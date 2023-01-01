Отработка 2 недель при увольнении: особенности для несовершеннолетних

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Подростки, впервые сталкивающиеся с трудовой деятельностью

Родители несовершеннолетних работников, интересующиеся правами своих детей

Специалисты в области HR и трудового права, желающие углубить свои знания о трудоустройстве несовершеннолетних Первые шаги в мир трудовой деятельности часто вызывают множество вопросов не только у подростков, но и у их родителей. Особенно если речь идёт об окончании трудовых отношений. Вопрос об отработке двух недель при увольнении несовершеннолетних — один из самых распространённых. Подросткам и их родителям часто неизвестно, что трудовое законодательство предусматривает ряд привилегий для юных работников. Уточним, обязан ли несовершеннолетний сотрудник отрабатывать положенные две недели, и какие особенности существуют для этой категории работников. 🧐

Должны ли несовершеннолетние отрабатывать 2 недели при увольнении

Согласно Трудовому кодексу РФ, стандартная процедура увольнения по собственному желанию предполагает подачу письменного заявления работодателю за две недели до предполагаемого дня прекращения трудовых отношений. Однако для несовершеннолетних работников действуют особые правила. 📝

В соответствии со статьей 80 ТК РФ, несовершеннолетний сотрудник, как и любой другой работник, должен предупредить работодателя о своём намерении расторгнуть трудовой договор в письменной форме за две недели. Однако в отличие от взрослых сотрудников, подростки обладают дополнительной защитой.

Анна Петрова, юрист по трудовому праву К нам обратилась 17-летняя Мария, работавшая официанткой в кафе. Она решила уволиться из-за поступления в колледж в другом городе, но работодатель настаивал на полной двухнедельной отработке, что мешало ей переехать вовремя. Мы разъяснили девушке, что согласно статье 269 ТК РФ, расторжение трудового договора с работниками до 18 лет по инициативе работодателя допускается только с согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних. А в случае увольнения по собственному желанию, хотя общее правило об отработке распространяется и на несовершеннолетних, она имеет право указать в заявлении уважительную причину (в её случае – поступление в образовательное учреждение) для увольнения без отработки. После нашей консультации Мария подала корректно составленное заявление, и вопрос был решён в её пользу.

Важно отметить, что несовершеннолетний может быть освобождён от обязанности отрабатывать две недели в следующих случаях:

Поступление в образовательное учреждение

Наличие медицинских показаний, препятствующих продолжению работы

Нарушение работодателем трудового законодательства

Переезд в другую местность

Необходимость ухода за больным членом семьи

В этих ситуациях работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.

Категория работника Общее правило отработки Возможность увольнения без отработки Совершеннолетний работник 2 недели При наличии уважительных причин или по соглашению сторон Несовершеннолетний работник 2 недели Расширенный список уважительных причин + дополнительная защита по статье 269 ТК РФ

Законодательная база: особенности трудоустройства подростков

Трудоустройство и увольнение несовершеннолетних регулируются главой 42 Трудового кодекса РФ, которая содержит специальные нормы, обеспечивающие дополнительную защиту прав молодых работников. 👨‍⚖️

Основные положения законодательства, касающиеся труда несовершеннолетних:

Статья 63 ТК РФ — устанавливает возраст, с которого допускается заключение трудового договора (с 16 лет, в отдельных случаях — с 15 и даже с 14 лет)

— устанавливает возраст, с которого допускается заключение трудового договора (с 16 лет, в отдельных случаях — с 15 и даже с 14 лет) Статья 265 ТК РФ — определяет работы, на которых запрещается применение труда несовершеннолетних

— определяет работы, на которых запрещается применение труда несовершеннолетних Статья 266 ТК РФ — закрепляет обязательность медицинских осмотров для лиц до 18 лет

— закрепляет обязательность медицинских осмотров для лиц до 18 лет Статья 267 ТК РФ — регламентирует ежегодный основной оплачиваемый отпуск (31 календарный день)

