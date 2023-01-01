Переписывание текстов на фрилансе: как начать

Для кого эта статья:

Новички, интересующиеся фрилансом и работой с текстами

Люди, желающие развить навыки копирайтинга и рерайтинга

Профессионалы, стремящиеся повысить свои доходы и квалификацию в области контента Открою секрет — переписывание текстов стало пропуском в мир фриланса для тысяч копирайтеров. Сегодня эта ниша доступна даже тем, кто только делает первые шаги в работе с контентом. Для старта вам не нужны супер-креативные навыки или способность создавать шедевры с нуля. Достаточно умения структурировать, улучшать и адаптировать существующие тексты под новые задачи. В 2025 году рынок переписывания более доступен новичкам, чем написание оригинальных материалов, но при этом даёт хороший заработок и возможность прокачать навыки для более сложных проектов. 💼

Переписывание текстов как старт фриланс-карьеры

Переписывание текстов (или рерайтинг) — это идеальная стартовая площадка для новичков в мире фриланса. Почему? Во-первых, порог входа минимален: нужен только компьютер, интернет и базовое знание русского языка. Во-вторых, рынок стабильно растёт — по данным аналитиков, в 2025 году спрос на качественный рерайтинг увеличился на 23% по сравнению с предыдущим годом. 📈

Переписывание текстов — это изменение оригинального материала с сохранением его смысла, но с использованием других слов, структуры и подачи. Заказчики обращаются к рерайтерам по разным причинам:

Нужно избежать дублирования контента на сайте

Требуется адаптация сложного текста для широкой аудитории

Необходимо обновить устаревшие материалы

Нужно подготовить текст под требования SEO

Для многих успешных копирайтеров рерайтинг стал первой ступенью карьеры. Работая с чужими текстами, вы тренируете навыки структурирования, учитесь выделять главное и оттачиваете стиль. Со временем это позволит перейти к более сложным и высокооплачиваемым видам работы — копирайтингу, созданию продающих текстов или контент-маркетингу.

Вид фриланс-работы с текстом Порог входа Средний доход новичка (руб/1000 знаков) Рерайтинг (переписывание) Низкий 50-150 Копирайтинг Средний 200-500 SEO-тексты Средний 250-600 Продающие тексты Высокий 500-2000

Анна Ковальчук, копирайтер-фрилансер с опытом 6 лет Мой путь во фрилансе начался именно с переписывания текстов. Работала официанткой и после смен переписывала статьи для маленького интернет-магазина за 50 рублей за 1000 знаков. Первые деньги были символическими, но важнее был опыт. Через три месяца у меня появилось портфолио и первые постоянные клиенты. Главное — не останавливаться на достигнутом. Я постепенно повышала планку: начала брать заказы на более сложные тексты, изучила основы SEO, научилась работать с техническими темами. Спустя полгода я уже зарабатывала больше, чем на основной работе, а через год полностью ушла во фриланс. Сейчас моя ставка в 10 раз выше стартовой, но я всегда с благодарностью вспоминаю тот первый проект с переписыванием текстов.

Базовые навыки для работы с текстами в интернете

Успешный рерайтинг требует определённых навыков и знаний. Хорошая новость: многие из них можно развить прямо в процессе работы. Тем не менее, базовый набор компетенций значительно облегчит старт и поможет обойти конкурентов. 🚀

Грамотность и стилистика. Орфография, пунктуация и умение выражать мысли ясно — это фундамент. Установите Грамматику или другие сервисы для проверки текста.

Не обязательно быть экспертом во всех перечисленных областях, чтобы начать. Достаточно базовых знаний, которые вы будете совершенствовать на практике. Однако стоит постоянно развивать эти навыки — это прямой путь к получению более высокооплачиваемых заказов.

Михаил Воронов, руководитель контент-отдела Когда нанимаю рерайтеров, я в первую очередь смотрю на три вещи. Первое — это грамотность. Человек, делающий элементарные ошибки, не может работать с текстами профессионально. Второе — это умение следовать инструкциям. Многие новички настолько увлекаются "творчеством", что забывают о задачах заказчика. И третье — ответственность. Мне нужны исполнители, которые сдают работу вовремя и не пропадают без предупреждения. Все остальные навыки можно развить в процессе, если человек готов учиться. У меня есть рерайтер, которого я нанял три года назад. Он начинал с самых простых заданий по 100 рублей за 1000 знаков, а сейчас ведёт несколько ключевых проектов с оплатой в 10 раз выше. И всё потому, что постоянно развивался и никогда не подводил по срокам.

Для развития базовых навыков используйте бесплатные онлайн-курсы, специализированные книги и практику. Читайте качественные тексты в той нише, в которой хотите работать, анализируйте их структуру и особенности. Старайтесь каждый день уделять хотя бы 30 минут изучению новой информации о работе с текстами.

