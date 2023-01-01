Работа в Израиле без иврита: 10 вакансий для русскоговорящих

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Русскоязычные эмигранты, планирующие переезд в Израиль

Люди, ищущие работу в Израиле без знания иврита

Специалисты, интересующиеся возможностями трудоустройства в сфере IT и сферах с русскоязычной аудиторией Переезд в Израиль открывает новую главу в жизни, но вопрос трудоустройства часто становится первым барьером для русскоязычных эмигрантов. Отсутствие знания иврита может показаться непреодолимым препятствием, однако израильский рынок труда предлагает немало возможностей даже для тех, кто только начинает осваиваться в стране. Давайте разберемся, какие двери открыты для русскоговорящих специалистов, где можно начать карьеру без языкового багажа и на какой доход рассчитывать в первые месяцы после релокации. 🇮🇱

Ситуация на рынке труда в Израиле для русскоязычных

Израиль переживает экономический рост, создавая благоприятные условия для трудоустройства иммигрантов. Уровень безработицы в стране держится на отметке около 3,5%, что значительно ниже среднемирового показателя. Для русскоязычных репатриантов и эмигрантов ситуация имеет свои особенности. 📊

Русскоговорящая община в Израиле насчитывает более миллиона человек, что создаёт внутренний "русский рынок труда" — сферу, где востребованы специалисты, работающие именно с русскоязычной аудиторией. Это значительно облегчает поиск первой работы без знания иврита.

Важные факторы израильского рынка труда для русскоязычных:

Наличие "русских" районов в крупных городах (Хайфа, Ашдод, Бат-Ям), где сконцентрировано много бизнесов с русскоговорящим персоналом

Развитая система трудоустройства новых репатриантов через государственные программы

Высокий спрос на неквалифицированный труд в строительстве, сельском хозяйстве и сфере обслуживания

Возможность удаленной работы на российские компании при проживании в Израиле

Категория работников Средняя зарплата (шекели) Требование знания иврита Неквалифицированный труд 5,500-7,000 Минимальное/Не требуется Квалифицированные рабочие 8,000-12,000 Базовое Специалисты в русскоязычных компаниях 10,000-15,000 Не требуется IT-специалисты 15,000-35,000 Английский (иврит необязателен)

Михаил Левин, HR-специалист по релокации Когда я переехал в Тель-Авив три года назад, мой иврит ограничивался фразой "Шалом". Первые две недели были непростыми — рассылал резюме без ответа. Прорыв произошел, когда я начал искать работу в русскоязычном сегменте. Устроился администратором в стоматологическую клинику, где 70% клиентов говорили по-русски. Первая зарплата составила 7,800 шекелей — не золотые горы, но достаточно для старта. Через полгода, подтянув иврит на курсах ульпана, я смог перейти в израильскую HR-компанию с повышением до 12,000 шекелей. Мой совет: начинать поиск среди "своих", параллельно интенсивно учить язык.

Стоит отметить, что многие русскоязычные работодатели в Израиле предлагают неофициальное трудоустройство с оплатой "в конверте". Хотя это может выглядеть привлекательно из-за отсутствия налогов, такой подход лишает работника социальных гарантий и медицинской страховки, что критически важно в Израиле.

Топ-10 вакансий для русских без знания иврита

Отсутствие языкового барьера особенно важно в первые месяцы после переезда. Ниже представлены наиболее доступные профессии для русскоязычных иммигрантов, где можно начать работать практически сразу после прибытия в Израиль. 🔍

Строительные рабочие — высокий спрос, зарплаты от 9,000 до 14,000 шекелей в зависимости от квалификации IT-специалисты — программисты, тестировщики, системные администраторы (достаточно английского языка), зарплаты от 15,000 до 35,000 шекелей Продавцы-консультанты в русских магазинах — от 6,500 до 8,000 шекелей Работники сельского хозяйства (сборщики фруктов, овощей) — от 6,000 до 7,500 шекелей Уборщики (клининговые услуги) — от 5,500 до 7,000 шекелей Помощники на кухне в ресторанах — от 6,000 до 8,000 шекелей Работники на производствах (упаковщики, операторы линий) — от 7,000 до 9,000 шекелей Курьеры и водители (при наличии местных прав) — от 8,000 до 12,000 шекелей Сиделки и помощники по уходу за пожилыми людьми (особенно русскоговорящими) — от 7,000 до 10,000 шекелей Специалисты по маникюру, парикмахеры, косметологи (в русских салонах) — от 8,000 до 15,000 шекелей в зависимости от квалификации и клиентской базы

Отдельно стоит выделить работу в колл-центрах и службах поддержки, ориентированных на русскоязычных клиентов. Многие израильские банки, страховые компании и телекоммуникационные провайдеры имеют русскоязычные отделы. Такие позиции оплачиваются от 8,000 до 11,000 шекелей и часто включают бонусы.

