Переход из лаборанта в тестировщики: пошаговое руководство с нуля

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Лаборанты, рассматривающие возможность смены профессии на тестировщика ПО

Специалисты, обладающие аналитическими навыками и вниманием к деталям

Те, кто ищет информацию о пересечении навыков между наукой и IT-сферой

Смена профессии с лаборанта на тестировщика ПО — не просто модный тренд, а осознанный карьерный маневр с многочисленными преимуществами. Лаборанты, обладающие аналитическим складом ума и методичностью в работе, часто обнаруживают, что их навыки удивительно хорошо переносятся в сферу QA-тестирования. Представьте: вместо пробирок — программный код, вместо реактивов — тест-кейсы, а вместо микроскопов — инструменты для поиска багов. Ваша способность к детальному анализу, точность и внимательность — именно то, что ценят IT-компании. Ежегодно сотни специалистов из химических, медицинских и других лабораторий успешно совершают этот переход. Готовы узнать, как стать одним из них? 🔍

От лаборанта к тестировщику: почему это реально

Если вы лаборант, размышляющий о смене карьеры, то переход в тестирование программного обеспечения — один из наиболее логичных и достижимых вариантов. Между этими профессиями существует удивительно много параллелей, которые делают такой карьерный поворот не только возможным, но и потенциально очень успешным. 💡

Тестирование программного обеспечения, как и лабораторная работа, требует методичности, внимания к деталям и аналитического мышления. В обеих сферах вы работаете по протоколам, проводите эксперименты (тесты) и анализируете результаты. Ключевое различие заключается в объекте исследования: вместо физических образцов вы будете исследовать цифровые продукты.

Мария Петрова, руководитель QA-отдела Четыре года назад я работала старшим лаборантом в биохимической лаборатории. Мой день состоял из выполнения стандартных процедур, проверки результатов, документирования отклонений. Когда лабораторию реорганизовали, я решилась на перемены. Первые три месяца после курсов по тестированию я чувствовала себя потерянной в новой терминологии и процессах. Но затем поняла, что просто использую те же навыки в новом контексте. Мой опыт работы с методиками и протоколами в лаборатории сделал меня скрупулезным тестировщиком. Я быстро научилась составлять тест-кейсы и замечать самые незначительные ошибки в работе приложений. Через полгода после начала обучения я получила первую работу джуниор-тестировщиком с зарплатой выше, чем у старшего лаборанта. Сегодня я руковожу командой из 12 специалистов по контролю качества и вспоминаю свой опыт в лаборатории как бесценную школу методичности.

Вот четыре главные причины, почему переход из лаборанта в тестировщики абсолютно реален:

Низкий порог входа: в отличие от программирования, для старта в тестировании не требуется глубоких технических знаний — достаточно базового понимания процессов разработки и умения мыслить критически.

в отличие от программирования, для старта в тестировании не требуется глубоких технических знаний — достаточно базового понимания процессов разработки и умения мыслить критически. Востребованность: рынок постоянно нуждается в квалифицированных тестировщиках, а компании часто открыты к кандидатам из смежных профессий.

рынок постоянно нуждается в квалифицированных тестировщиках, а компании часто открыты к кандидатам из смежных профессий. Финансовая привлекательность: зарплаты в IT-сфере, включая тестирование, значительно выше, чем в лабораторной работе, даже на начальных позициях.

зарплаты в IT-сфере, включая тестирование, значительно выше, чем в лабораторной работе, даже на начальных позициях. Возможности удаленной работы: тестировщики могут работать из любой точки мира, что редко доступно лаборантам.

Характеристика Лаборант Тестировщик Средняя стартовая зарплата 25 000 – 35 000 ₽ 45 000 – 70 000 ₽ Возможность удаленной работы Редко (зависит от специфики) Широко распространена Карьерный рост Ограничен (до заведующего лабораторией) Разветвленный (QA Lead, автоматизация, DevOps) Востребованность на рынке Средняя, зависит от отрасли Высокая, стабильный рост

Переход из лаборанта в тестировщики — это не просто смена профессии, а качественный скачок в карьере с существенным улучшением условий труда, перспектив роста и финансового благополучия. И самое главное — этот путь вполне реален для тех, кто готов инвестировать время и усилия в переквалификацию.

