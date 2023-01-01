Переход из менеджера продаж в QA инженеры: 5 шагов к успеху

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Бывшие менеджеры по продажам, задумывающиеся о смене карьеры

Люди, интересующиеся профессией QA и тестированием программного обеспечения

Численные специалисты, желающие использовать свои навыки в продажах в IT-сфере

Думаете, вам суждено всю жизнь продавать и закрывать сделки? Подумайте еще раз! 🚀 Мир QA открывает двери для бывших менеджеров по продажам, и ваши навыки могут оказаться там на вес золота. Представьте: стабильный доход, отсутствие необходимости выполнять план продаж, возможность работать с передовыми технологиями, и все это — реалистичная перспектива, а не мечта. Тестирование программного обеспечения — не просто техническая работа, это профессия, требующая коммуникативных навыков и стратегического мышления, которые вы уже отточили. Готовы превратить ваш опыт в продажах в билет в мир IT? Давайте разберем пять конкретных шагов, которые помогут вам совершить этот карьерный прыжок без страховки, но с надежной стратегией.

От продаж к тестированию: путь к новой карьере

Решение о смене карьеры с продаж на QA инженера — это не просто желание освоить новую профессию. Это стратегический выбор, который может трансформировать вашу жизнь. Почему именно QA? Потому что эта область предлагает стабильность, востребованность и существенно меньший стресс по сравнению с миром продаж.

Первый шаг к трансформации — признать, что это не быстрый процесс. Реалистичный срок перехода составляет от 6 до 12 месяцев, в зависимости от интенсивности обучения и вашего исходного уровня технических знаний.

Алексей Морозов, QA Lead в финтех-проекте Три года назад я был менеджером по продажам в компании, торгующей оргтехникой. Зарабатывал неплохо, но выгорание наступало с пугающей регулярностью. В один из таких моментов, просматривая вакансии, я заметил, что QA-специалисты в среднем получают больше, чем я, при этом не имея планов продаж, висящих над головой. Решение далось нелегко — уже в 34 года начинать с нуля казалось безумием. Но я составил четкий план: три месяца на базовую теорию тестирования, еще три на практику и изучение инструментов, затем поиск стажировки. Важнейший момент наступил, когда я собрал свои отчеты о продажах и проанализировал их как тест-кейсы — что сработало, что нет, и почему. Этот подход не только помог мне понять логику тестирования, но и продемонстрировать на собеседованиях, что я мыслю как тестировщик. Переход занял 8 месяцев, первая работа принесла снижение дохода на 30%, но через год я не только вернулся к прежнему уровню, но и превзошел его. А главное — больше никаких "горящих планов" в конце квартала.

Для успешного перехода необходимо определить четкую стратегию. Вот план действий, который доказал свою эффективность:

Аудит текущих навыков: проанализируйте, какие из ваших навыков продажника применимы в QA (коммуникация, аналитическое мышление, ориентация на детали)

проанализируйте, какие из ваших навыков продажника применимы в QA (коммуникация, аналитическое мышление, ориентация на детали) Установка сроков: создайте реалистичный таймлайн обучения с конкретными дедлайнами

создайте реалистичный таймлайн обучения с конкретными дедлайнами Определение финансовой подушки: рассчитайте, сколько времени вы можете посвятить обучению без дохода или с сокращенным доходом

рассчитайте, сколько времени вы можете посвятить обучению без дохода или с сокращенным доходом Выбор специализации: решите, какой тип тестирования вам ближе (мануальное, автоматизированное, мобильное)

решите, какой тип тестирования вам ближе (мануальное, автоматизированное, мобильное) Нетворкинг: начните общаться с профессионалами из QA, чтобы понимать реальную картину рынка

Статистика показывает, что около 65% людей, успешно сменивших карьеру с продаж на IT-специальности, делали это поэтапно, сохраняя частичную занятость в продажах во время обучения. Это не только обеспечивает финансовую стабильность, но и снижает психологическое давление.

