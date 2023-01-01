Полный перечень профессий СПО: как выбрать специальность

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Абитуриенты, выбирающие специальность в системе среднего профессионального образования (СПО)

Родители, заинтересованные в образовательном выборе своих детей

Специалисты в области профориентации и образования Выбор специальности СПО — решение, которое определяет не только ближайшие 2-4 года обучения, но и весь профессиональный путь молодого человека. В отличие от высшего образования, система среднего профессионального образования предлагает более быстрый старт карьеры и практикоориентированный подход к обучению. Разобраться в сотнях специальностей и их кодах может быть непросто, но именно этот выбор часто становится первым серьезным самостоятельным решением выпускника школы. ?? Давайте разберемся в актуальном перечне профессий СПО 2025 года и поймем логику их классификации!

Актуальный перечень профессий и специальностей СПО

Система среднего профессионального образования в России регулярно обновляется в соответствии с требованиями рынка труда. Актуальный перечень профессий и специальностей СПО 2025 года основан на Приказе Министерства просвещения №450 от 08.06.2022 "О внесении изменений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования".

Этот документ представляет собой официальную классификацию, где каждой профессии и специальности присвоен уникальный код, что позволяет стандартизировать образовательные программы по всей стране. ??

Важно отметить, что существует разделение на две категории:

Профессии СПО — программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС)

— программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) Специальности СПО — программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)

Такое разделение отражает различные уровни квалификации и образовательные траектории внутри системы СПО.

Елена Смирнова, методист-эксперт по профориентации

В моей практике был случай с Алексеем, который пришел на консультацию с твердым намерением поступать на "компьютерщика". Когда мы открыли актуальный перечень СПО, оказалось, что в IT-сфере существует более 10 различных специальностей — от программирования и сетевого администрирования до информационной безопасности. Каждая со своей спецификой и карьерными перспективами. Мы тщательно изучили коды специальностей, сравнили учебные планы и требования. В итоге Алексей выбрал не самую очевидную, но наиболее соответствующую его интересам специальность 09.02.07 "Информационные системы и программирование". Сегодня, спустя три года, он работает в крупной IT-компании и благодарит за то, что мы не ограничились поверхностным выбором, а погрузились в детальное изучение классификатора профессий СПО.

Согласно последним данным, в перечень профессий и специальностей СПО входит более 500 наименований, охватывающих практически все отрасли экономики. При этом система постоянно модернизируется — появляются новые профессии, а устаревшие выводятся из перечня или трансформируются.

Тип программы Количество в перечне Форма обучения Документ об образовании Программы подготовки квалифицированных рабочих (ППКРС) Около 200 Очная Диплом о среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) Более 300 Очная, заочная, очно-заочная Диплом о среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации

Для абитуриентов и их родителей важно понимать, что выбор профессии СПО сегодня — это не "второсортное" образование, а осознанный путь к востребованной специальности с возможностью быстрого входа на рынок труда. При этом выпускники СПО сохраняют возможность продолжить обучение в вузе по сокращенной программе.

Классификация профессий СПО по направлениям

Система классификации профессий и специальностей СПО построена по укрупненным группам, что позволяет структурировать образовательные программы по отраслевому принципу. В общей сложности выделяется 55 укрупненных групп профессий и специальностей. ??

Каждая укрупненная группа имеет свой двузначный код и объединяет родственные по профилю направления подготовки. Такая система обеспечивает логическую связь между образовательными программами и секторами экономики.

Рассмотрим основные укрупненные группы профессий и специальностей СПО:

01.00.00 – 05.00.00 — Науки о земле, сельское и рыбное хозяйство, экология

— Науки о земле, сельское и рыбное хозяйство, экология 07.00.00 – 08.00.00 — Архитектура и строительство

— Архитектура и строительство 09.00.00 — Информатика и вычислительная техника

— Информатика и вычислительная техника 10.00.00 — Информационная безопасность

— Информационная безопасность 11.00.00 – 12.00.00 — Электроника, радиотехника, системы связи

— Электроника, радиотехника, системы связи 13.00.00 – 29.00.00 — Машиностроение, промышленная экология, технологии материалов

— Машиностроение, промышленная экология, технологии материалов 31.00.00 – 34.00.00 — Здравоохранение и медицинские науки

