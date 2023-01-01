Пошаговое руководство по миграции с Universal Analytics на GA4

Для кого эта статья:

Владельцы сайтов и онлайн-бизнесов

Маркетологи и специалисты по аналитике данных

Специалисты, занимающиеся миграцией систем аналитики Летом 2023 года завершилась эпоха Universal Analytics – инструмента, который более десятилетия служил золотым стандартом веб-аналитики. Теперь перед всеми владельцами сайтов и маркетологами стоит неизбежная задача: освоить принципиально новую платформу Google Analytics 4. Но не стоит воспринимать это как головную боль – GA4 предлагает революционный подход к анализу пользовательского поведения и совершенно новые возможности для бизнеса. В этой статье я разложу процесс миграции на чёткие, выполнимые шаги, которые помогут вам не только безболезненно перенести настройки, но и раскрыть потенциал новой аналитической платформы. 🚀

Что такое GA4 и почему необходим переход с Universal Analytics

Google Analytics 4 (GA4) — это принципиально новое поколение аналитической платформы от Google, которое фундаментально отличается от своего предшественника Universal Analytics (UA). Если UA строился вокруг сессий и просмотров страниц, то GA4 переносит фокус на пользователей и события, обеспечивая кросс-платформенное отслеживание и глубокий анализ пути клиента.

Главные причины, делающие переход на GA4 неизбежным:

С 1 июля 2023 года Universal Analytics прекратил сбор данных, а к концу 2023 года доступ к историческим данным будет закрыт

GA4 использует машинное обучение для заполнения пробелов в данных, что особенно важно в эпоху строгих политик конфиденциальности

Новая архитектура обеспечивает более точное отслеживание поведения пользователей на разных устройствах

GA4 предлагает продвинутый анализ вовлеченности, а не только конверсий

Соответствие современным стандартам приватности и защиты данных (GDPR, CCPA)

Александр Петров, Руководитель отдела аналитики Когда я впервые открыл GA4 после многих лет работы с Universal Analytics, это было как попасть в другую вселенную. Все привычные метрики исчезли, а на их месте появились какие-то события, параметры и исследования. Первый проект миграции для крупного e-commerce занял у нас почти месяц, и это был настоящий квест. Но когда система заработала, мы получили инсайты, о которых раньше могли только мечтать. Например, выяснили, что 64% пользователей, совершающих конверсию, сначала просматривают товар на мобильном устройстве, а завершают покупку уже на десктопе. В UA мы видели это как разрозненные сессии разных пользователей. После этого кейса я понял — боль миграции временна, а преимущества GA4 будут работать годами.

Сравнение ключевых особенностей Universal Analytics и GA4:

Параметр Universal Analytics Google Analytics 4 Основная единица измерения Сессии и хиты События и пользователи Модель данных Структура на основе просмотров страниц Событийно-ориентированная модель Кросс-платформенный анализ Ограниченный Полностью интегрированный Искусственный интеллект Базовые прогнозы Глубокая ML-аналитика и предсказания Срок хранения данных 26 месяцев (стандарт) До 14 месяцев для определенных данных Соответствие GDPR Частичное Полное

Отличия в терминологии между платформами также критически важны для понимания. В GA4 больше нет "целей" в прежнем понимании — они заменены "конверсионными событиями". Понятие "сегменты" трансформировалось в "аудитории", а вместо "представлений" теперь используются "потоки данных".

Переход на GA4 — это не просто техническая необходимость, а возможность переосмыслить подход к аналитике и получить более глубокое понимание своей аудитории. 📊

Подготовка к миграции: аудит текущих настроек и метрик

Прежде чем приступать к настройке GA4, необходимо провести тщательный аудит существующей конфигурации Universal Analytics. Это критически важный этап, который определит успех всей миграции и позволит сохранить непрерывность в измерении ключевых показателей.

Чек-лист аудита Universal Analytics перед миграцией:

Экспортируйте список всех настроенных целей в Universal Analytics Составьте инвентаризацию пользовательских сегментов и аудиторий Зафиксируйте настройки электронной торговли, если они используются Выявите все пользовательские метрики и параметры Проанализируйте существующие фильтры и правила исключения трафика Документируйте интеграции с Google Ads и другими платформами Составьте список основных отчетов и дашбордов, которыми регулярно пользуются сотрудники

Особое внимание стоит уделить идентификации ключевых метрик (KPI), которые необходимо перенести в GA4. Для этого рекомендую провести анализ используемых отчетов за последние 3-6 месяцев, чтобы понять, какие данные реально используются для принятия решений.

