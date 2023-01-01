Покупка квартиры через ДомКлик: как это работает

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Потенциальные покупатели недвижимости, особенно молодые семьи и首次 покупатели

Профессионалы и специалисты в области недвижимости и финансов

Инвесторы, интересующиеся новыми технологиями в сфере недвижимости Приобретение жилья — это всегда волнительный момент и важное финансовое решение. В этом процессеLiterally, every little thing matters: from choosing the area to the terms of the mortgage and the transparency of the deal. You have probably heard about DomClick — a service from Sberbank aimed at simplifying the entire journey from dreaming about your own apartment to getting the keys 🏠. But how exactly does it work, and why do many buyers choose this platform? Let's take a detailed look at the mechanisms, advantages, and possible pitfalls of purchasing real estate through DomClick in 2025.

Преимущества покупки квартиры через ДомКлик

ДомКлик — это не просто очередной сайт по недвижимости, а целая экосистема, созданная Сбербанком для упрощения процесса приобретения жилья. В 2025 году эта платформа предлагает целый ряд преимуществ, которые выделяют её на фоне конкурентов. 🌟

Прежде всего, это единое цифровое пространство, где собраны все этапы покупки квартиры: от поиска объявлений до электронной регистрации сделки. Такой подход существенно экономит время — до 30% по сравнению с традиционным способом покупки.

Другое значимое преимущество — прозрачность проверки объектов. Каждая квартира на платформе проходит юридическую проверку, что минимизирует риски столкнуться с мошенничеством или юридически небезопасными сделками.

Преимущество ДомКлик Традиционные способы покупки Скорость оформления ипотеки От 24 часов до 3 дней От 5 до 14 дней Дисконт по ипотечной ставке До -0.5% при электронной сделке Стандартная ставка Юридическая проверка объекта Включена в сервис Дополнительная услуга (от 10 000 ₽) Электронная регистрация Доступна (экономия до 2 дней) Необходимо личное посещение Росреестра

Отдельно стоит отметить финансовую выгоду. Покупатели через ДомКлик получают:

Снижение ипотечной ставки при проведении электронной сделки

Доступ к эксклюзивным предложениям от застройщиков-партнеров

Возможность получения кэшбэка до 0.7% от стоимости квартиры при покупке у аккредитованных продавцов

Экономию на страховании объекта (до 15% по сравнению с рыночными предложениями)

Для тех, кто ценит своё время, важным плюсом станет возможность дистанционного оформления сделки. В 2025 году платформа позволяет провести до 95% процедур без личного присутствия, что особенно актуально для межрегиональных сделок.

Алексей Перов, ипотечный брокер с 12-летним опытом За последние три года я провел более 200 сделок через ДомКлик, и могу с уверенностью сказать: это действительно революция в сфере недвижимости. Вспоминаю случай с семьей Кравцовых — молодая пара с двумя детьми, переезжавшая из Хабаровска в Москву. Раньше такая сделка заняла бы минимум месяц с несколькими перелетами. Через ДомКлик мы закрыли всё за 9 дней. Они выбрали квартиру дистанционно по подробным 3D-турам, подали документы онлайн, получили электронное одобрение ипотеки и даже подписали договор купли-продажи удаленно. Единственный раз им пришлось приехать — уже на получение ключей. Экономия не только на времени, но и на авиабилетах составила около 70 000 рублей.

ДомКлик: пошаговое руководство к новому жилью

Процесс покупки через ДомКлик логичен и структурирован, что особенно ценно для тех, кто впервые сталкивается с приобретением недвижимости. Разберем подробную пошаговую инструкцию, актуальную на 2025 год. 🔍

Шаг 1: Регистрация и верификация Чтобы начать работу с платформой, необходимо зарегистрироваться и пройти верификацию. Для клиентов Сбербанка этот процесс упрощен — достаточно авторизоваться через Сбер ID. Новым пользователям потребуется подтвердить личность через госуслуги или в офисе банка.

Шаг 2: Предварительное одобрение ипотеки Перед поиском конкретных объектов рекомендуется получить предварительное одобрение ипотеки. Это занимает от 5 минут до нескольких часов и даёт понимание вашего бюджета. Важно: предварительное одобрение действует 60 дней, что даёт достаточно времени на поиск подходящего варианта.

Шаг 3: Поиск и выбор квартиры Платформа предлагает расширенные фильтры для поиска, включая:

Параметры жилья (площадь, этаж, планировка)

Локацию с детализацией до конкретных ЖК

Специальные фильтры для семей с детьми (близость к школам, детским садам)

Экологические показатели района

Уровень транспортной доступности

Шаг 4: Подача заявки на ипотеку После выбора конкретной квартиры необходимо подать полноценную заявку на ипотеку. В 2025 году ДомКлик позволяет загрузить все документы в электронном виде, включая справки о доходах, трудовую книжку и прочее. Система искусственного интеллекта проводит предварительную проверку документов, что ускоряет процесс рассмотрения.

