Отработал 1 день и уволился: порядок оформления, выплаты и права

Для кого эта статья:

Работники, которые только начинают свою карьеру или меняют место работы.

Работодатели и HR-специалисты, занимающиеся кадровыми вопросами.

Юристы и консультанты по трудовому законодательству. Первый день на новой работе не задался до такой степени, что вы решили уволиться? Или ваш новый сотрудник, проработав всего сутки, подал заявление об уходе? В обеих ситуациях возникает множество вопросов: как оформить увольнение, какие выплаты положены, что говорит закон. Неопределенность вызывает тревогу как у работников, так и у работодателей. Разберем пошагово все юридические и финансовые аспекты увольнения после одного рабочего дня и развеем распространенные мифы. 🧾

Увольнение после одного дня работы: правовые основы

Ситуация, когда сотрудник увольняется в первый же день работы, с юридической точки зрения не имеет особого статуса. Трудовые отношения регулируются теми же нормами Трудового кодекса РФ, что и при более длительной занятости. Законодательство не устанавливает минимальный стаж работы для возможности увольнения, поэтому даже один отработанный день является полноценным трудовым периодом. 📚

Ключевую роль играет основание увольнения. В случае увольнения после одного дня работы возможны следующие варианты:

По собственному желанию работника (ст. 80 ТК РФ)

По соглашению сторон (ст. 78 ТК РФ)

По инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ) — редко применяется в первый день

В связи с непрохождением испытательного срока (ст. 71 ТК РФ)

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив работодателя письменно за две недели. Однако существуют ситуации, когда увольнение возможно без отработки:

Основание для увольнения без отработки Нормативный акт Необходимые документы По соглашению сторон Ст. 78 ТК РФ Соглашение о расторжении трудового договора Невозможность продолжения работы (поступление в вуз и т.д.) Ч. 3 ст. 80 ТК РФ Заявление с указанием причины + подтверждающие документы Нарушение работодателем законодательства Ч. 3 ст. 80 ТК РФ Заявление с указанием нарушений Другие случаи, предусмотренные ТК РФ Ч. 3 ст. 80 ТК РФ Заявление с указанием причины

Анна Викторовна, HR-директор с 15-летним стажем: В моей практике был показательный случай, когда молодой специалист Максим пришел на позицию бухгалтера. Проработав всего 6 часов, он понял, что реальные обязанности сильно отличаются от заявленных на собеседовании. Вместо аналитической работы ему предложили заниматься рутинной обработкой первички. Максим честно поговорил с руководителем и выразил желание уволиться. Мыоформили расторжение трудового договора по соглашению сторон в тот же день. Это был правильный подход: Максим избежал потери времени, а компания не тратила ресурсы на немотивированного сотрудника. Обе стороны остались в нормальных отношениях, и впоследствии мы даже порекомендовали Максима в компанию-партнера на более подходящую ему должность.

Важный нюанс: если трудовой договор еще не был оформлен письменно, но сотрудник фактически приступил к работе с ведома или по поручению работодателя, трудовые отношения всё равно считаются возникшими (ст. 67 ТК РФ). В этом случае процедура увольнения должна проводиться по всем правилам, даже если человек отработал только один день. 👨‍💼

Оформление документов при увольнении в первый день

Оформление увольнения сотрудника, проработавшего всего один день, требует такого же тщательного подхода к документации, как и при стандартном увольнении. Пропуск даже одного документа может привести к трудовым спорам. Рассмотрим последовательность оформления документов.

Заявление об увольнении. Работник должен написать заявление с указанием даты и причины увольнения. Если увольнение происходит по соглашению сторон, необходимо также оформить соглашение о расторжении трудового договора. Приказ об увольнении. Составляется по форме Т-8 или в свободной форме. В приказе указывается основание увольнения, дата и номер документа. Сотрудник должен быть ознакомлен с приказом под подпись. Внесение записи в трудовую книжку. Запись должна содержать дату увольнения, формулировку основания и ссылку на соответствующую статью ТК РФ. После этого работнику выдается трудовая книжка. Личная карточка (форма Т-2). Необходимо внести запись об увольнении в раздел XI личной карточки работника. Расчетные документы. Оформляются документы для расчета и выплаты заработной платы, компенсации за неиспользованный отпуск и других выплат.

