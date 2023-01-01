Основные понятия в CRM: лиды, контакты, сделки и воронка продаж

Для кого эта статья:

Специалисты и менеджеры в области продаж и маркетинга

Люди, заинтересованные в изучении CRM-систем и повышении эффективности работы с клиентами

Профессионалы, стремящиеся развивать карьеру в сфере управления клиентскими отношениями Представьте, что каждый день ваша команда продаж теряет потенциальные сделки, просто потому что информация о клиентах разбросана по электронной почте, мессенджерам и блокнотам. Знакомая ситуация? Управление клиентскими отношениями без системы — это как попытка удержать в голове тысячу телефонных номеров. CRM-системы кардинально меняют этот подход, структурируя ваши продажи от первого контакта до закрытия сделки. Давайте разберёмся в ключевых понятиях, которые превратят хаос в прибыльный, отлаженный процесс. 🚀

CRM-системы: базовые компоненты управления продажами

Эффективная CRM-система — это не просто программа, а комплексный инструмент, объединяющий разрозненную информацию о клиентах в единую экосистему. В её основе лежат четыре ключевых компонента: лиды, контакты, сделки и воронка продаж. Именно эти элементы позволяют трансформировать разрозненные взаимодействия с потенциальными клиентами в систематизированный процесс с измеримыми результатами.

Базовая структура CRM-системы включает следующие компоненты, каждый из которых выполняет определённую функцию в общем процессе управления продажами:

Компонент Функция Бизнес-значение Лиды Отслеживание потенциальных клиентов Формирование входящего потока возможностей Контакты и компании Хранение и структурирование информации о клиентах Создание единой базы знаний о клиентах Сделки Управление процессом продажи Прогнозирование доходов и контроль закрытия Воронка продаж Визуализация и анализ конверсий Оптимизация процесса продаж Задачи и активности Планирование взаимодействий с клиентами Повышение эффективности работы менеджеров

Важно понимать, что современные CRM-системы вышли далеко за рамки простого хранилища контактов. Они интегрируются с множеством каналов коммуникации, включая электронную почту, телефонию, сайты, социальные сети и мессенджеры, обеспечивая омниканальное взаимодействие с клиентами. Более того, продвинутые CRM-решения включают инструменты аналитики, позволяющие прогнозировать продажи и определять эффективность различных каналов привлечения.

В 2025 году трендом стало внедрение искусственного интеллекта в CRM-системы, что позволяет автоматизировать рутинные задачи, анализировать поведение клиентов и даже предсказывать вероятность закрытия сделок. По данным исследования Gartner, компании, использующие AI-функции в CRM, наблюдают рост конверсии лидов в сделки на 30% и сокращение цикла продаж на 25%. 📊

Алексей Иванов, директор по продажам Когда я пришёл в компанию, отдел продаж работал в хаосе. История переписки с клиентами хранилась в Gmail, контакты — в Excel-таблице, а информация о сделках — в Google Docs. Найти нужную информацию было практически невозможно, особенно если менеджер уходил в отпуск или увольнялся. После внедрения CRM-системы мы смогли сократить время обработки запросов на 40% и увеличить количество успешных сделок на 25% уже в первый квартал. Но самое ценное — мы перестали терять информацию и смогли наконец-то увидеть, на каких этапах продаж у нас происходит больше всего отказов.

Что такое лид на сайте и как он становится клиентом

Лид (от англ. lead — «потенциальный клиент») — это человек или компания, проявившие интерес к вашему продукту или услуге. В отличие от случайных посетителей сайта, лиды оставляют свои контактные данные, выражая готовность к дальнейшему взаимодействию. Это первая ступень в воронке продаж, и качество вашей работы с лидами напрямую влияет на конечный результат.

