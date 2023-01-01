Права и обязанности работника на испытательном сроке

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Соискатели и работники, проходящие испытательный срок

Специалисты в области HR и управления персоналом

Люди, интересующиеся трудовым законодательством и правами работников Испытательный срок — это не просто формальность, а критический период, когда формируется ваша профессиональная репутация и закладывается основа будущих отношений в компании. Многие соискатели подписывают трудовой договор, даже не подозревая о своих реальных правах во время испытательного срока, что приводит к эксплуатации и нарушениям трудового законодательства. Разберёмся, что действительно может и не может требовать от вас работодатель, и как защитить свои интересы в этот непростой период 🧠💼

Что такое испытательный срок: правовой аспект

Испытательный срок — это установленный трудовым договором период, во время которого работодатель оценивает профессиональные качества сотрудника, а работник определяет, соответствует ли предложенная должность его ожиданиям. Согласно статье 70 Трудового кодекса РФ, продолжительность испытательного срока не может превышать 3 месяцев, а для руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов — 6 месяцев.

Важно понимать, что испытательный срок — это не период бесправия работника. Это полноценные трудовые отношения, регулируемые Трудовым кодексом и трудовым договором. Условие об испытании должно быть обязательно прописано в трудовом договоре. Если такого условия нет, то считается, что работник принят без испытания.

Категория работников Максимальная продолжительность испытательного срока Правовое основание Рядовые сотрудники 3 месяца ст. 70 ТК РФ Руководители организаций и их заместители, главные бухгалтеры 6 месяцев ст. 70 ТК РФ Сотрудники, нанимаемые на срок до 2 месяцев Испытание не устанавливается ст. 70 ТК РФ Беременные женщины и женщины с детьми до 1,5 лет Испытание не устанавливается ст. 70 ТК РФ Лица, окончившие образовательные учреждения и впервые поступающие на работу по специальности Испытание не устанавливается ст. 70 ТК РФ

Следует отметить, что существуют категории работников, для которых испытательный срок не может быть установлен согласно закону:

Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет

Лица, не достигшие возраста 18 лет

Лица, получившие среднее профессиональное или высшее образование и впервые поступающие на работу по специальности в течение года со дня получения образования

Лица, избранные на выборную должность на оплачиваемую работу

Лица, приглашенные на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между работодателями

Работодатель часто воспринимает испытательный срок как возможность "присмотреться" к сотруднику без серьезных обязательств. Однако с юридической точки зрения это совершенно неверно. Испытательный срок — это полноценные трудовые отношения со всеми вытекающими последствиями и для работодателя, и для работника 📋

Анна Петрова, HR-директор Ко мне часто обращаются соискатели с вопросом: "А правда ли, что на испытательном сроке можно платить меньше?". Недавно консультировала Максима, IT-специалиста, который получил предложение с окладом 150 000 рублей, но на испытательный срок ему предложили всего 80 000. Я напомнила ему о статье 70 ТК РФ, где четко указано, что работник на испытательном сроке имеет право на полное вознаграждение. Вооружившись этими знаниями, Максим вернулся на переговоры и добился пересмотра условий — работодатель согласился на полную оплату с первого дня. Зная свои права, вы можете избежать многих неприятных ситуаций еще до подписания договора.

Законные права сотрудника в период испытательного срока

Во время испытательного срока работник обладает всеми правами, предусмотренными трудовым законодательством, коллективным договором, локальными нормативными актами и трудовым договором. Это ключевой момент, который необходимо усвоить каждому работнику 💪

Основные права работника на испытательном сроке включают:

Полное оформление трудовых отношений . С первого рабочего дня должен быть заключен трудовой договор, сделана запись в трудовой книжке, оформлены все необходимые документы

. С первого рабочего дня должен быть заключен трудовой договор, сделана запись в трудовой книжке, оформлены все необходимые документы Полная заработная плата . Работодатель не имеет права выплачивать меньшую заработную плату только на основании того, что работник находится на испытательном сроке

. Работодатель не имеет права выплачивать меньшую заработную плату только на основании того, что работник находится на испытательном сроке Социальные гарантии . Включают оплату больничных листов, ежегодный оплачиваемый отпуск (если он выпадает на период испытательного срока), отчисления в пенсионный фонд и фонд социального страхования

