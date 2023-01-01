Онлайн тренинги для менеджеров по продажам#Карьера и развитие #Основы менеджмента #Воронка продаж
Для кого эта статья:
- Менеджеры по продажам и представители отделов продаж
- Руководители и владельцы компаний, заинтересованные в обучении своих сотрудников
Специалисты по обучению и развитию персонала в сфере продаж
Продажи — это искусство, требующее постоянной шлифовки навыков. Нет предела совершенству, особенно когда каждый новый клиент — это новый вызов для менеджера. Данные аналитиков однозначны: компании, инвестирующие в регулярные тренинги для продавцов, демонстрируют на 24% более высокие результаты по сравнению с конкурентами. Онлайн-формат революционизировал обучение продажам, превратив громоздкие многодневные семинары в точечные, эффективные учебные модули, доступные 24/7. Давайте разберемся, почему цифровые тренинги — это не просто тренд, а жизненная необходимость для тех, кто хочет масштабировать свои продажи в 2025 году и далее. 🚀
Почему онлайн тренинги необходимы современным продажникам
Постоянно меняющиеся рыночные условия диктуют новые правила игры для менеджеров по продажам. По данным исследования LinkedIn Sales Solutions за 2024 год, 78% покупателей ожидают, что продавцы будут выступать в роли доверенных консультантов, а не просто демонстраторов продукта. Очевидно, что чем выше компетентность продавца, тем выше вероятность заключения сделки.
Онлайн-тренинги предоставляют ряд неоспоримых преимуществ, недоступных при традиционном обучении:
- Обучение без отрыва от продаж — менеджеры могут изучать материал в перерывах между звонками или встречами
- Индивидуальная скорость освоения — возможность повторного просмотра сложных тем и быстрого прохождения знакомого материала
- Измеримые результаты — современные платформы позволяют отслеживать прогресс каждого сотрудника
- Немедленное применение — полученные знания можно тут же использовать в работе
Алексей Сорокин, директор по продажам в B2B-секторе
Я долго сопротивлялся переходу на онлайн-обучение для своей команды. Классические тренинги с флипчартами казались мне единственным эффективным способом. Но когда наш отдел вырос до 35 человек с разным уровнем опыта, я столкнулся с логистическим кошмаром. Пришлось отправить половину команды на двухдневный тренинг. Результат? Просадка продаж, потеря нескольких крупных сделок и общее раздражение менеджеров, вынужденных "отсиживать" часы на тренинге вместо работы с клиентами.
Переход на модульные онлайн-курсы решил все эти проблемы. Мы внедрили систему микрообучения — короткие 15-минутные блоки, которые менеджеры проходят перед началом рабочего дня. За квартал конверсия в сделку выросла на 17%, а средний чек увеличился на 23%. Главное — никаких "дней простоя" в продажах из-за обучения.
Финансовые показатели также говорят в пользу онлайн-обучения. Согласно исследованию Training Industry, средняя экономия при переходе с очных на онлайн-тренинги составляет 50-70% при сохранении или даже повышении эффективности обучения. 💰
|Показатель
|Традиционные тренинги
|Онлайн-тренинги
|Стоимость на одного сотрудника
|$1,200-$1,800
|$300-$700
|Время отрыва от работы
|2-5 дней
|0 дней (обучение в удобное время)
|Возможность повторения материала
|Ограничена
|Неограничена
|Адаптация под индивидуальные потребности
|Низкая
|Высокая
Ключевые навыки в фокусе тренингов для менеджеров продаж
Качественные онлайн-программы для менеджеров по продажам концентрируются на развитии комплекса навыков, обеспечивающих максимальную эффективность в различных ситуациях. Аналитическое агентство Gartner определило пять критических компетенций для продавцов 2025 года:
- Коммерческая проницательность — умение выявлять скрытые потребности клиента и связывать их с предлагаемым решением
- Цифровая грамотность — использование данных и технологических инструментов для оптимизации процесса продаж
- Диспетчеризация возражений — умение направлять дискуссию в конструктивное русло при столкновении с сопротивлением
- Построение ценностной истории — способность создавать убедительные нарративы о ценности продукта
- Управление многосторонними сделками — навигация в сложных B2B-циклах с множеством лиц, принимающих решения
Эффективные онлайн-курсы распределяют эти навыки по модулям, позволяя менеджерам развиваться поэтапно. 🧠
|Уровень менеджера
|Приоритетные навыки
|Рекомендуемый формат обучения
|Новичок (до 1 года)
|Базовые техники продаж, работа с возражениями, продуктовое знание
|Интерактивные видеокурсы с тестированием
|Опытный (1-3 года)
|Управление сложными переговорами, техники апселла и кросс-продаж
|Симуляции переговоров, кейс-стади
|Эксперт (3+ лет)
|Стратегическое планирование работы с клиентами, развитие ключевых аккаунтов
|Менторские сессии, стратегические бизнес-игры
|Руководитель отдела
|Коучинг команды, аналитика продаж, прогнозирование
|Управленческие симуляторы, аналитические воркшопы
Мария Ветрова, тренинг-менеджер
В 2023 году ко мне обратился владелец компании по продаже промышленного оборудования с "невыполнимой" задачей — за три месяца обучить команду из 12 инженеров навыкам продаж, не прерывая их основную работу. Классический подход означал бы потерю около 240 рабочих человеко-часов только на посещение тренингов.
