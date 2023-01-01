Из повара в QA инженеры: проверенный план смены профессии

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Для поваров, интересующихся карьерным ростом в IT

Для людей, рассматривающих смену профессии на тестировщика

Для новичков в QA-инженерии, ищущих советы по обучению и трудоустройству

Представьте, что вы каждый день стоите у плиты, виртуозно жонглируете десятком заказов и думаете: "А что дальше?" Если кухонная рутина наскучила, а мысли о карьерном росте в IT не дают покоя — эта статья для вас. Я проведу вас по проверенному маршруту от разделочной доски до тестового стенда, покажу, как превратить навык приготовления идеального соуса в талант находить баги, и докажу, что путь из повара в QA инженеры не просто возможен, а логичен и перспективен. 🍳➡️💻 Готовы сменить нож шеф-повара на инструменты тестировщика? Поехали!

Почему QA инженерия – перспективное направление для поваров

Кажется, что кулинария и IT — два параллельных мира. Но на практике переход из профессии повара в QA инженерию становится всё более распространённым явлением. И неспроста! 🚀

QA инженерия сегодня — одна из самых доступных точек входа в IT-индустрию. В отличие от разработки, где требуются годы изучения программирования, базовые навыки тестирования можно освоить за 3-6 месяцев. А средняя зарплата начинающего QA-специалиста начинается от 60 000 рублей и быстро растёт с опытом.

Андрей Клименко, Lead QA Engineer Пять лет назад я работал шеф-поваром в ресторане с итальянской кухней. Помню свой первый день в IT-компании — я был единственным, кто не имел профильного образования. Но через месяц поймал на тестировании критический баг, который пропустили более опытные коллеги. Менеджер проекта тогда сказал: "Твой опыт повара — это суперспособность. Ты проверяешь продукт так, будто это блюдо для важного гостя." Сегодня я руковожу командой тестировщиков и получаю втрое больше, чем на кухне. Но главное — я не выгораю как раньше, и у меня есть время на личную жизнь.

Давайте сравним карьерные перспективы повара и QA инженера:

Критерий Повар QA инженер Начальная зарплата 35 000 – 50 000 ₽ 60 000 – 90 000 ₽ Потолок зарплаты 150 000 – 250 000 ₽ (шеф-повар) 350 000 – 500 000+ ₽ (Lead QA) Физическая нагрузка Высокая (8-12 часов на ногах) Низкая (сидячая работа) График работы Часто сменный, выходные и праздники Гибкий, часто удаленный формат Карьерный рост Ограниченный (до шеф-повара) Разнообразный (автоматизация, DevOps, менеджмент) Востребованность Стабильная Растущая (+30% вакансий ежегодно)

Особенно ценно, что QA-инженерия предлагает более здоровый баланс работы и личной жизни. Прощайте, ночные смены и праздники на рабочем месте! В IT-сфере ценится результат, а не количество часов, проведённых за компьютером.

Кроме того, тестировщики имеют множество путей для дальнейшего развития: от углубления в автоматизацию и написание кода до перехода в управление качеством или даже продуктовый менеджмент. Вы не будете ограничены одним карьерным треком.

Схожие навыки повара и тестировщика: готовимся к переходу

Удивительно, но между профессией повара и QA-инженера существует множество параллелей. Именно поэтому многим кулинарам удаётся успешно перепрофилироваться. Ваш опыт на кухне — это не балласт, а ценный актив! 👨‍🍳

Вот ключевые навыки, которые вы уже освоили как повар и которые пригодятся в тестировании:

Внимание к деталям — как вы замечаете недосоленный соус или неидеальную нарезку, так же будете выявлять мельчайшие дефекты в программном обеспечении.

— как вы замечаете недосоленный соус или неидеальную нарезку, так же будете выявлять мельчайшие дефекты в программном обеспечении. Мультизадачность — умение одновременно готовить несколько блюд трансформируется в способность тестировать различные функциональные компоненты продукта.

— умение одновременно готовить несколько блюд трансформируется в способность тестировать различные функциональные компоненты продукта. Работа под давлением — пиковые часы на кухне подготовили вас к дедлайнам перед релизами.

— пиковые часы на кухне подготовили вас к дедлайнам перед релизами. Критическое мышление — привычка анализировать вкусовые сочетания и исправлять блюда поможет в поиске логических ошибок в приложениях.

— привычка анализировать вкусовые сочетания и исправлять блюда поможет в поиске логических ошибок в приложениях. Следование инструкциям — работа с рецептами аналогична следованию тест-кейсам и техническим требованиям.

