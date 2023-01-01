Тестирование ПО: искусство находить баги и строить карьеру в IT

Для кого эта статья:

Люди, рассматривающие карьеру в тестировании программного обеспечения

Начинающие тестировщики и студенты, желающие получить базовые знания в области QA

Специалисты, желающие улучшить свои навыки и перейти на следующий уровень в тестировании ПО Тестирование программного обеспечения — это не просто поиск багов, а настоящее искусство критического мышления. Представьте: разработчики создали приложение, и им кажется, что всё работает идеально. Но так ли это на самом деле? 🕵️‍♂️ Именно здесь на сцену выходите вы — тестировщик ПО, специалист, который смотрит на программу глазами пользователя и видит то, что упустили другие. Профессия тестировщика сегодня открывает двери в мир IT даже для тех, кто не имеет технического образования, предлагая достойную зарплату и перспективы роста.

Что такое тестирование ПО: базовые принципы профессии

Тестирование программного обеспечения — это процесс проверки соответствия фактических результатов работы программы ожидаемым. Это не просто случайные клики по кнопкам, а методичный подход к выявлению несоответствий между тем, что программа должна делать и тем, что она делает в реальности.

Ключевая цель тестирования — предотвратить появление дефектов в готовом продукте и убедиться, что пользователи получат качественное ПО. Каждый баг, найденный до релиза, потенциально экономит компании ресурсы и сохраняет репутацию продукта.

Андрей Смирнов, Senior QA Engineer Помню свой первый день в роли тестировщика. Я открыл приложение для онлайн-банкинга, которое нам предстояло протестировать, и подумал: "Что я вообще должен здесь проверять? Оно же работает!" Мой наставник тогда улыбнулся и предложил мне простую вещь: попробовать ввести в поле "Сумма перевода" отрицательное число. Система не только приняла эту сумму, но и выполнила перевод, по сути, позволив "украсть" деньги у получателя. Этот момент стал для меня откровением — тестировщик должен мыслить нестандартно, искать не очевидные сценарии и предвидеть, что может пойти не так. С того дня я всегда руководствуюсь принципом: "Если кажется, что всё работает идеально — значит, вы не достаточно глубоко копаете".

Основные принципы тестирования ПО, которые необходимо усвоить каждому начинающему специалисту:

Полное тестирование невозможно — нельзя проверить все комбинации входных данных и условий

— чем раньше вы начнете тестировать, тем меньше будет стоимость исправления дефектов Скопление дефектов — большинство проблем обычно сосредоточено в нескольких ключевых компонентах

— постоянное выполнение одних и тех же тестов приводит к тому, что они перестают находить новые ошибки Зависимость от контекста — подход к тестированию зависит от специфики продукта

В жизненном цикле разработки ПО тестирование проходит несколько этапов:

Этап Описание Основные активности Планирование тестирования Определение целей, стратегии, ресурсов Создание тест-плана, определение критериев качества Анализ и проектирование Разработка тестовых сценариев Создание тест-кейсов, подготовка тестовых данных Выполнение тестов Проведение тестирования согласно плану Выполнение тестов, документирование результатов Анализ результатов Оценка выполненных тестов Подготовка отчетов, составление рекомендаций Завершение Подведение итогов тестирования Финальный отчет, архивация документации

Существует множество видов тестирования, но для начинающих важно понимать базовую классификацию:

Функциональное тестирование — проверка соответствия функций продукта требованиям

Необходимые навыки для старта в тестировании ПО

Тестирование ПО — одна из самых доступных точек входа в IT-сферу. Однако, чтобы стать успешным тестировщиком, недостаточно просто желания. Необходим определенный набор навыков и личных качеств, которые помогут вам эффективно выполнять свои обязанности. 🧠

Начнем с технических навыков, которые пригодятся на старте карьеры:

Базовые знания компьютерных систем — понимание как работают операционные системы, сети, базы данных

