Особенности режима работы в трудовом договоре: правила оформления

Для кого эта статья:

HR-специалисты и менеджеры по кадрам

Руководители и собственники компаний

Юристы и консультанты в области трудового права Корректное оформление режима работы в трудовом договоре — ключевой фактор, определяющий правовую защищенность как работодателя, так и сотрудника. Неточности в этом разделе приводят к 68% трудовых споров и штрафам до 50 000 рублей для компаний! Будь то стандартный рабочий день, сменный график или удалённая работа — каждая деталь должна быть зафиксирована юридически грамотно. Давайте разберёмся, как составить этот раздел трудового договора так, чтобы избежать претензий инспекции труда и конфликтов с сотрудниками. 📝

Законодательные основы режимов работы в трудовом договоре

Трудовой кодекс РФ устанавливает четкие правила фиксации режима работы в трудовом договоре. Согласно статье 57 ТК РФ, режим рабочего времени и времени отдыха является обязательным условием для включения в любой трудовой договор. Отсутствие или некорректное оформление этого пункта может привести к признанию договора неполным или даже недействительным. 🧩

Ключевые законодательные нормы, которые необходимо учитывать при оформлении режима работы:

Статья 100 ТК РФ — определяет виды режимов рабочего времени

Статья 91 ТК РФ — устанавливает нормальную продолжительность рабочего времени (не более 40 часов в неделю)

Статья 101 ТК РФ — регламентирует особенности ненормированного рабочего дня

Статья 103 ТК РФ — регулирует работу в сменном режиме

Статья 104 ТК РФ — устанавливает правила суммированного учета рабочего времени

Статья 312.1-312.9 ТК РФ — особенности регулирования дистанционной работы

Грамотная имплементация этих статей в трудовой договор критически важна для защиты интересов обеих сторон трудовых отношений. Режим работы должен быть конкретным и однозначным, исключающим двойное толкование. ⚖️

Вид режима работы Правовое основание Обязательные элементы в трудовом договоре Стандартный Ст. 91, 100 ТК РФ Время начала и окончания работы, продолжительность рабочей недели, выходные дни Ненормированный Ст. 101 ТК РФ Указание на ненормированный характер, дополнительный отпуск Сменный Ст. 103 ТК РФ Количество смен, принцип чередования, продолжительность смены Гибкий Ст. 102 ТК РФ Фиксированное и нефиксированное время, учетный период Удаленный Ст. 312.1-312.9 ТК РФ Формат удаленной работы, способы взаимодействия, режим труда

Алексей Петров, руководитель отдела кадрового аудита Однажды проводил аудит в компании, которая получила штраф в 35 000 рублей за неправильное оформление режима работы в трудовых договорах. В документах просто указывалось "8-часовой рабочий день, 5-дневная рабочая неделя". Отсутствовало конкретное время начала и окончания работы, не были указаны перерывы. После проверки мы переработали все договоры, включив детальное описание режима: "Время работы с 9:00 до 18:00, перерыв для отдыха и питания с 13:00 до 14:00, выходные дни — суббота и воскресенье". Следующую проверку компания прошла без замечаний. Кажущаяся мелочь обошлась организации в крупный штраф и необходимость полного пересмотра документации.

Стандартный и ненормированный режимы: четкая фиксация

Стандартный режим работы является наиболее распространенным и должен содержать исчерпывающее описание временных параметров. При его оформлении в трудовом договоре необходимо четко указать:

Время начала и окончания рабочего дня (например, с 9:00 до 18:00)

Продолжительность и распределение рабочего времени в течение недели

Конкретные выходные дни (например, суббота и воскресенье)

Время предоставления перерыва для отдыха и питания, его продолжительность

Пример корректной формулировки: "Работнику устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье). Продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов: с 9:00 до 18:00. Перерыв для отдыха и питания — с 13:00 до 14:00, который в рабочее время не включается".