Этап перехода Длительность Ключевой фокус Подготовительный 1-2 месяца Исследование рынка, выбор направления в QA, базовое самообучение Образовательный 3-6 месяцев Курсы, практические проекты, изучение инструментов Поиск первой работы 1-3 месяца Стажировки, junior-позиции, freelance-проекты Адаптация 3-6 месяцев Укрепление в новой роли, накопление практического опыта

Ценные навыки продажника в работе тестировщика

Ошибочно полагать, что работа в продажах не дала вам ничего полезного для QA. На самом деле, успешные менеджеры по продажам обладают набором компетенций, которые становятся козырными картами в тестировании. Ключевой момент — научиться правильно презентовать эти навыки в контексте QA. 🔍

Каждый квалифицированный менеджер по продажам умеет:

Задавать правильные вопросы — в QA это трансформируется в умение выявлять потенциальные проблемы продукта

— в QA это трансформируется в умение выявлять потенциальные проблемы продукта Слушать и понимать потребности клиента — что идеально подходит для анализа требований и user stories

— что идеально подходит для анализа требований и user stories Работать с возражениями — это поможет эффективно коммуницировать с разработчиками при обнаружении багов

— это поможет эффективно коммуницировать с разработчиками при обнаружении багов Управлять временем и приоритетами — критически важно при планировании тестирования

— критически важно при планировании тестирования Документировать сделки и взаимодействия — эквивалент составления детальных баг-репортов и тест-кейсов

Не менее важно, что успешные продажники обычно обладают развитой эмпатией и умением смотреть на продукт глазами конечного пользователя — качество, которое высоко ценится в QA.

Елена Соколова, QA Engineer с опытом в B2B продажах Когда я работала менеджером по продажам программного обеспечения, больше всего меня расстраивали ситуации, когда после успешной сделки клиент сталкивался с багами, которые портили впечатление от продукта. Это подрывало и мою репутацию, и доверие к компании. Однажды я начала самостоятельно тестировать продукт перед каждой демонстрацией, составляя список вопросов, которые могут возникнуть у клиента. По сути, я проводила пользовательское тестирование, не зная правильной терминологии. Мой руководитель заметил, что процент успешных внедрений после моих продаж значительно выше, и попросил поделиться методологией. Тогда я поняла, что мой подход к продажам — это фактически тестирование на соответствие ожиданиям пользователя. При переходе в QA самым сложным для меня стало изучение технической части, но методология тестирования, способность видеть узкие места продукта и умение четко артикулировать проблемы были со мной с самого начала. Благодаря этому, даже будучи junior QA, я получала положительные отзывы от разработчиков за качественные баг-репорты и конструктивную коммуникацию.

Для структурированного перевода навыков из продаж в QA, рассмотрите следующую карту компетенций:

Навык в продажах Применение в QA Как развить до уровня QA Проведение презентаций Представление результатов тестирования команде Изучить структуру отчетов о тестировании, добавить технические детали Работа с CRM Управление системами отслеживания багов (Jira, Bugzilla) Пройти курсы по Jira, изучить принципы работы багтрекинговых систем Анализ потребностей клиента Анализ требований к ПО Научиться читать и интерпретировать технические спецификации Ведение переговоров Коммуникация с разработчиками о приоритетах багов Изучить методологии разработки ПО (Agile, Scrum) Сбор обратной связи Пользовательское тестирование Освоить технику проведения интервью с пользователями по UX

Образовательная база: что изучить для старта в QA

Образование в сфере QA требует структурированного подхода, сочетающего теоретические знания с практическими навыками. Не стоит пугаться объема информации — ваш опыт в продажах уже научил вас быстро адаптироваться и усваивать новое. 📚

Начните с фундаментальных знаний, которые формируют основу профессии QA инженера:

Теория тестирования: принципы, методологии и виды тестирования (функциональное, регрессионное, интеграционное)

принципы, методологии и виды тестирования (функциональное, регрессионное, интеграционное) Техники тест-дизайна: граничные значения, классы эквивалентности, причина-следствие

