Отзыв о прохождении испытательного срока – примеры и шаблоны

Для кого эта статья:

HR-специалисты и рекрутеры

Руководители подразделений и менеджеры

Соискатели, заинтересованные в процессе адаптации и оценивания сотрудников Правильно составленный отзыв о прохождении испытательного срока может стать ключевым документом в карьере нового сотрудника. Для HR-специалистов и руководителей это не просто формальность — это инструмент, определяющий будущее взаимодействие с работником и формирующий культуру компании. 📝 Согласно исследованиям, 40% увольнений происходят именно в первые 6 месяцев работы, и качественная обратная связь по итогам испытательного срока могла бы существенно снизить этот показатель. В этой статье вы найдёте готовые шаблоны, примеры и рекомендации для составления профессиональных отзывов, которые сделают процесс оценки новичков прозрачным и эффективным.

Что такое отзыв о прохождении испытательного срока

Отзыв о прохождении испытательного срока — это официальный документ, который отражает результаты работы сотрудника за первый период трудоустройства. Он представляет собой оценку профессиональных и личностных качеств работника, его достижений, степени интеграции в коллектив и соответствия корпоративным ценностям компании. 🔍

С юридической точки зрения, это документальное обоснование решения о продолжении трудовых отношений или их прекращении. Согласно Трудовому кодексу РФ, при неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив сотрудника в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин.

Елена Смирнова, HR-директор Когда я только начинала работать в HR, у нас случился неприятный инцидент. Сотрудница, не прошедшая испытательный срок, подала в суд, оспаривая решение компании. Отзыв о ее работе был составлен формально, без конкретики и документальных подтверждений. В итоге суд встал на сторону сотрудницы, и компании пришлось не только восстановить ее в должности, но и выплатить компенсацию. После этого случая мы полностью пересмотрели подход к составлению отзывов. Теперь каждый документ содержит детальное описание поставленных задач, конкретные примеры работы и четкие критерии оценки. За последние три года у нас не было ни одного оспоренного решения по результатам испытательного срока, а процесс адаптации новых сотрудников стал гораздо эффективнее.

Отзыв выполняет несколько важных функций:

Аттестационную — оценка соответствия сотрудника занимаемой должности

— оценка соответствия сотрудника занимаемой должности Мотивационную — признание достижений и указание на зоны роста

— признание достижений и указание на зоны роста Аналитическую — анализ эффективности процесса адаптации

— анализ эффективности процесса адаптации Юридическую — обоснование решения о продолжении или прекращении трудовых отношений

Преимущества формализованного отзыва Риски при отсутствии качественного отзыва Прозрачность процесса оценки Судебные споры с уволенными сотрудниками Четкое понимание ожиданий от сотрудника Демотивация работника из-за отсутствия обратной связи Документальное подтверждение решения Сложности в обосновании управленческих решений Возможность отслеживать прогресс Повторение ошибок в процессе найма и адаптации

В 2025 году профессиональное сообщество HR-специалистов отмечает тренд на использование смешанного подхода к оценке — когда в отзывах сочетаются количественные метрики и качественные характеристики. Это позволяет получить более объективную и многогранную картину работы сотрудника.

Структура эффективного отзыва по итогам испытания

Эффективный отзыв по итогам испытательного срока должен иметь чёткую структуру, которая позволит всесторонне оценить работу сотрудника и избежать субъективности в оценках. Структурированный подход обеспечивает последовательность и объективность при составлении отзыва, что особенно важно при необходимости обосновать решение о непрохождении испытательного срока. 📊

Оптимальная структура отзыва включает следующие разделы:

Заголовок и общая информация Наименование документа

Ф.И.О. сотрудника

Должность

Подразделение

Период испытательного срока Обзор поставленных задач Перечисление основных задач, которые были поставлены перед сотрудником

Задачи адаптационного периода

Ожидаемые результаты Анализ профессиональных компетенций Оценка навыков и профессиональных знаний

