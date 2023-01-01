Основная работа по ТК РФ: статус, права и отличия от совместительства

Для кого эта статья:

Работники, заинтересованные в оформлении трудовых отношений и знании своих прав

HR-специалисты и кадровики, желающие углубить свои знания о трудовом законодательстве

Студенты и выпускники, рассматривающие карьеру в области управления персоналом или юриспруденции Вопрос о статусе основной работы встаёт перед каждым, кто сталкивается с трудовыми отношениями в России. В 2025 году эта тема не теряет актуальности, а скорее приобретает новые грани — сотрудники всё чаще совмещают несколько работ, и знание своих прав стало критически важным. Значит ли это, что у работника по основному месту больше льгот? Может ли работодатель отказать в определенных гарантиях совместителю? Давайте разберем законодательную базу и выясним, чем на самом деле различаются эти два статуса. 💼

Понятие основной работы в Трудовом кодексе РФ

Интересно, что Трудовой кодекс РФ не содержит прямого определения понятия "основная работа" или "основное место работы". Вместо этого законодатель использует эти понятия как само собой разумеющиеся, упоминая в контексте других норм. В первую очередь, основная работа — это место, где хранится трудовая книжка работника (если он не отказался от ее ведения в пользу электронных сведений о трудовой деятельности).

Косвенно основное место работы определяется через регулирование совместительства. Статья 282 ТК РФ указывает, что совместительство — это выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы в свободное от основной работы время. Таким образом, основная работа — это первая работа, которая является приоритетной для работника с точки зрения трудового законодательства.

Михаил Петров, юрист по трудовому праву: В моей практике был случай с руководителем регионального отдела крупной компании. Ему предложили позицию в другой организации с лучшими условиями, но он не хотел терять накопленный стаж и льготы. Он решил перевести первую работу в статус совместительства, а новую оформить как основную. Однако, работодатель отказал ему, аргументируя тем, что на должности руководителя нельзя работать по совместительству. Действительно, статья 276 ТК РФ ограничивает руководителей организаций в работе по совместительству без согласия уполномоченного органа или собственника. После моей консультации сотрудник сначала официально уволился с первого места, устроился на новое как на основное, а затем уже смог вернуться к бывшему работодателю на несколько часов в неделю в качестве специалиста по совместительству. Так он сохранил профессиональные связи и дополнительный доход.

Юридические признаки основной работы можно определить следующим образом:

Это место, где хранится трудовая книжка работника (если ведется)

Работа, которая является приоритетной при предоставлении гарантий и компенсаций

Место, где работник обычно проводит большую часть своего рабочего времени

Работа, устроившись на которую, сотрудник при трудоустройстве на другую работу будет считаться совместителем

С практической стороны для работника важно понимать, что основная работа — это не обязательно та, где он получает больше денег или работает дольше всего. С юридической точки зрения, это первое место работы, где находится его трудовая книжка. 🔍

Признак Характеристика для основной работы Правовое упоминание Косвенное (через регулирование совместительства) Документальное подтверждение Место хранения трудовой книжки Приоритетность Высшая для предоставления гарантий и льгот Количество основных мест Только одно у работника

Правовой статус и гарантии по основному месту работы

Основная работа наделяет сотрудника полным набором трудовых прав и гарантий, предусмотренных законодательством. В 2025 году статус работника по основному месту работы предоставляет ему целый ряд преимуществ, которые частично или полностью могут отсутствовать у совместителей.

Ключевые гарантии для работников по основному месту работы:

Полный объем отпускных дней (не менее 28 календарных дней)

Право на получение учебного отпуска при совмещении работы с обучением

Полный расчет больничного листа

Полный стаж для выхода на пенсию

Приоритетное получение компенсационных выплат (при командировках, переводах)

Социальные льготы от работодателя в полном объеме (если предусмотрены)

На основной работе работник имеет право на полное соблюдение норм рабочего времени и времени отдыха. Статьи 91-105 ТК РФ регламентируют нормальную продолжительность рабочего времени, которая не должна превышать 40 часов в неделю. Здесь важен баланс: именно на основном месте работы сотрудник в первую очередь защищен от переработок. ⏰

Особую важность представляют гарантии, связанные со специальными условиями труда. Например, работники, занятые на вредных или опасных производствах, получают дополнительные льготы преимущественно по основному месту работы:

Дополнительный оплачиваемый отпуск

Сокращенное рабочее время

Льготное пенсионное обеспечение

Повышенный размер оплаты труда

Бесплатное лечебно-профилактическое питание

При необходимости время отсутствия на основной работе по уважительным причинам (болезнь, исполнение государственных обязанностей) также оплачивается в соответствии с законодательством. За работником сохраняется место работы и средний заработок в случаях, предусмотренных ТК РФ, например, при прохождении медицинских осмотров или сдаче крови (статьи 185, 186 ТК РФ).

