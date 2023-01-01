Из сантехника в тестировщики: реальный план карьерного перехода

Для кого эта статья:

Сантехники, рассматривающие смену профессии

Люди, интересующиеся карьерными возможностями в IT-сфере

Образовательные учреждения и курсы, желающие привлечь учащихся на программы тестирования ПО

Представьте: вместо того чтобы целый день иметь дело с протекающими трубами, вы сидите в комфортном офисе, тестируете программное обеспечение и получаете вдвое больше денег. Звучит как фантастика? А между тем сотни сантехников уже совершили этот карьерный прыжок в IT-сферу. Причём многие из них обнаружили, что их практические навыки диагностики проблем идеально переносятся в мир тестирования программного обеспечения. 🔧→💻 В этой статье я расскажу, как сантехнику стать тестировщиком, используя уже имеющиеся навыки и поэтапно осваивая новую профессию — без мистики, только конкретные шаги и реальные истории успеха.

От труб к коду: почему сантехники выбирают тестирование

Решение сменить отвёртку и разводной ключ на клавиатуру и мышь обычно возникает не спонтанно. За ним стоят вполне рациональные причины, которые побуждают специалистов по сантехнике искать новые карьерные горизонты. 🤔

Первое, что привлекает сантехников в профессии тестировщика — это значительный рост дохода. Средняя зарплата сантехника в России составляет 45-60 тысяч рублей, тогда как начинающий тестировщик может рассчитывать на 70-90 тысяч, а с опытом эта сумма легко удваивается и даже утраивается.

Второй важный фактор — условия труда. Тестировщики работают в комфортных офисах или удалённо из дома, не сталкиваясь с физическими нагрузками, грязью и потенциально опасными ситуациями, которые часто сопровождают работу сантехника.

Аспект Сантехник Тестировщик Средняя зарплата (РФ) 45 000 – 60 000 ₽ 80 000 – 200 000 ₽ Физическая нагрузка Высокая Минимальная График работы Часто ненормированный, вызовы Стабильный, возможен удалённый формат Карьерный рост Ограниченный Широкие возможности Востребованность Стабильная Растущая

Третье преимущество — перспективы профессионального роста. Карьера сантехника обычно имеет низкий потолок: мастер, бригадир, в лучшем случае — владелец небольшой фирмы. В IT-сфере карьерная лестница гораздо длиннее: от младшего тестировщика до ведущего QA-инженера, тестировщика-автоматизатора или даже менеджера по качеству.

Ещё одна причина — интеллектуальная стимуляция. Тестирование предлагает постоянные вызовы для ума, необходимость изучать новые технологии и подходы, что многим кажется более привлекательным, чем однообразные технические операции.

Дмитрий Ковалев, карьерный коуч в IT Один из моих клиентов, Александр, 15 лет проработал сантехником в ЖЭКе. Каждый день — одни и те же вызовы, одни и те же проблемы, зарплата, которой едва хватало на жизнь. Толчком к переменам стала пандемия: количество вызовов сократилось, а доход упал ещё сильнее. "Мне было 42 года, и я думал, что уже поздно что-то менять", — рассказывал Александр. Но его сын, студент технического вуза, предложил попробовать освоить тестирование ПО. Сначала Александр воспринял это как шутку — какое программирование в его возрасте? Однако после первых же уроков на бесплатном курсе он понял, что многие аспекты тестирования напоминают его ежедневную работу: поиск проблем, анализ причин, проверка после устранения. Через полгода интенсивного обучения в свободное время Александр получил первую работу в небольшой аутсорсинговой компании с зарплатой выше, чем на прежнем месте. Сейчас, спустя три года, он ведущий тестировщик в команде, разрабатывающей финтех-решения, с доходом в четыре раза выше, чем был у сантехника.

Навыки сантехника, полезные в IT-тестировании

На первый взгляд, профессии сантехника и тестировщика кажутся диаметрально противоположными. Однако при ближайшем рассмотрении между ними обнаруживаются удивительные параллели. Практические навыки, приобретенные за годы работы с водопроводными системами, могут стать отличным фундаментом для построения карьеры в IT. 🛠️

Аналитическое мышление и диагностика проблем. Опытный сантехник, сталкиваясь с протечкой или засором, проводит своеобразное расследование, выявляя причину неисправности по косвенным признакам. Этот навык прямо переносится в тестирование, где специалисту необходимо выявлять дефекты в работе программы и находить их корень.

Системное мышление. Сантехник работает с замкнутыми системами (водоснабжение, канализация, отопление), где все элементы взаимосвязаны. Понимание того, как одна проблема может повлиять на всю систему, критически важно и для тестировщика, который должен оценивать, как изменение в одной части программы может отразиться на других функциях.