Скорость освоения новых процессов

Качество выполнения работы Оценка личностных качеств Коммуникабельность

Ответственность

Инициативность

Стрессоустойчивость

Адаптивность Интеграция в коллектив Взаимодействие с коллегами

Соблюдение корпоративной культуры

Командная работа Конкретные примеры и достижения Успешные проекты или задачи

Положительные результаты работы

Инновационные предложения Анализ проблемных моментов Трудности в работе

Ошибки и недочеты

Реакция на критику Выводы и рекомендации Общая оценка прохождения испытательного срока

Рекомендации по развитию

Решение о продолжении сотрудничества Подписи ответственных лиц Непосредственный руководитель

Представитель HR-отдела

Руководитель подразделения

Согласно исследованиям 2025 года, наиболее эффективными являются отзывы, содержащие баланс между количественными метриками (KPI, выполнение плана) и качественной оценкой (адаптация в коллективе, соответствие корпоративным ценностям). 👥

Шаблоны положительных отзывов после испытания

Положительный отзыв по итогам испытательного срока — это не просто формальность, а мощный мотивационный инструмент для сотрудника. Грамотно составленный документ отмечает достижения работника, подтверждает его успешную интеграцию в компанию и задаёт вектор дальнейшего развития. ✅

Андрей Петров, Руководитель отдела рекрутинга В 2023 году мы столкнулись с проблемой высокой текучки после прохождения испытательного срока. Парадоксально, но сотрудники, которые успешно проходили испытание, часто увольнялись в течение следующих 3-6 месяцев. Проведя анализ, мы обнаружили, что наши отзывы были сухими и формальными, без признания конкретных достижений. Мы внедрили новый формат положительных отзывов, где обязательно отмечались три компонента: конкретные достижения сотрудника, его уникальные сильные стороны и чёткий план развития на ближайшие полгода. Результаты превзошли все ожидания: удержание новых сотрудников выросло на 43%, а уровень их вовлечённости — почти в два раза. Теперь мы рассматриваем положительный отзыв не просто как бюрократическую процедуру, а как первый шаг в долгосрочном плане развития сотрудника.

Ниже представлены шаблоны положительных отзывов для разных категорий сотрудников с комментариями по их адаптации:

Категория сотрудника Структура положительного отзыва Ключевые акценты Специалист начального уровня • Оценка обучаемости <br> • Стремление к развитию <br> • Способность следовать инструкциям <br> • Достижения в освоении базовых навыков Потенциал и обучаемость Опытный специалист • Оценка профессиональных компетенций <br> • Применение опыта в новом контексте <br> • Самостоятельность в работе <br> • Результаты проектов Экспертиза и результативность Руководитель среднего звена • Лидерские качества <br> • Организаторские способности <br> • Взаимодействие с командой <br> • Стратегическое мышление Лидерство и управленческие навыки Креативный сотрудник • Оригинальность идей <br> • Вклад в инновационные проекты <br> • Гибкость мышления <br> • Реализованные инициативы Инновационность и креативность

Шаблон №1: Положительный отзыв для специалиста

ОТЗЫВ о прохождении испытательного срока [ФИО] [Должность] [Отдел] Период испытательного срока: с [Дата] по [Дата]

За время испытательного срока [ФИО] продемонстрировал(а) высокий уровень профессиональных компетенций в области [Область компетенций]. Сотрудник успешно выполнил(а) все поставленные задачи, в том числе:

Освоил(а) [Программы/Процессы] в сжатые сроки

в сжатые сроки Выполнил(а) [Количество/Результаты] задач, что на [%] превышает ожидаемый показатель

задач, что на превышает ожидаемый показатель Внес(ла) предложения по оптимизации [Процесса], которые были внедрены в работу отдела

В процессе работы сотрудник проявил(а) такие личностные качества как ответственность, инициативность и умение работать в команде. Особо отмечается способность [ФИО] быстро адаптироваться к новым условиям и эффективно взаимодействовать с коллегами из смежных отделов.

Рекомендации по дальнейшему развитию:

Углубить знания в области [Область] Развивать навыки [Навык] Принять участие в проекте [Проект]

Заключение: испытательный срок пройден успешно. Рекомендую продолжить трудовые отношения с [ФИО] в должности [Должность].

