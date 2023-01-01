logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Profession
arrow
Переход из финансового контролера в QA инженера: 7 шагов к успеху
Перейти

Переход из финансового контролера в QA инженера: 7 шагов к успеху

#Смена профессии  #Карьера и развитие  #QA и тестирование  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Финансовые контролеры, рассматривающие изменение карьеры
  • Специалисты, желающие перейти в IT-сферу, особенно в QA
  • Люди с аналитическим мышлением, заинтересованные в новых профессиональных возможностях

Зарплатное плато, рутинные задачи и ограниченные перспективы роста — многие финансовые контролеры сталкиваются с этими проблемами к середине карьеры. IT-сфера, в частности Quality Assurance, предлагает не только свежий воздух для профессионального развития, но и удивительно комфортную точку входа для финансистов с аналитическим складом ума. Карьерный переход из финансового контроля в QA инженерию — не просто смена профессии, а стратегический ход, позволяющий капитализировать имеющиеся навыки в быстрорастущей индустрии. Давайте рассмотрим проверенный маршрут, который уже помог сотням профессионалов совершить успешный переход, сохранив и приумножив свои сильные стороны. 🚀

От финансовых отчетов к багам: почему QA инженеринг?

Финансовый контролер, по сути, является QA специалистом финансовой сферы. Ваша ежедневная работа — выявление несоответствий, проверка данных на точность и обеспечение качества финансовой отчетности. Переход в технический QA — это смена контекста при сохранении базовой сущности профессии.

Давайте рассмотрим, почему этот переход логичен и потенциально успешен:

  • Аналитическое мышление ценится в обеих сферах
  • Умение видеть детали и системные проблемы — ключевой навык для QA
  • Опыт методичного документирования и отчетности легко переносится в тестовую документацию
  • Финансовые специалисты обладают бизнес-пониманием, что критически важно при тестировании программных продуктов
  • Работа с регламентами и стандартами присутствует в обеих областях

Елена Маркина, Lead QA Engineer

Шесть лет назад я работала финансовым контролером в крупном холдинге. Каждый квартал — одно и то же: проверки, отчеты, сверки. Когда я впервые попала на демонстрацию нового финансового ПО, меня поразило, насколько разработчики не понимали бизнес-логику наших процессов. Я составила список из 27 критических проблем, которые обнаружила всего за час тестирования. Тогда меня осенило: моя педантичность и понимание финансовых процессов — это именно то, чего не хватает в IT-проектах. Через полгода я уже работала QA-специалистом, тестируя финансовые системы. Моя зарплата выросла на 40%, а профессиональное выгорание осталось в прошлом. Сейчас я руковожу командой тестировщиков, и каждый день благодарна себе за смелость сменить карьерный трек.

Рынок труда также создает благоприятные условия для такого перехода. Давайте сравним ключевые показатели обеих профессий:

Параметр Финансовый контролер QA инженер
Средняя зарплата (Junior/Middle) 60-90 тыс. руб. 80-150 тыс. руб.
Рост спроса на рынке (год к году) 3-5% 15-20%
Возможность удаленной работы Ограниченная Высокая
Возможность работы с международными компаниями Средняя Высокая
Порог входа для новичков Высокий Средний

Важно понимать, что QA — это не просто "поиск багов". Современный QA инженер участвует в обеспечении качества продукта на всех этапах разработки, от планирования до релиза. Эта профессия требует стратегического мышления, коммуникативных навыков и умения балансировать между техническими и бизнес-аспектами — качества, которые часто хорошо развиты у финансовых контролеров. 🔍

Пошаговый план для смены профессии

Базовые навыки финансового контролера, полезные в QA

Финансовый контролер — это специалист, который анализирует бизнес-процессы компании через призму финансовых показателей, выявляет отклонения от плана и предлагает корректирующие действия. Такая работа формирует набор компетенций, которые становятся ценными фундаментальными активами при переходе в QA:

  • Аналитические способности — умение обрабатывать большие объемы данных, выявлять закономерности и несоответствия
  • Внимание к деталям — способность замечать мельчайшие неточности, которые могут иметь серьезные последствия
  • Критическое мышление — навык подвергать сомнению представленную информацию и проверять гипотезы
  • Системный подход — понимание взаимосвязей между различными процессами и их влияния друг на друга
  • Документирование — опыт создания четкой, структурированной документации
  • Коммуникация с заинтересованными сторонами — умение объяснять сложные технические вопросы нетехническим специалистам

Эти навыки непосредственно переносятся в работу QA инженера, но требуют адаптации к новому контексту:

