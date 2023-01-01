Платят ли зарплату во время отпуска: правила, сроки, ваши права

Для кого эта статья:

Молодые специалисты и работники, не уверенные в своих трудовых правах

Люди, заинтересованные в правильной организации отпусков и расчете отпускных

Профессионалы, стремящиеся повысить свои знания в области HR и трудового законодательства Представьте: вы упаковали чемодан, купили билеты, и тут внезапно понимаете – а получите ли вы деньги перед отпуском? По статистике, более 40% молодых специалистов не знают точно, как и когда им должны выплачивать отпускные. И еще больше работников не умеют правильно проверять эти расчеты. Хорошая новость – законодательство защищает ваше право на оплату отпуска, но знать эти правила и уметь их применять должен каждый. Разберемся, как не остаться без денег перед заслуженным отдыхом и что делать, если работодатель "забыл" о выплатах. 💼

Положены ли выплаты во время отпуска: основные правила

Ответ однозначный — да, отпуск должен быть оплачен. Это не просто добрая воля работодателя, а требование Трудового кодекса РФ. Статья 114 ТК РФ гарантирует сохранение среднего заработка на время ежегодного оплачиваемого отпуска. Это означает, что сотрудник, уходящий в отпуск, получает не только базовую зарплату, но компенсацию, рассчитанную исходя из всех выплат за последний год.

Когда речь идет о выплатах во время отпуска, нужно различать несколько понятий:

Отпускные — средний заработок, который выплачивается за период отпуска

— средний заработок, который выплачивается за период отпуска Заработная плата — оплата за фактически отработанные дни месяца до ухода в отпуск

— оплата за фактически отработанные дни месяца до ухода в отпуск Авансовая часть зарплаты — обычно выплачивается в середине месяца

Многие путают эти понятия, что вызывает недопонимание: "Почему мне выплатили меньше, чем обычно?" или "Должны ли мне платить во время отпуска?". Разберемся с основными правилами.

Вид отпуска Оплачивается? Особенности Ежегодный основной оплачиваемый (28 календарных дней) Да В размере среднего заработка Дополнительный оплачиваемый Да Предоставляется определенным категориям работников Отпуск без сохранения заработной платы Нет По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Учебный отпуск Да* Оплачивается только при получении образования впервые Декретный отпуск Да Выплаты осуществляются через ФСС

Елена Соколова, HR-директор Когда ко мне пришла стажер Марина с вопросом: "А правда, что за время отпуска мне ничего не заплатят?", я была удивлена. Оказывается, в предыдущей компании ей говорили, что отпускные — это "бонус", который работодатель может выплачивать по желанию. Мы провели целую мини-лекцию для молодых сотрудников о том, что отпускные — это не милость работодателя, а гарантированное трудовым законодательством право. После этого случая я рекомендую всем новичкам изучать свои трудовые права ещё до подписания договора, чтобы избежать манипуляций со стороны недобросовестных компаний.

Важно помнить: если вы уходите в отпуск с 1-го числа месяца, то отпускные — это единственная выплата, которую вы получите перед отпуском. Заработная плата за отработанные дни предыдущего месяца будет выплачена в обычные сроки согласно правилам компании. Это часто вызывает недопонимание у сотрудников, особенно если отпускные оказались меньше обычной зарплаты.

Если же вы уходите в отпуск в середине месяца, то получите и зарплату за отработанные дни этого месяца, и отпускные за дни отдыха. 📅

Как рассчитываются отпускные по Трудовому кодексу

Расчет отпускных может показаться сложным, но если разобраться в формуле, вы сможете самостоятельно проверить правильность начисленных сумм. Согласно статье 139 ТК РФ, отпускные рассчитываются исходя из среднего заработка за последние 12 месяцев работы.