Внимание к деталям. Небрежно закрученный вентиль или неправильно подобранная прокладка могут привести к серьезной аварии. В тестировании мелкие ошибки также могут иметь катастрофические последствия, поэтому развитая наблюдательность сантехника — ценное качество.

Практический подход к решению проблем. Сантехники привыкли находить работающие решения в условиях ограниченных ресурсов и времени. Эта способность мыслить прагматично помогает и в тестировании, где часто требуется быстро выявить критические дефекты и предложить работающее решение.

Коммуникативные навыки . Общение с клиентами, объяснение технических вопросов нетехническим языком — повседневная практика для сантехника. Тестировщики также должны уметь четко формулировать найденные проблемы для разработчиков и других заинтересованных лиц.

Устойчивость к стрессу . Работа с аварийными ситуациями закаляет характер. Эта психологическая устойчивость помогает сохранять хладнокровие при обнаружении серьезных дефектов в программе незадолго до релиза.

Документирование работы. Многие сантехники ведут журналы проведенных работ и обнаруженных проблем. Этот навык напрямую применим в тестировании, где документация тест-кейсов и отчеты о дефектах — важная часть работы.

Разумеется, эти навыки необходимо адаптировать к новой сфере деятельности и дополнить техническими знаниями, но они дают хорошую стартовую позицию для перехода в IT.

Шаги трансформации: подготовка к карьере тестировщика

Переход от сантехника к тестировщику требует четкого плана и последовательных действий. Не стоит ожидать моментальных результатов — это путь, который займет несколько месяцев упорного труда, но с правильным подходом успех гарантирован. 🚀

Шаг 1: Оцените свою готовность к изменениям. Перед тем как погрузиться в обучение, честно ответьте себе на вопросы: готовы ли вы уделять этому 2-3 часа ежедневно? Сможете ли вы пережить временное снижение дохода? Есть ли у вас базовые навыки работы с компьютером? Если на все вопросы ответ положительный — двигайтесь дальше.

Шаг 2: Создайте фундамент знаний. Начните с изучения основ компьютерной грамотности, если есть пробелы. Затем освойте базовые понятия в IT: что такое операционные системы, базы данных, клиент-серверная архитектура. Для этого подойдут бесплатные онлайн-курсы на платформах Stepik или YouTube.

Шаг 3: Изучите теорию тестирования. Ознакомьтесь с основными концепциями: типами тестирования, жизненным циклом разработки ПО, методологиями (особенно Agile и Scrum). Прочитайте классические книги по тестированию, например, "Тестирование программного обеспечения" Святослава Куликова или "Тестирование dot com" Романа Савина.

Шаг 4: Освойте базовые инструменты. Научитесь работать с системами управления тестированием (TestRail, JIRA), изучите основы SQL для работы с базами данных, ознакомьтесь с инструментами для отслеживания ошибок.

Этап подготовки Необходимые навыки Время освоения Ресурсы для обучения Базовая компьютерная грамотность Работа с ОС, офисными программами 2-4 недели Курсы на Stepik, YouTube-туториалы Теория тестирования Виды тестирования, методологии 1-2 месяца Книги, специализированные курсы Практические инструменты Баг-трекеры, системы управления тестированием 1-2 месяца Документация, практические задания Web-технологии и API HTML, HTTP, REST API, Postman 1-2 месяца Онлайн-курсы, практика Базы данных Основы SQL 1 месяц Интерактивные тренажеры, курсы

Шаг 5: Получите практические навыки. Теория без практики бесполезна. Найдите открытые проекты, где можно попрактиковаться в тестировании. Используйте краудтестинговые платформы вроде Utest или TestIO, где можно выполнять реальные тестовые задания и даже зарабатывать первые деньги в новой профессии.

Шаг 6: Создайте портфолио. Документируйте все ваши тестовые активности: составляйте чек-листы, пишите тест-кейсы, оформляйте баг-репорты. Собирайте их в портфолио, которое станет доказательством ваших навыков для будущих работодателей.

Шаг 7: Присоединяйтесь к сообществу. Вступите в группы тестировщиков в Telegram, участвуйте в дискуссиях на профильных форумах, посещайте вебинары и митапы. Общение с профессионалами ускорит ваше обучение и поможет быть в курсе актуальных тенденций.

Шаг 8: Подготовьтесь к собеседованиям. Изучите типичные вопросы, которые задают на интервью тестировщикам. Потренируйтесь в ответах на них. Подготовьте резюме, делающее акцент на навыках, полезных для тестирования, даже если они были получены в работе сантехником.

