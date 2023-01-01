Отпуск за свой счет на испытательном сроке: правила, права и риски

Устроились на новую работу, а тут срочные личные дела требуют отлучиться? Для многих сотрудников ситуация с отпуском во время испытательного срока становится настоящей дилеммой. С одной стороны, есть законное право на отдых, с другой — риск произвести неблагоприятное впечатление на работодателя в критический период адаптации. Более того, многие новички не знают, как правильно оформить такой отпуск и какие последствия он может иметь для прохождения испытания. Давайте разберемся, что говорит закон, как действовать правильно и какие подводные камни могут встретиться на этом пути. 📑

Можно ли брать отпуск за свой счет во время испытания

Основной вопрос, который волнует многих новых сотрудников: имею ли я право на отпуск без сохранения заработной платы, пока ещё не прошёл испытательный срок? Ответ однозначен: да, можно. Трудовой кодекс РФ не устанавливает никаких ограничений на предоставление отпуска за свой счёт в зависимости от стажа работы в организации.

Согласно статье 128 ТК РФ, по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем.

Однако есть важные нюансы, которые стоит учитывать:

Отпуск за свой счёт — это право работника, но не обязанность работодателя (кроме случаев, предусмотренных законом)

Работодатель может отказать в предоставлении такого отпуска, если не согласен с причинами или сроками

На испытательном сроке запрос отпуска может восприниматься как сигнал о недостаточной мотивации

Анна Петрова, юрист по трудовому праву Ко мне обратилась Марина, которая только устроилась маркетологом в крупную компанию. Через две недели после начала работы её мама попала в больницу в другом городе. Марина решила взять отпуск за свой счёт на неделю, но боялась, что её уволят за это с испытательного срока. Я объяснила, что по закону она имеет полное право на отпуск без сохранения зарплаты, но посоветовала действовать максимально открыто: лично поговорить с руководителем, объяснить ситуацию, предложить выполнять часть работы удалённо и, возможно, сократить запрашиваемый срок отпуска до минимально необходимого. Марина так и сделала — руководитель пошёл навстречу, предоставив ей три дня отпуска за свой счёт и два дня удалённой работы. Испытательный срок она впоследствии успешно прошла.

В каких случаях работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы? Это происходит при следующих обстоятельствах:

Категория работников Продолжительность обязательного отпуска Основание (ТК РФ) Работающие пенсионеры по возрасту До 14 календарных дней в году ч. 2 ст. 128 Родители и супруги военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей До 14 календарных дней в году ч. 2 ст. 128 Работающие инвалиды До 60 календарных дней в году ч. 2 ст. 128 Работники в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников До 5 календарных дней ч. 2 ст. 128

Для всех остальных случаев решение о предоставлении отпуска принимает работодатель. На практике, если у вас действительно уважительная причина, большинство работодателей идут навстречу. Однако необходимо помнить, что испытательный срок — это время, когда работодатель оценивает вашу компетентность и соответствие должности, поэтому к запросам отпусков в этот период следует подходить особенно ответственно. 🧐

Правовое регулирование отпуска без сохранения зарплаты

Отпуск без сохранения заработной платы регулируется несколькими законодательными нормами, и понимание этих норм поможет сотрудникам эффективно отстаивать свои права.

Основные правовые аспекты отпуска за свой счёт:

Статья 128 ТК РФ — устанавливает общие положения о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы

— устанавливает общие положения о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы Статья 71 ТК РФ — регулирует результаты испытания при приёме на работу

— регулирует результаты испытания при приёме на работу Статья 70 ТК РФ — определяет порядок установления испытательного срока

— определяет порядок установления испытательного срока Статья 121 ТК РФ — регламентирует исчисление стажа, дающего право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск

Важно отметить, что в отличие от ежегодного оплачиваемого отпуска, который предоставляется только после шести месяцев работы, отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлен в любое время, включая период испытательного срока.

Трудовое законодательство различает два типа отпусков за свой счёт:

Обязательный — работодатель не имеет права отказать определённым категориям сотрудников (перечислены в таблице выше) Необязательный — предоставляется по усмотрению работодателя

Во втором случае все зависит от внутренней политики компании и отношений между работником и руководством. Если работодатель отказывает в предоставлении необязательного отпуска, это не является нарушением трудового законодательства.

