Правда ли, что с татуировками не берут на работу – мифы и реальность

Для кого эта статья:

Для соискателей, имеющих татуировки, которые хотят устроиться на работу

Для HR-менеджеров и специалистов по рекрутменту, интересующихся трендами найма

Для людей, интересующихся изменениями в корпоративной культуре и общественном восприятии татуировок «С татуировками на работу не берут» — фраза, которую многие слышали от родителей, когда впервые заговаривали о тату. Ещё 15 лет назад это утверждение часто соответствовало действительности, но рынок труда меняется быстрее, чем общественные стереотипы. Пока одни компании запрещают видимые татуировки в корпоративных правилах, другие используют боди-арт сотрудников как часть брендинга. Разберемся, где правда, а где устаревшие предрассудки в вопросе татуировок на рабочем месте. 🧐

Татуировки и работа: мифы, жестокая правда и реальность

Каждый пятый взрослый россиянин имеет хотя бы одну татуировку — таковы данные опросов 2025 года. При этом около 67% обладателей тату хотя бы раз сталкивались с предвзятым отношением при трудоустройстве. Где заканчиваются мифы и начинается реальность? 🤔

Давайте разберёмся с самыми распространёнными мифами:

Миф Жестокая правда Реальность 2025 года С татуировками не возьмут ни на одну приличную работу В некоторых консервативных сферах видимые татуировки действительно могут стать препятствием 74% работодателей в IT, маркетинге и креативных индустриях заявляют, что татуировки никак не влияют на решение о найме Татуировки — признак ненадёжности кандидата Существуют работодатели, особенно старшего поколения, которые ассоциируют татуировки с несерьёзностью Исследования не выявили корреляции между наличием татуировок и производительностью или лояльностью сотрудников С татуировками можно работать только в сфере услуг на низкоквалифицированных позициях Ещё 10 лет назад во многих корпорациях действовал строгий дресс-код, запрещающий видимые татуировки Среди топ-менеджеров компаний из рейтинга Fortune 500 около 22% имеют татуировки, хотя чаще на неофициально видимых участках тела

Отдельно стоит отметить, что негативное восприятие татуировок сильно зависит от их содержания. Нейтральные или эстетические изображения вызывают гораздо меньше предубеждений, чем агрессивные, провокационные или содержащие нецензурную лексику.

Андрей Карпов, руководитель отдела подбора персонала Однажды ко мне на собеседование пришла девушка на позицию маркетолога. Она была идеальным кандидатом по опыту и квалификации, но имела крупную татуировку с черепом на шее. Я рекомендовал её для найма, но мой руководитель выразил сомнения — наш основной клиент был очень консервативной фармацевтической компанией. Я решил пойти на эксперимент — попросил её прийти на второе интервью в водолазке, скрывающей татуировку. После собеседования с директором она получила предложение, а через полгода стала лучшим сотрудником отдела. Когда в летнюю жару все увидели её татуировку, никто уже не придал этому значения — её ценность как специалиста давно перевесила любые предубеждения о внешности. Этот случай научил меня важному: первое впечатление имеет значение, но в долгосрочной перспективе профессионализм всегда перевешивает.

Существенная разница наблюдается и между разными странами и культурами. Если в ряде азиатских стран (особенно в Японии, где татуировки исторически ассоциировались с криминалом) ситуация меняется медленно, то в США и большинстве европейских стран отношение к татуированным сотрудникам становится всё более лояльным.

Как менялось отношение компаний к сотрудникам с тату

Эволюция корпоративного отношения к татуировкам — яркий пример того, как бизнес адаптируется к изменениям общественных ценностей и демографического состава рабочей силы. 📈

Вот как менялось отношение работодателей к сотрудникам с татуировками за последние 20 лет:

Строгие дресс-коды запрещают видимые татуировки практически во всех корпорациях и государственных учреждениях. Даже в творческих индустриях татуировки часто считаются неприемлемыми для руководящих позиций. 2010-2015 годы: Появляются первые послабления. IT-компании и стартапы вводят понятие «бизнес-кэжуал» и допускают небольшие, неброские татуировки. Однако в работе с клиентами ограничения по-прежнему строгие.

