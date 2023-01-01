Тестирование ПО: искусство находить баги и строить карьеру в IT#Профессии в IT #Карьера и развитие #QA и тестирование
Для кого эта статья:
- Люди, рассматривающие карьеру в тестировании программного обеспечения
- Начинающие тестировщики и студенты, желающие получить базовые знания в области QA
Специалисты, желающие улучшить свои навыки и перейти на следующий уровень в тестировании ПО
Тестирование программного обеспечения — это не просто поиск багов, а настоящее искусство критического мышления. Представьте: разработчики создали приложение, и им кажется, что всё работает идеально. Но так ли это на самом деле? 🕵️♂️ Именно здесь на сцену выходите вы — тестировщик ПО, специалист, который смотрит на программу глазами пользователя и видит то, что упустили другие. Профессия тестировщика сегодня открывает двери в мир IT даже для тех, кто не имеет технического образования, предлагая достойную зарплату и перспективы роста.
Что такое тестирование ПО: базовые принципы профессии
Тестирование программного обеспечения — это процесс проверки соответствия фактических результатов работы программы ожидаемым. Это не просто случайные клики по кнопкам, а методичный подход к выявлению несоответствий между тем, что программа должна делать и тем, что она делает в реальности.
Ключевая цель тестирования — предотвратить появление дефектов в готовом продукте и убедиться, что пользователи получат качественное ПО. Каждый баг, найденный до релиза, потенциально экономит компании ресурсы и сохраняет репутацию продукта.
Андрей Смирнов, Senior QA Engineer
Помню свой первый день в роли тестировщика. Я открыл приложение для онлайн-банкинга, которое нам предстояло протестировать, и подумал: "Что я вообще должен здесь проверять? Оно же работает!" Мой наставник тогда улыбнулся и предложил мне простую вещь: попробовать ввести в поле "Сумма перевода" отрицательное число. Система не только приняла эту сумму, но и выполнила перевод, по сути, позволив "украсть" деньги у получателя. Этот момент стал для меня откровением — тестировщик должен мыслить нестандартно, искать не очевидные сценарии и предвидеть, что может пойти не так. С того дня я всегда руководствуюсь принципом: "Если кажется, что всё работает идеально — значит, вы не достаточно глубоко копаете".
Основные принципы тестирования ПО, которые необходимо усвоить каждому начинающему специалисту:
- Полное тестирование невозможно — нельзя проверить все комбинации входных данных и условий
- Раннее тестирование — чем раньше вы начнете тестировать, тем меньше будет стоимость исправления дефектов
- Скопление дефектов — большинство проблем обычно сосредоточено в нескольких ключевых компонентах
- Парадокс пестицида — постоянное выполнение одних и тех же тестов приводит к тому, что они перестают находить новые ошибки
- Зависимость от контекста — подход к тестированию зависит от специфики продукта
- Заблуждение об отсутствии ошибок — отсутствие найденных багов не гарантирует качество продукта
В жизненном цикле разработки ПО тестирование проходит несколько этапов:
|Этап
|Описание
|Основные активности
|Планирование тестирования
|Определение целей, стратегии, ресурсов
|Создание тест-плана, определение критериев качества
|Анализ и проектирование
|Разработка тестовых сценариев
|Создание тест-кейсов, подготовка тестовых данных
|Выполнение тестов
|Проведение тестирования согласно плану
|Выполнение тестов, документирование результатов
|Анализ результатов
|Оценка выполненных тестов
