Основные термины и определения в UX/UI дизайне

Для кого эта статья:

Начинающие и опытные UX/UI дизайнеры

Студенты и учащиеся курсов по дизайну

Специалисты, стремящиеся улучшить свои навыки в области дизайна интерфейсов Словарь UX/UI дизайнера — это не просто набор модных слов для презентаций. Это язык, на котором происходит превращение хаотичных идей в интерфейсы, которыми люди пользуются каждый день. Современный дизайн — это наука с собственной терминологией, понимание которой отделяет любителей от профессионалов, способных создавать продукты с конверсией выше рынка. Эта статья — ваш путеводитель по миру UX/UI терминов, которые трансформируют мышление от "красиво/некрасиво" к "работает/не работает". 🧠💡

Что такое UX/UI: расшифровка и фундаментальные концепции

UX (User Experience) и UI (User Interface) — две взаимосвязанные, но принципиально разные области дизайна. UX отвечает за целостный опыт взаимодействия с продуктом, UI — за визуальное воплощение этого опыта. Эта дихотомия фундаментальна для понимания всей дисциплины.

UX дизайн фокусируется на пользовательских сценариях, удобстве навигации, информационной архитектуре и общей логике продукта. UI дизайн занимается визуальной иерархией, типографикой, цветами, композицией и микроанимациями. В идеальном мире это две стороны одной медали, где форма следует за функцией. 🔄

Концепция Определение Значение в дизайн-процессе Usability (Юзабилити) Степень эффективности, удовлетворенности и легкости использования продукта Основа для принятия решений о структуре интерфейса Accessibility (Доступность) Возможность использования продукта людьми с различными ограничениями Критерий инклюзивного дизайна, который расширяет аудиторию Information Architecture (ИА) Структурирование и организация контента для облегчения навигации Определяет базовую структуру продукта и взаимосвязь элементов Interaction Design (IxD) Проектирование поведения продукта при взаимодействии с пользователем Формирует динамические аспекты пользовательского опыта

Понимание UX/UI требует знакомства с концепцией User-Centered Design (UCD) — методологией, ставящей потребности пользователя в центр каждого решения. UCD опирается на итеративный процесс: исследование, проектирование, тестирование и анализ.

Еще одна фундаментальная концепция — Mental Model (ментальная модель) — представление пользователя о том, как работает система. Успешный интерфейс должен соответствовать ментальным моделям целевой аудитории, иначе возникает когнитивный диссонанс.

Алексей Петров, Lead UX Designer Мой первый серьезный провал в дизайне случился, когда мы запустили редизайн панели управления для B2B-клиентов. Я создал "интуитивно понятный" интерфейс, основанный на моем понимании логики... и получил шквал негативных отзывов. Оказалось, что пользователи уже имели прочную ментальную модель, основанную на предыдущей версии и конкурентных продуктах. Они ожидали найти определенные функции в конкретных местах и использовать привычные паттерны взаимодействия. Этот опыт научил меня, что "интуитивность" — не универсальна, а привязана к конкретному контексту и аудитории. С тех пор я начинаю каждый проект с изучения существующих ментальных моделей пользователей, а не с придумывания своих "гениальных" решений на пустом месте.

При проектировании необходимо учитывать также Cognitive Load (когнитивную нагрузку) — количество умственных ресурсов, необходимых для использования продукта. Слишком высокая нагрузка приводит к ошибкам и отказу от использования продукта.

Наконец, Affordance (воспринимаемая возможность действия) — качество объекта, подсказывающее способ взаимодействия с ним. Кнопка должна выглядеть кликабельной, слайдер — перетаскиваемым, и т.д.

Ключевая терминология интерфейсов: от прототипа до паттерна

Прототип — это рабочая модель продукта с различной степенью детализации. Выделяют Low-fidelity prototypes (низкой точности) — схематичные наброски основных элементов, и High-fidelity prototypes (высокой точности) — детализированные модели, близкие к финальному продукту. 📝

Важный элемент дизайн-процесса — Wireframes (каркасные модели) — схематичные изображения интерфейса, показывающие размещение элементов без визуальных деталей. Они позволяют сфокусироваться на структуре и функциональности, а не эстетике.

UI Kit (набор компонентов интерфейса) — библиотека стандартизированных элементов, используемых для создания интерфейсов. Включает кнопки, поля ввода, иконки и другие компоненты с заданными стилями и состояниями.

Design System (дизайн-система) — комплексный набор стандартов, компонентов и руководств для создания согласованных продуктов. В отличие от UI Kit, включает не только визуальные элементы, но и принципы, тональность коммуникации, правила использования.

Atomic Design — методология построения дизайн-систем, от атомарных элементов (кнопки, поля) к более сложным молекулам, организмам, шаблонам и страницам.

Design Patterns (паттерны дизайна) — проверенные решения типовых проблем взаимодействия. К ним относятся:

Navigation patterns — способы перемещения по продукту (бургер-меню, табы, хлебные крошки).

Microinteractions (микровзаимодействия) — небольшие моменты отклика интерфейса на действия пользователя. Например, анимация кнопки при нажатии или появление подсказки при наведении.

Dark Patterns (темные паттерны) — приемы дизайна, манипулирующие пользователями против их интересов. Например, скрытые подписки или запутанные процедуры отмены. Этичный дизайнер избегает их использования.