Мария Светлова, QA Engineer Когда я устраивалась на первую работу тестировщиком, на собеседовании меня спросили: "Как ваш опыт повара может помочь в тестировании?" Я ответила: "На кухне я каждый день проводила тестирование: проверяла качество ингредиентов, контролировала температуру и время приготовления, оценивала внешний вид и вкус готового блюда. И если находила проблему — сразу исправляла её, не позволяя бракованному продукту попасть к клиенту." Интервьюер улыбнулся и сказал, что я только что описала идеальный процесс QA. Меня взяли, хотя у меня был всего месяц обучения тестированию за плечами. Сейчас, спустя два года, я понимаю, что моя кулинарная подготовка действительно сделала меня лучшим тестировщиком — я интуитивно чувствую, где могут скрываться ошибки, как опытный повар чувствует, когда блюдо вот-вот подгорит.

Чтобы подготовиться к переходу, начните развивать дополнительные компетенции, которые потребуются в новой профессии:

Навык Как развивать Почему важно Технический английский Чтение документации, курсы, просмотр видео без перевода Большинство материалов и инструментов на английском Основы компьютерных систем Бесплатные курсы на Stepik, YouTube-каналы Понимание устройства того, что тестируешь Логическое мышление Решение головоломок, логических задач Умение строить цепочки для воспроизведения багов Умение документировать Практика составления чётких инструкций Написание понятных баг-репортов Базовое программирование HTML, CSS для начала, основы Python Понимание кода и возможностей автоматизации

Кроме того, начните осваивать профессиональный лексикон QA-инженеров. Замените "рецепты" на "тест-кейсы", "дегустацию" на "тестирование", а "ингредиенты" на "входные данные". Это поможет вам быстрее адаптироваться к новой среде.

Обучение основам QA: первые шаги и ключевые ресурсы

Теперь, когда вы понимаете, что уже имеете базу для перехода в QA, пора составить конкретный план обучения. Как и в кулинарии, в освоении новой профессии важна последовательность и качество ингредиентов — в нашем случае, учебных материалов. 📚

Оптимальная продолжительность полного переобучения составляет от 3 до 6 месяцев при условии ежедневных занятий по 2-3 часа. Вот пошаговый план действий:

Месяц 1: Основы тестирования Изучите терминологию и базовые понятия (тест-кейс, баг-репорт, виды тестирования)

Ознакомьтесь с жизненным циклом разработки ПО

Практикуйтесь в составлении тест-кейсов для простых приложений Месяц 2: Инструменты и практика Освойте работу с баг-трекерами (Jira, TestRail)

Изучите основы HTTP-протокола и работы клиент-серверных приложений

Научитесь работать с инструментами тестировщика (DevTools, Postman) Месяц 3: Углубление и специализация Познакомьтесь с основами SQL для тестирования баз данных

Выберите направление (веб, мобильные приложения, десктоп) и сфокусируйтесь на нём

Сформируйте портфолио из выполненных тестовых заданий

Для обучения используйте проверенные ресурсы:

📕 Книги: "Тестирование dot com" Романа Савина, "Искусство тестирования программ" Гленфорда Майерса

"Тестирование dot com" Романа Савина, "Искусство тестирования программ" Гленфорда Майерса 🎓 Курсы: QA-курсы на Udemy от Артёма Русова, программы от Яндекс.Практикум, Skillbox, GeekBrains

QA-курсы на Udemy от Артёма Русова, программы от Яндекс.Практикум, Skillbox, GeekBrains 🌐 Бесплатные ресурсы: канал "QA Life" на YouTube, тесты на testbase.ru, форумы на habr.com

канал "QA Life" на YouTube, тесты на testbase.ru, форумы на habr.com 👥 Сообщества: группы в Telegram ("QA — русскоговорящее сообщество"), профильные Discord-серверы

Важно: не распыляйтесь на несколько курсов одновременно. Выберите один структурированный курс и дополняйте его практикой. Помните, что теория без практики в тестировании бесполезна. 🔍

Создайте себе тестовую лабораторию: установите на компьютер разные браузеры, виртуальные машины, эмуляторы мобильных устройств. Тестируйте всё, что видите — от сайтов до мобильных приложений. Ищите баги и документируйте их как настоящий QA-инженер.

Для практики используйте:

Сайты с тестовыми приложениями (например, uitestingplayground.com)

Бесплатные API для тренировки запросов (например, jsonplaceholder.typicode.com)

Участие в тестировании beta-версий продуктов

Краудсорсинговые платформы тестирования, где можно получить первый оплачиваемый опыт

По мере обучения ведите дневник прогресса: записывайте, что изучили, какие баги нашли, какие инструменты освоили. Этот дневник не только поможет систематизировать знания, но и станет хорошим материалом для будущих собеседований.

Составляем привлекательное резюме с опытом повара

Когда базовые навыки освоены, пора подумать о том, как правильно презентовать себя работодателям. Ваш опыт повара может стать не препятствием, а уникальным преимуществом, если грамотно его представить. 🔎

Главная цель резюме — показать, что, несмотря на отсутствие формального опыта в QA, вы обладаете всеми необходимыми качествами и уже применяли схожие навыки в кулинарии.