Для ненормированного рабочего дня формулировки должны быть еще более тщательными. Согласно ст. 101 ТК РФ, такой режим предполагает возможность эпизодического привлечения работника к выполнению трудовых функций за пределами установленной продолжительности рабочего времени. 🕒

Обязательные элементы для включения в трудовой договор при ненормированном рабочем дне:

Прямое указание на установление ненормированного рабочего дня

Основная продолжительность рабочего времени (время начала и окончания работы)

Компенсация в виде дополнительного оплачиваемого отпуска (не менее 3 календарных дней)

Возможные случаи привлечения к работе за пределами установленного рабочего времени

Пример формулировки: "Работнику устанавливается ненормированный рабочий день. Время начала работы — 9:00, время окончания — 18:00, с перерывом для отдыха и питания с 13:00 до 14:00. В связи с производственной необходимостью Работник может эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной продолжительности рабочего времени. За ненормированный рабочий день Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 5 календарных дней".

Особенности оформления сменного и гибкого графика

Оформление сменного режима работы требует повышенного внимания к деталям. В соответствии со ст. 103 ТК РФ, при сменной работе каждая группа работников должна производить работу в течение установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком сменности. 📅

В трудовом договоре при сменном графике обязательно фиксируются следующие параметры:

Указание на сменный характер работы

Продолжительность смены в часах

Порядок чередования смен (если применимо)

Время начала и окончания каждой смены

Порядок ознакомления работников с графиками сменности

Правила учета рабочего времени (при необходимости суммированный учет)

Пример формулировки: "Работнику устанавливается сменный режим работы по графику 2/2 (две смены рабочие, две смены выходные). Продолжительность смены составляет 12 часов: дневная смена — с 8:00 до 20:00, ночная смена — с 20:00 до 8:00. График сменности доводится до сведения работника не позднее, чем за один месяц до введения его в действие. Учетный период — квартал".

Елена Соколова, HR-директор Наша компания долго не могла найти оптимальный формат работы для сотрудников колл-центра. Текучка кадров была высокой: люди жаловались на неудобный график. В 2023 году мы внедрили гибкий график работы, но первоначально столкнулись с юридическими проблемами. При проверке выяснилось, что формулировка "гибкий график" в наших трудовых договорах была недостаточной. После консультации с юристами мы переработали договоры, включив четкую структуру: фиксированное время присутствия с 11:00 до 16:00, плавающее начало рабочего дня с 8:00 до 11:00 и окончание с 16:00 до 19:00. Также прописали учетный период — месяц — и способ учета отработанного времени. Удовлетворенность сотрудников выросла на 42%, а текучка снизилась вдвое. И главное — все стало юридически безупречно.

Гибкий график работы предусматривает саморегулирование работником начала, окончания и продолжительности рабочего дня в пределах нормы рабочих часов (ст. 102 ТК РФ). Данный режим требует особенно тщательной формулировки в трудовом договоре: 🕓

Указание на установление гибкого рабочего времени

Фиксированное время обязательного присутствия на работе

Гибкие (переменные) границы рабочего времени (начала и окончания работы)

Продолжительность учетного периода

Максимально допустимое количество рабочих часов в учетном периоде

Метод учета отработанного времени

Пример корректной формулировки: "Работнику устанавливается режим гибкого рабочего времени. Фиксированное время обязательного присутствия на рабочем месте — с 11:00 до 16:00. Начало рабочего дня допускается в интервале с 8:00 до 11:00, окончание — в интервале с 16:00 до 19:00, при условии соблюдения установленной продолжительности рабочего дня — 8 часов. Учетный период — месяц. Суммарная продолжительность рабочего времени в течение учетного периода не должна превышать нормальное число рабочих часов (из расчета 40 часов в неделю)".

