Из риелтора в UX-дизайнеры: 7 шагов к смене профессии – план

Для кого эта статья:

Риелторы, заинтересованные в смене профессии на UX-дизайн

Специалисты, ищущие карьерные возможности в сфере UX-дизайна

Люди, желающие узнать о трансферабельных навыках между риелторством и UX-дизайном

Представьте, что вместо показа квартир и согласования условий сделок вы проектируете интерфейсы, которыми пользуются миллионы людей. Кажется невозможным? Ошибаетесь. Переход из риелторской деятельности в UX-дизайн — не просто реальность, а потенциально выгодный карьерный ход. Риелторы уже обладают критическим навыком, необходимым для UX-специалистов — глубоким пониманием человеческих потребностей и принятия решений. Далее — пошаговый план, который превратит вас из эксперта по недвижимости в создателя цифровых продуктов, не потеряв ни одного ценного навыка по пути. 🚀

От сделок с недвижимостью к дизайну интерфейсов

Переход из сферы недвижимости в UX-дизайн может показаться прыжком в неизвестность, но эти профессии объединяет больше, чем кажется на первый взгляд. Оба направления ориентированы на решение проблем клиентов и создание позитивного опыта взаимодействия.

Первый шаг к профессиональной трансформации — переосмысление вашего текущего опыта. Риелторская деятельность учит вас:

Выявлять истинные потребности клиентов (часто скрытые за первичными запросами)

Ориентироваться в сложных рыночных условиях и предлагать оптимальные решения

Вести переговоры между различными заинтересованными сторонами

Находить компромиссы, балансируя между желаемым и возможным

Эти компетенции напрямую коррелируют с основными задачами UX-дизайнера. Разница лишь в контексте применения: вместо физических пространств — цифровые интерфейсы.

Анна Соколова, UX-дизайнер с опытом работы в недвижимости Пять лет я продавала элитную недвижимость в центре Москвы. Когда я решила сменить сферу деятельности, многие считали это авантюрой. Но на первом же собеседовании на позицию junior UX-дизайнера меня спросили, как я выявляла потребности клиентов. Я рассказала историю о семье, которая искала квартиру с двумя спальнями, но в процессе общения выяснилось, что им важнее просторная гостиная для приема гостей. Этот пример идеально проиллюстрировал главный принцип UX: слушать не только то, что говорят пользователи, но и понимать их реальные потребности. Меня взяли, несмотря на минимальное портфолио, потому что я уже мыслила категориями user experience.

Чтобы структурировать ваш переход, начните с составления карты своих трансферабельных навыков. Это поможет определить, какие компетенции у вас уже есть, а какие предстоит развить.

Этап перехода Временные рамки Ключевые действия Исследование профессии 1-2 месяца Изучение специфики UX-дизайна, общение с практикующими специалистами Базовое обучение 3-6 месяцев Прохождение основных курсов, освоение инструментов Создание первых проектов 2-3 месяца Разработка учебных кейсов для портфолио Networking и первые заказы 2-4 месяца Участие в сообществах, поиск первых клиентов/стажировок Полный переход 8-12 месяцев Получение постоянной позиции в UX-дизайне

Эта дорожная карта показывает, что для полного профессионального перехода потребуется примерно год — реалистичный срок для качественного освоения новой специальности без кардинального снижения уровня дохода. 📊

Перенос риелторских навыков в UX-дизайн

Риелторы обладают набором профессиональных компетенций, которые создают мощный фундамент для карьеры в UX-дизайне. Задача — правильно перенести и адаптировать эти навыки к новому контексту.

Ключевые риелторские компетенции, ценные для UX-дизайнера:

Эмпатия и клиентоориентированность — понимание эмоциональных потребностей пользователей

— понимание эмоциональных потребностей пользователей Умение задавать правильные вопросы — критический навык для проведения UX-исследований

— критический навык для проведения UX-исследований Презентационные навыки — способность убедительно представлять свои решения

— способность убедительно представлять свои решения Ведение сложных переговоров — коммуникация с разработчиками, менеджерами продуктов и стейкхолдерами

— коммуникация с разработчиками, менеджерами продуктов и стейкхолдерами Адаптивность — умение быстро реагировать на изменения в требованиях

Для эффективного переноса этих навыков необходимо переформулировать их в терминах UX-дизайна. Например, ваш опыт выявления потребностей клиентов в недвижимости трансформируется в способность проводить интервью с пользователями и создавать персоны.