Навык финансового контролера Применение в QA
Аудит финансовых отчетов Аудит кодовой базы и тестовой документации
Выявление финансовых несоответствий Обнаружение багов и несоответствий требованиям
Создание контрольных процедур Разработка тест-кейсов и тестовых сценариев
Анализ влияния финансовых решений Оценка рисков программных изменений
Подготовка финансовых отчетов Создание отчетов о тестировании и метрик качества
Работа с финансовыми регламентами Следование стандартам качества и тестирования

Особенно ценным является опыт работы с ERP-системами, который получают многие финансовые контролеры. Понимание бизнес-процессов, отраженных в программных решениях, дает существенное преимущество при тестировании подобных систем.

Важно также осознавать, какие навыки потребуется развить "с нуля":

  • Технические знания (основы программирования, структуры данных, API)
  • Работа с инструментами тестирования и багтрекинга
  • Понимание методологий разработки ПО (Agile, Scrum, Kanban)
  • Навыки автоматизации тестирования (для продвинутых позиций)

Стоит отметить, что финансовые контролеры часто обладают преимуществом перед многими новичками в QA — они уже имеют опыт работы с корпоративными процессами и понимают, как работает бизнес изнутри. Это критически важное знание для тестирования программных продуктов, которые должны решать реальные бизнес-задачи. 💼

7 шагов трансформации из контролера в тестировщика

Переход из финансовой сферы в IT требует структурированного подхода. Вот семь проверенных шагов, которые помогут вам совершить этот карьерный переход наиболее эффективно:

Шаг 1: Проведите исследование и самоанализ

Прежде чем погружаться в новую сферу, важно понять, подходит ли она вам:

  • Изучите различные специализации в QA (функциональное, нефункциональное, автоматизированное тестирование)
  • Пройдите профориентационные тесты на склонность к IT-профессиям
  • Составьте список своих сильных и слабых сторон, которые могут повлиять на успех в QA
  • Проведите информационные интервью с действующими QA инженерами

Шаг 2: Освойте базовые технические знания

Создайте прочный фундамент для дальнейшего обучения:

  • Изучите основы компьютерных наук и принципы работы ПО
  • Познакомьтесь с базовыми понятиями программирования (переменные, циклы, условия)
  • Освойте основы HTML, CSS и JavaScript для понимания веб-приложений
  • Изучите базы данных и SQL запросы на начальном уровне
  • Разберитесь с клиент-серверной архитектурой и API

Шаг 3: Изучите теорию и методологии тестирования

Погрузитесь в теоретические аспекты обеспечения качества:

  • Освойте основные виды тестирования (функциональное, регрессионное, интеграционное)
  • Изучите техники тест-дизайна (классы эквивалентности, граничные значения)
  • Познакомьтесь с жизненным циклом тестирования
  • Разберитесь с методологиями разработки ПО (Waterfall, Agile, Scrum)
  • Изучите стандарты в области тестирования (ISTQB)

Шаг 4: Освойте инструменты тестировщика

Научитесь работать с профессиональными инструментами:

  • Системы управления тестированием (TestRail, TestLink)
  • Баг-трекеры (Jira, Bugzilla, Redmine)
  • Инструменты для тестирования API (Postman, SoapUI)
  • Средства мониторинга и анализа логов
  • Базовые инструменты разработчика (DevTools в браузерах)
  • Системы контроля версий (Git, основы работы с репозиториями)

Шаг 5: Создайте портфолио и получите первый практический опыт

Андрей Зверев, QA Lead

Работая финансовым контролером в инвестиционной компании, я часто сталкивался с проблемами в корпоративном ПО. Решив сменить профессию, я начал с тестирования opensource-проектов в финансовой сфере. Первый шаг был самым сложным — я зарегистрировался на GitHub, нашел проект с открытыми issues и предложил свою помощь в тестировании. Мое финансовое образование сыграло решающую роль — я обнаружил несколько критических ошибок в расчетах, которые разработчики пропустили. Моя первая серьезная находка касалась округления процентов в кредитном калькуляторе — мелочь, которая могла привести к миллионным потерям при масштабировании. После трех месяцев такой бесплатной практики у меня было готовое портфолио из 15 подробно задокументированных багов и 5 разработанных мной тест-кейсов. На собеседовании на позицию Junior QA я показал эти материалы, и руководитель был впечатлен моим системным подходом. Меня взяли, несмотря на отсутствие формального опыта в IT. Сейчас, управляя командой тестировщиков, я всегда обращаю внимание на кандидатов с нестандартным бэкграундом — часто именно они находят неочевидные проблемы.