Базовая формула расчета отпускных выглядит так: Отпускные = Средний дневной заработок × Количество дней отпуска

Средний дневной заработок рассчитывается по формуле: СДЗ = Сумма заработка за 12 месяцев ÷ 12 ÷ 29,3

Число 29,3 — это среднемесячное количество календарных дней, установленное трудовым законодательством. При расчете учитываются следующие виды выплат:

Оклад или тарифная ставка

Премии (с некоторыми ограничениями)

Доплаты и надбавки

Иные выплаты, предусмотренные системой оплаты труда

Важно! Не все выплаты учитываются при расчете среднего заработка. Исключаются:

Выплаты социального характера (материальная помощь, компенсация за питание)

Предыдущие отпускные

Выплаты за периоды нетрудоспособности

Командировочные расходы

Особенности расчета Пояснение Неполный расчетный период Если сотрудник работает менее 12 месяцев, учитываются все фактически отработанные месяцы Месяц отработан не полностью Количество календарных дней корректируется пропорционально отработанному времени Повышение зарплаты в расчетном периоде Суммы корректируются с учетом коэффициента повышения Исключаемые периоды Больничные, командировки и другие периоды, когда за работником сохранялся средний заработок

Рассмотрим пример: сотрудник с окладом 60000 рублей, без премий и надбавок, берет отпуск на 14 дней в 2025 году. За последние 12 месяцев заработок составил 720000 рублей (60000 × 12).

Рассчитываем средний дневной заработок: СДЗ = 720000 ÷ 12 ÷ 29,3 = 2048,11 рублей Определяем сумму отпускных: Отпускные = 2048,11 × 14 = 28673,54 рублей

С этой суммы будет удержан НДФЛ в размере 13%, и на руки сотрудник получит 24945,98 рублей. 💰

Повлиять на размер отпускных могут различные факторы:

Наличие премий и бонусов в расчетном периоде

Повышение заработной платы

Наличие периодов нетрудоспособности

Работа в режиме неполного рабочего времени

Сроки выплаты отпускных: когда ожидать деньги

Один из самых частых вопросов — когда должны прийти отпускные на карту? Законодательство дает четкий ответ. Согласно статье 136 ТК РФ, выплата отпускных производится не позднее чем за 3 календарных дня до начала отпуска. Это значит, что если ваш отпуск начинается 15 июля, отпускные должны быть выплачены не позднее 11 июля.

Важно учитывать:

Если последний день срока выплаты попадает на выходной или праздник, деньги должны быть переведены до этого дня

Срок отсчитывается именно в календарных, а не в рабочих днях

Работодатель имеет право выплатить отпускные и раньше установленного срока

Алексей Орлов, юрист по трудовому праву Недавно ко мне обратился программист Игорь, которому отпускные перевели только в день начала отпуска. Когда он спросил бухгалтерию о задержке, ему ответили: "Мы всегда так делаем, это допустимо". На самом деле, это прямое нарушение Трудового кодекса. Мы составили претензию, и работодатель не только извинился, но и выплатил компенсацию за задержку. Этот случай наглядно показывает, как важно знать свои права. Пассивность Игоря могла бы привести к тому, что компания и дальше нарушала бы законодательство в отношении всех сотрудников.

Нужно различать сроки выплаты отпускных и зарплаты. Если вы уходите в отпуск в середине месяца, то:

За отработанные дни месяца зарплата выплачивается в обычные дни выплат За дни отпуска отпускные выплачиваются за 3 дня до его начала

Рассмотрим в таблице разные ситуации с датами выплаты отпускных: 📆

Дата начала отпуска Крайний срок выплаты отпускных Примечание Понедельник, 10 июня 2025 Пятница, 6 июня 2025 Стандартный расчет Понедельник, 12 мая 2025 Четверг, 8 мая 2025 С учетом праздничных дней (9-11 мая) Суббота, 1 марта 2025 Вторник, 25 февраля 2025 С учетом выходных Следующий рабочий день после больничного За 3 дня до фактического начала отпуска При переносе отпуска из-за болезни

Позаботьтесь о том, чтобы заявление на отпуск было подано заблаговременно — обычно за 2 недели до его начала. Это поможет бухгалтерии правильно рассчитать и своевременно выплатить отпускные. В некоторых компаниях сроки подачи заявлений на отпуск регламентируются внутренними документами — изучите их заранее. 📝

Что делать если зарплату не выплатили перед отпуском

Нарушение сроков выплаты отпускных — это не просто неудобство, а прямое нарушение трудового законодательства со стороны работодателя. Если вы столкнулись с такой ситуацией, действовать нужно оперативно и последовательно.