Часто возникает вопрос: можно ли оформить увольнение в тот же день, когда подано заявление об увольнении? Для увольнения по собственному желанию без отработки необходимо обоюдное согласие сторон или наличие уважительных причин. 🤝

Игорь Петрович, руководитель юридического отдела: Недавно к нам обратился клиент — владелец небольшой строительной компании. Его новый прораб проработал один день и решил уволиться. Собственник был возмущен и отказывался оформлять увольнение без двухнедельной отработки. Когда он пришел к нам за консультацией, мы объяснили, что, отказывая в приеме заявления, работодатель нарушает трудовое законодательство. В результате было оформлено увольнение по соглашению сторон в тот же день, что избавило компанию от потенциального судебного разбирательства. Кстати, документооборот мы организовали электронно, что сэкономило время обеих сторон. Даже при быстром увольнении формальности необходимо соблюсти правильно, иначе последствия могут быть гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд.

При оформлении документов необходимо учитывать следующие моменты:

Тип документа Срок оформления Особенности при увольнении после 1 дня Приказ об увольнении День увольнения Должен соответствовать заявлению работника Выдача трудовой книжки День увольнения В графе о стаже указывается 1 день Справка о заработке (по форме 2-НДФЛ) День увольнения Даже при минимальном стаже выдается обязательно Справка о сумме выплат (форма 182н) День увольнения Выдается даже при отсутствии страховых взносов Сведения о трудовой деятельности (СТД-Р) День увольнения Выдается по требованию работника

Расчет выплат сотруднику, отработавшему один день

Независимо от короткого срока работы, сотруднику, увольняющемуся после одного дня, положен полный расчет всех причитающихся выплат. Этот вопрос часто вызывает затруднения у работодателей и бухгалтеров, поскольку требует пропорциональных расчетов. 💰

Основные выплаты, которые должны быть произведены:

Заработная плата за отработанный день. Рассчитывается пропорционально отработанному времени исходя из оклада или тарифной ставки.

Даже если сотрудник проработал всего один день, ему полагается компенсация за неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени.

Например, если в первый же день сотрудник выполнил показатели для премирования.

Для расчета заработной платы за один день используется формула:

ЗП за 1 день = Оклад / Количество рабочих дней в месяце

Пример: если оклад составляет 50 000 рублей, а в месяце 21 рабочий день, за один отработанный день сотрудник получит 2 380,95 рублей (50 000 ÷ 21).

Компенсация за неиспользованный отпуск рассчитывается по формуле:

Компенсация = (Среднедневной заработок × 28 дней) / 12 месяцев / Количество календарных дней в месяце × Количество отработанных календарных дней

Для сотрудника, отработавшего один день, сумма компенсации будет минимальной, но её выплата обязательна. Среднедневной заработок в этом случае может быть равен дневному заработку или рассчитан исходя из оклада.

Важно помнить о сроках выплат: все причитающиеся суммы должны быть выплачены в день увольнения. Если сотрудник не работал в день увольнения, выплаты производятся не позднее следующего дня после предъявления требования о расчете (ст. 140 ТК РФ). 📅

Задержка выплат при увольнении влечет материальную ответственность работодателя в виде оплаты процентов за каждый день задержки (ст. 236 ТК РФ). Размер процентов составляет не ниже 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки.

Права работника и работодателя в ситуации увольнения

При увольнении после одного дня работы и работник, и работодатель сохраняют все права, предусмотренные трудовым законодательством. Однако необходимо четко понимать баланс этих прав, чтобы избежать конфликтных ситуаций. ⚖️

Работник имеет право:

На увольнение по собственному желанию (с соблюдением сроков предупреждения)

На получение полного расчета в день увольнения

На получение всех необходимых документов (трудовая книжка, справки)

На сохранение конфиденциальности причин увольнения

На получение выходного пособия (если это предусмотрено трудовым договором или коллективным договором)

На обжалование действий работодателя в инспекции труда или суде

Работодатель имеет право:

