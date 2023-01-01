Пошаговое руководство по миграции с Universal Analytics на GA4
Летом 2023 года завершилась эпоха Universal Analytics – инструмента, который более десятилетия служил золотым стандартом веб-аналитики. Теперь перед всеми владельцами сайтов и маркетологами стоит неизбежная задача: освоить принципиально новую платформу Google Analytics 4. Но не стоит воспринимать это как головную боль – GA4 предлагает революционный подход к анализу пользовательского поведения и совершенно новые возможности для бизнеса. В этой статье я разложу процесс миграции на чёткие, выполнимые шаги, которые помогут вам не только безболезненно перенести настройки, но и раскрыть потенциал новой аналитической платформы. 🚀
Что такое GA4 и почему необходим переход с Universal Analytics
Google Analytics 4 (GA4) — это принципиально новое поколение аналитической платформы от Google, которое фундаментально отличается от своего предшественника Universal Analytics (UA). Если UA строился вокруг сессий и просмотров страниц, то GA4 переносит фокус на пользователей и события, обеспечивая кросс-платформенное отслеживание и глубокий анализ пути клиента.
Главные причины, делающие переход на GA4 неизбежным:
- С 1 июля 2023 года Universal Analytics прекратил сбор данных, а к концу 2023 года доступ к историческим данным будет закрыт
- GA4 использует машинное обучение для заполнения пробелов в данных, что особенно важно в эпоху строгих политик конфиденциальности
- Новая архитектура обеспечивает более точное отслеживание поведения пользователей на разных устройствах
- GA4 предлагает продвинутый анализ вовлеченности, а не только конверсий
- Соответствие современным стандартам приватности и защиты данных (GDPR, CCPA)
Александр Петров, Руководитель отдела аналитики
Когда я впервые открыл GA4 после многих лет работы с Universal Analytics, это было как попасть в другую вселенную. Все привычные метрики исчезли, а на их месте появились какие-то события, параметры и исследования. Первый проект миграции для крупного e-commerce занял у нас почти месяц, и это был настоящий квест. Но когда система заработала, мы получили инсайты, о которых раньше могли только мечтать. Например, выяснили, что 64% пользователей, совершающих конверсию, сначала просматривают товар на мобильном устройстве, а завершают покупку уже на десктопе. В UA мы видели это как разрозненные сессии разных пользователей. После этого кейса я понял — боль миграции временна, а преимущества GA4 будут работать годами.
Сравнение ключевых особенностей Universal Analytics и GA4:
|Параметр
|Universal Analytics
|Google Analytics 4
|Основная единица измерения
|Сессии и хиты
|События и пользователи
|Модель данных
|Структура на основе просмотров страниц
|Событийно-ориентированная модель
|Кросс-платформенный анализ
|Ограниченный
|Полностью интегрированный
|Искусственный интеллект
|Базовые прогнозы
|Глубокая ML-аналитика и предсказания
|Срок хранения данных
|26 месяцев (стандарт)
|До 14 месяцев для определенных данных
|Соответствие GDPR
|Частичное
|Полное
Отличия в терминологии между платформами также критически важны для понимания. В GA4 больше нет "целей" в прежнем понимании — они заменены "конверсионными событиями". Понятие "сегменты" трансформировалось в "аудитории", а вместо "представлений" теперь используются "потоки данных".
Переход на GA4 — это не просто техническая необходимость, а возможность переосмыслить подход к аналитике и получить более глубокое понимание своей аудитории. 📊
Подготовка к миграции: аудит текущих настроек и метрик
Прежде чем приступать к настройке GA4, необходимо провести тщательный аудит существующей конфигурации Universal Analytics. Это критически важный этап, который определит успех всей миграции и позволит сохранить непрерывность в измерении ключевых показателей.
Чек-лист аудита Universal Analytics перед миграцией:
- Экспортируйте список всех настроенных целей в Universal Analytics
- Составьте инвентаризацию пользовательских сегментов и аудиторий
- Зафиксируйте настройки электронной торговли, если они используются
- Выявите все пользовательские метрики и параметры
- Проанализируйте существующие фильтры и правила исключения трафика
- Документируйте интеграции с Google Ads и другими платформами
- Составьте список основных отчетов и дашбордов, которыми регулярно пользуются сотрудники
Особое внимание стоит уделить идентификации ключевых метрик (KPI), которые необходимо перенести в GA4. Для этого рекомендую провести анализ используемых отчетов за последние 3-6 месяцев, чтобы понять, какие данные реально используются для принятия решений.