|Подготовка отчетов, составление рекомендаций
|Завершение
|Подведение итогов тестирования
|Финальный отчет, архивация документации
Существует множество видов тестирования, но для начинающих важно понимать базовую классификацию:
- Функциональное тестирование — проверка соответствия функций продукта требованиям
- Нефункциональное тестирование — проверка характеристик системы (производительность, безопасность, удобство использования)
- Структурное тестирование — проверка внутренней структуры системы
- Регрессионное тестирование — проверка, что новые изменения не сломали существующую функциональность
Необходимые навыки для старта в тестировании ПО
Тестирование ПО — одна из самых доступных точек входа в IT-сферу. Однако, чтобы стать успешным тестировщиком, недостаточно просто желания. Необходим определенный набор навыков и личных качеств, которые помогут вам эффективно выполнять свои обязанности. 🧠
Начнем с технических навыков, которые пригодятся на старте карьеры:
- Базовые знания компьютерных систем — понимание как работают операционные системы, сети, базы данных
- Основы веб-технологий — понимание HTML, CSS, HTTP/HTTPS, клиент-серверной архитектуры
- Знание SQL — умение составлять простые запросы для работы с базами данных
- Понимание методологий разработки — знакомство с Waterfall, Agile, Scrum
- Работа с системами контроля версий — базовые навыки работы с Git
- Понимание жизненного цикла разработки ПО — знание основных этапов и роли тестирования в них
Не менее важны и soft skills, без которых сложно построить успешную карьеру:
|Навык
|Почему важен
|Как развивать
|Аналитическое мышление
|Помогает анализировать системы и находить скрытые дефекты
|Решение логических задач, анализ реальных кейсов
|Внимание к деталям
|Позволяет замечать малейшие несоответствия и проблемы
|Практика сравнения, поиск отличий, тренировка концентрации
|Коммуникабельность
|Необходима для эффективного взаимодействия с командой
|Активное участие в дискуссиях, презентация своих находок
|Любознательность
|Стимулирует постоянно искать новые способы тестирования
|Чтение профессиональной литературы, эксперименты
|Стрессоустойчивость
|Помогает справляться с жесткими дедлайнами и критикой
|Практика тайм-менеджмента, медитация, физическая активность
Чтобы развивать необходимые навыки, рекомендую следующие шаги:
- Изучайте теорию — читайте книги по тестированию ПО, проходите онлайн-курсы
- Практикуйтесь — тестируйте бесплатные приложения, участвуйте в бета-тестировании
- Присоединяйтесь к сообществам — участвуйте в форумах и группах для тестировщиков
- Создайте портфолио — документируйте найденные баги и выполненные проекты
- Изучайте инструменты — осваивайте популярные системы управления тестированием
Екатерина Волкова, QA Lead
Когда я решила сменить профессию бухгалтера на тестировщика ПО, у меня не было технического образования. Я начала с изучения основ и столкнулась с тем, что информации слишком много и непонятно, с чего начать. После нескольких неудачных собеседований я поняла, что теории недостаточно — нужна практика. Я нашла открытое приложение с багами для практики тестирования и составила подробный отчет о найденных дефектах. Этот документ стал моим первым портфолио, который я приложила к резюме. На следующем собеседовании рекрутер был впечатлен моим подходом, и хотя мои технические знания были скромными, меня взяли в компанию как junior QA. Мой совет начинающим: не бойтесь практики. Составляйте реальные тест-кейсы, ищите баги, документируйте их профессионально — это ценится гораздо выше, чем просто теоретические знания.
