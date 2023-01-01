Переход из копирайтера в QA инженеры: 7 шагов к новой карьере

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Копирайтеры, заинтересованные в смене профессиональной сферы

Творческие специалисты, ищущие более стабильные и высокооплачиваемые профессии

Люди, желающие узнать о возможностях и шагах перехода в IT-сферу, особенно в QA инженерию

Вы создаёте контент годами, оттачиваете каждое предложение, но чувствуете, что достигли потолка в карьере копирайтера? Неудивительно, что многие творческие профессионалы обращают внимание на IT-сферу, где QA инженеры не только востребованы, но и получают конкурентные зарплаты. Переход из мира слов в мир тестирования может показаться пугающим скачком, но на самом деле ваши навыки работы с текстом — это уже половина успеха! Разберём пошаговый план действий, который поможет копирайтеру превратиться в востребованного специалиста по контролю качества ПО без лишних страданий и разочарований. 🚀

Почему копирайтерам стоит рассмотреть карьеру QA инженера

Решение сменить профессию всегда требует веских причин. Особенно когда речь идёт о переходе из такой творческой сферы, как копирайтинг, в более техническую область тестирования программного обеспечения. Давайте рассмотрим ключевые преимущества, которые делают QA привлекательным направлением для копирайтеров.

Во-первых, финансовая составляющая. Даже на начальных позициях QA специалисты зарабатывают больше, чем многие копирайтеры со средним опытом. По данным сервисов по поиску работы, средняя зарплата QA инженера в 2023 году составляет от 80 000 до 150 000 рублей для начинающих и от 150 000 до 300 000 рублей для специалистов с опытом от двух лет.

Во-вторых, стабильность и востребованность. IT-рынок продолжает расти, а качественное тестирование остаётся критически важным элементом разработки любого программного продукта. В отличие от творческих профессий, где заказы могут быть нерегулярными, QA инженеры обычно работают на постоянной основе.

Алексей Тимофеев, руководитель QA-отдела Один из моих лучших тестировщиков пришёл из копирайтинга. Ирина писала тексты для IT-компаний пять лет, затем решила сменить профессию. Её переход занял около полугода — три месяца на самостоятельное обучение и курсы, ещё три месяца на поиск первой работы и стажировку. Что помогло ей быстро адаптироваться? Аналитическое мышление, внимание к деталям и способность чётко документировать найденные ошибки. Сейчас, спустя два года, она ведёт собственные проекты и зарабатывает втрое больше, чем на пике копирайтерской карьеры.

Третье преимущество — карьерные перспективы. Путь развития в QA достаточно прозрачен: от младшего тестировщика до тимлида и далее в управление качеством на уровне компании. Также существуют различные специализации: автоматизированное тестирование, тестирование безопасности, производительности и т.д.

Критерий Копирайтинг QA инженер Средний доход начинающего специалиста 30 000 – 60 000 руб. 80 000 – 150 000 руб. Стабильность занятости Часто проектная работа Преимущественно постоянная Карьерный потолок Руководитель контент-отдела CQO (Chief Quality Officer) Востребованность на рынке Высокая конкуренция Постоянный спрос

Наконец, QA — это сфера, где вы продолжите использовать свои творческие способности, но в новом ключе. Тестировщик должен предугадывать нестандартные сценарии использования продукта, "ломать" систему непредвиденными способами и находить баги там, где их никто не ожидает. Это тот же творческий процесс, но с другими инструментами. 🎯

Самооценка: какие навыки копирайтера полезны в QA

Прежде чем начать переход в новую профессию, важно понять, какие из ваших текущих навыков станут преимуществом в QA. Копирайтеры обладают целым рядом компетенций, которые оказываются неожиданно ценными в тестировании программного обеспечения.

Ваше главное сокровище — внимание к деталям. Копирайтеры привыкли замечать каждую опечатку, несогласованность или нарушение стиля. В QA это качество трансформируется в способность обнаруживать мельчайшие несоответствия в работе программы, визуальные баги и отклонения от требований.

Следующее преимущество — навык документирования. Хороший копирайтер умеет структурировать информацию и излагать её ясно и последовательно. Для QA-инженера четкое описание бага — половина дела. Если разработчик с первого раза понимает проблему и может её воспроизвести, скорость исправления увеличивается в разы.

