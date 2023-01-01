Онлайн тренинги для менеджеров по продажам

Для кого эта статья:

Менеджеры по продажам и представители отделов продаж

Руководители и владельцы компаний, заинтересованные в обучении своих сотрудников

Продажи — это искусство, требующее постоянной шлифовки навыков. Нет предела совершенству, особенно когда каждый новый клиент — это новый вызов для менеджера. Данные аналитиков однозначны: компании, инвестирующие в регулярные тренинги для продавцов, демонстрируют на 24% более высокие результаты по сравнению с конкурентами. Онлайн-формат революционизировал обучение продажам, превратив громоздкие многодневные семинары в точечные, эффективные учебные модули, доступные 24/7. Давайте разберемся, почему цифровые тренинги — это не просто тренд, а жизненная необходимость для тех, кто хочет масштабировать свои продажи в 2025 году и далее. 🚀

Почему онлайн тренинги необходимы современным продажникам

Постоянно меняющиеся рыночные условия диктуют новые правила игры для менеджеров по продажам. По данным исследования LinkedIn Sales Solutions за 2024 год, 78% покупателей ожидают, что продавцы будут выступать в роли доверенных консультантов, а не просто демонстраторов продукта. Очевидно, что чем выше компетентность продавца, тем выше вероятность заключения сделки.

Онлайн-тренинги предоставляют ряд неоспоримых преимуществ, недоступных при традиционном обучении:

Обучение без отрыва от продаж — менеджеры могут изучать материал в перерывах между звонками или встречами

— возможность повторного просмотра сложных тем и быстрого прохождения знакомого материала Измеримые результаты — современные платформы позволяют отслеживать прогресс каждого сотрудника

Алексей Сорокин, директор по продажам в B2B-секторе

Я долго сопротивлялся переходу на онлайн-обучение для своей команды. Классические тренинги с флипчартами казались мне единственным эффективным способом. Но когда наш отдел вырос до 35 человек с разным уровнем опыта, я столкнулся с логистическим кошмаром. Пришлось отправить половину команды на двухдневный тренинг. Результат? Просадка продаж, потеря нескольких крупных сделок и общее раздражение менеджеров, вынужденных "отсиживать" часы на тренинге вместо работы с клиентами. Переход на модульные онлайн-курсы решил все эти проблемы. Мы внедрили систему микрообучения — короткие 15-минутные блоки, которые менеджеры проходят перед началом рабочего дня. За квартал конверсия в сделку выросла на 17%, а средний чек увеличился на 23%. Главное — никаких "дней простоя" в продажах из-за обучения.

Финансовые показатели также говорят в пользу онлайн-обучения. Согласно исследованию Training Industry, средняя экономия при переходе с очных на онлайн-тренинги составляет 50-70% при сохранении или даже повышении эффективности обучения. 💰

Показатель Традиционные тренинги Онлайн-тренинги Стоимость на одного сотрудника $1,200-$1,800 $300-$700 Время отрыва от работы 2-5 дней 0 дней (обучение в удобное время) Возможность повторения материала Ограничена Неограничена Адаптация под индивидуальные потребности Низкая Высокая

Ключевые навыки в фокусе тренингов для менеджеров продаж

Качественные онлайн-программы для менеджеров по продажам концентрируются на развитии комплекса навыков, обеспечивающих максимальную эффективность в различных ситуациях. Аналитическое агентство Gartner определило пять критических компетенций для продавцов 2025 года:

Коммерческая проницательность — умение выявлять скрытые потребности клиента и связывать их с предлагаемым решением

— использование данных и технологических инструментов для оптимизации процесса продаж Диспетчеризация возражений — умение направлять дискуссию в конструктивное русло при столкновении с сопротивлением

— способность создавать убедительные нарративы о ценности продукта Управление многосторонними сделками — навигация в сложных B2B-циклах с множеством лиц, принимающих решения

Эффективные онлайн-курсы распределяют эти навыки по модулям, позволяя менеджерам развиваться поэтапно. 🧠