Не менее важны и soft skills, без которых сложно построить успешную карьеру:

Навык Почему важен Как развивать Аналитическое мышление Помогает анализировать системы и находить скрытые дефекты Решение логических задач, анализ реальных кейсов Внимание к деталям Позволяет замечать малейшие несоответствия и проблемы Практика сравнения, поиск отличий, тренировка концентрации Коммуникабельность Необходима для эффективного взаимодействия с командой Активное участие в дискуссиях, презентация своих находок Любознательность Стимулирует постоянно искать новые способы тестирования Чтение профессиональной литературы, эксперименты Стрессоустойчивость Помогает справляться с жесткими дедлайнами и критикой Практика тайм-менеджмента, медитация, физическая активность

Чтобы развивать необходимые навыки, рекомендую следующие шаги:

Изучайте теорию — читайте книги по тестированию ПО, проходите онлайн-курсы

Екатерина Волкова, QA Lead Когда я решила сменить профессию бухгалтера на тестировщика ПО, у меня не было технического образования. Я начала с изучения основ и столкнулась с тем, что информации слишком много и непонятно, с чего начать. После нескольких неудачных собеседований я поняла, что теории недостаточно — нужна практика. Я нашла открытое приложение с багами для практики тестирования и составила подробный отчет о найденных дефектах. Этот документ стал моим первым портфолио, который я приложила к резюме. На следующем собеседовании рекрутер был впечатлен моим подходом, и хотя мои технические знания были скромными, меня взяли в компанию как junior QA. Мой совет начинающим: не бойтесь практики. Составляйте реальные тест-кейсы, ищите баги, документируйте их профессионально — это ценится гораздо выше, чем просто теоретические знания.

Инструменты и методы ручного тестирования для новичков

Ручное тестирование — отправная точка для каждого QA-специалиста. Даже если в будущем вы планируете заниматься автоматизацией, фундаментальное понимание ручного тестирования необходимо. Рассмотрим ключевые инструменты и методы, которые должен освоить каждый начинающий тестировщик. 🛠️

Начнем с базовых инструментов для ручного тестирования:

Системы управления тестированием (TMS) — Jira, TestRail, TestLink для организации процесса тестирования

Методы ручного тестирования, которые нужно освоить:

Исследовательское тестирование — процесс одновременного изучения приложения, проектирования и выполнения тестов Тестирование по чек-листам — проверка функциональности по заранее составленным спискам Тестирование пользовательского интерфейса — проверка всех элементов UI на соответствие требованиям Тестирование удобства использования — оценка, насколько продукт удобен для пользователей Тестирование совместимости — проверка работы приложения в различных браузерах, ОС, устройствах Тестирование граничных значений — проверка поведения системы на граничных и экстремальных значениях

Основные техники тестирования для новичков:

Классы эквивалентности — разделение входных данных на группы, внутри которых система ведет себя одинаково

Практические советы по эффективному ручному тестированию:

Используйте различные данные — тестируйте с корректными, некорректными и граничными значениями

Составление тест-кейсов и отчетов о дефектах

Умение грамотно составлять тест-кейсы и отчеты о дефектах — ключевой навык, отличающий профессионального тестировщика. Эти документы являются вашим основным рабочим инструментом и показателем вашей квалификации. 📝

Тест-кейс — это документ, описывающий конкретный сценарий тестирования, включающий предусловия, шаги выполнения и ожидаемый результат. Качественные тест-кейсы должны соответствовать следующим критериям:

Атомарность — каждый тест-кейс проверяет только одну функцию или сценарий

Структура стандартного тест-кейса включает следующие элементы:

