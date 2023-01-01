Основное место работы по ТК РФ: определение, гарантии, отличия

Работники и соискатели, интересующиеся своими правами и социальными гарантиями Термин «основное место работы» встречается в Трудовом кодексе РФ более 30 раз, однако его точное определение в законе отсутствует. Это создаёт пространство для юридических споров и неоднозначных трактовок, которые могут стоить работодателям серьёзных штрафов, а работникам — потери важных социальных гарантий. Разберёмся, как правильно определить основное место работы, какие привилегии оно даёт работнику и как его оформить по всем правилам, чтобы избежать проблем с законом. ??

Основное место работы в ТК РФ: правовое определение

Трудовой кодекс Российской Федерации не содержит прямого определения понятия «основное место работы», хотя термин активно используется в законодательстве. Юридически основным считается место работы, где хранится трудовая книжка работника (в случае ведения её в бумажном формате), либо работа, которую сотрудник самостоятельно обозначил как основную при трудоустройстве у нескольких работодателей.

Косвенно определение основного места работы можно вывести из статьи 66 ТК РФ, которая регламентирует ведение трудовых книжек, и статьи 60.1 ТК РФ, посвящённой работе по совместительству. Основное место работы противопоставляется работе по совместительству – это та работа, которая не является дополнительной.

Правовые признаки основного места работы:

Трудовая книжка хранится у работодателя (если ведётся)

Работник работает не на условиях совместительства

Полный набор социальных гарантий по ТК РФ

При электронном формате ведения трудовой книжки – место работы, которое работник указал как основное

Основное место работы имеет ключевое значение для определения объёма социальных гарантий работника, поэтому крайне важно правильно его идентифицировать и документально оформить.

Источник информации Как определяет основное место работы Трудовой кодекс РФ Прямое определение отсутствует, но подразумевается работа, не являющаяся совместительством Судебная практика Место работы, где хранится трудовая книжка Разъяснения Минтруда России Работа, где работник занят полное рабочее время и получает полный комплекс гарантий Постановления Пленума Верховного Суда Место работы, указанное работником как основное при наличии нескольких трудовых договоров

Елена Карпова, руководитель юридического отдела

В нашей практике был показательный случай. Сотрудник IT-отдела работал в двух компаниях одновременно, но нигде не указал, что трудится по совместительству. В обеих организациях его оформили как основного работника. Когда он получил серьезную травму и обратился за выплатой пособия по временной нетрудоспособности, возникла путаница: обе компании видели в своих документах, что он их основной сотрудник. Фонд социального страхования отказался выплачивать двойное пособие и инициировал проверку. В результате обе компании получили штрафы за нарушение трудового законодательства, а сотруднику пришлось определиться с основным местом работы задним числом, что привело к задержке выплат. Этой ситуации можно было избежать, если бы работодатели правильно оформили документы и уточнили статус сотрудника при приеме на работу.

Документальное оформление основной работы по ТК РФ

Корректное документальное оформление основного места работы — это не просто формальность, а важное условие защиты интересов как работодателя, так и работника. В 2025 году, с учётом цифровизации трудовых отношений, процедура оформления претерпела некоторые изменения, но базовые принципы остались прежними. ??

Ключевые документы для оформления основного места работы:

Трудовой договор (с чётким указанием, что работа не является совместительством)

Приказ о приёме на работу (форма Т-1 или в свободной форме)

Личная карточка работника (форма Т-2)

Запись в трудовой книжке (бумажной или электронной)

Согласие на обработку персональных данных

В трудовом договоре для основного места работы не должно быть указания на то, что работа является совместительством. Также в договоре обычно прописывается полная продолжительность рабочего времени согласно статье 91 ТК РФ — не более 40 часов в неделю.

Важный аспект — оформление и хранение трудовой книжки. Согласно статье 66 ТК РФ, при устройстве на основное место работы сотрудник должен предоставить трудовую книжку, либо сведения о трудовой деятельности (СТД-Р или СТД-ПФР), если он выбрал электронный формат ведения трудовой книжки.

Оформление электронной трудовой книжки имеет свои особенности. Если работник выбрал электронный формат, работодатель должен выдать ему бумажную трудовую книжку на руки, сделав в ней соответствующую запись. При этом сведения о трудовой деятельности передаются в Пенсионный фонд России в электронном виде.

Для работников, устраивающихся впервые с 2021 года, трудовые книжки оформляются только в электронном виде. В этом случае определение основного места работы происходит на основании заявления работника.

Этап оформления Документы Сроки по ТК РФ До заключения трудового договора Заявление о приёме на работу, документы, предусмотренные ст. 65 ТК РФ До фактического начала работы Заключение договора Трудовой договор в двух экземплярах До начала работы Издание приказа Приказ о приёме на работу В течение 3 дней с начала работы Оформление трудовой книжки Запись в трудовой книжке или передача сведений в ПФР В течение 5 дней с начала работы

Социальные гарантии для сотрудников основного места работы

Основное место работы предоставляет сотруднику полный пакет социальных гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Эти гарантии существенно отличаются от тех, что доступны совместителям, и являются одним из главных преимуществ статуса основного работника. ???

Ключевые социальные гарантии для основных сотрудников:

Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ)

Оплата больничных листов в полном объёме в соответствии со стажем

Полное пособие по беременности и родам (для женщин)

Приоритетное право на сохранение должности при сокращении штата (ст. 179 ТК РФ)

Возможность получения дополнительных отпусков (учебного, по уходу за ребёнком и др.)