Уровень менеджера Приоритетные навыки Рекомендуемый формат обучения Новичок (до 1 года) Базовые техники продаж, работа с возражениями, продуктовое знание Интерактивные видеокурсы с тестированием Опытный (1-3 года) Управление сложными переговорами, техники апселла и кросс-продаж Симуляции переговоров, кейс-стади Эксперт (3+ лет) Стратегическое планирование работы с клиентами, развитие ключевых аккаунтов Менторские сессии, стратегические бизнес-игры Руководитель отдела Коучинг команды, аналитика продаж, прогнозирование Управленческие симуляторы, аналитические воркшопы

Мария Ветрова, тренинг-менеджер

В 2023 году ко мне обратился владелец компании по продаже промышленного оборудования с "невыполнимой" задачей — за три месяца обучить команду из 12 инженеров навыкам продаж, не прерывая их основную работу. Классический подход означал бы потерю около 240 рабочих человеко-часов только на посещение тренингов. Мы разработали блендед-программу, где 70% обучения проходило онлайн через короткие ежедневные модули. Эффект превзошел ожидания: инженеры, прежде избегавшие "продажного" общения с клиентами, начали выявлять дополнительные потребности и предлагать решения. За первое полугодие дополнительные продажи выросли на 34%, при этом ни один инженер не был оторван от основных обязанностей более чем на 4 часа в неделю. Ключом к успеху стал формат микрообучения — никаких двухчасовых лекций, только концентрированные 8-12-минутные уроки с немедленным практическим применением.

Топ-платформы для обучения продавцов: сравнение сервисов

Выбор правильной платформы для онлайн-обучения менеджеров по продажам — критически важный шаг. На рынке 2025 года существует множество решений, каждое со своими преимуществами и ограничениями.

Saleshood — специализированная платформа для обучения продажам с акцентом на ролевые игры и симуляции

— комплексное решение, объединяющее обучение, геймификацию и аналитику эффективности Coursera for Business — доступ к курсам от ведущих бизнес-школ с возможностью создания корпоративных треков

— российская платформа с мощными инструментами для создания кастомного контента Skillsoft — обширная библиотека готовых курсов по продажам с адаптивными трекингом прогресса

При выборе платформы стоит оценивать не только её функционал, но и возможности интеграции с существующими CRM-системами, что позволит связать обучение с реальными показателями продаж. 🔄

Платформа Сильные стороны Ограничения Оптимально для Saleshood Специализация на продажах, готовые шаблоны для разных отраслей Высокая стоимость, сложная настройка Корпоративных отделов продаж от 50+ человек MindTickle Мощная аналитика, интеграция с CRM, геймификация Требуется время на освоение, минимальный контракт от 12 месяцев Компаний с развитой культурой продаж и аналитики Coursera for Business Академический подход, курсы от топовых университетов Меньше практики, больше теории, слабая кастомизация Компаний, где ценятся фундаментальные знания iSpring Learn Русскоязычный интерфейс, простота создания курсов Менее развитая аналитика, ограниченная геймификация Российских компаний, создающих собственный контент Skillsoft Обширная библиотека готовых курсов, мобильная версия Меньше возможностей для кастомизации Быстрого внедрения обучения без создания контента

Примечательно, что согласно статистике Training Industry, 67% компаний, успешно масштабирующих свои продажи, используют не менее двух дополняющих друг друга платформ: одну для готовых курсов и вторую — для создания кастомизированного обучающего контента.