Шаг 5: Оценка недвижимости Банк организует оценку выбранной недвижимости. Для объектов из базы ДомКлик, особенно для новостроек от аккредитованных застройщиков, этот этап часто упрощен или автоматизирован.

Шаг 6: Одобрение ипотеки и подготовка к сделке После получения положительного решения по ипотеке, платформа автоматически формирует необходимый пакет документов для сделки. Вам доступен выбор между стандартной и электронной регистрацией.

Шаг 7: Проведение сделки и получение ключей Финальный этап — подписание договора купли-продажи и кредитного договора. При выборе электронной регистрации документы подписываются усиленной электронной подписью, которую можно получить дистанционно. После регистрации права собственности в Росреестре и перечисления средств продавцу, вы получаете ключи от новой квартиры.

Этап Средняя продолжительность Необходимые документы Предварительное одобрение 5 минут – 24 часа Паспорт Полное одобрение ипотеки 1-3 дня Паспорт, СНИЛС, документы о доходе, трудовая книжка Оценка недвижимости 1-2 дня Документы на недвижимость Подготовка документов к сделке 1-2 дня Согласованные условия договора Электронная регистрация 1-3 дня Подписанные документы

Стоит отметить, что вся коммуникация через платформу документируется, что исключает риск потери важной информации. Также система уведомлений напоминает о приближающихся дедлайнах и необходимых действиях. 📱

Ипотечные программы на ДомКлик для молодых семей

Молодые семьи часто сталкиваются с дилеммой: желание обзавестись собственным жильем сталкивается с ограниченными финансовыми возможностями. Именно для этой категории покупателей ДомКлик в 2025 году предлагает наиболее привлекательные условия и специализированные программы. 👨‍👩‍👦

Центральное место занимает программа "Семейная ипотека", которая продолжает действовать с рядом улучшений:

Льготная ставка от 4.7% годовых

Возможность приобретения как новостройки, так и вторичного жилья

Увеличенный до 20 млн рублей максимальный размер кредита для Москвы и Санкт-Петербурга

Доступ к программе для семей с первым ребенком, рожденным после 2018 года

Для молодых семей, проживающих в небольших населенных пунктах, действует программа "Сельская ипотека" со ставкой от 1.5% годовых. В 2025 году критерии "сельской местности" были пересмотрены, и теперь в программе участвуют населенные пункты с населением до 50 000 человек.

Отдельного внимания заслуживает новая программа "Первое жильё", запущенная в 2024 году и доступная на ДомКлик. Эта программа ориентирована на молодых людей до 35 лет, приобретающих первую недвижимость:

Ставка от 5.5% годовых

Минимальный первоначальный взнос — 10%

Возможность использования материнского капитала для первоначального взноса

Дополнительный дисконт до -0.3% при электронной сделке через ДомКлик

Важный момент для молодых семей — возможность комбинировать различные субсидии и программы. Например, региональный материнский капитал может быть использован вместе с федеральным и программой "Семейная ипотека". ДомКлик автоматически рассчитывает оптимальную комбинацию всех доступных льгот.

Ещё одним преимуществом платформы является наличие специализированных ипотечных консультантов, которые помогают подобрать оптимальную программу под конкретную ситуацию. Консультации доступны как в онлайн-формате через видеозвонок, так и в офисах Сбербанка.

Марина Соколова, ведущий ипотечный специалист История Светланы и Антона показательна. Молодая семья с годовалым ребенком арендовала однокомнатную квартиру в Подмосковье и платила 35 000 рублей ежемесячно. При этом собрать на первоначальный взнос удавалось очень медленно. На консультации я просчитала для них вариант с "Семейной ипотекой" через ДомКлик. Оказалось, что при покупке двухкомнатной квартиры в новостройке их ежемесячный платеж составил бы 32 700 рублей — меньше, чем они платили за аренду! Для первоначального взноса использовали материнский капитал и небольшие накопления. Квартиру выбрали и оформили полностью онлайн. Сейчас, спустя два года, стоимость их квартиры выросла на 25%, а платеж остался прежним. Плюс они получили постоянную регистрацию, что позволило устроить ребенка в детский сад рядом с домом.

Для семей, планирующих расширение, важно учесть возможность рефинансирования ипотеки при рождении следующего ребенка. ДомКлик предлагает упрощенную процедуру перехода на более выгодные условия, что может существенно снизить финансовую нагрузку. В 2025 году стал доступен онлайн-калькулятор, который позволяет смоделировать изменение платежей при рождении детей и других жизненных событиях.