Шаблон №2: Положительный отзыв с указанием зон развития

ОТЗЫВ о прохождении испытательного срока [ФИО] [Должность] [Отдел] Период испытательного срока: с [Дата] по [Дата]

По результатам работы в течение испытательного срока [ФИО] показал(а) себя как компетентный специалист, обладающий необходимыми знаниями и навыками для успешного выполнения должностных обязанностей.

Сильные стороны сотрудника:

Глубокие технические знания в области [Область]

Высокий уровень самоорганизации и дисциплины

Умение эффективно работать в условиях многозадачности

Позитивный настрой и конструктивный подход к решению проблем

За период испытательного срока сотрудник успешно реализовал(а) [Проект/Задачу], что позволило [Результат/Эффект для компании].

Зоны развития:

Развитие навыков публичных выступлений и презентации результатов работы

Углубление знаний в области [Область]

Совершенствование навыков делегирования задач

Заключение: испытательный срок пройден успешно. [ФИО] соответствует требованиям должности [Должность] и рекомендуется для продолжения трудовых отношений. Предлагаю разработать индивидуальный план развития для реализации профессионального потенциала сотрудника.

При составлении положительного отзыва важно соблюдать баланс между похвалой и конструктивными замечаниями. По данным исследований 2025 года, наиболее эффективными являются отзывы, в которых на каждое указание зоны развития приходится три положительных комментария. 🌟

Образцы отрицательных отзывов и корректные формулировки

Отрицательный отзыв по итогам испытательного срока — это документ, требующий особого внимания и профессионализма в составлении. Его цель — не только обосновать решение о расторжении трудового договора, но и предоставить объективную информацию о причинах такого решения. Корректно составленный отрицательный отзыв должен быть фактологичным, аргументированным и лишенным эмоциональных оценок. ⚠️

При составлении отрицательного отзыва необходимо помнить о нескольких ключевых принципах:

Объективность — опирайтесь исключительно на факты, избегайте субъективных оценок

Конкретика — указывайте конкретные примеры несоответствия требованиям должности

Последовательность — отразите хронологию событий и предупреждений

Пропорциональность — соотносите тяжесть нарушений с принимаемым решением

Документированность — ссылайтесь на записи, отчеты, протоколы встреч

Образец №1: Отрицательный отзыв по причине недостаточной квалификации

ОТЗЫВ о прохождении испытательного срока [ФИО] [Должность] [Отдел] Период испытательного срока: с [Дата] по [Дата]

В ходе испытательного срока [ФИО] демонстрировал(а) недостаточный уровень профессиональной подготовки для выполнения должностных обязанностей [Должность].

Конкретные факты, подтверждающие несоответствие требованиям должности:

При выполнении задачи [Описание задачи] от [Дата] сотрудник не смог(ла) применить навыки [Навык], что привело к [Негативный результат]. Дополнительное обучение, проведенное [Дата], не дало значимых улучшений. Тестирование профессиональных знаний в области [Область], проведенное [Дата], показало результат [Результат], что ниже минимального порогового значения [Пороговое значение], установленного для данной должности. За период испытательного срока сотрудником было выполнено [Количество] задач из [Общее количество] поставленных, при этом [Количество] работ требовали существенных доработок.

В целях развития профессиональных навыков сотруднику были предложены следующие меры:

Дополнительное обучение по программе [Программа] ( [Дата] )

( ) Наставничество со стороны [ФИО наставника] ( [Период] )

( ) Предоставление дополнительных учебных материалов по теме [Тема]

Несмотря на предпринятые меры, уровень профессиональной подготовки [ФИО] остается недостаточным для эффективного выполнения должностных обязанностей.

Заключение: испытательный срок не пройден в связи с несоответствием квалификации сотрудника требованиям должности.

Образец №2: Отрицательный отзыв по причине нарушения трудовой дисциплины

ОТЗЫВ о прохождении испытательного срока [ФИО] [Должность] [Отдел] Период испытательного срока: с [Дата] по [Дата]

В течение испытательного срока [ФИО] допустил(а) неоднократные нарушения трудовой дисциплины, что является несоответствием требованиям, предъявляемым к должности [Должность].

