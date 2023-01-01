Переход из разнорабочего в QA инженеры: 5 шагов к новой карьере

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Люди, работающие на физически трудоемких должностях и ищущие возможности для переквалификации.

Начинающие специалисты и те, кто планирует сменить профессию на IT-сферу.

Индивиды, заинтересованные в профессии QA инженера и желающие узнать о процессе обучения и поиска работы в этой области.

От монотонной физической работы к востребованной IT-профессии — путь, который проходят тысячи людей ежегодно. Переквалификация из разнорабочего в QA инженера открывает двери в мир технологий без необходимости получения дорогостоящего высшего образования. Средняя зарплата тестировщика в России составляет от 60 000 до 150 000 рублей, что в 2-3 раза выше доходов неквалифицированного персонала. Пять конкретных шагов, которые я описываю ниже, основаны на реальном опыте десятков успешных карьерных переходов моих клиентов. Готовы изменить свою жизнь? 🚀

Почему QA инженер – идеальная стартовая точка в IT

Тестирование программного обеспечения — золотые ворота в IT-индустрию для людей без профильного образования. Спрос на QA-специалистов стабильно растет: по данным HeadHunter, ежемесячно публикуется более 3000 вакансий только в России. При этом порог входа значительно ниже, чем у программистов.

Алексей Петров, руководитель QA-отдела Пять лет назад я работал на складе, перемещая коробки с утра до вечера. Зарплата 35 000 рублей и хроническая усталость казались моим потолком. Случайно увидел вебинар про тестирование и решил попробовать — терять было нечего. Первые три месяца учился по вечерам, еще через два нашел первую подработку. Спустя полгода полностью перешел в IT на позицию джуниора. Сейчас руковожу отделом из 12 тестировщиков. Главное преимущество QA — вы можете показать реальные результаты работы без многолетнего обучения. Мои коллеги-программисты часто годами учатся, прежде чем получают первое предложение о работе.

Давайте сравним стартовые позиции разных IT-специальностей:

Специальность Срок обучения до первой работы Порог входа Стартовая зарплата QA инженер 3-6 месяцев Низкий 60 000 – 80 000 ₽ Frontend-разработчик 6-12 месяцев Средний 70 000 – 90 000 ₽ Backend-разработчик 9-18 месяцев Высокий 80 000 – 100 000 ₽ Data Scientist 12-24 месяца Очень высокий 90 000 – 120 000 ₽

QA-инженеры выигрывают в скорости входа в профессию при достойной стартовой зарплате. Кроме того, навыки тестировщика формируют фундамент для дальнейшего роста в смежных направлениях:

Автоматизация тестирования (рост зарплаты на 30-50%)

Управление качеством (QA Lead, QA Manager)

Разработка ПО (многие тестировщики становятся разработчиками)

Бизнес-анализ (аналитик требований)

Для разнорабочих особенно важно, что профессия QA не требует сверхъестественных аналитических способностей или математического склада ума. Главное — внимание к деталям, методичность и желание учиться. Эти качества часто развиваются именно в людях, привыкших к физическому труду и следованию инструкциям. 💡

Базовые навыки и технологии для начинающего тестировщика

Для старта в QA вам потребуется освоить определенный набор знаний и навыков. Хорошая новость: большинство из них можно приобрести самостоятельно за 3-4 месяца интенсивного обучения.

Теория тестирования: виды и уровни тестирования, техники тест-дизайна, жизненный цикл бага

виды и уровни тестирования, техники тест-дизайна, жизненный цикл бага Документация: чек-листы, тест-кейсы, баг-репорты

чек-листы, тест-кейсы, баг-репорты Инструменты: баг-трекеры (Jira, Redmine), системы управления тестированием (TestRail, Zephyr)

баг-трекеры (Jira, Redmine), системы управления тестированием (TestRail, Zephyr) Технические основы: HTTP/HTTPS, клиент-серверная архитектура, базы данных (основы SQL)

HTTP/HTTPS, клиент-серверная архитектура, базы данных (основы SQL) Базовые знания программирования: HTML/CSS, основы JavaScript

Не пугайтесь этого списка! Каждый элемент можно освоить постепенно, двигаясь от простого к сложному. Вот примерный план изучения технологий по неделям:

Неделя Фокус обучения Практические задания 1-2 Основы теории тестирования Тестирование простых веб-сайтов, составление баг-репортов 3-4 Техники тест-дизайна, тест-кейсы Создание чек-листов и тест-кейсов для мобильного приложения 5-6 HTTP, API-тестирование Использование Postman для тестирования API 7-8 Основы SQL Написание простых запросов, работа с базой данных 9-10 Инструменты: Jira, TestRail Настройка проекта, создание отчетов о тестировании 11-12 HTML/CSS, основы JavaScript Понимание структуры веб-страниц, отладка в браузере

