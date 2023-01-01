Тестировщик ПО: решение практических задач на собеседовании

Для кого эта статья:

Начинающие тестировщики и кандидаты на собеседование в область QA

Опытные тестировщики, желающие улучшить навыки решения практических задач и подготовки к интервью

Студенты и лица, интересующиеся обучением в области тестирования программного обеспечения Каждый тестировщик рано или поздно сталкивается с практическими задачами, которые проверяют не только теоретические знания, но и умение мыслить аналитически в условиях ограниченного времени. Независимо от того, проходите ли вы собеседование на первую должность QA-инженера или претендуете на позицию лида тестирования — правильное решение практических кейсов может стать решающим фактором успеха. В этой статье мы разберем наиболее распространенные типы задач, с которыми сталкиваются тестировщики, и предложим эффективные подходы к их решению. 🧠💡

Типичные задачи на собеседованиях для тестировщиков

Собеседования на позицию тестировщика — это своеобразный ритуал посвящения, где HR-специалисты и технические эксперты стремятся определить, насколько кандидат готов к реальным вызовам. Большинство компаний используют определенный набор практических задач, которые помогают выявить ключевые навыки и компетенции соискателя. 🎯

Алексей Петров, ведущий QA-инженер Помню свое первое серьезное собеседование на должность тестировщика в крупной финтех-компании. Я был уверен, что мои знания теории тестирования и основ программирования достаточны для успеха. Техническое интервью началось с простого вопроса: "Представьте, что перед вами калькулятор. Как бы вы его протестировали?". Я начал перечислять очевидные тест-кейсы: проверка базовых операций, деление на ноль, работа с отрицательными числами. Но интервьюер продолжал задавать уточняющие вопросы: "А что насчет граничных значений? Как проверить корректность округления? Какие нефункциональные аспекты калькулятора стоит протестировать?". Эти вопросы застали меня врасплох. Я понял, что упустил множество сценариев и подходил к задаче поверхностно. Несмотря на то, что я не получил ту работу, этот опыт заставил меня пересмотреть свой подход к тестированию и начать систематически изучать различные техники и методологии.

Рассмотрим наиболее распространенные категории задач, которые предлагаются тестировщикам на собеседованиях:

Тип задачи Что проверяет Примеры Уровень сложности Тестирование приложения/функции Системное мышление, умение выявлять тест-кейсы "Как бы вы протестировали вендинговый аппарат?" Начальный-средний Поиск дефектов в коде Технические знания, внимание к деталям Анализ фрагмента кода с ошибками Средний-высокий Написание тест-кейсов Структурированность мышления, документирование Составление тест-кейсов для формы регистрации Начальный-средний Автоматизация тестирования Навыки программирования, знание фреймворков Написать автотест для API-метода Средний-высокий Тестирование производительности Понимание нефункциональных требований Предложить стратегию нагрузочного тестирования Высокий

Одной из самых распространенных задач на собеседованиях является "Протестируйте X", где X может быть чем угодно: от банкомата до поисковой системы. Такие задачи проверяют вашу способность:

Задавать правильные уточняющие вопросы для определения границ тестирования

Систематически подходить к разработке тестовых сценариев

Выявлять различные категории потенциальных дефектов

Приоритизировать тестовые случаи в условиях ограниченного времени

Ключевой стратегией решения таких задач является структурированный подход. Например, для тестирования банкомата можно выделить следующие аспекты:

Функциональные тесты: снятие/внесение средств, проверка баланса, перевод средств Тесты безопасности: аутентификация, блокировка карты после неверного ввода PIN Тесты граничных условий: снятие максимальной суммы, работа с минимальными купюрами Тесты устойчивости: действия при отключении электричества, поведение при зажевывании карты Тесты пользовательского интерфейса: понятность инструкций, доступность для людей с ограниченными возможностями

Нередко на собеседованиях встречаются задачи на поиск дефектов в коде или спецификации. Например, может быть предложен фрагмент кода с намеренно внесенными ошибками. Успех в решении таких задач зависит от вашего внимания к деталям и понимания основных принципов программирования. 🔍

Тестирование интерфейса: практические кейсы с решениями

Тестирование пользовательского интерфейса — одна из наиболее заметных областей работы QA-инженера, поскольку именно через интерфейс пользователи взаимодействуют с продуктом. Задачи на тестирование UI часто встречаются на собеседованиях и могут варьироваться от проверки простой формы до комплексного анализа многостраничного веб-приложения. 🖥️

Рассмотрим конкретный пример задачи на тестирование интерфейса:

Задача: Протестируйте форму регистрации нового пользователя на веб-сайте. Форма содержит следующие поля: Имя, Email, Пароль, Подтверждение пароля и кнопку "Зарегистрироваться".