граничные значения, классы эквивалентности, причина-следствие Жизненный цикл разработки ПО: понимание этапов и роли QA в каждом из них

понимание этапов и роли QA в каждом из них Документация: написание тест-кейсов, чек-листов и баг-репортов

написание тест-кейсов, чек-листов и баг-репортов Базовые технические знания: клиент-серверная архитектура, REST API, базы данных

После освоения теоретической базы переходите к изучению практических инструментов. Минимальный набор для начинающего QA инженера включает:

Системы управления тестированием (TestRail, TestLink)

Багтрекинговые системы (Jira, Bugzilla)

Инструменты для тестирования API (Postman, SoapUI)

Базовые знания SQL для тестирования баз данных

Инструменты для мониторинга сетевого трафика (Charles, Fiddler)

Оптимальный образовательный маршрут можно разделить на три этапа:

Самоподготовка (1-2 месяца): бесплатные ресурсы, книги, статьи для понимания основ Структурированное обучение (2-4 месяца): курсы, воркшопы, вебинары для углубления знаний Практическое закрепление (1-2 месяца): учебные проекты, open-source тестирование, crowdtesting

Важно подойти к образованию с ориентацией на практику. Теоретические знания без применения быстро забываются и не производят должного впечатления на работодателей.

Рекомендуемые ресурсы для обучения:

Книги: "Тестирование дот ком" Р. Савин, "Software Testing" R. Patton

"Тестирование дот ком" Р. Савин, "Software Testing" R. Patton Онлайн-курсы: QA курсы на Coursera, Stepik, LinkedIn Learning

QA курсы на Coursera, Stepik, LinkedIn Learning Профессиональные сообщества: ISTQB, QA Stack Exchange, Reddit r/QualityAssurance

ISTQB, QA Stack Exchange, Reddit r/QualityAssurance Практические платформы: uTest, Testbirds для получения реального опыта тестирования

Не забывайте, что образование в QA — это непрерывный процесс. Технологии меняются быстро, и готовность постоянно учиться — ваше конкурентное преимущество. 🔄

Создание портфолио тестировщика без опыта работы

Отсутствие коммерческого опыта в QA — основной барьер для входа в профессию. Однако создание убедительного портфолио может эффективно компенсировать этот недостаток и продемонстрировать ваши навыки потенциальным работодателям. 💼

Для бывшего менеджера по продажам создание портфолио QA инженера может показаться непривычной задачей. Но помните: в продажах вы уже умели демонстрировать результаты работы через цифры и достижения. В QA важно продемонстрировать системный подход и внимание к деталям.

Вот проверенные способы наполнить ваше портфолио реальными проектами:

Тестирование open-source проектов: найдите открытые проекты на GitHub, тестируйте их и сообщайте о найденных багах

найдите открытые проекты на GitHub, тестируйте их и сообщайте о найденных багах Создание тестовой документации: разработайте тест-планы и тест-кейсы для популярных приложений

разработайте тест-планы и тест-кейсы для популярных приложений Участие в баг-баунти программах: некоторые компании вознаграждают за найденные уязвимости

некоторые компании вознаграждают за найденные уязвимости Crowdtesting платформы: uTest, TestBirds, где можно получить реальный опыт тестирования

uTest, TestBirds, где можно получить реальный опыт тестирования Личные проекты автоматизации: создание простых автотестов для демонстрации базовых навыков программирования

Ключ к успеху — систематизация и презентация вашего опыта. Вместо простого списка проектов, структурируйте портфолио по разделам:

Обзор навыков: какие виды тестирования вы освоили, инструменты, которыми владеете Проекты: что тестировали, какие методики использовали, какие результаты получили Примеры документации: образцы созданных вами тест-кейсов и баг-репортов Сертификаты: пройденные курсы и полученные сертификации Применимые навыки из продаж: как ваш предыдущий опыт усиливает ваши QA компетенции

Особенно эффективным для бывшего менеджера по продажам будет включение в портфолио примеров тестирования на основе реальных пользовательских сценариев. Ваш опыт работы с клиентами дает вам уникальное понимание потребностей конечных пользователей.

