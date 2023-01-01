Работа в Израиле без иврита: 10 вакансий для русскоговорящих#Удалённая работа #Выбор профессии #Релокация
Для кого эта статья:
- Русскоязычные эмигранты, планирующие переезд в Израиль
- Люди, ищущие работу в Израиле без знания иврита
Специалисты, интересующиеся возможностями трудоустройства в сфере IT и сферах с русскоязычной аудиторией
Переезд в Израиль открывает новую главу в жизни, но вопрос трудоустройства часто становится первым барьером для русскоязычных эмигрантов. Отсутствие знания иврита может показаться непреодолимым препятствием, однако израильский рынок труда предлагает немало возможностей даже для тех, кто только начинает осваиваться в стране. Давайте разберемся, какие двери открыты для русскоговорящих специалистов, где можно начать карьеру без языкового багажа и на какой доход рассчитывать в первые месяцы после релокации. 🇮🇱
Ситуация на рынке труда в Израиле для русскоязычных
Израиль переживает экономический рост, создавая благоприятные условия для трудоустройства иммигрантов. Уровень безработицы в стране держится на отметке около 3,5%, что значительно ниже среднемирового показателя. Для русскоязычных репатриантов и эмигрантов ситуация имеет свои особенности. 📊
Русскоговорящая община в Израиле насчитывает более миллиона человек, что создаёт внутренний "русский рынок труда" — сферу, где востребованы специалисты, работающие именно с русскоязычной аудиторией. Это значительно облегчает поиск первой работы без знания иврита.
Важные факторы израильского рынка труда для русскоязычных:
- Наличие "русских" районов в крупных городах (Хайфа, Ашдод, Бат-Ям), где сконцентрировано много бизнесов с русскоговорящим персоналом
- Развитая система трудоустройства новых репатриантов через государственные программы
- Высокий спрос на неквалифицированный труд в строительстве, сельском хозяйстве и сфере обслуживания
- Возможность удаленной работы на российские компании при проживании в Израиле
|Категория работников
|Средняя зарплата (шекели)
|Требование знания иврита
|Неквалифицированный труд
|5,500-7,000
|Минимальное/Не требуется
|Квалифицированные рабочие
|8,000-12,000
|Базовое
|Специалисты в русскоязычных компаниях
|10,000-15,000
|Не требуется
|IT-специалисты
|15,000-35,000
|Английский (иврит необязателен)
Михаил Левин, HR-специалист по релокации
Когда я переехал в Тель-Авив три года назад, мой иврит ограничивался фразой "Шалом". Первые две недели были непростыми — рассылал резюме без ответа. Прорыв произошел, когда я начал искать работу в русскоязычном сегменте. Устроился администратором в стоматологическую клинику, где 70% клиентов говорили по-русски. Первая зарплата составила 7,800 шекелей — не золотые горы, но достаточно для старта. Через полгода, подтянув иврит на курсах ульпана, я смог перейти в израильскую HR-компанию с повышением до 12,000 шекелей. Мой совет: начинать поиск среди "своих", параллельно интенсивно учить язык.
Стоит отметить, что многие русскоязычные работодатели в Израиле предлагают неофициальное трудоустройство с оплатой "в конверте". Хотя это может выглядеть привлекательно из-за отсутствия налогов, такой подход лишает работника социальных гарантий и медицинской страховки, что критически важно в Израиле.
Топ-10 вакансий для русских без знания иврита
Отсутствие языкового барьера особенно важно в первые месяцы после переезда. Ниже представлены наиболее доступные профессии для русскоязычных иммигрантов, где можно начать работать практически сразу после прибытия в Израиль. 🔍
- Строительные рабочие — высокий спрос, зарплаты от 9,000 до 14,000 шекелей в зависимости от квалификации
- IT-специалисты — программисты, тестировщики, системные администраторы (достаточно английского языка), зарплаты от 15,000 до 35,000 шекелей
- Продавцы-консультанты в русских магазинах — от 6,500 до 8,000 шекелей
- Работники сельского хозяйства (сборщики фруктов, овощей) — от 6,000 до 7,500 шекелей
- Уборщики (клининговые услуги) — от 5,500 до 7,000 шекелей
- Помощники на кухне в ресторанах — от 6,000 до 8,000 шекелей
- Работники на производствах (упаковщики, операторы линий) — от 7,000 до 9,000 шекелей
- Курьеры и водители (при наличии местных прав) — от 8,000 до 12,000 шекелей
- Сиделки и помощники по уходу за пожилыми людьми (особенно русскоговорящими) — от 7,000 до 10,000 шекелей
- Специалисты по маникюру, парикмахеры, косметологи (в русских салонах) — от 8,000 до 15,000 шекелей в зависимости от квалификации и клиентской базы
Отдельно стоит выделить работу в колл-центрах и службах поддержки, ориентированных на русскоязычных клиентов. Многие израильские банки, страховые компании и телекоммуникационные провайдеры имеют русскоязычные отделы. Такие позиции оплачиваются от 8,000 до 11,000 шекелей и часто включают бонусы.