Марина Соколова, QA инженер Я работала продавцом в магазине одежды. Каждый день был похож на предыдущий, а зарплата не росла годами. С тестированием столкнулась случайно — моя подруга попросила "проверить приложение, над которым она работает". Оказывается, я нашла столько ошибок, что их команда предложила мне подработку. Первые шаги давались непросто: термины вроде "регрессионное тестирование" или "позитивные/негативные сценарии" казались китайской грамотой. Я составила план и занималась каждый вечер по 2 часа. Через 4 месяца смогла пройти собеседование на джуниора. Самым сложным для меня оказалось SQL и понимание HTTP-протокола — пришлось несколько раз возвращаться к этим темам. Зато сейчас, спустя 2 года, у меня стабильный доход в 120 тысяч, возможность работать удаленно и реальные перспективы роста.

Определите свой темп обучения и не торопитесь. Лучше потратить дополнительный месяц на закрепление базы, чем пропустить важные концепции. Помните: работодатели ценят не скорость обучения, а качество знаний и навыков. 🧠

Эффективные стратегии обучения без IT-образования

Отсутствие профильного образования — не приговор для будущего QA инженера. Правильно выстроенная стратегия самообучения может компенсировать этот недостаток и даже дать преимущества перед выпускниками вузов.

Существует три основных пути обучения тестированию:

Самостоятельное обучение — бесплатно или с минимальными затратами Структурированные онлайн-курсы — от 30 000 до 150 000 рублей Буткемпы с гарантией трудоустройства — от 150 000 до 300 000 рублей

Каждый подход имеет свои плюсы и минусы. Выбор зависит от вашего бюджета, самодисциплины и сроков, в которые вы планируете сменить профессию.

Для самостоятельного обучения я рекомендую использовать следующие ресурсы:

YouTube-каналы: "QA Life", "Тестирование ПО с Алексеем Барановым", "Software Testing" — бесплатные структурированные лекции

"QA Life", "Тестирование ПО с Алексеем Барановым", "Software Testing" — бесплатные структурированные лекции Документация: ISTQB Glossary, книга "Тестирование программного обеспечения. Базовый курс" Святослава Куликова

ISTQB Glossary, книга "Тестирование программного обеспечения. Базовый курс" Святослава Куликова Практические платформы: Stepik, freeCodeCamp, HackerRank — задачи и упражнения для закрепления теории

Stepik, freeCodeCamp, HackerRank — задачи и упражнения для закрепления теории Сообщества: Telegram-каналы "QA — русскоговорящее сообщество", форумы на Reddit и Stack Overflow

Если вы выбираете курсы, обратите внимание на следующие критерии:

Наличие практических заданий и проектов (не менее 50% времени обучения) Преподаватели-практики, работающие в индустрии Возможность получить обратную связь по выполненным заданиям Поддержка в составлении резюме и подготовке к собеседованиям Отзывы выпускников и процент трудоустройства

Вне зависимости от выбранного формата, используйте метод "учебных спринтов" — интенсивные периоды изучения материала (2-3 часа) с короткими перерывами (15-20 минут). Это помогает сохранить концентрацию и избежать выгорания, особенно когда вы совмещаете обучение с основной работой.

Практический совет: создайте "карту компетенций QA" и отмечайте прогресс по каждому навыку. Это даст визуальное представление о вашем развитии и поможет определить пробелы в знаниях. 📊

Не забывайте о здоровом балансе между теорией и практикой. Уже с первого месяца обучения начинайте тестировать реальные приложения — открытые бета-версии, сайты знакомых, собственные проекты. Документируйте найденные баги как настоящий тестировщик — это станет основой вашего портфолио.

От теории к практике: создание портфолио QA-специалиста

Портфолио для тестировщика — ваш козырь на собеседованиях. Оно демонстрирует не только теоретические знания, но и практический опыт, даже если вы еще нигде не работали официально. Именно качественное портфолио часто компенсирует отсутствие опыта и образования при поиске первой работы.

Идеальное портфолио QA-специалиста включает следующие элементы:

Документация по тестированию реальных продуктов (тест-планы, чек-листы, тест-кейсы)

Примеры грамотно составленных баг-репортов

Тестовые артефакты в различных инструментах (скриншоты проектов в Jira, TestRail)

Примеры автоматизированных тестов (даже простейших), если вы изучали автоматизацию

Описание методологии и подходов, которые вы использовали

Где взять проекты для портфолио, если у вас нет реальных заказчиков? 🤔

Тестирование open-source проектов — найдите на GitHub интересные проекты и тестируйте их, отправляя баг-репорты через систему issues Краудтестинг — платформы вроде uTest, TestIO, где можно получить первые заказы на тестирование Beta-тестирование — многие компании приглашают пользователей тестировать бета-версии продуктов Личные проекты — создайте простое приложение (можно с помощью конструкторов) и протестируйте его Тестирование сайтов друзей/знакомых — предложите бесплатно протестировать их продукты