Предложить работнику иную должность, если причиной увольнения является неудовлетворенность условиями труда

Требовать соблюдения двухнедельного срока предупреждения об увольнении (если нет оснований для увольнения без отработки)

Расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон

Взыскать с работника затраты на обучение (если предусмотрено договором и проведено обучение)

Запросить письменное объяснение причин увольнения (хотя работник не обязан их указывать)

Распространенный миф: многие работодатели считают, что могут отказать в увольнении в первый день работы. Это неверно. Работник вправе расторгнуть трудовой договор в любое время, соблюдая установленный порядок. Отказ в приеме заявления является нарушением трудового законодательства.

Другое заблуждение: некоторые работники полагают, что при увольнении в первый день их не внесут в трудовую книжку. Согласно законодательству, даже один день работы должен быть зафиксирован в трудовой книжке с указанием даты приема и увольнения.

Что делать, если возникла конфликтная ситуация при увольнении:

Проблема Действия работника Действия работодателя Отказ принять заявление об увольнении Отправить заявление по почте с уведомлением, обратиться в трудовую инспекцию Принять заявление и зарегистрировать его Задержка расчета при увольнении Письменно потребовать выплаты, обратиться в трудовую инспекцию или суд Произвести выплаты немедленно, доплатить проценты за задержку Отказ выдать трудовую книжку Потребовать письменно, обратиться в трудовую инспекцию Выдать трудовую книжку в день увольнения Некорректная запись в трудовой книжке Потребовать исправления, обратиться в суд Исправить запись согласно требованиям

Важно помнить, что даже краткосрочные трудовые отношения создают юридические обязательства для обеих сторон. Профессиональный подход к процедуре увольнения помогает избежать репутационных рисков и юридических последствий. 🤵

Особенности увольнения в период испытательного срока

Если сотрудник принят с условием об испытательном сроке, увольнение в первый день имеет ряд особенностей. Испытательный срок устанавливается для проверки соответствия работника поручаемой работе и может длиться до трех месяцев для рядовых сотрудников и до шести месяцев для руководителей (ст. 70 ТК РФ). 🔍

Во время испытательного срока как работник, так и работодатель имеют право расторгнуть трудовой договор в упрощенном порядке:

Работник может уволиться, предупредив работодателя в письменной форме за три дня.

может уволиться, предупредив работодателя в письменной форме за три дня. Работодатель может уволить работника, предупредив его в письменной форме за три дня и указав причины, по которым работник признан не выдержавшим испытание.

Важное условие: в случае увольнения работника по инициативе работодателя причина должна быть обоснованной и документально подтвержденной. Даже при увольнении в первый день работы работодатель должен доказать, что сотрудник не справился с поставленными задачами или профессиональными требованиями.

Распространенные причины признания работника не прошедшим испытание:

Неспособность выполнять профессиональные обязанности Недостаточный уровень квалификации Нарушение трудовой дисциплины Несовместимость с коллективом (если это влияет на результаты работы) Непринятие корпоративных ценностей и стандартов

При увольнении в первый день испытательного срока по инициативе работодателя необходимо учитывать, что доказать несоответствие работника за такой короткий срок достаточно сложно. Суд может счесть такое увольнение необоснованным, если причины не будут убедительно аргументированы. В этом случае более разумно предложить работнику расторгнуть договор по соглашению сторон. 📝

Если увольнение происходит по инициативе работника, ему достаточно сослаться на то, что он не прошел испытание по собственному желанию. В этом случае дополнительных обоснований не требуется.

Примеры формулировок для приказа и трудовой книжки при увольнении в период испытательного срока:

По инициативе работника: "Уволен по собственному желанию в период испытательного срока, п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ"

"Уволен в связи с неудовлетворительным результатом испытания, ч. 1 ст. 71 ТК РФ"

"Трудовой договор расторгнут по соглашению сторон, п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ"

При увольнении в период испытательного срока работнику положены те же выплаты, что и при обычном увольнении: заработная плата за фактически отработанное время и компенсация за неиспользованный отпуск. Выходное пособие при увольнении не выплачивается, если иное не предусмотрено трудовым или коллективным договором. ⏱️