Навык риелтора Трансформация в UX-контексте Практическое применение Анализ потребностей клиента User Research Проведение интервью, создание персон, карт эмпатии Подбор объектов под критерии Information Architecture Структурирование контента, разработка навигации Продажа преимуществ объекта UX Writing Создание убедительных микрокопий, CTA-элементов Работа с возражениями Usability Testing Анализ обратной связи, улучшение интерфейса Ведение документации сделок UX Documentation Создание спецификаций, wireframes, прототипов

Характерная черта успешных UX-дизайнеров с опытом в недвижимости — умение смотреть на проблему с разных перспектив. Как риелтор балансирует между интересами покупателя и продавца, так UX-дизайнер находит компромисс между потребностями пользователей и бизнес-целями. 🔄

Михаил Карпов, Lead UX-дизайнер Когда я проводил собеседования на позицию младшего UX-дизайнера, кандидат с пятилетним стажем в недвижимости выделился особым подходом к тестовому заданию. Вместо того чтобы сразу предложить решение, он провел мини-исследование целевой аудитории, определил ключевые сценарии использования и только потом приступил к проектированию. На вопрос, откуда такой методичный подход, он ответил: «В недвижимости я научился не показывать клиентам объекты, пока точно не пойму, что они ищут. Иначе это пустая трата времени для всех». Именно этот перенос методологии из предыдущего опыта стал его преимуществом перед другими кандидатами, многие из которых имели профильное образование, но мыслили шаблонно.

Образовательный маршрут: курсы и самообучение

Построение системного образовательного маршрута — критически важный этап в переходе от недвижимости к UX-дизайну. Вам предстоит не только освоить теоретическую базу, но и развить практические навыки проектирования интерфейсов.

Образовательный путь стоит разделить на несколько этапов:

Базовый уровень — понимание фундаментальных принципов UX/UI дизайна Технический уровень — освоение инструментов и программного обеспечения Исследовательский уровень — методологии UX-исследований и тестирования Специализация — углубление в конкретную область (мобильные интерфейсы, B2B-решения и т.д.)

Оптимальные форматы обучения для перехода из риелторской деятельности в UX-дизайн:

Структурированные онлайн-курсы — обеспечивают системность и обратную связь от преподавателей

— обеспечивают системность и обратную связь от преподавателей Интенсивные буткемпы — подходят для быстрого погружения в профессию

— подходят для быстрого погружения в профессию Самостоятельное изучение по книгам и документации — для углубления знаний в конкретных областях

— для углубления знаний в конкретных областях Менторство и кросс-функциональные проекты — для практического применения навыков

Рекомендуемые образовательные платформы и ресурсы:

Coursera (курсы от Google, CALARTS)

Практикум (структурированная программа с менторской поддержкой)

Нетология (курс UX/UI дизайнера с акцентом на практику)

Interaction Design Foundation (профессиональное сообщество с глубокими материалами)

DesignLab (фокус на индивидуальной обратной связи)

Важно понимать, что образование в сфере UX-дизайна должно быть непрерывным. Технологии и тренды постоянно меняются, поэтому готовность к перманентному обучению — обязательное качество успешного UX-дизайнера.

Дополнительные источники знаний, необходимые для профессионального роста:

UX-сообщества : Habr, UX Collective, Nielsen Norman Group

: Habr, UX Collective, Nielsen Norman Group Профильная литература : "Don't Make Me Think" Стива Круга, "Design of Everyday Things" Дона Нормана

: "Don't Make Me Think" Стива Круга, "Design of Everyday Things" Дона Нормана Подкасты : UX-Podcast, UI Breakfast

: UX-Podcast, UI Breakfast Telegram-каналы: UX Journal, Design Prosmotr

Не стремитесь изучить всё сразу. Лучше начать с базовых принципов и постепенно наращивать экспертизу, фокусируясь на практическом применении полученных знаний. Каждый теоретический блок должен сопровождаться реализацией учебного проекта для закрепления материала. 📚

Создание конкурентоспособного UX-портфолио

Портфолио — ключевой инструмент трудоустройства UX-дизайнера, особенно для специалиста, совершающего карьерный переход. Оно демонстрирует не только технические навыки, но и подход к решению проблем, аналитическое мышление и понимание бизнес-контекста.

