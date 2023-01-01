Из сантехника в тестировщики: реальный план карьерного перехода
Представьте: вместо того чтобы целый день иметь дело с протекающими трубами, вы сидите в комфортном офисе, тестируете программное обеспечение и получаете вдвое больше денег. Звучит как фантастика? А между тем сотни сантехников уже совершили этот карьерный прыжок в IT-сферу. Причём многие из них обнаружили, что их практические навыки диагностики проблем идеально переносятся в мир тестирования программного обеспечения. 🔧→💻 В этой статье я расскажу, как сантехнику стать тестировщиком, используя уже имеющиеся навыки и поэтапно осваивая новую профессию — без мистики, только конкретные шаги и реальные истории успеха.
От труб к коду: почему сантехники выбирают тестирование
Решение сменить отвёртку и разводной ключ на клавиатуру и мышь обычно возникает не спонтанно. За ним стоят вполне рациональные причины, которые побуждают специалистов по сантехнике искать новые карьерные горизонты. 🤔
Первое, что привлекает сантехников в профессии тестировщика — это значительный рост дохода. Средняя зарплата сантехника в России составляет 45-60 тысяч рублей, тогда как начинающий тестировщик может рассчитывать на 70-90 тысяч, а с опытом эта сумма легко удваивается и даже утраивается.
Второй важный фактор — условия труда. Тестировщики работают в комфортных офисах или удалённо из дома, не сталкиваясь с физическими нагрузками, грязью и потенциально опасными ситуациями, которые часто сопровождают работу сантехника.
|Аспект
|Сантехник
|Тестировщик
|Средняя зарплата (РФ)
|45 000 – 60 000 ₽
|80 000 – 200 000 ₽
|Физическая нагрузка
|Высокая
|Минимальная
|График работы
|Часто ненормированный, вызовы
|Стабильный, возможен удалённый формат
|Карьерный рост
|Ограниченный
|Широкие возможности
|Востребованность
|Стабильная
|Растущая
Третье преимущество — перспективы профессионального роста. Карьера сантехника обычно имеет низкий потолок: мастер, бригадир, в лучшем случае — владелец небольшой фирмы. В IT-сфере карьерная лестница гораздо длиннее: от младшего тестировщика до ведущего QA-инженера, тестировщика-автоматизатора или даже менеджера по качеству.
Ещё одна причина — интеллектуальная стимуляция. Тестирование предлагает постоянные вызовы для ума, необходимость изучать новые технологии и подходы, что многим кажется более привлекательным, чем однообразные технические операции.
Дмитрий Ковалев, карьерный коуч в IT
Один из моих клиентов, Александр, 15 лет проработал сантехником в ЖЭКе. Каждый день — одни и те же вызовы, одни и те же проблемы, зарплата, которой едва хватало на жизнь. Толчком к переменам стала пандемия: количество вызовов сократилось, а доход упал ещё сильнее.
"Мне было 42 года, и я думал, что уже поздно что-то менять", — рассказывал Александр. Но его сын, студент технического вуза, предложил попробовать освоить тестирование ПО. Сначала Александр воспринял это как шутку — какое программирование в его возрасте?
Однако после первых же уроков на бесплатном курсе он понял, что многие аспекты тестирования напоминают его ежедневную работу: поиск проблем, анализ причин, проверка после устранения. Через полгода интенсивного обучения в свободное время Александр получил первую работу в небольшой аутсорсинговой компании с зарплатой выше, чем на прежнем месте. Сейчас, спустя три года, он ведущий тестировщик в команде, разрабатывающей финтех-решения, с доходом в четыре раза выше, чем был у сантехника.
Навыки сантехника, полезные в IT-тестировании
На первый взгляд, профессии сантехника и тестировщика кажутся диаметрально противоположными. Однако при ближайшем рассмотрении между ними обнаруживаются удивительные параллели. Практические навыки, приобретенные за годы работы с водопроводными системами, могут стать отличным фундаментом для построения карьеры в IT. 🛠️
Аналитическое мышление и диагностика проблем. Опытный сантехник, сталкиваясь с протечкой или засором, проводит своеобразное расследование, выявляя причину неисправности по косвенным признакам. Этот навык прямо переносится в тестирование, где специалисту необходимо выявлять дефекты в работе программы и находить их корень.
Системное мышление. Сантехник работает с замкнутыми системами (водоснабжение, канализация, отопление), где все элементы взаимосвязаны. Понимание того, как одна проблема может повлиять на всю систему, критически важно и для тестировщика, который должен оценивать, как изменение в одной части программы может отразиться на других функциях.