Демонстрация практических навыков критически важна:

  • Участвуйте в тестировании открытого ПО (open source проекты)
  • Тестируйте мобильные приложения и отправляйте отчеты разработчикам
  • Создайте базу тест-кейсов для популярных приложений
  • Участвуйте в хакатонах и IT-мероприятиях
  • Ведите блог о своем пути в QA, документируя изученное

Шаг 6: Получите профильное образование или сертификацию

Структурированное обучение ускорит ваш прогресс:

  • Пройдите специализированные курсы по QA (онлайн или офлайн)
  • Рассмотрите возможность получения сертификации ISTQB Foundation Level
  • Изучите материалы профессиональных ассоциаций тестировщиков
  • Участвуйте в вебинарах и мастер-классах от профессионалов отрасли

Шаг 7: Подготовьтесь к поиску работы в новой сфере

Профессиональный подход к трудоустройству увеличит ваши шансы:

  • Адаптируйте резюме под требования IT-индустрии
  • Подготовьте сопроводительное письмо, объясняющее ваш переход
  • Разработайте стратегию поиска первой работы (стажировки, junior-позиции)
  • Практикуйтесь в прохождении технических интервью
  • Развивайте профессиональную сеть контактов в IT-сфере

Важно помнить, что переход может занять от 6 до 12 месяцев при активном обучении. Ключевым фактором успеха является последовательность и терпение — каждый шаг приближает вас к цели. 🧩

Самообучение и курсы: что выбрать для успешного старта

Существует множество образовательных путей для освоения профессии QA инженера. Выбор оптимального формата обучения зависит от вашего стиля обучения, временных и финансовых возможностей:

  • Самостоятельное обучение — подходит для дисциплинированных людей с хорошими навыками самоорганизации
  • Структурированные онлайн-курсы — обеспечивают системный подход и поддержку наставников
  • Буткемпы — интенсивное погружение для быстрого освоения практических навыков
  • Высшее образование — фундаментальный, но длительный путь с широким охватом тем

Рассмотрим ключевые ресурсы для самообучения, которые получили положительные отзывы от практикующих QA:

  • Книги: "Тестирование программного обеспечения" (Савин), "Тестирование черного ящика" (Борис Бейзер), "Искусство тестирования программ" (Майерс, Баджетт, Сандлер)
  • Онлайн-платформы: Coursera, edX, Udemy, Stepik (курсы по основам тестирования)
  • YouTube-каналы: QA Life, Artsiom Rusau QA, TestingChannel
  • Профессиональные сообщества: SQA, Ministry of Testing, QA Stack Exchange
  • Тренажеры: uTest, Codecademy, Test.io (для практики тестирования)

При выборе структурированных курсов обращайте внимание на следующие критерии:

Критерий На что обратить внимание
Содержание программы Баланс теории и практики, соответствие современным требованиям рынка
Квалификация преподавателей Реальный опыт работы в индустрии, актуальные знания
Формат обучения Возможность задавать вопросы, получать обратную связь по заданиям
Проектная работа Наличие реальных или приближенных к реальным проектов для портфолио
Трудоустройство Статистика трудоустройства выпускников, поддержка в поиске работы
Отзывы выпускников Особенно от тех, кто сменил профессию из непрофильной области

Для финансовых контролеров особенно полезными будут курсы, где есть модули по тестированию бизнес-приложений, ERP-систем или финансового ПО. Это позволит вам использовать ваш опыт и отраслевые знания как конкурентное преимущество.

Оптимальный учебный план должен включать:

  • Основы тестирования и QA процессов
  • Техники тест-дизайна и создание тестовой документации
  • Основы программирования для тестировщиков
  • Базы данных и SQL
  • Тестирование веб-приложений и API
  • Работа с инструментами для багтрекинга и управления тестированием
  • Основы автоматизации тестирования (для перспективного роста)
  • Soft skills для работы в команде разработки

Не стоит недооценивать важность сертификаций в сфере тестирования. Хотя они и не являются обязательным требованием для трудоустройства, они могут стать существенным преимуществом для кандидатов без опыта:

  • ISTQB Foundation Level — международно признанный сертификат начального уровня
  • ISTQB Advanced Level — для более глубокого погружения в отдельные аспекты тестирования
  • Vendor-specific сертификации от Microsoft, Google, IBM для тестирования их продуктов

Помните, что в IT-сфере самообразование — это непрерывный процесс. Даже после трудоустройства важно продолжать изучать новые технологии и инструменты, следить за тенденциями отрасли и постоянно развивать свои навыки. 📚