Пересечение навыков: что поможет в переходе

Опыт работы лаборантом дал вам целый арсенал навыков, которые удивительно хорошо применимы в тестировании программного обеспечения. Умение этими навыками воспользоваться — ваше конкурентное преимущество при смене профессии. 🔄

Вот ключевые компетенции, которые вы уже имеете и которые высоко ценятся в QA:

Методичность и следование протоколам: как лаборант, вы привыкли работать по методикам, соблюдая точную последовательность действий. Это напрямую пересекается с выполнением тест-кейсов и тестовых сценариев.

как лаборант, вы привыкли работать по методикам, соблюдая точную последовательность действий. Это напрямую пересекается с выполнением тест-кейсов и тестовых сценариев. Аналитическое мышление: умение анализировать результаты исследований, находить отклонения от нормы — это именно то, что делает хорошего тестировщика.

умение анализировать результаты исследований, находить отклонения от нормы — это именно то, что делает хорошего тестировщика. Внимание к деталям: способность замечать мельчайшие особенности и аномалии в образцах трансформируется в навык обнаружения даже самых незаметных багов.

способность замечать мельчайшие особенности и аномалии в образцах трансформируется в навык обнаружения даже самых незаметных багов. Документирование: опыт ведения лабораторных журналов и составления отчетов поможет в написании баг-репортов и тестовой документации.

опыт ведения лабораторных журналов и составления отчетов поможет в написании баг-репортов и тестовой документации. Работа в условиях многозадачности: управление несколькими экспериментами одновременно подготовило вас к параллельному тестированию различных функциональностей.

Навык лаборанта Применение в тестировании Проведение тестов по методике Выполнение тест-кейсов Выявление отклонений от нормы Обнаружение багов и дефектов Протоколирование результатов Создание баг-репортов Калибровка оборудования Настройка тестовых сред Соблюдение стандартов качества Проверка соответствия продукта требованиям Работа с лабораторными системами Использование систем отслеживания ошибок (Jira, Trello)

Конечно, есть и новые навыки, которые потребуется освоить:

Технические знания: базовое понимание программирования, веб-технологий, API, баз данных.

базовое понимание программирования, веб-технологий, API, баз данных. Инструменты тестирования: от систем управления тест-кейсами до средств автоматизации тестирования.

от систем управления тест-кейсами до средств автоматизации тестирования. Понимание жизненного цикла разработки ПО: как организован процесс создания программного продукта.

как организован процесс создания программного продукта. Коммуникация с разработчиками: умение чётко объяснять суть проблемы и воспроизводить её.

Важно понимать, что пробелы в технических знаниях вполне компенсируются имеющимися профессиональными качествами. Работодатели часто предпочитают кандидатов с сильными базовыми навыками (аналитика, внимательность, ответственность), даже если им не хватает технической подготовки, поскольку последнюю легче получить в процессе работы.

Кроме того, опыт работы в лаборатории даёт вам уникальную перспективу для тестирования, особенно если вы будете работать с продуктами в близкой вам области (например, медицинское ПО, лабораторные информационные системы, научное программное обеспечение).

Образовательный маршрут: курсы и самообучение

После того как вы определили, какие навыки у вас уже есть, а какие нужно приобрести, пора составить план обучения. Эффективный образовательный маршрут — залог успешного перехода из лаборатории в IT-компанию. 📚

Начинать лучше с базовых понятий и постепенно двигаться к более сложным техникам. Вот последовательный план, который поможет структурировать обучение:

Базовые знания и теория тестирования Основные понятия и терминология QA

Виды и уровни тестирования

Жизненный цикл разработки ПО

Принципы составления тест-кейсов и баг-репортов Технический минимум Основы HTML, CSS для веб-тестирования

Базовое понимание SQL для работы с базами данных

Клиент-серверная архитектура и HTTP-протокол Инструменты тестировщика Системы управления тест-кейсами (TestRail, TestLink)

Баг-трекеры (Jira, Redmine)

Инструменты для тестирования API (Postman)

Инспекторы элементов в браузерах Введение в автоматизацию тестирования (не обязательно для начала, но желательно для роста) Основы программирования (Python или Java)

Selenium WebDriver

Основы тестовых фреймворков

Алексей Соколов, инженер по тестированию В химической лаборатории я провел 6 лет. Когда производство начали автоматизировать, стало понятно, что штат будут сокращать. Я решил не ждать и начал изучать тестирование. Мой подход был системным — я создал таблицу с темами для изучения, отмечая прогресс по каждой. Сначала прошел базовый курс по тестированию, затем углубился в веб-технологии. Ключевым моментом стало создание личного проекта: я взял простое приложение для учета реактивов, которым пользовался в лаборатории, и тщательно протестировал его, документируя все найденные баги. На собеседованиях я подчеркивал, как мой опыт лаборанта помогает мне мыслить критически и методично. Четвертое интервью оказалось успешным — меня взяли на позицию тестировщика в компанию, разрабатывающую ПО для фармацевтической отрасли. Мое знание предметной области оказалось большим преимуществом. Спустя три года я уже руководил небольшой командой QA и занимался автоматизацией тестирования.