Аналитическое мышление — умение анализировать требования и тексты перетекает в способность разбираться в спецификациях и документации

Коммуникативные навыки — опыт взаимодействия с клиентами помогает в работе с командой разработки

Творческий подход — нестандартное мышление позволяет находить баги, которые не обнаруживаются при типовых сценариях тестирования

Исследовательский интерес — привычка искать информацию для статей превращается в навык глубокого исследования функциональности продукта

Марина Соколова, QA Lead После десяти лет работы копирайтером я решила кардинально изменить карьерный путь. Мой переход в QA был вызван желанием более стабильного дохода и чётких карьерных перспектив. Первые месяцы были непростыми — я изучала основы тестирования по ночам, а днём продолжала писать тексты. Ключевым моментом стало осознание, что мой опыт работы с техническими заданиями и вычитки текстов идеально подготовил меня к написанию тест-кейсов и баг-репортов. Когда я пришла на собеседование в IT-компанию, моё резюме выглядело нестандартно, но я акцентировала внимание на аналитических навыках и опыте работы с документацией. Первый проект был настоящим испытанием — я тестировала приложение для e-commerce и обнаружила серьёзный баг в процессе оформления заказа именно потому, что подошла к тестированию с точки зрения пользователя, а не технического специалиста. Это принесло мне первый серьёзный успех в новой роли.

При этом важно трезво оценивать и свои слабые стороны. Копирайтеры часто испытывают трудности с техническими аспектами и логикой работы ПО. Если вы далеки от мира технологий, придётся приложить дополнительные усилия для освоения этой части профессии.

Навык копирайтера Применение в QA Практический пример Внимание к деталям Обнаружение визуальных багов и несоответствий Нахождение неправильного выравнивания элементов интерфейса Умение структурировать информацию Составление тест-кейсов и баг-репортов Создание понятных пошаговых инструкций для воспроизведения ошибки Опыт редактирования Тестирование текстового контента продукта Проверка корректности сообщений об ошибках и подсказок в интерфейсе Работа с техническими заданиями Анализ требований к ПО Выявление несоответствий между спецификацией и реализацией

Проведите честную самооценку. Составьте два списка: навыки, которые у вас уже есть и которые пригодятся в QA, и компетенции, которые необходимо развивать. Это поможет сформировать персонализированный план обучения. 📊

От слов к багам: 7 шагов на пути к новой профессии

Теперь, когда вы оценили свои сильные и слабые стороны, пора разработать конкретный план перехода в новую профессию. Вот 7 последовательных шагов, которые помогут копирайтеру стать QA-инженером.

Шаг 1: Погружение в теорию тестирования

Начните с изучения базовых концепций и терминологии. Ознакомьтесь с принципами тестирования программного обеспечения, типами тестов, методологиями разработки (Waterfall, Agile, Scrum). На этом этапе достаточно прочитать 2-3 базовые книги и пройти вводные онлайн-курсы. Рекомендуемые источники: "Тестирование программного обеспечения. Фундаментальные концепции менеджмента бизнес-приложений" (Рекс Блэк) и бесплатный курс "Введение в тестирование ПО" на образовательных платформах.

Шаг 2: Практическое освоение инструментов

Теория без практики малоэффективна. Изучите основные инструменты, используемые в QA: системы баг-трекинга (Jira, Bugzilla), инструменты для управления тестированием (TestRail, qTest), основы SQL для работы с базами данных и инструменты для мониторинга (Grafana, Kibana). Создайте тестовые аккаунты и потренируйтесь создавать баг-репорты, тест-кейсы и тест-планы.

Шаг 3: Формирование портфолио

Даже без коммерческого опыта можно создать портфолио QA-специалиста. Выберите 2-3 веб-сайта или мобильных приложения и проведите их тестирование. Документируйте все найденные баги, составьте тест-кейсы и чек-листы. Это покажет потенциальным работодателям ваш подход к работе и уровень внимания к деталям.

Еще один вариант — участие в тестировании open-source проектов или бета-версий программ. Многие компании приглашают добровольцев для тестирования своих продуктов перед релизом, а вклад в open-source можно указать в резюме как реальный опыт.

Шаг 4: Нетворкинг и погружение в сообщество

Присоединитесь к профессиональным сообществам QA-инженеров: группы в социальных сетях, форумы, телеграм-каналы. Посещайте профильные мероприятия, вебинары и конференции. Это не только источник актуальных знаний, но и возможность найти ментора или узнать о вакансиях, которые не публикуются на общих ресурсах.