Мы разработали блендед-программу, где 70% обучения проходило онлайн через короткие ежедневные модули. Эффект превзошел ожидания: инженеры, прежде избегавшие "продажного" общения с клиентами, начали выявлять дополнительные потребности и предлагать решения. За первое полугодие дополнительные продажи выросли на 34%, при этом ни один инженер не был оторван от основных обязанностей более чем на 4 часа в неделю.
Ключом к успеху стал формат микрообучения — никаких двухчасовых лекций, только концентрированные 8-12-минутные уроки с немедленным практическим применением.
Топ-платформы для обучения продавцов: сравнение сервисов
Выбор правильной платформы для онлайн-обучения менеджеров по продажам — критически важный шаг. На рынке 2025 года существует множество решений, каждое со своими преимуществами и ограничениями.
- Saleshood — специализированная платформа для обучения продажам с акцентом на ролевые игры и симуляции
- MindTickle — комплексное решение, объединяющее обучение, геймификацию и аналитику эффективности
- Coursera for Business — доступ к курсам от ведущих бизнес-школ с возможностью создания корпоративных треков
- iSpring Learn — российская платформа с мощными инструментами для создания кастомного контента
- Skillsoft — обширная библиотека готовых курсов по продажам с адаптивными трекингом прогресса
При выборе платформы стоит оценивать не только её функционал, но и возможности интеграции с существующими CRM-системами, что позволит связать обучение с реальными показателями продаж. 🔄
|Платформа
|Сильные стороны
|Ограничения
|Оптимально для
|Saleshood
|Специализация на продажах, готовые шаблоны для разных отраслей
|Высокая стоимость, сложная настройка
|Корпоративных отделов продаж от 50+ человек
|MindTickle
|Мощная аналитика, интеграция с CRM, геймификация
|Требуется время на освоение, минимальный контракт от 12 месяцев
|Компаний с развитой культурой продаж и аналитики
|Coursera for Business
|Академический подход, курсы от топовых университетов
|Меньше практики, больше теории, слабая кастомизация
|Компаний, где ценятся фундаментальные знания
|iSpring Learn
|Русскоязычный интерфейс, простота создания курсов
|Менее развитая аналитика, ограниченная геймификация
|Российских компаний, создающих собственный контент
|Skillsoft
|Обширная библиотека готовых курсов, мобильная версия
|Меньше возможностей для кастомизации
|Быстрого внедрения обучения без создания контента
Примечательно, что согласно статистике Training Industry, 67% компаний, успешно масштабирующих свои продажи, используют не менее двух дополняющих друг друга платформ: одну для готовых курсов и вторую — для создания кастомизированного обучающего контента.
Как выбрать эффективный онлайн-курс для вашей команды
Выбор подходящего онлайн-тренинга для менеджеров по продажам — это инвестиционное решение, требующее системного подхода. На рынке образовательных продуктов масса предложений, но далеко не все обеспечивают реальную отдачу. 📊
При оценке потенциального онлайн-курса следует обратить внимание на следующие критерии:
- Специфичность для вашей отрасли — универсальные курсы часто не учитывают нюансы конкретных рынков и продуктов
- Баланс теории и практики — идеальное соотношение: 30% теории, 70% практических заданий и симуляций
- Актуальность методик — проверьте дату последнего обновления курса, устаревшие техники продаж могут нанести больше вреда, чем пользы
- Механизмы закрепления — наличие спейсд-репетишн (повторение с интервалами) значительно повышает усвоение материала
- Адаптивность к уровню учащихся — возможность пропускать базовые модули для опытных менеджеров или детальнее изучать основы для новичков
Демонстрационный доступ к курсу — обязательное условие при выборе. Согласно исследованию eLearning Industry, 87% компаний, которые принимают решение на основе тест-драйва, остаются довольны результатами обучения, по сравнению с 42% тех, кто принимает решение "вслепую".