Решение данной задачи можно структурировать следующим образом:

Тестирование валидации полей: Поле "Имя": пустое значение, специальные символы, чрезмерно длинное имя

Поле "Email": некорректный формат, уже зарегистрированный email, email от несуществующего домена

Поле "Пароль": проверка минимальной длины, отсутствие обязательных символов (цифр, спецсимволов), проверка на уязвимые пароли

Поле "Подтверждение пароля": несовпадение с паролем, пустое поле при заполненном пароле Тестирование функциональности: Успешная регистрация при корректном заполнении всех полей

Обработка ошибок: понятные сообщения при некорректном вводе

Возможность повторной попытки регистрации после исправления ошибок Тестирование безопасности: Проверка передачи данных по защищенному протоколу (HTTPS)

Тестирование на XSS-уязвимости (попытка ввода JavaScript-кода в поля формы)

Проверка хранения пароля (отсутствие его в cookie или local storage) Тестирование UI/UX: Корректное отображение формы на различных устройствах (десктоп, планшет, мобильный)

Доступность: контрастность текста, наличие alt-текстов, поддержка скринридеров

Поведение при изменении размера окна браузера

Важным аспектом тестирования интерфейса является проверка кроссбраузерной совместимости. Опытные тестировщики не ограничиваются одним браузером, а проверяют работу интерфейса как минимум в трех наиболее популярных браузерах (Chrome, Firefox, Safari/Edge). 🌐

Мария Иванова, QA-инженер В одном из проектов я столкнулась с интересной проблемой при тестировании веб-интерфейса админ-панели. Дизайн выглядел идеально в Chrome и Firefox, но в Safari некоторые элементы управления становились недоступными. Разработчики не могли воспроизвести проблему, так как у всех были установлены Windows-машины. Я решила подойти к проблеме методично: создала подробную документацию с скриншотами проблемы в Safari, указала точные версии браузеров и операционных систем, использовала инструменты разработчика для выявления CSS-свойств, которые могли вызывать конфликт. Кроме того, я нашла виртуальную машину с macOS, чтобы разработчики могли удаленно подключиться и увидеть проблему своими глазами. В итоге оказалось, что проблема была связана с нестандартной реализацией flex-box в Safari. Этот случай научил меня двум важным вещам: во-первых, всегда тестировать на разных платформах, во-вторых, не просто сообщать о проблеме, а предоставлять максимально полную информацию для ее воспроизведения и решения.

При решении задач на тестирование интерфейса на собеседовании рекомендуется использовать следующий алгоритм:

Начните с общего описания функциональности и целей тестирования Разделите тестирование на логические категории (валидация, функциональность, UX, безопасность) Опишите конкретные тест-кейсы для каждой категории Укажите приоритеты тестирования (что тестировать в первую очередь) Обсудите инструменты, которые вы бы использовали для автоматизации UI-тестов, если это уместно

API-тестирование: разбор сложных задач для специалистов

Тестирование API требует особого набора навыков и понимания принципов работы веб-сервисов. На собеседованиях для тестировщиков среднего и высокого уровня часто встречаются задачи, связанные с проверкой корректности работы API-интерфейсов. 🔄

Типичная задача по API-тестированию может выглядеть следующим образом:

Задача: Разработайте стратегию тестирования для REST API платежной системы. API имеет следующие эндпоинты: – POST /payments/create (создание платежа) – GET /payments/{id} (получение информации о платеже) – PUT /payments/{id}/cancel (отмена платежа) – GET /payments/history (история платежей с возможностью фильтрации)

Подход к решению данной задачи должен включать следующие аспекты:

Аспект тестирования Что проверяем Примеры тест-кейсов Проверка контрактов Соответствие API-спецификации – Валидация формата входных/выходных данных<br>- Проверка обязательных полей<br>- Соответствие типов данных Функциональное тестирование Корректность бизнес-логики – Успешное создание платежа<br>- Отмена существующего платежа<br>- Невозможность отмены уже обработанного платежа Тестирование валидации Обработка некорректных данных – Отрицательная сумма платежа<br>- Несуществующий ID платежа<br>- Некорректный формат даты в фильтрах Тестирование безопасности Защищенность API – Доступ к платежам других пользователей<br>- Проверка аутентификации<br>- SQL-инъекции в параметрах запроса Тестирование производительности Скорость и стабильность – Время отклика при высокой нагрузке<br>- Поведение при множественных параллельных запросах<br>- Лимиты на количество запросов (rate limiting)

Для эффективного API-тестирования необходимо использовать специализированные инструменты. На собеседовании стоит упомянуть, что вы владеете такими инструментами как:

Postman/Insomnia: для ручного тестирования и создания коллекций тестов

для ручного тестирования и создания коллекций тестов REST Assured/Retrofit: для автоматизации API-тестов на Java