Инструменты и методы ручного тестирования для новичков
Ручное тестирование — отправная точка для каждого QA-специалиста. Даже если в будущем вы планируете заниматься автоматизацией, фундаментальное понимание ручного тестирования необходимо. Рассмотрим ключевые инструменты и методы, которые должен освоить каждый начинающий тестировщик. 🛠️
Начнем с базовых инструментов для ручного тестирования:
- Системы управления тестированием (TMS) — Jira, TestRail, TestLink для организации процесса тестирования
- Баг-трекеры — системы для отслеживания и управления дефектами (Jira, Bugzilla, Mantis)
- Инспекторы браузера — Chrome DevTools, Firefox Developer Tools для анализа веб-страниц
- Прокси-серверы — Charles Proxy, Fiddler для перехвата и анализа HTTP/HTTPS-трафика
- Инструменты для скриншотов — Lightshot, Snagit для документирования дефектов
- Средства записи видео — OBS Studio, Loom для демонстрации воспроизводимых шагов
Методы ручного тестирования, которые нужно освоить:
- Исследовательское тестирование — процесс одновременного изучения приложения, проектирования и выполнения тестов
- Тестирование по чек-листам — проверка функциональности по заранее составленным спискам
- Тестирование пользовательского интерфейса — проверка всех элементов UI на соответствие требованиям
- Тестирование удобства использования — оценка, насколько продукт удобен для пользователей
- Тестирование совместимости — проверка работы приложения в различных браузерах, ОС, устройствах
- Тестирование граничных значений — проверка поведения системы на граничных и экстремальных значениях
Основные техники тестирования для новичков:
- Классы эквивалентности — разделение входных данных на группы, внутри которых система ведет себя одинаково
- Анализ граничных значений — тестирование на границах допустимых значений
- Техника причина-следствие — анализ взаимосвязей между входными условиями и выходными результатами
- Предугадывание ошибок — основано на опыте тестировщика и предположениях, где могут быть дефекты
Практические советы по эффективному ручному тестированию:
- Используйте различные данные — тестируйте с корректными, некорректными и граничными значениями
- Меняйте порядок действий — выполняйте операции в разной последовательности
- Прерывайте процессы — проверяйте, как система реагирует на неожиданные прерывания
- Экспериментируйте с производительностью — тестируйте при различной нагрузке на систему
- Документируйте всё — записывайте шаги, ожидаемые и фактические результаты
Составление тест-кейсов и отчетов о дефектах
Умение грамотно составлять тест-кейсы и отчеты о дефектах — ключевой навык, отличающий профессионального тестировщика. Эти документы являются вашим основным рабочим инструментом и показателем вашей квалификации. 📝
Тест-кейс — это документ, описывающий конкретный сценарий тестирования, включающий предусловия, шаги выполнения и ожидаемый результат. Качественные тест-кейсы должны соответствовать следующим критериям:
- Атомарность — каждый тест-кейс проверяет только одну функцию или сценарий
- Полнота — содержит все необходимые предусловия и шаги
- Воспроизводимость — любой член команды должен получить одинаковый результат при выполнении
- Независимость — не должен зависеть от результатов других тест-кейсов
- Понятность — написан ясным, недвусмысленным языком
Структура стандартного тест-кейса включает следующие элементы:
|Элемент
|Описание
|Пример
|ID
|Уникальный идентификатор
|TC-001
|Название
|Краткое описание проверяемой функциональности
|Проверка авторизации с валидными данными
|Предусловия
|Состояние системы перед выполнением теста
|Пользователь зарегистрирован в системе
|Шаги
|Последовательность действий
|1. Открыть страницу авторизации<br>2. Ввести валидный email<br>3. Ввести валидный пароль<br>4. Нажать кнопку "Войти"
|Ожидаемый результат
|Что должно произойти при успешном выполнении
|Пользователь авторизован и перенаправлен на главную страницу
|Статус
|Результат выполнения
|Пройден/Не пройден
Отчет о дефекте (баг-репорт) — это документ, описывающий найденное несоответствие между фактическим и ожидаемым поведением системы. Качественный баг-репорт должен быть:
- Информативным — содержать всю необходимую информацию для воспроизведения
- Объективным — описывать факты, а не субъективные оценки
- Изолированным — относиться к одной конкретной проблеме
- Воспроизводимым — содержать четкие шаги для повторения ошибки
- Структурированным — следовать единому формату
Ключевые элементы баг-репорта:
- Заголовок — краткое описание проблемы (до 80 символов)
- Серьезность (Severity) — насколько серьезно влияет на функциональность (Critical, Major, Minor, Trivial)
- Приоритет (Priority) — насколько срочно нужно исправить (High, Medium, Low)
- Окружение — версия ПО, ОС, браузер, устройство
- Предусловия — состояние системы до возникновения ошибки
- Шаги воспроизведения — точная последовательность действий
- Фактический результат — что происходит на самом деле
- Ожидаемый результат — что должно было произойти
- Вложения — скриншоты, видео, логи
Типичные ошибки при составлении баг-репортов, которых следует избегать:
- Неинформативный заголовок ("Не работает", "Ошибка")
- Отсутствие или неполные шаги воспроизведения
- Смешивание нескольких дефектов в одном отчете
- Использование жаргона или эмоциональных оценок
- Неправильное определение серьезности и приоритета
- Отсутствие визуальных доказательств (скриншотов, видео)
Профессиональный совет: перед отправкой баг-репорта всегда перепроверьте его, задав себе вопрос — "Смогу ли я воспроизвести эту ошибку через месяц, имея только эту информацию?"
