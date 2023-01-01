По совместительству: слитно или раздельно – правила написания

Для кого эта статья:

Специалисты в области HR и кадрового делопроизводства

Соискатели, желающие повысить свою конкурентоспособность на рынке труда

Люди, работающие с деловой документацией и стремящиеся улучшить свою грамотность Правильное оформление документации может стать решающим фактором в трудоустройстве и карьерном росте. Один из наиболее частых вопросов, вызывающих затруднения даже у грамотных специалистов — как корректно писать фразу "по совместительству". Слитно или раздельно? Этот казалось бы незначительный нюанс способен испортить впечатление о вашей компетентности в глазах работодателя или партнёра. Разберёмся в правилах написания этого выражения раз и навсегда, чтобы ваши документы всегда выглядели безупречно. 📝

По совместительству: как пишется правильно

Выражение "по совместительству" пишется исключительно раздельно. Это устойчивое словосочетание, в котором предлог "по" употребляется с существительным "совместительство" в дательном падеже. Данное правило является одним из базовых в русском языке и не имеет исключений для этой конкретной фразы.

Чтобы не путаться в написании, запомните формулу:

Предлог "по" + существительное "совместительство" в дательном падеже = раздельное написание

Никаких дефисов между словами не ставится

Никаких вариантов слитного написания не допускается

Это выражение широко используется в трудовом законодательстве и кадровом делопроизводстве, поэтому его правильное написание критически важно для профессионалов. Рассмотрим несколько примеров корректного использования:

Принят на работу по совместительству с 01.03.2025.

с 01.03.2025. Трудовой договор по совместительству заключен сроком на один год.

заключен сроком на один год. Работа по совместительству не может превышать половины месячной нормы рабочего времени.

не может превышать половины месячной нормы рабочего времени. Заявление о приеме на работу по совместительству рассмотрено и одобрено.

Анна Соколова, руководитель отдела кадров Однажды к нам поступило резюме кандидата на должность финансового директора. Опыт работы, квалификация — всё выглядело безупречно, но в документе многократно встречалась фраза "работаю посовместительству" — слитно. Это могло показаться мелочью, но в нашей компании грамотность является одним из ключевых требований. На собеседовании мы тактично указали на эту ошибку. Кандидат был крайне смущён и признался, что всегда сомневался в написании этого выражения. Впоследствии он стал одним из наших лучших сотрудников, а случай с "по совместительству" превратился в корпоративную байку о том, как важна внимательность к деталям.

Для закрепления материала представим сравнительную таблицу с правильным и неправильным написанием:

Правильно ✅ Неправильно ❌ по совместительству посовместительству работа по совместительству работа посовместительству оформлен по совместительству оформлен по-совместительству трудится по совместительству трудится по совмести-тельству

Почему "по совместительству" пишется раздельно

Написание словосочетания "по совместительству" регулируется несколькими правилами русского языка. Разберем лингвистические основы, которые объясняют раздельное написание:

Предложно-падежная конструкция: Выражение состоит из предлога "по" и существительного "совместительство" в дательном падеже. В русском языке предлоги с существительными пишутся раздельно. Отсутствие приставки: "По" в данном случае — не приставка, а полноценный предлог, что исключает слитное написание. Смысловая самостоятельность: Каждый элемент словосочетания сохраняет свое лексическое значение, что является признаком раздельного написания. Падежный вопрос: К существительному "совместительство" можно задать вопрос с предлогом: "По чему?" — "По совместительству", что подтверждает раздельное написание.

Важно понимать фундаментальное различие между предлогами и приставками. Предлоги — это служебные части речи, которые пишутся раздельно со словами, к которым относятся. Приставки — это морфемы, которые являются частью слова и пишутся слитно с ним.

