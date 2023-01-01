Основные термины и определения в UX/UI дизайне#UI/UX
Для кого эта статья:
- Начинающие и опытные UX/UI дизайнеры
- Студенты и учащиеся курсов по дизайну
Специалисты, стремящиеся улучшить свои навыки в области дизайна интерфейсов
Словарь UX/UI дизайнера — это не просто набор модных слов для презентаций. Это язык, на котором происходит превращение хаотичных идей в интерфейсы, которыми люди пользуются каждый день. Современный дизайн — это наука с собственной терминологией, понимание которой отделяет любителей от профессионалов, способных создавать продукты с конверсией выше рынка. Эта статья — ваш путеводитель по миру UX/UI терминов, которые трансформируют мышление от "красиво/некрасиво" к "работает/не работает". 🧠💡
Что такое UX/UI: расшифровка и фундаментальные концепции
UX (User Experience) и UI (User Interface) — две взаимосвязанные, но принципиально разные области дизайна. UX отвечает за целостный опыт взаимодействия с продуктом, UI — за визуальное воплощение этого опыта. Эта дихотомия фундаментальна для понимания всей дисциплины.
UX дизайн фокусируется на пользовательских сценариях, удобстве навигации, информационной архитектуре и общей логике продукта. UI дизайн занимается визуальной иерархией, типографикой, цветами, композицией и микроанимациями. В идеальном мире это две стороны одной медали, где форма следует за функцией. 🔄
|Концепция
|Определение
|Значение в дизайн-процессе
|Usability (Юзабилити)
|Степень эффективности, удовлетворенности и легкости использования продукта
|Основа для принятия решений о структуре интерфейса
|Accessibility (Доступность)
|Возможность использования продукта людьми с различными ограничениями
|Критерий инклюзивного дизайна, который расширяет аудиторию
|Information Architecture (ИА)
|Структурирование и организация контента для облегчения навигации
|Определяет базовую структуру продукта и взаимосвязь элементов
|Interaction Design (IxD)
|Проектирование поведения продукта при взаимодействии с пользователем
|Формирует динамические аспекты пользовательского опыта
Понимание UX/UI требует знакомства с концепцией User-Centered Design (UCD) — методологией, ставящей потребности пользователя в центр каждого решения. UCD опирается на итеративный процесс: исследование, проектирование, тестирование и анализ.
Еще одна фундаментальная концепция — Mental Model (ментальная модель) — представление пользователя о том, как работает система. Успешный интерфейс должен соответствовать ментальным моделям целевой аудитории, иначе возникает когнитивный диссонанс.
Алексей Петров, Lead UX Designer
Мой первый серьезный провал в дизайне случился, когда мы запустили редизайн панели управления для B2B-клиентов. Я создал "интуитивно понятный" интерфейс, основанный на моем понимании логики... и получил шквал негативных отзывов. Оказалось, что пользователи уже имели прочную ментальную модель, основанную на предыдущей версии и конкурентных продуктах. Они ожидали найти определенные функции в конкретных местах и использовать привычные паттерны взаимодействия.
Этот опыт научил меня, что "интуитивность" — не универсальна, а привязана к конкретному контексту и аудитории. С тех пор я начинаю каждый проект с изучения существующих ментальных моделей пользователей, а не с придумывания своих "гениальных" решений на пустом месте.
При проектировании необходимо учитывать также Cognitive Load (когнитивную нагрузку) — количество умственных ресурсов, необходимых для использования продукта. Слишком высокая нагрузка приводит к ошибкам и отказу от использования продукта.
Наконец, Affordance (воспринимаемая возможность действия) — качество объекта, подсказывающее способ взаимодействия с ним. Кнопка должна выглядеть кликабельной, слайдер — перетаскиваемым, и т.д.
Ключевая терминология интерфейсов: от прототипа до паттерна
Прототип — это рабочая модель продукта с различной степенью детализации. Выделяют Low-fidelity prototypes (низкой точности) — схематичные наброски основных элементов, и High-fidelity prototypes (высокой точности) — детализированные модели, близкие к финальному продукту. 📝
Важный элемент дизайн-процесса — Wireframes (каркасные модели) — схематичные изображения интерфейса, показывающие размещение элементов без визуальных деталей. Они позволяют сфокусироваться на структуре и функциональности, а не эстетике.