Как выбрать эффективный онлайн-курс для вашей команды

Выбор подходящего онлайн-тренинга для менеджеров по продажам — это инвестиционное решение, требующее системного подхода. На рынке образовательных продуктов масса предложений, но далеко не все обеспечивают реальную отдачу. 📊

При оценке потенциального онлайн-курса следует обратить внимание на следующие критерии:

Специфичность для вашей отрасли — универсальные курсы часто не учитывают нюансы конкретных рынков и продуктов

— идеальное соотношение: 30% теории, 70% практических заданий и симуляций Актуальность методик — проверьте дату последнего обновления курса, устаревшие техники продаж могут нанести больше вреда, чем пользы

— наличие спейсд-репетишн (повторение с интервалами) значительно повышает усвоение материала Адаптивность к уровню учащихся — возможность пропускать базовые модули для опытных менеджеров или детальнее изучать основы для новичков

Демонстрационный доступ к курсу — обязательное условие при выборе. Согласно исследованию eLearning Industry, 87% компаний, которые принимают решение на основе тест-драйва, остаются довольны результатами обучения, по сравнению с 42% тех, кто принимает решение "вслепую".

Критически важно оценить кросс-платформенность решения. Современные менеджеры по продажам предпочитают потреблять образовательный контент в удобное время — часто между встречами или в дороге. Курс, доступный только на десктопе, использоваться не будет, каким бы качественным он ни был. 📱

Критерий выбора Вес при принятии решения Как проверить Релевантность контента 30% Пробный модуль, демо-доступ, отзывы компаний вашей отрасли Методическая система 25% Анализ структуры курса, чередование форматов, система закрепления Техническая доступность 20% Тест на разных устройствах, проверка онлайн/офлайн доступа Аналитические инструменты 15% Демонстрация дашборда руководителя, варианты отчетности Поддержка и обновления 10% История обновлений курса, доступность кураторов, техподдержка

Отдельного внимания заслуживает оценка ROI. Квалифицированные провайдеры обучения обычно предоставляют модель расчета возврата инвестиций, учитывающую специфику вашего бизнеса. Минимально приемлемым показателем для онлайн-обучения продажам считается ROI в 250% в первый год.

Интеграция тренингов в стратегию развития отдела продаж

Изолированные тренинги, не встроенные в общую стратегию развития отдела продаж, редко приносят ощутимую пользу. Согласно исследованиям Sales Enablement Collective, эффективность обучения увеличивается на 73%, когда оно интегрировано в повседневную работу менеджеров и связано с ключевыми показателями эффективности. 📈

Комплексный подход к интеграции обучения включает следующие элементы:

Предварительная диагностика — анализ текущих компетенций команды и выявление приоритетных зон развития

— связывание учебных задач с бизнес-целями компании и KPI отдела продаж Поэтапное внедрение — постепенное внедрение новых методик с возможностью адаптации на основе промежуточных результатов

— регулярные короткие практические сессии для применения полученных знаний Система поощрений — мотивационные механизмы, связывающие учебные достижения с карьерным ростом и материальным вознаграждением

Один из наиболее эффективных подходов — интеграция обучения непосредственно в CRM-систему, когда рекомендации по следующему шагу в сделке сопровождаются краткой учебной справкой или напоминанием о технике.

Ключевую роль в успехе учебной программы играет руководитель отдела продаж. По данным CSO Insights, программы обучения, где руководитель активно участвует в обсуждении полученных знаний, демонстрируют на 29% более высокие результаты в применении изученных техник.

Оптимальный цикл обучения в отделе продаж:

Оценка текущих компетенций и результатов продаж (1 раз в квартал) Формирование персональных треков обучения (индивидуально для каждого менеджера) Прохождение базовых модулей (15-20 минут ежедневно) Еженедельные практические сессии для отработки навыков в группе (60-90 минут) Анализ применения новых техник на реальных сделках (в рамках стандартных пайплайн-ревью)

Важно помнить, что максимальную отдачу от обучения обеспечивает не объем пройденного материала, а система закрепления и практического применения. Согласно "кривой забывания" Эббингауза, без регулярного повторения и практики через 30 дней сохраняется лишь 21% полученных знаний.

Передовые компании внедряют в отделы продаж должность "тренинг-чемпиона" — специалиста, который на 80% является продавцом, а на 20% — внутренним наставником, помогающим коллегам применять полученные на тренингах навыки. 🏆