Для более глубокого понимания, проведем параллели с другими похожими конструкциями:

Раздельное написание Аналогичное правило Пример использования по совместительству предлог + сущ. в дат. падеже Работает по совместительству в двух компаниях по согласию предлог + сущ. в дат. падеже Действовать по согласию сторон по контракту предлог + сущ. в дат. падеже Выполнять обязанности по контракту по соглашению предлог + сущ. в дат. падеже Уволиться по соглашению сторон

Следует отметить, что существуют случаи, когда "по-" пишется через дефис (например, "по-новому", "по-русски"), но это происходит при образовании наречий от прилагательных или местоимений, что не имеет отношения к нашему случаю.

Предлог "по" с существительными: правила написания

Предлог "по" в русском языке многофункционален и используется с существительными в разных падежах, что определяет особенности написания соответствующих словосочетаний. Разберем основные случаи, чтобы систематизировать знания о правильном написании "по совместительству" и схожих конструкций. 🔍

Предлог "по" используется с тремя падежами:

Дательный падеж (по чему?) — наиболее распространенный случай, включая наше выражение "по совместительству"

(по чему?) — наиболее распространенный случай, включая наше выражение "по совместительству" Винительный падеж (по что?) — в ограниченных случаях

(по что?) — в ограниченных случаях Предложный падеж (по чём?) — преимущественно в устаревших или устойчивых выражениях

Во всех этих случаях предлог "по" пишется раздельно с существительными. Это фундаментальное правило русской орфографии не имеет исключений для стандартных предложных конструкций.

Рассмотрим типичные примеры использования предлога "по" с существительными в деловой речи:

по заявлению (дат. п.) — "Отпуск предоставлен по заявлению сотрудника"

по контракту (дат. п.) — "Обязательства по контракту выполнены в срок"

по приказу (дат. п.) — "Назначен на должность по приказу руководителя"

по распоряжению (дат. п.) — "Действовать по распоряжению директора"

по доверенности (дат. п.) — "Представлять интересы по доверенности"

Важно различать предложные конструкции от наречий с приставкой "по-", пишущихся через дефис:

по совместительству (предлог + существительное) — раздельно

по-деловому (наречие) — через дефис

по делу (предлог + существительное) — раздельно

по-новому (наречие) — через дефис

Следует помнить и о составных предлогах, включающих "по", которые также пишутся раздельно с существительными:

по сравнению с...

по отношению к...

по мере того как...

по причине...

Это систематизированное понимание правил употребления предлога "по" позволит избежать ошибок не только при написании выражения "по совместительству", но и в других подобных конструкциях. 📚

Употребление в деловых документах и резюме

Корректное использование выражения "по совместительству" в деловой документации критически важно для создания профессионального имиджа и соблюдения официально-делового стиля. Разберем специфику применения этой фразы в различных типах документов. 📄

В трудовых договорах и приказах фраза "по совместительству" имеет строгую юридическую значимость, указывая на особый режим работы сотрудника. Характерные формулировки включают:

"Принять Иванова И.И. на должность бухгалтера по совместительству с 01.04.2025"

с 01.04.2025" "Настоящий трудовой договор заключен о работе по совместительству "

" "Режим работы по совместительству составляет 20 часов в неделю"

составляет 20 часов в неделю" "Оплата труда работника по совместительству производится пропорционально отработанному времени"

При составлении резюме упоминание о работе по совместительству требует особого внимания к формулировкам:

Рекомендуемые формулировки ✅ Нежелательные формулировки ❌ Работал по совместительству в должности... Подрабатывал в компании... Занимал должность... по совместительству Имел побочную работу... Опыт работы по совместительству: ... Паралельно трудился как... Совмещал основную деятельность с работой по совместительству Халтурил на полставки...

В заявлениях и других документах по личному составу также важно придерживаться стандартных формулировок:

"Прошу принять меня на работу по совместительству на должность..."

"Прошу уволить меня с работы по совместительству..."

"В соответствии с графиком работы по совместительству..."