Критически важно оценить кросс-платформенность решения. Современные менеджеры по продажам предпочитают потреблять образовательный контент в удобное время — часто между встречами или в дороге. Курс, доступный только на десктопе, использоваться не будет, каким бы качественным он ни был. 📱
|Критерий выбора
|Вес при принятии решения
|Как проверить
|Релевантность контента
|30%
|Пробный модуль, демо-доступ, отзывы компаний вашей отрасли
|Методическая система
|25%
|Анализ структуры курса, чередование форматов, система закрепления
|Техническая доступность
|20%
|Тест на разных устройствах, проверка онлайн/офлайн доступа
|Аналитические инструменты
|15%
|Демонстрация дашборда руководителя, варианты отчетности
|Поддержка и обновления
|10%
|История обновлений курса, доступность кураторов, техподдержка
Отдельного внимания заслуживает оценка ROI. Квалифицированные провайдеры обучения обычно предоставляют модель расчета возврата инвестиций, учитывающую специфику вашего бизнеса. Минимально приемлемым показателем для онлайн-обучения продажам считается ROI в 250% в первый год.
Интеграция тренингов в стратегию развития отдела продаж
Изолированные тренинги, не встроенные в общую стратегию развития отдела продаж, редко приносят ощутимую пользу. Согласно исследованиям Sales Enablement Collective, эффективность обучения увеличивается на 73%, когда оно интегрировано в повседневную работу менеджеров и связано с ключевыми показателями эффективности. 📈
Комплексный подход к интеграции обучения включает следующие элементы:
- Предварительная диагностика — анализ текущих компетенций команды и выявление приоритетных зон развития
- Каскадирование целей — связывание учебных задач с бизнес-целями компании и KPI отдела продаж
- Поэтапное внедрение — постепенное внедрение новых методик с возможностью адаптации на основе промежуточных результатов
- Инструменты закрепления — регулярные короткие практические сессии для применения полученных знаний
- Система поощрений — мотивационные механизмы, связывающие учебные достижения с карьерным ростом и материальным вознаграждением
Один из наиболее эффективных подходов — интеграция обучения непосредственно в CRM-систему, когда рекомендации по следующему шагу в сделке сопровождаются краткой учебной справкой или напоминанием о технике.
Ключевую роль в успехе учебной программы играет руководитель отдела продаж. По данным CSO Insights, программы обучения, где руководитель активно участвует в обсуждении полученных знаний, демонстрируют на 29% более высокие результаты в применении изученных техник.
Оптимальный цикл обучения в отделе продаж:
- Оценка текущих компетенций и результатов продаж (1 раз в квартал)
- Формирование персональных треков обучения (индивидуально для каждого менеджера)
- Прохождение базовых модулей (15-20 минут ежедневно)
- Еженедельные практические сессии для отработки навыков в группе (60-90 минут)
- Анализ применения новых техник на реальных сделках (в рамках стандартных пайплайн-ревью)
Важно помнить, что максимальную отдачу от обучения обеспечивает не объем пройденного материала, а система закрепления и практического применения. Согласно "кривой забывания" Эббингауза, без регулярного повторения и практики через 30 дней сохраняется лишь 21% полученных знаний.
Передовые компании внедряют в отделы продаж должность "тренинг-чемпиона" — специалиста, который на 80% является продавцом, а на 20% — внутренним наставником, помогающим коллегам применять полученные на тренингах навыки. 🏆
Каждый путь к мастерству в продажах уникален. Онлайн-тренинги предоставляют беспрецедентную возможность трансформировать навыки продавцов без остановки бизнес-процессов. Секрет максимальной отдачи — в стратегическом подходе к выбору обучающих программ, их интеграции в повседневную работу и постоянной актуализации контента. Лидеры рынка 2025 года — это те, кто уже сегодня создает системы непрерывного развития своих продавцов, где обучение становится не событием, а процессом, встроенным в ДНК продаж.
Николай Глебов
бизнес-тренер