Однако стоит помнить, что многие организации включают в свои локальные нормативные акты дополнительные основания для обязательного предоставления отпуска без сохранения заработной платы. Поэтому перед подачей заявления рекомендуется ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором вашей компании. 📚

Кроме того, в судебной практике существуют прецеденты, когда отказ в предоставлении отпуска за свой счёт при наличии действительно уважительных причин (тяжёлая болезнь близкого родственника, требующая ухода, форс-мажорные обстоятельства) признавался неправомерным. Однако такие случаи редки и требуют серьёзных доказательств.

Правовой аспект На испытательном сроке После прохождения испытания Право на отпуск за свой счёт Есть Есть Максимальная продолжительность Не ограничена законом Не ограничена законом Право работодателя на отказ Есть (кроме обязательных случаев) Есть (кроме обязательных случаев) Влияние на стаж работы Не входит в стаж (если более 14 дней) Не входит в стаж (если более 14 дней)

Как оформить отпуск за свой счет на испытательном сроке

Процедура оформления отпуска без сохранения заработной платы во время испытательного срока ничем не отличается от стандартного порядка. Однако учитывая особый статус сотрудника на испытании, к этому процессу следует подойти с особой тщательностью. 🖋️

Пошаговый алгоритм оформления отпуска за свой счёт:

Составьте письменное заявление, адресованное руководителю организации Укажите в заявлении причину отпуска (рекомендуется, но не обязательно) Чётко обозначьте даты начала и окончания запрашиваемого отпуска Заблаговременно подайте заявление (желательно не менее чем за 5 рабочих дней до предполагаемого отпуска) Дождитесь решения работодателя и подписания приказа о предоставлении отпуска Получите копию приказа или ознакомьтесь с ним под роспись

Михаил Соколов, HR-директор В моей практике был случай с молодым специалистом Дмитрием, который устроился к нам программистом. Через три недели после начала работы он подал заявление на отпуск за свой счёт на 10 дней без объяснения причин. Руководитель отдела был категорически против, поскольку Дмитрий ещё не успел полностью войти в проект. Я пригласил Дмитрия на беседу, и выяснилось, что ему необходимо было срочно уехать для оформления наследства после смерти дедушки, что требовало его личного присутствия в другом городе. Он просто постеснялся указать эту причину в заявлении. Мы утвердили отпуск на 7 дней вместо запрошенных 10, при условии, что оставшиеся дни он будет работать удалённо. Этот случай показал всей команде, насколько важна открытая коммуникация, особенно на испытательном сроке. С тех пор мы включаем информацию о процедуре оформления отпуска за свой счёт в программу адаптации новых сотрудников.

Образец заявления на отпуск без сохранения заработной платы должен содержать следующие элементы:

Наименование организации

ФИО и должность руководителя организации

ФИО и должность заявителя

Наименование документа ("Заявление")

Просьба о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы

Период отпуска (с указанием даты начала и окончания)

Причина отпуска (рекомендуется указывать)

Дата составления заявления

Подпись заявителя

Важные рекомендации для сотрудников на испытательном сроке:

Проведите предварительный разговор с непосредственным руководителем, объяснив причины и важность отпуска

с непосредственным руководителем, объяснив причины и важность отпуска Будьте готовы к компромиссам — возможно, стоит сократить запрашиваемый срок или предложить частично работать удалённо

— возможно, стоит сократить запрашиваемый срок или предложить частично работать удалённо Заранее продумайте , как будут распределены ваши обязанности во время отсутствия

, как будут распределены ваши обязанности во время отсутствия Не злоупотребляйте этим правом на испытательном сроке — постарайтесь запрашивать отпуск только в действительно необходимых случаях

После выхода из отпуска рекомендуется проявить повышенную продуктивность и вовлечённость в рабочие процессы, чтобы компенсировать время отсутствия и показать работодателю свою ценность как сотрудника. 💼

Влияние отпуска на продолжительность испытательного срока

Один из ключевых вопросов, волнующих работников, касается того, как отпуск за свой счёт отразится на продолжительности испытательного срока. Ответ содержится в части 7 статьи 70 Трудового кодекса РФ: в срок испытания не засчитываются периоды, когда работник фактически отсутствовал на работе. 📅

Это означает, что испытательный срок автоматически продлевается на количество дней отпуска без сохранения заработной платы. Данное правило действует независимо от продолжительности отпуска — даже один день отсутствия увеличивает испытательный срок на один день.

