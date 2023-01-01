Основная работа по ТК РФ: статус, права и отличия от совместительства#Фриланс и самозанятость #Трудовое право #ТК РФ
Для кого эта статья:
- Работники, заинтересованные в оформлении трудовых отношений и знании своих прав
- HR-специалисты и кадровики, желающие углубить свои знания о трудовом законодательстве
Студенты и выпускники, рассматривающие карьеру в области управления персоналом или юриспруденции
Вопрос о статусе основной работы встаёт перед каждым, кто сталкивается с трудовыми отношениями в России. В 2025 году эта тема не теряет актуальности, а скорее приобретает новые грани — сотрудники всё чаще совмещают несколько работ, и знание своих прав стало критически важным. Значит ли это, что у работника по основному месту больше льгот? Может ли работодатель отказать в определенных гарантиях совместителю? Давайте разберем законодательную базу и выясним, чем на самом деле различаются эти два статуса. 💼
Понятие основной работы в Трудовом кодексе РФ
Интересно, что Трудовой кодекс РФ не содержит прямого определения понятия "основная работа" или "основное место работы". Вместо этого законодатель использует эти понятия как само собой разумеющиеся, упоминая в контексте других норм. В первую очередь, основная работа — это место, где хранится трудовая книжка работника (если он не отказался от ее ведения в пользу электронных сведений о трудовой деятельности).
Косвенно основное место работы определяется через регулирование совместительства. Статья 282 ТК РФ указывает, что совместительство — это выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы в свободное от основной работы время. Таким образом, основная работа — это первая работа, которая является приоритетной для работника с точки зрения трудового законодательства.
Михаил Петров, юрист по трудовому праву:
В моей практике был случай с руководителем регионального отдела крупной компании. Ему предложили позицию в другой организации с лучшими условиями, но он не хотел терять накопленный стаж и льготы. Он решил перевести первую работу в статус совместительства, а новую оформить как основную.
Однако, работодатель отказал ему, аргументируя тем, что на должности руководителя нельзя работать по совместительству. Действительно, статья 276 ТК РФ ограничивает руководителей организаций в работе по совместительству без согласия уполномоченного органа или собственника.
После моей консультации сотрудник сначала официально уволился с первого места, устроился на новое как на основное, а затем уже смог вернуться к бывшему работодателю на несколько часов в неделю в качестве специалиста по совместительству. Так он сохранил профессиональные связи и дополнительный доход.
Юридические признаки основной работы можно определить следующим образом:
- Это место, где хранится трудовая книжка работника (если ведется)
- Работа, которая является приоритетной при предоставлении гарантий и компенсаций
- Место, где работник обычно проводит большую часть своего рабочего времени
- Работа, устроившись на которую, сотрудник при трудоустройстве на другую работу будет считаться совместителем
С практической стороны для работника важно понимать, что основная работа — это не обязательно та, где он получает больше денег или работает дольше всего. С юридической точки зрения, это первое место работы, где находится его трудовая книжка. 🔍
|Признак
|Характеристика для основной работы
|Правовое упоминание
|Косвенное (через регулирование совместительства)
|Документальное подтверждение
|Место хранения трудовой книжки
|Приоритетность
|Высшая для предоставления гарантий и льгот
|Количество основных мест
|Только одно у работника
Правовой статус и гарантии по основному месту работы
Основная работа наделяет сотрудника полным набором трудовых прав и гарантий, предусмотренных законодательством. В 2025 году статус работника по основному месту работы предоставляет ему целый ряд преимуществ, которые частично или полностью могут отсутствовать у совместителей.
Ключевые гарантии для работников по основному месту работы:
- Полный объем отпускных дней (не менее 28 календарных дней)
- Право на получение учебного отпуска при совмещении работы с обучением
- Полный расчет больничного листа
- Полный стаж для выхода на пенсию
- Приоритетное получение компенсационных выплат (при командировках, переводах)
- Социальные льготы от работодателя в полном объеме (если предусмотрены)
На основной работе работник имеет право на полное соблюдение норм рабочего времени и времени отдыха. Статьи 91-105 ТК РФ регламентируют нормальную продолжительность рабочего времени, которая не должна превышать 40 часов в неделю. Здесь важен баланс: именно на основном месте работы сотрудник в первую очередь защищен от переработок. ⏰
Особую важность представляют гарантии, связанные со специальными условиями труда. Например, работники, занятые на вредных или опасных производствах, получают дополнительные льготы преимущественно по основному месту работы:
- Дополнительный оплачиваемый отпуск
- Сокращенное рабочее время
- Льготное пенсионное обеспечение
- Повышенный размер оплаты труда
- Бесплатное лечебно-профилактическое питание
При необходимости время отсутствия на основной работе по уважительным причинам (болезнь, исполнение государственных обязанностей) также оплачивается в соответствии с законодательством. За работником сохраняется место работы и средний заработок в случаях, предусмотренных ТК РФ, например, при прохождении медицинских осмотров или сдаче крови (статьи 185, 186 ТК РФ).