UI Kit (набор компонентов интерфейса) — библиотека стандартизированных элементов, используемых для создания интерфейсов. Включает кнопки, поля ввода, иконки и другие компоненты с заданными стилями и состояниями.
Design System (дизайн-система) — комплексный набор стандартов, компонентов и руководств для создания согласованных продуктов. В отличие от UI Kit, включает не только визуальные элементы, но и принципы, тональность коммуникации, правила использования.
- Atomic Design — методология построения дизайн-систем, от атомарных элементов (кнопки, поля) к более сложным молекулам, организмам, шаблонам и страницам.
- Design Tokens — переменные, хранящие фундаментальные визуальные значения (цвета, размеры, отступы), обеспечивающие согласованность дизайна.
- Style Guide — документация, описывающая визуальные стандарты бренда и правила их применения.
Design Patterns (паттерны дизайна) — проверенные решения типовых проблем взаимодействия. К ним относятся:
- Navigation patterns — способы перемещения по продукту (бургер-меню, табы, хлебные крошки).
- Input patterns — методы ввода информации (формы, поисковые строки, фильтры).
- Content patterns — форматы представления контента (аккордеоны, карусели, карточки).
- Social patterns — механики социального взаимодействия (лайки, комментарии, рейтинги).
Microinteractions (микровзаимодействия) — небольшие моменты отклика интерфейса на действия пользователя. Например, анимация кнопки при нажатии или появление подсказки при наведении.
Dark Patterns (темные паттерны) — приемы дизайна, манипулирующие пользователями против их интересов. Например, скрытые подписки или запутанные процедуры отмены. Этичный дизайнер избегает их использования.
|Термин
|Что это
|Где применяется
|Типичная ошибка новичков
|Whitespace
|Пустое пространство между элементами интерфейса
|Улучшение читаемости, фокусировка внимания
|Перегруженность элементами без "воздуха"
|Hierarchy
|Визуальное ранжирование элементов по важности
|Организация информации и направление взгляда
|Один и тот же визуальный вес для разных по значимости элементов
|Affordance
|Визуальная подсказка о функциональности элемента
|Кнопки, переключатели, интерактивные элементы
|Неразличимость интерактивных и статичных элементов
|Skeuomorphism
|Имитация реальных объектов в интерфейсе
|Специфические приложения для определенных задач
|Избыточное использование, снижающее производительность
Метрики и аналитика в UX дизайне: измеряем успешность
Успех UX/UI дизайна можно и нужно измерять. Метрики — это количественные показатели, позволяющие оценить эффективность дизайна и принимать обоснованные решения о необходимых улучшениях. 📊
Базовые метрики эффективности:
- Conversion Rate (коэффициент конверсии) — процент пользователей, выполнивших целевое действие. График конверсии в 2025 году показывает, что увеличение на 0.5% может давать до 15% роста доходности для среднего e-commerce бизнеса.
- Time on Task (время выполнения задачи) — сколько времени пользователь тратит на выполнение конкретного действия. В 2025 году средние показатели для типичных задач интернет-шоппинга составляют 45-60 секунд.
- Success Rate (показатель успешности) — процент пользователей, успешно выполнивших задачу без ошибок.
- Error Rate (частота ошибок) — как часто пользователи совершают ошибки при взаимодействии.
Поведенческие метрики дают представление о том, как пользователи взаимодействуют с продуктом:
- Bounce Rate (показатель отказов) — процент пользователей, покинувших сайт после просмотра только одной страницы.
- Engagement Rate (показатель вовлеченности) — насколько активно пользователи взаимодействуют с контентом.
- Click-Through Rate (CTR, показатель кликабельности) — отношение числа кликов к числу показов.
- Drop-off Rate (показатель оттока) — процент пользователей, прекративших процесс на определенном этапе.
Для оценки удовлетворенности используются специфические метрики:
- Net Promoter Score (NPS) — измеряет готовность рекомендовать продукт другим. По данным 2025 года, NPS выше 30 считается хорошим, выше 50 — отличным показателем для цифровых продуктов.
- Customer Satisfaction Score (CSAT) — оценка общей удовлетворенности.
- System Usability Scale (SUS) — стандартизированный опросник для измерения удобства использования.