— Здравоохранение и медицинские науки 35.00.00 – 36.00.00 — Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки

— Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки 38.00.00 – 39.00.00 — Экономика и управление, социология и социальная работа

— Экономика и управление, социология и социальная работа 40.00.00 — Юриспруденция

— Юриспруденция 42.00.00 – 46.00.00 — Медиа, издательское дело, история, филология

— Медиа, издательское дело, история, филология 49.00.00 — Физическая культура и спорт

— Физическая культура и спорт 51.00.00 – 55.00.00 — Культуроведение, искусство, музыкальное искусство

Внутри каждой укрупненной группы профессии распределяются по более узким направлениям. Например, в группе 09.00.00 "Информатика и вычислительная техника" можно найти такие специальности, как "Программирование в компьютерных системах", "Сетевое и системное администрирование", "Информационные системы и программирование" и другие.

Важно отметить тренд на обновление перечня — появляются специальности, связанные с цифровыми технологиями, автоматизацией, искусственным интеллектом, что отражает запросы современного рынка труда. ??

Для наглядности представим распределение специальностей по некоторым популярным укрупненным группам:

Укрупненная группа Количество специальностей Примеры востребованных специальностей Тренд спроса 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 11 Программирование в компьютерных системах, Сетевое и системное администрирование ??? (высокий рост) 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 15 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Организация перевозок ? (умеренный рост) 38.00.00 Экономика и управление 13 Экономика и бухгалтерский учет, Банковское дело, Коммерция ? (стабильный) 34.00.00 Сестринское дело 4 Сестринское дело, Акушерское дело ?? (значительный рост) 43.00.00 Сервис и туризм 9 Гостиничное дело, Туризм, Поварское и кондитерское дело ? (умеренный рост)

При выборе направления важно учитывать не только личные предпочтения, но и перспективы трудоустройства в регионе. Некоторые специальности СПО могут быть особенно востребованы в определенных экономических зонах или промышленных кластерах.

Структура кодов специальностей СПО

Система кодификации специальностей СПО — это не просто набор цифр, а информативный код, который несет в себе важную информацию о направлении подготовки. Понимание структуры этих кодов помогает абитуриентам и их родителям лучше ориентироваться в образовательном пространстве. ??

Код специальности СПО имеет следующую структуру: ХХ.ХХ.ХХ, где:

Первые две цифры (ХХ. . ): обозначают укрупненную группу профессий/специальностей

обозначают укрупненную группу профессий/специальностей Вторые две цифры ( . ХХ. ): указывают на конкретное направление подготовки внутри укрупненной группы

указывают на конкретное направление подготовки внутри укрупненной группы Последние две цифры (..ХХ): определяют конкретную специальность внутри направления

Например, код 09.02.07 расшифровывается следующим образом:

09 — укрупненная группа "Информатика и вычислительная техника"

— укрупненная группа "Информатика и вычислительная техника" 02 — направление подготовки "Информационные системы и программирование"

— направление подготовки "Информационные системы и программирование" 07 — конкретная специальность "Информационные системы и программирование"

Кроме того, в коде присутствует разделение по типу образовательной программы:

XX.01.XX — программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС)

— программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) XX.02.XX — программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)

Это разделение принципиально, поскольку определяет уровень квалификации выпускника и круг должностей, на которые он может претендовать после окончания обучения.

Специальности с кодом XX.01.XX (ППКРС) ориентированы на подготовку рабочих и служащих с практическими навыками для конкретной профессии. Срок обучения обычно составляет 2-3 года.

Специальности с кодом XX.02.XX (ППССЗ) нацелены на подготовку специалистов среднего звена с более широкими компетенциями, включающими не только практические навыки, но и теоретические знания, необходимые для организационной работы. Срок обучения варьируется от 2 лет 10 месяцев до 3 лет 10 месяцев.

Андрей Карпов, эксперт приемной комиссии

Ко мне на консультацию пришла мама с дочерью Кристиной, которая хотела поступать на "что-нибудь с дизайном". При детальном изучении кодов специальностей выяснилось, что дизайн присутствует в нескольких укрупненных группах с совершенно разным фокусом. Код 54.02.01 "Дизайн (по отраслям)" в группе "Изобразительное и прикладные виды искусств" ориентирован на творческий, художественный дизайн. А 09.02.07 "Информационные системы и программирование" с квалификацией "Разработчик веб и мультимедийных приложений" включает компетенции веб-дизайна, но с акцентом на техническую сторону. После разбора структуры кодов и содержания программ Кристина поняла, что ее интересует именно техническая сторона, и выбрала IT-направление вместо художественного. Сегодня она успешный UX/UI дизайнер в крупной компании и благодарна за то, что мы разобрались в "цифровой головоломке" кодов СПО.