Полная компенсация при увольнении по сокращению штатов

Право на полноценное обучение и повышение квалификации за счёт работодателя

Особенно важный аспект социальных гарантий — оплата листка нетрудоспособности. По основному месту работы сотрудник получает пособие по временной нетрудоспособности в полном объёме, рассчитанное исходя из среднего заработка за два предшествующих года с учётом страхового стажа.

Страховой стаж влияет на размер пособия следующим образом:

Стаж до 5 лет — 60% среднего заработка

Стаж от 5 до 8 лет — 80% среднего заработка

Стаж от 8 лет — 100% среднего заработка

Важно отметить, что в 2025 году максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности составляет 2 736,99 рублей в день или около 85 000 рублей в месяц. Это значительно выше, чем выплаты, на которые может претендовать работник-совместитель.

Не менее значимыми являются гарантии для беременных женщин и работников с семейными обязанностями. По основному месту работы женщина может получить пособие по беременности и родам в размере 100% среднего заработка, а также пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет в размере 40% среднего заработка.

Мария Соколова, HR-директор

Недавно столкнулась с показательной ситуацией. Наша сотрудница Анна работала у нас главным бухгалтером (основное место работы) и параллельно консультировала другую компанию как внешний совместитель. Когда она ушла в декретный отпуск, разница в выплатах оказалась колоссальной. По основному месту работы она получила полное пособие по беременности и родам — около 360 000 рублей за 140 дней, тогда как по совместительству выплата составила всего около 40 000 рублей. После рождения ребенка мы сохранили за ней рабочее место и продолжили социальные выплаты, а вот компания-совместитель просто расторгла договор. Этот случай ярко показывает, насколько важен статус основного работника с точки зрения социальной защищенности, особенно в важные жизненные моменты.

Отличие основной работы от совместительства по ТК РФ

Четкое понимание различий между основной работой и совместительством критически важно как для работодателей, так и для сотрудников. Неправильная классификация трудовых отношений может привести к серьезным юридическим последствиям и финансовым потерям. ??

Согласно статье 60.1 ТК РФ, совместительство — это выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. Именно временной фактор является ключевым отличием.

Критерий Основное место работы Совместительство Рабочее время Полный рабочий день (до 40 часов в неделю) Не более 4 часов в день (20 часов в неделю) Трудовая книжка Хранится у работодателя (если ведется) Запись вносится по желанию работника Оплата больничного В полном объеме согласно стажу Ограниченная выплата Ежегодный отпуск 28 календарных дней с сохранением должности Одновременно с отпуском по основной работе Испытательный срок До 3 месяцев (для руководителей до 6) Может не устанавливаться Увольнение при сокращении Повышенная защита, преимущественное право на оставление Сокращаются в первую очередь

Важно понимать, что работа по совместительству подразумевает наличие основного места работы. Если у человека нет основной работы, то юридически он не может быть оформлен как совместитель. В такой ситуации он должен заключить стандартный трудовой договор, и эта работа автоматически станет для него основной.

Существуют также некоторые законодательные ограничения на работу по совместительству:

Несовершеннолетние не могут работать по совместительству (ст. 282 ТК РФ)

Водители автотранспорта имеют ограничения по совместительству для обеспечения безопасности

Руководители организаций могут работать по совместительству только с разрешения уполномоченного органа или собственника

Государственные и муниципальные служащие имеют строгие ограничения по совместительству

Одним из часто возникающих вопросов является отличие совместительства от совмещения профессий (должностей). Совмещение (ст. 60.2 ТК РФ) — это выполнение работником дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) в течение рабочего времени, установленного по основной работе. То есть, при совмещении работник выполняет дополнительные обязанности в рамках одного трудового договора и у одного работодателя.

Особенности и ограничения при смене основного места работы

Смена основного места работы — процесс, требующий внимательного отношения к юридическим формальностям и соблюдения определённой последовательности действий. Неправильно оформленный переход может создать проблемы с получением социальных гарантий и негативно отразиться на трудовой биографии. ??

Алгоритм корректной смены основного места работы:

Подача заявления об увольнении с соблюдением сроков (минимум за 2 недели) Получение на руки трудовой книжки в последний рабочий день (если ведётся) Получение справок о доходах и сведений о страховых взносах Заключение трудового договора с новым работодателем Передача трудовой книжки новому работодателю для хранения

Особенно внимательно следует отнестись к ситуации, когда работник переводит работу по совместительству в статус основной. В этом случае необходимо:

Расторгнуть договор о работе по совместительству

Заключить новый трудовой договор об основной работе

Передать трудовую книжку новому основному работодателю

Уведомить прежнего основного работодателя об увольнении или переходе на совместительство

Существуют также определённые ограничения, связанные со сменой основного места работы:

Для государственных служащих действуют особые правила перехода на другую должность

Материально ответственные лица должны пройти полную инвентаризацию перед увольнением

Руководители организаций обязаны соблюдать дополнительные сроки уведомления (от 1 месяца)

При наличии допуска к государственной тайне могут действовать временные ограничения на смену работы

Важно учитывать, что при смене основного места работы могут возникнуть сложности с получением некоторых социальных выплат. Например, для расчёта пособия по временной нетрудоспособности или по беременности и родам используется средний заработок за два предшествующих года. Если стаж на новом месте работы небольшой, может потребоваться получение специальных справок от предыдущего работодателя.

С 1 января 2025 года вступили в силу изменения, касающиеся электронного взаимодействия работодателей с Фондом социального страхования и Пенсионным фондом России. Теперь информация о смене основного места работы автоматически передаётся в соответствующие органы, что упрощает процедуру получения социальных пособий при переходе на новую работу.