"Справка с места работы по совместительству"

Михаил Петров, юрист по трудовому праву В моей практике был показательный случай, когда небрежность в написании привела к серьезным юридическим последствиям. Компания составила приказ о приеме сотрудника "посовместительству" (слитно), не придав значения этой "мелочи". При проверке трудовой инспекцией это стало одной из зацепок для более детального анализа документации. В результате были выявлены и другие нарушения, компания получила крупный штраф. Работодатель пытался оспорить решение в суде, аргументируя, что ошибка в написании не меняет сути документа, однако суд счел, что ошибка в официальном документе указывает на недостаточную компетентность при его составлении, что ставит под сомнение юридическую чистоту всего пакета документов. Это яркий пример того, как казалось бы незначительная орфографическая ошибка может иметь серьезные правовые и финансовые последствия.

Следует также учитывать специфику употребления термина "по совместительству" в различных профессиональных контекстах:

В медицине: "Врач-терапевт, по совместительству заведующий отделением"

"Врач-терапевт, по совместительству заведующий отделением" В образовании: "Преподаватель информатики, по совместительству методист"

"Преподаватель информатики, по совместительству методист" В научной сфере: "Научный сотрудник, по совместительству доцент кафедры"

"Научный сотрудник, по совместительству доцент кафедры" В коммерции: "Финансовый директор, по совместительству член совета директоров"

Правильное использование выражения "по совместительству" в деловой документации не только демонстрирует вашу грамотность, но и обеспечивает юридическую корректность составляемых документов. 🖋️

Типичные ошибки при написании выражения

При использовании фразы "по совместительству" в письменной речи люди допускают ряд характерных ошибок, которые могут негативно повлиять на восприятие ваших документов и профессиональный имидж. Рассмотрим самые распространенные заблуждения и правильные варианты. ⚠️

Основные типы ошибок при написании "по совместительству":

Слитное написание — "посовместительству" (наиболее распространенная ошибка) Написание через дефис — "по-совместительству" (возникает из-за путаницы с правилами написания наречий) Неправильное падежное окончание — "по совместительстве" (смешение падежных форм) Орфографические ошибки — "по совместитетельству", "по савместительству" (невнимательность) Оформление кавычками — "по "совместительству"" (излишнее выделение)

Рассмотрим причины возникновения этих ошибок и как их избежать:

Ошибка Причина Как запомнить правильный вариант Слитное написание "посовместительству" Ошибочное восприятие как единого понятия Задайте вопрос: "по чему?" — "по совместительству" Дефисное написание "по-совместительству" Смешение с правилами написания наречий Помните, что это существительное с предлогом, а не наречие Неправильный падеж "по совместительстве" Смешение предложного и дательного падежей Предлог "по" в значении "согласно чему-либо" требует дательного падежа Орфографические ошибки Невнимательность, спешка Проверяйте тексты перед отправкой, используйте автоматические проверки

Особо следует отметить случаи контекстуальных ошибок, когда выражение "по совместительству" используется стилистически неверно:

Неправильно: "Я работаю посовместительству веб-дизайнером."

"Я работаю посовместительству веб-дизайнером." Правильно: "Я работаю по совместительству веб-дизайнером."

"Я работаю по совместительству веб-дизайнером." Неправильно: "Мы приняли его на должность по-совместительству."

"Мы приняли его на должность по-совместительству." Правильно: "Мы приняли его на должность по совместительству."

"Мы приняли его на должность по совместительству." Неправильно: "В его обязанности, по совместительству, входит ведение документации."

"В его обязанности, по совместительству, входит ведение документации." Правильно: "В его обязанности по совместительству входит ведение документации." (без лишних запятых)

Для устранения подобных ошибок рекомендуется:

Использовать профессиональные справочники по делопроизводству

Обращаться к словарям русского языка при возникновении сомнений

Применять автоматические средства проверки орфографии, но не полагаться на них полностью

Перед отправкой важных документов давать их на проверку коллегам

Регулярно повышать свою грамотность, особенно в области деловой документации

Помните, что ошибки в написании терминов трудового законодательства могут привести не только к негативному впечатлению, но и к юридическим неточностям в документах. 📋