Элемент Описание Пример ID Уникальный идентификатор TC-001 Название Краткое описание проверяемой функциональности Проверка авторизации с валидными данными Предусловия Состояние системы перед выполнением теста Пользователь зарегистрирован в системе Шаги Последовательность действий 1. Открыть страницу авторизации<br>2. Ввести валидный email<br>3. Ввести валидный пароль<br>4. Нажать кнопку "Войти" Ожидаемый результат Что должно произойти при успешном выполнении Пользователь авторизован и перенаправлен на главную страницу Статус Результат выполнения Пройден/Не пройден

Отчет о дефекте (баг-репорт) — это документ, описывающий найденное несоответствие между фактическим и ожидаемым поведением системы. Качественный баг-репорт должен быть:

Информативным — содержать всю необходимую информацию для воспроизведения

Ключевые элементы баг-репорта:

Заголовок — краткое описание проблемы (до 80 символов) Серьезность (Severity) — насколько серьезно влияет на функциональность (Critical, Major, Minor, Trivial) Приоритет (Priority) — насколько срочно нужно исправить (High, Medium, Low) Окружение — версия ПО, ОС, браузер, устройство Предусловия — состояние системы до возникновения ошибки Шаги воспроизведения — точная последовательность действий Фактический результат — что происходит на самом деле Ожидаемый результат — что должно было произойти Вложения — скриншоты, видео, логи

Типичные ошибки при составлении баг-репортов, которых следует избегать:

Неинформативный заголовок ("Не работает", "Ошибка")

Отсутствие или неполные шаги воспроизведения

Смешивание нескольких дефектов в одном отчете

Использование жаргона или эмоциональных оценок

Неправильное определение серьезности и приоритета

Отсутствие визуальных доказательств (скриншотов, видео)

Профессиональный совет: перед отправкой баг-репорта всегда перепроверьте его, задав себе вопрос — "Смогу ли я воспроизвести эту ошибку через месяц, имея только эту информацию?"

Путь развития: от новичка до профессионала в QA

Карьерный путь в тестировании ПО может быть разнообразным и увлекательным. Понимание возможных направлений развития поможет вам строить осознанную карьеру и ставить реалистичные цели. 🚀

Типичный карьерный путь тестировщика выглядит следующим образом:

Junior QA Engineer — начальная позиция, выполнение базовых тестовых сценариев под руководством

Помимо вертикального роста, существуют различные специализации в тестировании:

Автоматизация тестирования — разработка скриптов и фреймворков для автоматизированных тестов

План развития для новичка в QA на первые 1-2 года:

0-3 месяца: Освоение основ ручного тестирования, изучение теории, практика на реальных проектах 3-6 месяцев: Углубление в методологии тестирования, изучение инструментов, составление профессиональной документации 6-12 месяцев: Знакомство с автоматизацией, изучение основ программирования, участие в более сложных проектах 12-24 месяца: Специализация в выбранном направлении, развитие навыков автоматизации, участие в планировании тестирования

Ключевые навыки, которые стоит развивать на пути к профессионализму:

Технические навыки : SQL, HTML/CSS, API-тестирование, языки программирования (Python, Java)

Ресурсы для непрерывного обучения:

Книги : "Тестирование dot com" Р. Савин, "Искусство тестирования программ" Г. Майерс

Важно помнить, что в QA нет единственно верного пути развития. Некоторые специалисты углубляются в техническую экспертизу, другие развиваются в сторону управления. Ключ к успеху — постоянное обучение, практика и способность адаптироваться к изменениям в индустрии.

Тестирование программного обеспечения — это не просто профессия, а образ мышления. Освоив основы, вы обнаружите, что начинаете анализировать все системы вокруг, выявляя потенциальные проблемы и оптимизируя процессы. Это делает карьеру в QA не только выгодной, но и увлекательной. Начните с малого: изучайте теорию, практикуйтесь на реальных проектах, присоединяйтесь к сообществам и постоянно совершенствуйте свои навыки. Помните — каждый дефект, который вы найдете, это не просто ошибка в коде, а потенциально спасенный пользовательский опыт. И это стоит всех усилий, вложенных в освоение профессии.