Таблица соответствия метрик Universal Analytics и GA4:

Метрика в Universal Analytics Эквивалент в GA4 Комментарий Отказы Показатель вовлеченности Полностью новая концепция измерения Сеансы Сеансы Расчет производится по-другому Пользователи Общее число пользователей Более точный подсчет уникальных пользователей Средняя длительность сеанса Среднее время вовлеченности Более точное измерение активного взаимодействия Коэффициент конверсии целей Коэффициент конверсии Рассчитывается на основе конверсионных событий Страницы/сеанс Просмотры страниц на пользователя Акцент смещен с сессий на пользователей

Важным аспектом подготовки к миграции является и анализ текущих настроек GTM (Google Tag Manager). Если для отслеживания событий в Universal Analytics использовался GTM, потребуется обновить существующие теги или создать новые, совместимые с GA4.

Мария Соколова, Ведущий аналитик При переходе интернет-магазина спортивных товаров на GA4 мы столкнулись с серьезной проблемой. Изначально я решила экономить время и просто настроила базовые события в GA4, игнорируя десятки пользовательских событий в старом UA. Через месяц директор запросил отчет по эффективности раздела "Распродажа", а данных не было! Пришлось экстренно проводить ревизию всех событий UA и выяснилось, что более 40% важных бизнес-метрик не отслеживались в новой системе. Мы потеряли целый месяц данных. После этого случая я разработала подробную таблицу соответствия всех событий UA и GA4, и теперь начинаю любую миграцию именно с нее. Этот болезненный опыт научил меня, что тщательный аудит и документирование — не формальность, а необходимое условие успешного перехода.

При подготовке к миграции также стоит учесть ограничения GA4 по хранению данных. В отличие от Universal Analytics, где данные могли храниться до 26 месяцев (или бессрочно в GA360), в GA4 стандартный период хранения составляет до 14 месяцев для определенных типов отчетов. Это означает, что для сохранения исторических данных может потребоваться настройка экспорта в BigQuery. 🗄️

Завершающим этапом подготовки должно стать создание детального плана миграции с указанием конкретных дат для каждого этапа и назначением ответственных лиц. Рекомендую выделить минимум 2-3 месяца на параллельную работу обеих систем для сравнения данных и корректировки настроек GA4.

Установка Google Analytics 4: настройка параметров и тегов

После тщательной подготовки можно приступать к непосредственной установке и настройке Google Analytics 4. Процесс требует внимания к деталям и последовательности действий, но при правильном подходе занимает меньше времени, чем кажется изначально.

Шаги по установке и базовой настройке GA4:

Войдите в свой аккаунт Google Analytics и перейдите к настройкам ресурса UA В разделе "Администратор" выберите "Мастер настройки GA4" Следуйте инструкциям мастера для создания связанного ресурса GA4 После создания ресурса GA4 перейдите к его настройкам Настройте основные параметры: валюту, часовой пояс, отрасль Создайте потоки данных для веб-сайта и/или приложений Получите идентификатор измерения для интеграции с сайтом

Установка кода отслеживания GA4 может осуществляться несколькими способами:

Прямое добавление кода на сайт — вставка тега gtag.js в код каждой страницы

— вставка тега gtag.js в код каждой страницы Через Google Tag Manager — рекомендуемый вариант для большинства сайтов

— рекомендуемый вариант для большинства сайтов Через CMS-плагины — для популярных систем управления контентом (WordPress, Shopify и др.)

— для популярных систем управления контентом (WordPress, Shopify и др.) Через API — для более сложных реализаций и программной интеграции

При использовании Google Tag Manager процесс настройки выглядит следующим образом:

Создайте новый тег в GTM с типом "Конфигурация Google Analytics: GA4" Введите идентификатор измерения GA4 Настройте триггер для активации на всех страницах Опубликуйте изменения в GTM Проверьте работоспособность тега с помощью режима предварительного просмотра

При настройке параметров GA4 особое внимание следует уделить следующим аспектам:

Усиленное измерение — включите его для автоматического отслеживания просмотров страниц, прокрутки, внешних кликов и других базовых взаимодействий

— включите его для автоматического отслеживания просмотров страниц, прокрутки, внешних кликов и других базовых взаимодействий Идентификация пользователей — настройте параметры User-ID, если используете собственную систему аутентификации

— настройте параметры User-ID, если используете собственную систему аутентификации Сбор и обработка данных — настройте параметры в соответствии с политикой конфиденциальности вашего сайта