Термин Что это Где применяется Типичная ошибка новичков Whitespace Пустое пространство между элементами интерфейса Улучшение читаемости, фокусировка внимания Перегруженность элементами без "воздуха" Hierarchy Визуальное ранжирование элементов по важности Организация информации и направление взгляда Один и тот же визуальный вес для разных по значимости элементов Affordance Визуальная подсказка о функциональности элемента Кнопки, переключатели, интерактивные элементы Неразличимость интерактивных и статичных элементов Skeuomorphism Имитация реальных объектов в интерфейсе Специфические приложения для определенных задач Избыточное использование, снижающее производительность

Метрики и аналитика в UX дизайне: измеряем успешность

Успех UX/UI дизайна можно и нужно измерять. Метрики — это количественные показатели, позволяющие оценить эффективность дизайна и принимать обоснованные решения о необходимых улучшениях. 📊

Базовые метрики эффективности:

Conversion Rate (коэффициент конверсии) — процент пользователей, выполнивших целевое действие. График конверсии в 2025 году показывает, что увеличение на 0.5% может давать до 15% роста доходности для среднего e-commerce бизнеса.

Поведенческие метрики дают представление о том, как пользователи взаимодействуют с продуктом:

Bounce Rate (показатель отказов) — процент пользователей, покинувших сайт после просмотра только одной страницы.

Для оценки удовлетворенности используются специфические метрики:

Net Promoter Score (NPS) — измеряет готовность рекомендовать продукт другим. По данным 2025 года, NPS выше 30 считается хорошим, выше 50 — отличным показателем для цифровых продуктов.

Мария Соколова, Head of UX Research Работая с крупным маркетплейсом, мы столкнулись с интересным случаем: страница товара имела высокую конверсию, но при этом пользователи оставляли негативные отзывы о процессе покупки. Анализ метрик показал, что время, затрачиваемое на добавление товара в корзину, было значительно выше среднего, хотя сама кнопка была заметной. Глубокое исследование раскрыло причину: мы измеряли только успешные конверсии, игнорируя пользовательский опыт. Оказалось, что кнопка "Добавить в корзину" работала с задержкой, но многие пользователи нажимали её несколько раз, что приводило к многократному добавлению товара. Это увеличивало наши метрики конверсии, но создавало негативный опыт — людям приходилось тратить время на корректировку количества в корзине. Исправив эту проблему и добавив визуальный отклик кнопки, мы снизили наш номинальный показатель конверсии на 5%, но увеличили завершение покупки на 23% и значительно улучшили NPS.

При анализе метрик важно фиксировать Key Performance Indicators (KPI) — ключевые показатели эффективности, соответствующие бизнес-целям продукта. Также необходимо отслеживать A/B Testing results — результаты сравнительных тестов различных версий интерфейса.

Метрики помогают выявить UX Debt (долг пользовательского опыта) — накопленные проблемы в продукте, требующие решения. Мониторинг Customer Journey Analytics позволяет отследить эффективность всего пути пользователя и выявить проблемные точки.

В 2025 году особое внимание уделяется First Contentful Paint (FCP) и Time to Interactive (TTI) — метрикам скорости загрузки и интерактивности, напрямую влияющим на удержание пользователей и SEO-показатели.

Исследовательский инструментарий: термины для сбора данных

Исследования пользователей — основа UX дизайна, позволяющая создавать решения, основанные на реальных потребностях, а не догадках. Правильно подобранные методы исследований приводят к созданию более успешных продуктов. 🔍

Основные методы качественных исследований:

User Interviews (пользовательские интервью) — структурированные или полуструктурированные беседы с пользователями для выявления их потребностей, мотиваций и боли.

Количественные методы позволяют получить числовые данные для анализа:

Surveys (опросы) — сбор структурированной информации от большого числа пользователей.

Специальные методы оценки взаимодействия:

Usability Testing (тестирование удобства использования) — наблюдение за пользователями, выполняющими задачи в интерфейсе.

Инструменты для систематизации и анализа:

Persona (персона) — архетипический портрет типичного пользователя, основанный на исследованиях.

Современные подходы, набирающие популярность в 2025 году:

Remote Unmoderated Testing — асинхронное тестирование пользователей в их естественной среде.

От теории к практике: глоссарий для старта в профессии

Переход от изучения терминологии к практическому применению знаний — ключевой этап для начинающего UX/UI дизайнера. Профессиональный словарь помогает не только понимать процессы, но и эффективно коммуницировать с коллегами. 🚀

Термины, связанные с процессом создания дизайна:

Design Sprint — структурированный пятидневный процесс для решения дизайн-задач, включающий исследование, генерацию идей, прототипирование и тестирование.

Технические термины, с которыми сталкивается дизайнер:

Responsive Design — подход к дизайну, обеспечивающий корректное отображение на устройствах с разными разрешениями экрана.

Визуальные термины, критичные для UI дизайна:

Typography Hierarchy — организация текстовых элементов по важности через размер, вес, цвет.

Софт-скилл Как развивать Почему важен для UX/UI Эмпатия Практика активного слушания, изучение психологии, проведение пользовательских интервью Позволяет создавать дизайн, отвечающий реальным потребностям пользователей Критическое мышление Анализ кейсов, декомпозиция сложных проблем, обоснование решений Помогает принимать взвешенные решения, основанные на данных, а не интуиции Презентационные навыки Практика выступлений, структурирование информации, сторителлинг Необходимы для убедительного представления идей заказчикам и команде Адаптивность Работа с разными методологиями, изучение новых инструментов, эксперименты Позволяет оставаться востребованным в быстро меняющейся индустрии

Профессиональный рост в UX/UI дизайне связан с освоением как технических навыков, так и развитием бизнес-понимания. Важные термины для карьерного роста:

ROI of UX — возврат инвестиций от улучшения пользовательского опыта, измеряемый через повышение конверсии, удержания пользователей и др.

В 2025 году особенно востребованы специалисты, владеющие терминологией и практиками на стыке дизайна и смежных областей:

Artificial Intelligence UX — проектирование взаимодействия пользователей с искусственным интеллектом.