Таблица соответствия метрик Universal Analytics и GA4:
|Метрика в Universal Analytics
|Эквивалент в GA4
|Комментарий
|Отказы
|Показатель вовлеченности
|Полностью новая концепция измерения
|Сеансы
|Сеансы
|Расчет производится по-другому
|Пользователи
|Общее число пользователей
|Более точный подсчет уникальных пользователей
|Средняя длительность сеанса
|Среднее время вовлеченности
|Более точное измерение активного взаимодействия
|Коэффициент конверсии целей
|Коэффициент конверсии
|Рассчитывается на основе конверсионных событий
|Страницы/сеанс
|Просмотры страниц на пользователя
|Акцент смещен с сессий на пользователей
Важным аспектом подготовки к миграции является и анализ текущих настроек GTM (Google Tag Manager). Если для отслеживания событий в Universal Analytics использовался GTM, потребуется обновить существующие теги или создать новые, совместимые с GA4.
Мария Соколова, Ведущий аналитик
При переходе интернет-магазина спортивных товаров на GA4 мы столкнулись с серьезной проблемой. Изначально я решила экономить время и просто настроила базовые события в GA4, игнорируя десятки пользовательских событий в старом UA. Через месяц директор запросил отчет по эффективности раздела "Распродажа", а данных не было! Пришлось экстренно проводить ревизию всех событий UA и выяснилось, что более 40% важных бизнес-метрик не отслеживались в новой системе. Мы потеряли целый месяц данных. После этого случая я разработала подробную таблицу соответствия всех событий UA и GA4, и теперь начинаю любую миграцию именно с нее. Этот болезненный опыт научил меня, что тщательный аудит и документирование — не формальность, а необходимое условие успешного перехода.
При подготовке к миграции также стоит учесть ограничения GA4 по хранению данных. В отличие от Universal Analytics, где данные могли храниться до 26 месяцев (или бессрочно в GA360), в GA4 стандартный период хранения составляет до 14 месяцев для определенных типов отчетов. Это означает, что для сохранения исторических данных может потребоваться настройка экспорта в BigQuery. 🗄️
Завершающим этапом подготовки должно стать создание детального плана миграции с указанием конкретных дат для каждого этапа и назначением ответственных лиц. Рекомендую выделить минимум 2-3 месяца на параллельную работу обеих систем для сравнения данных и корректировки настроек GA4.
Установка Google Analytics 4: настройка параметров и тегов
После тщательной подготовки можно приступать к непосредственной установке и настройке Google Analytics 4. Процесс требует внимания к деталям и последовательности действий, но при правильном подходе занимает меньше времени, чем кажется изначально.
Шаги по установке и базовой настройке GA4:
- Войдите в свой аккаунт Google Analytics и перейдите к настройкам ресурса UA
- В разделе "Администратор" выберите "Мастер настройки GA4"
- Следуйте инструкциям мастера для создания связанного ресурса GA4
- После создания ресурса GA4 перейдите к его настройкам
- Настройте основные параметры: валюту, часовой пояс, отрасль
- Создайте потоки данных для веб-сайта и/или приложений
- Получите идентификатор измерения для интеграции с сайтом
Установка кода отслеживания GA4 может осуществляться несколькими способами:
- Прямое добавление кода на сайт — вставка тега gtag.js в код каждой страницы
- Через Google Tag Manager — рекомендуемый вариант для большинства сайтов
- Через CMS-плагины — для популярных систем управления контентом (WordPress, Shopify и др.)