для автоматизации API-тестов на Java Swagger/OpenAPI: для валидации API-контрактов

для валидации API-контрактов JMeter/Gatling: для нагрузочного тестирования API

для нагрузочного тестирования API Charles Proxy/Fiddler: для перехвата и модификации API-запросов

Один из ключевых аспектов API-тестирования, который часто упускается начинающими тестировщиками — это проверка идемпотентности операций. Например, повторная отправка идентичного POST-запроса не должна создавать дублирующие записи в системе. 🔄

При решении задачи на API-тестирование важно продемонстрировать понимание различных HTTP-методов (GET, POST, PUT, DELETE) и соответствующих им статус-кодов (200 OK, 201 Created, 400 Bad Request, 404 Not Found, 500 Internal Server Error). Также следует обратить внимание на обработку заголовков и параметров запросов, которые могут существенно влиять на поведение API.

Пример конкретного тест-кейса для API платежной системы:

Название: Проверка создания платежа с валидными данными Предусловия: Пользователь авторизован, на счету достаточно средств Шаги: Отправить POST-запрос на /payments/create с валидными данными (сумма: 100, валюта: USD, получатель: test@example.com)

Проверить статус-код ответа

Проверить структуру и содержимое ответа

Отправить GET-запрос на /payments/{id}, используя ID из предыдущего ответа

Проверить соответствие данных платежа отправленным значениям Ожидаемый результат: POST-запрос возвращает статус 201 Created

В ответе содержится уникальный идентификатор платежа и статус "created"

GET-запрос возвращает статус 200 OK и детали платежа, соответствующие отправленным

Функциональное тестирование: задачи с пошаговым решением

Функциональное тестирование — фундаментальный аспект работы QA-инженера, направленный на проверку соответствия системы заявленным функциональным требованиям. Задачи по функциональному тестированию встречаются практически на каждом собеседовании тестировщика, независимо от уровня позиции. 🔄

Рассмотрим типичную задачу на функциональное тестирование:

Задача: Протестируйте функциональность корзины интернет-магазина. Пользователи должны иметь возможность добавлять товары в корзину, изменять количество, удалять товары и оформлять заказ.

Пошаговое решение данной задачи:

Шаг 1: Определите основные функциональные требования

Добавление товаров в корзину

Изменение количества товаров

Удаление товаров из корзины

Расчет общей стоимости заказа

Применение скидок и промокодов

Оформление заказа

Сохранение корзины между сессиями

Шаг 2: Разработайте тест-кейсы для каждого требования

Для требования "Добавление товаров в корзину":

Добавление одного товара в пустую корзину Добавление нескольких единиц одного товара Добавление разных товаров в корзину Добавление товара, который уже есть в корзине Добавление товара при достижении максимального количества (если есть ограничение) Добавление товара, который отсутствует на складе

Для требования "Изменение количества товаров":

Увеличение количества товара на единицу Уменьшение количества товара на единицу Прямой ввод нужного количества Установка количества, превышающего доступное на складе Установка отрицательного или нулевого количества

Шаг 3: Определите приоритеты тестирования Приоритизация тест-кейсов помогает эффективно использовать ограниченное время тестирования:

Высокий приоритет: базовые операции добавления/удаления товаров, расчет стоимости, оформление заказа

базовые операции добавления/удаления товаров, расчет стоимости, оформление заказа Средний приоритет: применение скидок, сохранение корзины между сессиями

применение скидок, сохранение корзины между сессиями Низкий приоритет: граничные случаи, экзотические сценарии использования

Шаг 4: Разработайте тестовые сценарии Пример тестового сценария для проверки процесса оформления заказа:

Добавить несколько товаров в корзину Изменить количество одного из товаров Удалить один товар из корзины Применить промокод (если доступно) Нажать кнопку "Оформить заказ" Заполнить данные доставки Выбрать способ оплаты Подтвердить заказ Проверить, что заказ создан и отображается в истории заказов Проверить, что корзина очищена после оформления заказа

Шаг 5: Определите методы тестирования Функциональное тестирование корзины можно проводить следующими методами:

Ручное тестирование: прохождение всех тест-кейсов вручную

прохождение всех тест-кейсов вручную Автоматизированное тестирование UI: с использованием Selenium, Cypress, Playwright

с использованием Selenium, Cypress, Playwright API-тестирование: для проверки бэкенд-логики корзины

для проверки бэкенд-логики корзины Интеграционное тестирование: проверка взаимодействия корзины с другими компонентами (каталог, платежная система)

При функциональном тестировании особенно важно обращать внимание на состояние системы до и после выполнения действий. Например, после добавления товара в корзину, необходимо проверить не только наличие товара в корзине, но и корректность отображения количества товаров, общую стоимость заказа, а также сохранение предыдущих товаров в корзине. 🧐

Для сложных функциональных сценариев эффективным подходом является техника тестирования на основе состояний (state-based testing), когда система представляется как набор состояний и переходов между ними:

Пустая корзина → Добавление товара → Корзина с одним товаром Корзина с одним товаром → Добавление того же товара → Корзина с увеличенным количеством товара Корзина с товарами → Оформление заказа → Пустая корзина + созданный заказ

Такой подход позволяет систематически проверить все возможные переходы между состояниями и убедиться, что система ведет себя корректно в каждом из них.