Навык Как развивать Полезные ресурсы Грамотность Ежедневные упражнения, чтение Грамота.ру, Текст.ру, словари Перефразирование Практика переписывания абзацев разными способами Учебники по стилистике, тематические ютуб-каналы SEO-оптимизация Изучение основ работы поисковых систем Блоги Яндекса и Google, курсы по SEO Тайм-менеджмент Планирование задач, техники вроде Помодоро Trello, Notion, Google Календарь

Где искать первые заказы на переписывание текстов

Поиск первых заказчиков — это, пожалуй, самый волнующий этап для начинающего фрилансера. Хорошая новость: существует множество платформ, где регулярно появляются заказы на переписывание текстов. В 2025 году рынок стал ещё более доступным для новичков благодаря развитию специализированных сервисов. 🔍

Вот наиболее эффективные места для поиска первых заказов:

Биржи копирайтинга: Текст.ру, eTXT, Адвего, ContentMonster. Здесь всегда есть проекты для новичков, а система рейтинга помогает постепенно повышать свой статус.

Стратегия поиска первых заказов должна быть комплексной. Не ограничивайтесь одной платформой — регистрируйтесь минимум на 3-4 ресурсах и ежедневно просматривайте новые заказы. Это увеличит ваши шансы на получение первых проектов.

Когда обнаружите подходящий заказ, внимательно изучите требования заказчика и подготовьте персонализированный отклик. Не используйте шаблонные сообщения — покажите, что вы действительно заинтересованы именно в этом проекте и понимаете его специфику.

На первых порах стоит брать даже небольшие и недорогие заказы — они помогут вам набрать портфолио и получить первые положительные отзывы. Положительная репутация на биржах и фриланс-платформах — это ваш билет к более высокооплачиваемым проектам.

Как формировать ценовую политику и портфолио

Определение стоимости услуг и создание впечатляющего портфолио — это два важнейших фактора, которые влияют на ваш успех в сфере переписывания текстов. Новичку часто сложно найти баланс между желанием получить достойную оплату и необходимостью конкурировать с более опытными фрилансерами. 💰

При формировании ценовой политики учитывайте следующие факторы:

Рыночные ставки. В 2025 году начинающие рерайтеры получают от 50 до 150 рублей за 1000 знаков. Средний диапазон для опытных специалистов: 150-300 рублей.

Начните с нижней планки тарифов, но по мере накопления опыта и положительных отзывов постепенно повышайте ставки. Многие успешные рерайтеры повышают цены на 10-15% после каждых 10-15 успешно выполненных проектов.

Что касается портфолио, то его создание для новичка может показаться замкнутым кругом: чтобы получить заказы, нужно портфолио, а чтобы создать портфолио, нужны заказы. Решение этой проблемы:

Создайте несколько образцов переписанных текстов для демонстрации своих навыков (даже без реального заказчика).

Предложите бесплатное переписывание небольших текстов для друзей или знакомых, ведущих бизнес.

Выполняйте тестовые задания на биржах копирайтинга.

Ведите собственный блог, где можно демонстрировать свой стиль письма.

Структурируйте своё портфолио по темам или типам работ. Для каждого образца укажите исходные условия задачи и результат, которого вы достигли. Если заказчик дал положительный отзыв, обязательно включите его в портфолио — это значительно повышает доверие потенциальных клиентов.

Инструменты копирайтера для быстрой работы онлайн

Современные технологии значительно облегчают работу рерайтера и позволяют существенно увеличить производительность. В 2025 году правильный набор инструментов — это реальное конкурентное преимущество, позволяющее выполнять работу быстрее, качественнее и, как следствие, зарабатывать больше. 🛠️

Вот необходимый минимум инструментов для эффективной работы:

Категория Инструменты Для чего нужны Проверка текста Орфограммка, LanguageTool, Яндекс.Спеллер Автоматическая проверка орфографии и пунктуации Проверка уникальности Advego Plagiatus, Text.ru, Content-Watch Определение уровня уникальности переписанного текста Подбор синонимов Синонимайзер.ру, Тезаурус.ру Поиск альтернативных вариантов слов для рерайтинга Организация работы Trello, Notion, Google Документы Планирование задач, сохранение заметок, работа с текстом SEO-анализ Pixel Tools, Text.ru, Key Collector Анализ ключевых слов и SEO-параметров текста

Помимо специализированных сервисов, стоит освоить горячие клавиши текстовых редакторов — это значительно ускоряет работу с текстом. Также полезно использовать расширения для браузера, например, Grammarly для англоязычных текстов или аналогичные инструменты для русского языка.

Не стоит пренебрегать и инструментами для самоорганизации. Таймеры по методу Помодоро (25 минут работы, 5 минут отдыха) помогают поддерживать концентрацию и избегать выгорания. Приложения вроде Forest или Focus To-Do блокируют доступ к отвлекающим сайтам и приложениям во время работы.

По мере роста вашей экспертизы стоит инвестировать в более продвинутые инструменты. Например, платные версии сервисов проверки текста часто предлагают расширенный функционал: анализ читабельности, поиск воды в тексте, рекомендации по улучшению структуры.

Совет для новичков: Начните с бесплатных версий сервисов, а когда почувствуете, что инвестиции в платный инструмент окупятся за счёт увеличения продуктивности — приобретайте подписку.

Отдельно стоит упомянуть специализированные инструменты для определённых ниш. Например, если вы работаете с медицинскими текстами, вам пригодятся медицинские словари и справочники. Для технических текстов полезны глоссарии терминов и технические энциклопедии.