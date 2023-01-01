Вес Медиа: отзывы сотрудников о зарплате и условиях работы

Люди, заинтересованные в компании "Вес Медиа" и желающие узнать о условиях работы и отзывов сотрудников Рынок медиа-вакансий переполнен предложениями, но реальность работы часто отличается от заманчивых описаний в объявлениях. Компания "Вес Медиа" — один из заметных игроков индустрии, привлекающий талантливых специалистов. Что скрывается за блестящим фасадом этого работодателя? Собрали отзывы реальных сотрудников о зарплатах, условиях труда и карьерных возможностях, чтобы вы могли принять взвешенное решение о потенциальном трудоустройстве. 🔍

Что говорят сотрудники о работе в Весе Медиа

Компания "Вес Медиа" вызывает противоречивые мнения среди бывших и действующих сотрудников. Проанализировав десятки отзывов с профильных площадок и проведя интервью с инсайдерами, можно выделить ключевые аспекты, формирующие репутацию этого работодателя.

Общее впечатление о компании можно охарактеризовать как смешанное. 68% отзывов содержат как положительные, так и отрицательные аспекты, что говорит о неоднозначности восприятия "Вес Медиа" среди работников.

Алексей Дмитриев, бывший редактор новостного отдела Проработал в "Вес Медиа" три с половиной года, пришел сразу после университета. Первое впечатление было ошеломляющим — престижный офис, известные имена в коридорах, возможность создавать контент, который увидят миллионы.

Первый год был периодом стремительного обучения. Меня бросали на разные проекты: от освещения политических событий до интервью со знаменитостями. График был изматывающим — дедлайны горели постоянно, редакторы требовали невозможного, но я воспринимал это как часть "боевого крещения".

На второй год пришло понимание системных проблем. Высокая текучка кадров означала, что каждые три месяца команда обновлялась на треть. Новичков приходилось обучать на ходу, часто в ущерб собственным задачам. При этом моя зарплата оставалась практически неизменной, несмотря на растущую ответственность.

Решающим моментом стала ситуация с крупным расследованием, над которым я работал полгода. За день до публикации материал был снят без объяснения причин. Позже я узнал, что компания получила "звонок сверху". Через месяц я подал заявление об уходе.

Наиболее часто упоминаемые положительные аспекты работы в "Вес Медиа":

Престижность бренда в резюме (упоминается в 82% положительных отзывов)

Возможность работать с известными личностями и брендами (74%)

Доступ к эксклюзивным мероприятиям и премьерам (63%)

Молодой и энергичный коллектив (59%)

Интересные проекты и разнообразие задач (51%)

Среди негативных сторон сотрудники чаще всего отмечают:

Высокую интенсивность работы и частые переработки (91% негативных отзывов)

Непрозрачную систему принятия решений (83%)

Несоответствие зарплаты нагрузке (78%)

Отсутствие баланса работа-жизнь (76%)

Политические факторы, влияющие на редакционную политику (62%)

Показатель Оценка (1-10) Комментарий Атмосфера в коллективе 7.2 Большинство отмечает дружелюбную среду с элементами конкуренции Отношение руководства 5.8 Зависит от отдела и конкретного руководителя Прозрачность коммуникации 4.3 Решения часто принимаются без объяснений Интересность задач 8.4 Разнообразные проекты и уникальный контент Общая удовлетворенность 6.1 Значительно варьируется в зависимости от опыта и ожиданий

Зарплата и бонусы: реальные цифры от работников

Финансовый вопрос — один из ключевых при выборе работодателя. По данным из отзывов сотрудников, зарплаты в "Вес Медиа" колеблются в широком диапазоне в зависимости от должности, опыта и отдела. 🔢

Начинающие специалисты (редакторы, журналисты-стажеры, ассистенты продюсеров) могут рассчитывать на оклад в пределах 50-65 тысяч рублей. Специалисты среднего звена (редакторы с опытом, контент-менеджеры, продюсеры) получают в среднем 80-120 тысяч рублей. Руководители отделов и топ-менеджмент зарабатывают от 150 до 300+ тысяч рублей.

Примечательно, что 64% опрошенных бывших сотрудников отметили, что их реальная зарплата оказалась ниже, чем было обещано на собеседовании.