Удаленная работа: специфика отражения в документах

С 2020 года регулирование дистанционной работы в России претерпело значительные изменения. Согласно главе 49.1 ТК РФ, существует три основных формата удаленной работы, каждый из которых требует специального отражения в трудовом договоре: 🏠

Формат удаленной работы Особенности Что необходимо зафиксировать в трудовом договоре Постоянная дистанционная работа Выполнение трудовой функции вне места нахождения работодателя на постоянной основе Условие о дистанционном характере работы, порядок обеспечения оборудованием, регламент взаимодействия Временная дистанционная работа Дистанционная работа на установленный срок не более 6 месяцев Срок временного перевода, причины, порядок обеспечения работы, условия возвращения к стандартному режиму Комбинированная дистанционная работа Сочетание работы на стационарном рабочем месте и дистанционно График чередования периодов, условия работы в офисе и удаленно, система учета рабочего времени

При оформлении любого типа удаленной работы в трудовом договоре обязательно должны быть отражены следующие аспекты:

Режим рабочего времени дистанционного работника

Порядок и сроки обеспечения работника необходимым оборудованием

Размер, порядок и сроки выплаты компенсации за использование личного оборудования (если применимо)

Порядок обмена рабочими документами и отчетами

Способы взаимодействия работодателя с работником

Порядок вызова дистанционного работника на стационарное рабочее место (если предусмотрено)

Особенности охраны труда при дистанционной работе

Пример формулировки для постоянной удаленной работы: "Работник выполняет трудовую функцию вне места нахождения Работодателя (дистанционно) на постоянной основе. Режим рабочего времени устанавливается Работником самостоятельно при условии обеспечения выполнения нормы рабочего времени (40 часов в неделю) и обязательного присутствия на видеоконференциях с 10:00 до 12:00 по московскому времени в рабочие дни. Взаимодействие между Работником и Работодателем осуществляется путем обмена электронными документами с использованием корпоративной электронной почты, мессенджера [название] и систем видеоконференцсвязи".

Для комбинированной дистанционной работы: "Работнику устанавливается комбинированный режим работы, предусматривающий чередование периодов выполнения трудовой функции в офисе Работодателя и дистанционно. График работы: понедельник, среда, пятница — с 9:00 до 18:00 в офисе Работодателя по адресу [адрес]; вторник, четверг — дистанционно, с режимом работы, устанавливаемым Работником самостоятельно, при условии доступности для связи с 10:00 до 17:00".

Распространенные ошибки при оформлении режима работы

Анализ судебной практики и проверок Государственной инспекции труда за 2023-2024 годы позволяет выявить наиболее типичные ошибки, допускаемые работодателями при оформлении режима работы в трудовых договорах. Устранение этих ошибок поможет избежать штрафов и трудовых споров. ⚠️

Отсутствие конкретики. Формулировки типа "режим работы в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка" без указания точных параметров рабочего времени. Несоответствие режима работы характеру труда. Например, установление стандартного режима работы для должностей, которые фактически работают по сменному графику. Неполное описание режима. Указание только продолжительности рабочей недели без конкретизации времени начала и окончания работы, перерывов. Ненадлежащее оформление ненормированного рабочего дня. Отсутствие указания на дополнительный отпуск или неконкретное описание случаев привлечения к работе сверх нормы. Формальное установление "гибкого" графика без детализации фиксированного и переменного времени работы. Недостаточная проработка условий удаленной работы. Отсутствие регламента взаимодействия, порядка учета рабочего времени, компенсаций за использование личного оборудования. Противоречие между трудовым договором и локальными нормативными актами в части режима работы.

Статистика проверок ГИТ показывает, что в 2024 году 42% всех штрафов, связанных с нарушениями в оформлении трудовых договоров, приходятся именно на ошибки в фиксации режима работы. 📊

Для минимизации рисков рекомендуется:

Регулярно проводить внутренний аудит трудовых договоров на предмет корректности оформления режима работы

Разработать шаблоны формулировок для каждого применяемого в организации режима работы

Своевременно вносить изменения в трудовые договоры при изменении режима работы

Согласовывать формулировки режимов работы с юридическим отделом

Обеспечивать соответствие между трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка и фактическим режимом работы сотрудников

Особое внимание следует уделить формулировкам для нестандартных режимов работы. Например, при оформлении современных форматов организации труда, таких как "четырехдневная рабочая неделя" или "режим гибкого офиса", необходима детальная проработка всех временных параметров и способов контроля рабочего времени. 💼