— настройте параметры в соответствии с политикой конфиденциальности вашего сайта Сохранение данных — установите максимальный срок хранения (14 месяцев)

— установите максимальный срок хранения (14 месяцев) Связь с Google Ads — настройте интеграцию для отслеживания эффективности рекламных кампаний

Проверка корректности установки GA4 критически важна. После установки тега необходимо убедиться, что данные начали поступать в систему. Для этого используйте отчет "Реальное время" в интерфейсе GA4 и проверьте, отображаются ли активные пользователи. Также рекомендую использовать инструмент Google Tag Assistant для диагностики правильности установки тегов. 🔍

Если вы управляете несколькими сайтами или доменами, обратите внимание на настройку отслеживания между доменами в GA4. Эта функция позволяет отслеживать путь пользователя через несколько связанных сайтов как единую последовательность взаимодействий:

В настройках потока данных включите "Измерение между доменами" Добавьте список доменов, между которыми необходимо отслеживать пользователей Настройте параметры передачи идентификаторов пользователей

Не забудьте также настроить фильтры для исключения внутреннего трафика, чтобы действия вашей команды не искажали аналитические данные. В GA4 это реализуется через создание правил внутреннего трафика в разделе "Потоки данных".

Настройка целей и событий в GA4: основные нововведения

Концепция событий в GA4 кардинально отличается от подхода в Universal Analytics. Если в UA события были дополнением к просмотрам страниц, то в GA4 всё является событиями — от просмотра страницы до покупки товара. Это требует принципиально нового подхода к отслеживанию взаимодействий пользователей.

В GA4 существует четыре типа событий:

Автоматически собираемые события — отслеживаются без дополнительной настройки (firstvisit, pageview, session_start и др.)

— отслеживаются без дополнительной настройки (firstvisit, pageview, session_start и др.) События усиленного измерения — активируются в настройках потока данных (scroll, click, file_download и др.)

— активируются в настройках потока данных (scroll, click, file_download и др.) Рекомендуемые события — стандартизированные события с предопределенной структурой для конкретных отраслей

— стандартизированные события с предопределенной структурой для конкретных отраслей Пользовательские события — полностью настраиваемые события для уникальных бизнес-требований

Вместо целей, привычных по UA, в GA4 используются конверсионные события. Чтобы пометить событие как конверсионное, выполните следующие шаги:

Перейдите в раздел "Настройка событий" в административной панели GA4 Выберите вкладку "Конверсии" Нажмите "Новая конверсия" и выберите существующее событие или создайте новое GA4 будет отслеживать это событие как конверсию и включать его в соответствующие отчеты

Для миграции целей из Universal Analytics в GA4 можно использовать следующую таблицу соответствий:

Тип цели в UA Реализация в GA4 Необходимые действия Цель по назначению Конверсионное событие pageview с параметром pagelocation Создать пользовательское событие с условием по URL Цель по длительности Пользовательское событие с измерением времени сеанса Необходима реализация через GTM Цель по страницам/сеанс Пользовательское событие с подсчетом просмотров Необходима реализация через GTM Цель по событию Соответствующее событие GA4 с пометкой как конверсия Настроить эквивалентное событие в GA4 Цель на основе Smart Goals Прогнозируемые показатели на основе ML Использовать отчеты прогнозирования GA4

Одно из ключевых преимуществ GA4 — возможность использования параметров событий для обогащения аналитических данных. Параметры позволяют добавлять контекст к событиям, делая анализ более глубоким:

Стандартные параметры — предустановленные параметры для определенных событий (например, pagetitle для pageview)

— предустановленные параметры для определенных событий (например, pagetitle для pageview) Пользовательские параметры — уникальные параметры для специфических бизнес-задач (до 50 на одно свойство GA4)

— уникальные параметры для специфических бизнес-задач (до 50 на одно свойство GA4) Пользовательские параметры для измерения — создаются в интерфейсе GA4 для использования в отчетах (до 50)

Важно помнить, что в GA4 существует лимит на количество уникальных событий (500) и пользовательских параметров (50). Это требует более стратегического подхода к планированию структуры событий, чем в UA. 📏

Для отслеживания электронной торговли в GA4 используется набор рекомендуемых событий электронной коммерции:

viewitemlist — просмотр списка товаров view_item — просмотр отдельного товара addtocart — добавление товара в корзину begin_checkout — начало оформления заказа addpaymentinfo — добавление платежной информации purchase — завершение покупки

Каждое из этих событий должно сопровождаться специфическими параметрами, такими как itemid, itemname, price, quantity и др. Это позволяет создавать детальные отчеты по воронке продаж и эффективности товаров.