. Включают оплату больничных листов, ежегодный оплачиваемый отпуск (если он выпадает на период испытательного срока), отчисления в пенсионный фонд и фонд социального страхования Право на безопасные условия труда . Работодатель обязан обеспечить безопасность и соответствие рабочего места санитарным нормам

. Работодатель обязан обеспечить безопасность и соответствие рабочего места санитарным нормам Право на отдых. Предоставление выходных дней, перерывов в течение рабочего дня, ограничение сверхурочных работ

Особенно важно знать, что работник на испытательном сроке имеет право на полноценное введение в должность и обучение. Работодатель должен предоставить все необходимые инструкции, доступ к информации и ресурсам, необходимым для выполнения должностных обязанностей. Недостаточное введение в должность или отсутствие необходимого обучения не может быть причиной неудовлетворительного результата испытания 🎓

Работник также имеет право знать критерии оценки результатов испытания. Если эти критерии не были четко обозначены работодателем в начале испытательного срока, работник может оспорить решение о неудовлетворительном результате испытания.

Право работника Нормативное обоснование Действия при нарушении Полная зарплата согласно договору ст. 70 ТК РФ Обращение в трудовую инспекцию, суд Полный социальный пакет ст. 70 ТК РФ, ст. 183-188 ТК РФ Обращение в трудовую инспекцию, суд Получение обратной связи о работе ст. 22 ТК РФ (обязанности работодателя) Запрос обратной связи у непосредственного руководителя Увольнение с предупреждением за 3 дня ст. 71 ТК РФ Письменное уведомление работодателя Оспаривание результатов испытания ст. 71 ТК РФ, ст. 352-419 ТК РФ Обращение в комиссию по трудовым спорам, суд

В случае нарушения прав работника на испытательном сроке, у него есть право обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд. Однако перед этим рекомендуется попытаться решить вопрос внутри компании — обратиться к руководителю, в HR-отдел или юридический отдел организации.

Обязанности работника в течение испытательного срока

Вместе с правами, работник на испытательном сроке несет ряд обязанностей, выполнение которых особенно критично оценивается в этот период. Понимание и добросовестное исполнение этих обязанностей значительно повышает шансы на успешное прохождение испытательного срока ✅

Ключевые обязанности работника на испытательном сроке:

Добросовестное исполнение трудовых обязанностей , определенных трудовым договором и должностной инструкцией

, определенных трудовым договором и должностной инструкцией Соблюдение внутреннего трудового распорядка , включая рабочий график, дресс-код и корпоративную культуру

, включая рабочий график, дресс-код и корпоративную культуру Выполнение производственных норм и показателей , установленных для должности

, установленных для должности Соблюдение требований по охране труда и технике безопасности

Бережное отношение к имуществу работодателя и других работников

и других работников Сохранение коммерческой тайны и конфиденциальной информации

Проявление инициативы в освоении должностных обязанностей и интеграции в коллектив

Испытательный срок — это период, когда работник должен продемонстрировать не только профессиональные навыки, но и способность адаптироваться к корпоративной культуре, работать в команде, воспринимать обратную связь и улучшать результаты работы. Проактивный подход к получению и применению новых знаний значительно повышает шансы на положительную оценку испытательного срока.

Особое внимание следует уделить документации процесса работы и достижений. Ведение записей о выполненных задачах, полученных результатах и положительной обратной связи может быть полезным при обсуждении результатов испытательного срока с руководителем 📝

Дмитрий Соколов, карьерный консультант Один из моих клиентов, Сергей, прошел через серьезное испытание, когда устроился на должность менеджера по продажам в крупную компанию. Первый месяц был крайне сложным: он отставал от плана продаж на 40%, его звонки клиентам не конвертировались в сделки, а руководитель уже намекал на возможное увольнение. Мы проанализировали ситуацию и разработали стратегию: Сергей стал фиксировать все свои действия и результаты, регулярно запрашивал обратную связь у руководителя и более опытных коллег, ежедневно анализировал свои ошибки. Он также взял на себя инициативу обновить скрипты продаж и предложил несколько идей по улучшению процесса работы с клиентами. К концу испытательного срока Сергей не только выполнил план на 105%, но и получил повышенную премию. Его проактивность и готовность меняться стали ключом к успеху.