Для бывшего риелтора создание первого UX-портфолио может показаться сложной задачей. Однако ваш опыт работы с клиентами можно эффективно использовать при подготовке кейсов.

Структура эффективного UX-кейса включает:

Постановка проблемы — чёткое определение задачи и её контекста Исследование — методы сбора информации и ключевые инсайты Процесс проектирования — от идеи к готовому решению Результат — количественные и качественные метрики успеха Рефлексия — что можно было сделать лучше

Для перехода из сферы недвижимости рекомендуется начать с проектов, связанных с вашим предыдущим опытом. Например:

Редизайн приложения для поиска недвижимости

Создание сервиса для виртуального тура по объектам

Проектирование дашборда для риелтора с аналитикой клиентов

Разработка системы онлайн-бронирования просмотров

Такие проекты позволят продемонстрировать ваше глубокое понимание предметной области и способность применять UX-методологии к знакомым проблемам. Это создаст мост между вашим прошлым опытом и новыми навыками.

При отсутствии реальных заказов, используйте методологию редизайна существующих решений:

Выберите существующий продукт с очевидными проблемами в пользовательском опыте Проведите анализ его недостатков (можно использовать эвристики Нильсена) Исследуйте потребности пользователей (интервью, опросы) Предложите и обоснуйте улучшения интерфейса Создайте прототип улучшенной версии

Оптимальное количество проектов в портфолио начинающего UX-дизайнера — 3-5 качественных кейсов, демонстрирующих разные аспекты вашей экспертизы. Лучше иметь меньше проектов, но с подробным описанием процесса и принятых решений. 🖼️

Трудоустройство: от первых заказов до стабильной карьеры

После создания базового портфолио наступает решающий этап — выход на рынок труда. Для специалиста, меняющего профессию, особенно важно разработать стратегию постепенного входа в новую сферу.

Существует несколько путей начала карьеры в UX-дизайне:

Фриланс и небольшие проекты — позволяют наработать портфолио и получить реальные отзывы

— позволяют наработать портфолио и получить реальные отзывы Стажировки и junior-позиции — обеспечивают погружение в рабочие процессы и профессиональное окружение

— обеспечивают погружение в рабочие процессы и профессиональное окружение Волонтерство для некоммерческих организаций — возможность создать социально значимые проекты

— возможность создать социально значимые проекты Участие в хакатонах и дизайн-спринтах — шанс продемонстрировать навыки в конкурентной среде

Для бывшего риелтора ключевое преимущество при трудоустройстве — навыки продажи и переговоров. Используйте их при представлении своего портфолио и прохождении собеседований:

Акцентируйте внимание на навыках коммуникации с клиентами и выявления потребностей Демонстрируйте понимание бизнес-аспектов дизайн-решений Подчеркивайте умение работать в условиях неопределенности и меняющихся требований Выделяйте способность балансировать между пожеланиями разных заинтересованных сторон

Типичные этапы трудоустройства UX-дизайнера включают:

Этап Ключевые аспекты Стратегия для бывших риелторов Скрининг резюме Соответствие требованиям вакансии Акцент на трансферабельных навыках и непрерывном обучении Проверка портфолио Качество кейсов и процесс работы Демонстрация глубокого понимания потребностей пользователей Первое интервью Базовые знания UX и коммуникативные навыки Использование риелторского опыта для иллюстрации принципов UX Техническое собеседование Практические навыки и методологии Подчеркивание аналитического мышления и ориентации на результат Тестовое задание Применение навыков к реальной задаче Тщательная проработка исследовательского этапа

Реалистичные ожидания по сроку трудоустройства — 2-4 месяца активного поиска при наличии качественного портфолио. Будьте готовы к тому, что первая позиция может быть с меньшей оплатой, чем в риелторском бизнесе, но с перспективой быстрого роста в течение 1-2 лет.

Эффективная стратегия поиска первой работы включает:

Активное нетворкинг в профессиональных сообществах

Участие в отраслевых мероприятиях и конференциях

Регулярная публикация своих работ на специализированных платформах (Behance, Dribbble)

Настройка персонализированных уведомлений о вакансиях на job-платформах

Прямое обращение к компаниям, даже если они не анонсировали открытые позиции

Помните, что успешное трудоустройство зависит не только от навыков, но и от умения представить себя как специалиста, способного привнести уникальную перспективу в команду продукта. 🚪