- Через API — для более сложных реализаций и программной интеграции
При использовании Google Tag Manager процесс настройки выглядит следующим образом:
- Создайте новый тег в GTM с типом "Конфигурация Google Analytics: GA4"
- Введите идентификатор измерения GA4
- Настройте триггер для активации на всех страницах
- Опубликуйте изменения в GTM
- Проверьте работоспособность тега с помощью режима предварительного просмотра
При настройке параметров GA4 особое внимание следует уделить следующим аспектам:
- Усиленное измерение — включите его для автоматического отслеживания просмотров страниц, прокрутки, внешних кликов и других базовых взаимодействий
- Идентификация пользователей — настройте параметры User-ID, если используете собственную систему аутентификации
- Сбор и обработка данных — настройте параметры в соответствии с политикой конфиденциальности вашего сайта
- Сохранение данных — установите максимальный срок хранения (14 месяцев)
- Связь с Google Ads — настройте интеграцию для отслеживания эффективности рекламных кампаний
Проверка корректности установки GA4 критически важна. После установки тега необходимо убедиться, что данные начали поступать в систему. Для этого используйте отчет "Реальное время" в интерфейсе GA4 и проверьте, отображаются ли активные пользователи. Также рекомендую использовать инструмент Google Tag Assistant для диагностики правильности установки тегов. 🔍
Если вы управляете несколькими сайтами или доменами, обратите внимание на настройку отслеживания между доменами в GA4. Эта функция позволяет отслеживать путь пользователя через несколько связанных сайтов как единую последовательность взаимодействий:
- В настройках потока данных включите "Измерение между доменами"
- Добавьте список доменов, между которыми необходимо отслеживать пользователей
- Настройте параметры передачи идентификаторов пользователей
Не забудьте также настроить фильтры для исключения внутреннего трафика, чтобы действия вашей команды не искажали аналитические данные. В GA4 это реализуется через создание правил внутреннего трафика в разделе "Потоки данных".
Настройка целей и событий в GA4: основные нововведения
Концепция событий в GA4 кардинально отличается от подхода в Universal Analytics. Если в UA события были дополнением к просмотрам страниц, то в GA4 всё является событиями — от просмотра страницы до покупки товара. Это требует принципиально нового подхода к отслеживанию взаимодействий пользователей.
В GA4 существует четыре типа событий:
- Автоматически собираемые события — отслеживаются без дополнительной настройки (firstvisit, pageview, session_start и др.)
- События усиленного измерения — активируются в настройках потока данных (scroll, click, file_download и др.)
- Рекомендуемые события — стандартизированные события с предопределенной структурой для конкретных отраслей
- Пользовательские события — полностью настраиваемые события для уникальных бизнес-требований
Вместо целей, привычных по UA, в GA4 используются конверсионные события. Чтобы пометить событие как конверсионное, выполните следующие шаги:
- Перейдите в раздел "Настройка событий" в административной панели GA4
- Выберите вкладку "Конверсии"
- Нажмите "Новая конверсия" и выберите существующее событие или создайте новое
- GA4 будет отслеживать это событие как конверсию и включать его в соответствующие отчеты
Для миграции целей из Universal Analytics в GA4 можно использовать следующую таблицу соответствий:
|Тип цели в UA
|Реализация в GA4
|Необходимые действия
|Цель по назначению
|Конверсионное событие pageview с параметром pagelocation
|Создать пользовательское событие с условием по URL
|Цель по длительности
|Пользовательское событие с измерением времени сеанса
|Необходима реализация через GTM
|Цель по страницам/сеанс
|Пользовательское событие с подсчетом просмотров
|Необходима реализация через GTM
|Цель по событию
|Соответствующее событие GA4 с пометкой как конверсия
|Настроить эквивалентное событие в GA4
|Цель на основе Smart Goals
|Прогнозируемые показатели на основе ML
|Использовать отчеты прогнозирования GA4
Одно из ключевых преимуществ GA4 — возможность использования параметров событий для обогащения аналитических данных. Параметры позволяют добавлять контекст к событиям, делая анализ более глубоким:
- Стандартные параметры — предустановленные параметры для определенных событий (например, pagetitle для pageview)
- Пользовательские параметры — уникальные параметры для специфических бизнес-задач (до 50 на одно свойство GA4)
- Пользовательские параметры для измерения — создаются в интерфейсе GA4 для использования в отчетах (до 50)
Важно помнить, что в GA4 существует лимит на количество уникальных событий (500) и пользовательских параметров (50). Это требует более стратегического подхода к планированию структуры событий, чем в UA. 📏
Для отслеживания электронной торговли в GA4 используется набор рекомендуемых событий электронной коммерции:
- viewitemlist — просмотр списка товаров
- view_item — просмотр отдельного товара
- addtocart — добавление товара в корзину
- begin_checkout — начало оформления заказа
- addpaymentinfo — добавление платежной информации
- purchase — завершение покупки
Каждое из этих событий должно сопровождаться специфическими параметрами, такими как itemid, itemname, price, quantity и др. Это позволяет создавать детальные отчеты по воронке продаж и эффективности товаров.