Гарантия Основная работа Совместительство Ежегодный отпуск Не менее 28 календарных дней Пропорционально отработанному времени Учебный отпуск Предоставляется с сохранением заработка Может не предоставляться Больничный лист Оплачивается полностью Оплачивается с учетом установленных лимитов Социальный пакет Предоставляется в полном объеме Может предоставляться частично или отсутствовать Льготная пенсия (для вредных условий) Засчитывается в полном объеме Может не засчитываться

Трудовая книжка и оформление основной работы

Трудовая книжка является ключевым документом, который фактически определяет основное место работы сотрудника. По закону она должна храниться именно у основного работодателя. В 2025 году, несмотря на переход многих работников на электронный формат трудовых книжек, этот принцип сохраняется и в цифровой реальности. 📚

При оформлении на основную работу процесс документального оформления включает следующие этапы:

Заключение трудового договора в письменной форме (ст. 67 ТК РФ) Издание приказа о приеме на работу на основании трудового договора Внесение записи в трудовую книжку или направление сведений в ПФР для электронной трудовой книжки Ознакомление работника с локальными нормативными актами Оформление личной карточки работника по форме Т-2

Важным моментом является то, что на основной работе запись в трудовую книжку должна быть внесена не позднее недельного срока со дня приема на работу. Это требование закреплено в статье 66 ТК РФ. При этом запись должна точно соответствовать формулировке трудового договора и приказа о приеме на работу.

Елена Соколова, специалист по кадровому делопроизводству: Ко мне обратилась Ирина, талантливый маркетолог, которая работала одновременно в двух компаниях и считала обе позиции одинаково важными. Возникла сложная ситуация: первая компания, где хранилась её трудовая книжка, переехала в другой город, и Ирина хотела сделать основной вторую работу, не увольняясь с первой. Мы разработали следующий алгоритм: Ирина запросила трудовую книжку у первого работодателя для внесения записи об изменении режима работы на неполное рабочее время (хотя по факту продолжала работать дистанционно в прежнем объеме). Затем она предоставила трудовую книжку второму работодателю, оформив перевод с совместительства на основную работу. Юридически все было правильно: в обеих компаниях были внесены соответствующие изменения в трудовые договора. В результате Ирина смогла получать полный социальный пакет от новой основной компании, сохранив при этом обе должности. Этот случай показывает, как стратегически важно управлять своим статусом работника.

С 2020 года у работников появилась возможность выбора между бумажной и электронной трудовой книжкой. Если сотрудник выбрал электронную форму, информация о его трудовой деятельности хранится в Пенсионном фонде РФ, а основное место работы определяется по хронологии трудоустройства и статусу, указанному в трудовом договоре. 👨‍💻

При переходе с одной основной работы на другую действует следующий порядок:

Работник увольняется с первой основной работы При увольнении ему выдается трудовая книжка (при ведении бумажной) Работник предоставляет трудовую книжку новому работодателю Новый работодатель вносит запись о приеме на работу

Если работник решает перевести работу по совместительству в статус основной, необходимо:

Уволиться с текущей основной работы

Предоставить трудовую книжку работодателю-совместителю

Заключить новый трудовой договор или дополнительное соглашение о переводе с совместительства на основную работу

Оформить приказ о приеме на работу или переводе

Отличия основной работы от совместительства в ТК РФ

Трудовое законодательство четко разграничивает статусы основной работы и совместительства. Понимание этих различий критически важно как для работников, так и для работодателей, поскольку они определяют объем прав, обязанностей и гарантий. 📋

Ключевые различия между основной работой и совместительством:

Критерий Основная работа Совместительство Определение в ТК РФ Отдельно не определено Выполнение другой регулярной оплачиваемой работы в свободное от основной работы время (ст. 282 ТК РФ) Трудовая книжка Хранится у работодателя Запись вносится по желанию работника Продолжительность рабочего времени До 40 часов в неделю Не более 4 часов в день / 20 часов в неделю (ст. 284 ТК РФ) Ежегодный отпуск Не менее 28 календарных дней Предоставляется одновременно с отпуском по основной работе Оплата больничного В полном размере В размере, пропорциональном заработку