Путь лида в CRM-системе обычно проходит несколько ключевых этапов:

Привлечение и захват — потенциальный клиент находит ваш сайт через поисковую систему, рекламу или социальные сети и оставляет контактную информацию. Квалификация — оценка соответствия лида вашей целевой аудитории и определение его готовности к покупке. Нуртуринг — выстраивание отношений через email-рассылки, вебинары, полезный контент. Передача в продажи — когда лид достаточно "разогрет", он переходит к менеджеру для дальнейшей работы. Конверсия в клиента — заключение сделки и превращение лида в клиента.

В 2025 году средняя стоимость привлечения лида в B2B сегменте составляет около $200, а конверсия лидов в клиентов варьируется от 3% до 8% в зависимости от отрасли. Поэтому критически важно эффективно отслеживать и обрабатывать каждый лид, что невозможно без качественной CRM-системы.

Современные CRM позволяют настраивать различные источники получения лидов, среди которых:

Формы захвата на сайте (подписка на рассылку, заявки, онлайн-чат)

Интеграция с рекламными платформами

Лендинги и посадочные страницы

Телефонные звонки и обращения

Офлайн-мероприятия (выставки, конференции)

Партнёрские программы и реферальные системы

Эффективная CRM-система автоматически фиксирует источник каждого лида, что позволяет анализировать, какие каналы привлечения работают лучше всего и дают наиболее качественных клиентов. 📱

Тип лида Характеристики Приоритет обработки Рекомендуемые действия Горячий лид Готов к покупке, активно интересуется, сравнивает предложения Высокий Немедленный контакт, предложение демонстрации Тёплый лид Интересуется продуктом, но не готов к немедленной покупке Средний Регулярные касания, образовательный контент Холодный лид Минимальный интерес, ранняя стадия изучения Низкий Автоматические серии писем, периодические проверки статуса Нецелевой лид Не соответствует портрету целевого клиента Минимальный Исключение из активных кампаний или переквалификация

Контакты и компании: структурирование клиентской базы

Раздел контактов и компаний в CRM-системе — это центральное хранилище информации о ваших клиентах. В отличие от простых таблиц Excel, современные CRM позволяют создавать многоуровневую структуру данных, где контакты (физические лица) могут быть связаны с компаниями, а компании могут иметь сложную иерархию подразделений и организационных единиц.

Правильно организованная база контактов и компаний позволяет:

Мгновенно находить нужную информацию о клиенте его истории взаимодействия

Отслеживать все точки контакта с организацией через разных сотрудников

Сегментировать клиентскую базу по различным параметрам

Выявлять наиболее ценных клиентов и строить персонализированное взаимодействие

Защищать данные о клиентах при увольнении сотрудников

Мария Соколова, руководитель отдела клиентского сервиса До внедрения CRM в нашей компании каждый менеджер вёл свою базу клиентов. Когда я пришла на должность руководителя, первое, с чем пришлось столкнуться — дублирование клиентов. Оказалось, что некоторые компании одновременно обслуживались разными менеджерами, которые даже не подозревали об этом! Был случай, когда два разных отдела продали одному клиенту одну и ту же услугу с разной ценой. После внедрения CRM и создания единой структурированной базы контактов, мы не только избавились от таких ситуаций, но и смогли увеличить средний чек благодаря полному пониманию структуры клиентских компаний. Теперь, когда менеджер открывает карточку клиента, он видит все департаменты компании, ключевых лиц, принимающих решения, и историю взаимодействия, что позволяет предлагать релевантные решения для каждого подразделения.

В современных CRM-системах контактные данные клиентов обогащаются множеством дополнительных параметров. Вот некоторые из ключевых блоков информации, которые рекомендуется фиксировать:

Базовая контактная информация : ФИО, телефоны, email, мессенджеры

: ФИО, телефоны, email, мессенджеры Профессиональные данные : должность, отдел, зона ответственности, роль в принятии решений

: должность, отдел, зона ответственности, роль в принятии решений История взаимодействий : звонки, встречи, email-переписка, мероприятия

: звонки, встречи, email-переписка, мероприятия Предпочтения и интересы : какие продукты интересуют, особенности коммуникации