|Гарантия
|Основная работа
|Совместительство
|Ежегодный отпуск
|Не менее 28 календарных дней
|Пропорционально отработанному времени
|Учебный отпуск
|Предоставляется с сохранением заработка
|Может не предоставляться
|Больничный лист
|Оплачивается полностью
|Оплачивается с учетом установленных лимитов
|Социальный пакет
|Предоставляется в полном объеме
|Может предоставляться частично или отсутствовать
|Льготная пенсия (для вредных условий)
|Засчитывается в полном объеме
|Может не засчитываться
Трудовая книжка и оформление основной работы
Трудовая книжка является ключевым документом, который фактически определяет основное место работы сотрудника. По закону она должна храниться именно у основного работодателя. В 2025 году, несмотря на переход многих работников на электронный формат трудовых книжек, этот принцип сохраняется и в цифровой реальности. 📚
При оформлении на основную работу процесс документального оформления включает следующие этапы:
- Заключение трудового договора в письменной форме (ст. 67 ТК РФ)
- Издание приказа о приеме на работу на основании трудового договора
- Внесение записи в трудовую книжку или направление сведений в ПФР для электронной трудовой книжки
- Ознакомление работника с локальными нормативными актами
- Оформление личной карточки работника по форме Т-2
Важным моментом является то, что на основной работе запись в трудовую книжку должна быть внесена не позднее недельного срока со дня приема на работу. Это требование закреплено в статье 66 ТК РФ. При этом запись должна точно соответствовать формулировке трудового договора и приказа о приеме на работу.
Елена Соколова, специалист по кадровому делопроизводству:
Ко мне обратилась Ирина, талантливый маркетолог, которая работала одновременно в двух компаниях и считала обе позиции одинаково важными. Возникла сложная ситуация: первая компания, где хранилась её трудовая книжка, переехала в другой город, и Ирина хотела сделать основной вторую работу, не увольняясь с первой.
Мы разработали следующий алгоритм: Ирина запросила трудовую книжку у первого работодателя для внесения записи об изменении режима работы на неполное рабочее время (хотя по факту продолжала работать дистанционно в прежнем объеме). Затем она предоставила трудовую книжку второму работодателю, оформив перевод с совместительства на основную работу.
Юридически все было правильно: в обеих компаниях были внесены соответствующие изменения в трудовые договора. В результате Ирина смогла получать полный социальный пакет от новой основной компании, сохранив при этом обе должности. Этот случай показывает, как стратегически важно управлять своим статусом работника.
С 2020 года у работников появилась возможность выбора между бумажной и электронной трудовой книжкой. Если сотрудник выбрал электронную форму, информация о его трудовой деятельности хранится в Пенсионном фонде РФ, а основное место работы определяется по хронологии трудоустройства и статусу, указанному в трудовом договоре. 👨💻
При переходе с одной основной работы на другую действует следующий порядок:
- Работник увольняется с первой основной работы
- При увольнении ему выдается трудовая книжка (при ведении бумажной)
- Работник предоставляет трудовую книжку новому работодателю
- Новый работодатель вносит запись о приеме на работу
Если работник решает перевести работу по совместительству в статус основной, необходимо:
- Уволиться с текущей основной работы
- Предоставить трудовую книжку работодателю-совместителю
- Заключить новый трудовой договор или дополнительное соглашение о переводе с совместительства на основную работу
- Оформить приказ о приеме на работу или переводе
Отличия основной работы от совместительства в ТК РФ
Трудовое законодательство четко разграничивает статусы основной работы и совместительства. Понимание этих различий критически важно как для работников, так и для работодателей, поскольку они определяют объем прав, обязанностей и гарантий. 📋
Ключевые различия между основной работой и совместительством:
|Критерий
|Основная работа
|Совместительство
|Определение в ТК РФ
|Отдельно не определено
|Выполнение другой регулярной оплачиваемой работы в свободное от основной работы время (ст. 282 ТК РФ)
|Трудовая книжка
|Хранится у работодателя
|Запись вносится по желанию работника
|Продолжительность рабочего времени
|До 40 часов в неделю
|Не более 4 часов в день / 20 часов в неделю (ст. 284 ТК РФ)
|Ежегодный отпуск
|Не менее 28 календарных дней
|Предоставляется одновременно с отпуском по основной работе
|Оплата больничного
|В полном размере
|В размере, пропорциональном заработку
Совместительство, согласно статье 282 ТК РФ, может быть внутренним (у того же работодателя) или внешним (у другого работодателя). В обоих случаях на совместителя распространяются ограничения по времени работы. Для некоторых категорий работников работа по совместительству может быть запрещена или ограничена, например:
- Для руководителей организаций (требуется согласие собственника)
- Для несовершеннолетних
- Для работников с вредными и опасными условиями труда, если основная работа связана с такими же условиями
- Для государственных и муниципальных служащих (с ограничениями)
При оформлении совместительства работник обязан предъявить паспорт, документ об образовании или квалификации, а также справку о характере и условиях труда по основному месту работы (для вредных условий). Предоставление трудовой книжки при этом не требуется.