Важно понимать, что минимальная зарплата в Израиле составляет около 5,300 шекелей в месяц (29,12 шекеля в час при полной занятости). При этом стоимость жизни в стране высока — аренда однокомнатной квартиры обойдется минимум в 3,000-4,000 шекелей в месяц в зависимости от города.

Физический труд в Израиле: зарплаты для мужчин

Физический труд остается одной из самых доступных сфер для мужчин, недавно переехавших в Израиль. Эта область не только не требует продвинутого знания иврита, но и предлагает относительно высокие зарплаты по сравнению с другими стартовыми позициями. 🏗️

Строительная отрасль традиционно является крупнейшим работодателем для иммигрантов в Израиле. Здесь существует четкая иерархия позиций и зарплат:

Должность Средняя зарплата (шекели) Требуемая квалификация Условия труда Подсобный рабочий 6,500-8,000 Не требуется Тяжелый физический труд, 10-12 часов Разнорабочий 8,000-10,000 Минимальный опыт Тяжелый физический труд, 8-10 часов Штукатур/Маляр 10,000-13,000 Опыт работы Средняя физическая нагрузка, 8-9 часов Плиточник/Сантехник 12,000-16,000 Профессиональные навыки Средняя физическая нагрузка, 8-9 часов Электрик 13,000-18,000 Специальное образование, сертификаты Средняя физическая нагрузка, 8 часов

Помимо строительства, физический труд востребован в следующих отраслях:

Сельское хозяйство — работа на кибуцах и мошавах (сельскохозяйственных поселениях) с зарплатой 6,000-9,000 шекелей. Преимущество: часто предоставляется жилье на территории

— работа на кибуцах и мошавах (сельскохозяйственных поселениях) с зарплатой 6,000-9,000 шекелей. Преимущество: часто предоставляется жилье на территории Погрузочно-разгрузочные работы — от 7,000 до 10,000 шекелей, востребованы в портах Хайфы и Ашдода

— от 7,000 до 10,000 шекелей, востребованы в портах Хайфы и Ашдода Охрана — от 8,000 до 12,000 шекелей, требуется разрешение на работу в сфере безопасности

— от 8,000 до 12,000 шекелей, требуется разрешение на работу в сфере безопасности Производственные линии — работа на заводах и фабриках с зарплатой 7,500-11,000 шекелей

— работа на заводах и фабриках с зарплатой 7,500-11,000 шекелей Автомеханики — от 10,000 до 18,000 шекелей при наличии опыта и квалификации

Важно учитывать климатические особенности Израиля при выборе работы, связанной с физическим трудом. В летние месяцы температура может достигать 35-40°C, что делает работу на открытом воздухе крайне изнурительной. Многие строительные компании начинают рабочий день в 6-7 утра и заканчивают к 14-15 часам, чтобы избежать пиковых температур.

Для легального трудоустройства на физическую работу достаточно иметь статус репатрианта или рабочую визу. Важно заключить официальный трудовой договор, обеспечивающий социальное страхование и медицинскую страховку.

Работа в сфере обслуживания для русскоговорящих

Сфера обслуживания предлагает множество возможностей для русскоязычных иммигрантов благодаря значительному количеству соотечественников, проживающих в Израиле. Эта область особенно подходит для тех, кто обладает коммуникативными навыками и клиентоориентированностью. 🤝

Наиболее распространенные варианты трудоустройства в сфере обслуживания:

Работа в кафе и ресторанах — официанты, бармены, хостес в заведениях с русскоговорящими клиентами (зарплата 7,000-10,000 шекелей + чаевые)

— официанты, бармены, хостес в заведениях с русскоговорящими клиентами (зарплата 7,000-10,000 шекелей + чаевые) Продавцы в магазинах — особенно в районах с высокой концентрацией русскоязычного населения (6,500-8,000 шекелей)

— особенно в районах с высокой концентрацией русскоязычного населения (6,500-8,000 шекелей) Администраторы в салонах красоты, медицинских центрах — прием звонков, запись клиентов (7,000-9,000 шекелей)

— прием звонков, запись клиентов (7,000-9,000 шекелей) Менеджеры по работе с клиентами в компаниях, ориентированных на русскоязычный сегмент (8,000-12,000 шекелей)

в компаниях, ориентированных на русскоязычный сегмент (8,000-12,000 шекелей) Гиды для русскоязычных туристов — при наличии знаний об истории и достопримечательностях Израиля (от 9,000 шекелей + чаевые)

Особенно перспективным направлением является работа в сфере красоты и здоровья. Русскоязычные специалисты по маникюру, парикмахеры, косметологи и массажисты высоко ценятся в Израиле и могут рассчитывать на доход от 10,000 до 20,000 шекелей при наличии постоянных клиентов.