: какие продукты интересуют, особенности коммуникации Связи и отношения : кто кому подчиняется, кто с кем взаимодействует внутри компании

: кто кому подчиняется, кто с кем взаимодействует внутри компании Активности в социальных сетях : профили, активность, публикации

: профили, активность, публикации Параметры сделок: история покупок, средний чек, регулярность заказов

Важным аспектом работы с контактами в 2025 году стало соблюдение законодательства о защите персональных данных. Современные CRM-системы включают функции управления согласиями на обработку данных и автоматическую анонимизацию контактов по запросу, что помогает бизнесу соблюдать требования GDPR и локальных законов о персональных данных. 🔐

Ключевой принцип эффективной работы с контактами и компаниями в CRM заключается в поддержании данных в актуальном состоянии. По статистике, до 30% контактной информации в корпоративных базах данных устаревает ежегодно из-за смены должностей, компаний или контактных данных. Поэтому современные CRM-системы включают инструменты автоматической валидации email-адресов, мониторинга изменений в социальных сетях и регулярных напоминаний менеджерам о необходимости обновления информации.

Сделки в CRM: от первого контакта до закрытия

Сделка в CRM — это структурированный процесс взаимодействия с клиентом, направленный на продажу товара или услуги. Каждая сделка в системе проходит определенные этапы, отражающие путь клиента от первого контакта до оплаты. Этот раздел CRM-системы является центральным элементом управления продажами, позволяющим контролировать и прогнозировать бизнес-результаты.

Типичная структура сделки в CRM включает следующие ключевые параметры:

Название сделки — идентификатор, обычно включающий имя клиента и суть предложения

— идентификатор, обычно включающий имя клиента и суть предложения Этап сделки — текущая стадия в процессе продаж (первичный контакт, квалификация, презентация, согласование, закрытие)

— текущая стадия в процессе продаж (первичный контакт, квалификация, презентация, согласование, закрытие) Сумма — ожидаемый доход от сделки

— ожидаемый доход от сделки Вероятность закрытия — прогнозируемый % успеха, обычно привязан к этапу

— прогнозируемый % успеха, обычно привязан к этапу Ответственный менеджер — сотрудник, ведущий сделку

— сотрудник, ведущий сделку Ожидаемая дата закрытия — планируемая дата финализации сделки

— планируемая дата финализации сделки Связанные контакты и компании — клиенты, участвующие в сделке

— клиенты, участвующие в сделке Продукты — товары или услуги, включенные в сделку

— товары или услуги, включенные в сделку История активностей — звонки, встречи, email-коммуникация по сделке

В 2025 году эффективное управление сделками включает не только отслеживание стандартных этапов, но и углубленную аналитику причин успехов и неудач. По данным исследования SalesForce, компании, использующие продвинутую аналитику сделок в CRM, демонстрируют на 28% более высокую точность прогнозов продаж и на 19% более короткий цикл сделки.

Современные CRM-системы позволяют настраивать различные воронки продаж для разных типов продуктов или сегментов клиентов. Например, для малого бизнеса процесс может быть коротким и включать 3-4 этапа, а для корпоративных клиентов — содержать 7-10 этапов с вовлечением различных специалистов и отделов. 🔄

Важная функция CRM в управлении сделками — автоматизация процессов. Система может автоматически создавать задачи для менеджеров на каждом этапе, отправлять уведомления о необходимости действий, генерировать документы и отправлять коммерческие предложения клиентам. Это не только экономит время сотрудников, но и минимизирует риск человеческих ошибок.