При настройке событий в GA4 рекомендую следовать принципу "сначала проверяй, потом публикуй". Используйте режим отладки GA4 (DebugView) для проверки корректности отправки событий перед тем, как полагаться на них в отчетах.

Стратегия параллельной работы систем: сохранение данных

Ключевым аспектом успешной миграции является обеспечение непрерывности аналитических данных. Для этого необходимо реализовать стратегию параллельной работы Universal Analytics и Google Analytics 4 в течение определенного периода. Это позволит не только сравнить данные между системами, но и обеспечить плавный переход без потери важной информации. 🔄

Рекомендуемые этапы параллельной работы систем:

Начальный этап (1-2 месяца) — базовая настройка GA4 параллельно с полноценной работой UA Этап сравнительного анализа (2-3 месяца) — детальная настройка событий в GA4 и сравнение данных с UA Этап адаптации отчетности (1-2 месяца) — перенос основных отчетов и обучение команды Завершающий этап — полный переход на GA4 с сохранением доступа к историческим данным UA

Для сохранения исторических данных из Universal Analytics доступно несколько стратегий:

Экспорт отчетов в Google Sheets или Excel — для базового сохранения ключевых метрик

— для базового сохранения ключевых метрик Использование Google Data Studio (Looker Studio) — для создания интерактивных дашбордов на основе данных UA

— для создания интерактивных дашбордов на основе данных UA Экспорт данных в BigQuery — для полноценного сохранения сырых данных (доступно бесплатно для GA4, требовало платной версии для UA)

— для полноценного сохранения сырых данных (доступно бесплатно для GA4, требовало платной версии для UA) Использование сторонних инструментов архивации — специализированные сервисы для сохранения аналитических данных

При параллельной работе систем особое внимание следует уделить сравнению ключевых метрик между UA и GA4. Важно понимать, что из-за различий в методологии подсчета показателей, данные в двух системах будут отличаться. Типичные расхождения включают:

Количество пользователей — GA4 использует более точную дедупликацию

Количество сессий — в GA4 применяется другой механизм определения начала и окончания сессии

Показатель отказов — в GA4 заменен на показатель вовлеченности

Источники трафика — различия в атрибуции и классификации

Для систематического сравнения данных рекомендую создать специальный сравнительный отчет в Google Sheets или Looker Studio, куда будут автоматически экспортироваться ключевые метрики из обеих систем. Это позволит отслеживать расхождения и корректировать настройки GA4.

Критически важным элементом стратегии является настройка экспорта данных GA4 в BigQuery. В отличие от Universal Analytics, где эта функция была доступна только в платной версии GA360, в GA4 экспорт доступен бесплатно (с определенными ограничениями). Это открывает новые возможности для сохранения и анализа данных:

В административной панели GA4 перейдите в раздел "Связанные сервисы" Выберите "BigQuery Links" и нажмите "Link" Выберите или создайте проект Google Cloud Platform Настройте частоту и детализацию экспорта данных Подтвердите настройки и активируйте связь

После настройки экспорта данные будут автоматически поступать в BigQuery, где их можно хранить неограниченное время и использовать для сложной аналитики с применением SQL-запросов.

Не менее важным аспектом является обучение команды работе с новым интерфейсом и концепциями GA4. Рекомендую разработать план обучения, включающий:

Базовые тренинги по интерфейсу и терминологии GA4

Практические семинары по настройке событий и отчетов

Документирование ключевых различий между UA и GA4 для вашего конкретного проекта

Назначение ответственных за отдельные аспекты аналитики

Наконец, определите критерии готовности к полному переходу на GA4. Это может включать достижение определенного уровня соответствия данных между системами, создание всех необходимых отчетов в GA4 и подтверждение от всех заинтересованных сторон о готовности работать с новой системой.

Миграция с Universal Analytics на GA4 — это не просто техническая задача, а стратегическая трансформация аналитического подхода. Правильно выполненный переход открывает доступ к продвинутым возможностям искусственного интеллекта, кросс-платформенному отслеживанию и более точному измерению пользовательского поведения. Помните, что ключом к успеху является методичность и постепенность: сначала освойте базовые функции GA4, затем воспроизведите критически важные метрики, и только потом погружайтесь в новые аналитические возможности. Вложенные усилия окупятся более глубоким пониманием вашей аудитории и более точными бизнес-решениями на основе данных.