Шаг 9: Начните поиск работы. Ищите вакансии junior-тестировщика или стажера. Не пренебрегайте возможностью начать с неполного рабочего дня или с низкой зарплаты — опыт на этом этапе важнее денег.

Антон Березин, QA-инженер и наставник Меня часто спрашивают, реально ли перейти в тестирование без технического бэкграунда. Мой ответ: не просто реально, а иногда даже проще, чем кажется. И вот почему. Я работал с Игорем, бывшим сантехником с 12-летним стажем. Он пришел на мои курсы, когда ему было 37 лет. Игорь считал, что его возраст и отсутствие высшего образования станут непреодолимыми препятствиями. На первых занятиях он действительно испытывал трудности с терминологией и абстрактными концепциями. Но когда дело дошло до практических задач по поиску ошибок и анализу проблем, Игорь внезапно "расцвел". Он мог интуитивно определить, где система может дать сбой, и методично проверял каждый сценарий. "Знаешь, — сказал мне Игорь на одном из занятий, — когда я диагностирую проблему с водопроводом, я должен представить, как вода движется по трубам, где может быть преграда или утечка. Тестирование приложения похоже на это — я представляю, как данные проходят через систему, и ищу места, где что-то может пойти не так". Через 5 месяцев обучения Игорь нашел первую работу в небольшой компании, разрабатывающей CRM-системы. Сейчас, спустя два года, он возглавляет отдел тестирования и зарабатывает втрое больше, чем на пике карьеры сантехника.

Образовательная карта: где и как учиться тестированию

Выбор правильной образовательной стратегии — один из ключевых факторов успешного перехода от сантехники к тестированию. К счастью, IT-сфера предлагает множество путей для обучения, от бесплатных ресурсов до профессиональных курсов с последующим трудоустройством. 🎓

Самостоятельное обучение — наиболее доступный, но требующий самодисциплины вариант. Начните с бесплатных ресурсов:

Книги: "Тестирование программного обеспечения" (С. Куликов), "Тестирование dot com" (Р. Савин), "Искусство тестирования программ" (Г. Майерс)

YouTube-каналы: QA Life, Artsiom Rusau QA Life, Vadim Ksendzov

Бесплатные курсы: "Введение в тестирование" на Stepik, "Software Testing" на Coursera

Профессиональные блоги: блог Алексея Баранцева, QAGuild, Software-Testing.Ru

Структурированные онлайн-курсы предлагают системный подход к обучению под руководством опытных преподавателей:

Яндекс.Практикум — курс "Инженер по тестированию" с фокусом на практические навыки

Школа тестирования Вадима Ксендзова — интенсивный курс с акцентом на реальных проектах

QA Academy — структурированная программа для начинающих тестировщиков

Нетология — курс "Тестировщик ПО" с возможностью стажировки

GeekBrains — программа "Тестировщик ПО с нуля до middle" с трудоустройством

Бесплатные программы от IT-компаний часто становятся отличным стартом для новичков:

СберУниверситет — регулярно проводит бесплатные интенсивы по тестированию

Яндекс.Интенсивы — короткие образовательные программы с возможностью стажировки

Tinkoff Fintech School — образовательная программа с перспективой трудоустройства

Локальные образовательные центры могут предложить обучение с учетом потребностей местного рынка труда. Например, в Новосибирске действует Сибирская школа тестирования, а в Санкт-Петербурге — QA Academy с высоким процентом трудоустройства выпускников.

При выборе образовательной программы обращайте внимание на следующие критерии:

Практическая направленность — не менее 60% времени должно быть посвящено практическим заданиям

— не менее 60% времени должно быть посвящено практическим заданиям Актуальность программы — курс должен включать современные инструменты и методологии

— курс должен включать современные инструменты и методологии Преподаватели-практики — идеально, если обучение ведут действующие специалисты из индустрии

— идеально, если обучение ведут действующие специалисты из индустрии Формат обратной связи — возможность получить комментарии к выполненным заданиям критически важна

— возможность получить комментарии к выполненным заданиям критически важна Помощь в трудоустройстве — наличие программы стажировок или партнерства с IT-компаниями

Оптимальная стратегия обучения обычно включает комбинацию методов. Начните с бесплатных ресурсов, чтобы понять основы и определить, подходит ли вам тестирование. Затем переходите к структурированным курсам для углубления знаний и получения обратной связи от профессионалов.

Не забывайте о практике вне обучения. Регистрируйтесь на краудтестинговых платформах, участвуйте в открытых бета-тестах программ, тестируйте мобильные приложения и веб-сайты, создавайте отчеты о найденных ошибках для своего портфолио.