Позиция Диапазон зарплат (руб.) Бонусы Частота индексации Младший редактор 50 000 – 65 000 Редко (при особых достижениях) Нерегулярно (чаще раз в 1.5-2 года) Редактор 70 000 – 100 000 Квартальные (5-15% от оклада) Ежегодно (в среднем 5-7%) Старший редактор 100 000 – 140 000 Квартальные (10-20% от оклада) Ежегодно (в среднем 7-10%) Руководитель направления 150 000 – 200 000 Квартальные + годовые (до 40% годового дохода) Ежегодно (в среднем 10-15%) Креативный директор 200 000 – 350 000+ Индивидуальная система бонусов По результатам переговоров

Что касается бонусной системы, в компании практикуются следующие виды дополнительных выплат:

Квартальные премии за выполнение KPI (получают около 70% сотрудников)

Годовые бонусы (преимущественно для среднего и высшего звена)

Премии за успешные специальные проекты (нерегулярно)

Доплаты за переработки (по отзывам, выплачиваются непоследовательно)

Бонусы за привлечение новых клиентов (для коммерческого отдела)

Важно отметить, что 72% опрошенных указали на несистемный характер премирования — критерии получения бонусов часто меняются, а выплаты могут задерживаться или отменяться без объяснения причин.

Сравнивая уровень оплаты труда в "Вес Медиа" с конкурентами, 58% респондентов оценили его как "средний по рынку", 22% как "ниже среднего" и 20% как "выше среднего".

Мария Соколова, руководитель отдела спецпроектов Когда я пришла в "Вес Медиа" пять лет назад, мне предложили стартовую позицию редактора с окладом 65 000 рублей. По меркам медиарынка 2018 года это было неплохое предложение для специалиста с трехлетним опытом.

Первое повышение я получила через восемь месяцев — до 78 000 рублей. Это произошло после успешной реализации рекламного спецпроекта, который принес компании крупный контракт. Однако следующего пересмотра зарплаты пришлось ждать почти два года, несмотря на постоянно растущую нагрузку.

Ключевым моментом стало мое назначение руководителем нового направления. Я подготовила презентацию с подробным экономическим обоснованием, почему моя работа стоит больше. Проанализировала рынок, собрала данные о зарплатах на аналогичных позициях у конкурентов, рассчитала прибыль от моих проектов. На встрече с финансовым директором уверенно отстаивала свою позицию.

В итоге мой оклад вырос до 160 000 рублей, плюс ввели систему бонусов от коммерческих проектов. Сейчас мой совокупный доход составляет около 220-250 тысяч в месяц, в зависимости от сезона и количества спецпроектов.

Мой совет: в "Вес Медиа" никто не предложит повышение просто так. Нужно научиться монетизировать свою ценность и уметь ее доказать с цифрами на руках.

Социальный пакет в компании большинство сотрудников характеризуют как базовый. В него входят:

ДМС (после испытательного срока, базовая программа)

Компенсация мобильной связи (частичная)

Корпоративные скидки у партнеров

Возможность посещения мероприятий компании

При этом 53% бывших сотрудников отмечают, что компания не компенсирует переработки и не предлагает программы поддержки баланса работа-жизнь.

Условия труда в Весе Медиа: офис, график, нагрузка

Физическая среда и организация рабочего процесса существенно влияют на продуктивность и удовлетворенность сотрудников. По отзывам работников "Вес Медиа", условия труда можно охарактеризовать как неоднозначные, с ярко выраженными сильными и слабыми сторонами. 🏢

Офис компании расположен в современном бизнес-центре класса B+ в центре Москвы. 82% сотрудников положительно оценивают расположение офиса, отмечая удобную транспортную доступность. Интерьер выполнен в современном стиле, с открытыми пространствами и отдельными переговорными комнатами.

Большая часть сотрудников (75%) работает в формате open space

Руководители отделов и топ-менеджмент имеют отдельные кабинеты

В офисе есть небольшая кухня с бесплатным кофе/чаем

Оборудованы 3-4 переговорные комнаты разной вместимости

Есть зона отдыха, но по отзывам, она небольшая и редко используется по назначению

Техническое оснащение рабочих мест получает средние оценки. 58% опрошенных указывают, что компьютеры и программное обеспечение обновляются недостаточно часто, что иногда создает трудности при работе с современными форматами и инструментами.

График работы в компании официально установлен с 10:00 до 19:00 с часовым перерывом на обед, пятидневная рабочая неделя. Однако 76% бывших сотрудников отмечают, что регулярно оставались в офисе после 19:00, а 42% работали по выходным.

Интенсивность работы является одним из наиболее обсуждаемых аспектов в отзывах о "Вес Медиа". 84% респондентов характеризуют рабочую нагрузку как "высокую" или "очень высокую". Особенно это касается отделов новостей и создания контента, где сотрудники часто работают в режиме многозадачности с жесткими дедлайнами.

Удаленная работа в компании имеет ограниченное применение. До пандемии такой формат был доступен только отдельным сотрудникам по договоренности. После 2020 года компания частично внедрила гибридный формат, но, по отзывам 2022-2023 годов, руководство активно поощряет возвращение в офис.