Структура идеального резюме для перехода из поварской профессии в QA:

Заголовок и контакты — указывайте целевую позицию "Junior QA Engineer", а не прошлую ("Повар"). Краткое профессиональное резюме (Summary) — лаконично опишите свой опыт и мотивацию к смене профессии. Навыки (Skills) — перечислите все релевантные для QA навыки, включая освоенные инструменты. Образование и курсы — подробно опишите пройденное обучение по тестированию. Опыт работы — акцентируйте внимание на тех аспектах поварской деятельности, которые имеют параллели с QA. Проекты — включите любую практику в тестировании, даже если это были учебные проекты.

Пример переформулирования опыта повара для резюме QA-специалиста:

Опыт повара (было) Релевантный опыт для QA (стало) Готовил блюда согласно меню ресторана Следовал строгим стандартам и спецификациям, обеспечивая соответствие конечного продукта заявленным требованиям Проверял качество продуктов перед приготовлением Проводил входной контроль качества компонентов, предотвращая дефекты на ранних стадиях производства Разрабатывал новые рецепты для сезонного меню Участвовал в процессах планирования и создания новых продуктов, включая тестирование прототипов и финальную верификацию Обучал младший персонал кухни Разрабатывал учебные материалы и проводил тренинги для новых сотрудников по стандартам качества Работал в условиях высокой нагрузки в пиковые часы Эффективно справлялся с задачами в условиях жёстких дедлайнов, сохраняя высокое качество работы

Важные советы при составлении резюме:

Избегайте кулинарного жаргона — используйте нейтральные термины или IT-лексику.

Подчеркивайте аналитические навыки и внимание к деталям — это ключевые качества для QA.

Включите раздел с описанием своего тестового портфолио — ссылки на репозиторий GitHub с тест-кейсами или баг-репортами.

Адаптируйте резюме под конкретную вакансию, выделяя релевантные для неё навыки.

Добавьте информацию о знании предметной области, если ищете работу в компании, связанной с пищевой промышленностью или ресторанным бизнесом.

Не забудьте о сопроводительном письме — это ваш шанс рассказать историю профессионального перехода и объяснить, почему именно вы, несмотря на нетипичный бэкграунд, станете отличным тестировщиком. Используйте примеры из поварской практики, которые демонстрируют ваше стремление к качеству и перфекционизм.

Стратегии трудоустройства: от стажировки до первой работы

Итак, обучение пройдено, резюме составлено — пора штурмовать рынок труда! Поиск первой работы в новой сфере — это своеобразная "холодная кухня", где нужно проявить не меньше терпения и мастерства, чем при приготовлении сложного десерта. 🔍

Статистика показывает, что специалисты, сменившие профессию, в среднем отправляют 30-50 резюме и проходят 5-10 собеседований, прежде чем получают оффер. Приготовьтесь к марафону, но не забывайте, что каждый шаг приближает вас к цели.

Ваша стратегия трудоустройства должна включать несколько параллельных направлений:

Стажировки и практика Ищите компании с программами стажировок для начинающих QA.

Рассматривайте бесплатные стажировки как инвестицию в опыт (но не дольше 1-2 месяцев).

Участвуйте в тестировании open source проектов, чтобы накопить портфолио. Нетворкинг и сообщества Посещайте встречи IT-сообществ и конференции по QA.

Активно участвуйте в профильных группах Telegram и Discord.

Не стесняйтесь рассказывать о своем переходе из поваров в QA — уникальные истории запоминаются. Таргетированный поиск Фокусируйтесь на стартапах и небольших компаниях — они чаще дают шанс кандидатам без опыта.

Ищите проекты в знакомых вам сферах (например, приложения для ресторанного бизнеса).

Настройте уведомления о новых вакансиях на job-порталах.

Подготовка к собеседованию должна включать:

Изучение типичных вопросов для junior QA (создайте карточки с ответами).

Тренировку рассказа о вашем переходе из поваров в QA (это будет ваша "фишка").

Подготовку истории об использовании навыков из кулинарии в тестировании.

Практические демонстрации ваших умений (принесите примеры тест-кейсов, баг-репортов).

Наиболее эффективные каналы поиска первой работы в QA для тех, кто сменил профессию:

Канал поиска Процент успеха* Особенности Рекомендации знакомых 40% Самый эффективный способ попасть на собеседование Стажировки после курсов 35% Многие образовательные платформы предлагают стажировки выпускникам Прямые отклики на Junior-вакансии 15% Работает при массовой рассылке и качественном резюме Фриланс-биржи тестирования 25% Хороший способ набрать портфолио и реальный опыт Участие в хакатонах и IT-мероприятиях 20% Возможность показать свои навыки непосредственно рекрутерам

*Процент успеха — примерная доля соискателей, получивших предложение о работе через данный канал.

Не бойтесь начинать с неидеальных позиций: временная работа, частичная занятость или даже волонтерство в QA могут стать трамплином к полноценной должности. Помните: первая работа в новой сфере — это не финиш, а старт вашей карьеры. 🚀