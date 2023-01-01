Переход из PR-менеджера в UX-дизайнеры: пошаговое руководство

Для кого эта статья:

PR-специалисты, рассматривающие смену профессии на UX-дизайнера

Люди, заинтересованные в развитии своей карьеры в цифровом дизайне

Профессионалы, желающие повысить свою зарплату и найти более стабильную работу

Профессиональный "апгрейд" с PR-менеджера до UX-дизайнера — не просто смена должности в резюме, а стратегический карьерный маневр, который всё чаще выбирают специалисты по коммуникациям. Переход между этими сферами не только логичен, но и потенциально выгоден: средняя зарплата UX-дизайнера на 30-40% превышает доход PR-специалиста аналогичного уровня. А коммуникационная база, которую вы наработали, станет мощным конкурентным преимуществом в мире цифрового дизайна. В этом руководстве я расскажу, как превратить ваш PR-бэкграунд в фундамент для успешной карьеры в UX-дизайне — от первых шагов до получения работы мечты. 🚀

Из PR в UX: почему этот переход логичен и выгоден

Переход из PR в UX-дизайн — это не движение в неизвестность, а логичное эволюционное развитие карьеры. Оба направления объединены фундаментальной задачей: эффективно коммуницировать с аудиторией и влиять на её поведение. Разница лишь в инструментах и конечных целях.

Главные факторы, делающие этот карьерный переход обоснованным:

Финансовая перспектива: UX-дизайнеры зарабатывают в среднем на 30-40% больше, чем PR-специалисты эквивалентного уровня

Количество вакансий в UX-дизайне ежегодно растет на 20-25% Долгосрочная стабильность: Автоматизация меньше угрожает профессиям, требующим креативного мышления и эмпатии

Еще один немаловажный аспект — психологический комфорт. Обе профессии центрированы на работе с аудиторией, но UX-дизайн предлагает больше измеримых метрик успеха, что часто приводит к большему удовлетворению от проделанной работы.

Елена Соколова, карьерный консультант в digital-сфере Один из моих клиентов, Максим, работал PR-менеджером в туристической компании почти 5 лет. Он выстроил отличные отношения с журналистами, регулярно получал публикации в ключевых изданиях, но со временем почувствовал профессиональное выгорание. "Я писал тысячи пресс-релизов, но никогда точно не знал, сколько людей в итоге купили тур благодаря моей работе", — рассказывал он. После перехода в UX-дизайн Максим наконец получил то, чего ему не хватало — конкретные метрики успеха. "Теперь я точно знаю, что редизайн кнопки бронирования увеличил конверсию на 18%, а упрощенная форма заявки сократила время заполнения на 40 секунд. Это дает ощущение реального вклада, которого мне не хватало в PR". Интересно, что навык работы с негативом в PR помог ему в новой роли: "Когда пользователи критикуют твой интерфейс во время тестирования — это почти как кризисные коммуникации, только в миниатюре".

Критерий сравнения PR-менеджер UX-дизайнер Средняя зарплата (начало 2023) 70-90 тыс. руб. 100-130 тыс. руб. Рост спроса на специалистов 3-5% в год 20-25% в год Возможность удаленной работы 50% вакансий 70% вакансий Барьер входа для новичков Средний Средний Требование технических навыков Низкое Среднее

Общие навыки PR-менеджера, ценные в UX-дизайне

Успешные PR-менеджеры уже обладают внушительным арсеналом навыков, которые составляют до 60% необходимой базы UX-дизайнера. Осознание этих пересечений — ключ к уверенному переходу в новую профессию без ощущения, что вы начинаете "с нуля". 🔄

Эмпатия и понимание аудитории. PR-специалисты привыкли думать о том, как их сообщения будут восприняты разными группами людей — это прямая параллель с пользовательскими персонами в UX

При этом существуют профессиональные привычки, от которых PR-специалисту придется отказаться при переходе в UX:

Стремление к "красивому", а не функциональному дизайну

Ключевая трансформация мышления — от "как рассказать о продукте" к "как сделать продукт интуитивно понятным без лишних слов". Это сдвиг парадигмы, требующий времени и практики.

Навык PR-менеджера Применение в UX-дизайне Уровень переносимости Написание пресс-релизов и текстов UX-копирайтинг, разработка микротекстов интерфейса Высокий Работа со СМИ Коммуникация с разработчиками и стейкхолдерами Средний Антикризисные коммуникации Дизайн для сложных сценариев использования продукта Высокий Медиапланирование Планирование исследований и тестирований Средний Анализ целевой аудитории Создание пользовательских персон Очень высокий

Дорожная карта обучения: от основ UX до первых проектов

Структурированный подход к обучению UX-дизайну позволит избежать хаотичного погружения и сократит время перехода к практике. Оптимальная траектория обучения для PR-специалистов включает четыре этапа, которые можно пройти за 6-12 месяцев параллельно с основной работой. 📚

Фундаментальная теория (1-2 месяца) Основы пользовательского опыта и интерфейсов

Принципы человеко-машинного взаимодействия

Когнитивная психология в контексте дизайна

Изучение современных UX-трендов и методологий Методы исследований (2-3 месяца) User Research: интервью, наблюдения, опросы

Формирование пользовательских персон и сценариев

Карты пользовательского пути и эмпатии

Анализ пользовательских данных и метрик Визуальный дизайн и прототипирование (2-3 месяца) Работа с инструментами: Figma, Adobe XD, Sketch

Создание вайрфреймов и прототипов

Основы UI-дизайна и визуальной иерархии

Дизайн-системы и компонентный подход Практический опыт (2-4 месяца) Работа над собственными проектами

Участие в хакатонах и дизайн-спринтах

Тестирование и итерация разработанных решений

Подготовка первых кейсов для портфолио

Для PR-специалистов особенно рекомендую углубленное изучение UX-исследований, так как этот аспект наиболее созвучен имеющимся навыкам работы с аудиторией. Начните с бесплатных онлайн-курсов на платформах Coursera или Udemy, затем можно перейти к более специализированным программам.