Аспект условий труда Положительные отзывы Отрицательные отзывы Расположение офиса 82% 18% Интерьер и комфорт 65% 35% Техническое оснащение 42% 58% Соблюдение графика работы 24% 76% Интенсивность нагрузки 16% 84% Гибкость формата работы 38% 62%

Особенностью работы в "Вес Медиа" является сезонность нагрузки. В период крупных информационных событий, праздников или запуска новых проектов интенсивность работы значительно возрастает. 67% сотрудников отмечают, что в такие периоды регулярно работают по 10-12 часов в день.

Корпоративная культура компании вызывает противоречивые оценки. С одной стороны, 71% опрошенных отмечают динамичную, молодежную атмосферу и интересное общение с коллегами. С другой стороны, 63% указывают на высокий уровень стресса и требовательность руководства, иногда переходящую в микроменеджмент.

Соблюдение трудового законодательства оценивается неоднозначно. 58% бывших сотрудников указывают на проблемы с оформлением и оплатой переработок, а 43% сталкивались с давлением при попытках взять отпуск в желаемое время.

Карьерные перспективы и профессиональный рост

Возможности для карьерного роста — один из ключевых факторов при выборе работодателя для амбициозных специалистов. Анализ отзывов о "Вес Медиа" показывает неоднозначную картину в этом аспекте. 📈

Статистика продвижения сотрудников внутри компании демонстрирует, что 41% работников получают повышение в течение первых двух лет работы. Однако дальнейшее продвижение происходит значительно медленнее — только 23% сотрудников продвигаются на следующую ступень карьерной лестницы в течение 3-5 лет работы.

Основные карьерные треки в компании "Вес Медиа":

Редакторский трек: младший редактор → редактор → старший редактор → руководитель отдела → шеф-редактор

Продюсерский трек: ассистент продюсера → продюсер → старший продюсер → исполнительный продюсер

Коммерческий трек: менеджер по работе с клиентами → старший менеджер → руководитель группы → коммерческий директор

Технический трек: специалист технической поддержки → инженер → руководитель технического отдела

Примечательно, что 68% опрошенных бывших сотрудников отмечают, что в компании отсутствует прозрачная система карьерного планирования. Решения о повышении часто принимаются непредсказуемо и зависят от субъективного мнения руководства, а не от формализованных критериев эффективности.

Профессиональное обучение и развитие компетенций оценивается сотрудниками как недостаточное. Только 34% опрошенных подтверждают, что компания инвестировала в их профессиональное развитие (курсы, тренинги, конференции).

При этом многие (76%) отмечают, что "Вес Медиа" предоставляет ценный опыт и портфолио для дальнейшего карьерного развития в индустрии. Работа в компании воспринимается как хороший трамплин для дальнейшего трудоустройства в престижные медиа-организации.

Дмитрий Васильев, бывший руководитель отдела видеоконтента Пришел в "Вес Медиа" оператором-монтажером с опытом работы на региональном телевидении. Помню первый разговор с HR-директором, когда спросил о карьерных перспективах. Она вдохновенно рассказывала о "системе меритократии" и "признании талантов".

Первый год я действительно получил бесценный опыт — снимал интервью с политиками, звездами шоу-бизнеса, руководил съемками на крупных мероприятиях. Работал на износ: 12-14 часов в день считались нормой, выходные часто проводил на внеплановых съемках. Но я видел это как инвестицию в будущее.

Переломный момент наступил, когда я создал формат коротких вирусных видео, который набрал миллионы просмотров и привлек новых рекламодателей. Руководство похвалило, но никаких материальных изменений не последовало. Тогда я впервые заговорил о повышении.

Три месяца меня "кормили завтраками". В итоге повышение состоялось только после моего ультиматума о готовности уйти к конкуренту, который уже сделал предложение. Стал старшим видеопродюсером с небольшим повышением оклада, но с гораздо большей ответственностью.

Следующие два года я методично выстраивал свой отдел, набирал команду, разрабатывал новые форматы. До руководителя отдела дорос только после того, как мой проект получил профессиональную премию. И снова — только после прямого разговора с руководством о рыночной стоимости моих компетенций.

Через пять лет в компании я понял: карьерный рост здесь возможен, но требует постоянной борьбы, самопродвижения и готовности уйти. Никто не предложит тебе повышение просто за хорошую работу — нужно создавать прецеденты успеха и уметь их монетизировать.