- Task Completion Satisfaction — удовлетворенность от выполнения конкретной задачи.
Мария Соколова, Head of UX Research
Работая с крупным маркетплейсом, мы столкнулись с интересным случаем: страница товара имела высокую конверсию, но при этом пользователи оставляли негативные отзывы о процессе покупки. Анализ метрик показал, что время, затрачиваемое на добавление товара в корзину, было значительно выше среднего, хотя сама кнопка была заметной.
Глубокое исследование раскрыло причину: мы измеряли только успешные конверсии, игнорируя пользовательский опыт. Оказалось, что кнопка "Добавить в корзину" работала с задержкой, но многие пользователи нажимали её несколько раз, что приводило к многократному добавлению товара. Это увеличивало наши метрики конверсии, но создавало негативный опыт — людям приходилось тратить время на корректировку количества в корзине.
Исправив эту проблему и добавив визуальный отклик кнопки, мы снизили наш номинальный показатель конверсии на 5%, но увеличили завершение покупки на 23% и значительно улучшили NPS.
При анализе метрик важно фиксировать Key Performance Indicators (KPI) — ключевые показатели эффективности, соответствующие бизнес-целям продукта. Также необходимо отслеживать A/B Testing results — результаты сравнительных тестов различных версий интерфейса.
Метрики помогают выявить UX Debt (долг пользовательского опыта) — накопленные проблемы в продукте, требующие решения. Мониторинг Customer Journey Analytics позволяет отследить эффективность всего пути пользователя и выявить проблемные точки.
В 2025 году особое внимание уделяется First Contentful Paint (FCP) и Time to Interactive (TTI) — метрикам скорости загрузки и интерактивности, напрямую влияющим на удержание пользователей и SEO-показатели.
Исследовательский инструментарий: термины для сбора данных
Исследования пользователей — основа UX дизайна, позволяющая создавать решения, основанные на реальных потребностях, а не догадках. Правильно подобранные методы исследований приводят к созданию более успешных продуктов. 🔍
Основные методы качественных исследований:
- User Interviews (пользовательские интервью) — структурированные или полуструктурированные беседы с пользователями для выявления их потребностей, мотиваций и боли.
- Contextual Inquiry (контекстное исследование) — наблюдение за пользователями в их естественной среде при выполнении задач.
- Focus Groups (фокус-группы) — модерируемые дискуссии с группами пользователей для выявления общих представлений и мнений.
- Diary Studies (дневниковые исследования) — участники фиксируют свои действия и впечатления от использования продукта в течение определенного периода.
Количественные методы позволяют получить числовые данные для анализа:
- Surveys (опросы) — сбор структурированной информации от большого числа пользователей.
- Analytics Review (анализ аналитики) — изучение данных о поведении пользователей на сайте/в приложении.
- Benchmark Tests (эталонное тестирование) — сравнение продукта с конкурентами по определенным критериям.
- Card Sorting (сортировка карточек) — метод для определения ожиданий пользователей относительно структуры информации.
Специальные методы оценки взаимодействия:
- Usability Testing (тестирование удобства использования) — наблюдение за пользователями, выполняющими задачи в интерфейсе.
- Eye Tracking (отслеживание движения глаз) — фиксация того, на что пользователь смотрит во время взаимодействия.
- Heatmaps (тепловые карты) — визуальное представление активности пользователей на странице.
- Think Aloud Protocol (метод проговаривания) — пользователи вербализуют свои мысли при взаимодействии с продуктом.
Инструменты для систематизации и анализа:
- Persona (персона) — архетипический портрет типичного пользователя, основанный на исследованиях.
- Customer Journey Map (карта пути пользователя) — визуальное представление всех точек контакта пользователя с продуктом.
- Empathy Map (карта эмпатии) — инструмент для понимания чувств, мыслей и действий пользователя.
- User Stories (пользовательские истории) — краткие описания функций с точки зрения пользователя.
Современные подходы, набирающие популярность в 2025 году:
- Remote Unmoderated Testing — асинхронное тестирование пользователей в их естественной среде.
- Sentiment Analysis (анализ настроений) — автоматизированная оценка эмоциональной окраски отзывов пользователей.
- Biometric Measurements (биометрические измерения) — фиксация физиологических реакций (пульс, потовыделение) для оценки эмоциональных состояний.