Важно отметить, что работа по совместительству не считается совмещением должностей или профессий. Совмещение выполняется в рамках одного трудового договора и основной работы, а совместительство требует заключения отдельного трудового договора. 👔
Статья 287 ТК РФ устанавливает гарантии и компенсации для лиц, работающих по совместительству. Совместителям полагаются те же гарантии, что и основным работникам, однако с учетом особенностей: объем работы, трудовой стаж, специфика деятельности. Например, при сокращении штата преимущественное право остаться имеют работники по основному месту работы.
При переходе с совместительства на основную работу и наоборот необходимо соблюдение всех формальностей, включая расторжение действующего трудового договора и заключение нового. Это обеспечивает правовую защищенность работника и четкость его статуса.
Рабочее время и условия труда на основной работе
Организация рабочего времени на основной работе является одним из ключевых аспектов трудовых отношений. В 2025 году, с учетом всех изменений в трудовом законодательстве, работникам важно знать свои права относительно продолжительности работы, перерывов и особых режимов труда. ⏱️
По закону нормальная продолжительность рабочего времени на основной работе составляет 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). При этом конкретный режим работы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка и трудовым договором. Возможны следующие варианты:
- Пятидневная рабочая неделя с восьмичасовым рабочим днем
- Шестидневная рабочая неделя
- Гибкий график работы
- Сменная работа
- Разделение рабочего дня на части
- Неполное рабочее время (по соглашению сторон)
На основной работе сотрудник имеет право на перерыв для отдыха и питания продолжительностью от 30 минут до 2 часов, который не включается в рабочее время (ст. 108 ТК РФ). Для отдельных категорий работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени:
|Категория работников
|Максимальная продолжительность рабочей недели
|Работники до 16 лет
|24 часа
|Работники 16-18 лет
|35 часов
|Инвалиды I или II группы
|35 часов
|Работники с вредными условиями труда
|36 часов
|Медицинские работники
|39 часов
|Педагогические работники
|36 часов
Статья 99 ТК РФ регламентирует сверхурочную работу на основном месте работы. Привлечение к ней допускается только с письменного согласия работника и не должно превышать 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Сверхурочная работа оплачивается в повышенном размере: за первые два часа — не менее чем в полуторном размере, за последующие — не менее чем в двойном.
Условия труда на основном месте работы должны соответствовать требованиям охраны труда (раздел X ТК РФ). Это включает:
- Безопасность работников при эксплуатации оборудования
- Применение средств индивидуальной и коллективной защиты
- Соответствие условий труда требованиям охраны труда на каждом рабочем месте
- Режим труда и отдыха в соответствии с трудовым законодательством
- Обеспечение санитарно-бытового обслуживания
При работе с вредными условиями труда работнику по основному месту работы предоставляются дополнительные льготы: повышенная оплата труда (не менее 4% тарифной ставки), сокращенное рабочее время, дополнительный отпуск (не менее 7 календарных дней).
Особо следует отметить специальные режимы работы, которые могут быть установлены на основной работе:
- Ненормированный рабочий день — особый режим работы, при котором работник может привлекаться к работе за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. Компенсируется дополнительным отпуском не менее 3 календарных дней.
- Дистанционная работа — работа вне места нахождения работодателя с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Регламентируется главой 49.1 ТК РФ.
- Гибкое рабочее время — режим, при котором начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня определяются по соглашению сторон.
Важно понимать, что все вопросы организации рабочего времени и условий труда на основной работе должны быть четко зафиксированы в трудовом договоре и локальных нормативных актах организации. Это позволит избежать недоразумений и трудовых споров в будущем. 🤝
Независимо от того, работаете вы по основному месту или по совместительству, знание своих прав — ваше главное преимущество. Статус основного работника дает больше гарантий и защиты, но и накладывает больше ответственности. Помните: грамотно оформленные трудовые отношения — залог вашей профессиональной стабильности и уверенности в завтрашнем дне. В современных реалиях рынка труда умение балансировать между основной работой и совместительством становится важным навыком для построения успешной карьеры.
Наталия Романова
юрист по трудовому праву