Три ключевых курса для старта:

"UX Design Fundamentals" от Google на Coursera

"Don't Make Me Think Revisited" — книга Стива Круга (обязательна к прочтению)

Практический курс по Figma от Skillbox или Нетологии

Важно сочетать теорию с практикой с самых первых шагов. Даже простое задание по редизайну существующего приложения даст больше понимания, чем десятки часов пассивного обучения. 🧠

Создание убедительного UX-портфолио с нуля

Портфолио — ваша главная витрина для работодателей. Без опыта работы в UX оно становится решающим фактором при трудоустройстве. PR-специалисты могут использовать свои коммуникативные навыки, чтобы создать убедительную презентацию своих проектов даже без коммерческого опыта. 💼

Андрей Орлов, ведущий UX-дизайнер Первое портфолио в UX-дизайне — это особый челлендж. Я помню своё, когда четыре года назад решил уйти из PR-отдела издательского дома. Мой первый проект был редизайном приложения для записи к врачу, которым я сам регулярно пользовался. Вместо того чтобы начать с красивых картинок, я сделал глубокий анализ проблемы: провел 8 интервью с пользователями разного возраста, составил карту болевых точек и только потом взялся за дизайн. Во время собеседования в IT-компанию, HR почти сразу сказала: "Мы видели десятки портфолио начинающих дизайнеров. Все показывают красивые макеты, но мало кто демонстрирует исследовательский подход. Ваш PR-бэкграунд явно сыграл вам на руку". Несмотря на отсутствие коммерческого опыта в UX, меня взяли на позицию джуниора с испытательным сроком. Через 3 месяца я уже вел собственный проект. Ключевым фактором стало именно портфолио, которое показало не только визуальные навыки, но и глубину аналитического мышления.

Структура эффективного UX-портфолио для бывшего PR-специалиста:

Выбор проектов: 3-4 разнообразных кейса, демонстрирующих разные навыки Для каждого проекта: Четкая формулировка проблемы, которую вы решали

Описание исследовательского процесса (используйте свой PR-опыт работы с аудиторией)

Демонстрация хода мыслей через скетчи, вайрфреймы, прототипы

Конечный результат с объяснением принятых решений

Метрики успеха или выводы из пользовательского тестирования Акцент на трансферабельных навыках: подчеркните, как ваш PR-опыт помог в процессе

Типы проектов, идеально подходящие для начинающих UX-дизайнеров с PR-бэкграундом:

Редизайн коммуникационной платформы. Например, корпоративного блога или системы рассылок — здесь ваш опыт особенно ценен

Помните, что качество проектов важнее их количества. Один глубоко проработанный кейс с серьезным исследованием ценнее трех поверхностных редизайнов. Размещать портфолио лучше всего на специализированных платформах: Behance, Dribbble или создать собственный сайт на Tilda или Readymag.

Стратегия трудоустройства: как презентовать себя работодателю

Трудоустройство — финальный и самый ответственный этап перехода в UX-дизайн. Ваша задача — превратить кажущийся "недостаток" (отсутствие профильного опыта) в конкурентное преимущество. PR-специалисты обладают уникальной способностью эффективно "продавать" свою кандидатуру. 🎯

Оптимальная стратегия поиска первой работы в UX:

Стартовые позиции для рассмотрения: Junior UX Designer

UX Research Assistant

UI/UX Intern

Content Designer

UX Writer (особенно подходит для PR-специалистов) Площадки для поиска: Специализированные ресурсы: Behance Jobs, Dribbble Jobs

LinkedIn с активированным статусом "Open to Work"

Профессиональные сообщества в Telegram

Нетворкинг на UX-мероприятиях и конференциях Подготовка к интервью: Изучите продукт компании глазами UX-дизайнера

Подготовьте предложения по улучшению пользовательского опыта

Освойте профессиональную терминологию UX-дизайна

Практикуйте презентацию своих проектов в формате 5-10 минут

Как правильно позиционировать свой PR-опыт на собеседовании:

"Мой опыт в PR научил меня глубоко понимать аудиторию и её потребности, что критически важно для UX-исследований"

"Я привык работать в условиях ограниченных сроков и ресурсов, находя компромиссы между запросами разных стейкхолдеров"

"Умение писать ясные, убедительные тексты напрямую переносится в навык создания эффективных интерфейсных текстов"

"Опыт презентации идей нетехническим специалистам помогает мне эффективно коммуницировать дизайн-решения команде и клиентам"

Не скрывайте свой переход из другой сферы, а наоборот, подчеркните его как осознанный карьерный шаг. Работодатели ценят кандидатов с разносторонним опытом, способных привнести свежий взгляд.

Важно также быть готовым к тестовым заданиям — они часто являются стандартной практикой при найме дизайнеров без опыта работы. Выполняйте их тщательно, демонстрируя не только результат, но и ход мыслей.