- Voice of Customer (VoC) Programs — систематический сбор и анализ отзывов клиентов из различных каналов.
От теории к практике: глоссарий для старта в профессии
Переход от изучения терминологии к практическому применению знаний — ключевой этап для начинающего UX/UI дизайнера. Профессиональный словарь помогает не только понимать процессы, но и эффективно коммуницировать с коллегами. 🚀
Термины, связанные с процессом создания дизайна:
- Design Sprint — структурированный пятидневный процесс для решения дизайн-задач, включающий исследование, генерацию идей, прототипирование и тестирование.
- Iterative Design — циклический подход, при котором дизайн постоянно улучшается на основе отзывов и тестирований.
- MVP (Minimum Viable Product) — минимально жизнеспособный продукт с базовым функционалом для проверки концепции.
- User Flow — путь, который проходит пользователь для выполнения задачи в интерфейсе.
- Information Architecture (IA) — организация и структурирование информации для обеспечения удобной навигации.
Технические термины, с которыми сталкивается дизайнер:
- Responsive Design — подход к дизайну, обеспечивающий корректное отображение на устройствах с разными разрешениями экрана.
- Grid System — структура из вертикальных и горизонтальных линий, помогающая организовать элементы интерфейса.
- Design Tokens — переменные, хранящие базовые визуальные атрибуты (цвета, отступы, размеры шрифтов).
- Component Library — набор повторно используемых элементов интерфейса для обеспечения согласованности.
- Handoff — процесс передачи дизайн-материалов от дизайнера к разработчику.
Визуальные термины, критичные для UI дизайна:
- Typography Hierarchy — организация текстовых элементов по важности через размер, вес, цвет.
- Color Theory — принципы использования цветов, включая психологическое воздействие и доступность.
- Visual Weight — воспринимаемая значимость элемента в композиции.
- White Space (Negative Space) — пустое пространство между элементами, улучшающее восприятие.
- Gestalt Principles — психологические принципы восприятия визуальных элементов как целостных форм.
|Софт-скилл
|Как развивать
|Почему важен для UX/UI
|Эмпатия
|Практика активного слушания, изучение психологии, проведение пользовательских интервью
|Позволяет создавать дизайн, отвечающий реальным потребностям пользователей
|Критическое мышление
|Анализ кейсов, декомпозиция сложных проблем, обоснование решений
|Помогает принимать взвешенные решения, основанные на данных, а не интуиции
|Презентационные навыки
|Практика выступлений, структурирование информации, сторителлинг
|Необходимы для убедительного представления идей заказчикам и команде
|Адаптивность
|Работа с разными методологиями, изучение новых инструментов, эксперименты
|Позволяет оставаться востребованным в быстро меняющейся индустрии
Профессиональный рост в UX/UI дизайне связан с освоением как технических навыков, так и развитием бизнес-понимания. Важные термины для карьерного роста:
- ROI of UX — возврат инвестиций от улучшения пользовательского опыта, измеряемый через повышение конверсии, удержания пользователей и др.
- Design Operations (DesignOps) — организация процессов дизайна для повышения эффективности и масштабирования.
- Design Leadership — стратегическое управление дизайном на уровне организации.
- Design Ethics — принципы и практики этичного проектирования, уважающего приватность и благополучие пользователей.
В 2025 году особенно востребованы специалисты, владеющие терминологией и практиками на стыке дизайна и смежных областей:
- Artificial Intelligence UX — проектирование взаимодействия пользователей с искусственным интеллектом.
- Voice User Interface (VUI) — дизайн голосовых интерфейсов и взаимодействий.
- Augmented Reality (AR) Design — создание интерфейсов дополненной реальности.
- Sustainable UX — проектирование с учетом экологической и социальной устойчивости.
Овладение профессиональной терминологией UX/UI дизайна — это не просто накопление знаний, а приобретение нового способа мышления. Каждый термин представляет концепцию, позволяющую видеть продукт через призму пользовательских потребностей. Помните: великие дизайнеры сначала учатся говорить на языке пользователей, затем на языке бизнес-задач, и только потом — на языке эстетики. Начните применять изученные термины в повседневной практике — вы удивитесь, как быстро изменится качество ваших решений и ценность для команды.