— регламентирует ежегодный основной оплачиваемый отпуск (31 календарный день) Статья 268 ТК РФ — запрещает направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и праздничные дни

— запрещает направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и праздничные дни Статья 269 ТК РФ — устанавливает дополнительные гарантии при расторжении трудового договора

— устанавливает дополнительные гарантии при расторжении трудового договора Статья 270 ТК РФ — определяет нормы выработки для несовершеннолетних

— определяет нормы выработки для несовершеннолетних Статья 271 ТК РФ — устанавливает оплату труда при сокращенной продолжительности ежедневной работы

— устанавливает оплату труда при сокращенной продолжительности ежедневной работы Статья 272 ТК РФ — регламентирует особенности трудоустройства лиц до 18 лет

Особое внимание следует обратить на статью 269 ТК РФ, которая устанавливает дополнительные гарантии при увольнении несовершеннолетних. Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя допускается только с согласия соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Эта норма не распространяется на случаи ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем.

Михаил Соколов, специалист по трудовому праву Ко мне обратился директор небольшой компании, который хотел уволить 17-летнего курьера за систематические опоздания. Он был удивлен, когда я сообщил, что простое следование общей процедуре увольнения за нарушение трудовой дисциплины в данном случае недостаточно. Для соблюдения закона работодателю требовалось получить согласие государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних. Мы подготовили необходимые документы: докладные записки о нарушениях, объяснительные сотрудника, журналы учета рабочего времени. После рассмотрения дела комиссия одобрила увольнение, но этот случай показал, насколько важно для работодателя знать особенности правового регулирования труда несовершеннолетних.

Процедура увольнения несовершеннолетнего работника

Процедура увольнения несовершеннолетнего сотрудника имеет свои особенности, которые необходимо соблюдать для предотвращения возможных правовых последствий. 📋

Шаги, которые должен предпринять несовершеннолетний работник при увольнении по собственному желанию:

Подготовка заявления. Необходимо написать заявление об увольнении по собственному желанию, указав дату, с которой сотрудник хочет прекратить трудовые отношения. Если есть уважительная причина для увольнения без отработки, её следует указать и приложить подтверждающие документы. Подача заявления. Заявление нужно подать работодателю не менее чем за две недели до предполагаемой даты увольнения. Рекомендуется подать заявление в двух экземплярах, один из которых с отметкой о принятии остается у работника. Отработка. В течение двух недель (если не установлен более короткий срок) работник должен продолжать выполнять свои трудовые обязанности. Получение расчета и документов. В последний день работы сотрудник должен получить окончательный расчет и все необходимые документы: трудовую книжку, справку о заработке за два года (по форме 182н), справку о доходах и налогах (2-НДФЛ) и копию приказа об увольнении.

Со стороны работодателя процедура увольнения несовершеннолетнего включает следующие шаги:

Прием заявления. Работодатель должен принять заявление об увольнении, поставить отметку о принятии на втором экземпляре и вернуть его работнику. Издание приказа. На основании заявления работодатель издает приказ об увольнении по форме Т-8. Расчет и выплата положенных сумм. В день увольнения работнику должны быть выплачены: заработная плата за отработанный период, компенсация за неиспользованный отпуск и иные причитающиеся выплаты. Выдача документов. Работодатель обязан выдать трудовую книжку (или предоставить сведения о трудовой деятельности) и другие необходимые документы.