Для структурирования портфолио используйте GitHub или Notion. Создайте репозиторий или страницу с четким описанием каждого проекта:

## Проект: Тестирование мобильного приложения "ФитнесТрекер" ### Описание проекта Комплексное тестирование Android-приложения для отслеживания физической активности ### Использованные виды тестирования - Функциональное тестирование - UI/UX тестирование - Тестирование производительности - Тестирование совместимости ### Артефакты тестирования - [Тест-план](ссылка) - [Чек-лист](ссылка) - [Тест-кейсы (10 шт)](ссылка) - [Баг-репорты (15 шт)](ссылка) ### Результаты Выявлено 15 дефектов различной серьезности. Критические ошибки: 2, Высокий приоритет: 5, Средний: 6, Низкий: 2.

Важно показать в портфолио не только инструменты, которыми вы владеете, но и ваш подход к тестированию. Описывайте, почему выбрали те или иные техники тест-дизайна, как определяли приоритеты тестирования, какие метрики использовали для оценки качества.

Регулярно обновляйте портфолио новыми проектами. Даже после трудоустройства продолжайте документировать свои достижения — это пригодится для дальнейшего карьерного роста.

Поиск первой работы: резюме, собеседования, стажировки

Финальный этап вашего перехода в QA — получение первого оффера. Это часто самая сложная часть пути, требующая стратегического подхода и психологической устойчивости.

Начните с создания профессионального резюме, сфокусированного на ваших сильных сторонах. Для бывшего разнорабочего это означает:

Акцентирование релевантных навыков (внимательность, ответственность, умение следовать процедурам) Демонстрация проактивного подхода к обучению (курсы, самообразование) Представление практического опыта из портфолио как реальных проектов Честное указание прежнего опыта, но с фокусом на трансферабельные навыки

Пример структуры резюме для джуна без опыта:

Раздел Содержание Рекомендации Заголовок Junior QA Engineer / Manual Tester Конкретная позиция, избегайте "Начинающий специалист" Профессиональный профиль Краткое описание навыков и стремлений (2-3 предложения) Подчеркните мотивацию и готовность к обучению Технические навыки Список технологий и инструментов Группируйте по категориям, не преувеличивайте уровень Проектный опыт 2-3 проекта из вашего портфолио Описывайте конкретные результаты и ваш вклад Образование и курсы Все релевантные образовательные активности Включите самостоятельное обучение с конкретными результатами Опыт работы Предыдущие должности Выделяйте аспекты, применимые к QA (например, работа с документацией)

При поиске вакансий используйте многоканальный подход:

Job-сайты: HeadHunter, Indeed, Хабр Карьера (фильтруйте по "Junior", "Стажер", "Начинающий")

HeadHunter, Indeed, Хабр Карьера (фильтруйте по "Junior", "Стажер", "Начинающий") LinkedIn: создайте профессиональный профиль, подключайтесь к QA-специалистам

создайте профессиональный профиль, подключайтесь к QA-специалистам Telegram-каналы: "QA Jobs", "Тестировщик ищет работу", "IT вакансии"

"QA Jobs", "Тестировщик ищет работу", "IT вакансии" Нетворкинг: посещайте митапы, конференции, онлайн-события для QA

посещайте митапы, конференции, онлайн-события для QA Прямой outreach: контактируйте с HR и руководителями QA-отделов напрямую

Рассылайте не менее 10-15 резюме ежедневно. Будьте готовы к тому, что положительный отклик получите примерно от 5-10% компаний. Это нормальная статистика для начинающих специалистов. 📝

Собеседование на позицию Junior QA обычно включает:

Вопросы по теории тестирования (виды тестирования, методологии, жизненный цикл бага) Практические задачи (составление тест-кейсов, поиск багов на тестовом сайте) Технические вопросы (основы HTTP, SQL, клиент-серверная архитектура) Поведенческие вопросы (стрессоустойчивость, работа в команде)

Подготовьтесь к ответам на сложные вопросы о вашем переходе из другой сферы. Сформулируйте четкое объяснение вашей мотивации, подчеркните преимущества вашего разнообразного опыта.

Если получение прямого оффера затягивается, рассмотрите альтернативные пути входа в профессию:

Стажировки — даже неоплачиваемые могут дать ценный опыт и запись в резюме

— даже неоплачиваемые могут дать ценный опыт и запись в резюме Фриланс — начните с маленьких проектов на специализированных платформах

— начните с маленьких проектов на специализированных платформах Частичная занятость — совмещайте текущую работу с QA-задачами

— совмещайте текущую работу с QA-задачами Волонтерство — предложите помощь некоммерческим организациям или стартапам

Настойчивость — ключ к успеху. Средний срок поиска первой работы в QA составляет 2-4 месяца при активных ежедневных усилиях. 💪