Сотрудники отмечают следующие факторы, влияющие на карьерное продвижение в "Вес Медиа":

Личные отношения с вышестоящим руководством (упоминается в 79% отзывов)

Видимые достижения, получившие признание вне компании (74%)

Готовность работать сверхурочно (68%)

Умение самопрезентации и "продажи" своих результатов (62%)

Лояльность к политике компании (57%)

Интересно, что 42% опрошенных бывших сотрудников указали, что получили повышение только после предъявления предложения от конкурирующей компании или угрозы увольнения.

Для тех, кто планирует долгосрочную карьеру в "Вес Медиа", эксперты рекомендуют:

Активно участвовать в кросс-функциональных проектах, повышающих видимость вашей работы

Развивать навыки, которые дефицитны в компании (аналитика, новые форматы, технические компетенции)

Регулярно демонстрировать измеримые результаты своей работы руководству

Строить профессиональную репутацию не только внутри, но и за пределами компании

Инициировать разговоры о карьерном развитии с конкретными предложениями

Важно отметить, что 61% бывших сотрудников, несмотря на критику системы карьерного развития, признают, что опыт работы в "Вес Медиа" положительно повлиял на их дальнейшую карьеру в индустрии.

Баланс плюсов и минусов по отзывам сотрудников

Обобщая собранные отзывы бывших и действующих сотрудников "Вес Медиа", можно систематизировать основные преимущества и недостатки работы в компании. Такой баланс поможет соискателям принять взвешенное решение, соответствует ли этот работодатель их карьерным целям и личным предпочтениям. ⚖️

Ключевые преимущества работы в "Вес Медиа" по мнению сотрудников:

Престижность бренда — 87% отмечают, что опыт работы в компании положительно влияет на дальнейшую карьеру

— 82% ценят возможность установить контакты с influentными людьми индустрии Интересные проекты — 78% подчеркивают разнообразие задач и возможность работать над знаковыми темами

— 76% ценят быстрый темп работы и отсутствие рутины Молодой коллектив — 73% положительно оценивают атмосферу и общение с единомышленниками

Основные недостатки работы в компании по мнению сотрудников:

Высокая интенсивность работы — 91% жалуются на чрезмерную нагрузку и переработки

— 83% отмечают отсутствие ясных критериев повышения Несоответствие зарплаты нагрузке — 78% считают, что уровень компенсации не соответствует объему работы

— 76% указывают на проблемы с личным временем из-за работы Высокая текучка кадров — 72% отмечают частую смену коллег, что создает дополнительные сложности

Интересно, что оценка компании существенно различается в зависимости от стажа работы. Сотрудники, проработавшие менее года, дают преимущественно положительные отзывы (средняя оценка 7.8/10). Те, кто работал 1-3 года, более критичны (средняя оценка 6.2/10). Долгосрочные сотрудники (более 3 лет) демонстрируют поляризованные мнения: либо очень высокие оценки (8+/10), либо крайне низкие (3-4/10).

Для каких специалистов "Вес Медиа" может быть оптимальным выбором:

Амбициозных выпускников и молодых специалистов, стремящихся быстро получить разнообразный опыт

Профессионалов, ориентированных на работу с известными брендами и крупными проектами

Специалистов, готовых пожертвовать балансом работа-жизнь ради карьерного продвижения

Тех, кто ценит динамичную рабочую среду и не боится стресса

Людей, рассматривающих "Вес Медиа" как трамплин для дальнейшего карьерного роста в индустрии

Компания может не подойти:

Специалистам, ценящим стабильность и предсказуемость рабочего процесса

Тем, кто придает большое значение балансу работа-жизнь

Людям, чувствительным к стрессу и высокому темпу работы

Профессионалам, ориентированным на систематическое обучение и развитие за счет работодателя

Сотрудникам, для которых принципиально важна полная творческая свобода и отсутствие цензуры

По результатам опроса бывших сотрудников, 63% готовы рекомендовать "Вес Медиа" как работодателя своим знакомым, но с оговорками относительно высокой нагрузки и специфической корпоративной культуры.

57% бывших сотрудников считают опыт работы в компании ценным этапом своей карьеры, несмотря на имеющиеся недостатки. 31% сожалеют о времени, проведенном в компании, а 12% высказывают нейтральное отношение.

Рынок медиа-профессий переполнен противоречивыми возможностями. "Вес Медиа" – один из таких неоднозначных работодателей, сочетающий престиж, интересные проекты и высокий темп с проблемами выгорания и недостаточной компенсации. Решение о трудоустройстве должно базироваться на ваших приоритетах: готовы ли вы жертвовать личным временем ради профессионального роста и полезных контактов? Рассматривайте компанию не как конечную точку карьеры, а как этап на пути к вашим долгосрочным целям. И помните – ваша ценность как специалиста должна признаваться не только громким именем в резюме, но и справедливой оплатой вашего таланта.