Появляются первые послабления. IT-компании и стартапы вводят понятие «бизнес-кэжуал» и допускают небольшие, неброские татуировки. Однако в работе с клиентами ограничения по-прежнему строгие. 2015-2020 годы: Татуировки начинают восприниматься как форма самовыражения. Около 42% компаний смягчают правила дресс-кода относительно татуировок, акцентируя внимание не на их наличии, а на содержании.

Татуировки начинают восприниматься как форма самовыражения. Около 42% компаний смягчают правила дресс-кода относительно татуировок, акцентируя внимание не на их наличии, а на содержании. 2020-2025 годы: Пандемия и удалённая работа радикально меняют представление о профессиональном внешнем виде. После возвращения в офисы 76% компаний уже не возвращаются к прежним строгим дресс-кодам относительно татуировок.

Интересно, что компании не просто смирились с татуировками — некоторые превратили их в конкурентное преимущество при найме. Например, в 2025 году 34% брендов, ориентированных на аудиторию миллениалов и поколения Z, активно транслируют образ инклюзивной корпоративной культуры, включая принятие самовыражения через внешний вид.

Показательный момент — изменение корпоративных политик крупных компаний. Если раньше даже тату на запястье могло стать причиной отказа в крупной розничной сети или банке, сегодня ситуация иная:

Компания/Сектор Политика до 2015 г. Политика в 2025 г. Крупные банки Запрет любых видимых татуировок Допускаются неброские татуировки, избегать только татуировок на лице и шее Розничные сети Запрет видимых татуировок для всех сотрудников Разрешены все татуировки, кроме содержащих оскорбительные символы IT-компании Ограничения для сотрудников, работающих с клиентами Отсутствие ограничений, корпоративная культура часто подчёркивает индивидуальность Государственная служба Строгий запрет видимых татуировок Смягчение правил, но сохранение ограничений для татуировок на лице, шее и руках

Елена Соколова, HR-директор В 2016 году я работала в консервативной фармацевтической компании, где дресс-код был строжайший. Помню, как пришлось отказать талантливому маркетологу с небольшой татуировкой на запястье — корпоративные правила не оставляли выбора. Я тогда еще подумала, какой это абсурд. В 2021 году та же компания наняла меня как консультанта для обновления HR-политик. Одним из проектов стало переосмысление требований к внешнему виду. Мы провели внутренний опрос и выяснили, что 42% сотрудников имеют татуировки, но скрывают их на работе. После шести месяцев внутренних дискуссий компания полностью пересмотрела политику — запрет остался только для татуировок с оскорбительным содержанием. За первые шесть месяцев после изменений текучка кадров снизилась на 17%, а в опросе о вовлечённости 76% сотрудников отметили, что стали чувствовать себя комфортнее на работе. Сейчас компания использует этот кейс в своем HR-брендинге.

В каких сферах татуировки всё ещё могут стать помехой

Несмотря на общую либерализацию отношения к татуировкам, некоторые профессиональные сферы по-прежнему остаются консервативными. Рассмотрим отрасли, где татуировки могут стать реальным препятствием для карьеры. 🚧

Государственная служба и дипломатический корпус — особенно позиции, связанные с представительскими функциями и международными отношениями. В 67% случаев видимые татуировки все еще могут негативно повлиять на продвижение по службе.

— особенно позиции, связанные с представительскими функциями и международными отношениями. В 67% случаев видимые татуировки все еще могут негативно повлиять на продвижение по службе. Юридическая сфера — крупные юридические фирмы и судебная система. По данным исследований, 54% клиентов юридических компаний отметили, что видимые татуировки на адвокате снижают их уровень доверия к специалисту.

— крупные юридические фирмы и судебная система. По данным исследований, 54% клиентов юридических компаний отметили, что видимые татуировки на адвокате снижают их уровень доверия к специалисту. Образование — школьные учителя в консервативных регионах. В ряде частных школ действуют внутренние правила, запрещающие видимые татуировки у педагогического состава.