Внимание к деталям. Небрежно закрученный вентиль или неправильно подобранная прокладка могут привести к серьезной аварии. В тестировании мелкие ошибки также могут иметь катастрофические последствия, поэтому развитая наблюдательность сантехника — ценное качество.
Практический подход к решению проблем. Сантехники привыкли находить работающие решения в условиях ограниченных ресурсов и времени. Эта способность мыслить прагматично помогает и в тестировании, где часто требуется быстро выявить критические дефекты и предложить работающее решение.
- Коммуникативные навыки. Общение с клиентами, объяснение технических вопросов нетехническим языком — повседневная практика для сантехника. Тестировщики также должны уметь четко формулировать найденные проблемы для разработчиков и других заинтересованных лиц.
- Устойчивость к стрессу. Работа с аварийными ситуациями закаляет характер. Эта психологическая устойчивость помогает сохранять хладнокровие при обнаружении серьезных дефектов в программе незадолго до релиза.
- Документирование работы. Многие сантехники ведут журналы проведенных работ и обнаруженных проблем. Этот навык напрямую применим в тестировании, где документация тест-кейсов и отчеты о дефектах — важная часть работы.
Разумеется, эти навыки необходимо адаптировать к новой сфере деятельности и дополнить техническими знаниями, но они дают хорошую стартовую позицию для перехода в IT.
Шаги трансформации: подготовка к карьере тестировщика
Переход от сантехника к тестировщику требует четкого плана и последовательных действий. Не стоит ожидать моментальных результатов — это путь, который займет несколько месяцев упорного труда, но с правильным подходом успех гарантирован. 🚀
Шаг 1: Оцените свою готовность к изменениям. Перед тем как погрузиться в обучение, честно ответьте себе на вопросы: готовы ли вы уделять этому 2-3 часа ежедневно? Сможете ли вы пережить временное снижение дохода? Есть ли у вас базовые навыки работы с компьютером? Если на все вопросы ответ положительный — двигайтесь дальше.
Шаг 2: Создайте фундамент знаний. Начните с изучения основ компьютерной грамотности, если есть пробелы. Затем освойте базовые понятия в IT: что такое операционные системы, базы данных, клиент-серверная архитектура. Для этого подойдут бесплатные онлайн-курсы на платформах Stepik или YouTube.
Шаг 3: Изучите теорию тестирования. Ознакомьтесь с основными концепциями: типами тестирования, жизненным циклом разработки ПО, методологиями (особенно Agile и Scrum). Прочитайте классические книги по тестированию, например, "Тестирование программного обеспечения" Святослава Куликова или "Тестирование dot com" Романа Савина.
Шаг 4: Освойте базовые инструменты. Научитесь работать с системами управления тестированием (TestRail, JIRA), изучите основы SQL для работы с базами данных, ознакомьтесь с инструментами для отслеживания ошибок.
|Этап подготовки
|Необходимые навыки
|Время освоения
|Ресурсы для обучения
|Базовая компьютерная грамотность
|Работа с ОС, офисными программами
|2-4 недели
|Курсы на Stepik, YouTube-туториалы
|Теория тестирования
|Виды тестирования, методологии
|1-2 месяца
|Книги, специализированные курсы
|Практические инструменты
|Баг-трекеры, системы управления тестированием
|1-2 месяца
|Документация, практические задания
|Web-технологии и API
|HTML, HTTP, REST API, Postman
|1-2 месяца
|Онлайн-курсы, практика
|Базы данных
|Основы SQL
|1 месяц
|Интерактивные тренажеры, курсы
Шаг 5: Получите практические навыки. Теория без практики бесполезна. Найдите открытые проекты, где можно попрактиковаться в тестировании. Используйте краудтестинговые платформы вроде Utest или TestIO, где можно выполнять реальные тестовые задания и даже зарабатывать первые деньги в новой профессии.
Шаг 6: Создайте портфолио. Документируйте все ваши тестовые активности: составляйте чек-листы, пишите тест-кейсы, оформляйте баг-репорты. Собирайте их в портфолио, которое станет доказательством ваших навыков для будущих работодателей.
Шаг 7: Присоединяйтесь к сообществу. Вступите в группы тестировщиков в Telegram, участвуйте в дискуссиях на профильных форумах, посещайте вебинары и митапы. Общение с профессионалами ускорит ваше обучение и поможет быть в курсе актуальных тенденций.
Шаг 8: Подготовьтесь к собеседованиям. Изучите типичные вопросы, которые задают на интервью тестировщикам. Потренируйтесь в ответах на них. Подготовьте резюме, делающее акцент на навыках, полезных для тестирования, даже если они были получены в работе сантехником.