Поиск идеальной квартиры на платформе ДомКлик

Поиск подходящего жилья — процесс, требующий внимательности и системного подхода. ДомКлик в 2025 году представляет расширенные возможности для эффективного поиска недвижимости, учитывающие разнообразные потребности покупателей. 🔍

Ключевой особенностью платформы стала интеграция искусственного интеллекта в поисковые алгоритмы. Система анализирует ваше поведение на платформе и предлагает наиболее релевантные варианты. При этом работает принцип "умной фильтрации" — вы указываете не только стандартные параметры, но и свой образ жизни:

Семейный статус и наличие детей

Предпочтения по инфраструктуре (спортивные объекты, культурные центры)

Транспортные привычки (автомобиль, общественный транспорт, велосипед)

Профессиональную сферу (для оценки удобства расположения относительно деловых центров)

Значительно улучшилось качество визуального представления объектов. Более 70% квартир на платформе теперь имеют:

Интерактивные 3D-туры с возможностью "перестановки" мебели

Планировочные решения с указанием размеров

Фотографии с применением технологии HDR для максимально реалистичного отображения

Панорамы из окон (для оценки вида)

Для покупателей на вторичном рынке особенно ценной стала функция "История объекта". ДомКлик предоставляет информацию о:

Предыдущих сделках с квартирой

Проведенных капитальных ремонтах дома

Истории коммунальных платежей

Юридической чистоте объекта

Для тех, кто рассматривает новостройки, платформа предлагает раздел "Репутация застройщика" с рейтингом по соблюдению сроков сдачи, качеству строительства и послепродажного обслуживания. Это значительно снижает риски инвестирования в строящееся жильё.

Внедрена инновационная функция "Квартира будущего", которая позволяет оценить, как изменится инфраструктура района в ближайшие 3-5 лет. Система учитывает утвержденные планы по строительству транспортных объектов, образовательных учреждений, торговых центров и зон отдыха.

Если вы затрудняетесь с выбором района, функция "РайонИнсайт" предложит короткие интервью с жителями, рассказывающими о преимуществах и недостатках проживания в различных локациях. Это даёт более объективную картину, чем официальные описания.

Для семей с детьми особенно полезной стала возможность фильтрации по образовательным учреждениям. Можно выбрать квартиры в районах с определенными школами, гимназиями или детскими садами, включая возможность посмотреть их рейтинг и отзывы родителей.

🔔 Полезный совет: используйте функцию "Отложить" для создания шорт-листа интересных вариантов. Система будет отслеживать изменения цены на эти объекты и уведомлять о снижении стоимости или появлении специальных предложений.

Оформление сделки онлайн: безопасность и скорость

Завершающий этап покупки квартиры — оформление сделки — традиционно вызывает больше всего опасений у покупателей. ДомКлик трансформировал этот процесс, сделав его не только быстрее, но и существенно безопаснее. 🔐

Центральный элемент безопасности сделок на платформе — технология распределенного реестра (блокчейн), внедренная в 2023 году. Она обеспечивает:

Неизменность и прозрачность истории всех операций с недвижимостью

Защиту от фальсификации документов

Многоуровневую верификацию участников сделки

Автоматическую проверку юридической чистоты объекта

Электронная регистрация сделки через ДомКлик происходит без личного визита в Росреестр. Для подписания договоров используется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП), которую можно получить дистанционно через сервис. В 2025 году процесс получения УКЭП занимает в среднем 15-20 минут и требует только паспорта и смартфона с камерой.

Особое внимание уделяется финансовой безопасности. Для проведения расчетов используются аккредитивные счета, гарантирующие защиту интересов как продавца, так и покупателя:

Средства блокируются на специальном счете до завершения регистрации права собственности

Продавец получает деньги только после успешного оформления документов

Покупатель защищен от риска потери средств в случае срыва сделки

В 2025 году ДомКлик внедрил систему "СделкаID" — технологию, которая отслеживает все этапы оформления документов в режиме реального времени. Каждый участник сделки получает доступ к защищенному интерфейсу, где отображается актуальный статус и последовательность необходимых действий.

Для защиты от мошенничества платформа использует многофакторную аутентификацию при каждой значимой операции и биометрическую верификацию для подтверждения личности. Это практически исключает возможность несанкционированного доступа к вашим данным.

Юридическое сопровождение сделки также автоматизировано. Система проверяет:

Историю владения объектом недвижимости

Наличие обременений и ограничений

Статус продавца (дееспособность, семейное положение)

Корректность оформления всех документов

При обнаружении потенциальных рисков система не только предупреждает о них, но и предлагает варианты их устранения или минимизации.

Для тех, кто всё же предпочитает личное присутствие при оформлении документов, ДомКлик предлагает гибридный формат: подготовка и согласование документов происходит онлайн, а подписание — в специализированных центрах "ДомКлик Офис". В 2025 году такие центры работают в 83 городах России.

После завершения сделки вся документация автоматически сохраняется в личном кабинете пользователя в защищенном облачном хранилище. Доступ к этим документам сохраняется даже после погашения ипотеки, что может быть полезно при последующих операциях с недвижимостью.