— школьные учителя в консервативных регионах. В ряде частных школ действуют внутренние правила, запрещающие видимые татуировки у педагогического состава. Высокий финансовый менеджмент — особенно позиции, связанные с управлением частным капиталом богатых клиентов. Исследования показывают, что 47% состоятельных клиентов предпочитают финансовых консультантов с консервативным внешним видом.

— особенно позиции, связанные с управлением частным капиталом богатых клиентов. Исследования показывают, что 47% состоятельных клиентов предпочитают финансовых консультантов с консервативным внешним видом. Медицинские профессии — в некоторых медицинских учреждениях, особенно частных клиниках премиум-сегмента, сохраняются ограничения на видимые татуировки для медицинского персонала.

Следует понимать, что даже в этих сферах ситуация не однозначна — многое зависит от конкретного работодателя, региональных особенностей и содержания самих татуировок.

Критически важно учитывать расположение татуировок. Если татуировки на теле можно скрыть под деловой одеждой, то татуировки на лице, шее и руках видны при любом дресс-коде. По данным опросов HR-специалистов:

87% работодателей подтвердили, что татуировки на лице могут стать препятствием для найма на клиентские позиции

76% отметили, что татуировки на шее вызывают вопросы у рекрутеров

64% указали на возможные проблемы с татуировками на руках, особенно если они крупные или яркие

Только 23% выразили обеспокоенность татуировками, которые скрыты под стандартной деловой одеждой

Помимо расположения, важно и содержание. Татуировки с агрессивными, религиозными, политическими или сексуально-провокационными мотивами могут стать проблемой даже в компаниях с либеральным отношением к боди-арту. Это объясняется тем, что такие изображения могут оскорбить коллег или клиентов, создавая дискомфортную рабочую атмосферу.

Что говорят законы о дискриминации по внешнему виду

Вопрос защиты прав людей с татуировками в трудовых отношениях регулируется неоднозначно и различается в разных странах. В России и многих других государствах ситуация с правовой защитой татуированных сотрудников имеет свои особенности. 📜

В российском законодательстве непосредственно татуировки не упоминаются в контексте дискриминации при трудоустройстве. Статья 3 Трудового кодекса РФ запрещает дискриминацию в сфере труда, но перечень защищенных характеристик включает пол, расу, цвет кожи, национальность, язык, происхождение и другие обстоятельства, не связанные с деловыми качествами работника. Татуировки формально в этот список не входят.

Однако существуют следующие важные нюансы:

Косвенная защита — в судебной практике бывали случаи, когда увольнение или отказ в приеме на работу исключительно из-за наличия татуировок (при соответствии кандидата всем профессиональным требованиям) интерпретировался как необоснованный.

— в судебной практике бывали случаи, когда увольнение или отказ в приеме на работу исключительно из-за наличия татуировок (при соответствии кандидата всем профессиональным требованиям) интерпретировался как необоснованный. Корпоративный дресс-код — работодатель имеет законное право устанавливать требования к внешнему виду сотрудников, если эти требования обоснованы спецификой работы и применяются ко всем работникам одинаково.

— работодатель имеет законное право устанавливать требования к внешнему виду сотрудников, если эти требования обоснованы спецификой работы и применяются ко всем работникам одинаково. Ограничения по профессиям — для некоторых профессий (например, военнослужащих или сотрудников МВД) существуют ведомственные нормативные акты, ограничивающие наличие видимых татуировок.

В международной практике ситуация различается. Например:

Страна Законодательная защита Судебная практика США Нет федеральной защиты, но некоторые штаты (например, Нью-Йорк) включили внешний вид в антидискриминационное законодательство Существуют прецеденты успешных исков, особенно если татуировка связана с религиозными убеждениями ЕС Антидискриминационное законодательство не включает татуировки напрямую, но может трактоваться широко В Германии и Франции были случаи признания увольнения за татуировки незаконным, если они не мешали выполнению работы Япония Отсутствует защита, работодатели могут открыто отказывать кандидатам с татуировками Местные суды поддерживают право компаний на ограничения, связанные с культурным контекстом Австралия Прямой защиты нет, но есть запрет на дискриминацию по "внешнему виду" в некоторых штатах Растущая тенденция защиты прав работников с татуировками, если они не нарушают профессиональную этику

Для защиты своих прав при трудоустройстве стоит помнить:

При отказе в работе исключительно из-за татуировок (без указания на профессиональные недостатки) можно потребовать письменное обоснование отказа.