Важно понимать, что минимальная зарплата в Израиле составляет около 5,300 шекелей в месяц (29,12 шекеля в час при полной занятости). При этом стоимость жизни в стране высока — аренда однокомнатной квартиры обойдется минимум в 3,000-4,000 шекелей в месяц в зависимости от города.
Физический труд в Израиле: зарплаты для мужчин
Физический труд остается одной из самых доступных сфер для мужчин, недавно переехавших в Израиль. Эта область не только не требует продвинутого знания иврита, но и предлагает относительно высокие зарплаты по сравнению с другими стартовыми позициями. 🏗️
Строительная отрасль традиционно является крупнейшим работодателем для иммигрантов в Израиле. Здесь существует четкая иерархия позиций и зарплат:
|Должность
|Средняя зарплата (шекели)
|Требуемая квалификация
|Условия труда
|Подсобный рабочий
|6,500-8,000
|Не требуется
|Тяжелый физический труд, 10-12 часов
|Разнорабочий
|8,000-10,000
|Минимальный опыт
|Тяжелый физический труд, 8-10 часов
|Штукатур/Маляр
|10,000-13,000
|Опыт работы
|Средняя физическая нагрузка, 8-9 часов
|Плиточник/Сантехник
|12,000-16,000
|Профессиональные навыки
|Средняя физическая нагрузка, 8-9 часов
|Электрик
|13,000-18,000
|Специальное образование, сертификаты
|Средняя физическая нагрузка, 8 часов
Помимо строительства, физический труд востребован в следующих отраслях:
- Сельское хозяйство — работа на кибуцах и мошавах (сельскохозяйственных поселениях) с зарплатой 6,000-9,000 шекелей. Преимущество: часто предоставляется жилье на территории
- Погрузочно-разгрузочные работы — от 7,000 до 10,000 шекелей, востребованы в портах Хайфы и Ашдода
- Охрана — от 8,000 до 12,000 шекелей, требуется разрешение на работу в сфере безопасности
- Производственные линии — работа на заводах и фабриках с зарплатой 7,500-11,000 шекелей
- Автомеханики — от 10,000 до 18,000 шекелей при наличии опыта и квалификации
Важно учитывать климатические особенности Израиля при выборе работы, связанной с физическим трудом. В летние месяцы температура может достигать 35-40°C, что делает работу на открытом воздухе крайне изнурительной. Многие строительные компании начинают рабочий день в 6-7 утра и заканчивают к 14-15 часам, чтобы избежать пиковых температур.
Для легального трудоустройства на физическую работу достаточно иметь статус репатрианта или рабочую визу. Важно заключить официальный трудовой договор, обеспечивающий социальное страхование и медицинскую страховку.
Работа в сфере обслуживания для русскоговорящих
Сфера обслуживания предлагает множество возможностей для русскоязычных иммигрантов благодаря значительному количеству соотечественников, проживающих в Израиле. Эта область особенно подходит для тех, кто обладает коммуникативными навыками и клиентоориентированностью. 🤝
Наиболее распространенные варианты трудоустройства в сфере обслуживания:
- Работа в кафе и ресторанах — официанты, бармены, хостес в заведениях с русскоговорящими клиентами (зарплата 7,000-10,000 шекелей + чаевые)
- Продавцы в магазинах — особенно в районах с высокой концентрацией русскоязычного населения (6,500-8,000 шекелей)
- Администраторы в салонах красоты, медицинских центрах — прием звонков, запись клиентов (7,000-9,000 шекелей)
- Менеджеры по работе с клиентами в компаниях, ориентированных на русскоязычный сегмент (8,000-12,000 шекелей)
- Гиды для русскоязычных туристов — при наличии знаний об истории и достопримечательностях Израиля (от 9,000 шекелей + чаевые)
Особенно перспективным направлением является работа в сфере красоты и здоровья. Русскоязычные специалисты по маникюру, парикмахеры, косметологи и массажисты высоко ценятся в Израиле и могут рассчитывать на доход от 10,000 до 20,000 шекелей при наличии постоянных клиентов.