Тип проекта для портфолио Сложность Ожидаемый результат Где реализовать Тестирование веб-приложения Начальная 10-15 баг-репортов, тест-план Личный блог, открытые проекты на GitHub Тестирование мобильного приложения Средняя Отчеты о тестировании на разных устройствах Beta-тестирование, TestFlight API тестирование Продвинутая Коллекция в Postman, тест-кейсы для API Публичные API, собственные проекты Автоматизация простых тестов Продвинутая Репозиторий с базовыми автотестами GitHub, с документацией и комментариями

Помните, что хорошее портфолио должно демонстрировать не только технические навыки, но и ваше понимание процессов тестирования, умение структурированно мыслить и эффективно коммуницировать найденные проблемы — качества, которые у вас уже развиты благодаря опыту в продажах.

Поиск первой работы: стратегии успешного трудоустройства

Поиск первой позиции в QA — это испытание, требующее стратегического подхода. Как бывший менеджер по продажам, вы обладаете преимуществом: умением "продавать" себя работодателю. Сейчас пришло время использовать эти навыки для собственного продвижения. 🎯

Реалистичный взгляд на рынок: конкуренция за junior QA позиции высока, но специалисты с опытом в других областях часто имеют преимущество благодаря уже развитым soft skills. Ваша задача — правильно позиционировать свой бэкграунд в продажах как актив, а не как нерелевантный опыт.

Эффективные каналы поиска работы для начинающего QA:

Стажировки и программы обучения: многие компании предпочитают "выращивать" QA-инженеров

многие компании предпочитают "выращивать" QA-инженеров Нетворкинг: посещайте QA митапы, конференции, участвуйте в профессиональных сообществах

посещайте QA митапы, конференции, участвуйте в профессиональных сообществах Специализированные IT-джоб порталы: фильтруйте позиции с пометкой "junior" или "trainee"

фильтруйте позиции с пометкой "junior" или "trainee" Прямой контакт с IT-компаниями: некоторые организации не публикуют все вакансии

некоторые организации не публикуют все вакансии Freelance платформы: небольшие проекты могут стать началом вашего пути в QA

Особое внимание стоит уделить резюме и сопроводительному письму. Для кандидата, меняющего профессию, они должны быть составлены так, чтобы подчеркнуть релевантные навыки и объяснить причины смены карьерного пути.

Ключевые элементы успешного резюме QA-новичка с опытом в продажах:

Чёткое указание карьерной цели (позиция Junior QA Engineer)

Выделение трансферабельных навыков из продаж (коммуникация, аналитика, внимание к деталям)

Акцент на завершенные курсы и полученные сертификаты в QA

Описание выполненных проектов из вашего портфолио с измеримыми результатами

Демонстрация знания инструментов и методологий тестирования

При подготовке к собеседованиям используйте методику STAR (Situation, Task, Action, Result) для структурирования ответов на поведенческие вопросы. Это поможет продемонстрировать, как навыки из продаж применимы к ситуациям в QA.

Помните о реалистичных ожиданиях по заработной плате. Начальные позиции в QA обычно предлагают более низкое вознаграждение, чем у опытного менеджера по продажам. Однако, перспектива роста зарплаты в QA значительно выше в долгосрочной перспективе.

Будьте готовы к техническим вопросам на собеседованиях. Типичные темы для junior QA позиций включают:

Базовые принципы и виды тестирования

Разница между тестовым случаем, тест-планом и чек-листом

Структура хорошего баг-репорта

Основы HTTP и клиент-серверного взаимодействия

Базовые SQL-запросы для работы с базами данных

И наконец, не упускайте возможности для альтернативного входа в профессию. Позиции тестировщика в технической поддержке или QA-аналитика часто требуют меньше технических навыков, но могут стать трамплином к полноценной роли QA-инженера.