Опыт первой работы: как получить и закрепить позицию QA

Первая работа в QA — критически важный этап вашего перехода из финансовой сферы. Это время, когда теория превращается в практический опыт и закладывается основа вашей новой карьеры. Рассмотрим стратегии получения и успешного прохождения испытательного срока:

Стратегии поиска первой работы:

  • Стажировки и программы обучения — многие компании проводят набор стажеров-тестировщиков с последующим трудоустройством
  • Junior QA позиции — начальные должности, где требования к опыту минимальны
  • Фриланс-платформы — uTest, Test.io предлагают оплачиваемые задания по тестированию
  • Crowdtesting — участие в массовом тестировании продуктов
  • Внутренний переход — возможность перейти в IT-отдел в вашей текущей компании
  • Работа в стартапах — небольшие компании часто более открыты к кандидатам без формального опыта

Подготовка к собеседованию:

Собеседование на позицию QA обычно включает несколько типов оценки:

  • Теоретические вопросы — проверка знания основ тестирования и методологий
  • Практические задания — тестирование реального приложения или составление тест-кейсов
  • Ситуационные вопросы — оценка вашей реакции на типичные ситуации в работе
  • Технические вопросы — базовые знания в области программирования и веб-технологий
  • Оценка мягких навыков — коммуникация, умение работать в команде, аналитическое мышление

Ключевой момент — правильно позиционировать ваш опыт финансового контролера как преимущество. Подготовьте конкретные примеры из вашей практики, которые демонстрируют переносимые навыки:

  • "В роли финансового контролера я разработал систему проверки платежных документов, которая сократила количество ошибок на 30%"
  • "Я обнаружил системную ошибку в расчетах, которая влияла на финансовые показатели компании, и разработал решение для ее устранения"
  • "Мой опыт работы с ERP-системами помогает мне понимать бизнес-логику приложений с финансовой точки зрения"

Успешное прохождение испытательного срока:

Первые три месяца в новой роли определяют ваш дальнейший успех. Следуйте этим рекомендациям:

  • Активно учитесь — задавайте вопросы, изучайте документацию, просите обратную связь
  • Документируйте процессы — ведите записи о всем, что изучаете, создавайте личную базу знаний
  • Будьте инициативны — предлагайте улучшения в процессах тестирования
  • Развивайте отношения — налаживайте контакты с разработчиками, аналитиками и менеджерами продукта
  • Сосредоточьтесь на качестве — лучше найти один критический баг, чем десять незначительных
  • Управляйте временем — тестирование часто происходит под давлением сроков

Типичные ошибки новичков и как их избежать:

  • Ошибка: Стремление автоматизировать все процессы сразу. Решение: Сначала освойте мануальное тестирование, автоматизация — следующий шаг
  • Ошибка: Страх задавать вопросы. Решение: Лучше задать "глупый" вопрос, чем пропустить критический баг
  • Ошибка: Неструктурированные баг-репорты. Решение: Изучите стандарты документирования дефектов
  • Ошибка: Изоляция от команды. Решение: QA — командная работа, участвуйте в совместных мероприятиях
  • Ошибка: Фокус только на негативном тестировании. Решение: Баланс между проверкой корректной работы и поиском багов

Помните, что переход в новую профессию — это марафон, а не спринт. Каждый успешный QA инженер когда-то был новичком. Ваш опыт финансового контролера дает вам уникальную перспективу и набор навыков, которые могут сделать вас ценным участником команды разработки. 🏆

Трансформация из финансового контролера в QA инженера — путь, требующий настойчивости и системного подхода. Но именно эти качества уже являются вашими сильными сторонами как финансиста. Используйте свое аналитическое мышление, внимание к деталям и понимание бизнес-процессов как конкурентные преимущества. IT-индустрия ценит не только технические навыки, но и разнообразный опыт, который приносят специалисты из других областей. Не бойтесь делать первый шаг — за ним последует второй, третий, и вскоре вы обнаружите себя на новой профессиональной траектории с широкими перспективами роста.

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какие навыки финансовых контролеров могут быть полезны в профессии QA инженера?
1 / 5

Виктор Семёнов

карьерный консультант

Свежие материалы
UX/UI дизайнер: востребованная профессия для создания интерфейсов
25 августа 2025
Технологии в банках: как IT трансформирует финансовый сектор
25 августа 2025
Python для начинающих: основы языка, синтаксис, примеры кода
25 августа 2025

Загрузка...