Как правильно презентовать решение тестовой задачи

Решение практической задачи — это лишь половина успеха на собеседовании. Не менее важно уметь грамотно презентовать свое решение, чтобы продемонстрировать не только технические навыки, но и коммуникативные способности, аналитическое мышление и методичный подход к работе. 🎤

Структура эффективной презентации решения тестовой задачи включает следующие компоненты:

Анализ требований: начните с краткого пересказа задачи и уточнения требований, чтобы продемонстрировать правильное понимание проблемы Методология: опишите выбранную стратегию тестирования и почему она оптимальна для данной задачи Тестовые сценарии: представьте разработанные тест-кейсы, сгруппированные по функциональным областям или приоритетам Инструменты: укажите, какие инструменты вы бы использовали для решения задачи Потенциальные риски: проактивно обсудите возможные проблемы и способы их предотвращения Метрики и отчетность: опишите, как бы вы измеряли успешность тестирования и представляли результаты

Рассмотрим основные принципы эффективной презентации решения:

Структурированность: представляйте информацию в логической последовательности, используя четкую структуру

представляйте информацию в логической последовательности, используя четкую структуру Конкретика: избегайте общих фраз, приводите конкретные примеры тест-кейсов и сценариев

избегайте общих фраз, приводите конкретные примеры тест-кейсов и сценариев Визуализация: при возможности используйте схемы, диаграммы или таблицы для наглядного представления решения

при возможности используйте схемы, диаграммы или таблицы для наглядного представления решения Технический язык: демонстрируйте владение профессиональной терминологией, но избегайте излишнего жаргона

демонстрируйте владение профессиональной терминологией, но избегайте излишнего жаргона Обоснование решений: объясняйте причины выбора определенных подходов и методик

объясняйте причины выбора определенных подходов и методик Временные рамки: учитывайте ограничения по времени, фокусируясь на наиболее важных аспектах

Типичные ошибки при презентации решения тестовой задачи:

Ошибка Последствия Рекомендуемый подход Отсутствие структуры Хаотичность изложения, потеря важных аспектов Заранее спланировать структуру ответа, использовать маркированные списки Излишняя детализация Потеря времени на несущественные детали Приоритизировать информацию, выделять ключевые моменты Игнорирование граничных случаев Впечатление о поверхностном подходе к тестированию Обязательно включать проверку граничных значений и нестандартных сценариев Отсутствие уточняющих вопросов Риск неправильного понимания задачи Начинать с уточнения требований и контекста задачи Использование только одного типа тестирования Неполное покрытие проблемной области Комбинировать различные подходы к тестированию (функциональное, UI, API и т.д.)

Не менее важным аспектом презентации является ваша реакция на вопросы и замечания интервьюера. Демонстрируйте открытость к обратной связи, готовность признать и исправить недочеты, а также способность быстро адаптировать ваше решение под новые вводные. 🤝

Помните, что интервьюеры часто намеренно оставляют задачу неполной или неоднозначной, чтобы проверить вашу способность задавать уточняющие вопросы и работать в условиях неопределенности. Не бойтесь задавать вопросы — это демонстрирует ваш аналитический подход и стремление к полному пониманию требований.

Для наиболее эффективной презентации решения используйте метод STAR (Situation, Task, Action, Result):

Situation (Ситуация): опишите контекст и требования задачи

опишите контекст и требования задачи Task (Задача): конкретизируйте, что именно требуется проверить

конкретизируйте, что именно требуется проверить Action (Действие): детально опишите ваш подход к решению и конкретные шаги

детально опишите ваш подход к решению и конкретные шаги Result (Результат): представьте ожидаемые результаты тестирования и потенциальную ценность для проекта

Такой структурированный подход помогает интервьюеру легче следить за вашей мыслью и оценивать ваши навыки системно. 📊

Умение решать практические задачи — это искусство, требующее не только теоретических знаний, но и систематического подхода, критического мышления и внимания к деталям. Овладевая методиками тестирования разных аспектов программного обеспечения и тренируя навык презентации своих решений, вы не только повышаете свои шансы на успешное прохождение собеседований, но и становитесь более ценным специалистом в глазах работодателей. Помните, что самые эффективные тестировщики — это те, кто умеет видеть систему одновременно с разных ракурсов: глазами пользователя, разработчика и бизнеса.