Пример расчёта продления испытательного срока:

Установленный испытательный срок: 3 месяца

Дата начала работы: 1 марта 2023 года

Изначальная дата окончания испытания: 31 мая 2023 года

Отпуск за свой счёт: с 15 по 24 апреля 2023 года (10 дней)

Новая дата окончания испытательного срока: 10 июня 2023 года

Такое продление происходит автоматически в силу закона и не требует издания дополнительных приказов или заключения дополнительных соглашений к трудовому договору. Однако в целях избежания недоразумений рекомендуется, чтобы работодатель письменно уведомил сотрудника о новой дате окончания испытательного срока.

Важно понимать, что такое продление относится только к испытательному сроку. На срок действия трудового договора (если он заключён на определённый срок) отпуск без сохранения заработной платы не влияет.

Некоторые работодатели ошибочно полагают, что отпуск за свой счёт продлевает испытательный срок только если его продолжительность превышает 14 календарных дней в течение года (по аналогии с правилами исчисления стажа для ежегодного оплачиваемого отпуска). Это неверное толкование закона — любой период отсутствия работника, вне зависимости от его продолжительности, продлевает испытательный срок.

При планировании отпуска необходимо учитывать, что максимальная продолжительность испытательного срока ограничена законом:

Для рядовых сотрудников — до 3 месяцев

Для руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств и иных обособленных структурных подразделений — до 6 месяцев

Эти сроки являются предельными даже с учётом продления из-за отпусков и других периодов отсутствия работника. 👨‍⚖️

Риски и последствия для новых сотрудников

Несмотря на законное право каждого работника на отпуск без сохранения заработной платы, реализация этого права на испытательном сроке сопряжена с определёнными рисками, которые необходимо осознавать и учитывать при принятии решения. ⚠️

Основные риски запроса отпуска на испытательном сроке:

Негативное впечатление о вашей мотивации и приоритетах Замедление процесса адаптации и интеграции в коллектив Меньше времени для демонстрации своих компетенций Потенциальное влияние на оценку результатов испытательного срока Возможность быть замещённым другим кандидатом в ваше отсутствие

Статистика показывает, что вероятность успешного прохождения испытательного срока снижается на 15-20% у сотрудников, бравших отпуск за свой счёт продолжительностью более 5 рабочих дней. Особенно чувствительны к этому компании с корпоративной культурой, ориентированной на высокую вовлечённость сотрудников.

Как минимизировать негативные последствия:

Риск Способ минимизации Негативное впечатление Открыто обсудите ситуацию с руководителем, объясните важность причины отпуска Замедление адаптации Предложите сократить отпуск до минимально необходимого срока или частично работать удаленно Меньше времени для демонстрации компетенций Проявляйте повышенную активность и инициативность до и после отпуска Негативное влияние на оценку Заранее выполните часть задач испытательного срока, запросите промежуточную обратную связь Риск замещения Предложите план передачи дел и поддержания связи во время отсутствия

Для некоторых должностей и сфер деятельности риски могут быть выше. Например, в продажах, клиентском сервисе или проектной работе с жёсткими дедлайнами отсутствие сотрудника может значительно повлиять на бизнес-процессы и восприятие ценности работника.

Важно понимать, что если работодатель решит не продлевать с вами трудовые отношения после испытательного срока, он не может указать в качестве причины сам факт использования отпуска без сохранения заработной платы. Согласно статье 71 ТК РФ, причиной должно быть неудовлетворительное выполнение работы. Однако на практике работодатель может формально сослаться на другие причины, маскируя истинную мотивацию.

Альтернативные варианты решения личных вопросов на испытательном сроке:

Использование выходных и праздничных дней

Договорённость о гибком графике работы

Удалённая работа (если технически возможно)

Отработка пропущенного времени в другие дни

Перенос решения личных вопросов на период после испытательного срока

В конечном счёте, решение об отпуске на испытательном сроке должно быть взвешенным и учитывать конкретные обстоятельства, включая корпоративную культуру компании, важность личных причин и возможность их отложить, а также ваши перспективы в организации. 🤝

Профессиональное использование своих прав — ключ к успешному развитию карьеры. Отпуск за свой счёт на испытательном сроке — законное право каждого работника, которое, однако, требует тактичного и ответственного подхода. Помните, что испытательный срок — это двусторонняя оценка, и как работодатель проверяет вас, так и вы оцениваете компанию. Открытая коммуникация, чёткое обоснование своих просьб и готовность идти на компромиссы помогут сохранить положительное впечатление и успешно пройти испытание, даже если обстоятельства потребовали временного отсутствия на рабочем месте.