Шаг 5: Специализированное обучение

После освоения базы выберите курсы или тренинги, которые помогут структурировать знания и заполнить пробелы. Отдавайте предпочтение программам с практической составляющей и возможностью обратной связи от опытных специалистов. На этом этапе стоит изучить и основы автоматизации тестирования, даже если вы планируете начать карьеру с ручного тестирования.

Шаг 6: Первый опыт работы

Начать карьеру можно с позиции стажера или младшего QA-инженера. Рассматривайте также варианты частичной занятости или удаленной работы в небольших проектах. Еще один путь — оставаясь копирайтером, предложить клиентам дополнительную услугу по тестированию их веб-сайтов или приложений.

Шаг 7: Непрерывное развитие

После получения первого опыта не останавливайтесь. QA — динамично развивающаяся область, где постоянно появляются новые инструменты и методологии. Продолжайте обучение, осваивайте автоматизированное тестирование, изучите основы программирования (Python, JavaScript). Это откроет перспективы для карьерного роста и увеличения дохода.

Изучите основы теории тестирования (1-2 месяца) Освойте базовые инструменты QA-инженера (1 месяц) Создайте портфолио с примерами тестирования (2-3 недели) Подключитесь к профессиональным сообществам (постоянно) Пройдите специализированные курсы (2-3 месяца) Найдите первую работу или стажировку (1-3 месяца) Постоянно совершенствуйте навыки и осваивайте новые технологии

Важно понимать, что весь процесс перехода займет от 6 месяцев до года, в зависимости от вашей исходной технической подготовки и времени, которое вы можете уделить обучению. Будьте готовы к тому, что первое время придется совмещать копирайтинг с обучением и поиском возможностей в QA. 🔄

Образование и сертификация: что нужно изучить

Структурированное образование — ключевой элемент успешного перехода в QA. Хотя в этой сфере формальное образование не так критично, как в некоторых других IT-направлениях, определенные знания и навыки абсолютно необходимы.

Начнем с основных направлений обучения. В первую очередь необходимо изучить фундаментальные концепции тестирования:

Виды и уровни тестирования (функциональное, интеграционное, системное, приемочное)

Методы разработки тест-кейсов и тест-планов

Принципы эффективного составления баг-репортов

Метрики качества программного обеспечения

Методологии разработки ПО (Waterfall, Agile, Scrum, Kanban)

Технические знания также необходимы даже для ручного тестирования:

Основы веб-технологий (HTTP, HTML, CSS, API)

Базовые знания SQL для работы с базами данных

Умение использовать инструменты разработчика в браузерах

Навыки работы с системами контроля версий (Git)

Понимание клиент-серверной архитектуры

Для структурированного обучения можно выбрать один из трех подходов:

1. Самостоятельное обучение

Этот путь подойдет для самодисциплинированных людей с аналитическим складом ума. Преимущество — гибкий график и возможность выбирать материалы под свои потребности. Недостаток — отсутствие структуры и обратной связи.

Ресурсы для самостоятельного изучения:

Книги: "Тестирование программного обеспечения. Базовый курс" (Святослав Куликов), "Тестирование Дот Ком" (Роман Савин)

Онлайн-платформы: Coursera, Udemy, Stepik

YouTube-каналы по тестированию: QA Life, Лёша Маршал, QAGuild

Профессиональные блоги и форумы: software-testing.ru, qastack.ru

2. Специализированные курсы

Структурированные программы обучения от образовательных центров — оптимальный вариант для большинства копирайтеров. Они дают систематизированные знания, практические задания и обратную связь от экспертов.

При выборе курса обращайте внимание на:

Наличие практической составляющей (не менее 50% времени)

Квалификацию преподавателей (работающие специалисты с опытом)

Отзывы выпускников и их трудоустройство

Возможность получения помощи в составлении портфолио и поиске работы

3. Сертификация

Профессиональные сертификаты могут стать дополнительным преимуществом при трудоустройстве, особенно для специалистов без опыта работы в IT.

Сертификат Уровень подготовки Признание на рынке Стоимость ISTQB Foundation Level Начальный Международный стандарт от $250 ASTQB Mobile Tester Специализированный Высокое от $200 QA Automation Engineer (различные платформы) Средний/Продвинутый Зависит от платформы от $150 до $500 Certified Agile Tester Средний Высокое в Agile-командах от $300

Важно понимать, что сертификация не заменяет реальные навыки и опыт, но может помочь структурировать знания и повысить шансы на собеседовании, особенно в крупных компаниях и зарубежных проектах.