При настройке событий в GA4 рекомендую следовать принципу "сначала проверяй, потом публикуй". Используйте режим отладки GA4 (DebugView) для проверки корректности отправки событий перед тем, как полагаться на них в отчетах.
Стратегия параллельной работы систем: сохранение данных
Ключевым аспектом успешной миграции является обеспечение непрерывности аналитических данных. Для этого необходимо реализовать стратегию параллельной работы Universal Analytics и Google Analytics 4 в течение определенного периода. Это позволит не только сравнить данные между системами, но и обеспечить плавный переход без потери важной информации. 🔄
Рекомендуемые этапы параллельной работы систем:
- Начальный этап (1-2 месяца) — базовая настройка GA4 параллельно с полноценной работой UA
- Этап сравнительного анализа (2-3 месяца) — детальная настройка событий в GA4 и сравнение данных с UA
- Этап адаптации отчетности (1-2 месяца) — перенос основных отчетов и обучение команды
- Завершающий этап — полный переход на GA4 с сохранением доступа к историческим данным UA
Для сохранения исторических данных из Universal Analytics доступно несколько стратегий:
- Экспорт отчетов в Google Sheets или Excel — для базового сохранения ключевых метрик
- Использование Google Data Studio (Looker Studio) — для создания интерактивных дашбордов на основе данных UA
- Экспорт данных в BigQuery — для полноценного сохранения сырых данных (доступно бесплатно для GA4, требовало платной версии для UA)
- Использование сторонних инструментов архивации — специализированные сервисы для сохранения аналитических данных
При параллельной работе систем особое внимание следует уделить сравнению ключевых метрик между UA и GA4. Важно понимать, что из-за различий в методологии подсчета показателей, данные в двух системах будут отличаться. Типичные расхождения включают:
- Количество пользователей — GA4 использует более точную дедупликацию
- Количество сессий — в GA4 применяется другой механизм определения начала и окончания сессии
- Показатель отказов — в GA4 заменен на показатель вовлеченности
- Источники трафика — различия в атрибуции и классификации
Для систематического сравнения данных рекомендую создать специальный сравнительный отчет в Google Sheets или Looker Studio, куда будут автоматически экспортироваться ключевые метрики из обеих систем. Это позволит отслеживать расхождения и корректировать настройки GA4.
Критически важным элементом стратегии является настройка экспорта данных GA4 в BigQuery. В отличие от Universal Analytics, где эта функция была доступна только в платной версии GA360, в GA4 экспорт доступен бесплатно (с определенными ограничениями). Это открывает новые возможности для сохранения и анализа данных:
- В административной панели GA4 перейдите в раздел "Связанные сервисы"
- Выберите "BigQuery Links" и нажмите "Link"
- Выберите или создайте проект Google Cloud Platform
- Настройте частоту и детализацию экспорта данных
- Подтвердите настройки и активируйте связь
После настройки экспорта данные будут автоматически поступать в BigQuery, где их можно хранить неограниченное время и использовать для сложной аналитики с применением SQL-запросов.
Не менее важным аспектом является обучение команды работе с новым интерфейсом и концепциями GA4. Рекомендую разработать план обучения, включающий:
- Базовые тренинги по интерфейсу и терминологии GA4
- Практические семинары по настройке событий и отчетов
- Документирование ключевых различий между UA и GA4 для вашего конкретного проекта
- Назначение ответственных за отдельные аспекты аналитики
Наконец, определите критерии готовности к полному переходу на GA4. Это может включать достижение определенного уровня соответствия данных между системами, создание всех необходимых отчетов в GA4 и подтверждение от всех заинтересованных сторон о готовности работать с новой системой.
Миграция с Universal Analytics на GA4 — это не просто техническая задача, а стратегическая трансформация аналитического подхода. Правильно выполненный переход открывает доступ к продвинутым возможностям искусственного интеллекта, кросс-платформенному отслеживанию и более точному измерению пользовательского поведения. Помните, что ключом к успеху является методичность и постепенность: сначала освойте базовые функции GA4, затем воспроизведите критически важные метрики, и только потом погружайтесь в новые аналитические возможности. Вложенные усилия окупятся более глубоким пониманием вашей аудитории и более точными бизнес-решениями на основе данных.