Елена Кравцова, администратор медицинского центра Я приехала в Израиль из Минска два года назад. Первые три месяца было очень тяжело — рассылала резюме на разные позиции, но без иврита двери многих компаний оказались закрыты. Переломный момент наступил, когда я увидела объявление о поиске администратора в медицинский центр, ориентированный на русскоязычных пациентов. Мой предыдущий опыт работы в регистратуре поликлиники оказался очень кстати. Начальная зарплата составляла 7,500 шекелей, что позволило снимать комнату и не голодать. Самое ценное, что работа дала мне возможность посещать ульпан (курсы иврита) по вечерам — руководство пошло навстречу с графиком. Сейчас, спустя два года, я уже неплохо говорю на иврите, моя зарплата выросла до 10,000 шекелей, и я рассматриваю возможность дальнейшего развития в медицинском администрировании.

Еще одна перспективная ниша — работа с пожилыми людьми. В Израиле проживает много русскоязычных пенсионеров, которым требуется уход и помощь. Работа сиделкой или помощником по хозяйству может приносить от 7,000 до 12,000 шекелей, а при проживании в доме подопечного предоставляется бесплатное жилье и питание.

Что касается графика работы, стоит учитывать особенности израильской рабочей недели: воскресенье — рабочий день, а пятница и суббота — выходные для большинства предприятий (шаббат). Однако многие заведения сферы обслуживания работают и в эти дни, предлагая повышенную оплату.

Как искать работу в Израиле без знания языка

Поиск работы в чужой стране без знания языка может показаться непосильной задачей, но существуют эффективные стратегии, которые помогают русскоязычным иммигрантам успешно трудоустроиться в Израиле. 🔎

Ключевые каналы поиска работы:

Онлайн-платформы для поиска работы: AllJobs.co.il — крупнейший израильский портал вакансий с русскоязычной версией

Drushim.co.il — популярный сайт с возможностью фильтрации по языку общения

Русскоязычные группы и каналы в мессенджерах, где публикуются вакансии для соотечественников Государственные службы занятости: Бюро трудоустройства (Лишкат Таасука) — имеет русскоговорящих консультантов

Центры абсорбции — помогают новым репатриантам с поиском работы Сетевой подход: Русскоязычные сообщества в Израиле — ценный ресурс для нетворкинга

Поиск соотечественников через социальные сети и местные группы

Посещение мероприятий для русскоязычной общины Прямое обращение к работодателям: Составление списка русскоязычных бизнесов в вашем районе

Личное посещение с резюме магазинов, кафе, салонов

При подготовке резюме для израильского работодателя важно учитывать местную специфику:

Резюме должно быть кратким и конкретным, не более 1-2 страниц

Указывайте только релевантный опыт работы

Честно обозначьте уровень владения языками (иврит, английский, русский)

Для работ, не требующих высокой квалификации, достаточно базовой информации о навыках и предыдущем опыте

Если позволяют навыки, подготовьте версию резюме на английском языке — это расширит ваши возможности

Особое внимание стоит уделить подготовке к собеседованию. Даже если вакансия не требует знания иврита, работодатель оценит вашу готовность к интеграции:

Выучите несколько базовых фраз на иврите для приветствия

Подготовьте ответы на стандартные вопросы на том языке, на котором будет проходить собеседование

Узнайте о специфике работы компании заранее

Одевайтесь соответственно позиции и культуре организации

Важным аспектом является легальность трудоустройства. Работа без официального оформления может привести к серьезным проблемам с властями. Убедитесь, что:

У вас есть все необходимые документы для легального трудоустройства (теудат зеут или виза с разрешением на работу)

Работодатель готов заключить официальный трудовой договор

Вам будут предоставлены все положенные по закону социальные гарантии

Параллельно с поиском работы настоятельно рекомендуется начать изучение иврита. Государство Израиль предоставляет новым репатриантам бесплатные или субсидированные курсы иврита (ульпаны), которые значительно ускорят вашу интеграцию и расширят возможности трудоустройства в будущем.

Поиск работы в новой стране — это не просто профессиональный вызов, но и первый шаг к интеграции в общество. Даже без знания иврита русскоязычные иммигранты имеют хорошие шансы на трудоустройство в Израиле благодаря развитой русскоговорящей общине и разнообразию вакансий, не требующих языковых навыков. Стратегический подход к поиску, использование сетевых контактов и готовность начать с позиций начального уровня — ключевые факторы успеха. Помните, что каждая работа — это не только источник дохода, но и возможность расширить круг общения, улучшить языковые навыки и сделать следующий шаг в карьере на израильской земле.

Читайте также