предложением о работе — это стратегически важное время для переговоров, которое может значительно повлиять на ваши будущие условия труда. Аналитики рынка труда отмечают, что в 2025 году кандидаты, ведущие грамотные переговоры на этом этапе, получают в среднем на 15-20% более выгодные условия в финальном оффере. 💰

Основные стратегии для успешных переговоров:

Исследование рынка и своей стоимости — перед началом переговоров соберите информацию о рыночных зарплатах для вашей позиции, опыта и региона Определение приоритетов — решите, какие аспекты работы наиболее важны для вас: базовая зарплата, бонусы, график, возможности развития Подготовка аргументации — сформулируйте четкие и объективные причины, почему вы заслуживаете предлагаемых условий "Сэндвич-модель" переговоров — начинайте и заканчивайте разговор позитивными моментами, размещая обсуждение условий в середине Техника "обоюдного выигрыша" — предлагайте варианты, при которых выигрывают обе стороны

Важные аспекты для обсуждения на этапе после предоффера:

Базовая компенсация — обсудите не только стартовую зарплату, но и график ее пересмотра

— обсудите не только стартовую зарплату, но и график ее пересмотра Бонусная система — уточните критерии начисления бонусов, их периодичность и максимальный размер

— уточните критерии начисления бонусов, их периодичность и максимальный размер Социальный пакет — страхование, питание, компенсация транспортных расходов, образовательные возможности

— страхование, питание, компенсация транспортных расходов, образовательные возможности Режим работы — возможность удаленной работы, гибкий график, дополнительные выходные

— возможность удаленной работы, гибкий график, дополнительные выходные Дата начала работы и испытательный срок — обсудите, как долго длится испытательный срок и какие условия на этот период

— обсудите, как долго длится испытательный срок и какие условия на этот период Карьерное развитие — уточните возможности и критерии продвижения в компании

Примеры фраз, которые помогут в переговорах:

"Я высоко ценю ваше предложение. Учитывая мой опыт в [область] и подтвержденные результаты, я рассчитывал на зарплату в диапазоне [сумма]. Возможно ли пересмотреть этот аспект предложения?"

"Если увеличение базовой ставки сейчас затруднительно, возможно, мы могли бы обсудить структуру бонусов или пересмотр зарплаты через 6 месяцев на основе достигнутых результатов?"

"Для меня важна возможность профессионального развития. Предусматривает ли компания бюджет на обучение или участие в профессиональных конференциях?"

"Я заметил, что в предоффере не указаны условия удаленной работы. Практикует ли компания гибридный формат, и если да, то на каких условиях?"

При ведении переговоров после получения предоффера помните о балансе: вы хотите получить лучшие условия, но также важно не создать впечатление, что вы слишком требовательны или не цените предложение компании. Каждое требование должно быть обоснованным и соответствовать рыночным реалиям.