Шаг 9: Начните поиск работы. Ищите вакансии junior-тестировщика или стажера. Не пренебрегайте возможностью начать с неполного рабочего дня или с низкой зарплаты — опыт на этом этапе важнее денег.
Антон Березин, QA-инженер и наставник
Меня часто спрашивают, реально ли перейти в тестирование без технического бэкграунда. Мой ответ: не просто реально, а иногда даже проще, чем кажется. И вот почему.
Я работал с Игорем, бывшим сантехником с 12-летним стажем. Он пришел на мои курсы, когда ему было 37 лет. Игорь считал, что его возраст и отсутствие высшего образования станут непреодолимыми препятствиями.
На первых занятиях он действительно испытывал трудности с терминологией и абстрактными концепциями. Но когда дело дошло до практических задач по поиску ошибок и анализу проблем, Игорь внезапно "расцвел". Он мог интуитивно определить, где система может дать сбой, и методично проверял каждый сценарий.
"Знаешь, — сказал мне Игорь на одном из занятий, — когда я диагностирую проблему с водопроводом, я должен представить, как вода движется по трубам, где может быть преграда или утечка. Тестирование приложения похоже на это — я представляю, как данные проходят через систему, и ищу места, где что-то может пойти не так".
Через 5 месяцев обучения Игорь нашел первую работу в небольшой компании, разрабатывающей CRM-системы. Сейчас, спустя два года, он возглавляет отдел тестирования и зарабатывает втрое больше, чем на пике карьеры сантехника.
Образовательная карта: где и как учиться тестированию
Выбор правильной образовательной стратегии — один из ключевых факторов успешного перехода от сантехники к тестированию. К счастью, IT-сфера предлагает множество путей для обучения, от бесплатных ресурсов до профессиональных курсов с последующим трудоустройством. 🎓
Самостоятельное обучение — наиболее доступный, но требующий самодисциплины вариант. Начните с бесплатных ресурсов:
- Книги: "Тестирование программного обеспечения" (С. Куликов), "Тестирование dot com" (Р. Савин), "Искусство тестирования программ" (Г. Майерс)
- YouTube-каналы: QA Life, Artsiom Rusau QA Life, Vadim Ksendzov
- Бесплатные курсы: "Введение в тестирование" на Stepik, "Software Testing" на Coursera
- Профессиональные блоги: блог Алексея Баранцева, QAGuild, Software-Testing.Ru
Структурированные онлайн-курсы предлагают системный подход к обучению под руководством опытных преподавателей:
- Яндекс.Практикум — курс "Инженер по тестированию" с фокусом на практические навыки
- Школа тестирования Вадима Ксендзова — интенсивный курс с акцентом на реальных проектах
- QA Academy — структурированная программа для начинающих тестировщиков
- Нетология — курс "Тестировщик ПО" с возможностью стажировки
- GeekBrains — программа "Тестировщик ПО с нуля до middle" с трудоустройством
Бесплатные программы от IT-компаний часто становятся отличным стартом для новичков:
- СберУниверситет — регулярно проводит бесплатные интенсивы по тестированию
- Яндекс.Интенсивы — короткие образовательные программы с возможностью стажировки
- Tinkoff Fintech School — образовательная программа с перспективой трудоустройства
Локальные образовательные центры могут предложить обучение с учетом потребностей местного рынка труда. Например, в Новосибирске действует Сибирская школа тестирования, а в Санкт-Петербурге — QA Academy с высоким процентом трудоустройства выпускников.
При выборе образовательной программы обращайте внимание на следующие критерии:
- Практическая направленность — не менее 60% времени должно быть посвящено практическим заданиям
- Актуальность программы — курс должен включать современные инструменты и методологии
- Преподаватели-практики — идеально, если обучение ведут действующие специалисты из индустрии
- Формат обратной связи — возможность получить комментарии к выполненным заданиям критически важна
- Помощь в трудоустройстве — наличие программы стажировок или партнерства с IT-компаниями
Оптимальная стратегия обучения обычно включает комбинацию методов. Начните с бесплатных ресурсов, чтобы понять основы и определить, подходит ли вам тестирование. Затем переходите к структурированным курсам для углубления знаний и получения обратной связи от профессионалов.
Не забывайте о практике вне обучения. Регистрируйтесь на краудтестинговых платформах, участвуйте в открытых бета-тестах программ, тестируйте мобильные приложения и веб-сайты, создавайте отчеты о найденных ошибках для своего портфолио.
Помните, что успешное обучение требует регулярности. Лучше заниматься по часу каждый день, чем устраивать многочасовые марафоны раз в неделю. Создайте расписание обучения и придерживайтесь его, как если бы это был ваш рабочий график.