Для реализации этого плана есть различные образовательные возможности:

Онлайн-курсы по тестированию: QA Academy, Яндекс Практикум, Нетология, Skillbox предлагают структурированные программы с проверкой заданий и менторской поддержкой.

QA Academy, Яндекс Практикум, Нетология, Skillbox предлагают структурированные программы с проверкой заданий и менторской поддержкой. Бесплатные ресурсы: YouTube-каналы (GalileoSky QA, QAGuild), блоги тестировщиков, профильные сообщества в Telegram.

YouTube-каналы (GalileoSky QA, QAGuild), блоги тестировщиков, профильные сообщества в Telegram. Книги: "Тестирование программного обеспечения" (С. Куликов), "Тестирование dot com" (Р. Савин), "Как тестируют в Google" (Дж. Уиттакер).

"Тестирование программного обеспечения" (С. Куликов), "Тестирование dot com" (Р. Савин), "Как тестируют в Google" (Дж. Уиттакер). Практические платформы: Bugred, uTest, Testbirds для получения реального опыта тестирования.

При выборе курса обратите внимание на следующие критерии:

Наличие практических заданий и проектов для портфолио

Отзывы выпускников курса и их трудоустройство

Возможность прямого общения с преподавателями

Актуальность материалов (IT-сфера быстро меняется)

Рекомендуемое время обучения — от 3 до 6 месяцев при интенсивных занятиях. Выделяйте на обучение как минимум 10-15 часов в неделю. Комбинируйте теорию с практикой, не откладывая применение полученных знаний на потом.

Важно: даже после трудоустройства продолжайте образование — технологии развиваются, а конкуренция на рынке растет. Постоянное совершенствование навыков — залог успешной карьеры в IT. 🚀

Создание портфолио и стажировки для лаборантов

Одно из главных препятствий при переходе в новую профессию — отсутствие профильного опыта работы. Решение этой проблемы — создание убедительного портфолио, демонстрирующего ваши навыки тестирования, даже если вы никогда не работали в IT-компании. 📋

Портфолио тестировщика — это коллекция артефактов, подтверждающих ваши навыки: тест-кейсы, чек-листы, баг-репорты, проведенные тестирования. Для лаборанта, переходящего в тестирование, портфолио играет критическую роль — оно становится вашим первым "опытом работы".

Вот как пошагово создать эффективное портфолио:

Выберите несколько реальных приложений для тестирования. Начните с небольших проектов — приложений, веб-сайтов, мобильных программ. Это могут быть даже бета-версии известных продуктов. Проведите разные виды тестирования: функциональное, юзабилити, интерфейса, совместимости. Документируйте всё: составьте тест-планы, тест-кейсы, зафиксируйте обнаруженные ошибки в форме баг-репортов. Создайте GitHub-репозиторий для хранения вашей тестовой документации — это придаст вам профессионализма в глазах потенциальных работодателей. Добавьте описание процесса — как вы подходили к тестированию, какие методики использовали, какие результаты получили.

Примеры проектов для портфолио:

Тестирование популярных сайтов на наличие ошибок

Создание тест-кейсов для мобильного приложения

Участие в бета-тестировании программных продуктов

Тестирование API с помощью Postman (с приложением коллекций запросов)

Небольшие проекты автоматизации тестирования (если вы уже освоили основы)

Возможности для получения реального опыта:

Краудтестинг: платформы uTest, TestBirds, где можно выполнять реальные тестовые задания и получать отзывы.

платформы uTest, TestBirds, где можно выполнять реальные тестовые задания и получать отзывы. Open source проекты: многие проекты с открытым кодом нуждаются в тестировщиках, вы можете присоединиться к сообществу и помогать с тестированием.

многие проекты с открытым кодом нуждаются в тестировщиках, вы можете присоединиться к сообществу и помогать с тестированием. Стажировки: некоторые компании предлагают программы для начинающих тестировщиков без опыта, особенно если вы прошли профильные курсы.