Совместительство, согласно статье 282 ТК РФ, может быть внутренним (у того же работодателя) или внешним (у другого работодателя). В обоих случаях на совместителя распространяются ограничения по времени работы. Для некоторых категорий работников работа по совместительству может быть запрещена или ограничена, например:

Для руководителей организаций (требуется согласие собственника)

Для несовершеннолетних

Для работников с вредными и опасными условиями труда, если основная работа связана с такими же условиями

Для государственных и муниципальных служащих (с ограничениями)

При оформлении совместительства работник обязан предъявить паспорт, документ об образовании или квалификации, а также справку о характере и условиях труда по основному месту работы (для вредных условий). Предоставление трудовой книжки при этом не требуется.

Важно отметить, что работа по совместительству не считается совмещением должностей или профессий. Совмещение выполняется в рамках одного трудового договора и основной работы, а совместительство требует заключения отдельного трудового договора. 👔

Статья 287 ТК РФ устанавливает гарантии и компенсации для лиц, работающих по совместительству. Совместителям полагаются те же гарантии, что и основным работникам, однако с учетом особенностей: объем работы, трудовой стаж, специфика деятельности. Например, при сокращении штата преимущественное право остаться имеют работники по основному месту работы.

При переходе с совместительства на основную работу и наоборот необходимо соблюдение всех формальностей, включая расторжение действующего трудового договора и заключение нового. Это обеспечивает правовую защищенность работника и четкость его статуса.

Рабочее время и условия труда на основной работе

Организация рабочего времени на основной работе является одним из ключевых аспектов трудовых отношений. В 2025 году, с учетом всех изменений в трудовом законодательстве, работникам важно знать свои права относительно продолжительности работы, перерывов и особых режимов труда. ⏱️

По закону нормальная продолжительность рабочего времени на основной работе составляет 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). При этом конкретный режим работы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка и трудовым договором. Возможны следующие варианты:

Пятидневная рабочая неделя с восьмичасовым рабочим днем

Шестидневная рабочая неделя

Гибкий график работы

Сменная работа

Разделение рабочего дня на части

Неполное рабочее время (по соглашению сторон)

На основной работе сотрудник имеет право на перерыв для отдыха и питания продолжительностью от 30 минут до 2 часов, который не включается в рабочее время (ст. 108 ТК РФ). Для отдельных категорий работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени:

Категория работников Максимальная продолжительность рабочей недели Работники до 16 лет 24 часа Работники 16-18 лет 35 часов Инвалиды I или II группы 35 часов Работники с вредными условиями труда 36 часов Медицинские работники 39 часов Педагогические работники 36 часов

Статья 99 ТК РФ регламентирует сверхурочную работу на основном месте работы. Привлечение к ней допускается только с письменного согласия работника и не должно превышать 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Сверхурочная работа оплачивается в повышенном размере: за первые два часа — не менее чем в полуторном размере, за последующие — не менее чем в двойном.

Условия труда на основном месте работы должны соответствовать требованиям охраны труда (раздел X ТК РФ). Это включает:

Безопасность работников при эксплуатации оборудования

Применение средств индивидуальной и коллективной защиты

Соответствие условий труда требованиям охраны труда на каждом рабочем месте

Режим труда и отдыха в соответствии с трудовым законодательством

Обеспечение санитарно-бытового обслуживания

При работе с вредными условиями труда работнику по основному месту работы предоставляются дополнительные льготы: повышенная оплата труда (не менее 4% тарифной ставки), сокращенное рабочее время, дополнительный отпуск (не менее 7 календарных дней).

Особо следует отметить специальные режимы работы, которые могут быть установлены на основной работе:

Ненормированный рабочий день — особый режим работы, при котором работник может привлекаться к работе за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. Компенсируется дополнительным отпуском не менее 3 календарных дней. Дистанционная работа — работа вне места нахождения работодателя с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Регламентируется главой 49.1 ТК РФ. Гибкое рабочее время — режим, при котором начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня определяются по соглашению сторон.

Важно понимать, что все вопросы организации рабочего времени и условий труда на основной работе должны быть четко зафиксированы в трудовом договоре и локальных нормативных актах организации. Это позволит избежать недоразумений и трудовых споров в будущем. 🤝