Елена Кравцова, администратор медицинского центра
Я приехала в Израиль из Минска два года назад. Первые три месяца было очень тяжело — рассылала резюме на разные позиции, но без иврита двери многих компаний оказались закрыты. Переломный момент наступил, когда я увидела объявление о поиске администратора в медицинский центр, ориентированный на русскоязычных пациентов. Мой предыдущий опыт работы в регистратуре поликлиники оказался очень кстати. Начальная зарплата составляла 7,500 шекелей, что позволило снимать комнату и не голодать. Самое ценное, что работа дала мне возможность посещать ульпан (курсы иврита) по вечерам — руководство пошло навстречу с графиком. Сейчас, спустя два года, я уже неплохо говорю на иврите, моя зарплата выросла до 10,000 шекелей, и я рассматриваю возможность дальнейшего развития в медицинском администрировании.
Еще одна перспективная ниша — работа с пожилыми людьми. В Израиле проживает много русскоязычных пенсионеров, которым требуется уход и помощь. Работа сиделкой или помощником по хозяйству может приносить от 7,000 до 12,000 шекелей, а при проживании в доме подопечного предоставляется бесплатное жилье и питание.
Что касается графика работы, стоит учитывать особенности израильской рабочей недели: воскресенье — рабочий день, а пятница и суббота — выходные для большинства предприятий (шаббат). Однако многие заведения сферы обслуживания работают и в эти дни, предлагая повышенную оплату.
Как искать работу в Израиле без знания языка
Поиск работы в чужой стране без знания языка может показаться непосильной задачей, но существуют эффективные стратегии, которые помогают русскоязычным иммигрантам успешно трудоустроиться в Израиле. 🔎
Ключевые каналы поиска работы:
- Онлайн-платформы для поиска работы:
- AllJobs.co.il — крупнейший израильский портал вакансий с русскоязычной версией
- Drushim.co.il — популярный сайт с возможностью фильтрации по языку общения
- Русскоязычные группы и каналы в мессенджерах, где публикуются вакансии для соотечественников
- Государственные службы занятости:
- Бюро трудоустройства (Лишкат Таасука) — имеет русскоговорящих консультантов
- Центры абсорбции — помогают новым репатриантам с поиском работы
- Сетевой подход:
- Русскоязычные сообщества в Израиле — ценный ресурс для нетворкинга
- Поиск соотечественников через социальные сети и местные группы
- Посещение мероприятий для русскоязычной общины
- Прямое обращение к работодателям:
- Составление списка русскоязычных бизнесов в вашем районе
- Личное посещение с резюме магазинов, кафе, салонов
При подготовке резюме для израильского работодателя важно учитывать местную специфику:
- Резюме должно быть кратким и конкретным, не более 1-2 страниц
- Указывайте только релевантный опыт работы
- Честно обозначьте уровень владения языками (иврит, английский, русский)
- Для работ, не требующих высокой квалификации, достаточно базовой информации о навыках и предыдущем опыте
- Если позволяют навыки, подготовьте версию резюме на английском языке — это расширит ваши возможности
Особое внимание стоит уделить подготовке к собеседованию. Даже если вакансия не требует знания иврита, работодатель оценит вашу готовность к интеграции:
- Выучите несколько базовых фраз на иврите для приветствия
- Подготовьте ответы на стандартные вопросы на том языке, на котором будет проходить собеседование
- Узнайте о специфике работы компании заранее
- Одевайтесь соответственно позиции и культуре организации
Важным аспектом является легальность трудоустройства. Работа без официального оформления может привести к серьезным проблемам с властями. Убедитесь, что:
- У вас есть все необходимые документы для легального трудоустройства (теудат зеут или виза с разрешением на работу)
- Работодатель готов заключить официальный трудовой договор
- Вам будут предоставлены все положенные по закону социальные гарантии
Параллельно с поиском работы настоятельно рекомендуется начать изучение иврита. Государство Израиль предоставляет новым репатриантам бесплатные или субсидированные курсы иврита (ульпаны), которые значительно ускорят вашу интеграцию и расширят возможности трудоустройства в будущем.
Поиск работы в новой стране — это не просто профессиональный вызов, но и первый шаг к интеграции в общество. Даже без знания иврита русскоязычные иммигранты имеют хорошие шансы на трудоустройство в Израиле благодаря развитой русскоговорящей общине и разнообразию вакансий, не требующих языковых навыков. Стратегический подход к поиску, использование сетевых контактов и готовность начать с позиций начального уровня — ключевые факторы успеха. Помните, что каждая работа — это не только источник дохода, но и возможность расширить круг общения, улучшить языковые навыки и сделать следующий шаг в карьере на израильской земле.
Читайте также
Инна Брагина
консультант по самозанятости