некоторые компании предлагают программы для начинающих тестировщиков без опыта, особенно если вы прошли профильные курсы. Волонтерское тестирование: предложите свои услуги стартапам или небольшим компаниям, которые могут не иметь бюджета на QA, но дадут вам возможность получить опыт.

Особенно ценным будет опыт тестирования в областях, связанных с вашим предыдущим опытом работы лаборантом. Например, если вы работали в медицинской лаборатории, найдите проекты, связанные с медицинским ПО или системами учета лабораторных исследований.

Создание портфолио — это не одноразовое мероприятие, а постоянный процесс. Регулярно обновляйте его новыми проектами, демонстрирующими рост ваших навыков. Каждый новый проект в портфолио увеличивает ваши шансы на трудоустройство.

Успешное трудоустройство: резюме и собеседования

Когда базовые навыки освоены и портфолио готово, наступает время перейти к поиску работы. Ключевыми элементами успешного трудоустройства станут правильно составленное резюме и уверенное прохождение собеседований. 🎯

Составление эффективного резюме для бывшего лаборанта требует особого подхода. Ваша задача — подчеркнуть те аспекты предыдущего опыта, которые релевантны для работы тестировщиком, и продемонстрировать новые приобретенные навыки.

Структура резюме тестировщика без коммерческого опыта:

Контактная информация и цель: укажите, что вы ищете позицию junior QA engineer или тестировщика. Релевантные навыки: перечислите как технические навыки (знание тест-дизайна, баг-трекинговых систем), так и переносимые навыки из лабораторной работы (аналитическое мышление, внимание к деталям). Образование и курсы: укажите пройденные курсы по тестированию, приложите сертификаты. Портфолио проектов: опишите выполненные тестовые проекты, указывая использованные методологии и инструменты. Опыт работы: опишите опыт лаборанта с акцентом на задачи, требующие аналитических способностей и внимания к деталям.

Примеры формулировок для описания опыта работы лаборантом в контексте тестирования:

"Проводил регулярные проверки качества образцов, выявляя отклонения от стандартов (аналогично выявлению дефектов в программных продуктах)"

"Разрабатывал и документировал лабораторные методики, обеспечивающие воспроизводимость результатов (сходно с созданием тестовых сценариев)"

"Вел подробную документацию исследований, включая фиксацию аномалий и отклонений (аналогично составлению баг-репортов)"

Подготовка к собеседованиям включает несколько направлений:

Технические вопросы: изучите типичные вопросы по теории тестирования, методологиям, инструментам.

изучите типичные вопросы по теории тестирования, методологиям, инструментам. Поведенческие вопросы: подготовьте истории о решении проблем, работе в команде из своего опыта лаборанта.

подготовьте истории о решении проблем, работе в команде из своего опыта лаборанта. Практические задания: потренируйтесь в составлении тест-кейсов и поиске багов на примерах веб-сайтов.

Наиболее вероятные вопросы на собеседовании и рекомендуемые ответы:

Вопрос Рекомендуемый подход к ответу Почему вы решили сменить профессию? Фокусируйтесь на интересе к IT и сходстве аналитических процессов, а не на негативных аспектах предыдущей работы. Как ваш опыт лаборанта помогает в тестировании? Подчеркните переносимые навыки: методичность, документирование, внимание к деталям. Какие виды тестирования вы знаете? Дайте структурированный ответ с примерами и объяснением, когда применяется каждый вид. Расскажите о вашем опыте тестирования Опишите проекты из вашего портфолио, методы тестирования, обнаруженные баги. Как вы составляете баг-репорт? Перечислите ключевые элементы репорта и объясните их важность для разработчиков.

Стратегия поиска первой работы:

Начните с позиций начального уровня (junior, trainee, intern)

Рассмотрите компании, работающие в знакомых вам областях (медицина, химия, биотехнологии)

Используйте специализированные IT-ресурсы, LinkedIn, профессиональные группы

Посещайте мероприятия для QA-специалистов для нетворкинга

Не ограничивайтесь только откликами — пишите сопроводительные письма, подчеркивающие вашу мотивацию и релевантный опыт

Помните, что первое трудоустройство — самый сложный этап. После получения коммерческого опыта (даже 6-12 месяцев) поиск следующей позиции будет значительно проще, а ваша ценность на рынке труда существенно возрастет.