Помните, что успешное обучение требует регулярности. Лучше заниматься по часу каждый день, чем устраивать многочасовые марафоны раз в неделю. Создайте расписание обучения и придерживайтесь его, как если бы это был ваш рабочий график.

Истории успеха: реальные сантехники, ставшие тестировщиками

Теория и планы — это хорошо, но ничто не вдохновляет так, как истории реальных людей, которые уже прошли путь от труб и вентилей к тестированию программного обеспечения. Эти истории доказывают, что карьерный переход возможен независимо от возраста и начального уровня технических знаний. 💪

Павел, 34 года, Санкт-Петербург

Павел 8 лет работал в управляющей компании сантехником. Стимулом к переменам стала пандемия — он часто контактировал с жильцами и боялся заразить семью. Начал искать профессию, которая позволит работать удаленно.

Путь в IT: самостоятельное обучение по книгам и видеокурсам, затем четырехмесячные курсы в онлайн-школе. Главной сложностью было вписать обучение в плотный график — учился по ночам, после работы и семейных обязанностей.

Первая работа: через 7 месяцев после начала обучения устроился junior-тестировщиком в небольшую аутсорсинговую компанию с зарплатой 60 000 рублей. Сейчас, спустя два года, Павел — middle QA-инженер с доходом 150 000 рублей и полностью удаленным форматом работы.

Совет от Павла: "Не бойтесь задавать глупые вопросы. В начале пути я стеснялся своего незнания, из-за чего терял много времени на самостоятельные поиски ответов. Сообщество тестировщиков очень дружелюбное, всегда готовы помочь".

Максим, 42 года, Новосибирск

Максим 15 лет проработал в строительной компании, занимался монтажом сантехнических систем. Решение о смене карьеры пришло после травмы спины, которая ограничила возможность заниматься физическим трудом.

Путь в IT: структурированное обучение на курсах с последующей стажировкой. Максим выбрал программу с гарантированной практикой, что позволило ему получить первый опыт в реальных проектах еще до окончания обучения.

Первая работа: тестировщик в продуктовой IT-компании, специализирующейся на решениях для ритейла. Интересно, что опыт в сантехнике помог ему лучше понять бизнес-процессы клиентов из сферы строительства, что стало дополнительным преимуществом при трудоустройстве.

Совет от Максима: "Используйте свой предыдущий опыт как конкурентное преимущество. Многие навыки из физического труда, особенно аналитическое мышление и умение работать в стрессовых ситуациях, высоко ценятся в IT".

Евгений, 29 лет, Москва

Евгений пришел в профессию сантехника после армии и проработал в этой сфере 6 лет. Решение сменить профессию было связано с желанием интеллектуального роста и лучших карьерных перспектив.

Путь в IT: начал с изучения программирования, но быстро понял, что разработка не его стихия. Переключился на тестирование и обнаружил, что этот вид деятельности больше соответствует его аналитическому складу ума.

Первая работа: стажировка в стартапе с символической оплатой, затем позиция QA-инженера в финтех-компании. Сейчас Евгений специализируется на автоматизированном тестировании, что позволило ему значительно повысить уровень дохода.

Совет от Евгения: "Не останавливайтесь на базовых знаниях. Ручное тестирование — это только начало пути. Изучение автоматизации или специализация в определенной области (например, безопасность или производительность) откроет больше возможностей".

Общие закономерности успеха

Анализируя истории успешного перехода из сантехники в тестирование, можно выделить ряд общих факторов:

Четкая мотивация — все успешные кандидаты имели сильный стимул для смены профессии

— все успешные кандидаты имели сильный стимул для смены профессии Систематический подход к обучению — регулярные занятия даже при плотном графике

— регулярные занятия даже при плотном графике Акцент на практике — помимо теории, все уделяли значительное время практическим заданиям

— помимо теории, все уделяли значительное время практическим заданиям Готовность начать с низких позиций — принятие того факта, что первое время доход может быть ниже, чем в предыдущей профессии

— принятие того факта, что первое время доход может быть ниже, чем в предыдущей профессии Использование профессиональных сообществ — активное участие в форумах, чатах, посещение мероприятий

— активное участие в форумах, чатах, посещение мероприятий Акцент на софт-скиллы — развитие коммуникативных навыков, умения работать в команде

Эти истории показывают, что переход от сантехники к тестированию — не просто теоретическая возможность, а реальный карьерный путь, доступный для мотивированных специалистов независимо от возраста и начального уровня технической подготовки.