Оптимальный план обучения для копирайтера, переходящего в QA:

Месяц 1: Самостоятельное изучение основ (терминология, виды тестирования, методологии разработки) Месяц 2-3: Курс по ручному тестированию с практическими заданиями Месяц 4: Изучение инструментов тестировщика и создание портфолио Месяц 5: Основы автоматизированного тестирования (для понимания процессов) Месяц 6: Подготовка к сертификации ISTQB Foundation Level (опционально)

Параллельно с обучением уделяйте время практике. Используйте сайты с тестовыми заданиями для QA-специалистов, такие как uTest или Testbirds, чтобы получить реальный опыт. Также полезно тестировать личные проекты друзей или знакомых разработчиков. 📚

Как составить резюме и пройти собеседование на позицию QA

После получения необходимых знаний и навыков наступает ответственный момент — поиск работы. Для копирайтера, меняющего сферу деятельности, особенно важно правильно преподнести свой опыт и умения в резюме, а также грамотно подготовиться к собеседованию.

Составление эффективного резюме

Главная задача резюме — не перечислить всё, что вы умеете, а показать, как ваш опыт в копирайтинге и новые знания в QA делают вас ценным специалистом. Вот структура резюме, которая работает для кандидатов, меняющих профессию:

Заголовок и профессиональное резюме — Укажите желаемую позицию (например, "Младший QA-инженер") и кратко опишите ваш опыт и ключевые навыки (3-5 предложений) Ключевые компетенции — Перечислите релевантные для QA навыки, включая те, что были получены в копирайтинге: Внимательность к деталям и выявление несоответствий

Аналитический подход к работе с информацией

Опыт составления подробной документации

Понимание пользовательского опыта

Технические навыки (инструменты QA, базовые знания HTML/CSS, SQL и т.д.) Образование и курсы — Укажите пройденные курсы по QA, сертификаты, самостоятельное обучение с конкретными результатами Проектный опыт — Опишите выполненные проекты по тестированию, даже если они были учебными или волонтерскими: Что именно вы тестировали

Какие методы и инструменты использовали

Какие результаты получили (количество найденных багов, улучшения в продукте) Опыт работы — Опишите предыдущий опыт копирайтера, акцентируя внимание на аспектах, связанных с QA: Работа с техническими заданиями и спецификациями

Опыт рецензирования и проверки контента

Участие в проектах по разработке сайтов или приложений

Работа с системами управления контентом Дополнительная информация — Укажите владение иностранными языками, участие в профессиональных сообществах, релевантные хобби

Ключевые советы для резюме:

Избегайте шаблонных фраз вроде "коммуникабельный", "стрессоустойчивый" — используйте конкретные примеры

Адаптируйте резюме под каждую конкретную вакансию, подчеркивая нужные компетенции

Включите ссылки на ваше портфолио с примерами тест-кейсов и баг-репортов

Будьте честны относительно своего опыта — не преувеличивайте навыки

Подготовка к собеседованию

Собеседование для начинающего QA-инженера обычно включает технические вопросы и оценку мышления кандидата. Вот как к нему подготовиться:

Изучите часто задаваемые вопросы на собеседованиях для QA: Что такое тестирование и зачем оно нужно?

Какие виды тестирования вы знаете?

Как составить хороший тест-кейс?

Что должен содержать баг-репорт?

Как бы вы протестировали [конкретное приложение или функцию]? Подготовьте рассказ о своём пути в QA — объясните мотивацию смены профессии, что именно привлекает вас в тестировании и какие преимущества даёт ваш опыт копирайтера Потренируйтесь в решении практических задач: Составление тест-кейсов для простых функций (например, формы регистрации)

Написание баг-репортов на основе скриншотов с ошибками

Анализ требований и выявление противоречий в них Подготовьте вопросы для работодателя: Как организован процесс тестирования в компании?

Какие методологии разработки используются?

Какие возможности для обучения и роста существуют?

С какими инструментами предстоит работать? Психологически настройтесь на то, что вы можете не знать ответы на все вопросы — важнее продемонстрировать логику мышления и готовность учиться

Помните, что многие компании готовы брать начинающих QA-инженеров без опыта, но с правильным мышлением и базовыми знаниями. Акцентируйте внимание на своём желании развиваться в этой области и готовности быстро обучаться новому.

Средний срок поиска первой работы в QA составляет от 1 до 3 месяцев. Будьте готовы к тому, что может потребоваться пройти 10-15 собеседований прежде чем получить оффер. Но с каждым интервью вы будете всё лучше понимать требования рынка и совершенствовать свою самопрезентацию. 🎯