Документ Срок выдачи Ответственность за нарушение Трудовая книжка В день увольнения Материальная ответственность в размере среднего заработка за каждый день задержки Справка о заработке (182н) В день увольнения Административная ответственность (штраф) Справка 2-НДФЛ В день увольнения Административная ответственность (штраф) Копия приказа об увольнении По требованию работника Административная ответственность (штраф)

Причины, при которых отработка не требуется для подростков

Трудовой кодекс предусматривает ряд ситуаций, когда несовершеннолетний работник может быть освобожден от обязанности отрабатывать двухнедельный срок после подачи заявления об увольнении. Рассмотрим эти причины подробнее. 🔍

Согласно статье 80 ТК РФ, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника, если увольнение обусловлено невозможностью продолжения им работы. Для несовершеннолетних работников список таких причин расширен:

Поступление в образовательное учреждение. Если подросток поступил в школу, колледж, вуз или иное образовательное учреждение, он может уволиться без отработки. Потребуется подтверждающий документ (справка о зачислении, вызов на учебу). Переезд в другую местность. При смене места жительства несовершеннолетний может уволиться без отработки. Подтверждением могут служить документы о регистрации по новому адресу, справка из школы по новому месту жительства и т.п. Нарушение работодателем трудового законодательства. Если работодатель не соблюдает трудовое законодательство, коллективный договор или трудовой договор, несовершеннолетний работник вправе уволиться без отработки. Факт нарушения должен быть зафиксирован (например, жалобой в трудовую инспекцию). Медицинские показания. При наличии медицинских противопоказаний к выполнению работы подросток может уволиться без отработки. Требуется медицинское заключение. Уход за больным членом семьи. Если несовершеннолетний должен ухаживать за больным членом семьи, он может уволиться без отработки при наличии медицинского заключения. Выход на пенсию родителя-опекуна. Данная причина актуальна, если несовершеннолетний работает для поддержки семейного бюджета. Соглашение сторон. Если работодатель согласен, несовершеннолетний может быть освобожден от отработки даже без указания причин.

При наличии любой из перечисленных причин несовершеннолетний работник должен указать ее в заявлении об увольнении и приложить подтверждающие документы. Отказ работодателя в увольнении без отработки при наличии уважительной причины может быть обжалован в трудовой инспекции или в суде.

Защита прав несовершеннолетних при расторжении трудового договора

Несовершеннолетние работники нуждаются в повышенной защите своих прав, особенно при расторжении трудовых отношений. Трудовое законодательство России предоставляет им дополнительные гарантии и механизмы защиты. 🛡️

Основные механизмы защиты прав несовершеннолетних при увольнении:

Согласование увольнения. Увольнение по инициативе работодателя возможно только с согласия Государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних (за исключением ликвидации организации).

Увольнение по инициативе работодателя возможно только с согласия Государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних (за исключением ликвидации организации). Право на обращение в контролирующие органы. Несовершеннолетний или его законный представитель может обратиться в трудовую инспекцию или прокуратуру при нарушении его прав.

Несовершеннолетний или его законный представитель может обратиться в трудовую инспекцию или прокуратуру при нарушении его прав. Судебная защита. Право обращения в суд для восстановления нарушенных трудовых прав.

Право обращения в суд для восстановления нарушенных трудовых прав. Участие родителей/опекунов. Законные представители могут действовать в интересах несовершеннолетнего.

Законные представители могут действовать в интересах несовершеннолетнего. Содействие профсоюза. При наличии профсоюзной организации она может оказать юридическую поддержку.

При нарушении прав несовершеннолетнего работника при увольнении рекомендуется следующий алгоритм действий:

Зафиксировать нарушение (собрать доказательства, получить копии документов, записать контакты свидетелей). Обратиться с письменной жалобой к руководству организации. При отсутствии реакции или отрицательном ответе обратиться в Государственную инспекцию труда. Подать заявление в прокуратуру. Обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних. Подать исковое заявление в суд (через родителей или законных представителей).

Важно помнить, что срок для обращения в суд по спорам об увольнении составляет один месяц со дня вручения копии приказа об увольнении или со дня выдачи трудовой книжки.

Несовершеннолетним работникам и их родителям следует знать, что при защите трудовых прав они освобождаются от уплаты государственной пошлины и судебных расходов, а дела о восстановлении на работе рассматриваются в судах в приоритетном порядке.