Зафиксированы следующие нарушения:

Опоздания на рабочее место: [Количество] случаев за период [Период]. Даты опозданий: [Перечисление дат]. Общая продолжительность опозданий составила [Время] часов. Невыполнение в срок поставленных задач без уважительных причин: [Перечисление задач и дат срыва сроков]. Несоблюдение внутренних регламентов компании, а именно: [Указание конкретных нарушений].

По фактам нарушений с сотрудником проводились беседы [Даты], были вынесены устные предупреждения [Даты] и письменные предупреждения [Даты] (копии прилагаются).

Несмотря на проведенную разъяснительную работу, улучшение трудовой дисциплины не наблюдалось, что свидетельствует о неготовности сотрудника следовать корпоративным правилам и стандартам.

Заключение: испытательный срок не пройден в связи с систематическим нарушением трудовой дисциплины.

Важно помнить, что при формулировании отрицательного заключения необходимо избегать следующих распространенных ошибок:

Использование неконкретных формулировок типа «не проявил заинтересованности», «не вписался в коллектив»

Указание на субъективные личностные характеристики вместо оценки профессиональных качеств

Отсутствие документального подтверждения указанных фактов

Упоминание обстоятельств, не имеющих отношения к выполнению трудовых обязанностей

Эмоциональные оценки и использование оскорбительной лексики

По данным за 2025 год, более 65% судебных споров, связанных с увольнением по результатам испытательного срока, решаются в пользу работников именно из-за некорректно составленных отзывов. Поэтому тщательная проработка формулировок и документальное подтверждение всех фактов имеют решающее значение. 📑

Рекомендации HR-специалистам по составлению отзывов

Профессиональный подход к составлению отзывов о прохождении испытательного срока — это не только инструмент правовой защиты компании, но и возможность совершенствования всей системы адаптации персонала. Следуя приведенным ниже рекомендациям, HR-специалисты и руководители могут существенно повысить эффективность этого процесса. 🚀

Начинайте с планирования испытательного срока Разрабатывайте детальный план адаптации с четкими KPI для каждого испытательного срока

Фиксируйте в письменном виде цели и задачи, которые должен достичь сотрудник

Проводите установочную встречу, где согласовываете ожидания с новым сотрудником Обеспечьте регулярный мониторинг и фиксацию результатов Ведите дневник наблюдений за сотрудником на протяжении всего испытательного срока

Проводите промежуточные оценки (рекомендуемая частота – каждые 2 недели)

Документируйте не только результаты, но и процесс достижения целей Собирайте многосторонние отзывы Получайте обратную связь от коллег, с которыми взаимодействует новый сотрудник

Учитывайте мнение клиентов или смежных отделов при оценке

Проводите срезовые опросы среди команды о вкладе нового сотрудника Используйте объективные метрики Опирайтесь на конкретные количественные показатели (KPI, выполнение плана)

Внедрите систему количественной оценки для качественных критериев (например, шкалы от 1 до 10)

Сравнивайте показатели с бенчмарками компании или отрасли Обеспечьте правовую корректность Согласовывайте финальные формулировки с юристом компании

Ориентируйтесь на положения Трудового кодекса РФ

Сохраняйте все сопроводительные документы, подтверждающие выводы отзыва Проводите финальную оценку коллегиально Организуйте итоговую встречу с участием непосредственного руководителя, HR и представителя высшего менеджмента

Обсуждайте не только прошлые результаты, но и потенциал сотрудника

Принимайте решение на основе консенсуса Используйте отзывы для совершенствования процессов Анализируйте статистику и тенденции по результатам испытательных сроков

Выявляйте системные проблемы в процессе найма или адаптации

Корректируйте профили должностей и требования к кандидатам на основе анализа

Особое внимание в 2025 году стоит уделить использованию digital-инструментов для составления отзывов:

Системы HR-аналитики для объективной оценки показателей сотрудника

Платформы для регулярной обратной связи (continuous feedback)

Инструменты для автоматического сбора данных о выполнении KPI

Программы для фиксации микродостижений сотрудника

Важно помнить: сбалансированный отзыв, даже отрицательный, должен содержать не только критику, но и признание сильных сторон сотрудника, а также конкретные рекомендации по развитию. По данным исследований, 42% сотрудников, не прошедших испытательный срок, указывают на отсутствие конструктивной обратной связи как на основную причину своей неуспешности. 📝