Алгоритм действий при невыплате отпускных в срок:

Письменное обращение к руководству. Составьте заявление на имя директора или руководителя HR-отдела с указанием факта нарушения ваших трудовых прав. Обращение в бухгалтерию. Уточните причины задержки выплат, возможно, произошла техническая ошибка. Уведомление о приостановке работы. По статье 142 ТК РФ, вы имеете право приостановить работу при задержке выплат более 15 дней, предварительно уведомив работодателя. Жалоба в трудовую инспекцию. Можно подать онлайн через портал Госуслуг или лично. Обращение в прокуратуру. Особенно эффективно, если нарушение затрагивает нескольких сотрудников. Подача искового заявления в суд. Крайняя мера, которая позволит взыскать не только отпускные, но и компенсацию.

У многих возникает вопрос: можно ли отказаться от отпуска, если отпускные не выплачены? По закону, вы имеете право потребовать перенести отпуск на другой срок, если нарушены сроки выплаты отпускных (статья 124 ТК РФ). Перенос оформляется письменным заявлением с указанием причины.

Важно! Сохраняйте все доказательства нарушения ваших прав:

Копии заявлений и обращений к руководству

Расчетные листки и выписки с банковского счета

Свидетельские показания коллег

Переписку с работодателем (email, мессенджеры)

При задержке выплаты отпускных вы имеете право на компенсацию в размере не менее 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты (статья 236 ТК РФ). 💸

Ваши права и способы защиты при задержке выплат

Знание своих прав — это первый шаг к их защите. Трудовой кодекс предоставляет работникам широкий спектр инструментов для борьбы с недобросовестными работодателями, нарушающими сроки выплат.

Основные права работника при задержке отпускных:

Право на получение процентной компенсации за каждый день просрочки (ст. 236 ТК РФ)

Право на перенос отпуска из-за несвоевременной выплаты отпускных (ст. 124 ТК РФ)

Право на приостановку работы до выплаты задержанной суммы (ст. 142 ТК РФ)

Право требовать возмещения морального вреда (ст. 237 ТК РФ)

Право на защиту своих интересов через профсоюз (при наличии)

Особенно эффективны коллективные действия. Если проблема с задержкой выплат касается нескольких сотрудников, объединение усилий может дать более быстрый результат. Коллективная жалоба в трудовую инспекцию или прокуратуру привлекает больше внимания контролирующих органов.

При обращении в официальные инстанции учитывайте сроки давности:

Инстанция Срок давности Необходимые документы Трудовая инспекция 1 год с момента нарушения Заявление, копии трудового договора, расчетных листков Прокуратура Без ограничений по сроку давности Заявление с изложением обстоятельств, подтверждающие документы Суд (индивидуальный трудовой спор) 3 месяца с момента, когда работник узнал о нарушении Исковое заявление, доказательства нарушения, расчет суммы иска Суд (споры о невыплатах) 1 год с момента нарушения срока выплаты Исковое заявление, расчет задолженности и компенсации

При составлении жалобы или искового заявления не забудьте указать:

Точные даты нарушения сроков выплаты

Размер задолженности по отпускным

Расчет компенсации за задержку

Требование о компенсации морального вреда (при обращении в суд)

Ссылки на соответствующие статьи ТК РФ

Помните, что защита трудовых прав — это не только ваше личное дело, но и вклад в формирование здоровой рабочей атмосферы, где права всех сотрудников уважаются. Не бойтесь отстаивать свои законные интересы! 👨‍⚖️