Важно отметить, что с каждым обновлением перечня профессий и специальностей СПО коды могут меняться, а некоторые специальности — объединяться или трансформироваться. Поэтому при поступлении необходимо ориентироваться на актуальную версию перечня. ??

Для практического применения приведем примеры расшифровки популярных кодов:

38.02.01 — Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) — специальность среднего звена в сфере экономики и управления

— Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) — специальность среднего звена в сфере экономики и управления 23.01.17 — Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей — программа подготовки квалифицированных рабочих в сфере транспорта

— Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей — программа подготовки квалифицированных рабочих в сфере транспорта 34.02.01 — Сестринское дело — специальность среднего звена в сфере здравоохранения

— Сестринское дело — специальность среднего звена в сфере здравоохранения 15.01.05 — Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) — программа подготовки квалифицированных рабочих в машиностроении

Понимание структуры кодов помогает не только правильно выбрать специальность, но и оценить перспективы карьерного роста и возможности дальнейшего образования. ??

Сроки обучения по разным направлениям СПО

Длительность обучения в системе СПО — один из важнейших факторов при выборе образовательной траектории. Сроки варьируются в зависимости от нескольких ключевых факторов, и понимание этих различий помогает абитуриентам планировать свое профессиональное будущее. ??

Основные факторы, влияющие на продолжительность обучения в СПО:

Тип образовательной программы (ППКРС или ППССЗ)

(ППКРС или ППССЗ) Базовое образование абитуриента (9 или 11 классов)

(9 или 11 классов) Форма обучения (очная, заочная, очно-заочная)

(очная, заочная, очно-заочная) Специфика профессиональной области (технические, медицинские, творческие специальности)

Рассмотрим стандартные сроки обучения по различным направлениям СПО:

Тип программы На базе 9 классов На базе 11 классов Особенности Программы подготовки квалифицированных рабочих (ППКРС) 2 года 10 месяцев 10 месяцев – 1 год 10 месяцев Включают общеобразовательный цикл для поступивших после 9 класса Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) — базовая подготовка 2 года 10 месяцев – 3 года 10 месяцев 1 год 10 месяцев – 2 года 10 месяцев Технические специальности обычно имеют более длительный срок обучения Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) — углубленная подготовка 3 года 10 месяцев – 4 года 10 месяцев 2 года 10 месяцев – 3 года 10 месяцев Предусматривают расширенный набор компетенций и более глубокую специализацию Заочная форма обучения (ППССЗ) Не предусмотрена 2 года 10 месяцев – 3 года 10 месяцев Увеличение срока обучения по сравнению с очной формой на 1 год

Особенности сроков обучения по некоторым направлениям:

Медицинские специальные (34.00.00) обычно имеют более длительные сроки обучения даже на базовом уровне. Например, "Сестринское дело" (34.02.01) — 3 года 10 месяцев на базе 9 классов.

(34.00.00) обычно имеют более длительные сроки обучения даже на базовом уровне. Например, "Сестринское дело" (34.02.01) — 3 года 10 месяцев на базе 9 классов. Творческие специальные (51.00.00 – 55.00.00) часто предусматривают углубленную подготовку и более продолжительное обучение. Например, "Актерское искусство" (52.02.04) — 3 года 10 месяцев на базе 9 классов.

(51.00.00 – 55.00.00) часто предусматривают углубленную подготовку и более продолжительное обучение. Например, "Актерское искусство" (52.02.04) — 3 года 10 месяцев на базе 9 классов. Технические специальные (09.00.00, 15.00.00 и др.) варьируются по срокам в зависимости от сложности. Например, "Сетевое и системное администрирование" (09.02.06) — 3 года 10 месяцев на базе 9 классов.