Путь развития: от новичка до профессионала в QA
Карьерный путь в тестировании ПО может быть разнообразным и увлекательным. Понимание возможных направлений развития поможет вам строить осознанную карьеру и ставить реалистичные цели. 🚀
Типичный карьерный путь тестировщика выглядит следующим образом:
- Junior QA Engineer — начальная позиция, выполнение базовых тестовых сценариев под руководством
- Middle QA Engineer — самостоятельное тестирование, создание тест-кейсов, участие в планировании
- Senior QA Engineer — разработка стратегий тестирования, менторство, сложные виды тестирования
- QA Lead — руководство командой тестировщиков, контроль процессов обеспечения качества
- QA Manager — управление отделом тестирования, определение методологий и стандартов
Помимо вертикального роста, существуют различные специализации в тестировании:
- Автоматизация тестирования — разработка скриптов и фреймворков для автоматизированных тестов
- Тестирование безопасности — выявление уязвимостей и проблем безопасности
- Тестирование производительности — оценка скорости, стабильности и масштабируемости системы
- Тестирование мобильных приложений — специализация на мобильных платформах
- DevOps QA — обеспечение качества в DevOps-процессах
План развития для новичка в QA на первые 1-2 года:
- 0-3 месяца: Освоение основ ручного тестирования, изучение теории, практика на реальных проектах
- 3-6 месяцев: Углубление в методологии тестирования, изучение инструментов, составление профессиональной документации
- 6-12 месяцев: Знакомство с автоматизацией, изучение основ программирования, участие в более сложных проектах
- 12-24 месяца: Специализация в выбранном направлении, развитие навыков автоматизации, участие в планировании тестирования
Ключевые навыки, которые стоит развивать на пути к профессионализму:
- Технические навыки: SQL, HTML/CSS, API-тестирование, языки программирования (Python, Java)
- Методологии: Agile, Scrum, тест-дизайн, TDD, BDD
- Инструменты: системы контроля версий, CI/CD, фреймворки для автоматизации
- Soft skills: коммуникация, критическое мышление, презентационные навыки, управление временем
Ресурсы для непрерывного обучения:
- Книги: "Тестирование dot com" Р. Савин, "Искусство тестирования программ" Г. Майерс
- Онлайн-курсы: специализированные курсы по тестированию, программированию
- Сообщества: форумы, конференции, вебинары по тестированию
- Практика: open-source проекты, тестовые задания, личные проекты
- Сертификация: ISTQB, ASTQB для подтверждения квалификации
Важно помнить, что в QA нет единственно верного пути развития. Некоторые специалисты углубляются в техническую экспертизу, другие развиваются в сторону управления. Ключ к успеху — постоянное обучение, практика и способность адаптироваться к изменениям в индустрии.
Тестирование программного обеспечения — это не просто профессия, а образ мышления. Освоив основы, вы обнаружите, что начинаете анализировать все системы вокруг, выявляя потенциальные проблемы и оптимизируя процессы. Это делает карьеру в QA не только выгодной, но и увлекательной. Начните с малого: изучайте теорию, практикуйтесь на реальных проектах, присоединяйтесь к сообществам и постоянно совершенствуйте свои навыки. Помните — каждый дефект, который вы найдете, это не просто ошибка в коде, а потенциально спасенный пользовательский опыт. И это стоит всех усилий, вложенных в освоение профессии.
Читайте также
Фёдор Зимин
разработчик Unity