Типичные проблемы в управлении сделками и их решения с помощью CRM:

Проблема Проявление Решение в CRM Застой сделок Сделки "зависают" на одном этапе Автоматические уведомления о застое, сценарии реактивации Нереалистичные прогнозы Менеджеры переоценивают вероятность закрытия Объективная оценка на основе истории и активности клиента Потеря сделок на поздних этапах Высокая конверсия в начале воронки, низкая в конце Анализ причин отказов, чек-листы для каждого этапа Длинный цикл продаж Сделки занимают слишком много времени Выявление узких мест, автоматизация рутинных процессов Отсутствие приоритизации Менеджеры уделяют одинаковое внимание всем сделкам Автоматический скоринг сделок и фокусировка на перспективных

Воронка продаж: визуализация и анализ конверсии лидов

Воронка продаж — это визуальное представление пути клиента от первого контакта до закрытия сделки, отображающее количество потенциальных клиентов на каждом этапе и процент переходов между этапами. Этот инструмент позволяет наглядно увидеть, где именно происходят потери потенциальных клиентов и какие этапы процесса продаж требуют оптимизации.

Классическая воронка продаж включает следующие этапы:

Осведомленность — потенциальный клиент узнает о вашем продукте или услуге Интерес — проявляет интерес к предложению и становится лидом Рассмотрение — изучает детали предложения, сравнивает с альтернативами Намерение — демонстрирует готовность к покупке, запрашивает дополнительную информацию Оценка — анализирует окончательное предложение, ведет переговоры об условиях Покупка — принимает решение о покупке и совершает оплату

В 2025 году стандартная воронка продаж эволюционировала в более сложные модели, учитывающие многоканальность взаимодействия с клиентами и нелинейность пути клиента. Современные CRM-системы позволяют создавать динамические воронки, которые адаптируются к поведению конкретного клиента и предлагают персонализированные сценарии взаимодействия. 📉

Ключевые метрики анализа воронки продаж, которые отслеживаются в продвинутых CRM-системах:

Конверсия между этапами — процент клиентов, переходящих с одного этапа на следующий

— процент клиентов, переходящих с одного этапа на следующий Коэффициент закрытия сделок (Close Rate) — отношение закрытых сделок к общему количеству лидов

— отношение закрытых сделок к общему количеству лидов Средняя продолжительность цикла продаж — время от первого контакта до закрытия сделки

— время от первого контакта до закрытия сделки Средняя стоимость сделки — средний доход от одной успешной сделки

— средний доход от одной успешной сделки CAC (Customer Acquisition Cost) — стоимость привлечения одного клиента

— стоимость привлечения одного клиента LTV (Lifetime Value) — прогнозируемый доход от клиента за все время сотрудничества

— прогнозируемый доход от клиента за все время сотрудничества Скорость движения по воронке — время, проведенное на каждом этапе

— время, проведенное на каждом этапе Точки отказа — этапы с наибольшим оттоком потенциальных клиентов

По данным исследования McKinsey, компании с высоким уровнем анализа воронки продаж на 23% чаще превышают цели по росту и на 30% чаще демонстрируют выше среднего доходность акционерного капитала. Это объясняется тем, что детальный анализ воронки позволяет точечно инвестировать в оптимизацию наиболее проблемных этапов, а не распылять ресурсы на весь процесс продаж.

Важным аспектом работы с воронкой продаж является бенчмаркинг — сравнение собственных показателей с отраслевыми стандартами. В 2025 году средние показатели конверсии воронки продаж по отраслям представлены следующим образом:

Отрасль Лид → Квалифиц. лид Квалифиц. лид → Возможность Возможность → Сделка Общая конверсия SaaS B2B 25-30% 30-35% 20-25% 1.5-2.6% E-commerce B2C 15-20% 40-45% 30-40% 1.8-3.6% Финансовые услуги 10-15% 20-25% 15-20% 0.3-0.8% Образование 20-25% 25-30% 25-30% 1.2-2.3% Профессиональные услуги 30-35% 20-25% 15-20% 0.9-1.8%

Современные CRM-системы позволяют не только анализировать текущую воронку продаж, но и моделировать различные сценарии оптимизации. Например, система может показать, как изменится общая выручка, если увеличить конверсию на определенном этапе на 5% или сократить цикл продаж на 15%. Это позволяет руководителям продаж принимать обоснованные решения о приоритетах развития процесса продаж.