Возможности для прекращения трудовых отношений

Период испытательного срока предоставляет как работнику, так и работодателю более гибкие условия для прекращения трудовых отношений. Однако эта гибкость не означает произвола — существуют четкие правила и процедуры, регулирующие процесс увольнения 🚪

Согласно статье 71 Трудового кодекса РФ, при неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание.

Работник, в свою очередь, имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня. В этом случае работнику не нужно указывать причины своего решения.

Важно понимать, что существуют определенные ограничения и требования к процедуре увольнения работника, не прошедшего испытательный срок:

Работодатель обязан обосновать свое решение конкретными фактами неисполнения или ненадлежащего исполнения работником трудовых обязанностей

Причины увольнения должны быть объективными и связанными с деловыми качествами работника

Решение о неудовлетворительном результате испытания должно быть принято до истечения испытательного срока

При увольнении работодатель обязан произвести полный расчет, включая компенсацию за неиспользованный отпуск

Если работник считает, что увольнение было незаконным, он имеет право оспорить это решение в суде. Случаи, когда суд может признать увольнение незаконным:

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании

Увольнение после окончания испытательного срока

Отсутствие письменного предупреждения за три дня до увольнения

Отсутствие конкретных причин увольнения или их несоответствие реальным обстоятельствам

Дискриминационный характер увольнения

При увольнении по инициативе работника в период испытательного срока также важно соблюсти процедуру: уведомить работодателя письменно за три дня и получить подтверждение принятия заявления 📄

Как успешно пройти испытательный период: советы

Испытательный срок — это не просто проверка ваших профессиональных навыков, но и оценка вашей способности интегрироваться в команду, адаптироваться к корпоративной культуре и демонстрировать потенциал для роста. Вот несколько стратегий, которые помогут успешно пройти этот ответственный период 🌟

Подготовьтесь заранее : изучите компанию, ее продукты, услуги, конкурентов и рынок. Понимание бизнес-контекста поможет быстрее включиться в работу

: изучите компанию, ее продукты, услуги, конкурентов и рынок. Понимание бизнес-контекста поможет быстрее включиться в работу Определите ожидания : в первые дни работы обсудите с руководителем его ожидания от вас в течение испытательного срока. Уточните критерии успешности и ключевые показатели эффективности

: в первые дни работы обсудите с руководителем его ожидания от вас в течение испытательного срока. Уточните критерии успешности и ключевые показатели эффективности Составьте план адаптации : разработайте для себя поэтапный план действий на весь период испытательного срока с конкретными целями и задачами

: разработайте для себя поэтапный план действий на весь период испытательного срока с конкретными целями и задачами Проявляйте инициативу : не ждите, когда вам все разжуют — задавайте вопросы, предлагайте идеи, берите на себя дополнительные задачи

: не ждите, когда вам все разжуют — задавайте вопросы, предлагайте идеи, берите на себя дополнительные задачи Налаживайте отношения : установление позитивных рабочих отношений с коллегами и руководством — ключевой фактор успешной адаптации

: установление позитивных рабочих отношений с коллегами и руководством — ключевой фактор успешной адаптации Документируйте достижения : ведите учет выполненных задач, положительных результатов и полученной обратной связи

: ведите учет выполненных задач, положительных результатов и полученной обратной связи Регулярно запрашивайте обратную связь: не ждите окончания испытательного срока — узнавайте мнение руководителя о вашей работе регулярно и корректируйте свои действия в соответствии с полученной информацией

Особенно важно найти баланс между самостоятельностью и обращением за помощью. Не бойтесь признавать, что вы чего-то не знаете, но прежде чем задать вопрос, попробуйте найти ответ самостоятельно. Если вы столкнулись с проблемой, предлагайте варианты решения, а не только описывайте проблему 🔍

Помните, что первое впечатление имеет огромное значение. Соблюдайте пунктуальность, будьте вежливы и профессиональны в общении, следуйте дресс-коду и нормам корпоративной этики. Демонстрируйте свою мотивацию и заинтересованность в работе и развитии в компании.

В случае возникновения трудностей или непонимания не замыкайтесь в себе — обратитесь за разъяснениями к руководителю, HR-специалисту или более опытным коллегам. Открытое и конструктивное обсуждение проблем часто помогает найти решение и предотвратить их эскалацию.

В конце испытательного срока проведите самооценку своих результатов и подготовьтесь к итоговому собеседованию. Будьте готовы рассказать о своих достижениях, извлеченных уроках и планах на будущее в компании.