Если татуировка имеет религиозное значение или отражает вашу принадлежность к этнической группе, дискриминация может быть оспорена через статьи о защите религиозных и национальных прав.

Коллективные договоры и внутренние документы компании также могут содержать положения о недискриминации, в том числе и по внешнему виду.

В случае уверенности в дискриминации можно обратиться в трудовую инспекцию или суд с иском о защите трудовых прав.

Важно понимать, что судебная практика в этой области постоянно развивается, и хотя формально прямой защиты может не быть, реальные случаи рассматриваются комплексно, с учетом всех обстоятельств.

Как уверенно пройти собеседование с видимыми татуировками

Подготовка к собеседованию с видимыми татуировками требует стратегического подхода. Вот практические рекомендации, которые помогут минимизировать возможные негативные реакции и подчеркнуть ваши профессиональные качества. 💼

Прежде всего, проведите разведку перед собеседованием:

Изучите корпоративную культуру компании — просмотрите фотографии команды на официальном сайте, в социальных сетях, найдите информацию о дресс-коде.

— просмотрите фотографии команды на официальном сайте, в социальных сетях, найдите информацию о дресс-коде. Найдите инсайдерскую информацию — через профессиональные сообщества или знакомых узнайте, работают ли в компании люди с татуировками.

— через профессиональные сообщества или знакомых узнайте, работают ли в компании люди с татуировками. Оцените отрасль — определите, насколько консервативна сфера деятельности компании и какие нормы внешнего вида там приняты.

Тактика поведения на собеседовании:

Акцентируйте внимание на профессионализме — первые 5-7 минут собеседования критически важны для формирования впечатления. Сразу же демонстрируйте свои знания, опыт и достижения.

— первые 5-7 минут собеседования критически важны для формирования впечатления. Сразу же демонстрируйте свои знания, опыт и достижения. Будьте готовы к вопросам о татуировках — подготовьте краткий, профессиональный ответ о значении ваших татуировок. Избегайте слишком личных историй.

— подготовьте краткий, профессиональный ответ о значении ваших татуировок. Избегайте слишком личных историй. Проявляйте уверенность — неуверенное поведение может усилить негативное восприятие татуировок, тогда как уверенность транслирует профессионализм независимо от внешнего вида.

— неуверенное поведение может усилить негативное восприятие татуировок, тогда как уверенность транслирует профессионализм независимо от внешнего вида. Предвосхитите беспокойства — если татуировки заметны, можно тактично упомянуть, что вы понимаете важность профессионального вида и готовы соответствовать корпоративным стандартам (например, носить определенную одежду).

Выбор одежды имеет значение. Даже если вы обычно предпочитаете показывать свои татуировки, на собеседование стоит одеться более формально:

Для татуировок на руках подойдет рубашка с длинными рукавами

Для татуировок на шее — водолазка или рубашка с высоким воротником

Для женщин с татуировками на ногах — брюки или непрозрачные колготки под юбку

Для татуировок за ушами или на затылке — прическа, которая их прикрывает

После получения предложения о работе:

Обсудите дресс-код — спросите прямо о политике компании относительно видимых татуировок

— спросите прямо о политике компании относительно видимых татуировок Прочитайте корпоративный кодекс — внимательно изучите раздел о внешнем виде сотрудников

— внимательно изучите раздел о внешнем виде сотрудников Наблюдайте за коллегами — в первые дни на новой работе обратите внимание, как одеваются и выглядят другие сотрудники

Важный момент: если вы планируете карьеру в определенной сфере, где отношение к татуировкам консервативное, но хотите сделать новые тату, обдумайте их расположение. Татуировки, которые можно скрыть при необходимости, дают больше свободы в профессиональном самопозиционировании.

Помните, ваш профессионализм, компетентность и коммуникабельность имеют гораздо больший вес, чем внешний вид. Подавляющее большинство работодателей признают, что после первых недель работы они обращают внимание исключительно на результаты, а не на татуировки сотрудника.