(09.00.00, 15.00.00 и др.) варьируются по срокам в зависимости от сложности. Например, "Сетевое и системное администрирование" (09.02.06) — 3 года 10 месяцев на базе 9 классов. Экономические и управленческие специальные (38.00.00) обычно имеют стандартные сроки: 2 года 10 месяцев на базе 9 классов и 1 год 10 месяцев на базе 11 классов.

Важно понимать, что при поступлении на базе 9 классов в программу обучения включается общеобразовательный цикл, эквивалентный 10-11 классам школы. Это объясняет увеличение срока обучения примерно на 1 год по сравнению с поступающими после 11 класса. ??

Некоторые колледжи и техникумы предлагают ускоренные программы обучения для тех, кто уже имеет профессиональное образование или опыт работы в соответствующей сфере. Такие программы могут сократить срок обучения на 6-12 месяцев.

При выборе специальности СПО срок обучения должен рассматриваться в контексте карьерных целей: более короткий путь к началу профессиональной деятельности (ППКРС) или более основательная подготовка с перспективой руководящих позиций (ППССЗ с углубленной подготовкой).

Как выбрать профессию из перечня СПО

Выбор профессии из обширного перечня СПО — задача, которая требует системного подхода и учета множества факторов. Принятое решение определит не только ближайшие несколько лет обучения, но и заложит фундамент будущей карьеры. ??

Предлагаем алгоритм выбора профессии СПО, который поможет принять взвешенное решение:

Самоанализ и профориентация Определите свои интересы, склонности и способности

Пройдите профориентационное тестирование

Оцените свои сильные и слабые стороны Анализ рынка труда Изучите прогнозы востребованности профессий на ближайшие 5-10 лет

Проанализируйте уровень заработной платы в интересующих областях

Оцените перспективы трудоустройства в вашем регионе Исследование образовательных учреждений Составьте список колледжей/техникумов, предлагающих выбранные специальности

Изучите рейтинги образовательных учреждений и отзывы выпускников

Оцените материально-техническую базу и квалификацию преподавателей Оценка образовательных программ Сравните учебные планы по выбранным специальностям

Обратите внимание на наличие практик и стажировок

Уточните возможности дуального обучения (совмещение учебы и работы) Построение карьерной траектории Оцените возможности для продолжения образования (ВУЗ после СПО)

Изучите карьерные пути выпускников выбранной специальности

Рассмотрите возможности для повышения квалификации и переподготовки

При выборе профессии из перечня СПО обратите внимание на следующие критерии:

Соответствие личным интересам и способностям — выбранная профессия должна приносить удовлетворение

— выбранная профессия должна приносить удовлетворение Востребованность профессии — убедитесь, что спрос на специалистов сохранится в будущем

— убедитесь, что спрос на специалистов сохранится в будущем Перспективы карьерного роста — оцените потолок развития в выбранной области

— оцените потолок развития в выбранной области Уровень оплаты труда — узнайте средний доход специалистов в вашем регионе

— узнайте средний доход специалистов в вашем регионе Условия труда — учитывайте физические и психологические требования профессии

В 2025 году особенно перспективными направлениями СПО считаются: ??

IT-специальности (09.00.00) — программирование, информационная безопасность, сетевое администрирование

(09.00.00) — программирование, информационная безопасность, сетевое администрирование Медицинские специальности (34.00.00) — сестринское дело, фармация, лабораторная диагностика

(34.00.00) — сестринское дело, фармация, лабораторная диагностика Специальности в области автоматизации (15.00.00) — мехатроника, робототехника, управление качеством

(15.00.00) — мехатроника, робототехника, управление качеством Строительство и ЖКХ (08.00.00) — строительство и эксплуатация зданий, управление недвижимостью

(08.00.00) — строительство и эксплуатация зданий, управление недвижимостью Логистика и транспорт (23.00.00) — организация перевозок, сервис на транспорте

При принятии окончательного решения рекомендуется:

Посетить дни открытых дверей в колледжах и техникумах

Пообщаться со студентами и выпускниками выбранной специальности

Проконсультироваться с представителями профессии о реалиях работы

Пройти профессиональные пробы или краткосрочные курсы для знакомства с профессией

Помните, что система СПО обеспечивает более быстрый старт карьеры по сравнению с высшим образованием и формирует практические навыки, востребованные работодателями. В то же время, выпускник СПО сохраняет возможность продолжить обучение в вузе по сокращенной программе, объединив преимущества практикоориентированного и академического образования. ??