Истории успеха: реальные сантехники, ставшие тестировщиками
Теория и планы — это хорошо, но ничто не вдохновляет так, как истории реальных людей, которые уже прошли путь от труб и вентилей к тестированию программного обеспечения. Эти истории доказывают, что карьерный переход возможен независимо от возраста и начального уровня технических знаний. 💪
Павел, 34 года, Санкт-Петербург
Павел 8 лет работал в управляющей компании сантехником. Стимулом к переменам стала пандемия — он часто контактировал с жильцами и боялся заразить семью. Начал искать профессию, которая позволит работать удаленно.
Путь в IT: самостоятельное обучение по книгам и видеокурсам, затем четырехмесячные курсы в онлайн-школе. Главной сложностью было вписать обучение в плотный график — учился по ночам, после работы и семейных обязанностей.
Первая работа: через 7 месяцев после начала обучения устроился junior-тестировщиком в небольшую аутсорсинговую компанию с зарплатой 60 000 рублей. Сейчас, спустя два года, Павел — middle QA-инженер с доходом 150 000 рублей и полностью удаленным форматом работы.
Совет от Павла: "Не бойтесь задавать глупые вопросы. В начале пути я стеснялся своего незнания, из-за чего терял много времени на самостоятельные поиски ответов. Сообщество тестировщиков очень дружелюбное, всегда готовы помочь".
Максим, 42 года, Новосибирск
Максим 15 лет проработал в строительной компании, занимался монтажом сантехнических систем. Решение о смене карьеры пришло после травмы спины, которая ограничила возможность заниматься физическим трудом.
Путь в IT: структурированное обучение на курсах с последующей стажировкой. Максим выбрал программу с гарантированной практикой, что позволило ему получить первый опыт в реальных проектах еще до окончания обучения.
Первая работа: тестировщик в продуктовой IT-компании, специализирующейся на решениях для ритейла. Интересно, что опыт в сантехнике помог ему лучше понять бизнес-процессы клиентов из сферы строительства, что стало дополнительным преимуществом при трудоустройстве.
Совет от Максима: "Используйте свой предыдущий опыт как конкурентное преимущество. Многие навыки из физического труда, особенно аналитическое мышление и умение работать в стрессовых ситуациях, высоко ценятся в IT".
Евгений, 29 лет, Москва
Евгений пришел в профессию сантехника после армии и проработал в этой сфере 6 лет. Решение сменить профессию было связано с желанием интеллектуального роста и лучших карьерных перспектив.
Путь в IT: начал с изучения программирования, но быстро понял, что разработка не его стихия. Переключился на тестирование и обнаружил, что этот вид деятельности больше соответствует его аналитическому складу ума.
Первая работа: стажировка в стартапе с символической оплатой, затем позиция QA-инженера в финтех-компании. Сейчас Евгений специализируется на автоматизированном тестировании, что позволило ему значительно повысить уровень дохода.
Совет от Евгения: "Не останавливайтесь на базовых знаниях. Ручное тестирование — это только начало пути. Изучение автоматизации или специализация в определенной области (например, безопасность или производительность) откроет больше возможностей".
Общие закономерности успеха
Анализируя истории успешного перехода из сантехники в тестирование, можно выделить ряд общих факторов:
- Четкая мотивация — все успешные кандидаты имели сильный стимул для смены профессии
- Систематический подход к обучению — регулярные занятия даже при плотном графике
- Акцент на практике — помимо теории, все уделяли значительное время практическим заданиям
- Готовность начать с низких позиций — принятие того факта, что первое время доход может быть ниже, чем в предыдущей профессии
- Использование профессиональных сообществ — активное участие в форумах, чатах, посещение мероприятий
- Акцент на софт-скиллы — развитие коммуникативных навыков, умения работать в команде
Эти истории показывают, что переход от сантехники к тестированию — не просто теоретическая возможность, а реальный карьерный путь, доступный для мотивированных специалистов независимо от возраста и начального уровня технической подготовки.
Смена профессии с сантехника на тестировщика — это не просто шаг к более высокой зарплате или комфортным условиям труда. Это возможность трансформировать ваши практические навыки поиска и устранения проблем в востребованную цифровую компетенцию. Многие успешные QA-инженеры начинали свой путь с совершенно иных сфер, доказывая, что в IT действительно ценится не диплом, а реальные умения и аналитический склад ума. Если вы готовы инвестировать время в обучение и не боитесь начать с нуля — дорога в мир тестирования открыта для вас, и первая ступень карьерной лестницы может быть ближе, чем кажется.
Виктор Семёнов
карьерный консультант